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Beton Ekrem 500 milyonluk mal varlığının 5 milyonunu açıkladı!

26 Haziran 2019 Çarşamba

“Söz vermişti, açıkladı” diyorlar.

Sadece bununla yetinmiyorlar..

“Eşinin ve babasının da mal varlığını açıkladı” diyorlar..

Haberi şöyle devam ettiriyorlar:

“Ekrem İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada ‘İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu’nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu’nun malvarlığı listesini sunuyoruz’ denildi.”

Listeye bakıyoruz..

Başımız dönüyor..

Yok yok.. 

Kimsenin malında gözümüz yok..

Daha çok olsun..

Ama..

Adının “Beton Ekrem”e çıktığını söylediğimiz birisi..

Biz yazdıkça suratımıza bön bön bakıp..

Tek cevap vermeyip..

Onlarca televizyon kanalını dolaşıp, korkusundan bir tek Akit TV’ye gelmemiş ise..

Gazeteleri dolaşıp, röportajlar verip, Akit’e sıra gelince sadece açıklama göndermekle yetinmiş ise..

O dolaştığı kanalların içinden tek bir tanesi, “Size niye ‘Beton Ekrem’ diyorlar, ne dersiniz” sorusunu yöneltmemiş ise..

“Malvarlığınız nedir” diye sormamış ise..

“AVM ortaklığınız nedir” diye sormamış ise..

“Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığınız nitelikli dolandırıcılık davasının arka planı nedir?” diye sormamış ise..

Seçimler tamamlanıp..

Saf vatandaşlar kandırıldıktan, oylar toplandıktan sonra..

Şimdi malvarlığınızı açıklasanız ne olur?

Tabii ki açıklamasının bir faydası var da..

Bunu açıklamanın zamanı, seçim öncesi değil miydi?

Böyle yazıyorum diye..

Yine de siz..

Beton Ekrem’in malvarlığını gerçekten açıkladığını sanmayın.

Emekçilerin, solcuların, burjuva karşıtlarının adetidir bu..

Dindarlara laf çakarlar, “Şeyh uçmaz, müridi uçurur” diye..

Aslında kendi adetleridir, başlarındaki liderleri, uçurmayı bırakın, ışınlarlar..

Beton Ekrem’de de onu yapıyorlar..

“Malvarlığını açıkladı” diyorlar..

Listeye bir bakıyorsunuz.

Seçim öncesinde yeşil dostu bir belediye başkanı profili çizilirken..

Yeşil katili biri ile karşılaştığınızı görüyorsunuz..

Bir de değil, iki inşaat şirketi ortaklığı..

Beylikdüzü’nde inşaat..

Büyükçekmece’de inşaat..

Yetmemiş, il dışında inşaatlar..

Beylikdüzü’nde dükkan. 

Büyükçekmece’de ev..

İstanbul’u, ilçelerini aşıyor.. 

Memleketi Trabzon’u aşıyor..

Çanakkale, Balıkesir’le devam ediyor..

Daha çok olsun..

Ama karşımıza çıkıp, gariban Ekrem rolleri ile aldatmasın..

“İsraf” deyip..

Sonra koluna 250 bin liralık saat takıp..

Ardından da malvarlığını açıkladığını ilan ederken..

O saati gizlemesin.

“Malvarlığını açıklamış”mış..

Nerede 250 bin liralık saat?

Saatin değeri mi 250 bin lira değil?

Yoksa..

Daha onlarca çeyrek milyonluk malın beyan edilmediği gibi, o da mı gizlenenler arasında?

Saatin mi peşindeyim?

Hayır..

Zihniyetin peşindeyim..

“Eşim Dilek İmamoğlu’nun da malvarlığını açıklıyorum” deyip..

Yandaş medya organlarında, “Bak adam ne kadar dürüst.. Malvarlığını, daha mazbatasını almadan açıkladı” dedirtirken..

