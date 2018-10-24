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AK Parti-MHP tartışmasında, bölüşülemeyen ne?

24 Ekim 2018 Çarşamba

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak çatırdıyor mu?

Çatırdama, sadece yerel seçim ile mi sınırlı, yoksa TBMM’ye getirilecek kanun tekliflerine de sirayet eder mi?

Çatırdama sonrasında tamamen birbirinden kopuş da sözkonusu olursa, muhalefette yer alan CHP’si ile, MHP’si ile, İyi Partisi ile, HDP’si ile, SP’si ile, hepsi birlik halinde hareket etmeye başlayabilirler mi?

Yoksa..

2015 Haziran seçimlerinden sonra yaşadığımız gibi, hepsi farklı noktalardan işi kendi lehlerine çevirmek isteyip, netice alacak hiçbir harekete imza atmadan, boşa kürek mi sallarlar?

Ben tespitimi yapayım, tahminde bulunmak size düşsün..

2015 Haziran seçimleri sonrasında, muhalefette iki zıt kardeşler vardı..

Biri MHP.. Diğeri HDP..

Bu iki zıt kardeş, şimdi de var.

Bir de bunlara, MHP’nin içinden çıkan İyi Parti eklendi..

Böylece, AK Parti’nin yanından ayrılan MHP’nin birlikte olamayacağı parti sayısı ikiye çıktı..

MHP’nin PKK’nın uzantısı konumundaki HDP ile yan yana gelmesi ne kadar zor ise..

İyi Parti ile yan yana gelmesi de, o kadar zor..

İyi Parti milletvekillerinin, MHP’ye geçmesini anlarım da..

İki partinin varlıklarını sürdürerek, TBMM’de birlikte hareket etmelerini, anlayamam.

Dolayısı ile, dünkü grup toplantılarında karşılıklı olarak sarfedilen sözlerin gerçek hayatta da karşılık bulması halinde..

Yani ayrışma yaşanması halinde, MHP’yi zor bir süreç bekliyor..

AK Parti de zorlanabilir ama..

Esas sıkıntıyı, MHP çeker..

Oysa..

AK Parti ile MHP’nin anlaşamadıkları konuları şöyle bir sıralayacak olursak..

Aralarında hiç de hayati bir konu olmadığını göreceğiz..

Nedir tartışılan konular?

Af konusu..

Bir de ant konusu..

Nedir bu konular, “Olmazsa olmaz” denilebilecek konular mı?

Af dediğimiz şeyi..

Bir parti için, vazgeçilmez icraat olarak düşünmek mümkün mü?

Cezaevindeki şartların iyileştirilmesi diye seçmene vaadde bulunulur da..

“Bana oy verirseniz, cezaevindeki insanları tahliye edeceğim” diye seçmen vaadi mi olur?

Ki..

MHP, bu konuya taktı?

Kaldı ki..

Af konusunda da, konu geldi, uyuşturucu sanıkları kapsam içinde olsun mu, olmasın mı noktasında düğümlendi..

Tayyip Erdoğan, “Bunu yapamayız” diyor..

MHP, “Biz uyuşturucu belasının ne zararlara yol açtığının farkındayız” diyor..

O zaman sorun ne?

Af olarak nitelendirilen, gerçekte şartlı tahliye kurallarında değişiklik öngören kanun teklifinde, cezaevindeki 50 bin uyuşturucu tutuklusunu/mahkumunu  kapsam dışına alırsınız..

Tartışma biter..

Ama..

Taraflar birbirlerinden rahatsızlar da..

Kavga edecek konu arıyorlar ise..

Diyecek bir şeyim yok..

PKK’ya karşı en ciddi mücadelenin verildiği bir süreçte..

MHP, AK Parti’nin devrilmesinden sonra PKK ile mücadelenin daha iyi yapılacağına yönelik bir kanaati var ise..

Yapılacak bir şey yok..

