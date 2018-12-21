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Bahtiyar papağan ölmüş, ne yapacağız şimdi?

21 Aralık 2018 Cuma

Bahtiyar ölmüş.. 

Kim mi Bahtiyar?

Bir papağan..

Acun’un televizyonunda, ikinci eş Şeyma’ya 125 bin lira aylık nafaka ödeyebilmek için.. Biraz müstehcenlik.. Biraz şiddet.. Biraz argo.. Biraz gençlik heyecanlarını tahrik.. Ve profesyonelce ekran başına kilitlenen seyirciler sayesinde, katılımcılara kazandırılan sahte şöhretler..

En sonunda..

Bir papağanın boğazının sıkılması ile zirve yaptı.

Böylece tüm Türkiye tanımış oldu, çıktığı televizyonun patronu Acun’a, “İmparator” dedirtmek için, papağanın boğazını sıkan Murat Özdemir’i..

Evet evet. 

Acun’un ekranına çıkan bir yarışmacı..

Papağanına “Kuşum Mesut Bahtiyar, arkadaşlar o bir gün ‘Acun Baba’ demeyi öğrenecek. Acun İmparator, sultan Süleyman kim” diyerek işkence yapıyor..

Sakatlıyor..

Utanmıyor, bir de bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıyor..

Hali ile, tepki alıyor..

Gözaltına alınıyor..

5254 TL para cezası veriliyor.

Ve akli dengesi yerinde mi diye, hastaneye sevk ediliyor.

Akli dengesi yerinde değil ise, para cezası nasıl veriliyor, ayrı bir sorun..

Ama bu arada.

Papağan ameliyata alındı..

Profesör düzeyinde veterinerler yakından ilgilendiler..

Ama Bahtiyar papağan öldü..

Bir hayvana yapılan işkenceye hepimiz karşı çıkıyoruz da..

Bir canlıya yapılan eziyeti, Allah’ın yarattığı varlığa eziyet olarak görüp, bunu hepimiz lanetliyoruz da..

Hayvanseverlik adı altında, yeni bir akım geliştirenler..

Evde çocuk yerine, hayvan beslemeyi önceleyenler..

Hayvana yaklaşıp, insanlardan uzaklaşanlar..

Kısacası..

Hayvanseverliği, insanın kutsallığına bir itiraz, bir başkaldırı gibi görenler..

Özellikle de..

Laikçisi, ateisti, komünisti..

Şimdi bu somut olayda..

Papağan işkencecisine lanet okuyorlar..

Mevzuatın çaresizliği içinde eziliyor, ellerinden bir şey gelmemesinin acısı ile..

Duaya(!) koyuluyorlar:

“Cehennemde cezasını çekesin..”

Durun arkadaşlar..

Siz değil misiniz, dini kavramlarla tavsiyede bulunanlara karşı, “Hayat da burda, ceza da burda” diyen..

Siz değil misiniz “Öbür dünya diye bir şey yok” diyen..

Hayat burda ise.. Her şey burada bitiyor ise..

İşkenceciyi aldınız. 

5254 TL para cezası verdiniz..

Olay bitti..

Laikçi bakış açısı ile hayata bakan..

Seküler mantık, böyle bakmalı olaya..

Hep merak ederim..

Dini hassasiyeti düşük seviyeliler..

Dini kurallarda önerilen evliliğe mesafeli olanlar..

Veya evlenseler de..

Çocuk sahibi olmaktan kaçınanlar..

Çocuk sahibi olsalar bile, bunu asgari düzeyde tutanlar..

Niçin hayvan beslemede aşırı istekli olurlar?

Çocuk sahibi olmadaki açlıklarını, hayvan besleyerek mi gidermek isterler?

Ve daha önemlisi..

Bir genelleme yapmak doğru değil ama..

“Komşuda var, ben de alacağım” ezikliği ile..

Hayvan sahibi olan kaç kişi..

