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Akşener’in bu teslimiyeti neden?

30 Ocak 2019 Çarşamba

Henüz daha CHP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kimi aday göstereceğini açıklamamış iken..

İyi Parti ile CHP’nin İzmir’de ittifak yaptıkları açıklandı..

Bu durumda soru şu:

CHP’nin İzmir adayını belirleyen, önceki günkü parti meclisindeki oylama mı “göstermelik” idi..

Oylama mı “dostlar alışverişte görünsün” anlamında yapıldı..

Bir başka anlatımla, oylama yapılmadan önce, İyi Parti’ye, kimin aday olacağının garantisi mi verildi?

Yoksa..

İyi Parti köşeye öyle bir sıkışmış ki..

Gözü kapalı, CHP kimi aday gösterirse göstersin, kabul edecek bir durumda mıydı?

Mesela..

CHP, HDP’nin cezaevindeki eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ı aday gösterse idi..

Yine ittifakta kalacak mıydı?

Bu kadar mı sıkışmıştı?

Bunun için de..

İP’in adaylara itiraz gücü olmadığından..

Önce CHP ile İP arasında ittifak yapıldı..

Sonra mı, ittifakın adayı belirlendi?

CHP’nin şimdiye kadar seçimi AK Parti’ye karşı hiç kaybetmediği İstanbul’un ilçeleri Kadıköy ve Beşiktaş’ta gösterdiği adayların belirlenmesinde, hayli çekişme yaşanmış..

Birisinde 29’a 30 oy ile..

Diğerinde de 29’a 31 oy ile adaylar belirlenmiş..

Bu ne demek?

Tamamı CHP’li olan Parti meclisinde bile, tartışmasız bir destek bulamayan adaylarla seçime giriliyor demek..

Bu durumda..

Beşiktaş ve Kadıköy halkı ne yapsın?

“Siz CHP parti meclisi olarak yarıdan ikiye bölünmüşsünüz. Parti meclisinizin yarısı, her iki ilçe için de, ‘Bu adam belediye başkanlığı yapamaz’ demiş. Biz şimdi bu adama nasıl oy vereceğiz” demezler mi?

Demeleri gerekir de..

Burası Türkiye..

Partinin adı da CHP..

Tek parti olarak seçime girdiklerinde kazanan.. (“Kaybetmeleri zaten muhal” diyeceksiniz ama..)

Ama seçimde ikinci bir parti söz konusu ise, tek başlarına iktidara asla gelemeyen CHP..

Muhalefette iken bile..

Aday belirlemesinde bu kadar riyakarlıklar, çelişkiler, kavgalara sahne oluyorsa..

Bir de tahmin edin, bunlar gerçekten bir başarı elde ederlerse, ne olur halleri..

“Ne olmuş ki” diyenlere hatırlatalım..

Toplam seçmen sayısının % 20’sinin bulunduğu İstanbul’da, il başkanı istifa ediyor..

Niye?

“Benim istediğim olmuyor” diye..

Adayları sen belirleyeceksen, biz parti meclisi olarak burada ne yapıyoruz ki?” demiyorlar..

“N’olursun Canan’cığım.. Geri al istifanı” diyorlar..

Canancık da geri alıyor..

Ne karşılığında?

Teklif ettiği isimlerin aday gösterilmesi garantisi karşılığında mı?

Cevap “Evet” ise..

CHP’nin parti meclisi, burada ne görev üstlenmiş oluyor?

Konu mankenliği” mi?

Başka bir izahı olmasa gerek..

Tartışmanın, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Ekrem Bey yönüne daha hiç girmedik..

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ekrem İmamoğlu, “ilçelerde kimlerle çalışmak ister, kimlerle uyumlu olamayacağını söyler” noktalarında henüz kimsede bir mevzu açıldığı bile yok..

Parti meclisinin “konu mankenliği” bir tarafa..

Ekrem İmamoğlu da, ikinci konu mankeni pozisyonunda.

Durumlarından memnun iseler..

Bize laf düşmez.

