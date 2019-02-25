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Anketçilerin dünkü tahminlerine bak, yarını anla!

25 Şubat 2019 Pazartesi

31 Mart seçimleri yaklaştıkça, anket sahtekarlıkları da tam hız ilerliyor..

Bir defa çarpıttılar..  “Boş ver” dedik..

İkinci oldu, “Es geç” dedik..

Ama artık günübirlik değil..

Saatbaşı benzer çarpıtmalarla karşımıza çıkıyorlar..

Neymiş, “İstanbul’da Binali Ylıdırım ile Ekrem İmamoğlu başabaş imiş ama.. Ankara’da Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki’den 5 puan önde imiş!”

İnsanın; okkalı bir tokat yapıştırıp, “Siz ya sayı saymasını bilmiyorsunuz, ya da dayak yememişsiniz” diyesi geliyor..

Yalanlarını, sahtekarlıklarını doğru gibi gösterebilmek için, ayrıntılara da giriyorlar:

“Ankara’da CHP ve İyi Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş, MHP seçmeninin yüzde 70’inden oy alacak!”

Hani MHP seçmeninin bir kısmının Mansur Yavaş’a oy vereceği de yalan ama..

Bu çarpıtmayı yapan sahtekar, dürüst bir haber yapmak istiyor olsa idi..

Bir de CHP’lilere sorardı: “Eski MHP’li Mansur Yavaş’a mı, yoksa sizin daha önce Çankaya belediye başkanı seçtiğiniz, şimdiki DSP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haydar Doğan’a mı oy verirsiniz?” 

Bunu sorar ve cevabını da haberine eklerdi..

Ki.. Dürüst olsun.. Samimi olsun..

CHP’lilere, “Mansur’a oy verir misiniz” diye sormadan.. MHP’lilere, “Mansur’a oy verir misin” diye sorarsanız.. Ahlaksızlığınızı ispat etmiş olursunuz..

Sahtekarlığınızı tescil ettirmiş olursunuz..

Diyebilirsiniz ki, “Ya tahminleri tutarsa?”

Bunu test etmek kolay..

Bakın eski tahminlerine..

Bir tanesi tutmuş ise..

“Burda da bir ihtimal var” diyebiliriz..

Bakalım 24 Haziran seçimleri için, aynı kafa hangi tahminleri yapmış?

Metropoll Başkanı Prof. Özer Sencar’dan başlayalım..

“Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalacak” diye giriş yapmışlar...  “AKP oyları yüzde 43. Ama ittifaka oy verecek AKP’liler yüzde 39, MHP’de ise yüzde 80’i ittifaka oy vereceğini söylüyor. MHP oyu yüzde 5,8. Buradan da ittifaka 4 puan geliyor. O zaman Cumhur İttifakı’nın şu anki son araştırmamıza göre oyu yüzde 43” diye bitirmişler.

Bu tahmin tuttu mu? Hayır..

Hem milletvekilliği için, hem cumhurbaşkanlığı için, sapma ne kadar?

% 9 oranında..

Ne eder bu?

Yaklaşık 5 milyon oy.. 

Dikkat buyrun.. 100 bin, 200 bin, 300 bin oy farkından bahsetmiyoruz.. 5 milyon oyun yanlış tahmin edilmesinden bahsediyoruz.

Bu kadar sapmışlar..

Ama seçim sonrasında çıkıp da, küçücük bir özür bile dilememişler..

Bir başka anket çalışması..

Piar Araştırma şirketi yapmış: “AK Parti yüzde 34.8, MHP yüzde 7.3, CHP yüzde 23.4, İYİ Parti yüzde 17.2, HDP yüzde 14.1 ve SP ise yüzde 2.5 oranında görülüyor.”

Bunlar da cumhur ittifakına toplamda 42,1 oyu layık görmüşler..

Bunların da sapması, üç aşağı beş yukarı, Metropoll ile aynı..

Bir başka anket çalışması.. 

Mediar Araştırma Şirketi’nin açıkladığı anket sonuçları: “Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 42,5, CHP’nin yüzde 22.9, İYİ Parti’nin yüzde 17.1, HDP’nin yüzde 13.2, Saadet Partisi’nin ise yüzde 3.1.”

Adeta sözleşmişler..

Hepsi aynı tahmini yapıyorlar ki..

