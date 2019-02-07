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Çöken bina için, TMMOB ne diyor?

07 Şubat 2019 Perşembe

Dün Kartal’da, 5+3 katlı bir bina çöktü..

“Betonlaşıyoruz.. Betonlaşıyoruz” diyoruz ya..

“Her yer beton oldu. Ne bu ya?” diyoruz ya..

İnsanların daha müreffeh bir hayata hakkı olduğunu sürekli tekrarlıyoruz ya..

Ama sonunda gelip, takılıyoruz.. 

Korktuğumuz depremin olmasına bile gerek kalmadan..

Bir bina çöküyor..

Bina iskansız..

1992’de yapılmış..

5 kat olarak yapıldıktan sonra..

Büyük ihtimalle çevredeki imar değişikliği ile..

Daha fazla inşaat yapma imkanı ortaya çıktığı için.

Çevredeki binalarla aynı boya gelmek için..

Dışarda baktığınızda, farklı boyalarla yapıldığı için.

Şıppadanak anlaşılacak şekilde..

3 kat da sonradan ilave edilmiş..

Temelini atmışsın, 5 katlık bir bina için..

Sonradan daha fazla inşaat yapma imkanı ortaya çıkmış olsa bile..

Üzerine 3 kat daha çıkarken..

“Belediye nerede” mi diyelim?

“Mühendisler nerede” mi diyelim?

Hemen bakalım, her şeye “Olmaz”, her şeye “Hayır” diyen mimarlar mühendisler odası, dünkü çöken bina hakkında ne demiş diye.

Öyle ya..

Onların uzmanlık alanında olan bir konudan bahsediyoruz..

Bir inşaat..

Sonradan eklemeler var..

Ve ortaya çıkan görüntülere göre..

Yolda yürüyenlerin reflekslerinden takip ettiğimiz kadarı ile..

Bir saniyede..

Yıkılıveriyor..

İnsanlar yolda yürürken..

Arka plandaki binayı takip ediyorsunuz..

İnsanların refleksi..

Bir anda kaçışmaya başlamaları..

Binanın çöküşünden sonra..

Sık sık karşılaşıldığı üzere..

Binanın yan yatması..

Çatırdaması..

Çöküş öncesinde tek bir gösterge olmaksızın..

Bir saniyede iniveriyor..

Uzman odalardan bir bilgi edinebilir miyiz diye..

İnternet sitelerine giriyoruz.

tmmob.org’a bakıyoruz..

Ne görüyoruz?

Kış uykusunda olduklarını diyeceğim ama..

Hayır..

Kış uykusunda değiller..

Üzerlerine vazife olmayan konuları, çok güzel masaya yatırmışlar..

40 sayfalık raporu, dün yayınlamışlar..

Ne imiş, 40 sayfalık rapor?

“TMMOB yerel yönetimler seçim bildirgesi yayınlandı” başlığı ile verilmiş..

“31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel yönetimler seçimine yönelik olarak birliğimizin görüş ve önerilerini içeren TMMOB Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi yayınlandı” ile devam etmişler..

Hani soracağım..

“Size ne kardeşim, yerel seçimlerden.. Size ne, yerel yönetimlerden.. Siz kendi işinize bakın. Siz üyeniz olan mühendisleri, düzgün işler yapmaları için disipline alın.. 5 kat için atılmış temelin üzerine, 3 kat ilave yapacak mühendisi anında kapının önüne koyun.. Meslekten ihraç mı edersiniz.. Mühendisliği yapamaz hale mi düşürürsünüz.. Ne yapılması gerekirse, onu yapın..”

Ama onların kafası, kendi meslek alanları ile ilgili işlerde çalışmaz.

Onların bütün dertleri, seçimlerde solcu adayların kazanması..

Bunun için neler yapılacağını belirlemek..

Solcu adayları ön plana çıkaracak organizasyonları hayata geçirmek..

Onun için de..

Belirttiğimiz raporda, bakın neler yazmışlar:

“Özellikle 16 yıllık iktidarında üretimden vazgeçerek ülke ekonomisini arazi rantı üzerinden temellendiren AKP..” 

