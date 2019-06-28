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Bu yalan rüzgârına artık ‘dur’ denilmeli!

28 Haziran 2019 Cuma

Binbir yalan attılar..

İftiralar..

Çamur sıçratmalar..

Yalanın bini bir para oldu..

Öyle bir algı oluşturdular ki..

“Beylikdüzü’nde 11 kreş sözü vermişsiniz, sadece bir tanesini yapmışsınız.. Ne diyorsunuz” sorusuna..

“Büyükşehir belediye başkanı olunca, çok hızlı şekilde 150 tane kreş yapacağız.. Ama çok hızlı.. Çok..” cevabı veren CHP adayı allanıp pullandı..

Hiç sorulmadı, “Yapacağın, yaptığından belli olur. Biz Beylikdüzü’nü soruyoruz.  Ne diyorsunuz, niçin 11 vaad edip, sadece bir tanesini yapabildiniz?” 

Daha onlarca, yüzlerce ayaküstü yalan..

Haydi onlar, seçim öncesi yalanları idi.

“Siyasetin doğasında var. Biz kabul etmesek de. Kabullenemesek de.. Maalesef siyasette yalan oluyor. Azıcık da olsa, AK Partililerde de vardır” deyip geçelim..

Seçim bitti..

Ama karşı cenahta yalanlar bitmedi..

Algı operasyonu sona ermedi..

Akla ziyan yalanlarla, bir sonraki seçime altyapı oluşturulmaya devam ediliyor..

Bu algı operasyonunda kimler yok ki?

Ömrü boyunca dindar insanlara hep hakaret etmiş olan Fatih Altaylı da var.

Bizim mahalleden Süleyman Özışık da var..

Bu iki ismi buluşturan konu ne?

AK Parti tarafından seçim için İstanbul’a getirilen.. Sonra memleketine gönderilmeyen seçmenler olduğu iddiası..

Sadece geri gönderilmemesi değil.

“Başınızın çaresine bakın” şeklinde ilgisiz cevaplar verildiği iddiaları..

Hatta daha ötesi..

“Seçimi kaybettik, ne yaparsanız yapın” denildiği iddiaları...

Böyle bir şey mümkün olabilir mi?

Yıllardır gazetecilik yapıyorum.

Hayatın içindeyim..

Akla ziyan bir iddia..

Merak ettim..

Hem Altaylı’nın, hem de Özışık’ın yazılarını satır satır okudum..

Bakın nasıl algı oluşturuluyor, görün..

Bakın, seçimde kaybetmiş bir partiye bu hali ile bile, hâlâ nasıl vurmaya çalışılıyor, görün..

Altaylı yazıyor:

“Dönüş bileti” başlığı ile..

“Önceki sabah erken saatlerde telefonum çaldı. Tanımadığım bir numara. Açtım” diye başlıyor..

Burada hemen araya girmek zorundayım..

Altaylı ve.. Tanımadığı numarayı, sabah erken saatte açma..

Size inandırıcı geliyor mu?

Bana hiç gelmiyor..

Altaylı, “Doğru söylüyorum” diyorsa..

Cep telefonundaki o aramayı göstersin, kendisinden özür dileyelim..

Mizansen yapmadığını anlayalım..

Altaylı devamında da bakın ne diyor: 

“Selamın Aleyküm başkanım, diyen bir ses. Galatasaray’da 2. Başkanlık yaptığım dönemden bu yana kimileri başkanım diyor. Telefon numaramı bulan bir taraftar zannettim önce. ‘Buyur kardeşim’ dedim.”

Televizyon ekranında bile, seyirciye nerede ise ana avrat düz giden Altaylı, tanımadığı birisinin aramasına, “buyur kardeşim” diyecek! 

At yalanı, varsa inananı..

Ve yazı böyle böyle devam ediyor.

İddiaya göre, vatandaş AK Parti İl Başkanlığı’nı arayacağına, tesadüfen Fatih Altaylı’yı aramış.

Milyonlarca cep telefonu içinden..

