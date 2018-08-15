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As iki tane ‘Ayşe Teyze’ciyi, bak bir daha yalan yazabiliyorlar mı?

15 Ağustos 2018 Çarşamba

“TL değer kaybettikçe Ayşe Teyze eziliyor” diyorlar..

Birisi manşete böyle atıyor..

Diğer solak da, yine “Ayşe Teyze” eksenli olarak manşetini şöyle atıyor..

“Fatura Ayşe Teyze’ye”

Muhatap Ayşe teyze olunca..

Zarar gördüğü söylenen Ayşe Teyze olunca..

Gözlerimizi açıyoruz..

“Ayşe Teyze’ye ne zarar geldi ise, onu gündeme taşımalıyız” diyoruz..

“Fatura Ayşe Teyze’ye” manşetinin altında, kocaman bir foto.. Resimaltı ise şöyle: “Dolardaki dalgalanma nedeniyle bazı AVM’lerdeki lüks mağazaların önünde kuyruklar oluştu.”

Meraklanıyoruz..

Ayşe Teyze ile, AVM’lerin ne ilgisi var?

AVM’lerdeki lüks mağazalarla, Ayşe Teyze’nin bağı ne?

Merakımızı gidermek için, okumaya devam ediyoruz:

“Mağazalarda herhangi bir özel indirim olmadığı, dolar ya da Avro ile alışveriş yapan turistlerin ise pahalı çanta, ayakkabı, mont ve değerli takı gibi ürünlere ilgi gösterdiği öğrenildi.”

Ayşe Teyze’yi bulabildiniz mi, AVM’de?..

Ben bulamadım.

AVM’deki lüks mağazalarda ise, Ayşe Teyze hiç yok..

Ya kim var?

Turistler..

Eee, nasıl geldik, Ayşe Teyze’den turistlere?

Ben anlamadım..

Cumhuriyet’in Akın Atalay’ına sorarsak..

İki yıla yakın cezaevinde yatmanın tecrübesi ile..

Bir şeyler anlatır belki..

Nasıl oluyor da, manşetteki Ayşe Teyze, haberin içinde “turistler”e dönüşüveriyor?

Akın Bey olmazsa..

Yıllarca FETÖ düşmanlığı yapıp..

En sonunda FETÖ hayranlığı ile zirve yapan, “FETÖ’cüler terörist değildir” diyebilen Hikmet Çetinkaya’dan da cevap alabiliriz..

Belki bizi, o aydınlatır..

“Dolardaki fiyat değişikliklerinin faturasının Ayşe Teyze’ye çıktığı” başlığı altında, turistlerin alışveriş yaptığı lüks mağazaya nasıl geçiş yapmışlar?

Ayşe Teyze’nin uğradığı zararı öğrenmeye kararlıyım..

Ama o ne?

Cumhuriyet manşet fotoğrafının altındaki resim altını, 10. sayfasında tekzip ediyor..

“Kur artışı, turistlere yaradı” diyor..

Manşette, Ayşe Teyze’yi gösterip, turistleri bize kakalamaya kalkışırken..

Turistlerin kuyruğa girdiklerini, lüks çanta almaya çalışırken nerede ise mağdur olduklarını iddia ederken..

10. sayfada, turistlerin nasıl bayram ettiklerini anlatıyor.

Haberin içinde de yazdıkları tam rezalet..

Şöyle deniliyor, Ayşe Teyze ile yola çıkıp, sonra manşetlerini unutan, hangi algıyı oluşturmak istediklerini hafıza kaybı yaşayıp es geçen cumhuriyetçiler:

“Fransız giyim ve kozmetik markası Chanel, kur yükselişlerini ürünlerine yansıtmayınca, İstinye Park AVM’deki mağazanın önünde kuyruk oluştu. Gruplar halinde içeriye alınan müşteriler, kur sabit tutulunca binlerce liralık ürünleri satın aldı.”

Ben hâlâ, gazetenin sayfalarında, Ayşe Teyze’yi arıyorum..

Hoş, dolardaki değer değişikliğinin, aslında hiçbir yerde bir fiyat değişikliğine sebebiyet vermediğini de, farkında olmadan yazmış oluyorlar ama..

Beni kozmetik ürünler ilgilendirmiyor..

İstinye Park AVM ilgilendirmiyor.

Fransız markası ilgilendirmiyor..

Lüks çantalar, lüks ayakkabılar ilgilendirmiyor..

Ayşe Teyze’ye, son dolar oynaklığından ne zarar gelmiş o ilgilendiriyor..

Onu arıyorum ben..

Nihayet 11. sayfalarında bir kırıntı ile karşılaşıyorum.

