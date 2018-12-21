Bahtiyar papağan ölmüş, ne yapacağız şimdi?

Bahtiyar ölmüş..

Kim mi Bahtiyar?

Bir papağan..

Acun’un televizyonunda, ikinci eş Şeyma’ya 125 bin lira aylık nafaka ödeyebilmek için.. Biraz müstehcenlik.. Biraz şiddet.. Biraz argo.. Biraz gençlik heyecanlarını tahrik.. Ve profesyonelce ekran başına kilitlenen seyirciler sayesinde, katılımcılara kazandırılan sahte şöhretler..

En sonunda..

Bir papağanın boğazının sıkılması ile zirve yaptı.

Böylece tüm Türkiye tanımış oldu, çıktığı televizyonun patronu Acun’a, “İmparator” dedirtmek için, papağanın boğazını sıkan Murat Özdemir’i..

Evet evet.

Acun’un ekranına çıkan bir yarışmacı..

Papağanına “Kuşum Mesut Bahtiyar, arkadaşlar o bir gün ‘Acun Baba’ demeyi öğrenecek. Acun İmparator, sultan Süleyman kim” diyerek işkence yapıyor..

Sakatlıyor..

Utanmıyor, bir de bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıyor..

Hali ile, tepki alıyor..

Gözaltına alınıyor..

5254 TL para cezası veriliyor.

Ve akli dengesi yerinde mi diye, hastaneye sevk ediliyor.

Akli dengesi yerinde değil ise, para cezası nasıl veriliyor, ayrı bir sorun..

Ama bu arada.

Papağan ameliyata alındı..

Profesör düzeyinde veterinerler yakından ilgilendiler..

Ama Bahtiyar papağan öldü..

Bir hayvana yapılan işkenceye hepimiz karşı çıkıyoruz da..

Bir canlıya yapılan eziyeti, Allah’ın yarattığı varlığa eziyet olarak görüp, bunu hepimiz lanetliyoruz da..

Hayvanseverlik adı altında, yeni bir akım geliştirenler..

Evde çocuk yerine, hayvan beslemeyi önceleyenler..

Hayvana yaklaşıp, insanlardan uzaklaşanlar..

Kısacası..

Hayvanseverliği, insanın kutsallığına bir itiraz, bir başkaldırı gibi görenler..

Özellikle de..

Laikçisi, ateisti, komünisti..

Şimdi bu somut olayda..

Papağan işkencecisine lanet okuyorlar..

Mevzuatın çaresizliği içinde eziliyor, ellerinden bir şey gelmemesinin acısı ile..

Duaya(!) koyuluyorlar:

“Cehennemde cezasını çekesin..”

Durun arkadaşlar..

Siz değil misiniz, dini kavramlarla tavsiyede bulunanlara karşı, “Hayat da burda, ceza da burda” diyen..

Siz değil misiniz “Öbür dünya diye bir şey yok” diyen..

Hayat burda ise.. Her şey burada bitiyor ise..

İşkenceciyi aldınız.

5254 TL para cezası verdiniz..

Olay bitti..

Laikçi bakış açısı ile hayata bakan..

Seküler mantık, böyle bakmalı olaya..

•

Hep merak ederim..

Dini hassasiyeti düşük seviyeliler..

Dini kurallarda önerilen evliliğe mesafeli olanlar..

Veya evlenseler de..

Çocuk sahibi olmaktan kaçınanlar..

Çocuk sahibi olsalar bile, bunu asgari düzeyde tutanlar..

Niçin hayvan beslemede aşırı istekli olurlar?

Çocuk sahibi olmadaki açlıklarını, hayvan besleyerek mi gidermek isterler?

Ve daha önemlisi..

Bir genelleme yapmak doğru değil ama..

“Komşuda var, ben de alacağım” ezikliği ile..

Hayvan sahibi olan kaç kişi..

Murat Özdemir vakasıdır?

Hayvansever olduğunu söyleyenlerin içinden, kaç tane Murat Özdemir çıkar?

Öyle ya..

Murat Özdemir de, bir hayvansever profili çiziyor..

İşkence olayının görüntüleri olmasaydı..

“Papağan almış, evinde bakıyor” görüntüsü ile değerlendirilseydi..

Tüm hayvanseverler, şimdi kendisini alkışlıyorlardı..

“Ne incelik.. Ne büyük sevgi” diyorlardı..

Ama işkence görüntüleri ile birlikte.. Bambaşka bir kimlik ile karşı karşıya kaldık..

Kimbilir bu tipler, belki de insanlara yapamadıkları işkenceyi, bir anlamda dilsiz-elsiz hayvan üzerinde göstermek için hayvan sahibi oluyorlardır..

Çünkü bizim nezdimizde, her canlıya yapılan işkence, aynıdır.

Ha insana işkence etmişsiniz.

Ha hayvana..

Tam bu noktada..

Hayvanseverlik propagandası arkasındaki bir riyakarlığı da deşifre etmemiz gerekir..

Bahtiyar papağana bu kadar sahip çıkan insanlar..

Bu topraklarda..

Cumhurbaşkanı adayı olan birilerinin şu sözlerine hiç itiraz etmemişlerdi:

“Gittin mi bayram tatiline kapatırım kapıyı kalırsın orada. Burası aşevi mi?”

Evet..

Büyük çoğunluğu CHP seçmeni olan, hayvansever olarak tanıtılan gruplar..

Suriyeli insanlar için..

Bu sözleri sarfeden bir kişiyi..

Bu sözleri sarfettikten sonra, sandığa gömmediler..

Onu alkışladılar..

Seçimi kazandıramadıysalar da.

Ciddi bir oy almasını sağladılar..

Hani tekil bir açıklama olur..

“Basit bir gaf” der kapatırsınız..

Ama aynı politikacı, aynı seçim döneminde, bakın başka neler söyledi:

“4 milyon Suriyeli Türkiye’de yaşıyor, 40 milyar dolar para harcadık. Neden?”

Bitti mi?

Hayır..

Bir papağan için haklı olarak kıyametler kopartanlar..

Suriye’de ölen 1 milyona yakın insana sessizler..

1 milyon insanın katili Esed’i aklayıp paklamanın gayreti içindeler..

Bahtiyar’ı öldüren Murat’a duydukları kini, Esed’e duymuyorlar..

Papağanın katiline kızdıkları kadar, Mısır meydanlarında 4 bin Müslümanı şehit eden Sisi’ye kızmıyorlar..

Her fırsatta..

Esad ile ilişki kurulmasını, Sisi ile masaya oturulmasını istiyorlar..

Ben de hayret ediyorum..

Yüz binlerce Suriyeli insanın, binlerce Mısırlı insanın, bir Bahtiyar papağan kadar değeri yok mu?