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Baro’daki kafa, bu kafa!

18 Temmuz 2019 Perşembe

S-400 tartışması nedir?

F-35 uçakları ile ilgili anlaşmazlık nedir?

Her ikisi de, hukuki ihtilaflar değil midir?

Bir tarafında Türkiye olan.

Diğer tarafında ABD olan..

Hatta diğer tarafta NATO’nun da olduğunu söyleyebileceğimiz bir hukuki ihtilaf değil midir?

Bu iki hukuki ihtilafa, Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarını da ekleyebiliriz..

Orda da birinci muhatabımız, Kıbrıs Rum Kesimi’nden ziyade, Avrupa Birliği olmalı ki..

İlk günden kafayı çıkarıp, aynen ABD’nin yaptığı gibi, eşkıyalığa soyunup, Türkiye’ye yönelik tehditleri sıralamaya başladılar..

Siyasetçilerimiz bu konuda cevap verebilirler, vermeliler..

AK Parti, zaten yönetimde olmaları sebebi ile, yurtdışından gelen bu tehditlere cevap veriyor..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile, gerek S-400 ve gerekse Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmaları için, yurtdışından gelen bu eşkıyalıklara karşı eleştirel açıklamalar yaptı..

Ama daha çok konuşması gerekenler, hukukçular değil mi?

Özellikle de taraflardan daha zayıf gibi görünen devletin hukukçuları, değil mi?

Daha somut konuşursak..

S-400 alımı sebebi ile Türkiye’ye yönelik eşkıyalığa soyunan ABD’nin tehditlerine, en önce Türkiye’deki hukukçuların karşı çıkması gerekiyor, değil mi?

Uluslararası sözleşmelerden başlayıp..

Yapılmak istenilenlerin yanlışlığını, eşkıyalık olduğunu, mafya babalarının yapmak istediklerinden hiçbir farkı olmadığını, Türkiye’deki hukukçuların anlatması gerekiyor, değil mi?

Yine F-35 uçakları ile Türkiye’nin de dahil olduğu bir sözleşme sonucu yapılan üretimler ve şimdi bundan cayan ABD’nin tavrını, bu tavrın hukuki sonuçlarını en iyi anlatacak olanların Türkiye’deki hukukçular olduğu tartışmasızdır, değil mi?

Yine, Akdeniz’in açık sularında, Kıbrıs Rum Kesimi’nin ne hakkı var ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de aynı haklara sahip olduğunu belgelerle ortaya koyacak olanlar Türkiye’deki hukukçular değil mi?

Evet, hukukçular bunları yapacak ama.. 

Türkiye’nin ekmeğini yiyip, bu toprakların suyunu içen insanlarımıza, bir şeyler olmuş..

Diğer mesleklerdekiler gibi, hukukçuları da, ülkelerine hizmet edeceklerine, ya Türkiye’yi boğmak isteyen devletlere hizmet ediyorlar.. 

Ya da, Türkiye’nin boğulmak istenilmesine sessiz kalıyorlar..

Gazetelerde, bir haftadır ardı ardına haberleri izliyoruz..

“S-400’ler geliyor.. ABD’nin karizması fena çizildi” manşetlerinin atılmasını beklerken..

“S-400ler sebebi ile ABD yaptırımları kapıda” alçak manşetlerini görüyoruz..

Türkiyeli olarak değil, ABD’li ağzı ile manşet atıyorlar..

ABD Başkanı Trump bile, “Erdoğan’a haksızlık edildi. Patriot’lar verilmeyince, onlar da S-400’e yöneldiler.. Bu haksızlık” derken..

Türkiye’deki yerli olduğu iddiasındaki gazeteler, “S-400 yaptırımları kapıda” başlıkları ile, kendi ülkelerine ihanet ediyorlar..

Haydi Patriot, adamların kendi ürettikleri bir mal..

İstediğine satar, istemediğine satmaz..

Satmadığında da, “dostluğa” sığmaz ama..

Biz zaten, “ABD’nin Türkiye’ye dost olmadığı”na inandığımız için, bizi haklı çıkardıklarından, buna bir itirazımız olmaz ama.. 

“Bizim Patriot’larımızı almadınız. Biz de size, şu şu konularda fazladan yaptığımız yardımları bundan sonra yapmayız” demelerini belki hak olarak görebiliriz..

Ama..

Daha önce sözleşmesi yapılmış..

Sözleşme gereğince taahhütleri yerine getirilmiş..

