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Danıştay savcısına teşekkürler!

06 Aralık 2018 Perşembe

 

Kasten mi yapıyorlar, bilmiyorum.

Tam da, bizleri bile kafakola alıp..

“Ergenekon yok.. Bak, kimse faili meçhulle, kim vurduya gidiyor mu? O derin patlamalar da bitti. Eğitim hakkının önündeki engeller kaldırıldı.. Kur’an kursu sayısı, okul sayısını geçmiş....Daha ne istiyorsunuz ki.. Başörtü yasağı kalkalı zaten yıllar oldu.. Yok , yok.. Hâlâ ‘Ergenekon var’ diyenlerin, aklından zoru olsa gerek” söylemine, bizi inandıracakları anda..

İçlerinden birisi çıkıp, tokatı yapıştırıyor..

Kendimize gelmemizi sağlıyor..

Bizim kendimize gelmemizi sağlayan son tokat, Danıştay 2. Daire Savcısı’ndan geldi..

Askeri okullarda öğrencilere başını örtme hakkı verilmişti ya..

 “Biz bu ülkeyi, çöpte bulmadık” diye yola koyulan, her toplantısında Marks’ı, Engels’i dev poster ile anan ve kendisini Halkın Kurtuluşu Partisi olarak tanıtan halk düşmanı bir parti dava açmış..

“Başörtü serbestliği, laikliğe aykırıdır” demiş..

Danıştay 2. Dairesi de..

Hele bir savcımız konuyu incelesin..

Biz de bir karar veririz demiş..

Göndermiş dosyayı, kimliği belirsiz bir savcıya..

Yok canım..

Savcının kimliği tabii ki belli..

Ama, “Türban serbestliği kaldırılsın” diye dilekçe yazanlar..

Davayı açanlar..

Savcının ismini gizlemişler..

Niye ki acaba?

Bu devletin vazgeçilmezleri arasında sayılan laikliği korumak için, hukuka uygun bir görüş açıkladı ise..

Görevini yapmış..

Görevini yapan bir savcının ismi niye gizlenir ki?

Sanki bir suç işlemiş gibi..

Davayı açanlar da biliyorlar ki..

Ülkeyi karıştırmak için o dilekçe verildi..

Dilekçe vermek serbest de..

Halkın vergileri ile maaş alan bir savcının, özgürlüklerin kısıtlanması yönünde talepte bulunması olay..

Danıştay savcısının üzerine düşen görev..

Tam aksi yönde..

İdare, başörtü yasağı getirirse..

Savcının görevi, “Hop idareci arkadaşlar.. Bunu yapmaya hakkınız yok. Biz bu halkın vergileri ile maaş alıyoruz, bu despotluğa izin veremeyiz. Kararınız yanlış. Serbestlik kararı vermelisiniz” demesi gerekir..

Ama tam aksini söyleyebiliyor.

İdare serbestlik getirmiş iken..

“Sizin ne haddinize ülkede özgürlük havası estirmek.. Halkı ezeceksin. Özgürlük vermeyeceksin.. Zorla başlarını açtıracaksın. Laiklik bunu gerektirir. Laik devlet böyle olur” diyor..

Ama..

Devam ediyor:

“Bu söylediklerim tarih kitaplarına falan yazılabilir.. Türkiye’de bir zamanlar bir Danıştay savcısı, askeri okullardaki kıyafet serbestisinin kaldırılmasını istemişti. ‘Öğrenciler başlarını örtemez, burası muz cumhuriyeti mi, laik cumhuriyet’ demişti.. O savcının adı, şu idi.. Soyadı bu idi.. Denilirse.. Çocuklarım, torunlarım, akrabalarım.. Benden utanır..

Onun için, bu görüşlerimi yazarken, kayıt altına alırken, adım soyadım belli olmasın.. Kimliği meçhul bir savcı olarak tarihe geçeyim..” diyor.. 

Danıştay Savcısı’nın belgesi haber sitelerinde yayınlanır iken..

Dosya numarasının üzeri karalanıyor..

Savcının adı soyadının üzeri karalanıyor.

Yaptığının, aslında bir suç olduğunu..

Kendisi de.. 

O talebi savunanlar da kabul etmiş oluyorlar..

Bize de..

