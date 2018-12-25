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Ayağından asılacak kimdi, Zeki Alasya mı?

25 Aralık 2018 Salı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu paylaşımda bulunmuş:

“Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Kartal Adliyesindeyiz!’’

Bu milletvekilinin sosyal medya hesabında tanıtımı, “Atatürkçü, Sosyal Demokrat, Yolsuzlukla ve Emperyalizmle Mücadele Ediyor” şeklinde yapılıyor..

Eee.. Atatürkçü olunca..

Sosyal demokrat olunca..

Yolsuzlukla mücadele edince.

Emperyalizmle mücadele edince..

Böyle oluyor..

Ölen adamı mezarından çıkarıp, adliyeye getiriyorlar..

İster inanın.. İsterseniz inanmayın..

Bunun bir adım ötesini söyleyeyim mi?

Birkaç yıl sonra..

Tepemize binmek için..

Bu paylaşımı gösterip..

“Siz var ya siz.. Zeki Alasya’yı mezarından çıkarıp, adliyeye getirip, ifadesini istemiştiniz. Bu kadar zalimsiniz. Bu kadar faşistsiniz” diyeceklerdir..

Şaka yapmıyorum..

Yazın bir kenara..

Nasıl ki, Adnan Menderes’e benzer iftiralar attılar..

Muhafazakarlar biraz sessiz kaldıkları için..

“Üniversiteli gençler öldürülüyor, delil bırakmamak için cesetleri kıyma makinelerinden geçiriliyor” iftiraları attılar ise..

Tekrarını hayata geçirmenin hazırlığını yapıyorlar..

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen dün savcıya ifade verdiler..

Çıkışta kendileri de, avukatları da açıklama yaptılar..

Ben merakla açıklamaları okuyorum..

“Ayaktan sallandırma” ile ilgili..

“Mahzende zehirlenerek ölme” ile ilgili..

“Başka ülkelerdeki liderlerin yaşadıkları kötü son” ile ilgili bir açıklama bekliyorum..

Bu sözler, hangi anlamda söylenmiş?

Kim için söylenmiş?

Bu sallandırmaların, zehirlenmelerin, kötü sonların olması ile ilgili olumsuz bir söz niçin edilmemiş?

Tam aksine..

Olumsuz söz söylenirken..

Niçin o liderlere haksızlık edilmiş olacağı değil de..

“Olan bize olur” anlamında..

“Ama bize yazık olur, biz harap oluruz” demiş?..

“Ayağından asılacak lider bizi ilgilendirmez..” anlamında imalarda niye bulunmuş?..

“Mahzende zehirlenerek ölecek lider bizi ırgalamaz” mealinde ifade niye kullanmış?..

“Başka ülkelerin liderlerini kötü sonları nın yaşanması bize hiç de dert değil..” çıkarımı yapılacak sözleri niye söylemiş?..

Küçücük bir izahat yok..

Akpınar’ın açıklamalarında da yok.

Gezen’in açıklamalarında da yok.

Avukatlarının açıklamalarında da yok..

Peki savcı huzurundaki ifadelerinde ne demişler?

Dedikleri şu:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastetmedim. Hakaret amacım yok.”

Tamam, anladık.

Hakaret kastınız yok.

Tamam, Tayyip Erdoğan’ı kastetmediniz..

İyi de..

“Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler” derken..

Hangi lideri kastettiniz?

Hangi kişiyi kastettiniz?

Sakın bana..

Aykut Erdoğdu’nun paylaşımındaki gibi..

“Zeki Alasya’yı kastettim” demeyin..

Bakıyoruz, Müjdat Gezen’in avukatına..

Programda da, kendisine bol bol atıf yapılan bir isim..

Ergnekon ve Balyoz davalarında, anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs eden sanıkların avukatı..

Yani..

Tam da..

Darbe yapıldığında başbakanları ipte sallandıracak olanların..

Liderleri, mahzenlerde zehirleyerek öldürecek olanların..

Liderleri kötü sonla buluşturacak olanların avukatı..

Geliyor geliyor.

“Bizim kötü bir niyetimiz yok. Darbeden yana değiliz” diyenlerin avukatlığını yapıyor..

Tesadüf mü?

Öyle diyorlar..

Tabii.. Yersen..

Her olayda kendisini bir şekilde yargılanmaktan kurtaran Uğur Dündar..

