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Bu Ekrem’e, “Sülün Osman” demeyeyim de ne diyeyim?

01 Ağustos 2019 Perşembe

Tekrar ediyorum diye, lütfen bana kızmayın..

Yalanla, dolanla İstanbul’un başkanlığını aldılar..

Onun üzerinden şimdi Türkiye’nin başkanlığını almak için planlar yapıyorlar..

Sülün Osman’lık yaparak İstanbul Belediyesi’ni aldılar..

Şimdi seçim öncesinde neler söylediklerini unutturmaya çalışıyorlarsa..

Bizim de vazifemiz, gerçekleri hatırlatmak..

Ne diyordu, Sülün Osman benzetmesi yaptığımız Ekrem İmamoğlu?

“Özel kaleme ait araçları Yenikapı’daki büyük alana dizecektim. Medyayı da çağıracaktım. ‘İşte benim arabalarım’ diyecektim. Modelleri ile tüm bilgileriyle gösterecektim. Bir genel sekreterin 3 arabası olur mu?” 

Öncesinde de, genel sekreterin yazlık, kışlık, baharlık üç makam aracı olduğunu iddia ediyordu..

Bir önceki açıklamasında ise, Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1750 makam aracı olduğunu, bunların nerede, kimin hizmetinde olduğunun bile bilinmediğini iddia ediyordu..

Şimdi başkanlık koltuğuna oturalı 1 ay bir hafta oldu..

Bu dönemde belediyedeki makam odasına 15 gün gitmişliği yoktur..

“Çook işimiz var.. Çook.. Hızla, verdiğimiz sözleri yapacağız” diye taahhütte bulun..

Kazandıktan sonra..

35 günün 20 gününü tatil yaparak geçir..

Sordukları zaman da, “Tatil bana yakışıyor” de..

Afedersiniz, ben bu adama “Sülün Osman” demeyeyim de, ne diyeyim?

Bu adamı, bize pazarlayan, mahallemizin adamlarına da, “Bu millete yedirdiğiniz kazık, ahirette önünüze çıksın” diyelim..

Binali Yıldırım gibi pırıl pırıl bir adamı, tevazu idolü bir siyasetçiyi seçtirmemek için..

Şu ildeki bir AK Partilinin makam aracını..

Bu ilçedeki bir belediye başkanının yanlış uygulamasını önümüze koyup..

Binbir yalan ve dolanla olumsuz propaganda yaptılar..

Eyüp Sultan Camii’nde, Ekrem İmamoğlu’na Yasin okuttular..

Şimdi takke düştü..

Kel göründü..

“Bu kadar da makam aracı olur mu ya!” diyerek oluşturdukları algının gerçekliğini öğrenmek üzere Ekrem İmamoğlu’nu takip ederken..

Adam bir baktık, Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde boy verdi..

Bir baktık, Harbiye konserinde boy verdi..

Bir baktık, Karadeniz Ereğlisi’nde boy verdi..

Son olarak da, “Hafta sonu gezintileri beni kurtarmıyor” dedi.. 10 günlük tatili alıp, Bodrum’a kapağı attı..

Biz hâlâ bekliyoruz, “1750 makam aracı, Yenikapı’ya dizilecek.. Genel sekreterin baharlık, kışlık, yazlık üç makam aracı, Yenikapı’da kamuoyuna gösterilecek.”

Biz bekleyeduralım..

Ekrem Bey yalanlarını unutturmak için, Sülün Osman’lığı sürdürüyor..

Çünkü daha satacak çook Galata Kulesi var..

Satacak daha çoook, Saat Kulesi var..

Dün sormuşlar, “Makam araçları Yenikapı’da ne zaman sergilenecek? İsrafın fotoğrafı ne zaman çekilecek? Gecikmenin nedeni nedir?”

Ne cevap vermiş, Sülün Osman?