“Hani Ergenekon masal idi.. Hani uydurma idi.. Hani kumpas idi.. Hani hiç olmamıştı.. FETÖ’nün uydurduğu bir palavra idi?” demek düşüyor..

Şimdi merakla gazeteleri önüme alacağım..

Televizyon ekranlarında zapping rekorları kıracağım...

Çok merak ediyorum..

Koca koca paşalarımız.. CHP’li siyasetçilerimiz.. Eski bürokratlarımız..

Bakalım, bu Danıştay savcısının “Askeri okullarda kıyafet serbestliği getirilemez” görüşüne ne diyecekler.

“Savcı efendi.. Benim annem de başörtülü idi.. Sen ne diyorsun, ne yapmak istiyorsun” mu diyecekler..

“Askeriyede başörtü yasağı hiç olmamıştı.. Biz sadece FETÖ’cülerle mücadele ettik.. Başörtülülerle mücadele etmedik.. Şimdi Danıştay savcısının talebi de, FETÖ’cülere yöneliktir” mi diyecekler?

Yoksa..

“Ama..” ile başlayıp..

“Mama” ile biten cümlelerle, Ergenekon’un varlığını ve hayatta olduğunu ispatlayan, belki de yerel mahkeme aşamasında henüz kararı çıkmamış olan Ergenekon dosyasına girecek delilleri mi açığa çıkaracaklar..

“Askeriyede başörtü olur mu? Her yerin bir kıyafeti var.. Askeriyede başörtü olmaz.. Hatta savcımızın belirttiği gibi, başörtü laikliğe aykırı olduğu için, üniversitelerde de yasaklanması gerekir..” ile başlayıp,

“Bugün başörtülü bakanlarla karşılaşıyoruz. Başörtülü milletvekilleri var. Bunların başlarını açması gerekir. Aksi hareket, laikliğe aykırı olur. Bunun da bedelini öderler.. Cumhuriyetin kurumları, laikliğe aykırı eylemlere izin vermez” diyerek, tıynetlerini tekrar gösterecek mi?

**

Bu bağlamda..

Bizi uyutmaya çalışanlara karşı, suratımıza şamarı oturtan savcıya teşekkür mü etmeliyim, yoksa itiraz mı etmeliyim bilemedim..

Hukuka bağlı bir devlet olsak..

“Özgürlük karşıtı bir savcı istemiyoruz” der, Danıştay yarım saatte o savcının görevine son verir..

Tıpkı..

Devletin sistemini, kendi emellerine uydurmak isteyen FETÖ’cü üyelere yaptığı gibi..

Bırakın FETÖ’cüleri..

“FETÖ’cü olmak zorunlu değil.. FETÖ ile irtibatlı olmak da, KHK gereği ihraç sebebidir” diyerek..

Danıştay üyelerinin akrabalarını gerekçe gösterip ihraç eden Danıştay yönetimi..

Akrabasına falan gerek yok..

Bizzat kendisi..

Görev yaparken..

Kamu hizmeti sırasında..

Kendi ideolojik düşüncesini, yetkili daireye "hukukun gereği" imiş gibi sunan savcıyı..

Derhal ihraç etmeli..

Etmiyorsa..

Etmez ise..

Kimse bize..

“Ergenekon yok, hiç olmamıştı” demesin..

“Bir varmış, bir yokmuş.. Develer tellal, pireler berber iken..” diye başlayan masallara inanırım da..

“Ergenekon yok, hiç olmadı” masalına inanmam..

 

