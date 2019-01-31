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Biraz gülelim: FETÖ, Soyer’den intikam alıyormuş!

31 Ocak 2019 Perşembe

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray akılları iflas ettirecek bir iddia ortaya attı..

İyi Parti, daha CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirlenmeden, tam bir teslimiyet içinde, solak parti ile ittifak yaptı da..

CHP de.. Adaylarının, MHP kapatma davası ve Alparslan Türkeş’in idam edilmesi istemli davanın savcısı Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer olduğunu açıkladı ya..

“Ne yaparız, ne yaparız.. Nurettin Soyer’i ve dolayısı ile Tunç Soyer’i nasıl aklarız” diye..

Düşünürken..

Sonunda motoru yaktılar..

Ama farkında değiller ki..

Kendilerince bir çıkış yolu bulmuşlar gibi..

Ciddi ciddi açıklama yapıyorlar.

Eski CHP’li, yeni İP’li Aytun Çıray’ın ağzından aktarıyorum: “Sayın Tunç Soyer’e yapılan saldırıların gerçek nedeni babaları merhum Nurettin Soyer’in Fehullah Gülen’i ilk mahkûm eden yargıç olmasıdır.”

Haydaa..

“Babanın suçunu, oğlu çekmez” dersiniz..

Oğulun açıklamalarından bu yönde bir özeleştiri görürsek..

“Doğru söylüyorlar. Oğul, babasının yaptığı yanlışı savunmuyor. Eleştiriyor. Bu durumda babanın yanlışı, oğula mal edilemez. Hz. Nuh’un oğlu inkar edenlerden oldu.. Babası, peygamber olduğu halde, oğlunu kurtaramadı..” der..

Hakkı teslim ederiz..

Ama..

Oğul çaktırmadan çaktırmadan “babaya güzellemeler”de bulunuyor..

Babasının izinden gittiğini deklare edercesine..

Solculuğu ile yetinmeyip..

HDP’ye şirinlikler yapıyor ise..

Haydi, HDP’ye yapılan şirinlikleri de bir kenara bırakalım..

PKK’lılar Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hendekler kazdığında..

O hendekleri kazanlara, İzmir’den selam yolluyorsa..

Yani... 

“Ben babamın oğluyum. Babamın izinden gidiyorum” diyorsa..

Siyasi anlamla sınırlı da olsa..

“Oğul da, babanın suçunu çeker..” deriz.. 

Demeliyiz..

Yoksa kimsenin..

“Nurettin Soyer, MHP davasında Alparslan Türkeş için haksız yere idam talebinde bulunmuş. Ülkücülere işkence yaptırmış.. Nurettin Soyer’i cezalandırmak için bulamıyoruz. Adam ölmüş, gitmiş.. Oğlunu bulduk. Oğlunu hapse atalım” dediği yok..

“Nurettin Soyer’i cezaevine atamadık, oğlu Tunç Soyer’i cezaevine atalım” diyen yok.

Denilen ne?

“Madem ki, babasının işkenceciliğini kınamıyor. Babasının savcılık görevi ile ilgili yaptıklarından dolayı gurur duyduğunu açıklıyor.. Nurettin Soyer’in cezasını oğluna çektirme anlamında değil ama.. ‘Suçu övme’ anlamında, oğul Tunç’u da yargılayalım.. Haydi, ‘her oğul, babasını över’ deyip, bu konuyu mahkemeye taşımayalım.. Ama en azından, bu ve benzeri isimleri, siyaset sahnesinde görmek istemediğimizi açıklayalım..”

Hatta bunu da yapmayalım..

“Başka partiler, kimi aday göstereceğini, kendileri belirler, biz karışamayız” diyelim..

Bırakalım, CHP kafalılar, bu tür despotları aday göstersinler..

Bu tür işkencecileri, belediye başkanlığına getirmek için geceli gündüzlü çalışsınlar..

CHP kafasına, bizler zaten bu sebeble karşı çıkmıyor muyuz?

“Bunlar işkencecidir.

Bunlar yasakçıdır.

Bunlar despottur” demiyor muyuz?..

Bırakalım, tıynetlerinin gereğini yapsınlar..

