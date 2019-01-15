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Bir tane itirafçı yok, olanı da içeri tıkmışız!

15 Ocak 2019 Salı

FETÖ gibi derinden çalışan bir örgütü bitirmek için, bu yapıya aldanarak teslim olan insanların itiraflarına büyük ihtiyaç var..

Hem derin bir yapı..

Hem de, tedbirli bir yapı..

İşi sağlama alan bir yapı..

Örgüt, holding patronu işadamının telefonunu dinliyor..

 Dinleme yaparken, işi kitabına da uyduruyor..

Atıyor işkembeden bir isim..

“Şehmus Aydın” diyor..

“Çok azılı bir PKK’lı” diyor..

Veriyor holding patronu işadamının telefonunu..

“Bunu dinlememiz lazım, yoksa PKK çok önemli saldırı yapacak” diyor..

Polis, talebi savcıya yolluyor.

Böylece kendisini kurtarıyor..

Topu savcıya atıyor..

Savcı da kendi adamları ama..

Olsun, işi sağlama alıyorlar..

Savcı hakime gidiyor, “Bu telefonun dinlenmesi lazım, yoksa terörist saldırıyı önlemek imkansız” diyor..

Talepte bulunduğu hakim de kendi adamları ama..

Olsun...

Savcı da kendisini sağlama alıyor..

Hakim veriyor dinleme iznini..

Ama o da aslında, kendisini aklı sıra sağlama alıyor..

“Polis hazırlamış getirmiş. Savcı haklı bulmuş talep etmiş. Ne yapacaktım, ‘PKK saldırırsa saldırsın, bana ne, ben telefon dinleme izni vermem’ mi diyecektim” diyor..

Basıyor dinleme kararını..

Oysa, hakim kendi adamları olmasa..

Adil bir hakim ile karşı karşıya olsak..

“Önce bu telefonun, o teröriste ait olduğuna dair delilleri getirin.. Hiç mi olmazsa, bir günlük dinleme vereyim, dinleyin getirin, gerçekten teröriste ait olduğuna dair delillere ulaşırsak, ondan sonra bir aylığına, üç aylığına dinleme kararı vereyim” demeli ama..

Denilmiyor..

İşin gerçekleşme prosedürü ve aslında olması gerekeni bu..

FETÖ ise..

Bir tane, iki tane, üç tane değil..

Binlerce dosyada, aynı taktikle, işadamlarının, bürokratların, milletvekillerinin, bakanların, hatta Başbakan’ın telefonlarını dinlemiş..

Kendince çarpıtılacak bilgileri havuzda toplamış..

Ondan sonra operasyonlara başlamış..

17-25 Aralık emniyet darbe girişimini yapmış..

15 Temmuz askeri darbe girişimini yapmış..

Ardından devletten büyük bir darbe yemiş...

Ama hâlâ ayakta..

Hâlâ tabanı diri tutmak için, operasyonlara devam ediyorlar..

15 Temmuz darbe girişiminden sonra olsun, bu yapıya aldanarak girmiş olanların gerçekleri anlatarak itirafçı olmalarını, bilgilerin zincirleme dökülmesini, yapının tüm çıplaklığı ile deşifre olmasını bekliyoruz..

Ne gezer...

2010’da, Yargıtay’a üye seçilirken..

Yargıtay’a üye seçilebilecek konumda olan 5 bin hakimin içinden..

Üç tane bacanağı alıp Yargıtay’a seçtiren derin yapı için ciddi tek eleştiri getirmeyenler..

Bugün sabahtan akşama kadar, “Kavakçı ailesi şurda, Kavakçı ailesi burda” diye, uyduruk haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar..

Son ortaya attıkları isim, Merve Kavakçı’nın eniştesi Osman Kan.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü olmuş, Osman Kan Bey.

Merak ettim..

“Eksik bir durumu, bir liyakatsizlik mi var” diye..

Kabataş Erkek Lisesi’ni.. Ardından da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirmiş..

Pek genç de sayılmaz..

Nerede ise emeklilik yaşı gelmiş..

Bu ehil isme bile itiraz ediyorlar..

Ama FETÖ’nün, üç bacanağı birden, tek partide Yargıtay’a seçmesine, küçücük bir itirazda bulunmuyorlar..

Böylesi bir Türkiye’de..

Herkesin FETÖ’den çekindiği..

FETÖ’nün işlediği hainlikleri dillendirmediği..