Dün kendisini savunurken, yine balçığa saplandı..

“Ben program sırasında da uyarılarda bulundum. Darbeler dönemi artık bitti diye tekrar tekrar hatırlatma yaptım” dedi..

Demek ki..

Aslında amaç darbe tehdidi yapmak imiş..

Ama..

Soruşturmanın önünü kesmek için..

“Biz darbeye karşıyız” söyleminde bulunulmuş..

Başka bir anlamı olabilir mi, “Darbeye karşıyız” denilen bir programda, “Ayağından sallandırırlar” ifadesinin?

“Mahzende zehirlenerek öldürürler” cümlesinin?

Nitekim...

Dünkü savcılık ifadelerinde, “sallandırma”, “zeherlenerek ölme” ve “kötü son” ile ilgili olarak, tek bir cümle edilmemiş..

Bur noktada savcılığa da soruyorum..

Siz mi sormadınız?

Yoksa onlar cevap vermediler, kendi bildikleri şarkıyı söyleyip, çıktılar mı?

Öyle ya..

Soruşturmanın kilit noktası, “sallandırma, zehirlenme, kötü son..”

Bunlar sorulmadan, ifade tamamlandı ise..

Dostlar alışverişte görsün muhabbeti yapılmış demektir..

Soruldu ise..

Cevabının ne olduğunu, aynı zamanda Balyoz, Ergenekon darbecilerinin de avukatı olan Celal Ülgen mi açıklar, yoksa savcılık mı, bilmem..

Ama, kamuoyu bu sorunun cevabını bekliyor..

Lütfen, Balyoz sulandırıldığı gibi..

Ergenekon sulandırıldığı gibi..

En sonunda..

“Balyoz da yokmuş, Ergenekon da yokmuş” şeklindeki hokus pokus gibi..

“Sallandırma, zehirlenme, kötü son” olmaksızın yargılama yapıp..

Davayı bitirmeyin..

Bu ülkeye yazık edersiniz..

Darbecilerin dümen suyuna girersiniz..

 

