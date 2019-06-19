Bu da “Basit” Ekrem hakkındaki Sayıştay raporu!

“Ben valiye, ‘İt’ demedim.. ‘Basit’ dedim. Yorgun olduğum için, kelimenin ilk hecesi ağzımdan tam çıkmamış olabilir..” diyen “Basit” Ekrem’in kendisine bakarsanız..

“Basit” Ekrem’in taraftarlarına bakarsanız..

Almışlar ellerine bir Sayıştay raporu..

Sallandırıp duruyorlar..

Sanırsınız ki..

Sayıştay raporu, AK Partili belediyelerin mahkumiyet ilamı..

Sanırsınız ki, Sayıştay raporlarında, CHP’li belediyeler pir-ü pak ilan edilmişler..

Öyle mi?..

Çok basite indirgeyerek görelim..

Büyükşehir olması hasebi ile, yıllardır CHP’de olan İzmir hakkında Sayıştay raporunu getirsem..

“Bazı yanlışlar yapıyordu. Onun için büyükşehir belediye başkanını değiştirdik ya” diyecek..

Tarihinde başka partiye geçmediğini tahmin ettiğim Çankaya Belediyesi hakkında Sayıştay raporunu önüne koysam..

“Canım ben, CHP’nin genel başkanı mıyım? Orda bir sıkıntı varsa, onu genel başkana sor” diyeceğinden eminim..

O zaman biz de. “Basit” Ekrem’in, 5 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü ile ilgili Sayıştay raporunu önüne koyalım..

Hem “Basit” Ekrem’in, hem de “Basit” Ekrem’e aldanan yandaşlarının önüne koyalım..

Sayıştay’ın Beylikdüzü Belediyesi ile ilgili en son raporu, 2016 yılında düzenlenmiş.

2017’si olsa, daha iyi olacaktı ama..

Sayıştay bir kıyak geçmiş.. Dolayısı ile, daha eski rakamlarla size aktarım yapacağım..

Sayıştay raporunda bakın “Basit” Ekrem’in başkanlığını yürüttüğü Beylikdüzü Belediyesi’nin (onlar bu ifadeyi kullandıkları için, ben de aynısını kullanıyorum) israf, yolsuzluk, hırsızlık maddelerini tek tek vereyim:

1) Yatırımlar hesabında takip edilmesi gereken 19.315.149,75 TL.

“Basit” Ekrem’in çok bilmiş yandaşları, “Bir alacak-verecek kaydının, şu hesapta takip edilmesi, bu hesapta takip edilmesi tek başına yolsuzluk değildir” diyecekler..

O zaman ben de bu ahlaksızlara diyeceğim ki, “Madem öyle.. Sizin ‘Basit’ Ekrem’i seçtirmek için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile, Milli Savunma Bakanlığı arasındaki taşınmaz aktarımı karşılığında bina yapımı sözleşmesinde, henüz taşınmazların tapudaki devirlerinin yapılmamış olması, tek başına yolsuzluk mudur?”

Yolsuzluk mudur ki, “753 milyon liralık yolsuzluk” diye, salyalarınızı akıtarak AK Parti’ye saldırdığınız listedeki 192 milyon liralık yolsuzluk kaleminiz, tapuda devri henüz yapılmamış taşınmazlardan oluşuyor?

Hani o taşınmazlar, bir özel şirketten belediyeye geçecektir..

“Acaba ne oluyor” derim.

Devredecek olan Milli Savunma Bakanlığı..

Yani devletin bir birimi..

Devralacak olan da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı.. Yani devletin bir başka birimi..

Bugün devretseler ne olur?

Yarın devretseler ne olur?

Hiç devretmeseler ne olur?

Burdan bir yolsuzluk çıkar mı?

Burdan bir israf çıkar mı?

Söyleyin “Basit” Ekrem’in, “basit” yandaşları..