“Canım birisi işkembeden sallıyorsa, diğeri de aynı tahmini nasıl yapabiliyor.. Yok yok. Bu sefer Tayyip Erdoğan gidici..” algısı oluştursunlar..

Netice ne oldu?

Seçim akşamı, ikinci tura kalarak cumhurbaşkanı seçtirecekleri Muharrem İnce, ortalıktan toz oldu..

Alacağı % 7’lik oy yerine iki mislinden bile fazla oy takdir edilen Meral Akşener, ertesi günü “Ben gidiyorum” açıklaması yapmaya mecbur kalıyor.

Devam edelim mi, anket şirketlerinin açıklamalarına..

 Bu da, SONAR’dan Hakan Bayrakçı’nın açıklaması: 

“Tayyip Erdoğan’ın, ne birinci turda, ne de ikinci turda yüzde 51’i bulma ihtimali yok. Erdoğan’ın 16 yıl sonra ilk defa bu seçimde mağlup edilebileceğini düşünüyorum. İkinci turda Tayyip Erdoğan yüzde 47, rakibi yüzde 53 oy alabilir. Bu da sürpriz olmaz!”

Remres diye bir şirketin çalışması:

“Cumhur ittifakı 44,2, Millet ittifakı % 44 HDP % 11,5.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan % 41,7 oy, Demirtaş % 11,4 oy, Karamollaoğlu % 3.9 oy, Akşener % 16.7 oy, İnce, % 25.”

Sonuçlara en yakın çıkan, ama yine de tutturamayan Gezici şirketinin çalışması:

“AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan yüzde 48.7, CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 25.8, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener yüzde 14.4, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 10.1.”

Bu da, seçimi ikinci tura bırakmış..

Ve Erdem Gül ile, SP Genel başkanı Temel Karamollaoğlu’nun röportajından:

“Benim gördüğüm tabloda AKP’nin yüzde 38’lerde olduğunu gösteriyor. İttifakta MHP’den yüzde 4-5-6 gibi bir oy gelebilir. MHP’den de gelebilecek bu oyla AKP-MHP ittifakının yüzde 42-44 bandında bir oyu görülüyor.”

Hepsini verdim..

24 Haziran seçimlerinde yaptıkları tahminleri önünüze koyun..

Tutturabilmişlerse, 31 Mart için tahminlerine de itibar edin..

Tuttaramamışlarsa..

“He he.. 31 Mart’ta iktidara geliyorsunuz.. Hem de açık farkla” deyin.. Geçin!

 