Murat Özdemir vakasıdır?

Hayvansever olduğunu söyleyenlerin içinden, kaç tane Murat Özdemir çıkar?

Öyle ya..

Murat Özdemir de, bir hayvansever profili çiziyor..

İşkence olayının görüntüleri olmasaydı..

“Papağan almış, evinde bakıyor” görüntüsü ile değerlendirilseydi..

Tüm hayvanseverler, şimdi kendisini alkışlıyorlardı..

“Ne incelik.. Ne büyük sevgi” diyorlardı..

Ama işkence görüntüleri ile birlikte.. Bambaşka bir kimlik ile karşı karşıya kaldık..

Kimbilir bu tipler, belki de insanlara yapamadıkları işkenceyi, bir anlamda dilsiz-elsiz hayvan üzerinde göstermek için hayvan sahibi oluyorlardır..

Çünkü bizim nezdimizde, her canlıya yapılan işkence, aynıdır.

Ha insana işkence etmişsiniz.

Ha hayvana.. 

Tam bu noktada..

Hayvanseverlik propagandası arkasındaki bir riyakarlığı da deşifre etmemiz gerekir..

Bahtiyar papağana bu kadar sahip çıkan insanlar..

Bu topraklarda..

Cumhurbaşkanı adayı olan birilerinin şu sözlerine hiç itiraz etmemişlerdi: 

“Gittin mi bayram tatiline kapatırım kapıyı kalırsın orada. Burası aşevi mi?”

Evet..

Büyük çoğunluğu CHP seçmeni olan, hayvansever olarak tanıtılan gruplar..

Suriyeli insanlar için..

Bu sözleri sarfeden bir kişiyi..

Bu sözleri sarfettikten sonra, sandığa gömmediler..

Onu alkışladılar..

Seçimi kazandıramadıysalar da.

Ciddi bir oy almasını sağladılar..

Hani tekil bir açıklama olur..

“Basit bir gaf” der kapatırsınız..

Ama aynı politikacı, aynı seçim döneminde, bakın başka neler söyledi:

“4 milyon Suriyeli Türkiye’de yaşıyor, 40 milyar dolar para harcadık. Neden?” 

Bitti mi?

Hayır..

Bir papağan için haklı olarak kıyametler kopartanlar..

Suriye’de ölen 1 milyona yakın insana sessizler..

1 milyon insanın katili Esed’i aklayıp paklamanın gayreti içindeler..

Bahtiyar’ı öldüren Murat’a duydukları kini, Esed’e duymuyorlar..

Papağanın katiline kızdıkları kadar, Mısır meydanlarında 4 bin Müslümanı şehit eden Sisi’ye kızmıyorlar..

Her fırsatta..

Esad ile ilişki kurulmasını, Sisi ile masaya oturulmasını istiyorlar..

Ben de hayret ediyorum..

Yüz binlerce Suriyeli insanın, binlerce Mısırlı insanın, bir Bahtiyar papağan kadar değeri yok mu?

 