“Dostluk gereği” olarak, fazladan Türkiye’ye yollanacak bir uçak statüsünde olmayan F-35’lerde, yan çizerseniz..

Bu sözleşmeye de aykırılık olur..

Uluslararası sözleşmelerdeki ahde vefa ilkesine de aykırılık olur..

Sözleşmeye uymayan ülke açısından, itibar da sıfır olur..

Olur da, bunu sadece siyasilerin değil..

Hukukçuların da çıkıp, dillendirmeleri gerekir..

F-35 uçak yapımı anlaşmasını masaya yatırıp.

Panellerle, sempozyumlarla, çalıştaylarla, yüksek lisans tezleri ile, doktora tezleri ile, bu sözleşmeye aykırılığın üzerinde çalışılması, raporlar hazırlanması, bilimsel çalışmalar yapılması gerekir..

Nerde, bunları organize edecek siyaset dışı kurumlar?

YÖK’e söylesek, “Biz bilim adamlarının hazırlayacağı tezlere karışamayız” diyecek, kendisini kenara çekecek..

Üniversitelere söylesek, “Daha çok taze bir hukuki ihtilaf.. Biraz zaman ister.. Bekleyelim, sonra gelişmelerin bilimsel açıdan tartışılacağı sempozyumlar tertipleriz” diyecekler..

Peki..

Haklı değilller ama..

Haydi “kendilerince haklılar” diyelim..

S-400 ve F-35 anlaşmaları ile ilgili açıklamalar yaparken, konuyu hukuki açıdan masaya yatırma hakkı olan barolara ne diyeceğiz?

Örneğin İstanbul Barosu?

Her konuda meşru hükümete sopa göstermeye kalkışan bu baro yönetimi, üzerine hiç de vazife olmadığı halde, 23 Haziran mahalli seçimlerine bile karışmaya kalkmıştı da..

Şimdi, Türkiye’nin milli menfaatlerinin söz konusu olduğu S-400 ve F-35 konusunda, niçin bir etkinlik düzenlemez?

İstanbul seçimleri için, her akşam avukatlarla baro önünde gösteri düzenleyenler, şimdi ABD eşkıyalığına karşı, niçin bir akşam avukatları toplayıp, gösteri yapmazlar?

Böyle bir etkinliği bir kenara bırakın..

İstanbul barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bakın S-400 ve F-35 konusunda, dün neler demiş:

“Türkiye şu anda, S-400’lerden tutun da F-35’lere, Doğu Akdeniz sorunlarından tutun da ekonomideki çöküş gibi sorunlarla karşı karşıya. Ve bu sorunları çözebilecek ortak bir mekanizmamızı yitirmiş vaziyetteyiz.”

Açıklamaya bakın..

Açıklama mı, ihanet bildirisi mi?

ABD eşkıyalığına tek kelime ile itiraz yok..

Avrupa Birliği’nin mafya babalığına tek itiraz cümlesi yok..

Bir de dış ülkelere, kendimizi ispiyonluyoruz; “Mekanizmamızı yitirdik. Gelin sömürgenler, biz de size destek verelim” demeye gelen açıklamalar yapılıyor..

Niçin yazdım tüm bunları?

Tarihe not düşmek için..

30 yıl sonra, 40 yıl sonra..

Bu baro yönetimindekilerin çocuklarının; babalarını, analarını bu yazılardan okuyup, “Sizlerden utanıyoruz” demeleri için..

Yoksa, bu baro yönetimindekilerden, artık benim küçücük bir beklentim yok..