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YORUM YAZ

  • Ergin YAŞARErgin YAŞAR22 dk önce
    Sahtekarlarıtanıyoruz fazla önemsemeyin. Anketçiler anket yapar,kervan yürür menzile varır.
  • evet ben baydın sorularınızı yanıtlıyorumevet ben baydın sorularınızı yanıtlıyorum22 dk önce
    .bir önceki seçimlere bi bak.türkiyede 2010"dan itibaren uyuşturucu artışları,değişik suçları önleyememe ve ekonomik daha birçok sebeple millet ankarada ak partiye gökçek üzerinden tepkisini gösterip yüzde birlik farkla melih gökçek vermişti.faturada 2 yıl önce melihin yanlış kadro verme anlayışı yüzünden belediye önünde ayaklanma olunca faturada melihe kesilmişti.böylece bardağı taşıran son damlayla görevden alınan gökçeke hala kızgınlık ankarada devam ediyor,bu durum çok boyutlu,çok sebepli.belediyede kadro meselesi yüzünden hala ak kızgın 500-1000 ek dersli var.sen git 5-10 yıllık adamlar dururken bigün çalışmayan adamlara kadro ver.sonra sokaklar uyuşturucu müptelalarıyla dolu.gör ama seçmi kadar hiçbişey yapma,üstüna birde kabarık faturalar eklenince millet ak partiye kızdı.kıgınlık hala devam ediyor.ankarada işler zor anlayacağınız.ne yapalım sağlık olsun,hayırlısı olan hangisiyse o olsun.öyle konrolsüz özelleştirmeler yapılır mı?hesapsız kitapsız... sonra adamlar çıkıp silah olarak kullanıyor.
  • YaziyomYaziyom30 dk önce
    Bizim anketimiz gayibi Allah bilir.biz insan beser sasar caliski basar gayibi bilmek haddimizi asar biz Allaha guveniriz ,soununca anketcide sasar Akp ,ye sevgi Turkiyeye sigmaz tasar insan Akp ,le yasar.
  • Hilâl Hilâl 32 dk önce
    It ürürkervan yürür bu anket şirketlerikasasınagiren paraya bakar 24 hazirandaince cumhurbaşkanıydımeral /20 oyu vardıbütünülkücü lermeraleoy verecek diyorlardıgördüksonucu hüsranauğradılargerçekülkücü lerliderinin sözündençıkmazzillete deoy vermez chpkk ip sp hezimete uğrayacak bu yenilgidensonraKKistifa edermisizce ?Bence etmez neymişefendim Erdoğanhalkıkandırdıder çıkar
  • YaziyorumYaziyorum35 dk önce
    Birgun bir Alanan gazetesinde turkugorurler sorarlar niye alman gazetesinde ciktindemisler.bir kac alman unuvesiteli turku gorunce sirf denemek icin ellerindeki kesekagitlarini yere atmislar bizim turk o geclere neden yerleri kirletiyorsunuz demis tepki gostermis,gencler demiski bizim maksatimiz yerleri kirletmek deyil biz seni denedik bir baskasinin kotu davranisina tepki veriyonmu cunku sen alman deyilsin demisler gazete haber yapmis yabanci oldugu halde sahip cikiyor diye turkiyede oylemi .adam kufurlu konusuyor birde kardesim kufretme dedigi icin onu olduruyor cunku onun keyfine mudahale etti birileri duzelmiye calisirken birileri kirletiyor onuda Akp biliyor ne gonul almak var ne ozur diliyor herseyi kendi biliyor.
  • perşembenin gelişiperşembenin gelişi36 dk önce
    kim neye inanmak istiyorsa onu yayınlıyorlar.. alan memnun veren memnun.. sonuç : 11.000.000 milyon oy fark.
  • görkemgörkem38 dk önce
    sizin bu siyaset yapma hastaliginiz hepimizi geriyor.. biraz da "siyasetsiz" bir yazi okumak istiyorum ama olmuyor.. domates, biber patlican sözkonusu oldugu zaman bile siyasi yaziyorsunuz!. ya-hu anladik!. CHP, KK kötü, cok kötü :))
  • Metin celikMetin celik54 dk önce
    Heeey sağcı seçmen, hele de yeni yetme gençler, akpartili veya mhplilere kızıp da İslam düşmanlığı kanına işlemiş chpli veya ittifakçılarına oy verirsen ve de olmaz da kazanırlarsa sana hayat hakkı dahi vermeyeceklerini unuttun mu? Anan bacın veya eşinin eşarbı var diye hastanede tedavi bile ettirmez bunlar, ne çabuk unuttun. Bu CHP zihniyeti ve ortaklarının sana nefes aldırmadığı geçmişi ne çabuk unuttun. Seni hor hakir cahil gören zihniyet in maske takarak güldüğüne mi aldanıyorsun. Tüm hatalarına yanlışlarına eksikliklerine rağmen müslümanlar birlik olmalı sağ partiler ortak paydada buluşmalı. Bir avuç azgın azınlık CHP zihniyetine aldanırsın sonun ittihatçılar gibi 28 şubata ortak olan sağcılar gibi pişmanlık olur ve silinip gidersin. İslamı ve hakkı üstün tutmak için İslam düşmanı ve Amerikan piyonu CHP zihniyetine aldanma. Hiçbir zaman normal yoldan seçim kazanamayacak olan chplilerin sağdan çarklı sahtekarları, sağ görünümlü solcuları, neden aday gösterdiğini anlamıyorsan yazık sana anlatamıyorsak hepimize.