Bizi her daim haklı çıkarsınlar..

Buna da itiraz etmeye gerek yok.

Peki, şunu da mı söylemeyelim:

“1980’de Alparslan Türkeş’in idam edilmesini isteyen kafaya ve onun izinden gidenlere, Alparslan Türkeş’in yolundan gittiğini iddia edenler, oy veremez.. 1980 darbesinde MSP yöneticilerinin tutuklanmasına, cezaevinde kalmasına sebeb olan bir savcının izinden giden oğluna, Milli Görüş tabanı oy veremez!”

Söylediğimizin, söyleyeceğimizin hepsi hepsi bu..

Daha fazlasını kimse dillendirmiyor.

Kimse, daha ötesini istemiyor.

Bu ikilemin altında ezilenler ise..

Yaptıkları ihanetin sorumluluğunu yüklenemedikleri için.

“Yapmışsa, babası yapmış. Oğlu yapmamış” ile başladılar.

Baktılar, ülkücü taban bu ihaneti kabullenemiyor..

Baktılar, 1995’de Türkçe Ezan söylemi ile gündeme gelen emekli DGM Başsavcısı Nusret Demiral, milletvekili adayı olduğu MHP’yi barajın altında bıraktığı gibi..

Şimdi de İyi Parti, 31 Mart 2019 akşamı, tarihin siyaset çöplüğüne atılmaya doğru tam hızla gidiyor..

Son bir can havli ile atağa geçmek istiyorlar.

Ne imiş?

Aslında Nurettin Soyer, Fetullah Gülen’in tek mahkumiyetini veren hakim imiş..

Bir defa, Nurettin Soyer hakim değil, savcı.. 

Bunu bir kenara bırakalım..

Verilen o mahkumiyet de, öyle yanlışlarla dolu imiş ki..

Yargıtay tarafından bozulmuş..

Yani..

Kesinleşen bir mahkumiyet kararı da yok..

Kaldı ki..

Bozulmuş da olsa..

Verilen o mahkumiyet kararı, Fetullah Gülen’in, ülkeye yaptığı ihanet ile ilgili değil ki..

Ya ne ile ilgili?

“Sabah vakti dini ayin yapmak” ile ilgili..

İyi Parti’nin aklamaya çalıştığı savcı, Fetullah Gülen’in CIA ile irtibatını ortaya koyar.. “Bu adam, ülkesine ihanet ediyor” der..

Bunun için dava açar. Mahkumiyet kararı alır..

“Helal olsun” deriz..

Ama o savcının yaptığı..

Aynen MSP lideri Necmeddin Erbakan hakkında yaptığı suçlamadaki gibi..

“Bu kişi, devletin temel esaslarını, dine dayandırmaya çalışıyor. Bunun için de, sabah erken saatte ayin yapıyorlar” şeklinde..

Aynı savcı..

Sadece Fetullah Gülen için dava açmış olurdu..

Necmeddin Erbakan için, bir dava açmamış olurdu..

“Fetullah Gülen için, CIA bağlantısını ortaya çıkaramamış ama.. Dini istismar eden adamı da yakalamış” der, geçerdik..

Ama..

Bu toprakların yetiştirdiği en milli başbakanlardan birisi olan Erbakan hocaya yaptığı suçlamayı..

Fetullah Gülen’e de yaptığı için..

O savcıyı kimse aklayamaz,..

Onların itirazları, Fetullah Gülen’in vatanını satması değil..

Fetullah Gülen’in dışardan bakıldığında, dindar bir görüntü vermesine idi..

Dindar kim var ise..

Dindar görüntülü kim var ise..

Hepsine karşı idiler...

Biz de..

“Dindarlara karşı olanlar”a karşıyız..

Velev ki..

Arada bir yanılıp, Fetullah Gülen gibi “dindar sandıkları, aslında din istismarcısı”na da karşı çıkmış olsunlar..

