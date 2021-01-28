Cumaya gidip, farzı kılıp, hutbeyi dinlemeden çıkmak!

CHP’den milletvekilliği yapmış olan.

“Biz dini de biliriz, İslam’ı da biliriz” bigliçliği ile ahkam kesen artist.

Hakaret için söylemiyorum, gerçek hayatta da aktörlük yapan bir er kişi..

Hani hatun kişi olsa..

“Türkiye’de hatun kişiler cuma namazına gitmezler. Çok nadirattan giden varsa, onlar da belki sıklıkla gitmedikleri için kafaları karışmış olabilir” diyeceğim..

Ama muhatabımız er kişi..

Üstelik..

Rol gereği de olsa, dindar bir insanın 24 saatini ezberlemiş olmalı..

Yıllar öncesinde Minyeli Abdullah filminde başrol oynamış..

Ama yetmemiş olmalı..

Tayyip Erdoğan’a çakmak için, Diyanet İşleri Başkanı’na çakmaya soyunmuş.

Diyanet İşleri Başkanı’na çakmak için de, şöyle bir mizansen uydurmuş..

Sözlerinin sonundan başlayacağım:

“İçeri girdiğimizde AK Parti Genel Merkezi’nden yazılmış hutbeler var. 50 kuruşluk kâra gidiyoruz camiye, 150 kuruşluk zararla çıkıyoruz.”

Beyefendi Cuma namazında, AK Parti Genel Merkezi’nde yazılmış hutbelerin okutulduğunu iddia ediyor..

Korkunç bir iddia..

Hani cumaya falan gitmeyenler için..

Tam, Gülnaz Şırınga haberi..

Özlem Gürses, hafta başında ne anlatıyordu..

“Gülnaz Şırınga isimli hemşire, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye kovid aşısı yaparken, kolunu acıtmış. Onun için sokakta kendisine arkadan yaklaşan 5-6 kişi sopalarla hemşireye saldırıp, hastanelik etmişler.”

CHP’nin televizyon kanalı Halk TV’de Özlem Gürses bu yalanı, utanmadan sıkılmadan ciddi ciddi söyler de..

CHP’li Berhan Şimşek geri kalır mı?

O da, “Camilerde her hafta okunan hutbeler, AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlanıyor” diyor..

Kimbilir cuma namazına gitmeyen kaç milyon kişi, bu arada özellikle de kadınların içinde ne kadar insan, bu yalana inanmıştır..

Ama cümlenin sonunu verdim de..

Berhan Şimşek, bu cümlenin başında şu cümleyi de sarfettiği için..

İslam’ı, camiyi, cumayı devlet okulundaki kısa bilgilerle de olsa azıcık dinleyerek öğrenmiş olanlar..

Berhan Şimşek’in yalanını hemen anlıyorlar.

Nasıl anlıyorlar?

Berhan Şimşek diyor ki:

“Gidiyoruz cumalara. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum.”

Tövbe tövbe..

Cumaya gidiyorsun..

Farzı kılıyorsun..

Sonra hutbeyi dinlemeden, çıkıyorsun..

Öyle mi artist?

Bir yanlışlık olmasın bu işte?

Yarım asırdır Cuma namazına giderim..

Farzı kılıp, hutbeyi dinlemeden çıkabilme imkanı bulan tek kişi görmedim ben..

Laikçi okurlarımız, kılçık atmak için bizim yazılarımızı okuyan ateistler merak edecekler..

Niye ki?

Cuma namazı için camiye gittiğimizde..

Önce sünnet kılarız..

Sonra imam efendi hutbeye çıkar..

Hutbe okur..

Hutbeden sonra da, cumanın farzı kılınır da, onun için..

Artist Berhan, çamur atacak ya..

Diyanet’e saldıracak ya..

Diyanet üzerinden AK Parti’ye ve Tayyip Erdoğan’a leke sürecek ya..

“Gidiyoruz cumaya.. Farzı kılıyoruz, hutbeyi dinlemeden çıkıyoruz” diyor..

