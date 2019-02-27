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Bir defacık da, “Hepimiz Türküz, İhvanız, Müslümanız” deseniz ya!

27 Şubat 2019 Çarşamba

Ucuz söylemdir..

Vıcık vıcık riyakârlık kokar..

Kafalarının içindeki başka iken, dışarıya başka bir hava verirler..

İstismara açık bir konu yakalarlar, kafayı çıkarıp, “Biz buradayız” derler..

Mesela?

Bir Ermeni gazeteci mi öldürüldü?

Hemen sokaklara dökülürler..

“Hepimiz Hrant’ız” derler..

Yetmez..

“Hepimiz Ermeniyiz” derler..

İtiraz eden birisini mi gördüler?

“Ne demek, ‘hepimiz Ermeniyiz’. Siz nasıl Ermeni oluyorsunuz?” diyen birisi ile mi karşılaştılar..

“İnsan değilsiniz siz. Ne var, öldürülen bir gazeteciye sahip çıkmak için ‘hepimiz Ermeniyiz” dersek. Bunu bile anlamıyorsunuz. Bir gazeteciye, bir insana sahip çıktığımız için, nefret söylemine muhatap oluyoruz.” diye çıkışırlar..

“Biz insanlığın ortak değerleri üzerinde buluşuyoruz. Konu Ermeni olmak değil, konu haksızlığa uğramak” derler..

“Siz anlamazsınız, insanlığın yüksek değerlerini” diye de tahkir ederler..

İçimizdeki saf arkadaşlar da..

Yağlarını eriterek, bu söylemi dinlerler..

“He ya.. Önemli olan mazluma sahip çıkmak.. İnancı, dini, mezhebi ne olursa olsun.. Mazlum olan herkesi sahip çıkmak gerekir. Bunlar da mazluma sahip çıkıyorlar” derler..

O zaman haydi buyrun..

“Hepimiz Ermeniyiz” sloganındaki Ermenilerle ilgili olduğu için..

Hocalı katliamından başlayalım..

Dün, Hocalı’da, 700’e yakın sivil Azeri’nin Ermenistan askerleri tarafından öldürülmesinin yıldönümü idi..

Dinine, inancına, mezhebine bakmadan, tüm mazlumlara sahip çıktıklarını iddia edenlerden bir tanesi, “Bugün hepimiz Azeriyiz.. Bugün hepimiz Türküz” diye bir slogan attılar mı?

Bizlere insanlık dersi verenler..

Her yıl sözde Ermeni soykırımı iddiası ile 100 yıl öncesinin hesabını bizden sormak için, tepemize üşüşenler..

1992 yılındaki Hocalı katliamını iki kelimecik bir açıklama ile kınadılar mı?

Solcular..

Sosyalistler..

Komünistler..

Emperyalizm karşıtları..

 Ne oldunuz?

Nereye saklandınız?

Hrant Dink insan da..

Hocalı’da öldürülen Azeriler insan değil mi?

Küçücük çocuklar, kadınlar insan değil mi?

Niye onlara da bir el uzatmıyorsunuz?

Mazlum olana, dinini, ırkını sormadan sahip çıkmıyorsunuz?

Yoksa..

Bu ilkeleriniz, mazlum Ermeni ise geçerli..

Mazlum, Müslüman ise.. Mazlum Ermeni değil ise, geçerli değil mi?

Daha önemlisi..

Öldüren Ermeni ise, o olay sizi hiç ilgilendirmiyor mu?

**

Benzer ikiyüzlülük..

Bir başka örneği ile karşımızda..

Eli kanlı teröristler için, idam cezası verilmesi gündeme mi geldi?

Küçücük kızların önce ırzına geçip, sonra öldüren esfeli safilin sıfatına hak kazanmış yaratıklara idam cezası verilmesi mi isteniyor..

Hemen ortalığa çıkanlar..

“İdam cezası, ilkel bir cezadır.. 21. asırda gündeme getirilmesi bile bir vahşettir” diyenler..

Yargılanan kişi kim  olursa olsun, ne kadar vahşi bir eyleme imza atmış olursa olsun, idam cezasının gündeme bile getirilmemesini isteyenler..

İdam cezası tekrar ceza kanunlarına girecek olursa, Avrupa Birliği’nin, artık tümü ile hayal olacağını söyleyerek, Türkiye’ye sopa gösterenler..

Mısır’da darbeci Sisi’nin, muhaliflerini idam etmesine, ses çıkarmıyorlar..

9 genç, hayali suçlamalarla idam cezasına çarptırılıyor..