AK Parti İstanbul Başkanlığı yerine, tesadüfen Fatih Altaylı’nın aranmasının matematiksel ihtimal hesabını da, artık bilim adamları yapsın..

Altaylı’nın sağda solda dedikodu şeklinde yapılan kara propagandayı alıp, kendisi aranmış gibi yazdığı bu senaryoyu burada bitirip, Süleyman Özışık’ın yazısına geçelim..

O da hayli iddialı..

AK Parti’yi karalama amaçlı aynı konudaki yalanları bir okuyucusunun mesajına dayandırıyor.. 

Okurdan aktararak anlatıyor, Özışık:

“Kız kardeşim, 31 Mart seçimlerinden sonra memlekete geldi. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınınca tekrar İstanbul’a dönmeye karar verdi. Benim haberim olmadan parti teşkilatı ile irtibat kurmuş. Konuştuğu kişi, öğrenci olan kardeşimi otobüsle İstanbul’a göndereceklerini ve geri dönüş biletini de kendilerinin temin edeceğini söylemiş.”

Burda bir araya girelim..

Soralım:

Kızkardeş öğrenci olduğu için İstanbul’da ise.. 31 Mart seçimlerinden sonra, 6 Mayıs’taki seçimlerin yenilenmesi kararından sonra, ama üniversiteler kapanmadan memleketine nasıl gitti? Niye gitti? Kızkardeş, İstanbul’da ailecek oturuyor ise, aynı kişinin biraz sonraki ‘kızkardeşim İstanbul’da orta yerde bırakıldı” iddiası boşa çıkmıyor mu? 

Aynı kişinin daha sonraki anlatımında da, yine benzer isnatlar..

Ve bu isnatlar, bizim mahallenin bir mensubu tarafından, hiç sorgulanmadan yayınlanıyor.

Bir de meydan okunuyor..

“Kendisine söz verdiğim için, yazıda ismini cismini yazmadım. Ama tüm bilgiler bende mevcut ve böyle bir şey olmadığını söyleyenin yüzüne çarpmaya da hazırım!”

Buyur benim yüzüme çarp, Süleyman Özışık..

Çarp ki, “aklımızla alay edildiğinde sessiz kaldık” demeyelim..

**

Merak ettim.

Çevremizde benzer şekilde getirilen ve geri dönen kimse var mı diye araştırdım..

Sordum..

“Biletler, zaten İstanbul’a gelinirken seçmenlere teslim edilmedi mi?” diye..

Bilet olarak değil ama cep telefonuna gelen bir mesajla, bilet alabilme hakkının bilgisinin geldiğini söyledi..

İstenildiği tarihte kullanılmak üzere..

Anladığım o ki..

Birkaç seçmen, tekil olarak sıkıntı yaşamış olsa bile.

Bu biraz da..

Kendisinin, dönüş tarihini hemen otobüs şirketine bildirmemesinden kaynaklanmış olabilir..

Seçmeni İstanbul’a getiren AK Parti yönetimi, dönüş biletini almış mı?

Almış..

Parasını ödemiş mi?

Ödemiş...

Arada bir iletişimsizlik olmuş ise, seçmenimiz, saat kaçta döneceği konusunda kararsız kalmış, sonra da sıkıntı olmuş ise..

AK Parti, seçmeni “yolda bıraktı” gibi bir izlenim verilmesi de, insafsızlıktır, vicdansızlıktır..

 Bu olayı, niçin önemsedim?

4.5 yıl sonraki seçimlerde, ömrümüz varsa göreceğiz.. Bu senaryolar anlatılacak..

Bugün bu yalanlara cevap vermezsek, onların “hodri meydan”ına, biz “hodri meydan” demezsek, 4.5 yıl sonraki seçimde de yalan rüzgârlarını daha şiddetli estirirler..