YORUM YAZ

  • AlperAlper29 dk önce
    Birileri bizi sattı ama ya farkında değiliz yada çift taraflı oynuyoruz. Hani yolsuzluklara,faili meçhullere damardan girilmişti?demek ki hepsi yalanmış.Bir tane banka hortumcusu,faili meçhul aydınlatıldımı?
  • mehmetali mehmetali31 dk önce
    ... samımı oleskisi gibi savcının ismini yaz ... 
  • YAŞARYAŞAR40 dk önce
    İDAM gelmedikçe, hainler gereken cezalara captırılmadıkca, maalesef böyle haşerelerin sonu gelmez. Sayın başkan halk istiyorsa elbette idam gelir demişti. Kaş yıl oldu, halen mecliste bile değil tasarı. Hani halkın istekleri yerine gelecekti. Artık gelsin şu idam. Hainlerin sonu kesilsin. Ceza evlerindeki hain fetöcülerin elektriği, suyu ve yemeklerinin bedellerin benim maaşımdan kesiliyor olması zoruma gidiyor. Niçin benim vergimle hainlerin karnı doyuruluyor.
  • ali usta ali usta 41 dk önce
    evet laik bir ülke bak bakayım otuz yıl önceki türk filmlerine bak bir tane türban sıkmabaş varmı yenimi Müslüman oldunuz ...
  • eminemin43 dk önce
    Her zaman söylüyorum; Anayasadan laikliği kaldırmadığımız sürece başörtüsü meselesi ve düşmanlığı asla bitmez! Memleket bu kısır tartışmalardan asla kurtulamaz! Danıştayın kemalist savcısı da bunu teyid etmiş!! ANAYASADAN LAİKLİĞİ ÇIKARIN, ÜLKEYİ RAHATLATIN! Ayrıca 5816 sayılı korum aknunu da kaldırılırsa kutuplaşma biter, her şey normale döner.
  • AHMET AHMET 47 dk önce
    Allah CC sizden razı olsun.inşaallah cennete gidersin.
  • ErcanErcan58 dk önce
    Kabul, ama sizde Bülent Arınç, Bekir Bozdağ, Melih Gökçek vs.içeri alınmadan Akp,'de Fetöcü yok demeyin.
  • mehmet akmehmet ak58 dk önce
    yetmez ...
  • KasimKasim1 sa önce
    basortulu bacilarimizin askeri okulda ne isleri var Allah askina?! Askeri okullarda kadinlarin egitim gormesine karsiyim.
  • ÖzkanÖzkan1 sa önce
    Müslümanlığın kriteri başörtüsü olursa,rahibeleri ve çarşaf giyen yahudiler de müslüman sayılırdı.Bugün çevremizde gördüğümüz bir çok başörtülü kadın namaz bile kılımıyor ama başı açık bir çok kadin namaz kılıyor.
  • hamza hamza 1 sa önce
    Devlet benim devlet biziz diyen baas kafalar bürokraside siyasette medyada üniversitelerde her zaman oldu
  • samimsun samimsun 1 sa önce
    ne acıdır dimi hala bir çatışmanın geriye o kötülüğe gidişin nedeni danıştayın savcıya gönderceüi bi şikayet ve o savcının o şikayeti uygun bulması bu ülke birilerinin iki dudağı arasından çıkacak yanlış bir karara teslim olmamalı bu karara mahkum bırakılmamalı geleceğimiz bu kadar basit bir pamuk ipliğine bağlı olmamalı
  • canmehmetcanmehmet1 sa önce
    Kaynağını vererek, Fransız Felsefe Prof.Oliver Roy'un görüşünü paylaşalım ve yorumu okuyana bırakalım: "İslam’a Karşı Laiklik", Fransız Prof. Olivier Roy,  I.Basım: Mart 2010İlim insanı (önce) ülkesini, Fransa’yı ve oradaki Laik anlayış ve uygulamasını anlatmaktadır.