“Dakika bir, gol bir” diyorsunuz, değil mi?

Aynen öyle..

Ne demek, “16 yıllık iktidarında” ifadesi?

“Ben AK Parti düşmanıyım.. Türkiye’de, AK Parti iktidara gelene kadar, her şey güllük gülistanlık idi.. AK Parti iktidara geldi.. Her şey rezil oldu” demek değil de nedir?

Peki, dün yaşadığımız o elim olay ekseninde bu sözleri değerlendirirsek, bir haklılık payı var mı?

Yok..

Çöken binanın yapılış tarihi olarak 1992 yılı gösteriliyor..

Kim var, 1992’de, Kartal’da belediye başkanı olarak?

Mehmet Ali Büklü..

SHP’den seçimi kazanmış..

1980 öncesinde de, CHP’den başkanlık yapmış..

Binanın yapıma başlandığı 1992’de, henüz AK Parti yok..

AK Parti’nin öncesinde, Milli Görüş adaylarının henüz işbaşına geldiği bir tarihten de bahsetmiyoruz..

O halde?

TMMOB, niye, her şeyi 2002’ye bağlıyor?

O kadar militanlar ki..

O kadar gözleri kapalı saldırıyorlar ki..

Dün yayınladıkları raporun hemen devamında da, şu ifadelere yer vermişler:

“Kuvvetler ayrılığı ilkesinin terk edildiği, demokrasinin hiçe sayılarak iktidar erklerinin tamamının tek merkezde toplandığı, kendi söylemleriyle ‘bir anonim şirket gibi’ yönetilen ülkede sermaye ile devlet arasındaki ilişki arazi rantı üzerinden şekillenmektedir.”

Mimarlar, mühendisler odası ile, “kuvvetler ayrılığı”nın ne ilgisi var?

“İktidar erklerinin tek elde toplanması” ile ne ilgileri var?

Kendi meslekleri ile ilgilenmiyorlar..

Kendi odalarına bağlı mühendislerin projelendirdiği, hazırladığı, onay verdiği (iskansız da olsa.. Sonuçta bakkal Ahmet usulü inşaatın yapılmayacağını hepimiz biliyoruz.. Mutlaka, o inşaatın sağında, solunda, birden fazla mühendis, mutlaka bulunmuştur) bir bina yıkılıyor.. İnsanlar enkaz altında kalıyorlar..

Mimarlar mühendisler odası, “kuvvetler ayrılığı” ilkesi ile ilgili açıklamalar yaparak, arz-ı endam ediyor..

TMMOB’un raporunun diğer sayfalarında da, açık açık AK Parti düşmanlığı yapılıyor.

Bir meslek odasının tarafsızlığına yakışmayacak şekilde, önyargılı, düşmanca ifadeler kullanılıyor.

Dünkü çöken bina ve benzeri olumsuz olaylar için küçücük bir çözüm teklifi önermiyorlar..

“Merkezi idarenin sınırsız yetkisi, geçtiğimiz 5 yılda, mega projeler adı altında tüm kentlerde, kıyı, orman, mera, tarım alanı, su havzaları, mili park gibi fark gözetmeksizin tüm doğal alanların talanına yol açılmasıyla sonuçlanmıştır” diyorlar ama..

Dün karşılaştığımız somut örnekte..

Mega projelerle ilgili bir sıkıntı söz konusu değil...

Tam aksine..

1999 öncesinde yapılmış binaların kentsel dönüşüm ile sağlam binalara dönüştürülememesinin bir sonucunu yaşadık..

“Büyük müteahhit şirketlerine iş çıkartmak amacı ile binalar yıkılıp, büyük projelerle iktidara yakın işadamları zengin ediliyor” söyleminin faturasını, Kartal’da dün yaşadık..

Bu acı faturaya rağmen..

Mimarlar mühendisler odası, hâlâ siyaset peşinde..

Hâlâ, mesleklerini yapma yerine..

Siyasi parti gibi çalışıp, kendi ideolojilerini halka dikte ettirmeye çalışıyorlar..