“17 Nisan’da da bir mazbata almıştı ama.. O tarihte malvarlığını açıklama ihtiyacı hissetmemişti” gerçeğini gizleyip..

Şeyhlerini uçurmaya çalışanlar..

Liderlerini ışınlamaya çalışanlar..

Lütfen zekamızla alay etmeye kalkmasınlar..

Eşinin tek aracının bile olmadığı şeklindeki malvarlığı listesini bize yutturmasın..

Üniversitede okuyan oğlunun adını bile anmadan, sanki tüm ailenin malvarlığını açıklıyormuş gibi rüzgar estirmesin..

Beton Ekrem, bunları Halk TV’ye yedirebilir.

TV5’e yutturabilir..

NTV’ye kakalayabilir..

Ama..

Para ile satın alınamayan gazeteciler bunlara aldanmaz..

Sorarlar adama..

Son iki yıl içinde, taşınmazlarına yaptırdığın ipotekler, bu malvarlığında niye yazılı değil?

Durun heyecanlanmayın..

“Ali Bey.. Borcunu yazmadı ise, bu da mı suç” demeyin..

Beton Ekrem, borcunu da açıklasın, malik olduğu malları da açıklasın ki..

Gerçekler ortaya çıksın..

Son iki sene içinde yaptırdığı ipotekleri söylesin ki..

Kendisine soralım..

Bankada 1,5 milyon nakit mevduat hesabı olan bir kişi, niçin bankadan kredi çekip, taşınmazlarının üzerine ipotek koydurur?

Ekrem’in böyle bir aptallık yapacağına küçücük bir ihtimal vermiyorum..

Arkasında yatan tilkilik ortaya çıksın diye soruyorum..

Ve.. “Biz daha ne tilkiliklerine şahit olacağız, bu Beton Ekrem’in, bekleyin” diyorum..

Hakkını da yemeyelim, Beton Ekrem’in..

Belki de..

Beton Ekrem’in çalıştığı bankalar, mesela İş Bankası..

Beton Ekrem’in, nakit parasını yatırdığı mevduat hesabından aldığı faizden daha düşük faizle kredi açıyordur?

Böylece Beton Ekrem parasını (örneğin) % 25 faizle bankaya yatırıp..

% 15 faizle kredi çekiyordur?

Olmaz mı?

500 milyon liralık malvarlığını, 5 milyon lira olarak açıklayan..

Eşinin, oğlunun arabasının olmadığını, gözümüzün içine baka baka söyleyen bir adamdan..

Nitelikli dolandırıcılık şüphelisi bir adamdan..

Siz ne dürüstlüğü bekliyorsunuz ki?

Bekleyin..

Ne fırıldaklar göreceksiniz..

Müridin uçurması gibi, hayalden değil..

Yalanların oluşturduğu rüzgardan uçacaksınız..

Pardon, ışınlanmış gibi olacaksınız..

Bekleyin..

 