  • ahmet yıldızahmet yıldız1 sa önce
    ne alakası var biz yaşayıp görüyoruz bu sefer zor
  • ayhanayhan1 sa önce
    geçmişi biliyoruz...chp li hakan bayrakçı ne demişti doğruyu söylesem chp seçmeni beni asar...ben bu işlerden fazla anlamam..doğru her seçim öncesi her yerde şikayet edeni gördüm..o seslere bakarsan iktidar hep kaybedecek...sesini çıkarmayanı kimse bilmiyor..ben tecrübemle şunu farkettim...solcusundan sağcısına ideolojik kökü olanı bir tarafa bıraktığımda halkın...mevcutlara bakarak maceraya atıldığını görmedim..chdp ittifakı 7 hairanda bir kere salladı..ama hdp belediyeleriyle yaptığı kalkışma sebebiyle bir de chp ve hdp sözcülerinin hareketlerini görünce biz ne yapıyoruz ya dedi ve 1 kasım seçimlerinde işi tekrar yoluna koydu beyler; halk memur olsun işçi olsun...macera aramıyor...çözümün varsa söyle ikna et. ama nerdeeee???
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Toplum olarak ahlaki çöküntünün dibindeysek; yalan, rüşvet, gıybet, gayri meşru ilişkiler vs... Başta ak parti olsa ne yazar pak parti olsa ne yazar? Hem Allah bozulmuş toplumlara musibet gönderir, toplum da nimetmiş gibi gözü kapalı o musibetin peşinden koşar..Geri dönmesi uyanması mümkün değildir. Gün olur uyanır ama rahmet Erbakan hocanın dediği gibi dizinize vurmak istersiniz ama vuracak bir diz bile bulamazsınız..
  • HahahhahahaHahahhahaha2 sa önce
    Chp nin ve yancı anketcilerinin kazanmadığı secim yok zaten..her secim de bu sefer tamamher secimde bu sefer aldık GAZI..Tıpış tıpış oy verecekler diyor kemal...hdp ye oy verdik diyor chp yoneticisi..tamam gaza gelin getirin de yan etkisi oluyor be kardeşim...uçan mürekkepler kaçırılan muharremler..hile bahaneleri..bu secimi de chp kazanacak.cunku kaybetseler bile kemalleri cikip biz kazandik diyor.
  • Mehmet AliMehmet Ali2 sa önce
    Anket Manket boş işler bunlar. Bu seçmen mantığı ile AK Parti her türlü alır. Tanzimde adam 2 saattir ucuz patates kuyruğunda, yaşım 75, hayat pahalı, çalışmak zorundayım bu yaşta, emekli maaşım 1.600 lira yetmiyor diyor ve Allah Reis'i başımızdan eksik etmesin, her şey çok güzel, otobüs bedava, hastane bedava, CHP den çok çektik yavrumdiyor. Bence de AK Parti alsın her seçimi, destekliyorum. Ekonomiyi bu hale getiren başka bir Parti olsaydı isyan çıkardı. Reis sayesinde herkes huzuru bulmuş, kafasındaki sorunları çözmüş görünüyor. Allah herkese hakettiği bir yaşam nasip etsin inşallah. Bir ömür namusuyla çalışıp, 2 göz oda bir ev alamayan da Takdiri İlahi desin, oy vermeye devam etsin.
  • ArifArif2 sa önce
    Artık kendi anket şirketlerine bile inanmaz oldu AKP. Gerçeği görmemek bu olsa gerek. Zaten AKP bi açılım diyince PKK'ya inanıyor, bi Amin diyince FETÖ'ye inanıyor. Onlarda da kandırılıyor. Nasıl olacak bu işler?
  • Nuran DevresNuran Devres2 sa önce
    En çok ve geniș kapsamlı anket yaptıran parti her zaman Akparti olmuștur. Bununla da övünürler. Partinin, daha doğrusu Erdoğan ın güvendiği bir kaç anket șirketi vardır. Ama bütún șirketlerin sonuçlarını okur, değerlendirmesini ona göre yapar. Anketlere çok, ama çok önem verir. İlk defa bu seçimde kendi güvendiği șirketler dahil hičbir anket sonucuna değinmiyor. Günlük anket yaptırdığı halde hiçbir šey açiklamıyor. Neden acaba