“İstemem tabii uzamasını. Çünkü ben de çok istiyorum. Bu bir gerçeklik yani. Bizim buraya geldiğimiz tarihteki tespitlerle, şu anki tespitler arasında zaten fiziki olarak ciddi bir fark var. Elbette bizim şu an elimizde bazı belgeler de var. Ama biz, şu an kamu kurumuyuz ve ben belediye başkanıyım. Beni temsil eden arkadaşlarımın yaptığı araştırmalar sürüyor. Ben de açıkçası kamuoyunun merakı gibi sizin ilginiz gibi onları da silkeliyorum dönem dönem, ‘Hızlanın’ diye. Ama kolay olmuyor”

Nasıl cevap?

Nasıl top çevirme?

Nasıl, “Bu Galata Kulesi için ‘Benim’ diyordun. Hani, senin değilmiş” sorusuna, “Ben de, benim sanıyordum. Şimdi ben de merak ediyorum. Benim kulemi, kim nasıl ele geçirmiş” gibisinden, insan aklı ile alay eden bir cevap..

Beyefendi şu an belediye başkanı imiş..

Aday iken salla.. Saf insanları kandır..

“1750 makam aracı var” diye yalan söyle..

Başkan olunca, “Araştırıyoruz” de..

Seçimlerden önce, bol keseden at.

O zaman, “Hesaplayacağız, rakamlar toplanıyor” diyerek bir açık kapı bırakmadan, net suçlama yap..

İşkembeden salla, “Adamın yazlık, kışlık, baharlık makam aracı var” diye uydur..

Koltuğa oturunca, “Hesaplıyoruz” diye kıvır..

Madem araştırdıktan sonra öğrenecektin, “1750 makam aracı var” yalanını niye attın?

Şunu da hatırlatayım..

Sülün Osman’ın “Hesaplatıyorum, tespit yaptırıyorum” dediği şey en sonunda ne çıkacak, biliyor musunuz?..

Her belediyede var olan..

Devleti tanımayan insanların ilk duyduklarında hayret ettikleri..

Ama..

İşin içine girince, aslında bir yolsuzluk da olmadığını gördüğünüz, kurumlar arasındaki yardımlaşmalar..

Ne gibi?

Mesela, belediyenin şu kadar aracı, o ilin adliyesine tahsis edilmiş.

Belli makamlardaki hakim ve savcılara, çoğu da güvenlik amacı ile aracı olması gereken kişilere, belediyenin araçları verilmiş..

Usule uygun mu? Değil.. 

Adalet Bakanlığı’nın bu işi yapması gerekir..

Ama, Adalet Bakanlığı “Yeterli bütçe yok” diyor..

Belediye de, ilindeki hizmetlerin daha hızlı yürümesi için, güvenliğe küçük bir katkısı olsun diye, iki tane üç tane aracı adliyeye tahsis ediyor..

Şimdi onu, Bay Ekrem, “Araçlar kayıp” diye yutturmaya çalışıyor..

Şimdiden meydan okuyorum Sülün Osman’a..

“Senin Beylikdüzü’nde yaptığın da aynısı  değil miydi? Büyükçekmece Adliyesi’ne, ilçe belediyenden araç vermedin mi?”

Bakalım, kayıp araç edebiyatının sonunda “Yolsuzluk” mu çıkacak?

Yoksa..

“Adliyeye tahsis edilen araç” mı çıkacak?

Ama benim merak ettiğim bir konu daha var..

Seçmenden toplanan paralar ve o paraların harcaması ile ilgili bilgiler. 

Bu arada, Koç’un uçak şirketine Trabzon-Ordu-Çeşme gezisi için ödenen paralarla ilgili açıklama..

Seçimden önce de “Şeffaf şekilde açıklayacağız” denilmişti. Dün de “Biz her konuda şeffaf olacağımızın sözünü verdik” denildi..

Seçimin üzerinden nerede ise 40 gün geçti..