Ama..

Fotoğrafı çekip, seçmenin önüne koymak da, bizim görevimiz..

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı için CHP adayları arasındaki kavga tam bir rezalet..

Zaten yıllardır bu ilçede başkanlığı kazanamamışsınız..

31 Mart’ta da kazanmanız da pek muhtemel değil..

Ama..

Aday gösterilme noktasında bile, ölümüne bir kavgaya tutuşmuşlar..

İlçe binası önünde birbirlerine girmişler..

Altı üstü, “Ben 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde başkan adayı olmuştum” demek için, kavga etmeye değer mi?

Demek ki CHP’liler için değiyormuş.

Hem kendi aralarında kavga ediyorlar..

Hem de dışarıya karşı..

“CHP adayına saldırı” diyerek..

Sanki saldıranlar CHP’li değilmiş gibi propaganda yapıyorlar..

İstanbul’da CHP’nin 14 ilçe belediye başkanı var..

Bunların içinde sadece beş tanesini mevcut başkanlardan belirlemişler.

Bu ne demek oluyor?

CHP’nin 5 yıl önce belediye başkanlıına aday gösterip, halkın da oy vererek seçtiği ve bu süre içinde görevini yürüten isimler, CHP genel merkezine göre başarılı değiller..

Aday gösteren sensin..

Oyu veren, senin tabanın..

Sonra..

“Başarılı değilsin, seni değiştiriyorum” diyen de sen..

“Başarılı olmayanı bir daha mı aday göstersinler, onu mu istiyorsun” diyenlere hatırlatayım..

AK Parti birçok ilçede..

Bir aday gösterdiğini, sonraki dönemde de.. Ondan sonraki dönemde de aday gösterdi.

Ardı ardına üç dönem seçim kazandılar..

Şimdi yeniden aday göstereceklerdi ki..

“Yeter” dediler..

“Aslında başarılısın. Ama aynı ilçede olmasın bari.. Başka bir ilçede seni aday gösterelim” dediler..

AK Parti’deki belediye başkanları; iki, hatta üç dönem başkanlık yaparken..

CHP’dekiler bir seçiliyorlar..

Sonraki dönem toz oluyorlar..

Daha doğrusu..

Genel merkez tarafından toz ediliyorlar..

Kendi partilerinin genel merkezi bile, başarısızlığı ilan ediyor..

Böylesi bir “kabul”den sonra.. 

Halk ne yapsın?

“Bu dönem oy vereceğimiz adayı da, genel merkez büyük ihtimalle, gelecek dönemde aday göstermeyecek, başarısız ilan edecek. Bari oyumuzu, kendisine güvenen iktidar partisinin adayına verelim” demesin de ne yapsın?

Bir de AK Parti’de işler nasıl yürüyor, bakalım mı?

“Sandık kurulu üyeleri belirlenmiş.. İsimler, telefonlar liste halinde, Genel Başkan Tayyip Erdoğan’ın önüne konulmuş!”

Dahası var..

Genel Başkan da, geceyarısı, listedeki isimlerden öylesine seçim yapıp, arıyor, “Sandık kurulu üyesisin, bilgin var mı” diyor..

AK Parti hangi çağda..

CHP hangi çağda?

Buyrun, siz takdir edin..

 

