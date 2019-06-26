Beton Ekrem 500 milyonluk mal varlığının 5 milyonunu açıkladı!

“Söz vermişti, açıkladı” diyorlar.

Sadece bununla yetinmiyorlar..

“Eşinin ve babasının da mal varlığını açıkladı” diyorlar..

Haberi şöyle devam ettiriyorlar:

“Ekrem İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada ‘İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu’nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu’nun malvarlığı listesini sunuyoruz’ denildi.”

Listeye bakıyoruz..

Başımız dönüyor..

Yok yok..

Kimsenin malında gözümüz yok..

Daha çok olsun..

Ama..

Adının “Beton Ekrem”e çıktığını söylediğimiz birisi..

Biz yazdıkça suratımıza bön bön bakıp..

Tek cevap vermeyip..

Onlarca televizyon kanalını dolaşıp, korkusundan bir tek Akit TV’ye gelmemiş ise..

Gazeteleri dolaşıp, röportajlar verip, Akit’e sıra gelince sadece açıklama göndermekle yetinmiş ise..

O dolaştığı kanalların içinden tek bir tanesi, “Size niye ‘Beton Ekrem’ diyorlar, ne dersiniz” sorusunu yöneltmemiş ise..

“Malvarlığınız nedir” diye sormamış ise..

“AVM ortaklığınız nedir” diye sormamış ise..

“Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığınız nitelikli dolandırıcılık davasının arka planı nedir?” diye sormamış ise..

Seçimler tamamlanıp..

Saf vatandaşlar kandırıldıktan, oylar toplandıktan sonra..

Şimdi malvarlığınızı açıklasanız ne olur?

Tabii ki açıklamasının bir faydası var da..

Bunu açıklamanın zamanı, seçim öncesi değil miydi?

Böyle yazıyorum diye..

Yine de siz..

Beton Ekrem’in malvarlığını gerçekten açıkladığını sanmayın.

Emekçilerin, solcuların, burjuva karşıtlarının adetidir bu..

Dindarlara laf çakarlar, “Şeyh uçmaz, müridi uçurur” diye..

Aslında kendi adetleridir, başlarındaki liderleri, uçurmayı bırakın, ışınlarlar..

Beton Ekrem’de de onu yapıyorlar..

“Malvarlığını açıkladı” diyorlar..

Listeye bir bakıyorsunuz.

Seçim öncesinde yeşil dostu bir belediye başkanı profili çizilirken..

Yeşil katili biri ile karşılaştığınızı görüyorsunuz..

Bir de değil, iki inşaat şirketi ortaklığı..

Beylikdüzü’nde inşaat..

Büyükçekmece’de inşaat..

Yetmemiş, il dışında inşaatlar..

Beylikdüzü’nde dükkan.

Büyükçekmece’de ev..

İstanbul’u, ilçelerini aşıyor..

Memleketi Trabzon’u aşıyor..

Çanakkale, Balıkesir’le devam ediyor..

Daha çok olsun..

Ama karşımıza çıkıp, gariban Ekrem rolleri ile aldatmasın..

“İsraf” deyip..

Sonra koluna 250 bin liralık saat takıp..

Ardından da malvarlığını açıkladığını ilan ederken..

O saati gizlemesin.

“Malvarlığını açıklamış”mış..

Nerede 250 bin liralık saat?

Saatin değeri mi 250 bin lira değil?

Yoksa..

Daha onlarca çeyrek milyonluk malın beyan edilmediği gibi, o da mı gizlenenler arasında?

Saatin mi peşindeyim?

Hayır..

Zihniyetin peşindeyim..

“Eşim Dilek İmamoğlu’nun da malvarlığını açıklıyorum” deyip..

Yandaş medya organlarında, “Bak adam ne kadar dürüst.. Malvarlığını, daha mazbatasını almadan açıkladı” dedirtirken..

“17 Nisan’da da bir mazbata almıştı ama.. O tarihte malvarlığını açıklama ihtiyacı hissetmemişti” gerçeğini gizleyip..

Şeyhlerini uçurmaya çalışanlar..

Liderlerini ışınlamaya çalışanlar..

Lütfen zekamızla alay etmeye kalkmasınlar..

Eşinin tek aracının bile olmadığı şeklindeki malvarlığı listesini bize yutturmasın..

Üniversitede okuyan oğlunun adını bile anmadan, sanki tüm ailenin malvarlığını açıklıyormuş gibi rüzgar estirmesin..

Beton Ekrem, bunları Halk TV’ye yedirebilir.

TV5’e yutturabilir..

NTV’ye kakalayabilir..

Ama..

Para ile satın alınamayan gazeteciler bunlara aldanmaz..

Sorarlar adama..

Son iki yıl içinde, taşınmazlarına yaptırdığın ipotekler, bu malvarlığında niye yazılı değil?

Durun heyecanlanmayın..

“Ali Bey.. Borcunu yazmadı ise, bu da mı suç” demeyin..

Beton Ekrem, borcunu da açıklasın, malik olduğu malları da açıklasın ki..

Gerçekler ortaya çıksın..

Son iki sene içinde yaptırdığı ipotekleri söylesin ki..

Kendisine soralım..

Bankada 1,5 milyon nakit mevduat hesabı olan bir kişi, niçin bankadan kredi çekip, taşınmazlarının üzerine ipotek koydurur?

Ekrem’in böyle bir aptallık yapacağına küçücük bir ihtimal vermiyorum..

Arkasında yatan tilkilik ortaya çıksın diye soruyorum..

Ve.. “Biz daha ne tilkiliklerine şahit olacağız, bu Beton Ekrem’in, bekleyin” diyorum..

Hakkını da yemeyelim, Beton Ekrem’in..

Belki de..

Beton Ekrem’in çalıştığı bankalar, mesela İş Bankası..

Beton Ekrem’in, nakit parasını yatırdığı mevduat hesabından aldığı faizden daha düşük faizle kredi açıyordur?

Böylece Beton Ekrem parasını (örneğin) % 25 faizle bankaya yatırıp..

% 15 faizle kredi çekiyordur?

Olmaz mı?

500 milyon liralık malvarlığını, 5 milyon lira olarak açıklayan..

Eşinin, oğlunun arabasının olmadığını, gözümüzün içine baka baka söyleyen bir adamdan..

Nitelikli dolandırıcılık şüphelisi bir adamdan..

Siz ne dürüstlüğü bekliyorsunuz ki?

Bekleyin..

Ne fırıldaklar göreceksiniz..

Müridin uçurması gibi, hayalden değil..

Yalanların oluşturduğu rüzgardan uçacaksınız..

Pardon, ışınlanmış gibi olacaksınız..

Bekleyin..