 

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YORUM YAZ

  • odalar modalarodalar modalar35 dk önce
    Hic kimse gorus bildirmesin akepeyi elestirmesin elestirende solcu,fetocu,pkkli olsun herkez sussun yanlislari soyleyemeyen yazamayan yandas sozde dindarlar konussun.
  • ÇayırağasıÇayırağası40 dk önce
    Hırsızlık , yolsuzluk iç hastalığıdır. İktidar olan veya güce ulaşan her topluluğa önce bu hastalığa tutulmuş olanlar nüfuz eder. Bu , doğal bir yapılanmadır. Her fikirsel toplulukta (sol,sağ) her zaman , her yerde bu doğal oluşumlar boy gösterir. O yüzden kimse "ben iyiyim sen kötüsün" edebiyatı yapmasın. 16 yıl meselesine gelince. On yıllardır, yeşil düzlüğün tek leşcili olan solcu akbabalar şimdi kendilerine rakip çıktığı için kudurmaktalar. Tek farkla ki; Onların zamanında düzlükte eti yiyilecek hayvan kalmamıştı. Şimdi üretim arttı. Hayvan bollaştı bu cenahın akbabaları yiyiyor ve alana hakimler.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN50 dk önce
    ODALAR BANA HEP İLGİNÇ GELMİŞTİR. MARKSİSTLERİN,SOLCULARIN VE DAHA BİRÇOK İLGİNÇ FİKİR MENSUBUNUN ÇÖREKLENDİĞİ ,GELİRLERİ GARANTİ OLAN VE BUNDAN DOLAYI MUTLULUKLARI YÜZLERİNDEN OKUNAN,MESLEK MENSUPLARINI HARACA BAĞLAYAN,MESLEKİ MANADA BİR ŞEY ÜRETMEYEN ANCAK,SİZİNDE BAHSETTİĞİNİZ GİBİ,BOLCA SOL SİYASET ÜRETMEYE ÇALIŞAN KURULUŞLAR GİBİ GÖRÜNMÜŞLERDİR.AN AZINDAN DIŞARDAN BİR VATANDAŞ OLARAK BENDE BÖYLE BİR KANNAT OLUŞMUŞ DURUMDA. ARTIK ODALARIN TAMAMININ, KANUN İLE KORUNUP KOLLANIP RANT DEVŞİRMELERİNİ ENGELLEMEK LAZIM. MESLEK MENSUPLARI ÇOK CÜZİ DEVLET KATKISI İLE KENDİ ODALARINI OLUŞTURSUNLAR VE DAHA DEMOKRATİK BİR SEÇİM USULÜ İLE YÖNETİMLERİNİ OLUŞTURSUNLAR.FAALİYETLERİ KEYFE KEDER OLMASIN.TAMAMI İLE MESLEKLERİNE VE MENSUPLARININ PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE ,MESLEKİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK OLMALIDIR.BUNLARI YAPMAYAN,VARSA YOKSA SİYASET YAPAN ,BUNU DA YALAN DOLAN İLE YAPMAYA GAYRET EDEN ODALAR MEMLEKET MESELESİ HALİNE GELMİŞ DEMEKTİR.İLGİLİLER GEREĞİNİ YAPACAKTIR ,İNŞAALLAH.ÖNEMLİ BİR KONU VE GÜNDEMDE KALMALI..
  • ilginçilginç52 dk önce
    Madem kentsel dönüşecektik 17 yıldır niye plazalar yapıldı zengin evleri dikildi Ataşehirler residanslar yapılacağına fakirlerin konutları yenilenseydi. Ne yazdığına bak açıklamaların taraflığın herşeyin önünde maşallah. Sanki dersin 17 yıldır CHP var yahu İmar işleri bakanlığı kimin elinde yıllardır araplara zenginlere residans yaptıracağınıza madem deprem olacak niye garip fakirin evlerini yenilemediniz. Zengin zaten parası var kendine konut mu yapamıyor.
  • Ahmet ÖzAhmet Öz54 dk önce