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YORUM YAZ

  • ümitümit10 dk önce
    Yaratılan her canlıyı seveceksin ayırt etmenin anlamı yok. Kimisi hayvanlara yardım ederek,kimileri insanlara kimileri ise hepsine yardım edebilir. Öyle bir yazı yazmışsınızki yorumların içinde - banane papağandan öldüyse öldü - diyerek oradaki dilsiz canlının hakkını savunanlara sırf muhalefet olsun dıye sizi desteklemek amaçlı mesaj atanlar çıkıyor. Emin ol bir hayvana işgence edilmesine sesi çıkmayan bu zihniyetin insanlara yapılan işgenceyede sesi çıkmaz. Hem ne biliyorsunuz insanlara yapılan zulume ses çıkarmadığımızı ? Öyle klavye başında 10 binlerce tl maaş alarak kalemşörlük yapmayın. Siz o canlılara merhamet etmezseniz Allahda size merhamet etmez. Önemli olan haksızlığa zulme sessiz kalmamak değilmi ? Neden bunu eleştirdiniz ...
  • RTE53RTE5313 dk önce
    Sn Yazar ; Geçtiğimiz hafta Ankara tren cinayeti ile ölen değerlerimiz,Çorlu tren cinayeti ile ölen canlarımız sizin için ne ifade ediyor ?  Var mı bu konuda da yorumunuz ?
  • TunahanTunahan15 dk önce
    Bu ulkede Suriyeli cocuklar, Afrin sehidi cocuklarindan daha degerli ve Suriyeli olarak yasamak Turk vatandasi olarak yasamaktan daha avantajli.Batililarin cok derin hesabi var bu isin ardinda,otuzbes yil sonrasini dusunun anlarsiniz Ali bey,
  • HasanHasan22 dk önce
    Maalesef bizi böyle eften püften gündemle oyalıyorlar.Böyle insanların insan diye bir dertleri yoktur.
  • EbrarEbrar24 dk önce
    Cemal kardesime bir sorum olacak herkes dusuncesinde hakli sorum,abd cok ulkeye dikta ediyor istilada ediyor bu savaslar hep somuru menfat icin bence mesela turkiye hicbir zaman 80 senede kimseye hicbir ulkeye saldirmamistir sadece ssvunmustur cevap yazmana gerek yok
  • hacı mehmethacı mehmet25 dk önce
    El cevap: Yok.
  • zaferzafer41 dk önce
    ... ordusunun güzergahını sırf hamile hayvan rahatsız olmasın diye değiştiren,kedisinin uykusu kaçmasın diye hırkasını kesen bir peygamber ...
  • TalhaTalha47 dk önce
    muminzede rumuz sahibi kişinin içine hitler kaçmış. Bu zamanda her şeyden bolca mevcud; hitler ruhlu hastalardan da sayılamayacak kadar...
  • BekirBekir52 dk önce
    ... hayvanla suriyelilerin ne alakasi var siginmaci olarak ülkemize gelenlerden ve dogru dürüst ysaiyanlardan kimse sikayetci degil, ama buraya gelip cesitli suclara karisirlarsa onlarin bir papagan kadar bile degeri yoktur ...
  • halil45halil4553 dk önce
    haber programlarinda öyle dramatik anlatiyorlarki hayret hayret, insan öldügü zaman bile bu kadar dramatik anlatmiyorlar, ben üzülmedim papagana banane
  • ahmet el mintaniahmet el mintani53 dk önce
    Bir olay tespiti üzerinden yine ... etmişsiniz.
  • Carpik RecaiCarpik Recai54 dk önce
    ... önlem alinmali.
  • EbrarEbrar55 dk önce