Seçim için ne kadar para toplandı, ne kadarı, nereye harcandı, hesabını hâlâ yapamadı mı, Sülün Osman?

O hesabı yapamadı ise, 70 milyar liralık belediye bütçesinin hesabını, nasıl yapacak acaba?

 

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YORUM YAZ

  • TunaTuna1 sa önce
    Sevgi pitircigi yorulmasın. Istanbulu, Bodruma taşıyalım.
  • Fatih cambaz Fatih cambaz 1 sa önce
    Bence yanlış kişiye eleştiriyorsunuz devletin başını eleştireceğinize kalkmış sınız belediye başkanını eleştiriyorsunuz hem yalan konuşmayın adam oy Moy çaldığı yok müslüman adam yalan söylemez
  • NURAN DEVRES NURAN DEVRES 1 sa önce
    Hiç boșuna çamur atmaya çalıșmayın öyle Súlün Osman falan diyerek. Adam șimdiye kadar gördüğümüz en șeffaf, en dürüst, en adaletli bașkan. Boșuna almadı o 800 bin farkı. Toplantıları canlı yayınla yapıyor, izliyoruz. Sürekli çatışma çıkarmaya çalıșan kaba, nobran, kavgacı Akpartili üyelerin karșısında öyle nazik, öyle sakin va sabırlı ki ama bir o kadar da duruma hakim. Türk siyasetinin son yıllardaki en büyük kazancı.
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Nasrettin hocaya demişler ki hanımın çok geziyor o da demişki yok canım öyle olsaydı arada sırada eve uğrardı belediye başkanı da o hesap bir İstanbul’a uğrasa iyi olur ama böyle daha iyi belki de Ak partinin yaptığı hizmetleri yok edebilir
  • azerazer1 sa önce
    AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın (YELİZ TAKMA ADLI ) FETÖ elebaşı Gülen’i öven sosyal medya paylaşımı yeniden gündeme geldi. Çamlı, 2013 senesinde FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinde Gülen ile ilgili yayınlanan bir yazıyı Twitter hesabından paylaşarak “Önemli bir değer olan Cemaat ve Hocaefendi'yi bu hale düşüren sebep ne olursa olsun hiçbir şekilde mazur görülemez” ifadelerini kullanmıştı.
  • VAHDET BURNAZVAHDET BURNAZ1 sa önce
    SURIYELILER YUZUNDEN OY VERMEDIK AKP YE.EGER BU SURIYELI SORUNU VE EKONOMI DUZELMEZSE AKP YE 1 DAHA OY MOY YOK.
  • emrahemrah1 sa önce
    sizi severek takip ediyorum ancak artık çuvaldızı kendinize batırmanın vakti gelmedi mi? İBB Başkanlığına gelen kişinin hiç bir fonksiyonu (Liderlik, Yetenek vb.) olmadığını sizin gibi bütün halk biliyor. Öyle birinin seçilmesinin nedenleri; İktidarın ve medyasının yaptığı inanılmaz hatalar...
  • SelmaSelma1 sa önce
    Sayın yazar, belediyelerin savcılara araç verdiklerine bende canlı şahidim, benim kardeşim başsavcı iken fatih belediye başkanı da araç göndermişti.
  • AdilAdil2 sa önce
    Çok güzel yazmışsınız; ''BU MILLETE YEDİRDİĞİNİZ KAZIK, AHİRETTE ÖNÜNÜZE ÇIKSIN''
  • Ali kısa Ali kısa 2 sa önce
    Artık kızmiyorum bile. Allah a şükürler olsun ki ben bunların yalancı ve dolanci olduğunu biliyordum.ve haklı çıktım. Kim bunlara biat ettiyse Allah katında hesap verir. Bu dünyada hesap olduğuna inanmıyor um.çünkü herseyzengin ve Yalancının yanında
  • Rıfat Rıfat 2 sa önce
    Ekrem balonu patlıyor gibi, ama olsun buna oy veren ahmaklar da görecekler bunu artık!