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YORUM YAZ

  • hakanhakan24 dk önce
    Onu bunu bilmem ama emin olduğum tek şey İstanbulun 5 Yılı çöp oldu,bu adam çivi bile çakamaz
  • iyildiziyildiz26 dk önce
    İmzamı atıyorum, ancak bu yazının aynısını AKP için de bekliyoruz...
  • zaferzafer32 dk önce
    NİLHAN adlı yorumcu, "alışkın değilsiniz belgeli beyanlara" demişsiniz, çok doğru söylemişsiniz! Çünkü yakın tarih böyle havada sallanıp belgelenemeyen ve sonucunda ödenen tazminatlarla dolu olduğu için ve bu tazminatları karşılayabilmek için fon açılması para toplanmasını bildiği için bu millet belgeli beyanlara alışamamış. Mazur görün. Remzi adlı yorumcu Yıldırım da malvarlığını beyan etsin demişsin. Malvarlığı Kanununa bakarsan bir memur işe girerken, malvarlığı değiştiğinde ve 0 ve 5 ile biten yıllarda malvarlığını beyan etmek zorundadır zaten. Bu kanun siyasetçiler için de geçerlidir. Yıldırım da yıllardır devlet kademesi ve siyasetin içinde olduğu için kanun gereği beyanda bulunmuştur herhalde.
  • kayserilikayserili40 dk önce
    e o zaman kalan 495 milyonu siz açıklasaymışsınız(yardımcı olayım 500 milyondan 5 milyon çıkınca bu sonuç kalır) . bir şeye var deyince var olduğuna ikna olamıyoruz ispat lazım, açıklama lazım. (bu da yine matematik biliminin diğer alanı mantık-teorem-ispat)sizin için fazla bilimsel bir yorum oldu kusura bakmayın.
  • süpersüper49 dk önce
    bu yazinin çıktısını alıp türkiyede tüm duvarlara asmayan müslümanın 
  • GörkemGörkem52 dk önce
    Allahım!..Ya sabır...
  • 52 dk önce
  • ihsanihsan1 sa önce
    450 milyon uçtumu
  • ahiahi1 sa önce
    SİZİN TARAFIN BELEDİYE BAŞKANLARI DA MAL VARLIĞINI AÇIKLAYACAK 
  • DermabDermab1 sa önce
    Cok yillar eveli bir evde erkek cocuk onem verilirdi,onu cesur ona kiymetli oldugunu belirtmek icin herkese haksizlik yapiperkek cocuga itimas gecikirdi biri anlatiyor erkek kardesinden yas olarak guc olarak farkliydi evin buyuklerikendinden yasca guclu olmasina ramen kucuk olan erkek kardesini gures yaptirirlarmis.yasta ve guclu olmasina ramen evin buyukleri erkek cocugun yenmesine yardim ederlermisnevarli krndinden guclu birini yendigine sevinsin bu secimlerde olmadiginimi saniyon biliyom bir tek srn beni anliyon tesekurler.
  • hu hu huhu hu hu1 sa önce
    yalancılık bunların ana sermayesi. ecevitin de ceketinden başka bir şeyi yok bir dairesi bile yok denilmişti. sadece İsveç de bir bankada 4 tirilyonu çıktı, o kadar çokki diğerlerini açıklayamadılar. türkiyedeki bankalarda yok demek istemiş miş
  • NİLHANNİLHAN1 sa önce
    tabi alışık değilsiniz belgeli beyanlara değil mi?Ben sizin yerinizde olsam yaşımdan başımdan utanmamak için tüm iddialarınızı belgelettirirdim,Bide artık hitaplarınıza dikkat edin Beton ekrem falan değilBAŞKANIMMMMMMM DİYECEKSİNİZ :) NE ACI DEĞİL Mİ AMA GERÇEKLER HEP BÖYLE ACIDIR
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    Kaybedince onlar cahil, bidon kayalı, göbeğini kaşıyan adam diyordu. Bizde "saf," diyoruz. Saf yani temiz, arinmis. ): YERSEN
  • maraşlımaraşlı1 sa önce
