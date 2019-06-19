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Bu da “Basit” Ekrem hakkındaki Sayıştay raporu!

19 Haziran 2019 Çarşamba

     “Ben valiye, ‘İt’ demedim.. ‘Basit’ dedim. Yorgun olduğum için, kelimenin ilk hecesi ağzımdan tam çıkmamış olabilir..” diyen “Basit” Ekrem’in kendisine bakarsanız..

“Basit” Ekrem’in taraftarlarına bakarsanız..

Almışlar ellerine bir Sayıştay raporu..

Sallandırıp duruyorlar..

Sanırsınız ki..

Sayıştay raporu, AK Partili belediyelerin mahkumiyet ilamı..

Sanırsınız ki, Sayıştay raporlarında, CHP’li belediyeler pir-ü pak ilan edilmişler..

Öyle mi?..

Çok basite indirgeyerek görelim..

Büyükşehir olması hasebi ile, yıllardır CHP’de olan İzmir hakkında Sayıştay raporunu getirsem..

“Bazı yanlışlar yapıyordu. Onun için büyükşehir belediye başkanını değiştirdik ya” diyecek..

Tarihinde başka partiye geçmediğini tahmin ettiğim Çankaya Belediyesi hakkında Sayıştay raporunu önüne koysam..

“Canım ben, CHP’nin genel başkanı mıyım? Orda bir sıkıntı varsa, onu genel başkana sor” diyeceğinden eminim..

O zaman biz de. “Basit” Ekrem’in, 5 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü ile ilgili Sayıştay raporunu önüne koyalım..

Hem “Basit” Ekrem’in, hem de “Basit” Ekrem’e aldanan yandaşlarının önüne koyalım..

Sayıştay’ın Beylikdüzü Belediyesi ile ilgili en son raporu, 2016 yılında düzenlenmiş.

2017’si olsa, daha iyi olacaktı ama..

Sayıştay bir kıyak geçmiş.. Dolayısı ile, daha eski rakamlarla size aktarım yapacağım..

Sayıştay raporunda bakın “Basit” Ekrem’in başkanlığını yürüttüğü Beylikdüzü Belediyesi’nin (onlar bu ifadeyi kullandıkları için, ben de aynısını kullanıyorum) israf, yolsuzluk, hırsızlık maddelerini tek tek vereyim:

 1) Yatırımlar hesabında takip edilmesi gereken 19.315.149,75 TL.

“Basit” Ekrem’in çok bilmiş yandaşları, “Bir alacak-verecek kaydının, şu hesapta takip edilmesi, bu hesapta takip edilmesi tek başına yolsuzluk değildir” diyecekler..

O zaman ben de bu ahlaksızlara diyeceğim ki, “Madem öyle.. Sizin ‘Basit’ Ekrem’i seçtirmek için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile, Milli Savunma Bakanlığı arasındaki taşınmaz aktarımı karşılığında bina yapımı sözleşmesinde, henüz taşınmazların tapudaki devirlerinin yapılmamış olması, tek başına yolsuzluk mudur?”

Yolsuzluk mudur ki, “753 milyon liralık yolsuzluk” diye, salyalarınızı akıtarak AK Parti’ye saldırdığınız listedeki 192 milyon liralık yolsuzluk kaleminiz, tapuda devri henüz yapılmamış taşınmazlardan oluşuyor?

Hani o taşınmazlar, bir özel şirketten belediyeye geçecektir..

“Acaba ne oluyor” derim.

Devredecek olan Milli Savunma Bakanlığı..

Yani devletin bir birimi..

Devralacak olan da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı.. Yani devletin bir başka birimi..

Bugün devretseler ne olur?

Yarın devretseler ne olur?

Hiç devretmeseler ne olur?

Burdan bir yolsuzluk çıkar mı?

Burdan bir israf çıkar mı?

Söyleyin “Basit” Ekrem’in, “basit” yandaşları..

Kendinize gelince, hırsızlığı bile yok gösterip, AK Parti’ye sıra gelince, iki kamu kurumunun arasındaki ilişkiden dahi yolsuzluk üretmeye kalkışan ahlaksızlar..

Söyleyin de ahlaksızlığınızın seviyesini, bu halk da görsün..

Sayıştay raporundaki ikinci Beylikdüzü tespiti de “Bakım, onarım, tadilat, montaj ve benzeri yapım işleri için yapılan harcamaların doğrudan giderleştirilmesi” başlığını taşıyor..

Onun da parasal boyutu, 8.926.302 TL.

Hızlıca geçelim..