“..Kilise-Devlet ayrılığını ortaya koyan 1905 Yasası, laiklik sözcüğüne yer vermez. Kavramın açık bir şekilde belirmesi için 1946 Anayasası’nı beklemek gerekecektir. Nitekim, hukuksal sonuçlar doğuran, ama daha derinliğe inmeyen anayasal bir ilke olarak yürürlüğe girmiştir. Aslında, bu kavram son derece hukuksal bir nitelik kazanmıştır. Tartışmaların ötesinde, Parlamento yasa çıkararak, mahkemeler yasayı ve içtihatları uygulayarak vatandaşa dayatılan laikliği tanımlamışlardır.Laiklik hukuk aracılığıyla belirir. Fransız hukuku içtihatla beslenerek dinlere ilişkin yasaları düzenlemiştir ve laikliğin tanımı bu mevzuatın bütünündedir.Laiklik, dinselin konumunu düzenleyen bütün yasalarda ortak bir ilke biçiminde oluşur.Dinselin konumu, Fransız kamusal alanında Kilise-Devlet ayrılığı ilkesiyle başlar.Hukuka göre, laiklik ne bir düşünce biçimi. Ne bir felsefe, hatta ne de bir ilkedir; geçerliliğini yasa koyucunun iradesinden alan yasalar bütünüdür.Yani, laikliğin gerçekliği, doğrudan siyasal niteliklidir. (Yazar devam etmektedir:)-"Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşü de bu yöndeydi. Onun laikliği aşırı militan, hatta açıkça din karşıtıydı. Ülkesinde İslam’ın ağırlığından söz edilse bile, bazı kısıtlamalara uğramıştı.Nitekim, Atatürk Kilise-Devlet ayrımı gibi bir yola başvurmamış, dinin devlet tarafından denetim altına alınmasını öngörmüştü.Türkiye’de imamlar din işlerini yöneten bir kurum olan Diyanet’e bağlıdırlar. Ücretleri Diyanet tarafından ödenir, hatta vaazları bu kurum kaleme alır.Günümüzde  pek  çok  Fransız  yorumcu,  laikliğin  bu  devletçi  uygulamasına özlemle bakıyor.    (sahife:40)
  • celalcelal1 sa önce
    Sınavlar da etö/fetö katakullisi ebediyen hiç olmaz hiç el değiştirmez inşallah
  • MUZAFFER TANDOĞANMUZAFFER TANDOĞAN1 sa önce
    SAYIN YAZAR,BÖYLE ŞEYLERİN SEÇİM ÖNCESİ "KAŞIMALAR" OLDUĞUNU SENDE ÇOK İYİ BİLİYORSUN,BİLİYORSUNDA......
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR1 sa önce
    Bunlara kızmaya gerek yok Ali abi. bizi uyarıyorlar. Biz bizden olanlara kızalım. İşini yarım bırakanlara.Akpnin başörtüsünü çözdüğüne eminmiyiz. İdari kararla, yönetmelikle, günü kurtarmak anlamına gelmiyor mu akp nin yaptığı. Uygulamayla basit düzenlemelerle günü kurtardı. Yarın bi başkası gelince hemen yasaklar başlayabilir. neden çünki yerine gelende basit idari ve yönetmelik değişikliğiyle bu işin tersini pek ala yapabilir. Anayasa ve yasalarla düzenlenmemiş baş örtüsü meselesi. Ama Kadına yönelik pozitif ayrımcılık fitnesi anayasada mevcut. diğer yasalarla aileye dinamit koyan mevzuat var 6284,istanbul sözleşmesi, nafaka velayet vb. Sahi Demirtaş hüküm giymedi halen ne zaman çıkarttırcaklar. Reis mesajı aldık diyodu lakin almamış, Yerel seçimde esaslı mesaj verilir ve alınır İNŞAALLAH.
  • mm1 sa önce
    sadece yargıda mı bu asit yağmuru yapılanması? medya, sanatçı, mafya, üniyersite, meslek kuruluşları ve sendika,... her alanda bu yapılanmanın olduğunu geçmişte bu millet şahit olmadı mı ve en son Gezi işgal kalkışmasında ortaya çıkmadı mı?.... zıt gibi görünse de FETÖ ve Ergenekon kripto yapıloanması birbirini yaşatma ve koruma, davaları sulandırarak olmadık insanları ve masumları da suçlayarak "yabancı efendilerine hizmet eden casusluk ve gayrımilli-ihanet faaliyetlerine devam etmeye, millete ve degerleri aleyhine" çalışmıyor mı hala?
  • Ahmet ÖmerAhmet Ömer1 sa önce