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YORUM YAZ

  • Temel KılıçTemel Kılıç10 dk önce
    Menfa'atin orada olduğu vehmi ile,***Ba'zen olduğu gibi görünmeme marazı*** na mübtelâ' oluş nedeni ile sesini kısmak zorunda kalışdırMrs.Akşener'in tavrı.
  • latiflatif13 dk önce
    ottolan 15 temmuz araştırma önergesine hayır dediniz fetönün siyasi ayağının araştırılmasına hayır dediniz 15 temmuza allahın lutfu diyen 15 temmuz başkanlığın kapısını araladı diyen adamlara oy veriyorsunuz fetönün huzurunda baş kapadınız sıla hasreti çektiniz koşa koşa türkçe olimpiyatlarına gittiniz fetöye 16 okul açtınız meclis kürsüsünde fetöye değerli kıymet dediniz yalaka trol
  • YasirYasir19 dk önce
    Ali bey gazetenin en cok okunan ve en cok yorum alan yazarisiniz tebrik ediyorum. ancak herkesin basaramayacagi bir oranda okurlariniz tarafindan sevilmiyorsunuz, sanirim okurlarinizin ancak %20 si yazılarınızı ve düşüncelerinizi beğeniyor ve size değer veriyor
  • ali ihsanali ihsan20 dk önce
    SAYIN AKŞENER" TESLİMİYET ALLAHADIR" TİTRE ve KENDİNE DÖN !
  • ORHAN İNANORHAN İNAN24 dk önce
    SÖZÜN BİR İŞE YARAMADIĞI,KALEMLERİN OLANI İZAH ETMEDE YETERSİZ KALDIĞI BİR DÖNEMDEYİZ.BÜTÜN KUTSAL KAVRAMLAR BİLE ŞEKİL DEĞİŞTİRMİŞ,MENFAATLERE KURBAN EDİLMİŞ İKEN ÇALA KALEM ÇIRPINIYORSUNUZ. RABBİM UMUTLARINIZI TAZE TUTSUN VE BU MİLLETİN BEKASINI HAYIRLI KILSIN.
  • görkemgörkem29 dk önce
    Bana yine HÜSRAN!.. bu kadar gürültü yaptiktan sonra herhalde beni duyacak diyordum ama heyyhat!.. yine duymadi, yine görmedi.. Dün TV' lerde gördüm ; yesil biber 18,5 TL, patlican 13 TL... öyle gidiyor.. ben hala DOMATES BIBER PATLICAN SOGAN diyorum böyyük siyaseti protesto ediyorum.. bizim derdimiz siyaset degil MUTFAK, muhterem Ali Beycigim..
  • hasanhasan34 dk önce
    sen onu boş ver asıl bahçelinin teslimiyeti neden
  • acunacun39 dk önce
    "CHP-İYİ Parti" ittifakını algıda HDP'yle özdeşleştirmeye çalışan "Milliyetçi" arkadaşların yüzleşmeye azıcık cesareti varsa hodri meydan;Eski defterleri açalım, Öcalan'ı kim daha fazla övmüş? PKK'lılara kim daha fazla mavi boncuk yollamış? Üniter yapıyı kim daha fazla hedef almış? Bu millete şehitlerinin arkasından yas tutmayı kim daha fazla çok görmüş mesela;PKK'nın katlettiği şehitlerin!Kim, PKK incinmesin diye Türk yurdunda Türk bayrağını indirmiş gönderden!
  • ahmetahmet40 dk önce
    HDP, iktidar partisiyle "PKK açılımı" ittifakı kurarken, CHP de Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü, millî birliği, Türk kimliğini hedef alan, Türk vatanının bir bölümünde "Kürdistan" yapılanmasıyla sonuçlanması işten bile olmayan bu "açılım ittifakı"na karşı hem TBMM'de, hem meydanlarda "MHP'yle ittifak halinde" mücadele etmedi mi?Bu HDP, bu CHP'ye oy verecek he mi?Hadi oradan!
  • ahiahi41 dk önce
    Yahu, bu HDP'nin "çözüm süreci müttefiki", Öcalan'la müzakere süreci müttefiki, İmralı'yı adeta türbeye çevirme günleri müttefiki, Dolmabahçe müttefiki, Oslo müttefiki, Diyarbakır'da, Bağlar meydanında bebek katilinin mektubunu Türkçe/Kürtçe çift versiyon okutup TRT dahil bütün kanallardan canlı yayınlatma müttefiki CHP miydi?HDP bütün bu herzeleri iktidar partisiyle el ele, kol kola halde yemedi mi!
  • Islah olunIslah olun45 dk önce
