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Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!

07 Ekim 2019 Pazartesi

İhsan Şenocak hoca anlattığında, hedef tahtasına koyup, linç etmeye çalıştılar..

Kısmen de başarılı oldular.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İhsan hocayı yalnız bıraktı.

Hatta sapkınların dolduruşu ile, İhsan Hoca’nın görevine nokta koydurdu..

İslami camia, İhsan Hoca’yı yalnız bıraktı..

Siyasi partiler destek vermedi..

Muhafazakarların oyları ile 17 yıldır iktidarda olan AK partili yöneticiler, bırakın desteği, bir de eleştirel  açıklamalar yaptılar..

Üzerinden çok zaman geçmedi..

İhsan Hoca haklı çıktı.. 

Ne demişti İhsan Şenocak hoca?

Nasıl, haklı çıktı?

İhsan Hoca’nın dediği İslam’ın emirlerinin açıklanması idi..

Her “müslümanım” diyenin, kabul etmesi gereken ilkelerdi..

Kadının ve erkeğin tesettüre dikkat etmesi gerekliliği idi..

Bunu anlatırken de..

Sohbet ettiği üniversitelileri dikkate alarak..

Onları uyarıcı izahatlarda bulunması idi.

Mesela?

Mesela, ahlaki yetersizlik içinde olan erkekler dünyasında, kadınları konu edinen sohbetlerdeki rezaleti hatırlatıp, bayanlara seslenmişti:

“Sen belki işi, belki de dersi konuşurken o senin farklı farklı hallerini düşünür. Erkek erkeğe oturduklarında senden, bakışından, oturuşundan, kime yâr oluşundan söz eder. Eğer bir duysan erkeklerin neler konuştuklarını, bir daha onların yüzüne bakmaya bile tahammül etmez, ortamlarına girmemeye yemin ederdin.” 

Erkeklere seslenmişti:

“Kardeşim!

Hayatına da mal olsa Allah Rasulü’nün iffet ve izzet yolundan ayrılma. Okuldan, yurttan, iş yerinden, köyden, kentten arkadaşların kendini teşhir eden bir kızın bedenine dair konuşurken, o kızın da birinin kız kardeşi olduğunu ve kendi kız kardeşin için erkeklerin aynı konuşmayı yaptığını düşün, irkil ve kendine gel!”

Toplumu ahlaksızlaştırmak isteyen.

Ahlak üzerinden toplumu dejenere etmek isteyen kesim ise..

Hep birlikte ayağa kalkıp, İhsan Hoca’yı taşlamaya başlamışlardı..

İhsan Hoca’nın, tam da gerçeği ifade eden bu sözlerinden sonra, kendisine neler dememişlerdi ki..

Sadece ona da değil..

İhsan Hoca’nın şahsında, tüm dindar insanlara, neler demediler ki..

“Bunların akılları fikirleri belden aşağıdadır. İnsan, kız arkadaşı hakkında böyle kötü şeyler düşünür mü hiç.. Bunların kafaları bozuk, kafaları” ile başladılar..

“Bu tür söylemler, bir cinsel açlığın da ispatıdır” ile devam ettiler..

Daha fazlasını aktarmayayım..

O tarihte de..

İhsan Şenocak Hoca’nın sözlerinin neresinin yalan olduğunu, bu muhataplara sormuş, Hoca’ya destek vermiştim.. (Bakınız: https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ali-karahasanoglu/hodri-meydan-ihsan-hoca-sozlerinde-haksiz-mi-22939.html)

Sonraki süreç içinde, İhsan Şenocak Hoca’nın sözlerinin doğruluğunu gösteren onlarca somut örnek olaya şahit olduk ama..

Onlarca örnekte, erkeklerin kadınları nasıl cinsel bir obje olarak istismar ettiklerini gördük ama.

Gündemin yoğunluğu içinde, onların hepsi kaybolup gitti.

Şimdi..

Ateist bir profesörün..

Yaşını başını almış bir ihtiyarın..

Entel dantel takılan sözde bir bilim adamının.

