Babacan ne diyor, gerçekler neyi gösteriyor?

Diyor ki Ali Babacan:

“İşsizlik ve yoksulluk sorununu bu hükümet kesinlikle çözemeyecek. Çünkü bu ülkeye uzun vadede yatırım yaparak yeni iş sahası açan yok.”

Öyle ise, Aralık ayında Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek ihracat rakamına nasıl ulaşıldı?

Diyor ki Babacan:

“Hukukun olmadığı yargının bağımsız ve tarafsız çalışmadığı, adaletin olmadığı fırsat eşitliğinin olmadığı bir ülkeye yatırım gelmez.”

Türkiye’ye yatırım gelmez ise.. Türkiye’ye yabancı yatırımcı gelmez ise.. Son bir ay içinde Türkiye’ye gelen 16 milyar dolarlık sıcak paranın amacı ne? Gezmeye mi geldiler? 1 geceliğine mi geldiler.. Gelip, gittiler mi? Dolar 8 TL’lerden 7,4’lere inerken, spor mu yapma niyetinde idi? “Maksat hareket olsun, Bir inelim bir çıkalım” mı diyordu?

Babacan diyor ki:

“Boğaziçi Üniversitesi’ne partili cumhurbaşkanı olarak partili bir arkadaşı atarsanız bu ülkenin eğitim sorununu çözemezsiniz.”

Bir de şöyle bakalım olaya, her konuda özgürlük yanlısı olan Ali Babacan, akademisyenlere siyaseti tekrar yasaklamayı mı düşünüyor? Veya şöyle soralım, Deva Partisi Kurucu üyesi Fazıl Hüsnü Erdem’e mübah olan siyaset yapma, bir başkasına gelince yasak mı olacak? Deva Partisi içinde kuruculuk yapan diğer öğretim üyelerine akademisyenlik caiz, AK Parti aday adayı olan için cevaz yok mu?

Diyor ki Babacan:

“Hem cumhurbaşkanın bütün yetki ve gücünü kullanıyor. Hem de bir siyasi partinin genel başkanı olarak diğer partilere rakip olarak çalışıyor.”

İyi de, parlamenter sistemde de, Başbakan koltuğunda oturan kişi, bugünkü Cumhurbaşkanının tüm yetkilerini kullanıyor, hem de partinin genel başkanı olarak, diğer partilerle rakip olarak çalışıyor. Değişen ne? Fark ne?

Diyor ki Babacan:

“Şu andaki iktidara hem cumhurbaşkanının kendisine hem de iktidardaki iki partiye destek düşüyor. Çok taraftar ve ortakla desteği belli bir noktada tutabilir miyiz? Kaygısı bu yani, ortaklarımızı çoğaltalım.”

Cumhurbaşkanı’na yönelik olarak “Kutuplaştırmayı tahrik ediyor, hep kendi bildiğini yapıyor, tek parti yönetimine gidiyoruz” diye eleştiren de siz değil misiniz, sayın Babacan? Bu cumhurbaşkanı, taraftarlarını çoğaltmaya çalışıyorsa, daha çok partiden destek alma arayışına girdi ise, bunda rahatsızlık duyulacak ne var?

Diyor ki Babacan:

“Bir de muhalefetteki partileri acaba bölebilir miyiz? Onun da şu anda ciddi bir çabası var.”

Siz, iktidardaki partilerin çoğalmasına karşı çıkarken.. Bilerek isteyerek, ittifak kurmak isteyen partilerin o birlikteliklerine karşı çıkarken.. Muhalefetteki birbirine benzemeyen partilerin, sunu olarak birada tutulmasını sanki gerçek bir ittifak varmış gibi gösterip, “Muhalefeti bölmeye çalışıyorlar” diye karşı atağa geçmenin, ne manası var, sayın Babacan?

Öyle ya..

AK Parti, MHP ve BBP, ittifaklarını açıktan yaptılar.

Resmi olarak ilan ettiler..

Şimdi Saadet Partisi’ni de yanlarına almaya çalışıyorlar..

Bakın bu partilerin tabanına..

Birisi Şişhane, diğeri Kasımpaşa türünden, birbirlerine zıt kardeşler değiller..

Din deyince, iman deyince, vatan deyince, küçük nüans farkları ile, hepsi aynı şeyleri düşünüyor..

Ya “Bölünmek isteniyor” denilen muhalefet?..

Öncelikle bir defa, resmi bir ittifak yapma cesaretiniz bile yok.

2018 milletvekili seçimlerinde, CHP, İP ve SP ittifakı yaptı..

HDP’yi niye yanlarına alamadılar?

“Bizim ittifakımızda HDP yok” diyorlarsa..

O zaman niye, % 52.5 oy alan Cumhur İttifakı karşısında % 47.5’u bütün olarak gösterip, ardından da “Muhalefeti bölmeye çalışıyorlar” diye eleştiri getiriyorsunuz.

Siz muhalefet olarak, % 47.5’luk bir bütünlüğe sahip değilsiniz ki, bölünesiniz..

Diyorsanız ki, “Biz % 40’lık muhalefetten bahsediyoruz..”

Bunu böyle söyleyin, o zaman.

HDP ile flörtünüzün adını da koyuverin..

Selahattin Demirtaş’ı şirinlikler..

AİHM’in Demirtaş kararına destek çıkmalar..

Ve PKK’ya sempatik mesajlar..

Hepsini toplayıp, soralım o zaman İyi Partililere:

“Riyakarlık yapmadan söyleyin. Seçmeninize gittiğinizde de, kahvaltı muhabbetini açık yüreklilikle savunabilecek misiniz?”

CHP din ile sorunlu söylemini devam ettirir iken..

Ali Babacan, muhalefetin bölünmek istendiğini söylerken, kendi dini özgürlük anlayışını mı terkediyor?

CHP’nin yasakçılıktan vazgeçtiğini mi iddia ediyor?

Ali Babacan, muhalefeti bütün olarak görmek isterken, ülkücülük iddiasındaki Meral Akşener ile, Türk askerini tükürükle boğma iddiasındaki HDP’lileri nasıl aynı çatı altında toplayabiliyor?

Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan arasında bir ihtilaf yaşanmayabilir. Bunlara İyi Parti’yi de ekleyebiliriz..

Aynısı, Cumhur İttifakında var, çünkü..

AK Parti ile MHP ittifak yapabildiğine göre..

Davutoğlu ve Babacan ile İyi Parti de ittifak yapabilir..

Bunlara SP’yi de ekleyebiliriz..

Ama CHP’yi hangi yüzle aranıza alacaksınız?

Bugün dahi, seçmeli din dersine karşı çıkan utanmazlarla nasıl birlikte hareket edebileceksiniz?

CHP ile ittifak yapsanız da, bir yere varamıyorsunuz.

Mutlaka HDP’yi de ittifaka almanız gerekir ki..

Cumhur İttifakı ile aranızdaki fark, % 3’lere insin, onu da bir şekilde kapatırız ümidi sizde yeşersin..

İyi de..

“HDP ile İyi Parti’nin aynı ittifak içinde yer almasını, bize değil, onlara sorun” diyebilirsiniz de..

Siz kendi içinizdeki milliyetçi kesimden gelen, ülkücülük iddiasındaki kurucularınıza, HDP ile ittifakı nasıl izah edeceksiniz?

Değer mi Ali Babacan?

Yakışır mı sana Babacan?

Bakanlık koltuğunu 2002’de sana altın tepsi içinde sunan Tayyip Erdoğan’ı “devirmeye kalkışan adam” olarak anılmak, sana yakışır mı?