  • emekliemekli2 sa önce
    biz ALLAH a inanan insanlarız ve ALLAHisterse herşey olur işin farkındasınız ancak ALLAH hayırlısını nasip etsin farkındada olduğunuzdan artıkyayınlamaya karar verdikleriniz istediğiniz düşünceler AKP oy vermiş biriyim defalarca eğer yanlışa doğru dersem ALLAH a nasıl hesap verebilirim bu korku sevgi inanç meselesi eğer yanlış düşünüyorsam ALLAH afettsin ancak ALLAH bilmeyerek yapılan hataları af eder öyle diyor kutsal kitabında onlar tövbe ederler aynı günahları tekrar tekrar ederlerki vay onların haline
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Bir zamanlar,yaziyor yaziyor.irtica hortladi.diye okyduklarim hala bugunki gibi taze ,birzamanlar,unversite,sinagina girmek isteyen geclerden kilik kiyafetinden dolayi,hiciv yapmislarsi.soyle diyordu kapici iceri almak istemiyor yavas ol hemserim,burasi dingonun ahirimi bu kiyafetle sizi derse alamiyacagim ,diyor gec soruyor siz kimsiniz ,ben buranin,kapicisiyim git adam gibi kiyafetini degistirde gel,diyerek gecleri derse almadi kiyafeti basortusu ,gencde salvar pardusu.inanmayan nerden bilsin o kiyafet imanin islamin susu neden rahatsiz olunurki,digerlerinden bir suru.bana lazim olan islam kulturu .eseginde sirtinda var kurtunu ,ancak o onu temsil ediyor bak ne emrediyor kuran,gorundugun gibi yasa tapmayasin topraga tasa sende mucadele et sana verilen savasa yasarsan inandigin gibi yasa.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN3 sa önce
    MÜMİN FERASET SAHİBİDİR. İNŞAALLAH NETİCE UMDUĞUMUZ GİBİ OLACAK.BU MİLLETİ ONLARIN ELİNE BUGÜNE KADAR BIRAKMAYAN RABBİM,BUNDAN SONRADA BIRAKMAYACAK.VAR OLUŞ MÜCADELESİNDEN YÜZ AKI İLE ÇIKMAYI YÜCE ALLAH(CC)NASİP EDECEK . ÖNEMLİ OLAN İKTİDARIN YANLIŞA YÖNELMEMESİ VE HAK YOLDA DAİM OLMAYA GAYRET ETMESİ..
  • BilalBilal3 sa önce
    Ali abi acaba ABD menşeli degilde GERÇEK islam'i bir parti ne zaman kurulacak? Mevcut partilerin hepsi CHPnin ilke ve inklaplari ustune and iciyorlar eger secilirlerse. Ne anladim bu işten madem hepsi aynı. CHPde zaten ezelden ABCi. Koltuga kim oturursa otursun kerhane, meyhane, içki, kumar, faiz, lüx, israfta dunya birincisi oluyoruz. Hiçbirinin yerli ve milli projeleri yok hiçbirinin parti programinda Allah'ın A sı bile yok. Hiçbirini halkı ıslah programı yok. Varsa yoksa FULL o koltuk senin bu koltuk benim FULL yaglı ballı ihaleler FULL super maaşlar FULL tum akrabaları kadroya sokma var.
  • Gün gelecekGün gelecek3 sa önce
    Gün gelecek bu rantcilar haramzadelerde gidecek ebedilik sadece Allahindir.Yiyen yine yedigiyle kalacak olan yine ulkeme ve halkima olacak.
  • mahmud abbasmahmud abbas3 sa önce
    muhterem abimiz içim ferahladı bu anketler yüzünden bu aralar bayağı endişeliydim Herkesin hesabı var ancak Allahu Tealanın hesabı hesaplar üstünde
  • YaziyorumYaziyorum4 sa önce
    Anket,yanlis duyuran olsada dogrulari bildiren ,var yalandan,korkmayanisi gucu hile buda yapilmaz bile bile dun neyse bugundemartin,31, de gonlum Akp,de onu birakmam yuzu yerde egerki gercekleri gormeye oluyorlarsa perde .gafil olma senden olmayana,anketi sorma eger Akp sevmisisem bakasina inanirmi hic vatan icin millet icin,bir benim oyumda olsa diye dusun ben mevlama soz vermisim ben bunu bilmisim.
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM4 sa önce
    ARSIZIN, AHLAKSIZIN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞLERNisan yağmuru zannetmiş. Bu anketçilerin, halkı daha doğrusu sazanları kandırmak için yapmayacakları şaklabanlık yok. Bu ahlaksızlar ancak AHMAKLARI KANDIRIRLAR....
  • UrfaUrfa8 sa önce
    Kaleyin içinde hem içerde hemdışarda hayin çok birhan öncesorgulanmalı satılmış köpekler var hala

Ali Karahasanoğlu

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