Allah, şerlerinden muhafaza buyursun! Amin..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • zaferzafer4 dk önce
    Yorumcunun biri demiş ki yorumunda: "Yalan dediyse de dedi hiç 1 şey gizli kalmaz." Ne kadar kolay değil mi! Yalan söyle, iftira et, hakaret et, insanların onurlarını gururlarını geleceklerini karala, sonrada kapatıver gitsin. Bu hak yemenin dünyada, kul hakkı yemenin de ahirette bir karşılığı olmayacak mı!
  • yusufyusuf10 dk önce
    Allahın yasalarını goz ardı edenler, islam dusmanı emperyalistlerin bir uydurması olan sahte demokrasi dinini bilerek veya bilmeyerek benimseyentum toplumlar ve bireyler bunun bedelini en agır sekilde odeyecektir,odemektedir.
  • ömerömer15 dk önce
    güzel yazmışın
  • AHMETAHMET23 dk önce
    bu yalancıların gerçek yüzünü basit gerçeklerle gösterdiği için seviyorum Akit'i işte!
  • ilhan sarıkurtilhan sarıkurt24 dk önce
    Fatih altaylı neyse bildiğimiz biri. Rüzgar nereye eserse oraya giden tiplerden. Bizim bildiğimiz yazarlar meğerse bizden değilmiş.tv Kanallarında bizden bildiklerimiz insanların yorumlarını duydukça çıldırıyorum Allah aşkına 3 günde ne değiştide sizdönü verdiniz. Allah yardımcımız olsun.Gözümüzü açalım.dik duralım.yardımlaşalım.
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 29 dk önce
    Aliihsan abimbürosuz imamoğlu bu ülkenin valisine it demişti ne olduda kimse konuşmuyor .ama Murat Alan kardeşimi hepsi yargılıyor vede komutanlarım zamangeçirmeden tazminat davası açtıyazık beniminsanima diyecek birşeybulamıyorum ali abim allah yokluğu vermesin yolun açık olsun
  • istanbullugencistanbullugenc36 dk önce
    Benim anlamadığım parti teşkilatlarının para verip yol paralarını ödemelerini doğru buluyorsunuz yani ! kimin parasını kime veriyorsunuz ? adaletten hukuktan haktan bahsedilmesi komik oluyor
  • Tahir AlagözTahir Alagöz43 dk önce
    Diyemezsiniz sayın Karahasanoğlu diyemezsiniz. Sistem yalan üzerine kurulmuş. En iyisi o sistemi söküp atmaktır onu da siz yapamazsınız. Onu halkımız yapacak inşallahhhhh.
  • Atıf çelikAtıf çelik46 dk önce
    Kardeşim inanmıyorsan, Bari Savunma,istersen Bingöl ' lü Bir Vatandaşı Arayıp sorabilirsiniz. BİNGÖL 'den Gidenlerde iSTANBUL' da , Ortada Kaldılar,kime sorarsanız sorun.
  • nLknLk54 dk önce
    bazı sıkıntılar olmuş olabilir.O SIKINTIYI DIŞARI ANLATAN KİŞİ,CHP YE OY VERMİŞTİR.karaktersiz kişi,Akpartili görünüp,Chp ye çalıştı.Önemli değil, kendine yakışanı yaptı.Bir Tarikatın mahalle cemaatı Kadınlar,Kuran tilaveti için, Evlerde haftada bir toplandılar.chpye propaganda yaptılar, 6 ay boyunca. Kimin ne pislik olduğu, ne kadar şahsiyetsiz olduğu beni ilgilendirmiyor.iki yüzlü olması ilgilendirir.Kim ne kadar pislik ise,görebilmeliyiz.Aksi taktirde, laci Takke giymiş şeytan olur.davranış şekilleri aynı. Bizim tarikattan değil ise, insan değildir, fetva veriyoruz, bombalayın.tipik ve atipik FETÖ NUMUNELERİ.herbiri kendine ait din kurmuş.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN55 dk önce