    Murat ozdemir,gibi saysan cok var illaki bir olay vuku bulacak mesela bir deprem olacaksa kopek onceden hissediyorbazi pisikoloji bozuk saldirga akrasipde deniyor bunlar bir proramda yada evinde komsusundacektigi hareket ele veriyor fakat bunu fark eden hic yok gibi bazan videolarda hitap ederken hosuna gitmeyeni tarif ederken patetes diyor.asagiliyor kisi onu anliyormu herkes kendinde olan hatayi az biliyor cok pisikolog goregi dinliyor encok bilgiyide ordan ogreniyor onlarda soyluyor bizim isimiz dinlemek ben isterimki devlet tv halki egitecek proramlar yapsin birinin yaptigi yanlisi kisiye soylemekdense,yasam koclarindan duysun bir tomruk bir agac getirsen bu yontulmasi lasimki kapi pencere olsun bir sazin govdesi de agac fakat ustanin elinde olunca hem eglendiriyor hem aglatiyor hem dusunduruyor.
  • Oto Lastik CumaliOto Lastik Cumali57 dk önce
    Büyük patlama (Big Bang)`dan sonra ilk olarak hayvanlar olustu, yani onlar daha degerli. Ben böyle bilirim. Gerisi hikaye ve önemli degil.
  • ÖzgünÖzgün59 dk önce
    Elinde kalemi olan sizsiniz bunu neden bize soruyorsunuz.Bu sizin vicdan ölçünüzdür.
  • ALtun KarakolALtun Karakol1 sa önce
    Muhteşemmmm...
  • KarineKarine1 sa önce
    Şenay Doğan,... nedir bu kardeşim herkesi gömme merak tevbe tevbe.
  • kayserilikayserili1 sa önce
    değerli yeniakit. öncelikle kaliteli yayıncılığınız için teşekkür ederiz. Sayın Ali Bey, ... belki o insanlar o sevgiyi hayvan besleyerek buluyor...
  • VatanYahutSilistreVatanYahutSilistre1 sa önce
    "......Hayvanseverliği, insanın kutsallığına bir itiraz, bir başkaldırı gibi görenler..Özellikle de..Laikçisi, ateisti, komünisti......" ....Dindar,laikçi,ateist,ulusalcı,komünist,milliyetçi....Kime göre?....Neye göre?.....Hepsinin başımın üstünde yeri var EĞER; Merhametli ise ;doğru-dürüst ve ahlak sahibi ise, vefalı ise, şefkatli ise, paylaşıyorsa, hogörü sahibi ise;her canlıya ve çevresine saygılı ise; vicdan sahibi ise kısaca insani erdemlerden nasibini almışsa
  • RiyaRiya1 sa önce
    Güzel yerden yakalamışsınız. Hayvan hakları insan hakları kadın hakları kadına şiddet diyenler hep gösteriş ve menfaat vardır. Erkeği İslama uygun terbiyeli ahlaklı yetiştirme denmesi kadınların edepli ahlaklı olması gerekli denmesi gerekirken yanlışı yanlış zihniyetle düzeltmeye çalışmak, düzeleceğini sanmak yanlış bu zihniyetle. İslama geçilerek düzelebilir. İslamdan başka düzeltme olmaz. Düzeltirim diyende riya menfaat vardır.
  • muminzedemuminzede1 sa önce
    Türkiye niteliksiz insan dolu.Duzgun besleyip ,eğitemeyeceksem iyi bir yaşam sunamayacaksam çocuk yapmam.Sizin mantiginiz;Allah riskini verirdir.Bu mantıkla daha çok kafasız adam yetişir.Ayrica hayvan sever insan,insan da sever.Sizin o dedikleriniz bunalimda olup sahte hayvan sevgisi ile petshoptan hayvan alan insanlardır.
  • adem şenadem şen1 sa önce
    ... Çünkü benim için önce insan gelir .
  • CEMALCEMAL1 sa önce
    ... LAİKLİK DİNSİZLİK DEĞİLDİR HALA ÖĞRENEMEDİNİZ. HERKESİN İNANDIĞI GİBİ YAŞAMASI DİNİN İSTİSMAR EDİLMEMESİ VE DEVLET İŞLERİYE DİN İŞLEİNİN AYRI OLMASIDIR LAİKLİK. LAİK OLMAYAN ÜLKELERİ GÖRÜYORUZ . SONRA LİAKLERE DİNSİZ DERLER. SAVAŞLARIN İNSANA YAPILAN ZULMÜN %90 Nİ DİN YÜZÜNDEN DİR. HERKESİN İNANDIĞI GİBİ YAŞAMASI, DİNLE DEVLET İŞLEİNİN BİRBRİNDEN AYRILMASI BATIDA VE ÜLKEMİZDE VAHŞETİ İ,NSAN SÖMÜRÜSÜNÜ MİNUMUMA İNDİMİŞTİR. DAHADA İNECEKTİR ŞU İŞİD KAFALI DİN TACİRLERİ OLMASA.OSMANLI 1836 DAN SONRA YARI LAİKLİĞE GEÇMİŞTİR...