Son günlerde deprem konusunda ahkam kesmesi için ekranlara bolca çıkartılan Celal Şengör’ün.

Hem de yanında yine yaşını başını almış bir profesör var iken..

Ve..

İhsan Şenocak’a, eski yıllarda, aktardığım yukardaki sözleri sonrasında etmediği küfürü bırakmayan.

İhsan Şenocak Hoca’yı hedef aldığı bir yazısında, “Gündeme gelme nedeni ise kadınlarla ilgili söylemleri. ‘Kadın şunu giyerse böyle olur, şöyle yaparsa öyle olur’ gibi cümleler. Kadınların hangi hareketlerinin veya hangi giysilerinin erkeklerde ‘tahrik’e neden olduğunu belirliyor beyefendi” diyerek sözümona eleştiri getiren..

Hatta saygısızlığı had safhaya çıkarıp..

“Ben kendisine acil şifalar diliyorum.

Ve programa gelmediği için de (İhsan hoca, kendisine yakışanı yapmış ve Fatih Altaylı’nın kendisini davet ettiği televizyon programına katılmamıştı) kendim ve ekibim adına şükrediyor, minnetlerimi sunuyorum.

Allah bizi korumuş” ifadeleri ile, işi hakarete vardıran..

Ve geçtiğimiz hafta da, İhsan Şenocak Hoca’ya 10 bin TL tazminata mahkum olan Fatih Altaylı var iken..

Bakın ne demiş, Celal Şengör isimli o ateist profesör:

“Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş. Dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim..”

Kızların mini etek giymesi için cesaretlendirenler kimlerdi?

İşte bunlardı..

Mini etek giymenin bir özgürlük olduğunu, cinsellik açısından değerlendirilemeyeceğini, aksini düşünenlerin sapık olduğunu iddia edenler kimlerdi?

Tam da, “kızın bacakları”nı yakından görmek için yalan söyleyen bu ateist Şengör ile, bu Altaylı..

Şimdi ne oldu?

Kafalarındaki pisliği deşifre ettiler..

Biri anlattı.

Diğeri de kem küm etse de, dinledi..

“Senin bu yaptığın, sapıklık” diyemedi..

Daha bir yıl önce yazdığı bir yazıda, İhsan Şenocak Hoca’yı eleştirmeye kalkarken, “Kadın şunu giyerse böyle olur” diye başlayan cümlelerle, kadınlara “Açılın, saçılın. Erkekler sizin hakkınızda hiçbir kötü düşüncesi yoktur.. Olan da zaten dindar sapıklardır” demeye getiren Fatih Altaylı..

Şimdi 60’ını aşkın ateist profesörün karşısında, tam da İhsan Şenocak Hoca’nın yaptığı eleştirideki rezaleti sergilediler..

“İyi ki gelmemiş, ekibim kurtuldu” diyerek İhsan Hoca’ya hakaret etmeye kalkan densizin ekibindekiler de, aynı programa davet edilenlerin nasıl bacak hastası olduğunu görünce, umarım bundan sonrasında kendilerini daha iyi okumak için, tedbirlerini almışlardır..

 