Üçüncü tespit, “Güvence bedellerinin ‘verilen depozito ve teminatlar hesabı’nda izlenmemesi: (Miktar belirtilmemiş)”

Dördüncü tespit, “Kuruma ait taşınmazların kayıt altına alınmaması” (Sayı verilmemiş ancak yüzlerce olduğu tahmin ediliyor)

Beşinci tespit, “Hizmet alımı suretiyle çalıştırılan işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaması.”

Altıncı tespit, “Geçici kabul teminat kesintilerinin ‘Emanetler hesabı’nda izlenmemesi.”

Yedinci tespit: “Yüklenicilere mevzuata aykırı olarak ön ödeme yapılması.”

Sekizinci tespit: “Belediye sınırları içerisinde yapılmış olan kamulaştırma işlemlerinin tapu idaresi tarafından belediyeye bildirilmemesi.”

Dokuzuncu tespit çok önemli..

Şunun için önemli..

“Basit” Ekrem, Pazar günkü buluşmada, aynı konudaki Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Sayıştay tespitini büyük bir yolsuzluk gibi göstermeye kalkmıştı..

Bakın bazı taşınmazların (bunların birçoğu, zaten atıl durumda, kullanılmasında ciddi bir kira geliri elde edilemeyecek taşınmazlar) ecrimisil ile kullandırılmasında sorun, Beylikdüzü Belediyesi için Sayıştay raporuna nasıl geçmiş:

“Kurumun mülkiyet ve tasarrufunda bulunan bazı taşınmazların ihale yapılmaksızın işgalci konumunda bulunan kişilere ecrimisil karşılığında kullandırılması: 

Kurumun mülkiyet ve tasarrufunda bulunan toplam 84 adet taşınmazın fuzuli şagiller tarafından işgal edildiği..”

Bir fikir vermesi için.. 39 ilçeli büyükşehirde.. “Basit” Ekrem’in 84 usûlsuz taşınmaz kullandırılmasına karşılık, 2738 taşınmaz benzer durumda olduğu tespit edilmiş.

Çarpın Beylikdüzü’ndeki 84 ile, İstanbul’un ilçe sayısı olan 39’u..

Görün bakalım, Beylikdüzü’nde mi, usûlsüz kullandırılan taşınmaz sayısı çokmuş.. Yoksa büyükşehirde mi?

Eğer bu kesin bir israf ise.. Beylikdüzü’nde mi israf daha büyük imiş? Yoksa Büyükşehir’de mi?

Onuncu tespit ise, şöyle: “Belediye sınırları ve mücavir alan içinde yer alan bazı işletmelerin eğlence vergisi tahakkuk ve tahsilatının yapılmaması:

Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde Eğlence Vergisi matrahının eksik hesaplanması.”

Ben da ne diyeyim?

Adam yönettiği belediye sınırları içinde, diskodan, bardan pavyondan, alması gereken vergi almıyor.

Sonra da “Genç, dinamik, çalışkan aday” diye kendisini takdim ediyor!

Daha devam edecek çok tespitler var ama..

Bu “Basit” Ekrem için, bu yazdıklarımız bile çok..

Seçmen son iki ay içinde, “Basit” Ekrem’i yakından tanıdı.. 

Tanıdığını da, 23 Haziran’da ispatlayacak.

İnşallah!

 