  • Ahmet yilmazAhmet yilmaz1 sa önce
    Sayin yazar bu olaya iktidar bile ilgi gosterdi. Ama tran kazasinda 10 kişi ölmüş bunu irdelemiyorsunuz. ...
  • Coskunakademi Coskunakademi 1 sa önce
    Ali bey burda bile laik kemalist kesime laf atiyorsunuz o insanlarin hayvanlari sevmelerinden daha dogal ne olabilir sevmesinler mi veya tepki vermesinler mi ayrica o sacma sapan programlari izleyenlerin cogu ev hanimlari ... her yazinda karsi tarafa saydiriyorsun ...
  • AHMETAHMET3 sa önce
    Kaleminize sağlık Ali Bey. Bu hayvan besleyenlerin çoğununaynı zamanda insanlarla diyoloğu yok veya çok az.Çünkü hayvan itiraz etmiyor,, fikrini söylemiyor. Bu o kişinin insanlarla konuşmaya tahammül edemediğini gösterir. Tanıdığım bir kişi var.Beslediği köpeğini çok seviyor. Ama herkesle kavgalı.Bizim atalarımız ve kitabımız hayvanlara ve hayvan haklarına çok önem verir.Ama hayvanları insanlardan üstün tutmaz.
  • Osman ÖzkanOsman Özkan3 sa önce
    ali bey ister kız ister çıldır istersen dünyayı ateşe ver tabii verebilirsen değişmeyen bir gerçek var reklam kanalları hala düşmanın elinde vede bu kanallar bizim mahalle ile birlikte iş tuttuğundan onlar artık meşru bir kurum oldular tıpkı ,veya aynen MİLLİ PİYANGO GİBİ. bir gün parasız pulsuz kalsanız evinize iki ekmek parası kazanmak için bir tepsiye biraz simit koyup şehrin caddelerine çıksanız belediye zabıtası terörist avına çıkmış ordular gibi size dünyayı dar eder ama eğer dostlarınızdan arkadaşlarınızdan korkunuzu yenip ALLAHIM sana malum beni bağışla diyerek bir deste piyango bileti alıp caddelere çıkarsanız eğer dilinizi kullanmayı,da biliyorsanız ilk önce belediye zabıtalarını bilet alma sırasına sokarsınız bu nedenle bizlerin ,de kullandığımız reklam sektörü yeri gelince bizlerin tüm değerlerimizi hiçe sayıp bildiklerini okuyorlar kısacası onlarda bizleri tepe tepe kullanıyorlar al gülüm ver gülüm herkes mutlu herkes halinden memnun.sonuç inandığınız gibi yaşamıyorsanız yaşadığımız gibi inama,ya devam ediyoruz. testi kırılana kadar Müslümanlığımız kardeşliğimiz aklımıza gelmez testi kırılınca timsah göz yaşları dökeriz bilmiyorum bu göz yaşları bizleri mahşerde kurtarır,mı
  • MisafirMisafir3 sa önce
    Cephe aldığınız insanları hiç tanimiyorsunuz ...
  • şenay doğan şenay doğan 3 sa önce
    söylemeyi unutmuşum ben gittiğim her yer pazar arabası ile giderim avmlere bile içinde sokak hayvanları için yiyecek ve o yiyecekleri koyacağım kaplar vardır çantamda mutlaka bir paket ıslak mendil ve makas vardır ıslak mendil hayvanlarımın kirlettiği kaldırımları silmek içindir makasla da gömeceğim hayvanların toprağını eşerim ben asfalta bir hale gelecek derecede ezilmiş fareleri bile gömerim ve ber gömüşte ya rabbi ben bir garip kulun cenazesini kaldırdım sen de benim cenazemi kaldır ve beni nefsine göm derim allaha emanet olun
  • şenay doğan şenay doğan 3 sa önce
