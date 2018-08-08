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Birileri size yalan söylüyor, Sayın Bakan!

08 Ağustos 2018 Çarşamba

Yargılamada hızlı hareket edilmeli..

Eyvallah.

Bir dava yıllarca sürmemeli..

Eyvallah..

Davacısının bile unuttuğu davadan, kimseye yarar gelmez..

Eyvallah..

Ama..

Tüm davalar için söylemiyorum..

Bazı davalar için.

Yargıtay’daki bazı daireler için..

Böyle bir düzen tutturulmuş gidilir iken..

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreleri belirledik. Bir davanın 200 günü ya da 100 günü aşmaması için hedef koyduk. Bu dava 101’inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek, gerekirse hakim eğitime alınacak” derse, “Burada bir yanlışlık var” deme hakkımız olsa gerek..

Öyle ya..

Hedef, Adalet Bakanı’nın açıkladığı gibi olmalı..

Doğru..

Ama bu hedefe ulaşmak için, bugünkü tablo ile arada bir hedef olması gerekmez mi?

Örneğin..

Bir davanın ortalama süresi bugün için 200 gün imiş..

Adalet Bakanlığı hakim ve savcılarla yaptığı çalışmada bunu tespit etmiş..

Bu rakamı esas alıp..

1 Ocak’tan sonra, bu ortalamayı tutturamayan hakimlere teftiş uygulanacak ise.. Gerekirse eğitim verilecek ise..

Şimdiden başlayalım..

200 değil, 250 günde davayı bitiremeyen hakime, bugün teftiş ağır olabilir belki..

Küçük bir soru yollayalım: “Dava niçin bu kadar uzadı?”

Bunu yapabiliyor muyuz?

Bugün için, bu kriteri uygulayabiliyor muyuz?

Hayır..

Peki 1 Ocak’an sonra ne değişecek ki..

Bir de davanın bitme takvimi açıklanmasının baskısı ile, hakimi karar vermeye zorlayacağız?

Şu an zaten, verilen kararların nerede ise yarısı üst mahkemeden dönüyor..

Bir de böyle bir takvim önlerine konularak yargılama yapmaları istenilir ise..

Verilecek kararlarda isabet etme oranı azalmaz mı?

“Böyle gelmiş, böyle gider” demek istemiyorum..

“Bir dava açıldığında, ne zaman biteceğine dair bir takvim verilmesi, yanlıştır” demiyorum..

Ama “Türkiye şartlarında, bu takvim biraz lükstür” diyorum..

“Biz yaparız” diyen olursa..

“İnşallah yaparsınız, biz de mahcup oluruz” diyorum..

Ve somut verileri aktarıyorum..

Kendi başımdan geçen bir dava..

Aydın Doğan’ın, kağıt üçkağıdı davası, Ceza Genel Kurulu’nda 1.5 sene bekledi..

Ben de bu bekleme süresinin uzunluğunu belirterek eleştirdim..

O tarihteki başkanvekili “Bana hakaret edildi” diye ceza davası açtı..

Neyse ki beraat ettim..

Düşünebiliyor musunuz..

1 Ocak’tan itibaren, devletin vereceği söze göre, takriben 1 yılda neticelenmesi gereken bir davanın, sadece Ceza Genel Kurulu’ndaki görüşülmesi daha bir yıl önceki verilere göre, 500 günden fazla sürmüş..

Burdaki yanlışlığın hesabını verecek birisi bulunamamış..

Üstelik, konuya dikkat çeken bir gazeteci, ceza davası ile muhatap edilmiş..

Tüm bunlar Türkiye’de yaşanmamış gibi..

Şimdi, “Dava açıldığında, ne kadar sürede biteceğini de hemen belirleyip, bildireceğiz” diyoruz..

Bildirebilirseniz, memnun olurum..

Ama bildirilen takvime, sadece “Yanlış veya doğru, o kadar inceleyemem. Bir karar veriyorum.. Bozulursa, tekrar bir tarih belirlenir.. O tarihe yine uyarız” mantığı ile verilen yanlış kararlarla karşılaşmamız hiç de sürpriz olmayacaktır..

Başımdan geçen bir tekil olaydan bahsedip, reform niteliğindeki bir atılımı baltalamak mı istiyorum?