Kendinize gelince, hırsızlığı bile yok gösterip, AK Parti’ye sıra gelince, iki kamu kurumunun arasındaki ilişkiden dahi yolsuzluk üretmeye kalkışan ahlaksızlar..

Söyleyin de ahlaksızlığınızın seviyesini, bu halk da görsün..

Sayıştay raporundaki ikinci Beylikdüzü tespiti de “Bakım, onarım, tadilat, montaj ve benzeri yapım işleri için yapılan harcamaların doğrudan giderleştirilmesi” başlığını taşıyor..

Onun da parasal boyutu, 8.926.302 TL.

Hızlıca geçelim..

Üçüncü tespit, “Güvence bedellerinin ‘verilen depozito ve teminatlar hesabı’nda izlenmemesi: (Miktar belirtilmemiş)”

Dördüncü tespit, “Kuruma ait taşınmazların kayıt altına alınmaması” (Sayı verilmemiş ancak yüzlerce olduğu tahmin ediliyor)

Beşinci tespit, “Hizmet alımı suretiyle çalıştırılan işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaması.”

Altıncı tespit, “Geçici kabul teminat kesintilerinin ‘Emanetler hesabı’nda izlenmemesi.”

Yedinci tespit: “Yüklenicilere mevzuata aykırı olarak ön ödeme yapılması.”

Sekizinci tespit: “Belediye sınırları içerisinde yapılmış olan kamulaştırma işlemlerinin tapu idaresi tarafından belediyeye bildirilmemesi.”

Dokuzuncu tespit çok önemli..

Şunun için önemli..

“Basit” Ekrem, Pazar günkü buluşmada, aynı konudaki Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Sayıştay tespitini büyük bir yolsuzluk gibi göstermeye kalkmıştı..

Bakın bazı taşınmazların (bunların birçoğu, zaten atıl durumda, kullanılmasında ciddi bir kira geliri elde edilemeyecek taşınmazlar) ecrimisil ile kullandırılmasında sorun, Beylikdüzü Belediyesi için Sayıştay raporuna nasıl geçmiş:

“Kurumun mülkiyet ve tasarrufunda bulunan bazı taşınmazların ihale yapılmaksızın işgalci konumunda bulunan kişilere ecrimisil karşılığında kullandırılması:

Kurumun mülkiyet ve tasarrufunda bulunan toplam 84 adet taşınmazın fuzuli şagiller tarafından işgal edildiği..”

Bir fikir vermesi için.. 39 ilçeli büyükşehirde.. “Basit” Ekrem’in 84 usûlsuz taşınmaz kullandırılmasına karşılık, 2738 taşınmaz benzer durumda olduğu tespit edilmiş.

Çarpın Beylikdüzü’ndeki 84 ile, İstanbul’un ilçe sayısı olan 39’u..

Görün bakalım, Beylikdüzü’nde mi, usûlsüz kullandırılan taşınmaz sayısı çokmuş.. Yoksa büyükşehirde mi?

Eğer bu kesin bir israf ise.. Beylikdüzü’nde mi israf daha büyük imiş? Yoksa Büyükşehir’de mi?

Onuncu tespit ise, şöyle: “Belediye sınırları ve mücavir alan içinde yer alan bazı işletmelerin eğlence vergisi tahakkuk ve tahsilatının yapılmaması:

Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde Eğlence Vergisi matrahının eksik hesaplanması.”

Ben da ne diyeyim?

Adam yönettiği belediye sınırları içinde, diskodan, bardan pavyondan, alması gereken vergi almıyor.

Sonra da “Genç, dinamik, çalışkan aday” diye kendisini takdim ediyor!

Daha devam edecek çok tespitler var ama..

Bu “Basit” Ekrem için, bu yazdıklarımız bile çok..

Seçmen son iki ay içinde, “Basit” Ekrem’i yakından tanıdı..

Tanıdığını da, 23 Haziran’da ispatlayacak.

İnşallah!