 

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YORUM YAZ

  • CoskunakademiCoskunakademi24 dk önce
    Menderesi idama goturen 1960 darbesinin radyoda bildirisini okuyan kimdi o zamanda albay rutbesinde olan kim di dur ben hatirlatayim Alparslan Turkes ti...Yani neresinden tutsaniz elinizde kaliyor bu kadar tutarsizlikla isiniz zor
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili27 dk önce
    hmmm. fetö şunu mu diyormuş yani:"İzmirde CHP kaybetsin, akparti kazansın, intikamımız alınsın"?? Azılı Kemalist İyiparti espiri yeteneğini baya geliştirmiş!!
  • YargilamaYargilama35 dk önce
    Yazar demiski: "Nurettin Soyer’in cezasını oğluna çektirme anlamında değil ama.. ‘Suçu övme’ anlamında, oğul Tunç’u da yargılayalım.. Haydi, ‘her oğul, babasını över’ deyip, bu konuyu mahkemeye taşımayalım.. Ama en azından, bu ve benzeri isimleri, siyaset sahnesinde görmek istemediğimizi açıklayalım..”KARDESIM TÜRKCE OLIMPIYATLARINDA GÜLENI ÖVE ÖVE BITIREMEYEN; HASRTEINLE YANDI GÖNLÜM SARKISINI SÖYLEYEN BASTA RTE OLMAK ÜZERE BÜTÜN AKP lIMILLETVEKILI BAKANLARI YARGILAYALAIM VE BIR DAHA SIYASET YÜZÜ GÖSTERMEYELIM O ZAMAN...HADIIII....HADIIII....SIKAR DEMIIIII
  • aa36 dk önce
    HAYIRSEVER!! VE KAATİL HAYDUT ABD nin casus sümüklü kaatili FETÖ de TÜRK DEMOKRASİSİNE VE ADALETİNE ABD USULÜ yardım ediyormuş yani!!
  • YaziyorumYaziyorum42 dk önce
    Akit,kose yazilarini okuyup hakarete basvuran densiz,bu nekan neyhane deyil guzel hitab etki saygi gor sevil yazina besmele ile baslaki besleme olmadigin anlasilsin,biri diyor encok Akp zarar veriyorsun diyor,laf olsun diye konuya giriyor ben sasiyom akit saygisiz insana nasil tahamul ediyor hiyar domates patlican hergun kafa utulemeyetiksindirmeye ne gerek var birsey bilmiyorsan yorumlari oku bosuna kafani zorlama bir ayi vatandasiz horlama.
  • CoskunakademiCoskunakademi47 dk önce
    Burda benim yorumuma saldiran kendi pis zihniyetlerinden olmadigim icin yorumlarimin yayinlanmasini engelleyin diyen alcaklar adamin babasi suclu diyelim bu suc cocuguna gecer mi adam eski yaralari kasimanin anlami yok diyor siz hala babasinin sucunu cocuga yuklemekle mesgulsunuz ...Daha dune kadar bahceliyle cumhurbaskani atisirken aralari kotuyken burdaki yorum yapanlarin cogu bahceliyi ulkuculeri kafatascilikla fazistlikle sucluyorlardi simdi ulkucumu oldunuz cakma ulkuculer sizi yarin ne olacaginiz belli degil bir fetocu oldunuz bir megrici oldunuz bir ulkucu oldunuz sahi omurga denilen bisey var bilmem biir midiniz
  • YOBAZSAVARYOBAZSAVAR52 dk önce
    ALLAHIM BIZI AFGANISTAN YEMEN ARAKAN SURIYE IRAK ARABISTAN CAD SOMALI LIBYA NIJER GIBI AC YOBAZ FAKIR DUNYADAN KOPUK BIR ULKE OLMAKTAN UZAK EYLE. ( AMIN ).
  • YsziyorumYsziyorum1 sa önce