Hayır..

Yargıtay’ın internet sitesinden rakamları vereyim..

Ceza Genel Kurulu’na 2017’de gelen dosya sayısı 1200. 

Aynı yıl içinde karara çıkan dosya sayısı 564.

“Ne olmuş, bir kısmı da ertesi yıl karara çıkar” diyeceksiniz..

O zaman, 2018’e devredilenleri de vereyim..

2018’e devredilen dosya sayısı kaç?

1531.

Yani şöyle düşünelim..

2018’e 1531 dosya devir edildiğine göre..

2017’de de, Ceza Genel Kurulu’na sadece 1200 dosya geldiğine göre..

Asgarisinden söylüyorum..

331 dosya, taaa 2016’dan gelmiş olmalı ki..

2018’e 1531 dosya devredilmiş olsun..

Şu dosya, bu dosya indirgemesi yapmadan şunu söyleyebiliriz..

2016’da Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gelen dosyalardan bile 2018’e devredilenler var..

Ve bunlar, asgari bir yıl genel kurulda beklemiş oluyorlar..

Daha fazlası da cabası..

Yerel mahkemede dosya incelenmiş, karara çıkmış.

Ardından Yargıtay ilgili dairesinde incelenmiş.

Artık dosyada söylenmemiş söz kalmamış..

Davacının avukatı anlatmış. Davalının avukatı anlatmış.. Hakim karar vermiş.. Hem de süreye bağlı olmaksızın, geniş bir zaman diliminde karar vermiş.

Ceza Genel kurulu, artık on dakikada konuyu inceleyip bitireceği hale gelmiş.

Buna rağmen, dosya Ceza Genel Kurulu’nda 1 yıl bekleyebiliyorsa..

Yerel mahkemedeki hakimden, biz nasıl, “200 günlük ortalamayı tuttur” isteğinde bulunabiliriz ki?

“Sen de Ceza Genel Kurulu’na takmışsın.. Biraz da değişik dairelerden örnek ver” diyen olabilir..

Verelim..

5.  Ceza Dairesi’nin 2017’de gelen dosya sayısı 7259.

2017’de karara çıkan dosya sayısı 5707.. 

2018’e devreden dosya sayısı 10214..

Evet, bu dairede önceki yıllardan gelen bir birikim var ama..

Sonuç da ortada..

2017’de gelen dosya sayısı kadar bile , karar verilememiş..

Daha eski yıllardan devreden 8662 dosyayı da dikkate aldığımızda..

Adalet Bakanlığı’nın yerel mahkemeler için açıkladığı tablonun yanına yaklaşılması bile, pek mümkün değil..

Bir tane de, hukuk dairelerinden örnek vereyim..

Hukuk Genel Kurulu’nun 2016’dan devrettiği dosya sayısı 2727.

2017’de gelen 3203.

2017’de karara çıkan 2040.

2018’e devredilen ise 3890.

Yani 2016’dan devredileni esas alsak.. 

2727 dosya devredildiğine göre.. Ve 2017’de 2040 dosya karara çıktığına göre..

2016’da gelen dosyalardan en az 687 dosya, bir senesini doldurup, ertesi yıla incelemeyi bekler halde duruyormuş..

Tablo bu..

İsterseniz, yine ısrar edip, “Biz dava açıldığında, karar verileceği takvimi de açıklayacağız ve bunu ortalama dava sürelerine göre hesaplayacağız” deyin..

Ben uyarmış olayım..

“Önce, bu işe Yargıtay’dan başlayın ki..

Yerel mahkemelerdeki hakimlere de, sıra gelsin” diyeyim..