    Ali bey 20 yıldan fazladır gazetinizi okurum , dik duruşunuzu takdir ederim. Türk siyaseti hep ahbap çavuş ilişkisi ile yıllarca süregelmiştir. Artık siyasete ve siyasetçilere zerre güven kalmadı heleki bu dönemde artık yaptıkları iki üç dört beş yüzlülük tiksindirdi bizi, solcular ceplerini dolduruken sağcılar boşmu durdu. Toplum olarak ahlaki yozlaşma içerisindeyiz. Birileri cebini doldururken halkta saf saf şakşakçılık peşinde , ne zaman aklımızı başımıza alacağız. Demirel 40 yıl kandırdı milleti , millet 40 yıl sona anladı kandırıldığını , peki bu nesil ne zaman anlayacak kandırıldığını
  • YazDostumYazDostum1 sa önce
    "Para ile satın alınamayan gazeteciler bunlara aldanmaz" diye yazmışsın üstadım. Ne kadar doğru değil mi?Para ile satın alınanlar da demek oluyor ki herşeye aldanır. Vicdanı hukuku ahlakı adaleti görmezden gelir.Anlayana(!)
  • azerazer2 sa önce
    Denize düşen yılana sarılır' dedik, basiretimiz bağlandı, akıl tutulması yaşadık…" Yahut ne bileyim, en çok başvurdukları yırtma yöntemine başvurarak "aldatıldık" deyip de, başta şehit aileleri olmak üzere Türk Milleti'nin her bir ferdinden ayrı ayrı özür dileyeceklerine, marifetmiş gibi gözümüze gözümüze sokuyorlar iyice.Unutturmaya çalışmaları gereken yerde tekrar tekrar konuşuyor, üstelik bir de yaptıklarını savunuyor, neredeyse bir ulviyet kazandırmaya çalışıyorlar.***Öcalan'ın mektubunu okutmuşlar ama sorun bakalım neden okutmuşlar!"Öcalan ile Demirtaş arasında bir iktidar savaşı varmış" da, işte o yüzdenmiş!"Öcalan kendi iktidarını bunlara kaptırmak istemiyormuş" da, o yüzdenmiş!"Öcalan, HDP'lilerin kendisine ihanet ettiklerini düşünüyormuş" da o yüzdenmiş!***İyi de…"Devlet" dediğimiz mekanizmanın yahut onun temsilcisi olduğu iddiasındakilerin, bir "terör örgütünün başı" ile "legal bir siyasi parti" arasında var olduğunu savunduğu iktidar savaşında, "legal bir siyasi parti"ye karşı, "terör örgütü başı"ndan yana tavır almasında bir tuhaflık, bir sorun yok mu?"Devlet" dediğimiz mekanizmanın, yahut "yerli ve milli" olduğu iddiasındaki iktidar partisinin, veya onun "Türk Milliyetçiliğinin siyasal temsilcisi" olduğu iddiasındaki ortağının; bir "terör örgütünün", PKK'nın başının "iktidarını koruması"na çalışmasında sahiden hiçbir gariplik yok mu?Türkiye'de faaliyet gösteren, kapatılmadığına, hatta kapatma davasına muhatap olmadığına göre yasal durumdaki bir siyasi partinin, ömrünü Türkiye'yi bölmek üzere terör eylemleri düzenlemeye adamış caniye "ihanet etmekle" yani "sadakat göstermemiş olmakla" itham edilmesi, bununla "suçlanması", bunun üzerinden "karalanması" normal mi; olağan hukuk düzenlerinde tersinin "suç" sayılması gerekmez mi?***Sadece İmralı'daki terörist, Kandil'deki teröristler ve PKK'nın Ankara'daki siyasi uzantıları arasında değil, Barzani ekolünün de, Suriye'deki yapılanmanın da dahil olduğu, sözde "Kürdistan" kurma sevdasındaki daha geniş bir zincirin zaman zaman kopma noktasına gelen bütün halkaları arasında evet "çap", misyon ve vizyon farkları olabilir; terörist teröristtir. Bölücü bölücüdür. Tehdit tehdittir. İyisi-kötüsü, faydalısı-zararlısı olmaz. Kendi adıma naçizane, "yerli ve