    SON CÜMLENİZDE İFADE BULAN "DUANIZA" HAYRAN KALDIM.YALANCILARA SÖYLENECEK EN GÜZEL SÖZÜ SÖYLEMİŞ VE NOKTAYI KOYMUŞSUNUZ.ELLERİNİZE SAĞLIK,BIKMAK YOK YAZMAYA DEVAM..YAZILARINIZDAN ŞİDDETLİ DERECEDE RAHATSIZ OLANLARI DAHA ÇOK RAHATSIZ ETMEYE DEVAM..AYNI YARASALARIN YÜZÜNE IŞIK TUTAR GİBİ..
  • nLpnLp1 sa önce
    palyanço maskesi takmış, katil.sırıtarak her tür naneyi yer. fekat, ortaklarından biri bunu zehirler.
  • MuhMuh1 sa önce
    Kardeşim fatih altaylı gibi itleri kale alırsanız böyle olur hoşt deyin gitsin efsanesini bile anmayın ona şişe yakışır
  • AdanalıAdanalı1 sa önce
    Sayın yazar bırak artık bu işleri atı alan Üsküdar’ı çoktan geçti bile sen iseiçinde kalan acıya 5 yıllığına bir sünger çek.Artık Türkiye gerçeklerine dönün yağmur gibi yağmaya başlayan zamlardan dolayı o çok sevdiğiniz kaleminizle yalakalık yapmaya devam ettiğiniz iktidar hakkında bir şeyler yazın ki sizlerinde başkalarını eleştirmekten başka bir işe yaradığınızı ufakta olsa ekonomik gidişattan hoşnut olmadığınızı sizlerin yazılarını okuyan okuyucularınıza sizin için zorda olsa gösterin.
  • AdanalıAdanalı1 sa önce
    Sayın yazar bırak artık bu işleri atı alan Üsküdar’ı çoktan geçti bile sen iseiçinde kalan acıya 5 yıllığına bir sünger çek.Artık Türkiye gerçeklerine dönün yağmur gibi yağmaya başlayan zamlardan dolayı o çok sevdiğiniz kaleminizle yalakalık yapmaya devam ettiğiniz iktidar hakkında bir şeyler yazın ki sizlerinde başkalarını eleştirmekten başka bir işe yaradığınızı ufakta olsa ekonomik gidişattan hoşnut olmadığınızı sizlerin yazılarını okuyan okuyucularınıza sizin için zorda olsa gösterin.
  • sonersoner2 sa önce
    sorun şuki karşı taraf kendi siyasilerini sizler gibi eleştirmiyor, olumsuz birşey söylenince siyasetin doğasında var deniliyor sonra çiçek lere bahara geçiliyor ve ustalıkla konu atlanıyor, Ancak bizim cenah yazarlarımız, başta DİLİPAK olmak üzere hep ortaya ağır türden eleştiriler yapıp benden söylemesi diyip köşesinde duruyor, seçmenin aklını karıştırıyor, birkaç olumsuz örnekten yola çıkılıp sanki partinin temel uygulaması gibi bahsediliyor, yapmayın bu gemi hepimizin, herkes ufak bir delik açarsa bu gemi batar...
  • 2 sa önce
  • NİLHANNİLHAN2 sa önce
    kapatın artık bu konuyu yaaa :))) normale dönün başka şeyler yazın öfff yani bayatladı.Mazbata geldi İBB BAŞKANIMIZA yalan dediyse de dedi hiç 1 şey gizli kalmaz Allah hayr etsin,hepimiz müslümanız Allah a şükür ama reklama gerek yokkkkkkkkkmillet kararını verir indirir aşşaaaaaaaaaaaaaaaaaa ;) anlıyormusunuz pek sayın yazar bey ;)
  • ihsihs2 sa önce
    Ali bey iyi söylüyorsunuz, güzel söylüyorsunuz da boşa söylüyorsunuz. Toplum yalan istiyor, gösteriş istiyor, insanlar nefislerine hoş gelecek şeyler duymak istiyor. Hizmet kimin umurunda sanıyorsunuz! Öyle olmasa İzmir'de CHP nin tek bir oy almaması gerekirdi. Gençlerin yüzde yetmişbeşi E imamoğluna oy veriyorsa, düşünmek lazım!!! Bu gençliği kim yetiştirdi? Bu ülke nereye gidiyor? Keşke Savunma sanayimize, bölünmüş yollarımıza verdiğimiz önemi Milli Eğitimimize de verseydik!!!
  • erhanerhan2 sa önce