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YORUM YAZ

  • AAAA7 dk önce
    her mesleğin ahmağı olduğu gibi aliminde ahmağı olur alimin ahmağıda insanları döver gibi fikirlerini anlatandırbu tipler ya sahtekar ya hain yada ahmaktır asla itiraz kabul etmezler fikirlerinide döver gibi anlatır okuduklarını kafa yapılarına uygun hale getirirler sabit fikirlidirler
  • Bravo Nuran Hanim..Bravo Nuran Hanim..8 dk önce
    Size katilmamak mumkun değil. Fakat bunlar Sivas'ta adam yakanlar oldugu icin, sozlerinizi anlayacak bir kitle goremiyorum ben.
  • FzkFzk17 dk önce
    Ali Bey Allah razı olsun. Duygularımıza tercüman oldunuz. Ateist sapık herkesi kendi gibi ırz düşmanı sanıyor.Akp nin hatalarını görmenizde olumlu bir gelişme.
  • yaşar karayaşar kara18 dk önce
    ihsan hocanın haklılıgın esas ahirette göreceksiniz.
  • MemetMemet20 dk önce
    İhsan hoca herkesi kendi gibi sanıyor galiba?
  • NURAN DEVRES NURAN DEVRES 30 dk önce
    Rahmetli annem büyük kadındı, müthiș kadındı. Ankara'nın 'Azize anne'siydi. Sohbetlerine 40-50 kiși gelir, yeterli iskemle olmadığından yerlere otururlardı. İlahiler yazar, besteler, olağanüstü sesiyle okurdu. Çok güzel nasihatları, veciz sözleri vardı. "insanları değerlendirirken toptancı olmayın. Bir yönüne bakıp yerin dibine sokmayın, ya da göklere çıkarmayın. Peygamberden bașka kimde hatadan münezzeh değildir. En kötü dediğinizin de muhakkak iyi bir tarafı vardır. Herkeste bir kusur bulursanız hiç dostunuz kalmaz. Bir insanın zerre miskal kadar da olsa bir iyi huyunu alın, gerisini atın, görmeyin" derdi. Ben de diyorum ki, Șengör Hoca pek normal bir adam değil. Ateistliği kendini ilgilendirir. Allah imanı nasip etmemiș demek. Belki bir gün eder. Son nefesine kadar mühleti var. Abuk sabuk konușuyor. Tuhaf tuhaf fikirleri var. Bence biraz da dikkat çekmek istiyor. Ama müthiş ilmi var. Bu inkar edilemez. Jeoloji konusunda dünyanın sayılı bilim adamlarından. Dünyanın her tarafında konferanslara davet ediliyor ve büyük itibarı var. İlmini alın. Gerisini isterseniz atın çöpe. Bir de dikkat ediyorum. Neșeli bir adam. Gülüyor, güldürüyor. Esprili. Neșeli insanlardan zarar gelmez. Sürekli gergin, düșmanca hislerle dolu, kin güden insanlardan korkun. Herkesin bir iyi tarafını bulmaya çalıșmalı. Sevgide, hakkaniyette, affetmede, hoșgörüde cömert; kin kusmada, kusur bulmada, eleștiride cimri olmalı. Buna kendi kusurlarımız dahil.
  • MEMİŞ ŞİMŞEK ÇUMRA KONYASEVGİLMEMİŞ ŞİMŞEK ÇUMRA KONYASEVGİL32 dk önce
    SEVGİLİ YAZARIM ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN SAĞLIĞINIZ SIHHATINIZ DAİM OLSUN.MEVLA SİZİN SAYINIZI ARTIRSIN ÖMRÜNÜZ UZUN OLSUN SEVGİLERİMLE
  • BozoğluBozoğlu45 dk önce
    Canabıhakkın yasaklarına haram yasak.olmayanlara helal adı verilmiştir.zira diyanet.şenocak hocaya sahip çıkamıyorsa açık yazıyorum.diyanette haram noktasında.zayıf kalıyor demektir..
  • KahyaKahya57 dk önce
    İhsan Hocanın dedikleri tamamen doğru bütün herkezin yaptığı bu ancak bir niyet insanlar kadına kıza bacı diyor toplum artık batmış durumda çünkü erkekler de biliyor ki artık kadını ayart mak çok kolay yani eskiden bir bayana tel açılsa babası tüfekle koşturur Du.. Ve TV lerde sapıttı 20 yaş küçük erkek sevgili şu Bu yani sonuç Türkiye gibi bir elde kuran bir elde kadeh seven kişi çok tek yapılacak kadında erkeğinde güzel bir şeriat düzenine sokmak yoksa ülke biter zinadan
