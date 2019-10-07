Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!

İhsan Şenocak hoca anlattığında, hedef tahtasına koyup, linç etmeye çalıştılar..

Kısmen de başarılı oldular.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İhsan hocayı yalnız bıraktı.

Hatta sapkınların dolduruşu ile, İhsan Hoca’nın görevine nokta koydurdu..

İslami camia, İhsan Hoca’yı yalnız bıraktı..

Siyasi partiler destek vermedi..

Muhafazakarların oyları ile 17 yıldır iktidarda olan AK partili yöneticiler, bırakın desteği, bir de eleştirel açıklamalar yaptılar..

Üzerinden çok zaman geçmedi..

İhsan Hoca haklı çıktı..

Ne demişti İhsan Şenocak hoca?

Nasıl, haklı çıktı?

İhsan Hoca’nın dediği İslam’ın emirlerinin açıklanması idi..

Her “müslümanım” diyenin, kabul etmesi gereken ilkelerdi..

Kadının ve erkeğin tesettüre dikkat etmesi gerekliliği idi..

Bunu anlatırken de..

Sohbet ettiği üniversitelileri dikkate alarak..

Onları uyarıcı izahatlarda bulunması idi.

Mesela?

Mesela, ahlaki yetersizlik içinde olan erkekler dünyasında, kadınları konu edinen sohbetlerdeki rezaleti hatırlatıp, bayanlara seslenmişti:

“Sen belki işi, belki de dersi konuşurken o senin farklı farklı hallerini düşünür. Erkek erkeğe oturduklarında senden, bakışından, oturuşundan, kime yâr oluşundan söz eder. Eğer bir duysan erkeklerin neler konuştuklarını, bir daha onların yüzüne bakmaya bile tahammül etmez, ortamlarına girmemeye yemin ederdin.”

Erkeklere seslenmişti:

“Kardeşim!

Hayatına da mal olsa Allah Rasulü’nün iffet ve izzet yolundan ayrılma. Okuldan, yurttan, iş yerinden, köyden, kentten arkadaşların kendini teşhir eden bir kızın bedenine dair konuşurken, o kızın da birinin kız kardeşi olduğunu ve kendi kız kardeşin için erkeklerin aynı konuşmayı yaptığını düşün, irkil ve kendine gel!”

Toplumu ahlaksızlaştırmak isteyen.

Ahlak üzerinden toplumu dejenere etmek isteyen kesim ise..

Hep birlikte ayağa kalkıp, İhsan Hoca’yı taşlamaya başlamışlardı..

İhsan Hoca’nın, tam da gerçeği ifade eden bu sözlerinden sonra, kendisine neler dememişlerdi ki..

Sadece ona da değil..

İhsan Hoca’nın şahsında, tüm dindar insanlara, neler demediler ki..

“Bunların akılları fikirleri belden aşağıdadır. İnsan, kız arkadaşı hakkında böyle kötü şeyler düşünür mü hiç.. Bunların kafaları bozuk, kafaları” ile başladılar..

“Bu tür söylemler, bir cinsel açlığın da ispatıdır” ile devam ettiler..

Daha fazlasını aktarmayayım..

O tarihte de..

İhsan Şenocak Hoca’nın sözlerinin neresinin yalan olduğunu, bu muhataplara sormuş, Hoca’ya destek vermiştim.. (Bakınız: https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ali-karahasanoglu/hodri-meydan-ihsan-hoca-sozlerinde-haksiz-mi-22939.html)

Sonraki süreç içinde, İhsan Şenocak Hoca’nın sözlerinin doğruluğunu gösteren onlarca somut örnek olaya şahit olduk ama..

Onlarca örnekte, erkeklerin kadınları nasıl cinsel bir obje olarak istismar ettiklerini gördük ama.

Gündemin yoğunluğu içinde, onların hepsi kaybolup gitti.

Şimdi..

Ateist bir profesörün..

Yaşını başını almış bir ihtiyarın..

Entel dantel takılan sözde bir bilim adamının.

Son günlerde deprem konusunda ahkam kesmesi için ekranlara bolca çıkartılan Celal Şengör’ün.

Hem de yanında yine yaşını başını almış bir profesör var iken..

Ve..

İhsan Şenocak’a, eski yıllarda, aktardığım yukardaki sözleri sonrasında etmediği küfürü bırakmayan.

İhsan Şenocak Hoca’yı hedef aldığı bir yazısında, “Gündeme gelme nedeni ise kadınlarla ilgili söylemleri. ‘Kadın şunu giyerse böyle olur, şöyle yaparsa öyle olur’ gibi cümleler. Kadınların hangi hareketlerinin veya hangi giysilerinin erkeklerde ‘tahrik’e neden olduğunu belirliyor beyefendi” diyerek sözümona eleştiri getiren..

Hatta saygısızlığı had safhaya çıkarıp..

“Ben kendisine acil şifalar diliyorum.

Ve programa gelmediği için de (İhsan hoca, kendisine yakışanı yapmış ve Fatih Altaylı’nın kendisini davet ettiği televizyon programına katılmamıştı) kendim ve ekibim adına şükrediyor, minnetlerimi sunuyorum.

Allah bizi korumuş” ifadeleri ile, işi hakarete vardıran..

Ve geçtiğimiz hafta da, İhsan Şenocak Hoca’ya 10 bin TL tazminata mahkum olan Fatih Altaylı var iken..

Bakın ne demiş, Celal Şengör isimli o ateist profesör:

“Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş. Dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim..”

Kızların mini etek giymesi için cesaretlendirenler kimlerdi?

İşte bunlardı..

Mini etek giymenin bir özgürlük olduğunu, cinsellik açısından değerlendirilemeyeceğini, aksini düşünenlerin sapık olduğunu iddia edenler kimlerdi?

Tam da, “kızın bacakları”nı yakından görmek için yalan söyleyen bu ateist Şengör ile, bu Altaylı..

Şimdi ne oldu?

Kafalarındaki pisliği deşifre ettiler..

Biri anlattı.

Diğeri de kem küm etse de, dinledi..

“Senin bu yaptığın, sapıklık” diyemedi..

Daha bir yıl önce yazdığı bir yazıda, İhsan Şenocak Hoca’yı eleştirmeye kalkarken, “Kadın şunu giyerse böyle olur” diye başlayan cümlelerle, kadınlara “Açılın, saçılın. Erkekler sizin hakkınızda hiçbir kötü düşüncesi yoktur.. Olan da zaten dindar sapıklardır” demeye getiren Fatih Altaylı..

Şimdi 60’ını aşkın ateist profesörün karşısında, tam da İhsan Şenocak Hoca’nın yaptığı eleştirideki rezaleti sergilediler..

“İyi ki gelmemiş, ekibim kurtuldu” diyerek İhsan Hoca’ya hakaret etmeye kalkan densizin ekibindekiler de, aynı programa davet edilenlerin nasıl bacak hastası olduğunu görünce, umarım bundan sonrasında kendilerini daha iyi okumak için, tedbirlerini almışlardır..