    Hürriyet isimli arkadaş, şu dünya uzaya gidiyor, çinlililer bilmem ne yapıyor biz hala nelerle uğraşıyoruz klişeniz artık tat vermiyor. Genetiği değiştirip bebekler dünyaya geliyorsa sana göre bu adamlar ilah? Sen ve senin gibiler Ay'a gidildiğine de inanır. Velev ki gidiliyor bunun insanlığa ne faydası var? Faydalı olan ilk şey, bağımsız bir ülke olmak. Bu sayede milli bir ekonomin olabilir. Sen diyorsun ki, bu fitnelerle uğraşmayalım, mücadele etmeyelim, uzaya gidelim. Sen bu dar düşüncenle ancak rüyanda aya ayak basarsın. Diyeceksinki din bizi geri bıraktı? O yüzden İstanbul'u en yüksek teknolojisiyle feth ettik çağ açıp çağ kapattık. Peki dizsiz devler sistemi ne üretti şimdiye kadar? Mini etek giy, içki iç, başını aç eee üretme? Bu ne yaman çağdaşlık böyle? Allah'ını tanımayan bilmeyen bir toplum çıplak çıplak gezip çağdaşım der ancak! Üretmeye niyeti olan cumhuriyet tarihindeki adamlar dine saygısı sevgisi olan Adnan Menderes'ten başladı, Erbakan ve Özalla devam etti şimdide reis yapıyor. Sol takımı yani çağdaş geçinen takım ne zaman dünyadaki zulme dur demişte milli bir ekonomi modeli arayışına girmiş? Ön yargılı olmayalım lütfen. İçerdeki kirli oyunu göremezsek ne silahımız silah olur ne füzemiz olur ne de kafiri teknikte geçebiliriz.
  • hasanhasan1 sa önce
    ılla senin istediğini söyleyecek bizde karsıyız askeri okullarda turbana
  • hürriyet çimenhürriyet çimen2 sa önce
    Dünyane ile uğraşıyor siz ne ile.Çinli bilim adamıgen değişikliği yapıp bebeklerdünyayagetiriyor.Sizler halabaşörtü ile meşgulsünüz.Müslümanlarinançlarınıbilim ile açıklayamazlarsaçok değil25 yıl sonrainanan genç kalmayacak.Birazdabunudüşünseniz derim
  • Ali karaAli kara2 sa önce
    ... Ama bu ters tepecek halkta.Gøreceksiniz
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Evet irtibatlı ve iltısaklı diye yüzbinleri sokakta ac susuz bırakan zihniyeti hep alkışladınız adaletin ve hukukun herkese lazım olacağını unuttunuz kuranın ve Rabbimizin suçun sahsiliği ilkesini bir hukukçu olarak koro halinde inkar edıyorsunnuz hiçmi vicdanlarına izanlar ve insanlar harekete geçmeyecek Ahirette her hesabın görüleceği için karınca incitmeyen bir peygambere ümmet olmadıkmıGüneş i balçıkla sıvayanlara nasılsa kulak asıyorsunuz ben sizi yıllardır okuyorum birde aynı Allahın kulları olduğumuz için sizde benim feryadıma kulak verseniz sadece iki dakika YAZDIKLARIMI düşünmeniz yeter ben Elli yılda zor yetişmiş bir insanım Eğitimciyim ve yüzbinlere dokunmuş hakkın hatırını herseyin üstünde tutmuş bir €nsanım ağaç değilim vesselam
  • ataata2 sa önce
    ergenekon veya ismi hiç bilinmeyen bir halk düşmanı oluşumun emmareleri gözüküyor... hatta fetöyü bitirmek istemeyen de bunlar...
  • ArabiArabi2 sa önce
    ... Kaşır dururlar artık. Bunların hepsini fetönün yanına koyacaksın, on yıl sonra ingiltere diz çökmezse birşey bilmiyorum.
  • Mehmet AliMehmet Ali2 sa önce
    Ergenekon var diyen  ... Aklınızı başınıza alın, bu ülkeninbir tane ordusu var...
  • vatandas sabrivatandas sabri2 sa önce
    Sayin yazarım bu sol yandan çarkli lar reddi inkar noter sözleşmesi yaptirildilar .o yüzden yapılan eserleri, gerçeği hep inkar ederler .akşam başka iftira yalan sabah kalk başka yalan iftira çamur .ulen sosyalist Madura ,koministmiydi ,sosyalistPutindahi ülkemize ve devlet başkanınadostderler .siz Neredeuzaydamiyasiyorsunuz .? pkk ile feto ilekanka oldunuz .yazıklar olsun aydın dantel ligine .açında biraz okuyan sosyalist orhan Kemali ,Atilla ilhani,Oktay Akbal, Uğur Mumcu, hablemitoglunu .sahte solyandançarkli lar .
  • gerçek bugerçek bu2 sa önce
    ... BAŞTAKİ NE DESE O...
  • CEMCEM2 sa önce
    ... SANA FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ VARDA SAVCIYADİĞER VATANDAŞLARA YOKMU?  ..