Uluslararası arenada, kimse bir kampanya düzenlemiyor..

Kimse, “İdam cezasına karşıyız. İdamlar durdurulmalı” demiyor..

İdam cezaları onanıyor..

Yine dünya suskun..

Sisi, idamların infazını emrediyor..

Yine insanlık suspus..

İdamlar infaz ediliyor..

Haftasında, Avrupa Birliği, Mısır’a gidiyor.

Adeta darbeci Sisi’yi tebrik etmek için..

Türkiye’ye sopa göstermek için kullandığı idamların..

Mısır’da gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etmek için..

Mısır’a gidiyorlar ve Sisi ile fotoğraf çekiliyorlar..

Almanya’sı da orada..

İngiltere’si de orada..

Fransa’sı da orada..

Hep birlikte poz veriyorlar.. 

Hiç kimse, idam cezası verilenlerin dinine, inancına, mezhebine bakmayacağız. Mazluma sahip çıkacağız” demiyor..

Haksız yere idam kararına muhatap olanların İhvan mensubu muhalifler olduğu gerçeği karşısında..

Ne Avrupa’da..

Ne de Türkiye’de..

“Hepimiz İhvanız” diye, kimse sokaklara dökülmüyor..

“Anlamıyor musunuz.. Bu evrensel bir ilke.. İdam cezasına karşı olmak, insanlığın gereği.. İdam demek, ilkellik demektir” diyerek, kimse Sisi’nin karşısına geçip, felsefe yapmaya kalkışmıyor..

Tam aksine..

AB ülkelerinin en yetkilileri, idam cezasının 9 gence uygulandığı hafta, Mısır’da boy gösterip..

Kendileri için “idam cezası”nın hiçbir öneminin olmadığını ispatlıyorlar..

İdam cezası, kendi yandaşları için verilecek ise..

Yıkmak istedikleri devletlerin içini karıştırmakta kullandıkları elemanlar için idam sözkonusu ise..

Toplumun ahlakını ifsat eden ahlaksızlar için, idam cezası verilmek isteniyor ise..

İşte o zaman..

“İdam cezasına karşıyız” diyorlar..

“İdam cezası ilkelliktir” diyorlar..

Masum insanların idamında ise..

Duymadık. Görmedik.. Bilmiyoruz diyorlar..

Üç maymunu oynuyorlar..

 **

Buyursun solcular..

Buyursun hümanistler..

Buyursun, insanlığın evrensel ilkelerinden bahsedenler..

Hocalı katliamı için..

Mısır’da idam edilen 9 genç için..

Geç de olsa..

Bir protesto düzenlesinler..

“Hepimiz Azeriyiz..” desinler..

“Hepimiz Türküz” desinler..

“Hepimiz İhvanız”, “Hepimiz Müslümanız” desinler..

Demiyorlar mı?

Ben de o zaman teşhisimi koyuyorum..

“Sizler insan falan değil, cehennemlik zalimlersiniz!”

 