  • emineemine2 sa önce
    halk layık olduğu yöneticiyle yönetilir. hiç tasa etmeye gerek yok. bir nüsubet bin nasihatten iyidir.
  • Vanlı Vanlı 2 sa önce
    Hep koç koç gs yönetimi kutlamaya giti ekremi sesiniz sedanız yok fb olsaydı kıyameti koparmıştınız bir ak partili olarak söylüyorum artıķ millete güven vermiyorsunuz koça saldırmanızıda fb düşmanlığı olarak algılıyorum
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    saydıklarınızın bir yanına bir not ; dindar diye millete pazarlanan adam sabah saat 6 da kalkıyormuş. sabah namazı kılmadığını itiraf ediyor ama milletin göreceği cuma namazlarını kılıyor sanırım.bunlar var ya bu zihniyet ülke yönetimine kazara gelsin,bu ülke de bereket diye bir şey kalmaz.
  • HasanHasan3 sa önce
    Bunlar genetik sülün osman sayınyazar.Bunlar adam olmazlar saf ıyi niyetli insanları kandırmak..
  • Ali BULUT Ali BULUT 3 sa önce
    Bunlar yatarlar çalarlar cirparlar yinede kıymetli olurlar ama hizmet üretenler yinede bu insanlara yaranamazlar
  • TanerTaner3 sa önce
    Sosyal demokrat olarak yazarı haklı buluyorum. Koltuğa oturmak için o kadar yaygara kopar sonra tatile git yakışmadı. Damadın bakan olmasını eleştir, okulu bitirmeyen oğlunu müdür yap. Kısacası CHP çelişkili. Yapması gereken bu başkanları tavsiye etmekti. Bu arada fanatik CHP üyesi amcam vefat etti Ak parti tam kadro taziyeye geldi dua ettiler. CHP den tık yok. Bu kafayla iktidar olamazlar. Saygılar
  • Oyların tamamı neden sayılmadıOyların tamamı neden sayılmadı3 sa önce
    Tamamı neden sayılıpta şaibe ortadan kaldırılmadı
  • AyhanAyhan3 sa önce
    Yalanla dolanla istanbul başkanlığını almışlar. Milletin iradesine saygınız olsun . Arada 800 bin oy fark var. Sayın Yıldırım almış olsa milletin iradesi olacaktı değil mi ? 
  • Aaaaa, denen kişiAaaaa, denen kişi4 sa önce
    94 ten öncesine bakıp halk kendini eleştirsin. Niye ucuz yalanlarla aldatılıyorum bu kadar hizmeti göremiyorum diye halk kendini eleştirsin.
  • Ramazan altıntaşRamazan altıntaş5 sa önce
    Yüzde yüz saf ve net yalancı, mertlik ve dürüstlük tabirlerine yabancı;müktesabatı sıfır, Türkçe 'si berbat ('en maksimum, en asgari 'tabirlerini kullanıyor!), layık olmadığı handa oturan sıradan yolcu (solcu da diyemiyorum, ne olduğu belli değil)....
  • AaaaaAaaaa7 sa önce
    Ah ah ! Siz bir bilseniz bu insanlar neden CHP ye oy verdiğini daha anlamadınız değil mi? Eğer bu şekilde giderseniz dahaçok kaybedilecek... Şimdi kendimizi eleştirmek varken daha başkasına hakaret kaybettirir.
  • DermanDerman8 sa önce
    Bazan ornek,bazan misal bazan hikaye bazan masal,elinde balon hava basar yapsada israf hasar.yetenegi agzinda,hani ilkokul kitaplarinda ornek verilir,circir bocegi ve karinca, butun zamanini ,dolu yasar,karinca isi gucu calismakuretmeyene ,zordur alismak.
  • DermanDerman8 sa önce
    Ekreme sulun osman,gelde deme.

Ali Karahasanoğlu

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