    "bizim mahalledekiler " mişTamam belki senin mahallede ikamet edebilir, ama gönlü başka yerde ise ve mahalledekilere zararlı tutumlar sergileyip ,başka mahaledekilere hizmet ediyorsa böyle kişilere "bizim mahalledekiler"demek, öyle saymak yanlıştır, saflıktır, bönlüktür
  • GÜL POLAT GÜL POLAT 2 sa önce
    Yalan dolan bilmem ama bende ne cesaret öyle bir yazı yazdı diye düşünmedim değil. Bence gazetecilerin en küçük bir muhalif bir yazıda hapse atıldığı bir dönemde böyle bir yazı yazması büyük cesaret.Neyse,başınızı deve kuşu misali kuma gömmeyin diye her gün sizin için dualar etmekteyim. Ne o parti nede bu parti diyeceğim sadece bu ülkenin son zamanlarda çok kötü yönetildiğini düşünmekteyim.Birkere alışverişe giderseniz anlarsınız.
  • Necdet varlıNecdet varlı3 sa önce
    gıderken dönuş için soz verılen gunlere hıç uyulmadı kımıne dönuş için on gun sonrasına bılet ayarlandı ortalama her araba için beş kışılık kontejan ayrılmış.memleketınde işi olan ahah ah dedı.Sn suleyman beyın anlattıği deve hıkayesı ak partıde son beş yıldan berı olan bir durumdur.Kalıbresı 3 cu 4. sinıf olan kışilerın atanan kurumlarda yoneten değil yönetılen becerıksız kıfayetsız olması duvara toslamanın başka bir sebebıdır.Bu deve hadısesını sn şaban şımşek bır yıl önce ,Rte tıp fakultesı dekanı ıken şağlik kullıyesı bınası fıkrı ve projesı sonrası başına gelen olaylar sonucu yazdığı ,Kullıye 53,olmadı reıs kıtabında ıbretle okumuşdum.son beş yıldan berı çok deve hıkayelerı vardır
  • Mertürk Mertürk 3 sa önce
    Ak partiye oy verenlerin çoğu alnı secdeli dava insanları. Peki ak parti sayesense zenginleşenlerin aile ve çocukları dahil kaçta kaçı ,alnı secdeli ve dava adamı. Ak parti sayesinde üst makamlara gelenlerin ve ailelerin yaşam tarzı islama uygun olanlar kaçta kaç. Ak partili gibi görünüp ihale alan müteahhitlerin,aile ve çocukları dahilkaçta kaçı alnı secdeli ve dava adamı.
  • ilhan cemilhan cem3 sa önce
    Selamun Aleyküm. Ömcelikle hayırlı cumalar. Cenabı Hakkın rahmeti üzerimizde olsun. Ali ihsan abim vazgeç artık Chp'den şu devirde dönen haksızlıklar haramlar zulümler kibirler hiç bir dönemde dönmedi abi Allah rızası için birazda kapımızın önündeki pisliği temizleyelim abi. Saydırma bana şimdi akp'nin zulümlerini.. Abi apo itinin açıklama yapmasına kim izin verdi Chp'mi yoksa yine fetöcü şerefsizleri mi?? Allahın aşkına vazgeç abi artık
  • sincarsincar3 sa önce
    Sayın ÖZIŞIK bence yalanın üzerine atlamış. İlgili yazıyı okudum. Eğer olay doğru ise, hangi İl bunu yapmış ise O İlin ismini vermelidir. Veya yazmadan önce O İl teşkilatını araması gerekirdi. Aramış ise mesele yok, aramamış ise sazan gibi atlamıştır. ÖZIŞIK, değerli bir insandır ama her insan gibi hata yapmış olabilir, art niyetli değildir diye düşünüyorum. Halen İlin ismini vermesinde bir sakınca yoktur, gerçek ortaya çıkacaktır.
  • YavuzYavuz3 sa önce
