Ayağından asılacak kimdi, Zeki Alasya mı?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu paylaşımda bulunmuş:

“Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Kartal Adliyesindeyiz!’’

Bu milletvekilinin sosyal medya hesabında tanıtımı, “Atatürkçü, Sosyal Demokrat, Yolsuzlukla ve Emperyalizmle Mücadele Ediyor” şeklinde yapılıyor..

Eee.. Atatürkçü olunca..

Sosyal demokrat olunca..

Yolsuzlukla mücadele edince.

Emperyalizmle mücadele edince..

Böyle oluyor..

Ölen adamı mezarından çıkarıp, adliyeye getiriyorlar..

İster inanın.. İsterseniz inanmayın..

•

Bunun bir adım ötesini söyleyeyim mi?

Birkaç yıl sonra..

Tepemize binmek için..

Bu paylaşımı gösterip..

“Siz var ya siz.. Zeki Alasya’yı mezarından çıkarıp, adliyeye getirip, ifadesini istemiştiniz. Bu kadar zalimsiniz. Bu kadar faşistsiniz” diyeceklerdir..

Şaka yapmıyorum..

Yazın bir kenara..

Nasıl ki, Adnan Menderes’e benzer iftiralar attılar..

Muhafazakarlar biraz sessiz kaldıkları için..

“Üniversiteli gençler öldürülüyor, delil bırakmamak için cesetleri kıyma makinelerinden geçiriliyor” iftiraları attılar ise..

Tekrarını hayata geçirmenin hazırlığını yapıyorlar..

•

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen dün savcıya ifade verdiler..

Çıkışta kendileri de, avukatları da açıklama yaptılar..

Ben merakla açıklamaları okuyorum..

“Ayaktan sallandırma” ile ilgili..

“Mahzende zehirlenerek ölme” ile ilgili..

“Başka ülkelerdeki liderlerin yaşadıkları kötü son” ile ilgili bir açıklama bekliyorum..

Bu sözler, hangi anlamda söylenmiş?

Kim için söylenmiş?

Bu sallandırmaların, zehirlenmelerin, kötü sonların olması ile ilgili olumsuz bir söz niçin edilmemiş?

Tam aksine..

Olumsuz söz söylenirken..

Niçin o liderlere haksızlık edilmiş olacağı değil de..

“Olan bize olur” anlamında..

“Ama bize yazık olur, biz harap oluruz” demiş?..

“Ayağından asılacak lider bizi ilgilendirmez..” anlamında imalarda niye bulunmuş?..

“Mahzende zehirlenerek ölecek lider bizi ırgalamaz” mealinde ifade niye kullanmış?..

“Başka ülkelerin liderlerini kötü sonları nın yaşanması bize hiç de dert değil..” çıkarımı yapılacak sözleri niye söylemiş?..

Küçücük bir izahat yok..

Akpınar’ın açıklamalarında da yok.

Gezen’in açıklamalarında da yok.

Avukatlarının açıklamalarında da yok..

•

Peki savcı huzurundaki ifadelerinde ne demişler?

Dedikleri şu:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastetmedim. Hakaret amacım yok.”

Tamam, anladık.

Hakaret kastınız yok.

Tamam, Tayyip Erdoğan’ı kastetmediniz..

İyi de..

“Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler” derken..

Hangi lideri kastettiniz?

Hangi kişiyi kastettiniz?

Sakın bana..

Aykut Erdoğdu’nun paylaşımındaki gibi..

“Zeki Alasya’yı kastettim” demeyin..

•

Bakıyoruz, Müjdat Gezen’in avukatına..

Programda da, kendisine bol bol atıf yapılan bir isim..

Ergnekon ve Balyoz davalarında, anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs eden sanıkların avukatı..

Yani..

Tam da..

Darbe yapıldığında başbakanları ipte sallandıracak olanların..

Liderleri, mahzenlerde zehirleyerek öldürecek olanların..

Liderleri kötü sonla buluşturacak olanların avukatı..

Geliyor geliyor.

“Bizim kötü bir niyetimiz yok. Darbeden yana değiliz” diyenlerin avukatlığını yapıyor..

Tesadüf mü?

Öyle diyorlar..

Tabii.. Yersen..

•

Her olayda kendisini bir şekilde yargılanmaktan kurtaran Uğur Dündar..

Dün kendisini savunurken, yine balçığa saplandı..

“Ben program sırasında da uyarılarda bulundum. Darbeler dönemi artık bitti diye tekrar tekrar hatırlatma yaptım” dedi..

Demek ki..

Aslında amaç darbe tehdidi yapmak imiş..

Ama..

Soruşturmanın önünü kesmek için..

“Biz darbeye karşıyız” söyleminde bulunulmuş..

Başka bir anlamı olabilir mi, “Darbeye karşıyız” denilen bir programda, “Ayağından sallandırırlar” ifadesinin?

“Mahzende zehirlenerek öldürürler” cümlesinin?

Nitekim...

Dünkü savcılık ifadelerinde, “sallandırma”, “zeherlenerek ölme” ve “kötü son” ile ilgili olarak, tek bir cümle edilmemiş..

Bur noktada savcılığa da soruyorum..

Siz mi sormadınız?

Yoksa onlar cevap vermediler, kendi bildikleri şarkıyı söyleyip, çıktılar mı?

Öyle ya..

Soruşturmanın kilit noktası, “sallandırma, zehirlenme, kötü son..”

Bunlar sorulmadan, ifade tamamlandı ise..

Dostlar alışverişte görsün muhabbeti yapılmış demektir..

Soruldu ise..

Cevabının ne olduğunu, aynı zamanda Balyoz, Ergenekon darbecilerinin de avukatı olan Celal Ülgen mi açıklar, yoksa savcılık mı, bilmem..

Ama, kamuoyu bu sorunun cevabını bekliyor..

Lütfen, Balyoz sulandırıldığı gibi..

Ergenekon sulandırıldığı gibi..

En sonunda..

“Balyoz da yokmuş, Ergenekon da yokmuş” şeklindeki hokus pokus gibi..

“Sallandırma, zehirlenme, kötü son” olmaksızın yargılama yapıp..

Davayı bitirmeyin..

Bu ülkeye yazık edersiniz..

Darbecilerin dümen suyuna girersiniz..