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YORUM YAZ

  • Kenan PamukluKenan Pamuklu34 dk önce
    ... maaşları 2019 da ne kadar olacak?
  • BarışBarış46 dk önce
    Aynı hassasiyeti Sayıştay raporlarına da istiyorum
  • Yaziyorum Yaziyorum 47 dk önce
    Sayin kilicdaroglu mujdat gezen ile metin akpinari sorgulanmasini ,korkutma ve sindirme olarak soyluyor bu tertip chp ,oyunu snlafiki kaybedecek vatandasin oyunu hazir oyuncular varken oynadi oyunu.
  • Cem ErdemCem Erdem1 sa önce
    Yarası olan gocunur, üstüne alınır...
  • ihsihs1 sa önce
    Ali bey, siz bu soruşturmadan bir şey çıkacağına inanıyor musunuz? Siz de biliyorsunuz ki, Laik, Atatürkçü ve sosyal demokrat geçinen, kendini ülkenin sahibi, efendisi gören mutlu ve putlu azınlığa hiç bir şey olmaz.
  • ali sadıkoğluali sadıkoğlu1 sa önce
    by the sakal;ergenekon,balyoz davaları'nın yargı kararı ile düştüğünden,asla böyle bir oluşumun olmadığı kararından bi habersin herhalde!senin kafandaki yargı hala devam ediyor galiba.o davanın müdafisini eleştirmeye senin ve sözde temsil ettiğin fikrin(!)tüm güruhu gelse gücü yetmez,akıl fukarası cahil!ekonomik çöküşü perdeleme,dikkati dağıtma taktikleri çökünce saldırganlaşmayın,zira dinci güruh türk solunu iyi tanır!!!
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Can atakli senneyi anlatmays calisiyon sen okumussun da ne olmus,yazina bakinca kimse seni gale almaz yazdilarindan birsey anlamaz 2018 bitiyor bir senelik olaylarin dokumanini duydugumuz halde tekrar ediyon cunku ileriyi gorecek bir kabiliyet yok sana birimde yok diyonki olmayan seyler uzerinde tepiniyorlar diyon,onuda sen yapiyon herkes gazeteci muhabir yazar olamaz bende yaziyom.iki oynayan dansoz var biri para aliyor biride,kopyesi karaliyor.
  • şenerşener1 sa önce
    beraber yürüdünüz siz bu yollarda beraber ıslandınız yağan yağmurda
  • ŞenolingŞenoling1 sa önce
    İki tarafta da eksik veya yanlış bilgilere ön yargıyla körlemesine inanan fanatikler olduğu sürece işimiz çok zor. Zahmet edip programı bile izlediğinden şüphe duyduğum fanatik yorumcular, bunları sallandırcaksın, lime lime edeceksin, ibretlik yapacaksın gibi ifadeler kullanıyor. Vah ki ne vah! Bu söylediğim sadece akit okurları için geçerli değil, sözcüsünde de aynı cumhuriyetinde de. Neticesinde iki tarafta da körlemesine oy veren kitleler oluşuyor. Tek fark bir kitlenin diğerinden sayıca daha kalabalık olması.
  • ayhanayhan1 sa önce
    sevgili editör; bu sitedeki tahammül gücüne hayranım ancak; sadece şunu diyorum - defolup gidin burdan salak solaklar......sizden, chp vekillerinden ve oraya oy verenlerden bu ülkeye hayır yok topu birden tozutmuş.....farkında değilsiniz ama resmen bakırköylüksünüz....yazık olmuş 70 lerin solcularına.....ne hale geldik ya? utanmadan hala burada yorum yazabiliyor ve akp mhp suçlanıyor... kapıda savaş var savaş siz nerelisiniz?
  • adem şenadem şen1 sa önce
    Metin Akpınar beyefendinin sözleri fazla abartıldı kanaatindeyim , sonuçta herkes kendini biliyor bu ülkede.
  • Turkun1iTurkun1i1 sa önce
    Magdurumda Magdurum ...
  • İbrahim akİbrahim ak1 sa önce
    Benzer şekilde Mustafa Kemal'e hakaret edilse acaba aynı savunmayı yapsak savcı bizi serbest bırakır mi
  • osmanosman1 sa önce
    ... Ama bir gün adalet size de lazım olacak...
  • Anlamaya çalış mayınAnlamaya çalış mayın2 sa önce
    cahil ler Ebu celiller akıllı olsa müminler çoğalır
  • ahmetahmet2 sa önce
    bir cinayet ve katliam icin "..darisi basina.." temennisi ne demek? bunu kim neden yapar... cok mu komik ve cok mu profesyonelce mizah?
  • Başeğmez Başeğmez 2 sa önce
    Bu insanlıktan çıkmış suratsız domozlar için yapılacak en doğru şey, verecekler vatandaşın eline liğme liğme edildikten sonra ibreti alem için İstanbul sokaklarında leşlerini sunum yaptırmaktır, Ki herkes haddini ve yerini bilsin.Bir yandan çocuklarımızın geleceği için yedi düvelle savaş bir yandan da içimizdeki vatan haini din düşmanlarıyla uğraş. Herşeyin bir sabrı vardır.Ha bir fazla ha bir eksik gebermiş hiç önemi yok.
  • ŞenolingŞenoling2 sa önce
    Kutsal mağduriyet yine tıkır tıkır işletiliyor. Seçim öncesi düşman gerekli, tıpkı faiz lobisi, dış mihraklar, şer odakları gibi. Listeye ilk sıradan metin akpınar, müjdat gezen ve netenyahu girdi.
