CHP’ye avukatlığın, attığın o iftira seni çarpar, Temel bey!

Önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kırklareli’de geçtiğimiz hafta içinde yaptığı konuşmayı vereyim:

“İktidar, üniversite öğrencilerinin yurt sorununu 20 yıldır çözemedi. 1 yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım.”

En basitinden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanalı 2.5 yıl olan CHP’nin, bir tane yurt yapmadığı, mevcut yatak kapasitesine bir tane ilave yapamadığı gerçeği karşısında..

Bir de utanmadan, “1 yıl içinde yurt sorununu çözerim., Çözmezsem siyaseti bırakırım” diye, işkembeden sallayan Kılıçdaroğlu karşısında..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, ABD ziyareti öncesinde, havalimanında yaptığı basın toplantısında, Kılıçdaroğlu’na şu cevabı veriyor:

“Tabii Bay Kemal’e kalırsa, Bay Kemal’e ne yaparsanız yapın, yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı, dikili bir taşı yok, dikili bir ağacı yok. Ama yalan mı? Aman yarabbi, bunda bol. Onunla beraber hareket eden bazı medya grupları da var. Onlar devamlı karalama kampanyasını da sürdürüyorlar. Ne yaparlarsa yapsın, kervan yürüyor ve yürüyeceğiz. Hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde öyle bir yalan atıyor ki bir sene içinde Türkiye’de bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun? Şu anda bizim üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar hiç bir dönemde atılmış değil. Gayet başarılı şekilde yürüyor.”

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “bir yıl içinde sorunu çözerim” açıklamasına atıf yapıyor ve AK Parti iktidarı döneminde üniversite öğrencileri için yapılanların, hiçbir iktidar döneminde yapılmadığını hatırlatıyor..

Erdoğan, bu girişten sonra, hemen devamında, yine Kemal Kılıçdaroğlu’nu muhatap almaya devam ederek şunları söylüyor:

“Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Ya elinize dilinize dursun ya. Şu anda 650 liraya çıktık. Nereden nereye geldik. Özellikle yurt konusunda bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Bizden önceki dönemlerde böyle yurtlar söz konusu değildi.”

Bu kronoloji karşısında, sayın Cumhurbaşkanı’nın “elinize dilinize dursun” sözünün kime yönelik olduğu konusunda küçücük bir tereddüt duyan var mı?

“Hayır bu sözler, CHP Genel Başkanı’na değil, üniversite öğrencilerine söylenmiş” diyen bir tek kişi çıkabilir mi?

Mümkün değil..

Ama ahlaksız medya öyle ustaca işler kotarıyor ki..

Sözcü’sünden Cumhuriyet’ine kadar, Birgün’üne kadar.

Hatta milliyetçi geçinen Yeniçağ, muhafazakar geçinen Yeniasya’ya kadar..

Hepsi..

Artık hiçbir ilke, hiçbir kural, hiçbir vicdani korku hissetmeden, öylesine yalanlara başvuruyorlar ki..

Kamuoyunda hemen bir algı oluşturuldu..

“Erdoğan, üniversite öğrencilerine çıkıştı: Elinize dilinize dursun”

Televizyonlarda aynı algı..

İnternet sitelerinde aynı algı.

Ve en sonunda sazı Saadet Partisi’nin genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aldı..

O da haftalık basın toplantısında konuşup, şunları söylemiş:

“O beddua sizi çarpar!”

Direkt “Sen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun paralı avukatı mısın?” diyeceğim ama..

Dindar insan düşmanı Sözcü ile yatıp kalktığından..

Dini kavramlara sabah akşam karşıtlık yapan Cumhuriyet gazetesi ile haşır neşir olduğundan..

Hemen her hafta, Saadet Partisi’nden bir yetkili, Halk TV’ye çıkıp, ağzına bir parmak bal sürülüp, piyasaya salınarak, “haydi Tayyip Erdoğan’a saldır” denildiğinden artık hepimiz emin olduğumuzdan..