    Nuretdin soyer sanki savci deyil cellat.ne gunlere kaldik heyhat .insan dusununce,benim memleketim niye geri kamis hep zeki insanlari,abd almis yetisdirmis,ulkeme onlarla kanun yapmishep halkina kotuluk yapmis, bunca darbeler niye madem domokrasi cumhuriyet ,varken neden yekta gungor gibi savci nurettin soyer gibi yuz seneye yakin halkina zulumyapan zihniyet bu benim ulkemin insani olamaz bazilari der,babamda olsa bendorudan yanayim der .demiyorsa ayni imalat bir ailede ayni kulturu aldiysa tunc beyde babasinin ogluysa diyecek birsey yok bizde anasina bak kizini al derler .chp batinin emriyle turkiyede adina ister bekci ister muhalet de bekci goregi icabi bir bankanin guvenlik gorevlisi,gibi varligini surduruyor hala ulkeye bir civi hizmeti olmayan hic duyuyormusunun,hangi purojeden bahsediyor sadece,show yapip dans ediyor milletde bakip seydediyor,zaman akip gidiyor halkimizin hepsi deyil hep hizmet edene saldiriyor tipki sari yelekli deyilde kara yurekliler tercih sizin.
  • Ahmet HamdiAhmet Hamdi1 sa önce
    Hoca da durur mu, yapıştırmış cevabı; "Dün Fetoş ile kolkola can ciğer kuzu sarması olanların bugün fetöcü olmadığına inanıyorsun da; Fetönün Soyer’den intikam almasına mı inanmıyorsun Aliii" diye:)
  • ŞenolingŞenoling1 sa önce
    Coskunakademi yorumunu eksik yazmışsın. Demişsin ki Akp halkın seçtiği belediye başkanını nasıl görevden alır? Doğrusu aslında o belediye başkanını da halkın seçmediğidir. Parti tepe yönetiminden belediye başkanı adayım budur şeklinde atama yapıldığı için halk adaya değil partiye oy vermektedir. Dolayısıyla, halk ben kimi koyarsam ona seçer mantığıyla, kendim atamıştım kendim görevden alırım süreci gelişmiştir. Bence daha komik olan belediye başkanı iken milletvekili olan birinin yerine yardımcısının herhangi bir seçim olmadan belediye başkanı olarak devam etmesidir. Örneği Denizli’de yaşanmıştır.
  • AlperAlper1 sa önce
    İnsanlar değişik maskeler takmışlar ama nihayetinde bu ülkeyi öpmüşler,öpüyorlar. Yok aslında öpücülerin birbirinden farkı,ismi Kemalist, dinci,sağcı,solcu olmuş ne farkeder.
  • halilhalil1 sa önce
    gazetecilik işte budur. derin analiz. meselenin özüne vakıf. o öyle diyor bu böyle diyor değil. doğrudan kaynak. helal olsun. kandırılmak istemeyenler Ali beyi okusunlar.
  • ali ihsanali ihsan1 sa önce
    COŞKUNAKADEMİ RÜMUZLU YORUMCU. KARDEŞİM YAZIYI OKUMADIN MI? YAZIYI OKUYUNCA ANLAYAMIYORMUSUN ? FANATİZM GÖZÜNÜZÜ BU BU KADAR MI KÖRELTTİ. BU ADAM İŞKENCECİ. İŞKENCE İNSANLIK SUÇU. GAZETECİ AVNİ ÖZGÜLER CANLI MAĞDURLARDAN. İŞKENCECİYİ SAVUNMA YERİNE EN AZINDAN SUS BE KARDEŞİM.