Şimdi gelin, siz bu adamların diğer söylediklerine inanın..

Adam belli ki, cumaya gitmiyor..

Yalan söylüyor..

Cumaya gidiyormuş gibi yapıyor..

Din istismarına soyunuyor..

Yetmiyor..

Cuma hutbesinde, AK Parti propagandası yapıldığını ima ediyor..

Yetmiyor..

Hutbenin aslında AK Parti’nin Genel Merkezi’nde hazırlandığını iddia ediyor..

CHP’li Berhan Şimşek’i niçin önemsedim?

Niçin bir yazı konusu ettim?

Berhan Şimşek’in yalanı, bizi nezdimizde çok mu önemli?

Tabii ki değil..

Ama bu artistlere inanıp, “Adamlar değiştiler. Başörtü yasağına karşı çıkmıyorlar.. CHP yönetiminde, dindarlara yönelik büyük bir sempati var.. Parti meclisine başörtülü üye bile aldılar” diye, dindar insanların CHP ile kurulacak ittifaklara razı edilmeye çalışılması yüzünden, bu konuya girdim..

Yoksa..

Biz CHP’lilerin ne mal olduklarını zaten biliyoruz..

Din istismarı yaptıklarını zaten biliyoruz..

Seçim öncesinde camiye gelip Yasin okuduktan sonra..

Koltuğa oturduklarında, “Toplumu eşcinsel evliliklere hazırlıyoruz” dediklerini yakinen biliyoruz..

Biz yeterli bulmasak da..

AK Parti iktidarının, okullarımızda iki saat fazla din dersi okutulması için attıkları adımlara..

“Okullarda dini eğitimi baskısı” diyerek nasıl karşı çıktıklarını..

Diyanet’ten bir kişi, “Yarıyıl tatilinde çocuklarımıza din dersi verelim” çağrısına..

Nasıl saldırdıklarını biliyoruz..

Dolayısıyla sözümüz, CHP’lilere değil.

Onlar görevlerini yapıyorlar.

Din dersinin müfredattan çıkarılmasını istiyorlar.

Bunu tam da, Berhan şimşek’in yaptığı gibi..

“Cumaya giden adam” rolü ile yapıyorlar.

“Çocuklarımız dinlerini öğrensinler ama.. Bunun yeri okul olmasın” diyorlar..

Çocuklar baleyi, tiyatroyu, müziği, resimi okulda öğrensinler..

Ama dinimizi..

Okulda öğrenmesinler!

Peki, nerede öğrensinler?

“Canım siz de ahiret soruları soruyorsunuz, ne bilelim biz, nerede öğrenileceğini? Hem nerede öğrenirlerse öğrensinler.. Ama okulda öğrenemezler.. Çünkü okulda din öğretimi, laikliğe aykırı.. Biz demiyoruz, laiklik böyle emrediyor.. Bize kalsa.. Tabii ki öğrensinler.. Ama laiklik böyle..” diyorlar..

Öyle ise.. Bizim sözümüz, yine bizim dindarlara..

Evet, toptancı bir bakış açısı ile, “Tüm CHP’liler böyledir” demeyelim..

Bütün CHP’lileri suçlamayalım..

Ama..

CHP kafasına da güvenmeyelim..

CHP kafası ile ortaklık edip, dindar insanların ayaklarına çelme takmayalım..

CHP kendi tabanına siyasetini sürdürsün..

Cumaya gitsin, farzı kılıp, hutbeyi dinlemeden çıksın..

Dinlemediği hutbe için, nasıl biliyorsa, “AK Parti propagandası yapılıyordu” desin..

“Hutbe, AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlanıyor” desin..

Onların tıynetleri bu..

Ama cumaya gelen, hutbeyi dinleyen, sonrasında farzı da kılan kardeşlerimiz..

Bu adamlarla yol yürümeye soyunanlara..

“Hop arkadaş.. Siz kimle yolculuk etmeye kalkıyorsunuz, biliyor musunuz” demeliler..

Biz hatırlatalım..

Vebal, bizden kalksın..