 

YORUM YAZ

  • Av. Dr. Başar YALTIAv. Dr. Başar YALTI1 sa önce
    Kutluyorum ve yazdıklarınıza katılıyorum. Zaten ancak bu kadarını yazabilirdiniz! Herkes bilmeli a adalet hamaset gerektirmez. Hızlı yargı hızlandırılmış tren gibi sonuç doğurur. Yargı sistemi zaten adalet üretemiyor. İyice bozacaklar. Az sayıdaki nitelikli yargıçları da oradan oraya sürüp duruyorlar. Son kararname sonucunda gereksiz şehir içi yer değiştirmeler nedeniyle en az yüzbin kişinin davası yine en az bir yıl uzadı. Birisi bana bir yargıcı Çağlayan Adliyesinden alıp Bakırköy adliyesine göndermenin mantığını açıklayabilir mi?
  • ahmetahmet1 sa önce
    ortaasya turki devletlere, afrikadaki mazlumlara ve muslumanlara, osmanli hinterlandina..vs ekonomi, teknoloji vs goturmek kardeslik baglarini ve devlet ilskilerini gelistirmek guzel.. ANCAK, keske onlara model olarak ADALETI goturebilseydik...
  • M.Seydi TemelM.Seydi Temel2 sa önce
    Aynen katılıyorum. Ancak bir değil birmilyon tayyip Erdoğan gelse maalesef türkiyede görünmez ber sistem var, çark işliyor... yine değişen bir şey olmaz yakında bu bakan da değişir, verilen söz unutulur. türkiyede yüzde doksan sekisi sözde müslüman olanlan davulu taşımaya devam eder, yüzde ikilik varlıklı insanlar tokmağa vurmaya devam eder. İyi ki Ahiret var...
  • molieracmolierac6 sa önce
    Somut yasanmis 15 yildan beri surenbir davada mahkeme baskani 1,5 yil her durusmada dosyayi incelemeye alip ara karar olusturulmasina .... karar verip oyaladi, hicbirsey yapmadi... simdi son kararname ile istinada kapagi atti...bu gecikme ve yigilmalara sebep olan/bie parcasi olanlarin iödül gibi atandigi istinaf ve yargitayda gorevini tam yapacagi "hedef sure" ile yargilamayi hizlandiracagi zihniyetini degisticegi dusuncesi gercekci degildir. BIKKIN ve sadece gunu dolduran maasi dusunen kisilerle bu mumkun degil, müeyyide bunlara da getirilmeli... iyi niyete ragmen KEM ALÂT ILE KEMALAT OLMAZ!...vesselam
  • ihsihs2 sa önce
    Elinize sağlık Ali bey. Yerinde ve isabetli tespitler. Umarım yetkililer dikkate alırlar. Zorlama ile yapılan işin sonucu hızlandırılmış trenin akıbetine döner. ALLAH muhafaza.
  • Mustafa arslanMustafa arslan4 sa önce
    Size aynen katılıyorum, önce Yargıtay a el atılmalıdır.
  • Mesut SarpMesut Sarp3 sa önce
    Sn. Bakana valla becerebilirse helal olsun derim. Sadece karar bekleyen tutuklular degil ayni zamanda Türkiyenin ekonomiside buna muhtac. Neden mi cok uzayan mahkemeler ve tutukluluklar nedeniyle Uluslarlar arasi zan altindayiz. Resmen hukuku dolayisiyla hakki beceremiyoz. Türkiyeye yapilacak yardim ödentileri geciktiriliyor ve eski prestijimiz sarsildi ve tabii uzayan ticari mal mülk davalarida trilyon miktarlarda ekonomiyi frenliyor v.s. v.s....
  • ömerömer1 sa önce
    ya adam niyetlenmiş daha adım atmadan vay şudur budur önce bi olacakları gör herl-halde bugünden kötü su olmaz düzelirsede iyi olur
  • Çözüme dair....Çözüme dair....2 sa önce
    Dava vardır 2 ayda karara bağların dava vardır 2 yılda karara bağlanamaz....adaletin tecellisi için ince eleyip sık dokumak lazım...diğer yandan mahkemelerin ve diğer devlet kurumlarının teknolojiye ayak uydurarak ...dosyanın istenmesine....sorulmasına...gibi fazla zaman kaybına neden olan işlerin bilgisayar ortamında yapılarak zamandan tasarruf edilebilir....düşünün İstanbul dan Kocaeliye bir dosyanın gitmesi haftalar aylan alabiliyor....
  • ŞaşkınŞaşkın1 sa önce