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YORUM YAZ

  • sakaryalıgürcüsakaryalıgürcü59 dk önce
    İstanbul Belediyesinin borcu ne kadar? 20 milyar TL değil mi? Bunun 5 milyar TL si chp den gelmiş olsun.Belediyenin yıllık zararının 753 milyon değil,108 bin olduğu söyleniyor.Kalan 15 milyarı 108.000 bölersek 138.888 sene eder.Ama 15 milyarı 753 milyona bölersek 20 sene eder.Siyasetçi yalan söyleyebilir ama rakamlar söylemez vesselam.
  • ErcanErcan1 sa önce
    Dün Tele 1 televizyonu İBB ihalelerini anlatan bir program yaptı, izlemediysen izle ve yolsuzluk nasıl yapılır öğren.
  • Yalan ve hile denince akla ilk gelen örgüt kimdirYalan ve hile denince akla ilk gelen örgüt kimdir1 sa önce
    Elbette cevap belli. FETÖ şeytanları sahnede. Yorumları okuyun hemen farkedeceksiniz. KPSS polislik adalet askeriye kaymakamlık himmet vermeyene kumpas askere kumpas vs vs heryerde namussuzluk her sınavda hile kopya ile marufşeytanın şakirtlerinin tuh yüzlerine
  • Mert olan yalan ve hileye tenezzül etmezMert olan yalan ve hileye tenezzül etmez1 sa önce
    Soy, sop, ırk, din, dil,memleket, köy, kasaba ya da vilayet farketmez yalancı nerden gelirse veya nereye ait olursa olsun yalancıdır.
  • ismailismail1 sa önce
    özrü kabahatinden büyük diye bir söylem var. Ne diyor ''ordu valisi bana tuzak kurdu.'' Eh bize de tuzağa düşmeyen başkan lazım. Zira başkan seçilirsenAllah muhafazaçünkü bu ülkeye ne çetin tuzaklar kuran var.
  • VergiVergi1 sa önce
    İmamoğlu iyiki almıyormuş bar pavyondan vergi..ben inanan bi insan olarak doğru buluyorum memurum ve çalışıpta devletten aldığım maaşımın helal kazançlardan alınanlardan olmasını tercih ederim..iyi yapmış imamoğlu..asıl sizin bunu düşünmeniz lazımdı..hem artık ömer adaletindende hiç bahsetmez oldunuz eskiden çok bahsederdiniz ne oldu günün siyasetine vezamanın ruhunamı uymuyor ömer adaleti..
  • İnsafİnsaf1 sa önce
    Ah şu dünya menfaati olmasa..yanlışta karşındakini görüp yanındakilere kör olmak..inançlı olduğunu söyleyen insan adaletli olamıyorsa herşey bitmişte fişi çekilmeye eli varmıyor kimsenin..ah yalan dünya..
  • güncegünce1 sa önce
    Ali kardeş yalancı ekruma seçim ağzı enerjimizi harcamıyalım. Kale gibi dimdik duran kıvırmayan SAYIN BİNALİ YILDIRIMIN hizmetlerini ve yapacaklarını anlatalım. İskiyi unutmuş bu millet AK Partili belediyeler indre gandi yaparmış mışmansura belediye meclisinde soruluyor üye iheler şeffaf diyorsunuz kkme verdiniz diye cevap yok .Baskanım işçilerin bayram ikramiyeleri verilmemiş diye mansıra soruluyor. verdiği cevapları lütfen izleyin,Belediyenin bütçesi yetmezmiş bunu söylüyorve hızla oturumu terkediyor.chp hdpkk chpkk ip sp Ankarada seçtiği başkanları buKalemine yüreğine sağlık Ali kardeş
  • her şeyher şey1 sa önce
    hersey çooook güzel olacak.
  • İzinİzin1 sa önce
    İstanbul için küçüklerin işini büyüklerin rantını kaptırmayalım diye çok yaygara yaptınız be kardeşim..emzikten kesilemeyen bebek gibi oldunuz ama be kardeşim..e efendi efendi(eşşek gibi demşyor kşmse bakınız) bırakın milletide zıvanadan çıkarmayın hele dini hiç karıştırmayın..bu demokrasi millet tercihi..herkes kabullenmeyi bilsin..çamura yatmaya gerek yok,bi dahakine gene kazanırsınız nasip olursa..kolay gelsin.
  • Sıkıntımız BuSıkıntımız Bu2 sa önce
    Çalma arkadaş dediğinde, seninde sülalenden falanca çalmıştı diye savunma sadece Ak Parti yandaşlarına has bir durum. 4 bakanı yargıdan kaçıran irade her haltı yer.
  • İSKİİSKİ2 sa önce
    Yeni bir İSKİ olmaz. Ama herşey çok güzel olur mu? CHP ve İSTANBUL. Bu Osmanlı kısrağına bu süvari yakışır mı? Ak P nin tımar ettiği nalladığı büyüttüğübu kısrak ağırbaşlı mert bir süvari ister
  • Böyle olacak mı CHP’nin “Şehr-i Emin”i?Böyle olacak mı CHP’nin “Şehr-i Emin”i?2 sa önce