Hatta FETÖ’nün kulaklarına üflediği konularla (“Kavakçı ailesi devlet ele geçirdi” gibi) propaganda yaptığı bir Türkiye’de..

FETÖ’nün kendisine nasıl yaklaştığını anlatan bir savcı..

Ferhat Sarıkaya..

Topun ağzına konuldu..

Önce tutuklandı..

Savcılıktan ihraç edildi..

Dün de duruşması vardı..

Yine samimiyetle, tüm bildiklerini anlatmış..

17-25 Aralık’ta hiçbir dahli yok.

15 Temmuz hain darbe girişiminde küçücük bir  rolü yok..

Çok çok eski yıllardaki FETÖ’cülerle kol kola girişini de, ayrıntıları ile izah ediyor..

Ama yine hedefte olmaktan kurtulamıyor..

Şemdinli’de, PKK terörünün azdırılması için, derin devlet elemanlarına yaptırılan saldırıların üstünün örtülmesini isteyen ulusalcılar, 2006’nın intikamını Ferhat Sarıkaya’dan alıyor..

Yüzüncü Yıl Üniversitesi gibi, dindar öğrencilerin çok yoğun bulunduğu bir üniversitede bile başörtü yasağını uygulamaya kalkan Yücel Aşkın’ın yolsuzluklarını ortaya çıkardığı için, bu savcı cezalandırılmak isteniyor..

Bir tane itirafçı var..

O da cezaevine tıkılıyor..

Şimdi gelin de..

FETÖ’cülerin itirafçı olmalarını bekleyin..

“Mini etek giyin.. Sevabını bekleyin” diyebilecek kadar gözü dönmüş örgüt ablalarının gerçekleri anlatmalarını bekleyin..

“Onlardan gözükmek için, içki içebilirsiniz” diyenlerin, “Hata ettik. Aldatıldık.. Allah’ın emrini çiğneyerek, Allah’ın rızasının kazanılamayacağını düşünemedik.. Bize verilen bu günah dolu emirleri yerine getirdik, pişmanız” demelerini bekleyin..

Ferhat Sarıkaya anlatıyor: “Savcılıktan ihraç edildiğimde, bana para yardımı yaptılar. Ben G. Afrika’ya götürdüler.. Ailemin geçimini temin ettiler.”

Sarıkaya’ya para yardımı yapanların izleri takip edilip, o paraların kaynağı soruşturulacağına..

Sarıkaya cezaevine konuluyor.

Dünkü duruşmada, tahliye edilmiyor..

FETÖ’nün para trafiğini, derin ilişkilerini organize edenleri deşifre edecek bir tane doğruyu söyleyin itirafçımız var..

Onu da..

İçeri tıkmışız, çıkartmıyoruz!

Ulusalcıların oyununa geliyoruz..

PKK terörünü provoke etmek isteyenleri deşifre eden savcıdan intikam alınışını izlemekle yetiniyoruz..

Başörtü yasakçılarının yolsuzluklarını ifşa eden savcıyı cezalandırmalarına seyirci kalıyoruz..

Umarım bu işin sonu..

Kendileri her gün FETÖ’nün kulaklarına üflediği propagandaları hayata geçirmekle meşgul iken.. Her gün FETÖ’cülerle kol kola girmişler, operasyonlara imza atarlar iken..

“Ne istediniz de vermedik diyenleri topluyoruz” ile sonuçlanmaz..

 