    yer ehline nasıl muamele ederseniz gök ehli de size öylece muamele eder ancak ameller niyetlere göredir allah hakkı için olmayan niyetin bir anlamı yoktur yüreğinizdeki şefkat ve merhamet allahtandır kendisine şefkat ettiğiniz o varlıklar allahtandır ve onlara şefkati bütün yüreklere sokacak da onlara en hayırlı sahibi inşallah yollayacak da allahtır hayvan severken de insan severken de bitki severken de yeri göğü severken de allahu tealayı devre dıışı bırakmak yemin ediyorum çıkmaz sokaktır allaha emanet olun
  • şenay doğan şenay doğan 3 sa önce
    onun üzerine levenzelnayı müminun 115-118i kaza bela dualarını çok okumuşumdur iki defa onun için sadaka verdim birgün kedim öldü derdimi kimseye açmadım allahın kapısına vardım onun huzurunda yandım onun toprak ol emrini beklerken ki hali gözümün önüne gelince kavruldum işte o sırada yanıma melekler geldi ve bana emret dediler ben de allah hakkı için onları rabbime havale ettim ahzab 41-47nin tecellisinde şereflendirilmeleri ve ve ordum geldiğinde o cihadla müşerref kılınmaları için
  • şenay doğan şenay doğan 4 sa önce
    ben de bir hayvanseverim hatta öyle ki mahallenin çocukları kapıma gelir falanca yerde bir ölü hayvan bulduk diye benden onu gömmemi isterler ben de gömerim kurt sineklerini hamam böceklerini bile gömerim ama hayvan sever ken ne onların rablerini ne onların ahiretlerini ne de ne de onların efendisi olan insanları ne süleyman ası ne de muhammed mustafayı unutmam beslediğim bir kedi sokak kedisi vardı annaem eve almama müsaade etmiyor mecburen sokakta besliyorum çok yaramazdı üstelik ölümcül bir hastalığa da yakalandı bu nedenle aşırı üzülmüşümdür
  • EbrarEbrar4 sa önce
    Evet,cok dusundurucu,cok guzel bir makale birincisi evinde kus besleyen hayvana verdigi degerle,farkli bakilirken zihniyetini bilemiyor.elbetde her canliya ickence acimasizlik,ayrica hayvani insandan ustun gormek isteyenler.hayvan besleyip cocuk istemeyen nedeen ,cocuk mesakkat giyim kusam tahsil evlenmesi getirecegi zarar ayrica buyumuyor eglencesi her canli ayni hakka sahip ken insanlari hesaba katmiyor cunku hayvandan geldigini idda edenler var beddua,da ahirete inandigini sanmiyom devleti yaratici cezasini cehennem sayip sakin yasamayi,da cennet sayanlar diyemi dusunuyorlar acunun tv ,si yetenek prorami,sunuyor encok ses yerismacilari katiliyor bagiran bagirana kim kimi dinliyor gecen tv 8 yemek prorami bir ogretmen soyle diyor elestirisinde 4 unuversite bitirmis kiminle konustuna dikkat et diyor ve baktim meslegi ogretmen, bazi yorumculara bakiyom okusan bir gun zaman ayirmalisin kisa ozet yazmakdan aciz ve birazda birbirini suclama aklama patformunu,na donustuher canli kutsaldir, birazda hahsiz yere oldurulenlere tepkili olalim
  • Yeni çağYeni çağ4 sa önce
    Kediyi ağaçtan kurtarmak için oraya tırmanıyor, tv' cileri de çağırıyor, kendini herkese gösteriyor, aşağı iniyor, arabasına binip giderken birini eziyor ve bu sefer kendini kimseye göstermeden vınnnnn!
  • koraykoray7 sa önce
    Saniyorum Haber azligi var etrafta... 

Ali Karahasanoğlu

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