milli" diye, siyasi tarihin en berbat gaflarından, çuvallamalarından birine imza atmakla beraber aslında ne demeye çalıştıklarını ve bir gün önce "Neçirvan"ı ağırlarken neden diyemediklerini anlar gibiyim de…İlgili birimler için istihbarat raporu hazırlamıyorsunuz, bağrı bu terör örgütünün açtığı kapanmaz yaralarla yanan bir millete hitap ediyorsunuz arkadaş!O terör örgütünün hedef aldığı devleti yönetiyorsunuz!Göreviniz, kimin hangi ekolden geldiğini değil, hangi ekolden geliyor olursa olsun suç işleyenin cezasını çekip çekmediğini göstermek bize!***
  • DermanDerman2 sa önce
    Hokkabaz,birde bize der yobaz yasantisi islama uymaz ne yazsan isine gelmez duymaz cok gorme yoksa Allaha niyaz.500 milyonmu dedin.dur beklebelki turkiyeye talip,oy.verenler onlarda talip herkes zengin olma pesinde.kardesiniz ramazanda uc bes evde iftar yapmis kisi her gun cumalari kilar .zaten kendine oy verenler camiyle isi yok o takiler muslumani aldatabilmek onuda basardi.
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    ne kadar zenginmiş bu adam ya . şaşırdım valla. demek ki inşaattan iyi kazanmış çevreci yeşil adam.bunların yandaşları avm ye karşı değil miydi? betona karşı değil miydi?
  • 2 sa önce
  • 2 sa önce
  • abdullahabdullah2 sa önce
    İşin ilginci 16 senede edinmiş bildirdiği tüm malvarlığını, yani 2002 den bu yanaAK PARTİ dönemiinde! Şimdi sıra KOÇ HOLDİNGİN BEKO ARAZİSİNİN AKIBETİNİ TAKİP ETMEKTE
  • Hakan Hakan 2 sa önce
    Ak partinin en büyük hatası doğan medya grubunu demirorene satın aldırıp kendisini besleyen muhalefet medyayı susturmasiydi Aydın doğanın zararı değil faydası vardı Ak partiyi sürekli haksız yere eleştirip Ak parti secmeninikonsolide ediyordu
  • Fukaraya sadakaFukaraya sadaka2 sa önce
    IBBB ne kadar da fakirmiş. Koç veya Sabancı olmalıymış ki Zengin olsun.
  • Kösele yüzKösele yüz2 sa önce
    HSK soruşturma başlattı. Uyumuşsun. Arkası gelir. Bu seçimlerin böyle olması geçen seçimde hırsızlık yok dedirtmez. Kimse şimdiki seçime birşey söylemiyor. Gördüğün gibi demokrasi işliyor. Ak P,İBBB yi vermez yalanı da komedi. Ama Reis sapasağlam yerinde. Ümidinizi kaybetmeyin 2023 de CHP li olmasa da ABDULLAH GÜL tipi bir adayla şansınız var. Belli 22. Yüzyılda gerçek CHP li bir Başkan kazanır
  • ERKAN 1453ERKAN 14532 sa önce
    Ehl-i dalaletin zilletindendir ittifakları, ehl-i hidayetin izzetindendir ihtilafları. Yani ehl-i gaflet olan ehl-i dünya ve ehl-i dalalet, hak ve hakikata istinad etmedikleri için zaîf ve zelildirler. Tezellül için, kuvvet almaya muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçtan, başkasının muavenet ve ittifakına samimî yapışırlar. Hattâ meslekleri dalalet ise de, yine ittifakı muhafaza ederler. Âdeta o haksızlıkta bir hakperestlik, o dalalette bir ihlas, o dinsizlikte dinsizdarane bir taassub ve o nifakta bir vifak yaparlar, muvaffak olurlar. Çünki samimî bir ihlas, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet ihlas ile kim ne isterse Allah verir.Bizde DUAA edelim bundan dah beterini göstermesin ALLAHINŞALLAHders verelim derken ders almişizdir
  • DermanDerman3 sa önce