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    YAZILARI OKUMADAN YORUM YAPIYORMUŞ GİBİ YAPAN ŞARLATANLARIN İPE SAPA GELMEZ YAZILARINI YAYINLAMAYIN LÜTFEN.YER İŞGAL ETTİKLERİ GİBİ BİR DE DALGA GEÇİYORLAR.HER NEYSE BU ZIPIRLARI TAMAMEN ENGELLEMEK DE PEK MÜMKÜN DEĞİL GİBİ..NURETTİN SOYER İN NASIL BİR İŞKENCECİ OLDUĞUNU ,ÖZELLİKLE ÜLKÜCÜLERE NELER YAPTIĞINI AYRINTILARI İLE BİLİRİZ.YAPTIĞI ONCA İŞKENCEYE VE SEBEP OLDUĞU ONCA ÖLÜMLERE RAĞMEN ÖFKESİNİ DİNDİREMEMİŞ VE İÇİNDEKİ CANAVARI DA TESKİN EDEMEMİŞTİR,DİYE DÜŞÜNÜYORUM.YAPILANLARI DÜŞÜNÜNCE O NU VE RACİ TETİĞİ NEFRETLE HATIRLAMAMAK MÜMKÜN DEĞİL..SADECE ANKARA ABİDİNPAŞADAN BEKİR'İ VE HASAN'I İŞKENCE İLE KATLETTİLER. BAFRADAN KIYMETLİ KARDEŞİMİZ HÜSEYİNİ'İ ŞEHİT ETTİLER.SADECE NAMAZ TAKKESİ GİYDİĞİ İÇİN YAPTILAR BUNU..RAMAZAN AYINDA SADECE ÜLKÜCÜLERİ GÜNLERCE İŞKENCEYE TABİİ TUTTULAR. ÜLKÜCÜLERİ ORUÇLARINI BİLE AÇTIRMADAN SOYUP JOPLARLA SAATLERCE DÖVDÜLER.ÜZERLERİNE KÖPEKLERİ SALDILAR.BUNLARI O MÜBAREK AYDA ZEVKLE YAPTILAR. KOMÜNİSTLER CEZAEVİNDEKİ İŞKENCELERE DEVAMLI TEPKİ VERİR İKEN ASKERE DİRENİR İKEN ÜLKÜCÜLER BUNU DA YAPMADI.DEVLETİMİN ASKERİ DEDİ,VATAN DEDİ,ONLARIN ÖNÜNE SET OLDU DA SOYERLER MAMAKTAKİ İŞKENCE DOLU DÜZENLERİNİ SÜRDÜRDÜLER.HAA ÜLKÜCÜLERİN BU YAPTIKLARI DOĞRUMUYDU? BUNU DA O GÜNÜN ŞARTLARINDA DEĞERLENDİRMEK LAZIM. BU SOYER İŞKENCECİSİ 20 KİŞİLİK KOĞUŞA 100 KİŞİYİ DOLDURDU.BUNLARIN 80 TANESİ HER FRAKSİYONDAN KOMÜNİST İKEN 20 TANESİ ÜLKÜCÜ OLDU.ORADAKİ ADALETİ DE BÖYLECE TESİS ETTİ..HAMD OLSUN ÜLKÜCÜLERİN CESARET VE FERASETİ KOMÜNİSTLERE KARŞI ONLARI HİÇ EZİK DURUMA DÜŞÜRMEDİ.ANCAK ARZU EDİLEN KOĞUŞLARDA TAM BİR KOMÜNİST BASKISI OLUŞTURMAK İDİ..BAŞARAMADILAR HATTA TERSİ OLDU..HER NEYSE RABBİM BU MİLLETE 12 EYLÜLLERİ VE DARBELERİ BİR DAHA YAŞATMASIN VE YENİ SOYERLERİN HORTLAMASINA DA FIRSAT VERMESİN.İP Cİ ÜLKÜCÜLER BİRAZ GEÇMİŞLERİNİ HATIRLARLAR İSE DURDUKLARI NOKTAYI DAHA İYİ DEĞERLENDİRİRLER.HAA,ÜLKÜCÜLÜK GİBİ BİR İDDİALARI YOK İSE BUNU BELİRTMEK SURETİYLE,İSTEDİKLERİ GİBİ DAVRANABİLİRLER. YOKSA,BU GÜNKÜ DURUŞLARINDAN DOLAYI VEBALLERİ BÜYÜKTÜR.ELİNİZE SAĞLIK.GÜZEL BİR YAZI OLMUŞ.AMA,O İŞKENCECİDEN BAHSETMENİZ BİZİ BİRAZ ESKİLERE DE GÖTÜRMÜŞ OLDU..
  • Selami TancaSelami Tanca1 sa önce
    Ali abi ne kadar pis bir bakisin var.Benim cocuk seni gorunce irkildi valla.Yuzunden seytanlik fiskiriyor
  • NurNur1 sa önce
    Babasının o zaman ki yanılgısı o da fötöyü müslüman sanmıştır oyun içinde oyun olduğunu bilse yargılamaz destek verir diYEMEZLER
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Himarin yavrisi himardir
  • sadık karacalısadık karacalı2 sa önce
    hayatınız,egemenlere yağcılıkla geçti!ben dinci olup,arkası karanlık tek bir zevat görmedim!adam,kendini allah yerine koyup,ruz-i mahşerde berat belgesi alacaklar diyor,ama din imanı dilinden bırakmayan tek bir sahtekâr,konu dahi etmiyor!düne kadar tüm milliyetçiliği ayaklar altına alanlara ses vermeyenlein hepsi türkeş sever oldular.utançların ve karaların en ağırını boynunuza takıyorsunuz ve hep utanç içinde olacaksınız!by sakallı,yargı senin gibi kuş beyinlilerin aklı ile karar vermiyor,suç varsa ceza vardır diyor!patlıcan fiyatlarınıda yaz yoksa patlıcan uzunmu geliyor!!?yayımlada görelim