Umut, Türkiye’nin yeni neslinde..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • AbdülkerimAbdülkerim58 dk önce
    Hala daha akıllanmadık. İhanet,hain gibi laflarla tam gaz devam. 2023 teki seçimde yeni nesil istanbul seçiminde olduğu gibi bir tokat indirecek size. Bu dile devam aferin...
  • Sn Fikret Orman! Öyle bir şey yaptın ki Beşiktaş’abından daha kötüsü olmazSn Fikret Orman! Öyle bir şey yaptın ki Beşiktaş’abından daha kötüsü olmaz59 dk önce
    Elli yıldır Beşiktaşlıyız. Spora siyaset hele hele her görüşten insanın ortak değeri Beşiktaş’a siyaset karıştırıldı. Çok üzülerek bir karar aldım. Beşiktaş’ı sildim. Benim için ahlak herşeyden önce gelir.
  • Cabbar CokkibarCabbar Cokkibar1 sa önce
    Sayin yazar,bunlarin cocuklarinin etik ve beyinsel olarak bunlardan daha iyi olacaklarini umit etmenizi safliginiza yorabiliriz.Menderes ve partisine dunyada gorulmemis eziyeti yapan insana benzeyen yaratiklarin cocuklarinin agzindan bugun akan nefret salyalari ana babalarininkinden az degil.
  • slymn ergvncslymn ergvnc1 sa önce
    Ali Bey,yazılarınızı günlük olarak okuyorum..Ancak hep o makama bu derneğe o ülkeye atıp tutuyorsunuz..Gözünüz maalesef hep onu bunu görüyor..Kendinizi görmüyorsunuz,göremiyorsunuz.Yani bu yazzdıklarınız bilinmeyen şeyler değil ki,,Zaten bilinen ve herkes tarafından uzun zaman önce algılanan şeyler..Amerikanın,avrupanın hattta ve hatta arap ülkelerin bizlere dost olmadığını bilmeyen bir allahın kulu yok bu ülkede..Sizler hala o kötüdür bu kötüdür diyerek düşman tanımı yapıyorsunuz ancak o tanımı bizler asırlar önce yapmıştık zaten..Önemli olan neler yapılmalı,nasıl bir yol izlenmeli.Dikkat ediyorum da bu yönde bir telkininiz maalesef hiç yok..Hep eleştiriden yana satırlar yazıp birilerine atfediyorsunuz.yani kabaca,küçük beyinler şahısları,orta beyinler olayları,büyük beyinler olayları sözünü hatırlamadan duramıyorum ben.Yani baronun kimler olduğunu bizler zaten biliyoruz..Sizler bize neler yapılabileceğini,çözüm yollarınızı yazın bizde onları okuyalım..Yoksa yazdıklarınız mahalle dedikodusundan öteye geçemiyor maalesef.Delinin biri kuyuya taş atmış,40 akıllı çıkaramıyor manası da çıkıyor.Ülkeler arasında dostluk yoktur,menfaat vardır sözünü de hatırlatıyor..Ama şimdi literatürümüze bir söz daha eklendi bence..Türkün Türkden başka dostu yoktur sözüde anlamını maalesef yitirdi.Bizler bunları uzun zamandır biliyoruz zaten.Vatanını 1 dolara satan itlerden ne gelmesini bekliyorsunuzki,her yazınızda birilerini aklamaya çalışırken,bu itleri de dedikodu tarzıyla satırlarınıza taşıyorsunuz?Vatan hainlerinin eskiden cezası idamdı..Ee bu durum kalmış,toplum geniş olmuş,suç almış başını gitmiş,adam öldürmek tavuk kesmekden kolay olmuş,boşanmalar 1000% artmış,nesillerimizi daha doğmadan kaybetmişiz,sizde gelmiş ideolojisi belli kurum ve kuruluşları burda lanse ediyorsunuz..Unutmayın elin gavuru sistemi 1.dünya savaşından ve ihtilallerden sonra iyi kurmuş.Bizler ise patlayan yerlerini ha bire yama yapıyoruz..Ancak ateş düşünce yeni onun yerine giyebileceğimiz başka elbisemiz var mı?O zaman ne yapacağız asıl bunun tedbirlerini sorgulayalım bence..
  • Hadi bakalım Senin arzu ettiğin senaryoyu tamamlayalımHadi bakalım Senin arzu ettiğin senaryoyu tamamlayalım1 sa önce
    “Farzedelim: Dolar 20 lira. ABD İran’a ambargosunun aynısını TC’ye yapıyor. Batı hakeza. Milletimiz sıkıntı içinde boğuluyor. FETÖ’nün ağzı kulağında. Şakirtlerine müjde veriyor.” Alçaklar düşmez! Onlar zaten esfel-i safilindedir.