İddiaları burada biraz daha ciddi..

“Kur herkesi vurdu” diye başlık atmışlar..

“Tamam, şimdi açıklayacaklar, Ayşe Teyze’ye ekmekten suya, hangi zarar gelmiş, biz de öğrenmiş olacağız” diyorum..

Satır satır okuyorum..

“Dövizden kaynaklı iğneden ipliğe her şeye zam geldi” spotunu görünce..

Artık bu kadar net bir ifadeden sonra, en kral dansöz bile lafı çeviremez.. Bakalım nelere zam gelmiş diye, daha bir dikkat kesiliyorum..

Ama maalesef..

O dakikadan sonra, ben tahmin edememiştim ama..

Muhatabımız kıvırtmaya başlıyor..

“Zam geldi” ifadesinin hemen sonrasında, “Tüketici fiyatları katlanarak artacak” diyerek, gelecek zamanlı bir cümle kuruyor.. Ardından da, “İnşaattan otomotive birçok alanda üretim zayıflıyor” diyerek, geniş zamanlı bir iddia ile olayı kapatmaya çalışıyor..

Türkçe konuşalım.. Türkçe anlatalım..

“İğneden ipliğe gelen zam”lar neler, söyleyin de bilelim, Cumhuriyet’çiler.. 

“Benzine zam geldi” diye başlıyorlar..

“Ama pompaya yansımadı” diyerek, kendilerini yalanlıyorlar..

“Hammadde ve ara mallarında yurtdışına bağımlı sektör” diyorlar..

Sonra “zam”ları yazacaklarına, kıvırtıp, “Ürteim durdu” diye bitiriyorlar..

“Hayvancılıkta yem fiyatları arttı” diye söze girip, sonra “Üreticiler zamların devam etmesinden endişeli” diye bitiriyorlar..

Ve ben maalesef, Ayşe Teyze’nin evine giren hangi üründe, hangi zammın yapıldığını öğrenemiyorum..

Çünkü böyle bir bilgiye, 5 sayfalık yer ayırdıkları haberlerinde, tek bir somut veri ile değinememişler..

Tam bu noktada..

Ben de kamuoyuna bir çağrı yapayım..

Ayşe Teyze edebiyatı yapan şu hokkabazlara, hakettikleri dersi verin..

Ya sorun yetkililere, “Nedir Ayşe Teyze’nin ödemesi gereken fatura” diye..

Ya da, bu gazetelere artık para vermeyin.. Sizin paranızla, sizi aldatmalarına zemin hazırlamayın.  

Hani hukuki mevzuatta imkan olsa..

Çağrımı savcılara, hakimlere yapacağım..

“Asın şu Ayşe Teyze istismarcılarını, bir daha yalan yazamasınlar” diyeceğim..

Ama maalesef, yalan haber yapmanın cezası, 2 seneye kadar hapisten ibaret..

Yaz yalanı..

At palavrayı..

Açılırsa dava, “Haberdir” de, kurtulmaya bak..

Kurtulamazsan da, iki sene hapis ne ki..

Dünyayı ayağa kaldırır, yine yatmazsın..

Peki, Basın İlan Kurumu, bu işe ne der?

Yalan haberleri, sırça köşkten seyir etmeye devam mı eder?

Adamlar resmen, “yalan yazıyor”lar..

“Fatura Ayşe Teyze’ye çıktı” diyor, sonra tek somut bir bilgi veremiyorlar..

Yok mu böyle bir yalancılığa, Basın İlan Kurumu’nun, diyebileceği bir şey?

Var, var da..

Diyecek adam yok!

 