    Selamün aleyküm. Her gun yazilarini okudugum hic kacirmadan takip ettigim 2 yazardan biri siz, digeri Süleyman Özışık. İkinizi de aynı değerlere sahip gerektiğinde eleştiren ve yanlışları söyleyen yazarlar olarak görüyorum. Belki Süleyman bey daha fazla eleştiriyor olabilir ama ard niyetli olmadigina inaniyorum. Altayli yi zaten biliyoruz onunla ilgili az bile soylediniz de Süleyman Özışık ile ilgili boyle sert konusmaniza kendi adima uzuldum. Hatasi varsa mail attiginizda okuyup yanlisindan hemen dönebilen bir insan. O sizinle ilgili bi elestiri yapsa ayni dusunceleri onunla da paylasirdim. Hayirli gunler.
  • AliAli3 sa önce
    Vaatleri havada kalan sadece bunlar mı?
  • bayram alpbayram alp3 sa önce
    bu insanların yaptıklarını savunuyorsunuz yani onlar yalan yanlış yazdıkça sizde onların yalanlarıyla ugraştıkça onlar kazanmış oluyor nasılmı onlaryalanlarına hergün yenisini ekliyerek deva adiyorlar çünkü siz hep savunmada kalıyorsunuz habuki bu insanların tuzağına düşmüş oluyorsunuz her gün kendinizi savunurken onları parlatmış ve gündemde kalmalarını sağlamış oluyorsunuz bu tuzağa gelmeyin lütfen
  • cengiz80cengiz803 sa önce
    buradan yazara çemkiren yorumculara..İzmiri bok götürür gıkınız çıkmaz, partinizin memleketi idare ettiği yılları bilen bilir rezilliğin dibini görmüştür memleket hatırlamak istemezsiniz. Yokluk ,kıtlık,kuyruk, adam kayırma yüzde dörtyüz zamlar, bankaların hortumlanması,terör,darbe şakşakçılığı,IMF'ye el açma..bunları unutmadı bu millet..
  • DermanDerman3 sa önce
    Bazan okur geceriz bazen olcer biceriz,ne kadar musluman gozuksekde firsat bulunca iceriz .bazi yorumcular tafsiz gibi gozuksede illaki taraf seceriz.tarafsizim diyen ,her kesimden faydalanmak menmun etmek istiyor kimin bir hatasi varsa ilk isi bunu duyurmak ben taraftarim bozulmamis,sa kantarim,derse kisi tarasizimhosa gitmez benim yazim,bundan su anlam cikar karasizim sanssizim arsizim yanlizim vicdansizim,dosta dusmana metiyeler yazin taraf olmak yanar doner olmamak kendi tarafini savunmakbazi inanmislar neye inanmislar koya akp cezalandirmislarAllahin cezasini hesap etmeyenler sayin baskana kadeh kakdiranlara firsat verenler sizleri en iyi taniyan halikimizsanmayin akp cezalandiniz ,islam dusmanlarini saha kaldirdiniz bilinki aldandiniz.
  • hüseyinhüseyin3 sa önce
    Ömer Çelik, Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'ye röportaj vermesine ilişkin soruyu da, "Bu örgüt içindeki kirli ilişkiler ve benzeri konularla ilgili olarak TRT Kürdi'nin bir muhabirine bahsettiğiniz şahıs bir beyanat vermek istiyor." diye geçiştirdi.Daha vahimini de Tayyip Erdoğan söyledi; "Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum ancak TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kürdi'de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımın da bu hassasiyet içerisinde adım attıklarına inanıyorum. Çünkü bu konularda da kendilerine güveniyorum. TRT'yi TRT Kürdi'nin reytingini yükseltmeyi de düşünür, ülkeye neyin, nasıl faydalı olacağını da düşünür, buna göre de adımını atar ve buna göre de adımlarını atmışlardır." dedi!Cumhurbaşkanı, Osman Öcalan için kırmızı bülten çıkarıldığını bilmiyor ama onu TRT'de konuşturan arkadaşlarını "reyting kaygısı" diyerek savunuyor!Mızrak çuvala sığmadı ama!
  • hüseyinhüseyin3 sa önce