  • gencoglugencoglu1 sa önce
    barolar, meslek odaları %99 u sol chpkkk tandanslı hatta alisiz alevilerden oluşur bunlar hiç bir zaman ÜLKEMİZİN MENFAATİNE ÇALIŞMAZLAR çünkü tek dertleri var Türkiyeyi yıkmak
  • hasanhasan1 sa önce
    bu barolar ve odalar memleketin baş belasıdır derhal kapatılmalıdır.....
  • UnutmamakUnutmamak1 sa önce
    Eskişehirli son gazilerimizden yakup çavuş ne demişti..onun sözleri yakın geçmiş zaman ve bugün içinde söylenmiş gibi..türklüğe türk milletne haince saldıran tetikçiler( Fetö) bertaraf edildi peki onla iş tutup azmettirenabd ve ab ve bop ile iç içe et tırnak olanlar ne oldu (siyasi ayak)Ak.!buda unutulmayacak..ırak libya suriye perişan oldu..abd ile ab ile iş tutanlar ne oldu,?müslüman alemini birbirine sokan,Etrafımızı ateş çemberi yapanlar ne oldu.Ak.! Velhasılı yani bu kadar berbat işler yapıp abra kadabrayla hala akız pakız diyenlere ne demeli..
  • Gurbetçi...Gurbetçi...2 sa önce
    Pek saygıdeğer Cumhurbaşkanı'm, 2015 seçim beyânnâmenizde de va'dedilmiş olduğu üzere, YURT DIŞINDAN BORÇLANARAK EMEKLİ olanlara hiç değilse "MİNİJOB" yani "yarı zamanlı" ÇALIŞMA MÜSÂDESİnin bir ân önce verilmesini çok ricâ ediyoruz..! Teşekkürler, vesselâm...
  • hasan...hasan...2 sa önce
    Derhâl "gereği" yapılmalıdır..!
  • hurşit GÜNDOĞANhurşit GÜNDOĞAN2 sa önce
    Bu soruya cevap vermeden FETÖ tehlikesi tam anlamıyla bertaraf edilemez.Hiç kimse teflon kılığına girmesin.40 yıldan fazla zamandır ülkemizin kurumlarına ve özellikle de TSK’ya sızmaya başlayan bu illegal örgütle mücadeleye ilişkin zaafa düşüldüğü inkâr edilmeden ve geçmişe çizgi çekilerek bir ortak mücadele paydasında buluşulduğunda mücadele tam anlamıyla sonlandırılabilir.Şu hatırlatma çok önemli.FETÖ darbesinin emir komuta zinciri, yani generaller, komutanlar ve yüksek rütbeli subaylar AK Parti döneminde TSK’ya girmedi.Ne zaman girdi? Birkaç örnek verelim. Gidelim biraz gerilere.Yıl 1986.Kuleli Askerî Lisesi sınavlarına katılan 400 öğrencinin Türkçe soruların cevaplarını tam olarak verdikleri tespit ediliyor. Bu tespit üzerine öğrenciler okula davet edilip bunu nasıl yapabildikleri çapraz yöntemle sorgulanıyor. Tabii 15 yaşındaki çocuklar “Soruları bize abilerimiz verdi, biz ışık evlerinde yetiştik” diye sapır sapır dökülüyorlar. Bunun üzerine idari soruşturma açılıyor ve bu öğrencilerden bazıları okula kabul edilmiyor ama yaklaşık 350’den fazlası “Bunlar 15 yaşındaki çocuklar, biz hepsini eğitir forma ve norma sokarız” diye bir akıl tutulması örneği olarak, hile yapıldığı tespit edildiği hâlde okula kabul ediliyor.İşte bu “Forma ve norma sokulması” umut edilen öğrenciler 15 Temmuz darbe gecesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yaveri Ali Yazıcı ve Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Bekir Furkan Özdaban, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Muhafız Alay Komutanı ve diğer yaverler, Genelkurmay Başkanlarının, üst rütbeli komutanların yakın çalışma subayları olarak karşımıza çıktılar.Yıl 1987.Hava Kuvvetleri Komutanlığı makamı.Astsubay Ramazan Bulut, yetkililere başvurarak “Ben Fetullah Gülen cemaatinin Hava Kuvvetleri İmamıyım. Size bir takım ifşaatlarda bulunacağım” diyor. Dinlenmeye alındığında da cemaatten ayrılmaya karar verdiğini, gittikleri yolun yanlış olduğunu ve Fetullah Gülen’in devleti ele geçirmek istediğini anlatıyor ve ardından Türk Silahlı Kuvvetleri içine bu cemaat tarafından sızdırılan tam 1.400 (Bin dört yüz) subay ve astsubayın adını veriyor.Olay yargıya taşınmıyor ve