Cübbeli Ahmet hocaya İmam Hatip sorusu!

Cübbeli Ahmet hoca bir televizyon ekranında şunları söylüyor:

“Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim. Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik, kız çocuklarımız geliyor; hocaya sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok… Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan ‘Kur’an değişsin’ diyen adam şu an da Ankara İlahiyat’ta hoca...”

Cübbeli Ahmet hocanın bu sözleri çok tartışıldı.

Hani hepimiz bazı şeylere kızarız..

Fevri açıklamalar yaparız.

Kızgınlığımız geçtikten sonra, “Aslında kastım şu idi” deriz ya.

Ben de bu sözler üzerine 24 saat bekledim ki..

Cübbeli Ahmet hoca çıkıp, “Benim kızgınlığım şu olaya idi, bu somut kişiye idi. İmam hatip liselerinin tamamına bir sözüm yok” desin..

Demedi..

O zaman buyursun sorularıma cevap versin: “Klasik ortaokul ve liselerden çocuklar daha az hasarla çıkıyor, öyle mi?”

Cübbeli Ahmet hoca buna gerçekten inanıyorsa..

Biraz daha ayrıntıya gireyim..

On binlerce İmam Hatip öğrencisinden iki tane sahabeye saygısızlık eden bulabilirseniz..

Klasik ortaokula gidenlerde onu da bulamayız mı acaba?

Gerçekten öyle ise..

İmam hatipleri kapatalım..

Yani. Kur’an-ı Kerim öğrettiğinizde, çocuklar sahabeye hakaret etmeye başlıyorsa..

Bunu gerçekten samimi şekilde bir hoca söyleyebiliyorsa..

Tv ekranında dikkat çeken sözler sarf edeyim diye söylenmemiş ise..

Şu cümleyi tekrar etsin Cübbeli Ahmet hoca: “Klasik ortaokula giden öğrencilerden 100 tanesi ile İmam Hatip ortaokuluna giden 100 öğrenciyi kıyasladığımızda, sahabeye hakaret eden öğrenci sayısı, İmam Hatip’te daha fazla çıkar.”

Bana soracak olursanız. Ben kıyas bile yapmam ama..

Genelleme yapmadan söyleyeyim..

Sadece bir orantılama yapmak için söylüyorum..

Sarıklı herhangi bir kişiyi görünce kırmızı görmüş boğa gibi saldıran kim varsa, çocuğunu İmam Hatip’e değil, klasik ortaokula göndersin..

Mahmut efendi denilince, ağzından köpükler saçarak, iftira üzerine iftira atanların bir tanesi bile, çocuğunu İmam Hatip’e değil, klasik ortaokula yollasın..

Çarşaflı bir kadın görünce, hakaret üzerine hakaretler savuran kim varsa, hepsinin tercihi, İmam Hatip değil, klasik ortaokul olsun..

(Klasik ortaokula gidenlerin tamamı böyledir demiyorum. Ama din karşıtlarının, çarşaf düşmanlarının, tarikat aleyhtarlarının hemen hiçbirisinin, çocuğunu İmam Hatip’e yollamadığını söylüyorum.)

Ama..

Genelde dindar insanların çocuklarını gönderdiği İmam Hatip’teki sahabeye saygı, klasik ortaokuldaki sahabeye saygıdan az olsun..

Böyle bir şey mümkün olabilir mi?

Akla mantığa ters.

Şunu söylerseniz, katılırım.

İmam Hatipler bembeyaz bir gömlek içindedirler..

Küçücük bir leke, göze batar..

Eyvallah.

Ama “Çocuklarınızı İmam Hatip’e yollamayın” ne demek?

Çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim öğretilmesinden Cübbeli Ahmet’e ne zarar gelebilir ki?

İki okul var.

Birinde Kur’an fazladan öğretiliyor.

Diğerinde öğretilmiyor..

Kur’an öğretilende, yüz kişiden birisinde bir hata gördü iseniz..

Klasik ortaokuldaki 100 kişiden 60’ında ben size aynı hatayı göstereyim..

O zaman, “Klasik liseye gidenler daha az hasarla çıkıyor” ne demek?

Böyle saçma bir cümleyi, Allah’tan korkan bir insan, nasıl kurabilir?

Bir başkası da çıkıp, Kur’an kursuna giden bir kişinin yanlışından yola çıkarak ve yüzbinlerce Kur’an kursuna gitmiş insanı tahkir ederek, “Çocuklarınızı Kur’an kursuna yollamayın” derse..

Cübbeli Ahmet hoca ne diyebilir?

İmam Hatip’teki 1000 öğretmenden iki tanesinin, bazı sıkıntılı görüşleri olabilir..

Peki klasik ortaokullardaki, liselerdeki sosyal bilgiler öğretmenlerinin, felsefe öğretmenlerinin derslerde ne anlattıklarını Cübbeli Ahmet hocaya aktaran bir kişi yok mu?

Darwin’in evrim teorisinden başlayın.

Eşcinselliğin bir hak, özgürlük olduğuna kadar..

Klasik ortaokulları bile bir kenara bırakın..

Çok çok sınırlı bir oranda da olsa.. Binlerce Kur’an kursundan bir tanesinde, iki tanesinde de olsa..

İslam’a yakışmayan tavır sergileyen hocaların bulunduğu Kur’an kursu yok mudur?

O bir tane Kur’an kursu üzerinden, tam da laikçilerin yaptığı gibi..

Bütün Kur’an kurslarını tahkir edenlerin yanlışı ne kadar vahim ise..

Cübbeli Ahmet hocanın, bir-iki yanlış örnek üzerinden, tüm İmam Hatipleri suçlaması da aynı yanlıştır..

Konuyu daha da somutlaştıralım..

Çünkü ses çıkarmazsak..

Cübbeli Ahmet hoca, bunu yol yapacak..

Laikçilerin istediği şekilde, bu söylemi geliştirecek..

Buyursun cevap versin..

Peki, çocukları, İmam Hatiplere yollamayalım.

Orda çünkü iki tane öğretmen, sorunlu..

Peki. Klasik ortaokullara yollayalım.

Ama bir şartla..

Ordakilerin hepsine Cübbeli Ahmet Hoca kefil olacak..

Bu öğretmenlerin ağızlarından bir defacık dahi olsa, somut örneğini getirdiğim sahabeye saygısızlık olmaz diyecek..

Haydi diyelim ki, “Hepsi” ifadesi, biraz abartılı oldu..

İmam Hatip’teki öğretmenlerin ben % 98’ine kefilim..

Sen de, klasik ortaokullardaki öğretmenlerin % 99’una kefil misin?

Bırakın % 99’unu.

% 10’una kefil olabilir misin Cübbeli hoca?

Beni konuşturmayın..

Konuşursam, değil solcu, ateist, Marksist, Darwinci öğretmenler..

Değil; “Cuma namazına göre ders vakti mi ayarlanır, bunların hepsi gerici” diyen öğretmenler sendikası..

Değil; “Okulda mescid mi olur? Namaz kılmak isteyen, gitsin evinde kılsın” diyen öğretmenlerin üyesi olduğu sendikalar..

Muhafazakar öğretmenlerin sendikası olan Eğitim Bir Sen bile “Öğretmenlerimize laf ettirmeyiz” diye karşıma dikilir..

Ama ne hikmetse, Cübbeli Ahmet hocanın İHL öğretmenlerine ettiği laflar üzerine, tek kelime etmediler..

Lütfen biraz mantık.. Lütfen biraz akıl!