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Allah a.v.c haramı yasakladığı gibi harama giden yolları da yasaklamıştır. Paygamber s. a.v ve sahabi hayatı ortada. İhsan Hoca da şahsi fikrini değil, kuran ve sünnete göre hükmü söylemiştir.Eğer söyledikleri bunun dışında ise onu eleştirenler aksini ispat etmeli. Toplumu yıllardır fuhuş, zina, uyuşturucu, faiz, rüşvet ve her türlü haram ile yozlaştıran egemen güçler övünün çünkü hedefinize büyük ölçüde ulaştınız.Çünkü her hakkı söyleyen, zulmü eleştiren hoca tepki çekiyor.Hemde namaz kıldığını söyleyen sözde muhafazakar haramzadeler tarafından.Acı olanda bu.
  • MâlumMâlum1 sa önce
    Hocam 10 numara...Doğru söyleyeyim. Normalde yazılarınızı fazla sevmem ama bu yazı çok akıllıca olmuş. Tabiri caizse 10 numaradan vurmuşsunuz.
  • rumuz gülrumuz gül1 sa önce
    sayin ali ihsan bey selamun aleykumkolay gelsin yazilarinizi severek okuyorum hep dogrularidile getiriyorsunuz haksizliklarin üzerine gidiyorsunuz allah razi olsun sizlerden ricam okul kitablarindadört hak mezhebibin dişinda kalan batil olan caferiliğin beşinci mezhep olarakkonulmuş bu konuda ilgili kurumlariikaz edebilirmisiniz bu yanlişa son vermeleri için malumunuz olduğu üzere dinimizde 4 hak mezhep var ilgilenirseniz cok memnun olurum allah razi olsun allaha emanet olun saygilarimla efendim
  • mutmainemutmaine1 sa önce
    BUNU HER PROFESÖRÜN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ ? Avrupada olsa diplomasını iptal ederler!
  • Hasan Hasan 1 sa önce
    İlk defa bir yazını sonuna kadar okudum ve haklısın dedim ...
  • AtçekenAtçeken2 sa önce
    Ak parti doğru söyleyen hangi din adamını savunduki. Savunmazsa böyle imanoğullarına kaybeder.
  • Akit okuru Akit okuru 2 sa önce
    Çook uzuuun zamandır ilk defa bir yazinizin her cümlesine katılıyorum. Işte dindar muhafazakâr kesim bu... Ihsan Hocaya yaptıklarını herkese yapıyorlar. Rüzgara göre pozisyon alıyorlar.Bir gün önce canciyer olduğum oturup çay içtiğim sakalastigim adamlar ihraç olduğumdan sonra selamlasmamak için kaçtılar. Hangi teroristligimi görmüşler diyemiyorlar toplum içinde kaçıyor aslan kesiliyorlar birebir karşılaştığımızda ta yanlışlar var sabretmek gerek hak yerini bulur düzelir biz seni biliyoruz ayaklarindalar.Bizim kesim bu hocam malesef. Allah hakkımızda hayirlusini eyleye.
  • Ayşe Ayşe 2 sa önce
    ALLAH razı olsun kardeşimbu aşağılık pislikler zaten lağım cukurunda bizi üzen ise müslüman geçinen zevatın bu reziller e prim vermesi
  • BedriBedri2 sa önce
    İhsan şenocak hocaya ben karşıyım sebebi buhari ve müslimi kur-an ın önüne geçirmesi ben bunu kabul edemem
  • UgurUgur2 sa önce
    Başörtülü hanımlara üni. yolu açan kim ak parti şimdi pişman mısınız yoksa birde her üniversitede okuyan erkek de derste sadece karşı cinsi falan düsunuyor gibi algı yapmasin o hoca
  • Attila İlhan :Türk aydını Türk değildir..! Attila İlhan :Türk aydını Türk değildir..! 2 sa önce
    Bu altaylı yı koruyan kim. Bütün eski dinazor fosil yazarlar unutuldu bu küfürbaz herif hala şaklabanlık yapıyor! Gelelim ihsan hoca ya hocam 90 larda başörtüsü için direnenlerin Z kuşağı çocukları artık açık hadi açık diyelim haya da sıfıra indi. Bir kız öğrenci nin sınıfta nasıl soytarılık yaptığını herkes gördü.. Acı tablo bu işte