    Heykeller dikilecek, teravihe eşzamanlı pop konserleri verilecek, LGBT’ye akan açılacak değer verilecek, HDP ödüllendirilecek, Diyanet kitap fuarına yer yok denilecek, Avrupa’nın Türkiye düşmanı yazar-çizerleri “milleti aydınlatmak” için misafir edilecek, yıllardır bekleyen imar değişiklikleri “vatandaşın hayrına” derhal yapılacak.
  • Emin Emin 2 sa önce
    AKP'li belediyeler indiregandi yaptıysa sende yaptın yazısı olmuş. Kim derdi kıytırık Beylikdüzü B.B. iktidar cenahını bu kadar sallasin.
  • Bir Yolcu Bir Yolcu 2 sa önce
    İstanbul, bu kadar bu kadar bas-it-herif'e bırakılacak basit bir şehir değildir!.. Basit Ekrem! Defol git eski işine!..
  • MehmetMehmet2 sa önce
    Allah bu güzel ülkenin başına ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ü göndermiş. ALLAHIM ne kadar büyüksün. Bu güzel ülkeye verdiğin ATATÜRK' ü anlayamayan zındıklar var.
  • Devletin valisine “...” diyebilenvatandaşa neler demezDevletin valisine “...” diyebilenvatandaşa neler demez3 sa önce
    Bu kadar ağzı bozuk bir o kadar da yalancı. “...” diyor. Duyulunca “Basitlik yapıyor” dedim diyor. Yunanlı Gazeteciyle 1 saat görüşüyor. “Pontus’lu manşeti” duyulunca“Haberim yok birisi komplo yapmış” diyor.Bu adam hakikaten çok kıvrak!
  • SofuoğluSofuoğlu3 sa önce
    İŞTE BÖYLE!Sizler onların(CHP) dediğini yaparsanız, onlarda böyle tuzaklar kurarlar.Adamlar(İ.KÜÇÜKKAY-E.İMAMOĞLU)yayından önce buluşarak,Binali YILDIRIM'a nasıl tuzak kuracaklarını kararlaştırıyorlar.Ne kadar iyi değil mi?Yani, anlayacağınız, al gülüm ver gülümü oynamışlar.Yazıldı, çizildi ama bir türlü MİLLETİMİZİN sesini duymak istemediler.İ.KÜÇÜKKAYA kim?Amerakan orijinli FOX kanalın spikeri değil mi?Bu kanal CHP'nin yandaş=Gönüldaş=Sesdaşı değil mi?Yahu İ.KÜÇÜKKAYA zaten CHP'li.Sayın BİNALİ YILDIRIM bunlara nasılda kandı gitti.Memlekette adam kıtlığımı var?Kendi sahibinin sesi.Milletin gözünün içine baka baka yanlı yönetti.Bereket ki, E.İMAMOĞLU yalanla başlayıp, yalanla bitirdi.Toplumun kafasında karanlıkta kalan soruların çoğuda bu şekide belirlenmiş oldu.Genel başkanları yalandan dolayı(CHP GENEL BAŞKANIKILIÇDAROĞLU)durmadan tazminat ödüyor.İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı adayınıda kendisi gibi yalan söyleyen birisini tercih etmiş gözüküyor.Ekrem İMAMOĞLU Ahmet HAKAN'a yalan söylediği gibi,canlı yayında TÜM TÜRKİYE'NİN İZLEDİĞİ CANLI YAYINDA yine yalan söyledi.Adam öyle tutarsızki, kendisine yöneltilen soruları değilde, başka şeylerden söz ederek, cevap vereceği yerde, geçiştirmeye, hatta kendisinin Ordu valisine ettiği küfürlere yönelik açıklamalar yapacağı yerde, suruları usta kurnazlıkla başkalarına yıkmaya çalışıyor.Yöneltilen soruların hemen hemen hepsinde kaçamak cevaplarla, yalanlarla savuşturmaya kalktı.Böyle yalancı, tutarsız birinin İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde;ALLAH,ÖNCE BELEDİYEDEKİ PERSONELE,SONRA TÜM İSTANBULLULARA, DAHA SONRADA TÜM TÜRKİYE'YE YARDIM ETSİN!
  • ayşeayşe4 sa önce
    Chp nin yaptiği hiç bir hizmet yok bakın ben İstanbul un Sarıyer ilçesinde oturuyorum mahallemdeki Zeki Müren parkının yer tabanı hep kabarmış cocuklarımızin ayakları takılıp düşüyor 2 senedir arıyorum yapmadılar daha hizmet yok yapacakları sadece yerdeki kauçukları değiştirecekler maliyeti nedir bunun yani 2senedir vatandaşi magdur bırakıyorlar Ramazanda her akşam aralıksız konser vermesini biliyorlar ben konser istemiyorum hizmet istiyorum hizmet!Her mahallede kreş açsan ne olur o kreşte hizmet veremedikten sonra
  • OkurOkur5 sa önce
    Ali bey artık bir gün de izin kullanin
  • MustafaMustafa5 sa önce
    İsparktaki rezalet yeter de artar İstanbul belediyesinde ki talanı anlatmaya.İspark görevlisi diyor borcun 10 lira, fiş isteyince oluyor. 9 lira. Bizzat Binali yıldırım itiraf etti ispark nasıl zarar eder bende anlamış değilim göreve gelince bakacaz diye

Ali Karahasanoğlu

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