    İnsanoglu ,na bir dere dolusu altin olsa ikincisini ister.bir. menkibe,okumustum zamanin padisahi bir sahilden gecerken bir balikci gorur yakladir,ve balikciya bu yakaladigin balik agirliginda ,hazineden altin verecegini soyler .voltaya balik deyil bir kemik takilir .o bir goz cukuru kemik ,padisah verdigi sozu yerine getirir fakat terazinin kefesine ne kadar altin koyduysa kemik tarafin kimildamiyor .padisah isi fark edip daha fazla devam etmeyerek,der balikciyi altinvererek ugurlar mesele ac goz olunca dunyayi versen doymaz.Bir zengin tanidig vardi marketibir gunde 300 bin curo hasilat yapti biz calisanlar,menmuniyetimizi gosterirken adamda hic menmuniyet yoktu ,dahami cok beklentisimi vardi kaldi muhitde hep zengiler kaldini ,laf olsun diye sordum gordugum binalar,zengilerin dedi dostum fakirlerin bu mertebeye ulasacaginimi saniyon bilek zoruyla zengin olani gordunmu.bu varliga imrenmeyinhepsi ebedi deyil nasilki bundan evelkilerin mulku idi ise bundan sonrada baskalarin olabilir.bir adam iflaz eder evine haciz gelir birturlu evi vermek istemiyor .bir cilingir getirirler ,pesinde haciz memurlari nihayet kapiyi cilingir acar ilk giren cilingir.evsahibinin kursununa hedef olur.bir inanan musluman olecegini bildigi icin hesabini veremeyecegibir hata yapmaz imamoglumu ,ismi sizi yanilmasin,insan kazana bilir cok mal haramsiz olmaz derler inanmiyorsa ne olsa yerler.
  • erhanerhan3 sa önce
    kim ne analiz yaparsa,yapsın.Bu yenilgi,kanağanlar, bönler, nankörler ,ahmakların ,döneklerin eseridir.
  • hatice sarıhatice sarı3 sa önce
    bu devirde hala saf vatandaş demeyin. hepsi çakal şeytanların. hepsinden iğreniyorum. o fetöcü hırsızın herşer, yalan ifitra olan şeytanın bütün fırıldak yalan dolanlarına rağmen bile bile domuzcu canan karısını bile bile 28 şubat mağduru yaratıklar bile isteyerek görerek oy verdi. layık olduğununz şekilde yönetilirsiniz. ibnsanımız yalancı üçkağıtçı. üçkağıtçıyı seviyor. cana karısıyla birlikte haşrolsunlar
  • Molla Niyazi Molla Niyazi 3 sa önce
    Namuslu, dürüst, Allah'tan korkan, kul-hakkı yemeyen, Mahşer'de/Huzur-u İlahi'de "zimmetine geçirdiği her kuruşun, yediği her kul-hakkı"nın hesabını vereceğini bilen, imanlı ve ihlaslı insanlar, "mal-varlığını" gizlemez; vergisini, zekatını, kuruşuna kadar öder... Ama, "Mal"lar?.. Evet, Mal'lar her naneyi yer... Ve, toplumu kandıran/dolandıran bu tipler, çok dürüstlermiş gibi, insanın yüzüne mal- mal bakarlar...
  • KöseleKösele4 sa önce
    Listede eşinin üstünde 254 bin liralık 2013 model bir otomobil var iken, sen eşinin üstüne nasıl otomobil olmaz diye iftira atmışsın. Oğlu henüz öğrenci, geliri olmayan öğrenciden mal beyanı isteyerek yine iftira atmışsın. Diyerlerini saymıyorum bile. Seçim öncesi de her gün oyları çaldılar diye iftira attın, şu ana kadar ortada ne bir soruşturma, ne bir dava, ne bir hırsız var. Devletin tüm gücü elinizin altında niye yakalamazsınız hırsızı? Ama halk hırsızı 23 Haziranda yakaladı ve sandığa gömdü. Ve sen hala utanmadan iftira armaya, algı yaratmaya devam ediyorsun. Azıcık haysiyetin olsa bu milletten özür dilersin yada bir daha iftira atmazsın diyeceğim ama kıymeti olmayacak, sedeki yüz kösele.