    Ali Bey;Çöken binanın yıkılmadan önceki resmini gördüm,yıkılabilecek bir binaya benzemiyordu.Ama bir patlamayla bu koca bina yıkılıyorsa,bunun müsebbibi olarak CHP'li belediye başkanını göstermeniz garip kaçmıyor mu?Burada Ak Partili belediye olmuş olsaydı,onu da böyle suçlayacak mıydınız?Gözümüzü hırs ve ihtiras bürümüş.Siyasi iktidar,hazineden eksilen paraları yerine koyma derdinde ve imar affını hayata soktu.İmar afları,felaket habercisidir.Hırs ve paragöz oluşumuz,imar afları fırsatı elimize geçtiğinde kendi felaketimizi hazırlıyoruz.Bu gibi yıkımlarda belediyelerin elbette büyük kusuru olur ama 5 katlık bir yere fazladan 3 kat atılması bizler için ders olmalıdır.İmar aflarını çıkarıp denetlemeyi seçimde zarar görmeme adına ihmal eden yönetimlere de sözünüz olmalı.Olaya CHP'li belediyeler olarak bakmanız,çok yanlış.Rize'deki dere yatağı üstüne yapılan çok katlı,sıvasız binayı bir hatırlayın.Oranın belediye başkanına bir sözünüz olabildi mi?Yanlışı kimler yaparsa,yanlıştır.
  • samimsunsamimsun55 dk önce
    hala söylediğiniz lafı arka taraflarındakiumumi bölgeden anlayan troller varya pes doğrusu
  • ahmetahmet1 sa önce
    mimar-mühendis-doktor-baro vs nin tek derdi siyaset, kemalist ideoloji ve abd vesayeti altındaki eski Türkiyeyi savunmak... onların konusuna girmez bunlar
  • Acil Düzenleme GerekiyorAcil Düzenleme Gerekiyor1 sa önce
    Başta barolar,Mimarlar ve Mühendisler,Doktor ve Ecz.Odası gibi yerler eski devsol,devyol,tikko şimdi ise dhkpc militanlarının beslendiği yerlerdir,bunu yazdıkları dilden bile anlayabilirsiniz,bu kuruluşlar hiçbir şekilde mesleki faaliyet göstermezler,sayıları yüzbinleri bulan üyelerinden aidat adı altında haraç almakta ve bunları yasadışı faaliyetlerde kullanmak için bu örgütlere aktarmaktadırlar.Devletin biran önce mesleğinde dürüst insanları mağdur etmemek adına bu haraç işine son vererek bu odaların gerekirse kayyum atanarak düzeltmesi gerekmektedir nokta
  • emjremjr1 sa önce
    ali sasirmadik senin bu zihniyetine Bu yine dis gucler Chp ve hainlerin isidir diyecen 16 yildir senin bu siyasi takimin asla yanlis yapmaz yapsada sen kimseye laf soyletmen gari,senin yatacak yerin yok ali
  • Oku mayınOku mayın1 sa önce
    Hırsızlığı mübah görenler le hiç bir iş başarılmaz . Çinli inşaat şirketleri getirin dönüşecek olan daire tam metrekare olarak verilir . Yerli ler haksız kazancı mübah görenler le bu iş olmadı olmuyor .
  • esmaesma1 sa önce
    Herşey güllük gülistanlık değildi ancak hırsızlar ugursuzlar daha azdı. Allah kitap diyerek kesesini dolduranlar daha azdı. İhlaszedelerin yasa teklifini mecliste dün niye reddettiniz. (Siz diye yazıyorum çünkü sen sözcüsü sayılırsın uşağı olduklarının) Çünkü hırsızlık bulaşıcı bir hastalıktır...
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Afet riskine karşı bina yapmak için önce yolsuzluk ve haksız kazancın önüne geçmek gerekir.
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Öyle imana karşı nefretli millet yetiştiği ülkede Kur'an'da haram olana karşı haramı işleme eğinimli bir topluluk oluştu.
  • Oku mayınOku mayın1 sa önce
    Mümin olamadığımız için israf ediyoruz. İsraf haram, çalmak haram, zinaya yaklaşmak haram, haksız kazanç haram .BU KADAR HARAMA SAVAŞ AÇAN MİLLET MÜMİN?
  • zekizeki1 sa önce
    Bu İmar Barışı cinayetidir.
  • MustafaMustafa1 sa önce