    Valla yine güldürdün beni...Sen siyasete girsen yeminlen Cin Aliyi sollarsin.Gerci senin adin da Ali...Ne var bu Ali lerde anlamadim. Hz. Ali gibi ilmin kapisi olmak gerek degil mi? Siz gittiniz adaletsizligin, haksizligin, hirsizligin, yolsuzlugun, adam kayirmanin, zulmün kapisi oldunuz.Allah islah etsin sizi. Olmassaniz da kahretsin.
  • NuranDevresNuranDevres50 dk önce
    Ali bey, nihayet aynı paralelde düşündüğüm bir yazı. CHP tel tel dökülüyor. Şu süreçte halleri içler acısı. Partide disiplin diye bir şey yok. Herkeste bir inat, kendi istediği olsun. Partiyi düşündükleri yok. AK Partide disiplin var. Müthiş organizeler. Arı gibi çalışıyorlar. Ve genel başkana karşı kimsenin gıkı çıkmıyor. Kemal bey kendi partisine hakim değil. Şaşkın halde onu bunu idare etmeye çalışıyor. Vallahi acınacak haldeler. CHP seçmeni de bunu görüyor ve müthiş öfkeli. Dahası umutsuz, bezgin. Bir kısmı sandığa gitmeyecek. Gidenler de kerhen oy verecek. Ben AK Partinin çok büyük hatalar yaptığını ve artık iktidardan gitmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ama alternatif yok. CHP nin şu haline bakınca insan düşünüyor "bunlar bir de iktidara gelirse ne olur?'diye. Aralarında gene kavga, çekişme, sen-ben davası. Memleketi batırırlar valla. Türkiye'nin en büyük eksiği doğru düzgün, güçlü bir muhalefet partisi. Alternatif olabilecek bir parti. Eğer olsaydı AK Parti de meydanı boş bulup bu hataları yapmazdı. Yeni bir parti lazım.
  • ramazanramazan58 dk önce
    CHP hangi cagda akepe hangi cagda ,secilmis belediye baskanlari zorla AGLAYARAK istifa ettiriliyor ,nedeni acıklanmiyor bu adamlar neden istifa ettirildi fetocumu hirsizmi arastirip yazsana mubarek, yerse!
  • misafirmisafir1 sa önce
    sen Akseneri degil 1-2 sene önce yemedigi hakaret kalmamasina ragmen "beka" diyerek teslim olan sahsiyeti gündeme almaliydin ama senin bu tarafgirligin gözlerini ve beynini karartiyor...
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Bir yorumcu,neden,akp hatasini yazmiyon korkuyormusun.bire insaf bunca hizmete nankor olan,onca iyiliklerden sira gelmiyor ,varmi acaba ihaneti ne Akp,nede mhp ihanet cepesinde olmamistir.sayin bahceli vatan mudafasi ve bekasi haricinde,hic bir teslimiyetci olmamistir.bir zamanlar1974 tarihinde kipris harakatinda butun siyasi partiler birlikde olmustu,bumu teslimiyet,yoksa vatana hainlik edelerle ayni safda duncede olmakmi teslimiyet.konu aksenerken yorumcu latif aksenerden tek kelime yazmazken sayin bahceliyi teslimiyetci dusunuyor.insan sevmedigine nefretle bakar,su tersine akmaz ,su faydali olacagi yere dogru akar doruyu goremeyen,sasa bakar.
  • ottootto1 sa önce
    Latif: Bahçeli teslim olmuş falan dersen, sana körmüsün derler. Adam oynanan oyunu 15 Temmuz da gördü. Ülkemizin Bekası önce gelir diye bas bas bağırıyor. Sen görmek ve duymakistemiyor olabilirsin, bu senin sorunun. Allah şifanı versin.
  • LeventLevent1 sa önce
    Ali efendi şu sonucu çıkarma kapasiten yokmu yahu chp’de parti içi demokrasi var fikir çatışmaları var aday çeşitliliği var haksızlık karşısında baş kaldırı var akp’de ise biat kültürü var CHP özgürlükler çağında,helak ettiniz kendinizi valla hükümetin herseyini savunucam diye
  • latiflatif2 sa önce