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YORUM YAZ

  • ORHAN İNANORHAN İNAN11 dk önce
    FETÖ HALA ÇOK CİDDİ BİR POTANSİYEL İLE TOPLUMU KARIŞTIRMA,İKTİDARI ALAŞAĞI ETME ÇABALARINA SON HIZLA DEVAM EDİYOR.YA AKILLAR BAŞA YA KUZGUN LEŞE.KARŞI TEDBİRLER ALMANIN ZAMANI GELDİ DE GEÇİYOR BİLE..ULUSALCILARIN CİDDİ GÜÇ KAZANDIĞI BU EVREDE ,FETÖ İLE YOLLARI ÇOK RAHAT KESİŞİR VE BİRLİKTESALDIRMAKTAN DA ÇEKİNMEZLER .ÇÜNKÜ İHANETİN VE HAİNİN ADI OLMAZ.AMAÇLAR VE HEDEFTE MUTABIK OLMALARI BU BİRLİKTELİĞİ SAĞLAR.NİHAYET FETÖ İLE PKK NIN,DHKPC NİN VE NİCE İHANET ŞEBEKELERİNİN ORTAK EYLEMLERİNE BU MİLLET YAKIN ZAMAN DA ŞAHİT OLDU.AMAN DİKKAT..
  • NecmettinNecmettin28 dk önce
    Hocam siz ve eşrafınız konuşsanız yeter diye düşünüyorum...
  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE54 dk önce
    bu fetö keçi gibi inatçı. kuyruğu da dik tutuyor. Bilmiyorlar mı ki kaçanlar çoktan yeni efendilerinin rengine büründü. dinleri söyledikleri gibi oldu. onlar her şeylerini yitirdi. en önemlisi de efendileri artık önlerine kemik atmıyor. bu yaptıkları kahpelikler ile yaşayacaklar.yaşarken tonlarca yalan yalan yalan.gölgelerde titrek korkak... unutmayalım hala tehdit. öd desen efendinizin ödü kopuyor.
  • Adem EvliyaAdem Evliya1 sa önce
    Cevabını bulmamız gereken temel soru şudur: İlahi hikmet açısından "amerikla" ne anlam ifade ediyor?
  • trafiktrafik1 sa önce
    şu 30 sene FETÖ'ye sadakatle bağlı olan HÜSEYİN GÜLERCE bunu yazsana sayın yazar
  • adem şenadem şen1 sa önce
    Erbakan hocamızın ayağını kaydıran ismin Kavakcı, kavakcıyı kolundan tutarak meclise sokan Nazlı Ilıcak olunca .Reis için kaygılanmamak elde değil.
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Hadisi şerif" müslüman yalan söylemez " bu hadise göre müslümanlar nerede
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Çok uluslu şirketler dünyayı parmağında oynatır ,başkan seçer başbakan düşürür ihtilal yapar yaptırır. BİZ ŞİRKET BİLE OLAMAYIZŞİRKET KURARİX İÇİNİ NASİL BOŞALTMAYI HESAPLARİZ
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Dünya herşeyin akıllısını üretir. Bizde kullanana akıllı olması tavsiye edilir.
  • MustafaMustafa1 sa önce
    El oğlu transformers,metriks , terminatör, yapar. Tarkan, karamurat ,Bizde kurtlar vadisi , . Sonra biz neden geri kaldık.
  • MustafaMustafa1 sa önce
    ... Bırakın dedeniz mezarında rahat yatsın yeni birşey yapın birileri sizinle övünsün.
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Gelecek için başarısı olmayanlar geçmişiyle övünür.
  • gfddasgfddas2 sa önce
    feto ile gerçekten mücadele edildiğine inanıyormusunuz. fetonun asıl gövdesi siyaset ve bürokraside değil miydi. atamalar icraatları yapanlar bunlar değilmiydi. 15 temmuzdada samanlıklarda gizlenip sabah olsun feto zaferini kutlayalım ortaya çıkalım diyenler bunlar değil miydi. ama ne acı ki sanki siyaset tertemiz miş mi gibi bir kişinin kılına bile dokunulmadı. ama hiç bir şeyden ahberi olmayan çocuğunu okutmak işe girmek için birilerine yaslanmak zorunda bırakılanların başlarına gelmeyen kalmadı. peki memlektte 10 nun üzerinde darbe yapıldı. bunun birini feto yaptı ki tek başına değildi. diğerlerini kemalistler yaptı, fırsatını bulsalar yine hemen yaparlar. hala pusuda fırsat ve emir bekliyorlar. neden devlet içinde asker içinde bunlarla mücadele yok. tam tersi meydan bunlara kaldı. hani siz darbeye karşıdınız. ipin ucu kimin elinde olduğı belli değil söylemlerle uygulamalar farklı allah memleketimizi korusun. başkan adaylarına bakıyoruz hiç alakası olmayanlarliste başı.
  • Konya Konya 2 sa önce