    İsraf haram olmasaydı bu millet israf etmezdi , İsrafa belki engel olunur ,haksız kazanca engel olmaya kalkan kafasına sıkar
  • MustafaMustafa1 sa önce
    İsrafa ve haksız kazanca engel olunsun çok şey değişecek inşaallah.
  • KASIM YURTLUKASIM YURTLU1 sa önce
    Efendileri, Sahipleri yabancı, gavur olan zihniyetlerin artıklarından ne beklenir ki. Bu zihniyetler hiçbir zaman YERLİ, MİLLİ OLMADILAR Kİ, Anadolu topraklarına ait olmadılar ki.
  • Bestami ERSÖZBestami ERSÖZ1 sa önce
    Oda değil sol militan yatağı
  • memosmemos1 sa önce
    peki ali bey ilave olan 3 kat hangi yilda cikmis kin müsade etmis
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Gazeteci mahcup yan davut oglu ali babacan,ni degerlendirken.zorla bir hukumeti ihtidari yipratmaya caslisanlar gibi bu kisiler neden partiden atildi niye parti kuruyormus kursa ne olurmus sorusu yoksuyu olmayan bir yere cesme yapsan ne olur kime faydasi olur birgun bir fikra dinliyom,adam soruyor ,oglum osman duyduguma gore yilin anasina adayligini koyuyormussun,osman evet abi dogru once dusunmuyordum simdi yoldan gecen bana ,anam diyor,bende yilin anasina adayligimi kooyuuyoom.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Bu meslek kuruluşları o kadar militanlasmislar ki kendi işlerini yapamaz hale gelmişler
  • Tedbir alınmalıTedbir alınmalı2 sa önce
    Batı uşağı vesayetçi stk.. Rejim ve okullar böyle uşaklar yetiştiriyor. Değişmezse çoğalabilir. Yurt dışına devşirmeye göndermeye gerek yok bu okullar zehirleyip devşiriyor. Halk da bunu okuma sanıyor. Mesleğine bakma zihniyetine bak.
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Turkiyede,yasayan halkimiza buyuk gecmis olsun,coken binanin 1992 tarihi Turkiyedeki carpik ,anlayis mimar muhendis bunlar konut deyil siyaset toplum ve parti muhendisi hani birinden bir araba bir ip alsan,alan kisini elinde kopsa veya araba arizalansa suclu sayilirya adam kayirma budur .yapilmis,uc katli binaya ruhsat ver sen istedigin kadar destek ver partine ,isdir kisinin aynasi bunlar sadece bina deyil her yonden zarar veriyor. Sayin ali bey internetden,mimar vr muhendisler odasi ne diyor diye,gecti onun modasi ,simdi secim sirasi turkiyedir,burasi onada bakar gelince sirasi tum tepkiler dinlenir bir yetkili cikar secim dolayisiyla kapaliyiz yikilsin yenisini yapariz,budur bizim cabamiz yikilmasa yenisini nasil yapariz .akillive isin ehli once onlem alir gelecek bir zarar ,oldu bitti yikilacagi varmis diye kaza diye gecisdirirse bunlar sonradan onlem ve ibret alanlar ve hayatda kalanlar oyunuzu iyi degerlendirin notunu verin.
  • YiğitYiğit6 sa önce
    Muhtaç oldum kuru soğana !!!!!
  • Kunta KürdeKunta Kürde8 sa önce
    Ne mi diyor ? ' çöküyoruz abi depreme gerek yok , " istanbul 25 yıldır Aynı parti ile yönetiliyor , madem kaçak bir bina neden çöktükten sonra anlaşıldı ? Kaçak ise 25 senedir neden ikaz edilmedi ?

Ali Karahasanoğlu

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