    bahçelinin bu teslimiyeti neden diyede sorun lütfen geçmişte etmediği hakareti bırakmadığı adamlara maşa olmuş
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Aksenerdeki,teslimiyet.insan icin onemli olan niyet belkide odemesi gereken,diyet aksenerin,yapici bir niyeti gorulmemistir, bir milliyetci parti varkenbirde kendisi bir partiyi bolerek,hem kadin hem erkek gorunmustur.ve partiyi bolmustur, bazi ayriliklar vardir biri ,nefret kazanirken diger ayrilik gurbete gitmeler onu hasretle beklemistir,peki nefretle kotulukle ayrilan oylemi birak hasreti hem kendini hemde sevenlerini mafetti.bazilari,sayin erdoganin da baska parti kurmasi farkli surekli kapatilma tehlikesi olan partiyi degisik tuzukle farkli gostermis olup kendine sahip cikanlara kotuluk deyil kotuluklerin onune cikmistir,sayin baskan kendi partisinden baska parti kurdugunda hicbir zarar vercek rakip olarak zarar vermemistir.fakat aksener oylemi hem mhp bolmustur ,memlekete yararli bir iste yapmamistir aksine yedek parca gibi kucuk azinliklar partisi ip partisi,adi bile dusundurucu,bana,ip daracini hatirlatir bir paketlemede,pakete,dagilmasin diye sararlar ip curukse guvenilmez ipe un serilmez ayrica teslimiyet emir almaktir bana ihaneti hatirlatir.
  • SelamSelam2 sa önce
    Aklımdaki sorular .Seçilmiş onlarca belediye başkanını istifa ettiren partinin adı nedir?Bu başkanların suçları ne zaman kamuoyuna açıklanacak?Ali niye bu kadar tarafsız yazılar yaziyor?
  • ismime luzum yokismime luzum yok2 sa önce
    ayni seyleri akp icinde yazabiliyormusun?bu memleket secilmis basbakanin istanbul ankara bursa balikesir duzce belediye baskanlarinin istifa ettirildigini gördu ileri gelismis demokrasimizde
  • eyupeyup2 sa önce
    ali bey gercekten gulumsettiniz beni. yav insan once bir kendisine bakmaz mi. tamam hatalarıni canhiras savunuyorsun ama bizi de bu kadar aptal yerine koyma. bu arada eskiden yapilan yorumlara begen butonu vardi kaldirdiniz. hosunuza gitmeyen yorumlarin begeni sayisi arttikca caniniz mi sıkılıyor merak ettigimden sordum.
  • CoskunakademiCoskunakademi2 sa önce
    Yok oyle olmuyor Ali bey devlet bahceli gibi akp kimi aday gosterirse desteklerizdemiyor Aksener yani cumhurbaskani Devlet bahcelinin sevmedigi birini aday yapsa dahi kosulsuz destekleyecek ayrica akp de oldugu gibi biri isaret edilince herkes susmak zorunda degil chp de o ilceleri yonetecek birden fazla aday var ve herkes gorusunu dile getryr yani ben istedim oldu mantigi degil yani demokrasi diyorum gerci sizler biatci kulturden geldiginiz icin anlamazsiniz birileri sizin yerinize dusunur siz okeylersiniz
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    İyi güzel AKP hangi çağda CHP hangi çağda diye kıyaslamışsın ama AKP hakkında 2 satır yazmamışsın. Vatandaşın hiç tanımadığı ya da istemediği adayları ister milletvekili ister belediye başkanı olsun, ben yaptım oldu anlayışıyla şak diye listeye yazan kim? Diğeri en azından göstermelik de olsa seçim falan yapıyot
  • akİTakİT5 sa önce
    önce bahceli teslim oldu onu sormak lazım bu soruyu
  • MaufMauf8 sa önce
    Beka secimi degil diyorlar ama hem hdp ye teslim olmuşlar hemde istifalar kavgalar

Ali Karahasanoğlu

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