  • ihsihs2 sa önce
    Fetö bahane edilerek yargıda ve birçok kurumda vicdan sahibi insanlar temizlendi. Meydan dinozor kafalı, vicdanını kiraya vermiş bir güruha kaldı. ALLAH sonumuzu hayreylesin.
  • muminmumin2 sa önce
    ...16 senenin sonunda böyle bir kararın çıkmasını...
  • TanırsınızTanırsınız2 sa önce
    ... yavaş yavaş uyanıyorlar.
  • Mustafa KöseMustafa Köse2 sa önce
    Adamın biri inandığı tanrısına mektup yazmış biri de onbeş milyar para vererek satın almış. Allah cc insana mektup yazmış Kur'an'ı ama insan merak edip yahuRabbim bana ne yazmış merek bile etmiyor. Allah cc aşkına okuyun mektup da , Kur'an'da ne yazıyor.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    DAHA KAT EDİLECEK ÇOK YOL VAR.TÜRKİYE İŞİN BAŞINDA VE "BİR ADIM İLERİ GİDEBİLDİM",DİYEBİLMİŞ DURUMDA DEĞİL. GAYRET BİZDEN HİMMET YÜCE RABBİM DEN. KÜSMEK YOK,MÜCADELEYE DEVAM
  • OsmanOsman3 sa önce
    15 senedir iktidarda chp mi var..? Böyle soysuzlar neden temizlenmedi bu süreçte
  • Oku mayınOku mayın3 sa önce
    Danıştay olsa banane olmasa ne . Hüküm Allah subhanehu ve teâlâ dan olmalı. Hırsızlığı meslek edinenin bilekten kol kesilir buna vahşet diyenler, hırsızı hapsedip hırsızın eşini ve çocuklarını hapsetmiyormu ailede herkes hapis . Zina edene yüz değnek erkeğe de kadına daayrım yok acımak yok . Adalet eşit olmali
  • Osman AGAOsman AGA3 sa önce
    Bu fetöcülerin her nekadar şuan itibari ile beli kırılmış olsa da asıl tehlike yazarın belirttiği üzere bu "kamalist" tayfa. Kinlerinde gram azalma yok hatta daha fazla. İktidarımızda maşallah aman bunlara fazla dokunmayalım belki üç-beş oy koparırız derdinde gidiyorlar, bu adamlardan bize dost olmaz. İstediğiniz kadar şirinlik yapın nafile.
  • AndızAndız4 sa önce
    Olup biten herşeyi "Ergenekon" ... başlamış gibisin...
  • Sefer AydinSefer Aydin4 sa önce
    Bir vakayi (zina) cehennemlik gunah olarak gorenle, Ödüllü yetenek vakıasi olarak goreni ayni mahallede iskan eder, ayni hukuka tabi tutarsan;kavga, kaos, ayrisma, kutuplasma kaçınlmaz olur.......Birinin kitabinda, mezkur vaka her 2 cins icinde "igrenç fiil" olarak tanimlanirken, Digerinin dilinde, "bir cinse "beline saglik Aslanım' övgusu edilir, diger cinse "oRosbu" yergisi yapistirmak adeta kural iken ve birileri "biz neden ayrişiyoruz" diye birilerine itibar suikasti yapmak adina toplumu çozecek aşil tendon gibi hassas baglara saldiriyorsa, kimdir 2yuzlu fasik, mukellef ve ya da aptal kimdir ayiramazsin. Adaletli bir hukum veremzsin
  • Ercan GüvenErcan Güven4 sa önce
    Bence bunlar güç denemesi.Adı her ne olursa olsun bu milletin değerlerine düşman bir ekip sürekli perde arkasında kalmak suretiyle devlet yönetiminde esas söz sahibi olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.Yeni bir iç karışıklık çıkarmak için taşlar döşenmeye başlamıştır.FETÖ ile ilişkili olsun olmasın o bahane ileri sürülerek binlerce vatanını ve milletini seven insan işinden edilmiştir. Meydan da işte böylelerine kalmıştır.Allah sonumuzu hayretsin.
  • İkrarİkrar4 sa önce
    Yasak,oldukca onun onemi kiymeti oluyor illa yasak olsun demiyom islamda zina haram.fakat zina suc deyil diye bir kanun varsa ickili araba kullanma deniyor fakat uretiliyorsa,kime uretiliyor, bir zananlar kurtce yasakdi bir arkadasim 4 muzik kaseti aldi Export,dan ,100 mark odemisdi sadece kurtce muzik dinlemek icin,fakat yasakci ,yasaklamaya israr ederken denin din ozgurlugun nerde kaliyor sana ozhaklarini hirsiz gibideyil,calmiyor.goz gore gore kole yapiyor butun haklarini onun musade ettigi kadar ozgursun.