YORUM YAZ

  • mustafamustafa3 sa önce
    Sayın Yazar şunlara solak yerine AMERİKANCI, Amerikan CUMHURİYETÇİLERİ, Amerika Lobicileri vs desek sanki daha isabetli olur diye düşünürüm.... Malum eski ezber kodlamalar bunların gerçek solcu değil, özellikle yerli-milli düşüncelere tahammülü olmayan gerçekfaşist olduğu gerçeğini, kriptoluğunu ve gazeteci maskeli eski GYY nin casusluk suçundan yargılanırken ALmanyaya firar ettiği gerçeğinin gözden kaçmasına sebep oluyor amacınız bu olmasa da...vesselam
  • ihsanihsan1 sa önce
    bu cumhuriyetcilere bak binlerle dolare saklamışlardır h.inler
  • TahaTaha2 sa önce
    O yazılanlar sana bana yalan...o yazılanlar ile beslenen zihinler var. Asmakla kesmekle bunun önü alınamaz. Çünkü bu duruma izin verenler var!!! Yalancılarla, iftiracılarla, şerefsizlerle akrabalık ilişkilerini, dostluk ilişkilerini, iş ilişkilerini, gönül ilişkilerini sürdürenler.... işte bu yalanların ve iftiraların yapılmasının asıl destekçisi; onlardan farklı olduğunu zannedip, onlarla bağlarını koparmayanlardır.
  • FIRSATÇI HAİNLER...FIRSATÇI HAİNLER...15 dk önce
    Ali abi lütfen stokçular ve fırsatçılar hakkında bir yazı yaz son 3 günde doları bahane ederek %30 u geçen zam yapan en az Trump kadar fırsatçı gözü doymaz millet düşmanlarını ifşa edelim...dolar 5.95 e düştü bunlar hala zam peşinde...eski fiyatlardan stokladıkları malları millete zamlı satmaya çalışıyorlar...HEP BİRLİKTE BU HAİNLERE DUR DİYELİM
  • birisibirisi1 sa önce
    ayşe teyze burada. bir gün önce 22 liraya bir roman aldım. eski kitabını bulamadım o yazarın. tüm romanları eşit fiyatta. başka kitabevinde dolar bahanesiyle tüm romanlarına ertesi gün 26 lira demez mi. hadi bakıyım ya 20 liraya ya da gidiyorum uzatma deyince sustu.kabul etti.paketini 15 liradan aldığım eldiven bir günde 20 lira oldu. başka toptancı bulacağım. bu fırsatçılara dikkat etmek lazım.
  • Mehmet AliMehmet Ali2 sa önce
    Zam yapılmasın mı, yoksa zam haberi mi yapılmasın diyorsun pek anlamadım. Kur artışının enflasyona ve maliyetlere nasıl etki etmeyeceğini bir sonraki yazında anlatırsan seviniriz.
  • GolgeAdamGolgeAdam2 sa önce
    Dolar 6tl seviyesinde kalirsa ve kalacak gibi gorunuyor,yakit ve yiyecek giderleri yeniden polisyon alacagini sizde bizde yorumcularda biliyor,Siz ne anlatiniz birdaha aciklayin!
  • Şanlıurfa Şanlıurfa 1 sa önce
    Amerikanmalarına vergi zamı beni sevindirdi koçlar boğalar hanı nerde hocam bunlar kimden yana alah senden razıolsun mili hocam
  • İçimizdeki İrlandalılarİçimizdeki İrlandalılar1 sa önce
    Bunların asıl dertleri madamlardır...teyze yenge abla bunlara çok uzak kavramlardır...çaaağdaş kafa bunlar abi çaaağdaşlıkta teyze olmaz madam olması lazım...eğer teyze yazıyorlarsa kesin bir puştluk peşindelerdir....kısaca içimizdeki irlandalılar..
  • ottootto10 sa önce
    O tayfa, yalan haber ile tatmin oluyor. Başka türlü yüzlerinin güleceği yok.....
  • ahmet kemalahmet kemal1 sa önce
    tamam anladık ayşe teyzenin dolarla işi olmaz.. fakat ayşe teyzehacca umreye gidecek. hac ve umreye gitmek için 1 yıl boyunca emekli parasından artırıp biriktiren teyzeler tanıyorum. türk parası olarak biriktirse asla hacca gidemez. çünkü 2 ayda dolar ne kadar arttı.. ufak ufak dolar alıp biriktirince gidebiliyor.. hac ve umrenin dolar üstünden hesaplanması türkiye için ayıp değil mi.. ayşe teyzenin kamyoncu oğlu köprülerden dolara endeksli geçiyor.. önce bu ayıplardan kurtulalım..
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    Ellerine sağlık.ALLAH(cc) kaleminin keskinliğini arttırsın.Yazınız içimirahatlattı. Bu mantıksız ve utanmazlara verdiğiniz cevapların güzelliği ile anlatımınızdaki açıklık ve tarz ayrı bir güzellik katıyor yazılarınıza.Selametle kalın.
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM4 sa önce
    YALAN YAZSALAR TAMAM DA Bu hokkabazlar, ahlaksızlar, ŞEREFSİZLER İFTİRA HABER BİLE YAPMAKTAN ÇEKİNMİYORLAR. Hangi sarayın iti, köpeği olduğu aldığı plaketle belli eden John Dündar gibi beslemeler halen ahlaksızlığa devam etmektedirler.
  • emirhan emiremirhan emir3 sa önce
    ALI BEY BIR SURU SEBEP ARIYORSUNDA BU EKONOMI DOVIZ PATLAMASININ SEBEP ICERIGINI SORUMLUSUNU ARASTIRMIYORSUN NIYE?SADECE PAPAZMI YANI

Ali Karahasanoğlu

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