  • YORUMYORUM3 sa önce
    Ali bey selamlar.İhsan hocayı Allah için seviyoruz.O da Allah rızası için vazifesini yapıyor.Kulların razı olması için değil.Kendi nefsimizi temize çıkarıp tüm sorumluluğu İhsan hocaya vermek yanlışlığın alasıdır.Şengör ün karşısındaki toplum bunları kabul eder hale gelmiş bu ateisti dinler hale gelmiş ise hepimiz sorumluyuz.Biz imamlardan haramın haram.olduğunu
  • İhsan hocamİhsan hocam3 sa önce
    İhsan hoca ile en çok m.islamoglu gibi hadis sünnet düşmanları uğraştı.
  • Ahmet Ahmet 3 sa önce
    Fena bir balyoz gibi suratlarına indirmişiniz kaleminize sağlık
  • DavudiDavudi4 sa önce
    Bunlrın derdide muhabbetide bacak arası. En büyük düşmanlarıda bacak arasını gizlemeye çalışanlar. Kendileride böyle olduğunu çok iyi biliyorlar. Bunu açıktan dile getirenleride taşlıyorlarTopluma mal olmuş Müslümanlar bunlar ne derse desin söylrmlerinden vaz geçmemeli. Herkes bilgisi ve kendine verilenlerden sorumlu, onları yalnız kendine saklayamaz
  • MehmetMehmet4 sa önce
    Diyanet İşleri Kanununda değişiklik yapılıp ateistlerin , dini kuralları hakaret edip alaya alanların ve din düşmanlarının cenaze namazını kıldırma mecburiyeti kaldırılmalıdır. Cami İmamları her gelen cenaze namazını kıldırmak zorunda olmamalıdır. Allah düşmanlarının cenazesinin Camide ne işi var...!
  • Yasin Yasin 4 sa önce
    Bu işin sonu yok ki Ali Bey. Baş örtüsüne karışmak ne kadar yanlışsa ona da karışmamak gerekir. İnanan göz zinası diyerek bakmıyor zaten. Ahiret sınavında çeldiricilerin zor olması gerek. ... Olay aile terbiyesi ve kişinin karakterinde bitiyor.
  • DermanDerman5 sa önce
    Sayin ali bey,bazilarinin gidasi ,islama ona mensup olana,sarhosun tosladigi gibi duvara ihtiyac var yulara bu yeni deyil bu yeni deyil,uzantisi dayanir yillara yillarda gecseyilan yilandir inanmiyorsa,Allaha iftira atar sarilir yalana.demin gursel tekin ,gundeme gelmek icin,rahmetli fesli kadire laf ediyor,bu sengor dersen hakeza,bunlar insana bela bunlarin konusmalari tuvalet hela,ihsan hoca dik durmasini bildi,diyanet sesi kisik memur oda aliyor emir tensil ettigi makam islam bu camiyada biri haksizliga ugrasa sahip cikmam niye elimden gider makam hala islami konulara ahkam koyamazken aldigi maasin genelev den gelen vergi bankadan gelen faizin maasa,bir care bulamazken gunu birlik ulkeye konusamayan sadece cami cematini temsil eden giydi elbise dar olsada beden bu kadar soylemesi benden kendini sorgulasin neden,ihsan hoca uzulmesin kendine sahip olamayan bir baskasina nasil sahip olur .bunun hesabi ahiretde sorulur.
  • Tamam Tamam 7 sa önce
    İhsan hoca için mi koca yazı. Kişiler İçin mi prensipler için mi
  • PusatPusat7 sa önce
    bunlarnamusbacak arasinda değildiyekendinden olanlara gaz veren şeref! liler.aile Milletimize domuz yedirerek ne hale getirdiler. .Allah sonumuzu hayr eylesin. ..
  • Alican öztürkAlican öztürk8 sa önce
    Eskiden bir Zekeriya Beyaz vardı Bizim Esenlerde otururdu, onu evden alırlarken gördüm üç tane uzun boylu mini etekli bayan,Hocam nasılsınız buyrun hocam falan zaten hoca gidene kadar programa hocanın şaftı kayıyor programda sapık supuk konuşuyor bizde diyoruz hoca sapık(dini fikir olarak) programa bir daha çağırsınlar diye söylemeyecegi kalmaz bunların

Ali Karahasanoğlu

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