  • ali Abdullahali Abdullah4 sa önce
    Sayın Ali bey bu yazın için teşekkürler.Ergenekon(derin devlet) hep olmuştur.Allah bu milleti bir daha derin yapılarla muhatap eylemesin.
  • Bi kadar da sündürülmez kiBi kadar da sündürülmez ki5 sa önce
    Bir sey anlatacaksin ne cok kisa ne cok uzun dogru duzgun anlat. 2 sey anlatacaksan, ayni yazida, ayri basliklar altinda anlat...
  • İkrarİkrar5 sa önce
    Birzamanlar,muslumanin simgesi,Allahin buyrugu basortusu turkiyede yasakti.Almanya okullarinda turkce derslere giren ogretmen Rasim karabacak , kiz talebelerini bir araya toplamis bundan boyle basortusuyle okula gelmiyeceksiniz demis benim kizim bu yasagi duyunca ogretmenden musade almadan hemen eve geldi baba bizim turkce ogretmeni basortusunu yasakliyor dedi ben diydugumunan dogru okula vardim sen kanunmusun,neden basortusunu yasakliyon Alman okullarina basi kapali giderken bu ayricalik niye dedim benim icin okulu basti dedi.Alman dersleine basortulu giriyor sorun yok turkce derse girme mecmuriyeti yok yasak koyuyor.biz okul mudurune sorduk Turk ogretmen basortusunu yasakliyor,Almanca derslerde ,basortulu girmek yasakmi dedik,hayir ben cocugun basortusune deyil kafasinin icine bakarim dedi .ya turkce ders veren ogreymen,turkiyede basortusu yasaksa burada turkiyenin uzantisi dedi.oylebir macara yasadik insanlar kime cok onem ve deger veeriyorsa, namaz vakti oldu ,ama sen maci izliyorsan,senin ilahin o.biriyasak koyuyor biri emrediyor.kimin emrini uyguluyorsan senin ilahin o.
  • hülyahülya7 sa önce
    suya sabuna dokunmamışsınız yazınızda. neden ülkede müsümanları bu tarz faşistlere karşı koruyan tek bir kanun yok. AKP neden müdahale etmiyor.
  • nostalji nostalji 8 sa önce
    Ergenekon aslında susurlık ile başlayan bir süreçti,devleti ele geçirmek ve cumhuriyetin bekçisi orduyu yıkmak,zayıflatmak ,itibarsızlaştırmak ele geçirmekti Okyanus ötesininamacı. Savcı Öz nerede şimdi? AKP iktidarı onu sonsuz yetkili savcı yapıp altına mersedes bile çekmemişmiyid? Biz bunları unuttuk mu? Siz milleti salak ve balık gbeyinli mi sanıyorsunuz?= İster inan ister inama Ergenekon ve Balyoz Devleti ele geçirmek isteyen FETONUN birer kuöpası idi. amaç orduyu yıpratmak ve itibarsızlaştırmaktVe sonuç 15 Temmuzda belirgenleşti. Bu yönde Akp iktidarının yardım ve desteğini aldıklarını da herkes biliyor. Örneğin Cumhurbaşkanı kendi genel kurmay başkanı PKK lı sahte ve gizli tanıkların ifadesi ile hapse atılırken bunu engellemiş midir? Asla ,üstüne üstlük ben bu davanın savcısıyım demişti. Şimdi kabulleneme seniz bile. İşlenensuç ve günahortaya çıkmıştır. Ölenler,hapislerde çürüyenleri,n hesabını kim verecektir? Bu dünyada olmasa bile...Ama anlayamadığımşey varsın buna Okyanus ötesi üzülsünkumpas açığa çıktıdiye.... Balyoz ev Ergenekon, Dış güçlerin oyunu ve kum pasıdır. Ve hedef Ordu ve Cumhuriyettir. Bunun nesini anlayamadınız yazar bey?
  • nostalji nostalji 9 sa önce
    Bence de teşekkürlere...
  • ülkücüülkücü9 sa önce
    ... fetö ...

Ali Karahasanoğlu

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