Anketçilerin dünkü tahminlerine bak, yarını anla!

31 Mart seçimleri yaklaştıkça, anket sahtekarlıkları da tam hız ilerliyor..

Bir defa çarpıttılar.. “Boş ver” dedik..

İkinci oldu, “Es geç” dedik..

Ama artık günübirlik değil..

Saatbaşı benzer çarpıtmalarla karşımıza çıkıyorlar..

Neymiş, “İstanbul’da Binali Ylıdırım ile Ekrem İmamoğlu başabaş imiş ama.. Ankara’da Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki’den 5 puan önde imiş!”

İnsanın; okkalı bir tokat yapıştırıp, “Siz ya sayı saymasını bilmiyorsunuz, ya da dayak yememişsiniz” diyesi geliyor..

Yalanlarını, sahtekarlıklarını doğru gibi gösterebilmek için, ayrıntılara da giriyorlar:

“Ankara’da CHP ve İyi Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş, MHP seçmeninin yüzde 70’inden oy alacak!”

Hani MHP seçmeninin bir kısmının Mansur Yavaş’a oy vereceği de yalan ama..

Bu çarpıtmayı yapan sahtekar, dürüst bir haber yapmak istiyor olsa idi..

Bir de CHP’lilere sorardı: “Eski MHP’li Mansur Yavaş’a mı, yoksa sizin daha önce Çankaya belediye başkanı seçtiğiniz, şimdiki DSP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haydar Doğan’a mı oy verirsiniz?”

Bunu sorar ve cevabını da haberine eklerdi..

Ki.. Dürüst olsun.. Samimi olsun..

CHP’lilere, “Mansur’a oy verir misiniz” diye sormadan.. MHP’lilere, “Mansur’a oy verir misin” diye sorarsanız.. Ahlaksızlığınızı ispat etmiş olursunuz..

Sahtekarlığınızı tescil ettirmiş olursunuz..

Diyebilirsiniz ki, “Ya tahminleri tutarsa?”

Bunu test etmek kolay..

Bakın eski tahminlerine..

Bir tanesi tutmuş ise..

“Burda da bir ihtimal var” diyebiliriz..

Bakalım 24 Haziran seçimleri için, aynı kafa hangi tahminleri yapmış?

Metropoll Başkanı Prof. Özer Sencar’dan başlayalım..

“Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalacak” diye giriş yapmışlar... “AKP oyları yüzde 43. Ama ittifaka oy verecek AKP’liler yüzde 39, MHP’de ise yüzde 80’i ittifaka oy vereceğini söylüyor. MHP oyu yüzde 5,8. Buradan da ittifaka 4 puan geliyor. O zaman Cumhur İttifakı’nın şu anki son araştırmamıza göre oyu yüzde 43” diye bitirmişler.

Bu tahmin tuttu mu? Hayır..

Hem milletvekilliği için, hem cumhurbaşkanlığı için, sapma ne kadar?

% 9 oranında..

Ne eder bu?

Yaklaşık 5 milyon oy..

Dikkat buyrun.. 100 bin, 200 bin, 300 bin oy farkından bahsetmiyoruz.. 5 milyon oyun yanlış tahmin edilmesinden bahsediyoruz.

Bu kadar sapmışlar..

Ama seçim sonrasında çıkıp da, küçücük bir özür bile dilememişler..

Bir başka anket çalışması..

Piar Araştırma şirketi yapmış: “AK Parti yüzde 34.8, MHP yüzde 7.3, CHP yüzde 23.4, İYİ Parti yüzde 17.2, HDP yüzde 14.1 ve SP ise yüzde 2.5 oranında görülüyor.”

Bunlar da cumhur ittifakına toplamda 42,1 oyu layık görmüşler..

Bunların da sapması, üç aşağı beş yukarı, Metropoll ile aynı..

Bir başka anket çalışması..

Mediar Araştırma Şirketi’nin açıkladığı anket sonuçları: “Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 42,5, CHP’nin yüzde 22.9, İYİ Parti’nin yüzde 17.1, HDP’nin yüzde 13.2, Saadet Partisi’nin ise yüzde 3.1.”

Adeta sözleşmişler..

Hepsi aynı tahmini yapıyorlar ki..

“Canım birisi işkembeden sallıyorsa, diğeri de aynı tahmini nasıl yapabiliyor.. Yok yok. Bu sefer Tayyip Erdoğan gidici..” algısı oluştursunlar..

Netice ne oldu?

Seçim akşamı, ikinci tura kalarak cumhurbaşkanı seçtirecekleri Muharrem İnce, ortalıktan toz oldu..

Alacağı % 7’lik oy yerine iki mislinden bile fazla oy takdir edilen Meral Akşener, ertesi günü “Ben gidiyorum” açıklaması yapmaya mecbur kalıyor.

Devam edelim mi, anket şirketlerinin açıklamalarına..

Bu da, SONAR’dan Hakan Bayrakçı’nın açıklaması:

“Tayyip Erdoğan’ın, ne birinci turda, ne de ikinci turda yüzde 51’i bulma ihtimali yok. Erdoğan’ın 16 yıl sonra ilk defa bu seçimde mağlup edilebileceğini düşünüyorum. İkinci turda Tayyip Erdoğan yüzde 47, rakibi yüzde 53 oy alabilir. Bu da sürpriz olmaz!”

Remres diye bir şirketin çalışması:

“Cumhur ittifakı 44,2, Millet ittifakı % 44 HDP % 11,5.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan % 41,7 oy, Demirtaş % 11,4 oy, Karamollaoğlu % 3.9 oy, Akşener % 16.7 oy, İnce, % 25.”

Sonuçlara en yakın çıkan, ama yine de tutturamayan Gezici şirketinin çalışması:

“AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan yüzde 48.7, CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 25.8, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener yüzde 14.4, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 10.1.”

Bu da, seçimi ikinci tura bırakmış..

Ve Erdem Gül ile, SP Genel başkanı Temel Karamollaoğlu’nun röportajından:

“Benim gördüğüm tabloda AKP’nin yüzde 38’lerde olduğunu gösteriyor. İttifakta MHP’den yüzde 4-5-6 gibi bir oy gelebilir. MHP’den de gelebilecek bu oyla AKP-MHP ittifakının yüzde 42-44 bandında bir oyu görülüyor.”

Hepsini verdim..

24 Haziran seçimlerinde yaptıkları tahminleri önünüze koyun..

Tutturabilmişlerse, 31 Mart için tahminlerine de itibar edin..

Tuttaramamışlarsa..

“He he.. 31 Mart’ta iktidara geliyorsunuz.. Hem de açık farkla” deyin.. Geçin!