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YORUM YAZ

  • osmanosman20 dk önce
    HEpimiz Türk'üz anladıkda ihvan kim? Arap özentisi olmayı bıraksan artık..
  • ibrahim Saatyapanibrahim Saatyapan24 dk önce
    Yarab Devletimizi İslamlaştır ! Bayrağımıza,Sancağımıza,Ordumuza,Milletimize Vatan Topraklarımıza Kur'an-ı Mübiyni Anayasa Eyle İnşaallah.Zalimlere Karşı Birliğimizi beraberliğimizi Nasip Eyle Allahım.AMİN.
  • ihsanihsan44 dk önce
    ihvan demek Müslüman kardeş demek sağlam Müslüman vehhabi sapığı değil onun için bae suud sisi onu ve islam alimler birliğini terörist ilan ediyor kendileri islamdan çıkıpkafit oluyorlar lödürülmeleri vaciptir sevaptır
  • o.bo.b47 dk önce
    onlar aynı zamanda azınlık(dönme) dirler hoca onlar anlayın artık
  • YaziyorumYaziyorum47 dk önce
    Bir turku var duse kalka ciktim ,ben bu yokusu.elimden tutan olmadi kackere,dutumse yerlere elimden tutan olnadi burda insanlarin birsey yapmasina gerek yok31 martda reyini oyunu senden olana ver .sen bunuda yapamiyorsan buyuk imtihanlara talip olma bunca yazilanlar sana bana artik anla,bir baba ogullarina ders vermis demis oglum bir kiprit copu tek olarak kolay kirilir ama iki uc bes kiprit copu birlikde olursa kirmak zor olur yoksa bu kahirlar daha cok okunur oda bize dokunur birde bakmisin selan okunur hic olmazsa 31 martda bir iyilik yap.
  • VatanYahutSilistreVatanYahutSilistre1 sa önce
    Bir defacık da, “Hepimiz Türküz, İhvanız, Müslümanız” deseniz ya! Peki bizim müslüman olmayanTürk vatandaşlarımız'a öneriniz ne?Nasıl bir slogan yakışır sayın yazar? Demek ki neymiş?Bir vatanı önce vatan yapmak için önce "Ülkü" birliğinin olması gerekiyormuş.O ülkü birliği kiher bir vatandaş ülkesinin kalkınması için,tüm vatandaşlarının refahı için canla-başla çalışmasıdır.Varsın ateist-deist olsun, neye inandığı beni zerre kadar ilgilendirmez.İster müslüman ister hıristiyan ister musevi olsun. Ama mevzubahis "Vatan" ise gerisi teferruattırEğer "Türk" ülküsünde birleşebiliyorsak (Dikkat Türk ırkı demiyorum!!!) kimseyi ötekileştirmeden , ayrıştırmadan , şucu-bucu demeden işte o zaman bu ülkeyi kimse tutamaz.işte o zaman bu ülke toprakları için bugüne kadar canlarını seve seve feda eylemiş atalarımızın ruhları şad olur.Ez cümle artık şucu-bucu jargonları biran önce lütfen terk edin,dinimizi de siyasete bulaştırmayın.Hele hele sen dindarsın ben daha dindarım referanslarını ve çekişmelerini bırakın artık!!!Bu yaklaşımlar ülkemize yaradan çok zarar veriyor...Bunu ya anlamıyorsunuz ya da anlamak istemiyorsunuz...
  • serdarserdar1 sa önce
    14 Ekim 2009 yılında Türkiye-Ermenistan maçında AZERBAYCAN bayraklarını stada kimler sokturmadı?
  • CevatCevat1 sa önce
    Din iman Müslüman ülke edebiyat yapıyoruz bir Suriyeli Müslüman kadın gelince tüm Türk erkekler olarak nasıl onu kandırır peşindeyiz yalnız iş sisi gelince vay Müslüman hakkı
  • RmznRmzn1 sa önce
    Tebrikler görünen fotoğrafı özetler nitelikte bir yazı. Allah ebu cehil kafalılara gün yüzü göstermesin. Zalimlere tez zamanda hak ettikleri cezayı biz ümmetin eliyle vermeyi nasip etsin Amin.
  • İşsiz İşsiz 1 sa önce
    Kamu kurumlarından TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TC) ibaresini kaldıranlar, ANDIMIZIN okunmasına karşı çıkanlar, MİLLİYETÇİLİK AYAKLARIMIZIN ALTINDADIR diyenler, SIĞINMA TALEBİYLE gelen İDAM mahkumunu havaalanından çıkarmadan SİSİ'ye GERİ GÖNDERENLER... daha sayayım mı yoksa yeter mi? En son da İNŞİRAH mevzuunuz var ki evlere şenlik. FATMAZEL ne? Hırs körlüğü insanı ne hâle getiriyor da onun hiç haberi olmuyor. Daha daha daha daha....
  • Cevat Cevat 1 sa önce