  • Ilhan tasdelen Ilhan tasdelen 4 sa önce
    Kaleminize sağlik ali bey her daim dostlarima söylerim dogrulariOkuyacaksan akit okuyacaksin biz insan oglu yalan ruzgarina cokÇabuk ucuyoruz aciklanan mal varligindan ötesini hic bir gaseteci Pesine dusmezonun için sizleri ağır aksakta olsa 1995 yilındanItibaren takip ediyorum sizleri allah eksik etmesin yolunuz acikOlsun kalin saglicakla
  • CengizCengiz4 sa önce
    Ali bey lütfen elinizdeki delillerle ispat ediniz. ..
  • CHP takiyye ile bir yere kadar gider ama iktidar olamaz CHP takiyye ile bir yere kadar gider ama iktidar olamaz 5 sa önce
    Yeni ... isimli bir gazete. 1-2 bin okuyucusu var . Şimdi FETÖ cülerin gazetesi oldu. “İman-Kur’an hizmeti yapıyorum” diyor. Tek yaptığı Ak P düşmanlığı. Risale nin basındaki sesiymiş. Şükür ki Nur cemaatleri hamdolsun sapasağlam.
  • ayşeayşe5 sa önce
    Bir bayan gözüyle eşinin sadece takılarınin varlığı 1milyon olan birisi 5milyon diyip işin içinden çikamaz...bir bankanın kiralık kasasını aktif kullanan birisi için bu mal varlıği bana az geldi hemde çok az.....imamoğlu halkı pazarda kandırdığı gibi mal varlığınıda pazar hesabıyla kandırabileceğini sandı heralde ..
  • Senat Senat 5 sa önce
    Sanki açıklamadı dediğiniz konuları açıkladı diye biliyorum. Bir çok gazete de arabları alacakları ve borçları görülmekte. Üstad...
  • En önemlisi En önemlisi 5 sa önce
    ABD ve AB ye karşı birlik olmaktır. PKK ve FETÖ bunların yanında Türkiye nin karşısındadır. Bunlar Devletini ve Milletinisatmıştır. Bu iki maşa her olayda Hükümeti suçlu gösterip “Hükümet giderse herşey düzelir” diyeceklerdir. Oysa bu koca bir yalandır. ABD ve AB nin amacı TC ne boyun eğdirmektir. Yani güçsüz pasif ve Emre amade ESKİ TÜRKİYE dir
  • Mustafa suMustafa su5 sa önce
    Ak parti ye oy verdin muslumansinVermedin otekisin.Ali bey musluman olmak icin akp ye ooy vermek mi gerekiyor. Anlasilmayan durum şu. Devlete karşı vatandaş olarak vergisini veriyorsa askerliğini yapıyorsa anayasa ve kanunlara karşı gelmiyorsa bu kişiye devlet hizmet etmekle mükelleftir. Devlet organı cami yaşatma derneği değildir. Mevcut durumda krizle ilgili konuya sahip çıkan yok. Sürekli hakaret aşağılama. Bizim mahalleden oy veren biri olarak chp nin çok ta başarılı olacağını düşünmüyorum. Ancak liderimiz son tahlilde apo ya bile medet umacak hale gelmişse bu şehitler niye veriliyor. Yanlış politika ve günün nerde ise tamamında canlı yayın konuşması sizi bilmem ama beni bıktırdı. Bu saatten sonra akp nin düzelmeyeceğini artık ülkeye fayda sağlamayacağını düşünüyorum.
  • ayşeayşe5 sa önce
    imamoğlu bir politikacı değil ve asla olamaz sinsi üç kağıtçının teki (sözde)mal varlığını açıklarken öyle çıkıp alalade benim mal varlığım bunlar diye ezberemi açıkladı saniyorsunuz o açiķlamanin altinda ne gizli hesaplar döndü eğer öyle olmasaydı sosyal medyada açıklamasınin arkasından hemen onu savunacak şahıslar hazir bekliyor olmazdı adam önce beylikdüzünü satın almış sonrada ordaki insanlari beylikdüzündekı insanlarda saf saf biz çok memnunduk çok hizmetini gördük diyor adam halka hizmet etmemişki beylikdüzü artık kendi arazisi adam kendine yatırım yapmış