    Bu örgüt herkesi dinliyor denildiğinde ozaman sizde örgüte destek olup yalan bunlar demiştiniz teröristleri dinliyor vatandaşı dinleme söz konusu değil demiştiniz yazılarınıza bakın söylemlerinize bakın şimdi dinlemişler diyorsunuz dinlenmeyen mi kaldı hatta başka partileri dinleyip onların stratejileri ve mahrem bilgileri AK Partililere verilirken sesiniz çıkmamıştı ama şimdi yamyam örgüte yeni düşman oldunuz ya ozaman kul hakkı değildi şimdi kul hakkı oldu tövbe ya bütün örgütler tarikatlar cemaatler devlet denetimine açılmalı hatta kapatılmalı hepsi siyonist yuvası tüm tarikatlar birbirine suç atıyor onları CIA Mossad ajanları etrafı dolu diye ama kendileri AK Pak maşallah nerde kalabalık varsa orada mutlaka ajanlar vardır bu her yerde aynıdır ve bu yapıların hepsi dış kaynaklı müslümanlık adı altında milleti dönüştürmek hiçbiri vergi vermeyen denetlenmeyen vakıf adı altında vergiden harçtan muaf para babaları şeyh şıh gavsbunlar hikaye hepsi kendini mehdi ilan eden yalancı dolandırıcı üçkağıtçı yapılar hepsi kapansın devlet dini kendisi anlatsın kendi kontrolü altında denetlesin öğretsin bu ne ya bizde okul mu yok cami mi yok hoca mı yok bu yalancı Fetoş gibi totoşlar din anlatacak kendileri ilokul bile okumamış ne olduğu belli olmayan nazım kıbrısi gibi ingiliz ajanı mossad çalışanı kapansın hepsi tarikat nedir ya allaha giden yol muş arapça anlamı allaha yol mu lazım gitmek için kuran var sünnet var elimizde imamlar var devlet kapatsın hepsini imza toplayın ozaman destek verelim
  • Beni Kim Araştırdı Beni Kim Araştırdı 4 sa önce
    Vatanını milletini işini severek namusuylaçalışırken alçak darbeyle birlikte bir gecede ihraç oldum. Darbecimiyim bir dahlim var mı teroristmiyimdeğilmiyim fetocumuyum değilmiyim beni KİM ARAŞTIRDI.... Onun bunun ağzıyla yasal bankadan vb hooop güm. Allah var hesap günü var. Telefon dinlemelerinde savcı hakim niye arastirmadi diyorsunuz. Birde benim konumu yazsanız. Önce atalım sonra birşeyler çıkar buluruz nasılsa mantığı hocam. Sonra çoluk çocuk linç sürün babam sürün. Allah diyorum.
  • AdaAda4 sa önce
    adama yardım etmişler edeni fetöcü yapmış, bence bu hayatta düşene tekme vuracan
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    Sarıkaya’yı savunmanız inanılır gibi değil. O zaman herhangi bir terör örgütüne üye olan ya da yardım eden herkes itirafçı olsun tahliye edilsin serbestçe gezsin. Beni kandırdılar desin sıyrılsın. Sizce adil mi bu? Biz şimdi bile fetöyle içlı dışlı olmuş adamları devletin önemli pozisyonlarına atıyoruz. Keşke bunları da yazabilseydin, ama 2010’da yargıtaya atanan 3 bacanakla sınırlandırmışsın. Bu arada bu ülkenin aklı başında insanları o zaman da bu duruma itiraz etmişti, ama siz onları istemezükçü olarak nitelendirdiğiniz için sesleri pek duyulmuyor.
  • Kunta KürdeKunta Kürde6 sa önce
    Aslında ABD Muhteremi vermek istiyor ama bizimkiler buna karşı ! Fetullah bir gelse işler çözülür ! Çıta bir kademe yükseler ! Bu güne kadar bir siyasetçi bir bakan bir vekil sorgulandı mi ? Oysa boy boy fotolar görüntü ve ses kaydı varken?
  • Ahmet Necip BoynueğriAhmet Necip Boynueğri7 sa önce
    Ferhat Sarıkaya'nın hatası, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt'ı Şemdinli iddianamesine FETÖ'nün empozesiyle dahil etmiş olduğunu itiraf etmesi;https://www.sabah.com.tr/gundem/2016/08/02/ferhat-sarikayadan-bomba-feto-itiraflariHalbuki Büyükanıt Genelkurmay Başkanı olduğunda SSM uzmanı olarak kendisi (2nci Başkanlığı dönemi) hakkında kendisine Suç Duyurusu yaptığımda tamamen resmi belgelere dayandığım için görevdekaldığı sürece bana birşey yap(tır)amadı...
  • Mahmut OzMahmut Oz8 sa önce
    Bugune kadar sozde itirafci olmus fetoculerin dise dokunur 1 onemli bilgi verdiklerini ben duymadim,bilmiyorum ama gercektende Ferhat Sarikaya'nin anlattiklari bilinen seyler olsada samimi itiraflara benziyor zaten oyle olmasa sizinde yazdiginiz gibi saliverirlerdi,icerde tuttuklarina gore birileri tarafindan cezalandiriliyor demekki.

Ali Karahasanoğlu

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