idari soruşturma açılıyor. Bunun üzerine Fetullah Gülen iktidarda ve devletin içindeki çeşitli bağlantıları vasıtasıyla büyük bir lobi çalışmasına giriyor, Zaman gazetesi bu konu hakkında haberler yayınlıyor “Oruç tutan subaylar ordudan atılacak” başlıklarıyla.Sonuçta 50-60 tanesi ordudan atılıyor ama kalan 1.350’ye yakın CEMAAT MENSUBU SUBAY ordu içinde yuvalanıp üremeye, türemeye devam ediyorlar.Darbe gecesi karşımıza çıkan generallerin tamamına yakını o dönemden atılmayan ve kalan subaylar.Onlar da karşımızda darbe girişiminin üst düzey komutan ve generaller olarak çıktılar. Darbe gecesi hakkında hâlâ ileri geri konuşup, mercimek beyinleriyle bir takım “şüpheleri” dillendirenler için şu örneği vermek yeterlidir sanırım:FETÖ’cüler tam 55 ilde darbe girişimini başlattılar. Tugay komutanlarının emrinde 43 TUGAY KATILDI darbeye. Şöyle düşünün, 43 tugayla Orta Avrupa’yı işgal edebilirsiniz. 17 hava ve deniz üssü komutanı ve 11 Kurmay subay ve yüksek sayıda özel harekât subayı katıldı.15 Temmuz itibarıyla FETÖ’cü generallerin TSK’daki oranı yüzde 44’e ulaşmıştı. Eğer 6 yıl daha geçseydi tüm emir komuta zinciri onlara geçecek, FETÖ’cü olmayan hiçbir general kalmayacaktı Türk Silahlı Kuvvetlerinde.Yukarıda anlattıklarımı ve bu somut bilgileri FETÖ mağduru olarak 4,5 yıl cezaevinde tutulan Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok önceki gün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen ve birlikte katıldığımız “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Arka Planı” başlıklı panelde verdi.FETÖ’nün TSK, yargı ve diğer devlet kurumlarında örgütlenmesini yalnızca AK Parti iktidarına endeksleyenler için bu veriler önemli. Ama AK Parti döneminde de yüksek miktarda FETÖ’cünün sınavlar yoluyla orduya sızdığını artık biliyoruz. Özellikle tespit edilen şu ki 2006-2015 yılları arasında her yıl 4 bin öğrenci alındığı dikkate alınırsa 10 yılda 40 bin öğrenci eder. Bu öğrencilerin yüzde 80’inin FETÖ’cü olduğuna artık kesin gözüyle bakılabilir. Dolayısıyla da tehlikenin hâlâ devam ettiği rahatlıkla söylenebilir.ALINTI:FUAT UĞUR
  • Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar...Ulusun Korkma!...Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar...Ulusun Korkma!...2 sa önce
    1974 aylardan yine Temmuz. Kalleş Rum tetiğe bastı Kıbrıs benim dedi. Dur! Dedik. Ardından ABD ambargosu geldi. Silah sanayimiz %100 dışa bağımlı. Denilir ki: “2 Tanktan birini söktük diğerine yedek parça olarak kullandık.” Bugün hamdolsun çok daha iyi durumdayız. Eğilmek yok!
  • T.CT.C2 sa önce
    Abd ve ab ile bir olup Türklüğü hançerliyenler her kimlerse alçağın dik alası onlardır..geçmişi hatırlatmayın..unutulmadı unutulmayacak..
  • VATANSEVERVATANSEVER2 sa önce
    Sayın yazar bakış açınıza hayran kaldım sizi tebrik ediyorum.S-400 almamız lazım ama bizim F-35 daha fazla ihtiyacımız var projeden cıkartılıyoruz 1,25 milyar dolar harcama yapmısız 10 milyar dolara yakın yatırımımız var belki siz bunlardan bi habersiniz.ABD yaptırım kararı aldı daha yaptırımlar başlamadı bu gün dolar endeksli ekonomimiz var ihracat yaptığımız ülkeler sayılı, Abd senatosu onay vermedi diye övündüğümüz milli helikopterimiz atak üretimi yapamıyoruz çünkü motoru abd'den geliyor.Bizim ekonomimiz dışa bağımlı biz fasoncu ülkeyiz dünyada bir tane katma değeri yüksek markamız yok . Üretime ,tarıma dayalı ekonomimiz yok.Siz gidip sudanda tarım arazisi kiralayacağınıza anadolunun verimli topraklarında tarımı bitirme politikası yerine tarımı geliştirme ve ülke ekonomisine katmak için çalışma yapmalısınız. Dış politika sizin dediğiniz gibi kabadayılıkla olmaz,ekonomik bağımsızlığınız varsa dıış politikada söz sahibi ülke olursunuz.