  • CoskunakademiCoskunakademi2 sa önce
    Sizlerin bir zamanlar taparca sevdiginiz ovdugunuz fetonun kirli yuzunu o zaman gormus ve mahkum ettirmis sizin jetonunuz yillar sonra dustu sizler once halkin sectigi belediye baskanlarini niye gorevden aldiniz hesabini verin cumhurbaskani sizlerin bilmedigi seyler var diyor yani yolsuzluga veya fetoye isaret ediyor yani bunlari yapan akp li olunca yargi cezasoni veremez verdirtmem ben gorevden alirim diyor sonra bana halkin iradesi diyeyeceksiniz secilmis basbakani gorevden alip kayyum atadiniz basbakanliga bunlari konusun birazda ..Tunc soyer izmirde ezip gececek ve sizler izleyeceksiniz
  • OkurOkur2 sa önce
    27 Mayıs darbeci Sisi Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş nerede. Sit bakalım babasının bu hareketini kınıyor mu
  • ŞenolingŞenoling2 sa önce
    Ekonomimiz süper gidiyor, fiyatları düşürmek için dahiyane çözümümüz ithal etmek. Patlıcan, biber fiyatları şahane. Peki Tunç Soyer’den bana ne?
  • İbrahim akİbrahim ak3 sa önce
    Aslında dindarlara karşı değiller dine karşılar burada ki din de islamiyettir bunlar İslam düşmanı dün neyseler bugün de oyleler Allah cehape zihniyetine fırsat vermesin
  • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 5 sa önce
    1971'de fetö ve Abdullah Aymazı serbest bırakanda Nurettin Soyermiş. Ayrıca fetö 1980 darbesinden güçlenerek çıkıyor. TSK neredeyse fetöye teslim ediliyor.
  • dingiller içtimasıdingiller içtiması7 sa önce
    Bu sığırların bir de abdülbatur' u var; batur' un kulu; kimse artık bu ibne bilmiyoruz, onun kuluymuş işte!..
  • gezegenlarusgezegenlarus7 sa önce
    Soyer ne kadar ilerici bi kere, siz biliyormusunuz! Siz hâlâ Ay' ı, Mars' ı sayıklayın; onun karısının ismi bile Neptün olm..
  • DayıDayı7 sa önce
    Sayın gazete editörü lütfen yazarları yada cumhur ittifak ni eleştiren yorumları yayınlamayı nbirakin gitsin kendi gazetelerinde yorum yapsınlar.yenicag sözcü cumhuriyet bizlerin yorumlarını ysyinlamiyor. Lütfen.
  • Kunta Kürde Kunta Kürde 7 sa önce
    Anlam veremediğim Erdoğan , Alpaslan Türkeş'i nasıl savunabiliyor ? Türkeş ki 27 mayıs albaylar cuntası içinde yer almış ve Dönemin başbakanın Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamına sebep olmuş !Soyer sanki Türkeş' i asmış gibi algı operasyonu yapıyor , bir taraftan da Menderes'i yere göye sığdıramıyor , anlam veremiyorum !
  • Haydar haydar buHaydar haydar bu9 sa önce
    Bugün pazar yapamayan hergün buraları soğan patates domates biber patlıcan hıyar diye dolduran adam tel yaz sana pazar yapıp göndecem buraları meşgul etme
  • Salih Salih 9 sa önce
    Sayın yazar ak Parti'ye seni kadar zarar veren yok. Bundan emin ol.

Ali Karahasanoğlu

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