    Yerinde bir karar diye düşünüyorum. Görüyoruz, duyuyoruz bazı davalarda sadece iddianame hazırlanması bile yıllar alabiliyor. Temennim daha da hızlanması. Belki bu yolla önce tutuklayıp sonra delil toplama yönteminden de kurtuluruz.
  • MemetMemet3 sa önce
    Umarım senin başına yüzlerce gün süren bir dava gelmez
  • M.Seydi TemelM.Seydi Temel2 sa önce
    Aynen katılıyorum. Ancak bir değil birmilyon tayyip Erdoğan gelse maalesef türkiyede görünmez ber sistem var, çark işliyor... yine değişen bir şey olmaz yakında bu bakan da değişir, verilen söz unutulur. türkiyede yüzde doksan sekisi sözde müslüman olanlan davulu taşımaya devam eder, yüzde ikilik varlıklı insanlar tokmağa vurmaya devam eder. İyi ki Ahiret var...
  • SelmanSelman1 sa önce
    Şu tatillerden de kurtulsak ... Eğitimde yarıyıl tatili, yaz tatili nerdeyse 4 ay eğitimsiz geçen bir yıl.Adli tatil.... Resmi tatiller.Dini bayram tatilleri.Arkadaş biz bu kadar rahat,gelişmiş,sistemini oturtmuş bir ülke değiliz. Çok çalışmaya ihtiyacımız var ama hep tatil yapıyoruz. Lütfen bunu da dile getirin.
  • FethiFethi5 sa önce
    Ya ali bey kusura kalmayın da kimden yanasınız yada neyden yana.ya arkadaş senelerce bir dava sürermi nerde hukuk nerde adalet.bence 200 gün bile çok ya arkadas aklın mantıgın yolu bir bütün deliller ortada ise sahitler var ise ne geregi var kac seneye bilmem neye.adil yargılamada delil önemli tarafsızlık önemli herşey ortada iken kaç yılın ne önemi var...size kendimizden bir örnek vereyim dedemin annesinden kalan arazisine kadastro ile hazineye yazılıyor dava açılıyor seneler sürüyor 60 lı yıllarda açılan dava hala sonuçsuztapu kayıtlarında herşey ortada olmasına ragmen hala devlet vermiyor delil var o zamanın sahitleri var herşey ortada yine atıyor yine atıyor dedem göremeden öldü.böyle adaletmi olur 30 sene suren bir mahkeme böyle bir ülke kalkınamaz bürokrasi boşa kürek çekiyor.ya devletin yaptıgı tapulu arazi hazineye peşkeş çekiliyor böyle adalet hiç olmasın daha iyi ya başından red et yada deliller varsa geregini yap.bizde iş devlete dokununca adalet saplanıp kalıyor.
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Çok haklısın ali bey. Mahkemenin kararları ETKİ edilmeden veremediği, kendi saplantısı veya başka makam ve mevkietkilerine karşı koyamadığı için haksızlık, HUKUKSUZLUK had safhada olduğundan oluyor bütün bunlar. Devlet, hükümet, basın, işinsanı, stk, şöhret sahibleri olmak üzre herkes bir şekilde AĞIRLIĞI ölçüsünde ETKİ ettiği için haksız ve hukuksuz verilrn kararlar VİJDANİ kabul görmüyor. Erbakan hocam milli selameti kurduğunda" önce ahlak ve maneviyat " demişti ne kadar haklıymış. Reisim Allah yar ve yardımcımız olsun ilk önce de senin.
  • ŞaşkınŞaşkın1 sa önce
    Yerinde bir karar diye düşünüyorum. Görüyoruz, duyuyoruz bazı davalarda sadece iddianame hazırlanması bile yıllar alabiliyor. Temennim daha da hızlanması. Belki bu yolla önce tutuklayıp sonra delil toplama yönteminden de kurtuluruz.
  • muhammet özenmuhammet özen1 sa önce
    2. hukuk yılda 6 milyar dolarlık mal paylaşımı ve tazminata hükmediyor ,vicdan sıfır cüzdan milyar dolar, araç kazalarından doğan tazminatlara bakan dairede yılda 4 milyar dolara hükmediliyor hakeza , hasatanelerde ölümlü ameliyatlardaki tazminatlara bakan daireninde diğerlerinden farkı yok ..recep tayyi diyorki vatandaş ellerini göğe açmış adalet dilenir hale gelmiştir diyor..tayyip böyle söylüyorsa bize dua etmekten başka hiç bir şey düşmez

Ali Karahasanoğlu

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