  • DermanDerman2 sa önce
    İstanbul barosu ,ulke icin konusmuyor,meslegin ayibi olmaz,olsun muzik kororu,bak gor maharetini ordada gorteir .erir daglarin kari erir,iste sanat buna denir ulkesine faydali olana herkes sevinir, eski eserler uskkudara gideriken aldi bir yamur,kiz sen istanbulun neresindensin,adalar sahilinde bekliyorum.yarim istanbulu meskenmi tuttun ,emelim ve arzum.belki begenilmez yazim biraz ,agir oldu,roman havasi,olmasin ruzgar bekleyen yelken gibi olmasin kotulugun dibi.sizsiniz,hakina sahip cik hep ihtiidarami cikar sesiniz hep gucluden yanasiniz bunumu emrediyor tasaniz yeri geldimi ,kin kusarsiniz dis guclermi giizlerir pusarsiniz.
  • Bu sayfalara bayat yumurtasını bırakan FETÖ imamınaBu sayfalara bayat yumurtasını bırakan FETÖ imamına2 sa önce
    Neymiş? Dolar 11 lira olacakmış. Sefil! Bir yıl önce de “10 lira olacak” demiştin. Bugün dolar 5.7 lira.PKK Kürt çocuklarını “devlet kuracağız” diyerek kandırdı. Sen, dünyayı İslam’la tanıştıracağız diye fakir fukara garip gurabanın çocuklarını kandırdın. Nihayetinde robot şakirt din kardeşine kurşun sıktı. Hidayet Allah CC’tandır. Bil ey gafil! Bizde korku yok! Zira biz inanıyoruz ki”Allah CC dilemedikçe onlar size zarar veremez.”
  • Eren Eren 2 sa önce
    Ali Bey zaten onlar milii değil .. Ağızlarını açtıklarında Atatürkçü olduklarını söylüyorlar. Ama Atatürk’le en ufak ortak yönleri yok. Bunlar içimizdeki sebatayist Haçlı domuzlarıdır.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Umut yeni nesildeyse rakiplerin daha zayıf olması için dua etmekten başka çare yok
  • hüseyinhüseyin2 sa önce
    İşte son ve en önemli soru şu:Türkiye'nin ve NATO'nun tüm sistemleri ortak yazılım kullanıyor.S-400'lerin yazılım sistemi ise doğal olarak bu envantere karşı programlandı.Yani S-400'ler Türkiye ve NATO envanterindeki tüm uçak ve füzeleri "düşman" olarak tanımlayacak. "Otomatik" olarak devreye girecek.Türkiye ve Rusya bu önemli sorunu nasıl çözecek?Açıklansa da öğrensek…
  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE3 sa önce
    şimdi batı istediği an istediği anlaşma işine gelmedi mi bu anlaşmayı kaldırdım der olup biter. mesela ingilizlerden 1. dünya savaşından önce aldığımız dört savaş gemisini vermediler... çok eskiye mi gittim siz abd nin iptal ettiği anlaşmalara bakın.
  • ErgenekonErgenekon3 sa önce
    Yine dört yanımız kuşatıldı..yine ergenekon..bu sefer içerden münafıklık yok sadece dışardan kuşatma var..eh bu daha kolay bundanda çıkarız..türk milletinin kaderidir alınyazısıdır ergenekon..
  • hüseyinhüseyin3 sa önce
    İktidar bir taraftan S-400'lerin alınması gibi "ABD'den ve NATO'dan bağımsız kararlar alabilen egemen devlet olmak"tan bahsediyor ama diğer taraftan, devletin başlangıcını ve dayandığı temeli henüz aydınlatılamamış ve Av. Hüseyin Özbek'in tespitiyle, Türk ordusunu Balkan bozgunundan beter bir kaosa sürükleyen 15 Temmuz'a bağlıyor!Geçen yıl ifade ettiğim gibi "15 Temmuz, Türk ordusunun içinden vurulduğu bir ihanet günüdür. Aynı gün, hainlere gereken cevap verilmiştir ama arka planda neler olduğu henüz anlaşılamamıştır. Kurulan araştırma komisyonu, iktidarın devleti paralel bir örgüte teslim ederek işlediği suçları, ana muhalefete yıkmak için çalışmıştır.1923'te kurulan Yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin temeli, Atatürk'ün