    OSMAN ÖCALAN MIZRAĞI TRT ÇUVALINA SIĞMADI!AKP, İstanbul'u kaybetmemek için, elindeki bütün kozları kullandı hatta, terörist başı Abdullah Öcalan'dan HDP'ye mektup taşınması ve kardeşi Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'ye çıkarılıp konuşturulması da buna dahil!Her şey Türkiye ve dünyanın gözü önünde yaşanmışken gerek Ömer Çelik gerekse Tayyip Erdoğan, bu olaylarla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını söylediler.AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Öcalan'ın mektubu konusunda "Bahsedildiği gibi siyasi rant elde etmek isteseydik, daha sessiz ve daha farklı bir üslupla bu meseleyi geçiştirirdik. Meseleyi sanki biz buradan bir siyasi rant elde etmek istiyoruz gibi sunanlar ve eleştirenler, ne hikmetse bu olayın öncesinde gerek Kandil'den gerek çeşitli yerlerden, farklı farklı terör örgütlerinden kendi siyasi süreçlerine dönük destekler gelirken buna karşı sessiz kalıyorlardı." diye de konuyu başka bir şekilde ele aldı.Bir defa, Kandil'den açıklama yapanlar, "Millet İttifakı'nın arkasında Kandil var" görüntüsünü vermek veya bu yönde propagandaya zemin oluşturmak için ters operasyon yapmış olabilir. Durum böyleyse, asıl "sessiz ve yumuşak üslup" kullananlar, Kandil'i yönlendirenlerdir!Kandil veya İmralı ile kimin ilişkisi var? Bugüne kadar Kandil ve İmralı ile kim ilişki kurdu? Osman Öcalan ile kim ilişki kurabilir? Hepsi devletin bilgisi dahilindedir değil mi? O halde... 
  • Yavuz TekinoğluYavuz Tekinoğlu3 sa önce
    Ali Bey ak parti kimseyi yolda bırakmamıştır bırakmaz da. Bakınız daha önceden açılım süreci ortağı olan Abdullah öcal'ın mektubu İmralı'dan Kürtlere çağrı diye hükümetin izni ile yayınlanmadı mı? Yayınlandı. İmralı'ya avukatlar ve akrabaları gitmedi mi, gitti. Demek istediğim İmralı'yı bile yolda bırakmayan ak parti kendi vatandaşını seçmenini hiç yolda bırakır mı? Hiç sanmıyorum. Allah aşkıma aklınız bunu alıyor mu?Mesela bakın Osman Öcalan TRT'ye çıkıp çağrı yapabilmiş mi, röportaj vermiş mi? Vermiş. Osman öcalan'ı yarı yolda bırakmayan ak parti sizce suçsuz vatandaşlarını yolda bırakır mı? Hiç sanmıyorum. İnanmam. Ak parti şimdiye kadar kimseyi yolda bırakmamıştır ve bırakmayacaktır da. Bu yazınızla yalancılara karşı geldiğiniz ve her daim yılmadan hakkı savunduğunuz için size teşekkür ederim.
  • mrtmrt4 sa önce
    Sa. maalesef Ali hocam bu konuda hakklılar galiba benimde yakınıma aynı şekilde mesaj atılmış ve bir kaç gün burda otobüs aramak zorunda kaldılar. Teşkilattan dedikleri mesaj atıldı istedğiniz vakit dönün gibilerinden. Maalesef sahip çıkılmamış görünüyor.
  • cancan4 sa önce
    Siyasetin doğasında var. Biz kabul etmesek de. Kabullenemesek de.. Maalesef siyasette yalan oluyor. Azıcık da olsa, AK Partililerde de vardır” deyip geçelim..:D:D:D:D
  • HaydarHaydar4 sa önce
    Tevhîdi anlamadan olmaz
  • 4 sa önce
  • MustafaMustafa4 sa önce