Beddua diye belirtilen “elinize dilinize dursun” sözünün, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik söylendiğini bildiğimiz halde..

Temel beyin CHP kafasının algı çalışmasına katkı sunmak için..

Hiç çekinmeden..

O sözler, sanki üniversiteli öğrencilere söylenmiş gibi, Tayyip Erdoğan’a saldırdığını gördüğümüzde, şaşırmıyoruz..

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Öğrencilere ‘elinize dizinize dursun’ derseniz o beddua döner, sizi çarpar!”

Tartışmayı başlatan Kılıçdaroğlu’nun ilk konuşmasını aktardım

Yurtlarla ilgili sözünü verdim. Ardından Tayyip Erdoğan’ın o açıklamaya cevabını verdim..

Ardından Temel Karamollaoğlu’nun yorumunu verdim..

Şimdi ben de çıkıp, “Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘elinize yüzünüze dursun’ dediği halde, o sözün üniversiteli öğrencilere söylendiği yalanını uyduranlar ve onlara katılan Temel Karamollaoğlu’nu, o beddua çarpsın” dersem..

Yanlış mı söylemiş olurum..

Bu ülkeyi yönetmeye talip insanların aciz hallerine bakın..

Sözcü gazetesi okuyup, yıllarca birlikte siyaset yaptığı Tayyip Erdoğan’a saygısızca, vicdansızca, rezilce “beddua seni çarpar” diyor.

Duadan habersiz ateistlerin sözleri ile hareket edip...

Bedduanın ‘b’sine inanmayanların televizyonlarında söylenilenleri tekrarlayıp..

Alnı secdeli bir cumhurbaşkanına nasıl saldırılır?

“Beddua döner, sizi çarpar” diyor..

Yargıtay binasının taşınması sırasında edilen duaya ağzından salyalar akıtarak saldıranlara, 21 gündür tek kelime edemiyor..

O duayı ettiren Tayyip Erdoğan’a saldırıyor..

Erdoğan’ın sözlerini, bir danışmanına rica edip getirtip, okumadan..

Video bantını izlemeden..

“Maalesef iktidar adeta, artan ücretlerden, artan sayılardan, yapılan inşaatlardan dolayı kendisini vatandaştan, öğrenciden alacaklıymış zannediyor.” diye, açıklamanın öğrencilere karşı yapılmış izlenimini veriyor..

Aynı Temel Karamollaoğlu, “Onun için de öğrencilere hitap ederken, ‘gözünüze dilinize dursun’ demekten çekinmiyor. ‘Biz işbaşına geldiğimiz zaman 45 lira aylık alıyordunuz, bugün bu 650 liraya çıktı.” diyerek..

İftirasına tüy dikiyor..

“O günkü geçinme şartlarıyla bugünkünü mukayese ettiğiniz zaman öğrencinin durumu ondan daha mı iyi? Kesinlikle daha iyi değil. İyi olmadığı için bir feryat var.” diyor..

Ben de hodri meydan diyorum..

Yanına CHP’li danışmanları mı alırsın..

CHP’lilere şirinlik yapmak için 7 takla atan adamlarını mı alırsın..

Hepsini al getir.. Söyle..

2002’de ekmek kaç lira idi. Bugün kaç lira. Peynir kaç lira idi, bugün kaç lira.. Yumurta kaç lira idi, bugün kaç lira.. Süt kaç lira idi, bugün kaç lira..

Ne istiyorsun..

Üniversite öğrencisinin bir günlük kullanımındaki ürünlerden istediğini getir..

Hangisi, 45 liradan, 650 TL’ye çıkan burs oranında artmış?

Burstan daha fazla artışı olan bir tane ürün gösterebilecek misin, bakalım..

Bu yalanlar, adamı çarpar, Temel bey..

Öyle bir çarpar ki..

Erbakan hocanın yanında iken yaptığınız hizmetler bile sizi kurtaramaz..

Benden hatırlatması..