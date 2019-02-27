Bir defacık da, “Hepimiz Türküz, İhvanız, Müslümanız” deseniz ya!

Ucuz söylemdir..

Vıcık vıcık riyakârlık kokar..

Kafalarının içindeki başka iken, dışarıya başka bir hava verirler..

İstismara açık bir konu yakalarlar, kafayı çıkarıp, “Biz buradayız” derler..

Mesela?

Bir Ermeni gazeteci mi öldürüldü?

Hemen sokaklara dökülürler..

“Hepimiz Hrant’ız” derler..

Yetmez..

“Hepimiz Ermeniyiz” derler..

İtiraz eden birisini mi gördüler?

“Ne demek, ‘hepimiz Ermeniyiz’. Siz nasıl Ermeni oluyorsunuz?” diyen birisi ile mi karşılaştılar..

“İnsan değilsiniz siz. Ne var, öldürülen bir gazeteciye sahip çıkmak için ‘hepimiz Ermeniyiz” dersek. Bunu bile anlamıyorsunuz. Bir gazeteciye, bir insana sahip çıktığımız için, nefret söylemine muhatap oluyoruz.” diye çıkışırlar..

“Biz insanlığın ortak değerleri üzerinde buluşuyoruz. Konu Ermeni olmak değil, konu haksızlığa uğramak” derler..

“Siz anlamazsınız, insanlığın yüksek değerlerini” diye de tahkir ederler..

İçimizdeki saf arkadaşlar da..

Yağlarını eriterek, bu söylemi dinlerler..

“He ya.. Önemli olan mazluma sahip çıkmak.. İnancı, dini, mezhebi ne olursa olsun.. Mazlum olan herkesi sahip çıkmak gerekir. Bunlar da mazluma sahip çıkıyorlar” derler..

O zaman haydi buyrun..

“Hepimiz Ermeniyiz” sloganındaki Ermenilerle ilgili olduğu için..

Hocalı katliamından başlayalım..

Dün, Hocalı’da, 700’e yakın sivil Azeri’nin Ermenistan askerleri tarafından öldürülmesinin yıldönümü idi..

Dinine, inancına, mezhebine bakmadan, tüm mazlumlara sahip çıktıklarını iddia edenlerden bir tanesi, “Bugün hepimiz Azeriyiz.. Bugün hepimiz Türküz” diye bir slogan attılar mı?

Bizlere insanlık dersi verenler..

Her yıl sözde Ermeni soykırımı iddiası ile 100 yıl öncesinin hesabını bizden sormak için, tepemize üşüşenler..

1992 yılındaki Hocalı katliamını iki kelimecik bir açıklama ile kınadılar mı?

Solcular..

Sosyalistler..

Komünistler..

Emperyalizm karşıtları..

Ne oldunuz?

Nereye saklandınız?

Hrant Dink insan da..

Hocalı’da öldürülen Azeriler insan değil mi?

Küçücük çocuklar, kadınlar insan değil mi?

Niye onlara da bir el uzatmıyorsunuz?

Mazlum olana, dinini, ırkını sormadan sahip çıkmıyorsunuz?

Yoksa..

Bu ilkeleriniz, mazlum Ermeni ise geçerli..

Mazlum, Müslüman ise.. Mazlum Ermeni değil ise, geçerli değil mi?

Daha önemlisi..

Öldüren Ermeni ise, o olay sizi hiç ilgilendirmiyor mu?

**

Benzer ikiyüzlülük..

Bir başka örneği ile karşımızda..

Eli kanlı teröristler için, idam cezası verilmesi gündeme mi geldi?

Küçücük kızların önce ırzına geçip, sonra öldüren esfeli safilin sıfatına hak kazanmış yaratıklara idam cezası verilmesi mi isteniyor..

Hemen ortalığa çıkanlar..

“İdam cezası, ilkel bir cezadır.. 21. asırda gündeme getirilmesi bile bir vahşettir” diyenler..

Yargılanan kişi kim olursa olsun, ne kadar vahşi bir eyleme imza atmış olursa olsun, idam cezasının gündeme bile getirilmemesini isteyenler..

İdam cezası tekrar ceza kanunlarına girecek olursa, Avrupa Birliği’nin, artık tümü ile hayal olacağını söyleyerek, Türkiye’ye sopa gösterenler..

Mısır’da darbeci Sisi’nin, muhaliflerini idam etmesine, ses çıkarmıyorlar..

9 genç, hayali suçlamalarla idam cezasına çarptırılıyor..

Uluslararası arenada, kimse bir kampanya düzenlemiyor..

Kimse, “İdam cezasına karşıyız. İdamlar durdurulmalı” demiyor..

İdam cezaları onanıyor..

Yine dünya suskun..

Sisi, idamların infazını emrediyor..

Yine insanlık suspus..

İdamlar infaz ediliyor..

Haftasında, Avrupa Birliği, Mısır’a gidiyor.

Adeta darbeci Sisi’yi tebrik etmek için..

Türkiye’ye sopa göstermek için kullandığı idamların..

Mısır’da gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etmek için..

Mısır’a gidiyorlar ve Sisi ile fotoğraf çekiliyorlar..

Almanya’sı da orada..

İngiltere’si de orada..

Fransa’sı da orada..

Hep birlikte poz veriyorlar..

Hiç kimse, idam cezası verilenlerin dinine, inancına, mezhebine bakmayacağız. Mazluma sahip çıkacağız” demiyor..

Haksız yere idam kararına muhatap olanların İhvan mensubu muhalifler olduğu gerçeği karşısında..

Ne Avrupa’da..

Ne de Türkiye’de..

“Hepimiz İhvanız” diye, kimse sokaklara dökülmüyor..

“Anlamıyor musunuz.. Bu evrensel bir ilke.. İdam cezasına karşı olmak, insanlığın gereği.. İdam demek, ilkellik demektir” diyerek, kimse Sisi’nin karşısına geçip, felsefe yapmaya kalkışmıyor..

Tam aksine..

AB ülkelerinin en yetkilileri, idam cezasının 9 gence uygulandığı hafta, Mısır’da boy gösterip..

Kendileri için “idam cezası”nın hiçbir öneminin olmadığını ispatlıyorlar..

İdam cezası, kendi yandaşları için verilecek ise..

Yıkmak istedikleri devletlerin içini karıştırmakta kullandıkları elemanlar için idam sözkonusu ise..

Toplumun ahlakını ifsat eden ahlaksızlar için, idam cezası verilmek isteniyor ise..

İşte o zaman..

“İdam cezasına karşıyız” diyorlar..

“İdam cezası ilkelliktir” diyorlar..

Masum insanların idamında ise..

Duymadık. Görmedik.. Bilmiyoruz diyorlar..

Üç maymunu oynuyorlar..

**

Buyursun solcular..

Buyursun hümanistler..

Buyursun, insanlığın evrensel ilkelerinden bahsedenler..

Hocalı katliamı için..

Mısır’da idam edilen 9 genç için..

Geç de olsa..

Bir protesto düzenlesinler..

“Hepimiz Azeriyiz..” desinler..

“Hepimiz Türküz” desinler..

“Hepimiz İhvanız”, “Hepimiz Müslümanız” desinler..

Demiyorlar mı?

Ben de o zaman teşhisimi koyuyorum..

“Sizler insan falan değil, cehennemlik zalimlersiniz!”