  • tiroldu gitti,tiroldu gitti,3 sa önce
    Zeki Alasya, kendi ağzından: dinsiz, kitapsız bir kafirdi; bu olağan bi şey artık bu ülkede, ama onun problemi şuydu: herkesin kafir gibi yaşamasının devletçe dayatılmasını istiyordu. O nedenle öldüğünde; "sttir git lan cehenneme" diye andık arkasından..
  • HalilHalil4 sa önce
    Ammenin vicdanında mahkum olmuş insan müsveddelerini hiç bir sözüm ona adli makam aklayamaz.Sen bir başbakanı türlü ayak oyunlarıyla idam edilmiş evvelki bir başbakanı emsal gösterip tehdit edecek aklın sıra sopa göstereceksin ve sonra kaypak kaypak lafını evirip çevireceksin bunu kimse yemez.
  • Adanalı abdullahAdanalı abdullah4 sa önce
    Sayın Ali bey dilinize sağlık.Ben bir vatandaş olarak diyorum turkiyede mahkemeler hale adil hükümler vermiyor.Çok isanlar yalanla dolanla pacalarini kurtardılar olan mazlumlara oluyor.Çünkü adalet olmadığı yerde zulüm olur mesele metin akpınar ve uğur dündar bazı chpliler içerde olmaları gerekirken hiç bir şey olmamış gibi aklanıp çıktılar.Anlasiliyorki o sarf ettikleri laflar o tehtitkar laflar onlara sorulmadi anlaşılıyor sallama zehirleme kime kast ediyor açıklamaları lazım.Zaten önceki konuşmaları ele almak lazımki kimi kast etikleri belli olması için böyle cımbızla laflar çıkarmak değil o konuşmayı incelemek savcının görevidir.Ben hukukcı olmama rağmen anliyorumki bu kararda eksiklik vardır
  • Adabey Adabey 5 sa önce
    .. . Örnek mhp ittifaki!
  • TunahanTunahan5 sa önce
    Cumartesi aciklama Pazartesi yargilama birde demokrasi yok diyorlar.bune hiz :)
  • vatandasvatandas5 sa önce
    Bunlar şizofren kardeşim .adam kazandı lami cimi yok .hazmedemiyorlar .
  • YaziyorumYaziyorum6 sa önce
    Ugur dundar,akit gazetesini hedef gostererek pacavra demis biz halk ve okuyucu olarak bu sozun sahibi daha cok onun hakki bir gercek pacavra varsa boyle kisilerdir.
  • YaziyorumYaziyorum6 sa önce
    Mujdat gezen metin akpinar ,yanlarinda avukatlari o avukatlarin ve ugur dundar,da savcilik sorgulamaliydi ne alaka denirse zeki alasya hayatda deyil onunda sorgulandigi yaziliyorsa enbuyuk sorumlu proram yapandir .cunku ugur dundar bu konusmacilaribilinclli konustular ayrica avukatlatida orda onlarinda desdek verdiklerini dusunuyom sorgulanan kisiler usulden sorgulandigini belirtiyorlar ustelik menderes,den demirelden ornek verdikletine bakarsan isime gerek yok bal gibi sayin cumhurbaskanina atifda bulundular.tabiki bununvarsa ciddi bir sorgulama deyilde siradan yapilmissa sayin savciya hatirlatilmasi isabetli olur bir secim arefesinde boyle darbeve zehirlenmeyi nicin soyleme ihtiyacinda bulundular demek o zehirlenmeletinden de haberleri var.halk tv,de kinusulanlar incelensin sorumlularin ceza almalarini gormek istiyok.
  • Güneydoğu Güneydoğu 6 sa önce
    Allah senden razı olsun Ali kardeş diline sağlık yıllarca bunların film lerini seyretikbunlar ikiyüzlü masketakmış yaramaz alkolik keş ikiyüzlü bunlar insan olamaz kimbilir daha kimler var bunların kanı beşkuruş etmez .
  • KenanKenan7 sa önce
    Balyozda,ergenekon da bir kumpastı diyenpartili vekil kimdi,hatırladık mı.Berincek ne demişti şunlar şunlar hesap verecek dememiş miydi,öyle de olmuuyor mu.Dostumuzu da hasmımızı da maalesef öğrenemedik
  • Osman ÖzkanOsman Özkan8 sa önce
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN . eğer bu sanatcı denen şeref ve namus yosunu vatan haini kahpeleri serbest bırakan savcıları en kısa zamanda görevden aldırıp mesleklerine son verdirmez,se Erdoğan ve ailesiniİLK FIRSATTA YOK EDECEKLER ona oy verenleri belki tesbıt edemezler ancak ak partiye kayıtlı milyonlara ve en başta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zatı alilerine destek için sembolik Ücretler yatırarak Cumhurbaşkanlığı kampanyalarına destek olan yüz binlerce insanı ceza evlerine doldurup hepsının şırıngaylakanlarını çekip içeceklerinden zerrece şüphem yoktur. gün bu gün saat bu saat SAYIN ERDOĞAN SENİ BİLİRİZ SEN KİMSEDEN KORMAZSIN. ancaksana destek veren bizler senin düşmanlarından korkuyoruz hemde çok korkuyoruz KENDİN İÇİN DEĞİL BİZLER İÇİN derhal bu sanatcı bozuntularına ve onları serbest bırakan savcılara bu dünyayı dar et elinde fırsat varken yarın çok geç olacaktır.çoooooooookkkkkkkk.

Ali Karahasanoğlu

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