ifadesiyle, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürüdür.Peki temeli yalana dayanan devlet olur mu? Böyle bir devlet yaşar mı?" ***15 Temmuz, Türkiye kalesinin içeriden fethedilme girişimidir. FETÖ başaramadı ama iktidar, bu fırsattan istifade sistemi değiştirdi ve her gün Atatürk'e küfrettirerek rejimi değiştirecek sosyal psikolojiyi oluşturmaya çalışıyor.Yani bu hakaretler, bilimsel bir stratejinin gereğidir, birkaç trolün işi değildir. Bunu, kale kapılarını yıkmak için kullanılan ve "koçbaşı" denilen silindirlere benzetmek mümkündür.Fakat saldırdıkça, Türkiye kalesinin kapılarını daha da güçlü hale getiriyorlar, bunun farkında bile değiller!
  • NesilNesil3 sa önce
    Ergenekon davaları başladığında FBI meclise 50 metrede sırf bu iş için büro açtığında,Amerkalılara kurtarıcı gibi sarılan yaşa varol büyüksünüz beraber olalım iri diri olalım türk silahlı kuvvetlerini yeniden birlikte dizayn edelim diyen abd için duygu patlaması yaşayan alçaklardır esas dik alası alçaklığın..bunu bi anlasın herkes..ilk önce elin kafirinle iş birliği yap sonrada ona buna çamur at..yok arkadaş geçmiş silinmez hiç silinmez bu iş Allaha tövbe edip günahlarının affolduğunu ak pak olduğunu sanmak gibi bişey değil..o günler unutulmaz asla unutulmaz..ve unutturmazlar adama..amerkan uşaklığını kim yapmış bi zamanlar fetöyle ve bilumum liboş,türk düşmanı,dönme,devşirme ile..o günleride bilecek yeni nesil..türklüğe savaş bayrağı açanları hep bilecek..sözde dindar,liboş,kapitalist,komunist, bölücü,terörist, ne varsa alayının bir olup saldırışlarını..Türklüğün Ergenekondan bir çıkışınıda..aynı milli mücadele günleri gibi..
  • AhmetAhmet3 sa önce
    Hadi bakalıma sesleniyorum! Biraz onurlu olmak lazım, doları yükseltecekler diye boyun mu eğelim. Boyun eğdiğiğimizde ekonomimizi mi düzeltecekler, süper güç mü yapacaklar?
  • Ayşe Ayşe 3 sa önce
    Yeni nesil bunlardan dan beter olacak kardeşim chpkk nin olduğu bir ülke burası ihanetâdeta ödül verilecek faaliyet oldu vatan hainlerini koruyan derin devlet hala faaliyet ALLAH bize merhamet etsin
  • Milletini satan kimdir? Milletini satan kimdir? 3 sa önce
    Haricî düşmanın hücumunda dâhilî münakaşatı terketmeyen namerttir. Veya yüzde yüz haklı olduğumuz meselede sükut edip düşmana gizli destek veren alçaktır. Ya da TC Cumhurbaşkanı’na şunu yapmasaydın bunu yapmasaydın diyerek düşmanın ekmeğine yağ sürercesine kendi devletini suçlayan şerefsizdir.
  • En büyük Sefil kimdir?En büyük Sefil kimdir?3 sa önce
    Trump’la ve Sisi’yle, Rum’la ve Yunan’la bir olup kendi ülkesinin Cumhurbaşkanına saldıran alçağın ta kendisidir
  • hadi bakalımhadi bakalım3 sa önce
    “S-400’ler geliyor.. ABD’nin karizması fena çizildi” yazınca ABD yaptırımları gelmeyecek mi? Yılbaşında doları 11 lirada görünce bakalım ne manşet atacaksınız. Çürük çarık ekonomi ve dünyaya güven vermeyen, başı kesik tavuk gibi yönetilen dış politikayla bakalım neler gelecek başımıza.
  • OsmanOsman3 sa önce
    Bak yazar osmanli zamaninda rusya türkiyeye düsman di evet parasini verip s 400leri aldik ama unutma ruslarda hristiyan gün gelir bize karsi bir olurlar. Sunu hic birzaman unutma yazar türkün tek dostu türktür
  • AçıklamaAçıklama3 sa önce