  • Dev projeler ve yatırımları millet unutmaz Dev projeler ve yatırımları millet unutmaz 5 sa önce
    Ak P dev hizmetleri ile İstanbul a damgasını vurmuştur. Millet unutmaz
  • Arkadaşlar Arkadaşlar 5 sa önce
    Tek başına %46 almış bir Ak Parti den bahsediyoruz. Bu muazzam bir güç. Korkmaya gerek yok. Bu Türkiye demek. CHP iktidar olamaz. Takiye ile bir yere varamaz. CHP nin İslami yaşayışa bakışı bellidir . Millet CHP yi iktidar yapmaz. Ankara ve İstanbul u kendi kimliği ile kazanmadı. Gerçek CHPli adaylarla kazanamaz. Bitti.
  • Muhalefet dalga dalga büyürMuhalefet dalga dalga büyür5 sa önce
    İlktaşı Karahasanoğlu atar.Diyor ki “Mal varlığının ne kadarını açıkladın?” İpotekler garip değil mi? Arabalar nerede? Bu yazıyı herkese okutalım. Meydanı boş bulmasınlar. Mal varlığım bu diyerek işin içinden sıyrılamaz.
  • Ali Bey Ali Bey 5 sa önce
    3 aydır yok denilen “Frisium” isimli ithal epilepsi ilacı dün “geldi” denilerek hastalara verilmeye başlandı. İlacı Çapa’daki Türk Eczacılar Birliği Yurtdışı ilaç bürosu ithal ediyor. Yüzlercehasta ailesi üzerinden sinirlendirme ve hükümete kızgınlık operasyonu mu gerçekleştirildi. Paranoya sanmayın. Sadece bir ilaç için değil başka ithal ilaçlar için de aynı durum sözkonusu. Olayın boyutu önemli. İl sağlık müdürlüğü vatandaşın sağlığı üzerinden operasyon çekenlere tahkikat yapsın. İlacın adı Frisium. Hekim olduğum için biliyorum. Hastalar hükümeti suçladılar. Onbinlerce oy karşı adaya gitmez mi? Sorumlu Kurum: Türk Eczacılar Birliği
  • corc vasintoncorc vasinton7 sa önce
    mal varligi mavalini okuyunca direk uyuz oldum zaten, onun sahibi oldugu bu ucuz yerlerden bi yer kapasim geldi, ulan köylerde bile onun verdigi emsal fiyatlarla ev arazi var adam istanbulda o fiyatlari gösteriyor. yerim sizin kanununuzu . isini bilen adamlar(ahiret diliyle "hirsizlar gelsin" bu yani bakim
  • argunargun7 sa önce
    Küresel sermaye ve onların Türkiye'deki oyun kurucuları başımıza yeni bir hırsızı musallat etti. İmamoğlu bu genç yaşında bu serveti nereden edinmiş? Tamam adamın inanılmaz serveti var, peki bu serveti hangi gelir kaynakları ile oluşturmuş? Beylik Düzü Belediye Başkanlığı maaşıyla mı? Yoksa daha önce çalıştığı işlerden elde ettiği 5-6 bin liralık maaşlarla mı? Utanmadan sıkılmadan bir de seçimden iki gün sonra mal beyanında bulunarak milletin gözünü boyuyor. Erkeksen ve dürüstsen bu mal varlığını hangi gelir kaynakları ile elde ettiğini de açıklarsın İmamoğlu. İmamoğlu sadece bir hırsız değil aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en yalancı politikacı. Durun bakalım, adamın öteki hünerlerini de yakında görürüz. Cihan kenti İstanbul böyle karanlık bir adamın idaresini hiç hak etmedi.
  • 8 sa önce
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer8 sa önce
    Göreve..başladığı..süreden..itibaren..mercek..altına..alınması..şart..Kaleminize..sağlık..

Ali Karahasanoğlu

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