    Siz mesala yada insanlar herkes dürüst olsa söylese bırak hocalı katliamı bazen 10 şehidimiz oluyor ve daha aynı gece kimse bar diskosundan geri kalmıyor mesala sizler bile 30 saniye konuşup sonra programda cok güldüğünüz bile oldu yani acı yarım saatte unutuldu o yüzden kimsenin kimseye edebiyat yapmasın
  • CevatCevat2 sa önce
    Sahtekar yada namussuz denir ama cehennemlik falan kimsenin böyle bir hakkı yok o Allahın taktiri artık Yoksa kendin giden oraya çünkü herkes için cenneti istemek lazım ve yanındaki komşusu hasta olunca yadavefat edince 2 gün bile kimsenin üzüldüğü yok solcularda İslamcılar da iki bağırıp Filistin için sonra eve gidip oh köfteler diziler yani yanında Suriyeli görse yardım etmez ama meydanda şov yapmak tüm
  • UyarıcıUyarıcı2 sa önce
    Ali bey kardeşim, bizden önceki toplumlar nasıl Allaha,kitaplarına,elçilerinin sözlerine nasıl sırt çevirdiyse arkalarına attılarsa bugünde aynı. Lafı uzatmanın gereği yok. Ya topyekün Allahın ipine sarılır kurtuluruz yada yok oluruz. Selam ve sevgiler.
  • ÖmerÖmer2 sa önce
    Hocam eline sağlık, bizim müslümanlar da kâfire üzüldüğü kadar Müslüman kardeşine üzülmüyor maalesef.
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Ne ihvanı ya? Zorla teröristiz mi diyecez? İhvana hakettiği muameleyi dünya lideri Sisi veriyor zaten.
  • TürkiyeTürklerindirTürkiyeTürklerindir2 sa önce
    NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE .
  • UyarıcıUyarıcı2 sa önce
    Sayın yazar, ben neye üzülüyorum biliyor musun? Ben Türküm,İhvanım, Müslümanım deyipte Allahın Kitabını parçalayıp arkalarına atanlara! Bunlar, senin suçlamada bulunduğun kimselerden farkları yok ki! Nasılmı? Şöyle: Bizim için fatketmez, DİNİ,ırkı,milliyeti,mezhebi,dünya görüşü,fikirleri,kafirlikleri,münafıkları,vs.. İnsan görünümünde olmaları yeter diyorlar! Siz kimsinizde takva sahibi, beş vakit namazını kılan, orucunu tutan, dosdoğru yaşamaya çalışan DİNDAR insanları diğerleriyle bir tutuyorsunuz! Ali kardeşim, Allah diyorki: Tertemiz inanç sahibi ile pis inanç sahibi bir değildir diyor kitabında. Gerçek tertemiz müminkardeşlerim hariç diğer sahte,müslüman olduğunu iddia edenlerinİSLAMA verdiği zarar, yahudi,hristiyan ve değişik gruplardan şu anda daha fazla.
  • Selim UÇARSelim UÇAR2 sa önce
    Bizimkiler Avrupa veya Amerika'nın köpekliğini yapıyorlar bunu söyleyenler ciddi manada kafası basıp akıl edebiliyorsa Amerika'nın Venezuela'ya zulmünü de protesto ederdi örnek Yunanistan'a ve Avrupa'daki bir gurup solcular. Üstadım bizimkiler taşeron amelesi ücret mukabilinde iş verilir yaparlar. ne demişti M.A.A oyuncu bozuntusu sen hala anlamadın mı mesele ağaç değil. çünkü parayı veren kulağınao sözleri üfledi derdi ağaç değilmiş. sarosbuçocukları nın.Diyemezler. hepimiz Kıbrıs lıyız, hepimiz Hocalılıyız, hepimiz katledilen Boşnaklarız, Suriyeli masumlarız, Keşmirli Müslümanız, Myanmarlı masumuz, Mısırlı ihvanız diyemezler. Çünkü mayaları bozuk da ondan derdi başka artık bu Millet ve Ulus içimizdeki ve avrupadaki ikiyüzlü leri çok iyi tanıdı.
  • NurullahNurullah2 sa önce
    Ali abi 10 numara yazıydı. Asla Türk ve Müslüman olamazlar. Ama koşa koşa ermeni olurlar. Bu arada hatırlatmakta fayda var; Mısır’daki idam kararlarını Büyük Müftü Şevki Allam fetva yazarak onaylıyor yani dinen uygun fetvasını din alimleri veriyor. Demek ki islam dinini siyasete karıştırmamak gerekiyor. O yüzden cami imamları, müftüler çekilin siyasetten ve sadece milletin dini ihtiyaçlarını karşılayın. Allah'ın evi camileri siyaset arenasına çevirmeyin. Bakın Cumhuriyet tarihine, Kurtuluş Savaşı veren vatansever insanlar hakkında da ölüm fetvası veren hak adına hakkı gaspeden Şeyhülislamlar vardı. Ermeni olmayacağız ama kendimizi de hak sanıp haksızlık yapmayacağız.
  • OkurOkur2 sa önce