    Senin partin ,ek gösterge sözü vereli 1 yılı geçti. Ekonomi uçacaktı. Terör bitecekti. Ne oldu damat ekonominin içine s...tı. Çarşı pazar ateş pahası. Vergiler , zamlar oylum oylum...Senin zorun derdin CEHAPE,imamoğlu. Millet aç , aklımızla dalga geçme. Allah tan kork doğruları yaz. Erdoğan ' da senin gibi bir fani. Gerçek Müminsen Akpartinin yanlış politika ve icraatlarını yaz ama nerede Sende o yürek. Alışmışsın ak cahilleri kandırarak nemalanmaya. Zarar verdiğinizin farkında da değilsiniz. Sen , Soylu, Bahçeli ve Damat ha bir de hilal ve turgay isimli ikizlerin biraz daha gayret ederseniz AKPARTİ yı tarihe göreceksiniz. Ha gayret!...
  • Yaman Arıkan Van Yaman Arıkan Van 5 sa önce
    Bunlar yalanın nereye gideceğini nasıl sonuçlanacağını düşünmeyen ve yalanın dinimizce ne kadar günaholduğunu bilip de yine fütursuzca iftira isnat eden kafir sevicifirasetsiz insan müsveddeleridir.
  • Ilhan tasdelenIlhan tasdelen5 sa önce
    Sayin ali bey altayli ve oźisik ile yazinizi dikkatle okudumAltayli gayet iyi bilirim kizlarimiza yapilan hakaretleri deDiger gazeteciyide bizim mahalenin diye okuyoruz ama sizin Dediginiz gibionumuzdeki secime yatirim yapiliyorsa bundanBoyle ozisiki daha dikkatli takip etmen gerekiyor sayenizde cokSeyler fark ediyorum tesekkurler ali bey
  • DermanDerman5 sa önce
    Yalan ruzgari ,altayli ve ozisik tabiki secim oncesi taraf gibi gozuksede,kaybedince gercek samimiyet yerine ,duruyor seyrine es bakalim deli ruzgar aramaya devam et nerde menfat uc bes yalan dan nemalanlar var ne desen uyar bunun adinada habercilik de haybecilik de nerde menfat varsa buyur sende ye.
  • CeyhunnnCeyhunnn6 sa önce
    Yeni bir yasa çıkarılmalı. Tüm partiler seçim kampanyaları boyunca ne kadar bağış topladı, ne kadar devlet yardımı aldı, nereye ne kadar para harcadı kuruşu kuruşuna hesap vermeli. İktidar partisi olduğu için merak ediyorum, akp seçmenine bedava bilet hangi paradan kullanıldı. Akpye oy vermeyen seçmenlerin vergileriyle sadece akpye hizmet götürülüyorsa bu kul hakkına girer. Chpyi de tabi ki merak ediyorum ama iktidar partisi olmadığı için devletten çok para alabileceğini düşünmüyorum. Partilerin oy oranlarına göre devletten bir miktar para aldıklarını biliyorum. Merak ettiğim konu bu paralar dışında devlet kasasından kendi seçmenlerine para harcanıyor mu?
  • NursemaNursema6 sa önce
    Hayırlı cumalar ali bey siz neden hala oraya takıldınız anlamadım. “Adam kazandı” abi ayrıca bu günkü sayın dilipakın yazısın okumanızı tavsiye ediyorum. Selamette kalın
  • FevziFevzi6 sa önce
    Kardeş Fatih Aktayli'ya sordun mu telefondaki tanımadığı kişinin söylediğinin doğru mu olduğunu? Ama dersen "yalancının önde gidenine sormaya gerek yok" benim de sana sözüm yok.
  • Dogan Dogan 6 sa önce
    Bu F. Altayli tam bir Islam ve müslüman düşmani afedersiniz medya. Bu hala ara sira dogruyu yazar gibi gözüküp bizim saf müslümanlarin gözünü boyar. Kimse unutmadi ve unutmayacak bu aşagiligin bacilarima .. dedigini 28 şubat günlerinde. Bu domuz suratli cubbeli Ahmed hocayi tv de konuk etti diyede hidayete ermedi ve Islam düşmanligindan milim taviz vermedi.
  • recairecai7 sa önce
    "Bunca yildir gazeteciyim" diyerek dunyanin en kisa fikrasini anlatmis Ali Bey. Gazeteci iseniz konuyu ayrintili arastirin..

Ali Karahasanoğlu

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