    "Antranik" Ermeni Taşnak üyesi Osmanlı düşmanıdır. "Venizelos" Yunanistan başbakanı Osmanlı düşmanıdır. Bu ikisi Osmanlının yıkılması için elinden gelen bütün gayretleri gösteriyorlar. "Enver" ve "Said Halim" paşalar ise, iki Osmanlı paşası ve her ikisi de Osmanlı siyasetinde etkin isimlerdir. Bu iki paşa niyet ve amaç olarak Osmanlıyı yeniden ihya edip eski gücüne kavuşturmak istiyorlar. Lakin uyguladıkları yanlış politikalar yüzünden, Osmanlı büyük bir zarar görüp tam aksine yıkılışı biraz dahahızlanıyor. Antranik ve Venizelos harici iki düşmanken, Enver ve Said Halim Paşalar ise iyi niyetli ama başarısız iki Osmanlı paşasıdır. (Bediüzzaman bu iki Paşa’ya şiddetli muhalif olmasına rağmen harici düşmanlabir olup düşmanlık etmem diyor.)
  • İşte fikir işte Müslüman İşte fikir işte Müslüman 4 sa önce
    Ben tokadımı Antranik ile beraber Enver'e, Venizelos ile beraber Said Halim'e vurmam. Nazarımda vuran da sefildir (Sünuhat, Bediüzzaman Said Nursî)
  • Türkiye’nin başı ağrısa kimler sevinir? Türkiye’nin başı ağrısa kimler sevinir? 4 sa önce
    1-Muhalefet. Dili başka söyler kalbi başka. 2-FETÖ: Hem sevinir hem de diliyle TC’ni suçlar. Ey Robot! Müslüman kendi kardeşine tetik çeker mi? İblis “Darbeye rızam yoktu” ve Adil Ö. “Evet Hocamın rızası yoktu” diye tasdik etse siz de inanırsanız tuh sizin aklınıza.
  • İblis’de fitne biter mi?İblis’de fitne biter mi?4 sa önce
    FETÖ,kendi elemanlarını “size şer görünen vukuat hayırdır siz bunu bilemezsiniz” diyerek teselli ediyor. Burada dessasane bir kandırmaca var. FETÖ, bir örgüt.Dinimize muvafık olmayan istisnaları tekellüflü tevillerle rutin yöntem olarak kullanan, namaz , başörtüsü, içki yasağı gibi esasatın terkine fetva veren hatta maslahat içinzorunlu sayan sapık bir örgüt. Örgütün, üyelerin başına gelen musibetleri “Her şerde bir hayır vardır” diyerek teselli etmesi karnındaki gazı tutamayıp abdestini bozan ama yine de namaza duran adamın “Namazın olmadı” diyene: “Niye olmasın kalbim safidir” demesine benzer.
  • Her şerde bir hayır vardırHer şerde bir hayır vardır4 sa önce
    TC: Patriot sat! ABD:Hayır. TC:O zaman S-400 alırım. (Rusya ile S-400 imzaları atılır).ABD:Anlaşmayı boz. TC:Bozamam sözümün eriyim. ABD:Bozmazsan F-35 mukavelemizi iptal ederim. TC:Edemezsin! İmza namus ve adalettir.
  • MemetMemet4 sa önce
    ABD bin önünde 2 çıbanbaşı var, biri iran öbürü Türkiye, irandan sonra hedef Türkiye, ne f35 ne patriyot ABD hiç birisi vermeyecek
  • DermanDerman5 sa önce
    Abd ,ulkesinde,bir ozgurluk aniti oldugu birde adalet,herkese esit olsun diye gozunu,de kapamislar .tahsil yapanlar ihtisadini,ogrenimini abd yapmis olanlar ,acaba abd yararina hizmet edecegine ant,mi icti.evethukukcu olup her haksizliga goz kapayip kulak tikayan ulkesine yapilani,karsi tepki verecegini beklerken abd bir vefa borcumu var birini gurbete gonderirken,git ama bizi unutma ,bizim hukukcularimiz bizim deyilmibak abd ozgurluk adina, ornek olacagi yerde,zulumde onun adi var her yerdehaksizliga dur diyecek yurekli insanlar nerde.
  • Fevzi Fevzi 6 sa önce
    Barolardaki kafaKurtuluş Savaşı zamanında karşı çıkarlar, mandacı olurlardı. Ama 71 ilin tüm barolarıda mi aynı kafada? Eğer öyleyse ülke yanmış demektir.
  • VızıltıVızıltı6 sa önce
    S-400 tüm ülke tarafından takdirle kabul edilmiş bir konu...
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer6 sa önce
    Kaleminize..yüreğinize..sağlık..barolar..Reziller..korosu..batı..uşaklığı..hücrelerine..öyle..işlemişki..bunlara..MÜSTEMLEKE...MANKURTLARI..demek..az..bile..gelir..Selamlar.
  • hercaihercai9 sa önce
    Barolarin cogu baskani, sabetayist yahudi. Isimleri turk ve islami ama kaba kaba, hepsi siyonist kafali, seytanin usaklari.

Ali Karahasanoğlu

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