    Bu ülkemizde Azerbaycan bayrağı suç sayıldığı günler vardı. Çifte standart arıyorsanız.
  • mustafa karamustafa kara2 sa önce
    TÜRKÜZ , DOĞRUYUZ , ÇALIŞKANIZ ....... Yassahhhhh hemserim yassahhhhh bu topraklarda. Anladın dimi ?
  • Mehmet Zahit DalgıçMehmet Zahit Dalgıç3 sa önce
    Tebrik ederim başarılarının devamınıdileri m
  • YaziyorumYaziyorum3 sa önce
    Fitrat,karekter,insanoglunda mevcut,imanliysan Allahu ekber, beni hatirlayan destekleyen sahip cikan bendendir iman hangi insan olursa olsun inandigi dinin mensubu,hangi kitada yasarsa yasasin,yakinlikduyar ve acima hissi belirir,dun bir videoda,sayin ugur isilagin konusmasini dinliyom kadin kahlarini savunanlara ver yansin ediyordu bu kadin savunuculari,basortululer okuma ozgurlugu yokken avrupada okumak zorunda kalanlar,bu haklar elinden alinirken kadin haklari nerdeydi diyor iste bu benden demem suki firak dink gibi bir ermeniyi savunurken hepisi ermeniyiz diye benide icine katiyor bu firak dink savunurken kendi yanlaslarini savunmustur oldurulunce insan olaeak kimse hos karsilamaz iyide insan karabagdaki katledilende insan neden hatirlamaz, bu bizim sadik samimi olmayisimiz bir basimizin ,dayanisimizin olmayisi kit anlayisi,hasmini tanimayisi urkek korkak tutsak olusu say sayabildigin kadar.adam neden evlenmedigini,anlatirken12 sebeb saymis nedir bunlar deiye sormus bir ihtidarim yok,deyinde tamam demis oburlerini saymana gerek yok demis bilmem burdan bir anlam cikiyormu.
  • İbrahim akİbrahim ak3 sa önce
    Cuk diye oturmuş bir yazı olmuş tebrikler yalnız Azeri Türk'ü diyelim keferenin oyununa gelmeyelim
  • ORHAN İNANORHAN İNAN3 sa önce
    SON CÜMLENİZ İLE TEŞHİSİNİZ VE TEPKİNİZ ÇOK GÜZEL ÖZETLENMİŞ.ELLERİNE SAĞLIK.BU YAZDIKLARINIZI DEĞİŞİK ALANLARDA VE FARKLI ÜSLUPLAR İLE DEFALARCA ANLATTINIZ,YAZDINIZ.ANCAK ONLARIN, DOĞRULARI İDRAK YÖNÜNDE, MELEKELERİ OLMADIĞINDAN ,KÖRELTİLMİŞ OLDUĞUNDAN ANLAYAMAYACAKLAR VE DÜNYADA ÜZERLERİNE YÜKLENMİŞ OLAN ZALİMLİK ,YALANCILIK VE RİYAKARLIK SIFATLARININ GEREĞİNİ MÜTEMADİYEN YAPACAKLAR.HER KES FITRATININ GEREĞİNİ YAPMAK ÜZERE YERYÜZÜNE BU GÜN DE DAĞILDI. RABBİM BİZLERİ SIRATI MÜSTEĞIM ÜZERE SABİT KILSIN İNŞAALLAH.
  • KANI BOZUKLARDAN NE TÜRK OLUR NE DE MÜSLÜMANKANI BOZUKLARDAN NE TÜRK OLUR NE DE MÜSLÜMAN3 sa önce
    Mayası bozuk , 1$ a satılmış hainleri kimlerin adına kimlere saldırdıktan sonra bunlara içimize sökülmüş mayası bozuk, arızalı tipler olduklarını gördük. Ederi 1$ olandan Türk lük veya İSLAMİYET ADINA BİR HİZMET BEKLEYEBİLİR MİSİN , ASLA...
  • ayhanayhan6 sa önce
    ( İdam cezasına karşı olmak, insanlığın gereği.. İdam demek, ilkellik demektir” diyerek, kimse Sisi’nin karşısına geçip, felsefe yapmaya kalkışmıyor....)sn. yazar;.neden kalkışsınlar ki? müslümanlar ve zenciler insan değiller ki...üzüldüğün şeye bak ya.. seni bugün derdest edip evinden alsalar idam sehpasına yasalar da olmasa da götürüp idam etseler...gazeten ve okurların hariç...burada senin aleyhine yorum yazanlar dahil hepsi göbek atar...senin gibiler müşriklerin vicdanını rahatsız eder aydınlanmış osmanlıalisi gibi olur da onların hoşuna gidecek şeyler yazmalısın... destekledikler,ne söv bak sana ne methiyeler ne güzel yorumlar yazarlar...müşriklerin vicdanını rahatsız etmemelisin.
  • Abid kulAbid kul7 sa önce
    Çünkü onlar gerçekten de ermeni veya dengi mirim. Ermeni olmaları sorun değil ama Ermeni'nin kripto takılan Türkiye'nin şuurunu kazanmasını engelleme gayretindeki anarşist fikirlileri. Sahipsiz köyde muhtarlığı ele geçirmiş ortamın menfaatleri aleyhine gelişmesine engel koymak gayesindeki kendi borusunu öttürmeye alışmış bazı azınlıklar.

Ali Karahasanoğlu

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