Tamam, MHP’nin uyuşturucu suçundan yargılananlarla, cezaevinde olanlarla bir ilgisi yok..

Ama..

Onları teklif dışına çıkartmama yüzünden yaşanacak bir kopuşun, ister istemez o yönde bir algıya (haksız da olsa) sebebiyet vereceğini de görmeleri gerekir..

Uyuşturucu sanıkları kapsam dışına çıkartıldıktan sonra da..

Şartlı tahliye teklifi kabul görmez ise..

Bu da dünyanın sonu olmasa gerek..

MHP’yi seçmen karşısında zor duruma düşürecek bir gelişme olmasa gerek..

Diğer tartışma kaynağı ne?

Ant meselesi..

MHP’li yöneticiler, ant meselesini bazı başlıklar altında sorguladıkları takdirde, kurulan kumpası rahatça görebilirler..

Davanın açılma tarihi 2013.

Danıştay 8. Dairesi, bu davayı 5 yıl bekletiyor..

Yani, önemli görmüyor..

Önemli görse, yürütmenin durdurulması talebi var..

Onu kabul eder..

Kabul etmiyor..

“Kanuna açıkça aykırılık ve telafisi imkansız zarar yoktur” diyor..

MHP’nin, bugün için anda yüklediği anlam, Danıştay 8. Dairesi’ndeki iptalci hakimler nezdinde de geçerli olsa idi..

O daire çoktan, “Hem kanuna aykırılık çok açık. Hem de çocuklar sınıfları geçiyorlar.. Her sene 1 milyon öğrenci sınıf atlıyor.. Gecikilen her yıl, 1 milyon öğrencinin ant okumadan ilkokul aşamasından çıkması demek.. O öğrencileri tekrar ilkokula geri çevirip, ant okutmak da mümkün değil.. O halde.. Telafisi imkansız bir zarar da vardır.. Yönetmelik değişikliği işleminin yürütmesinin durdurulmasına” der..

Olayı 4 sene öncesinden çözer, sonrasında da iptal kararını verirdi.

Ama 8. Daire’nin üyeleri, çok net bir karar ile, “Kanuna aykırılık çok açık değil.. Telafisi imkansız zarar da yok” demiş..

Bunu dedikten sonra..

5. yılın bitiminde..

İşlemin iptal edilmesi, MHP’ye kurulmuş bir tuzaktır..

MHP bu tuzağa düşmemelidir..

Bir açıdan daha, ant konusundaki tuzağı tespit edelim..

Ne diyor solaklar?

“AK Parti yargıda kadrolaştı..”

“Sadece yerel mahkemelerde değil, Yargıtay ve Danıştay’da da kadrolaştı..”

Peki, son ant kararında, karşımızda duran tablo nedir?

4 üye, “AK Parti’nin ant kararının iptali gerekir” şeklinde oy kullanıyor. Sadece bir üye, “Ant uygulamasının sonlandırılması, idarenin takdirindedir” diyor..

 Böyle bir tablo karşısında, solakların “AK Parti yargıda kadrolaştı” suçlamasının kesinlikle yanlış olduğu ortaya çıkmış oluyor mu?

Oluyor..

Dört üye birlikte.. AK Parti’nin en önemli icraatlarından birisine, “Hukuka aykırı” diyorsa..

Bu isimlerin, AK Parti karşıtı olduklarını, açıkça söylemek mümkün mü?

Mümkün..

Böyle bir durumda, MHP’nin, ittifak yaptığı AK Parti’yi yalnız bırakması doğru olur mu?

Yargı cenahından, böylesi bir konjonktürde dahi, AK Parti’ye tuzak kuruluyor ise..

Ant konusunun içeriğine, kapsamına, neyi getirdiğine, neyi götürdüğüne hiç bakmadan..

“Burda kurulan tuzağa, biz alet olamayız” denilmesi gerekmez miydi?

 

YORUM YAZ

  • nergislalezarnergislalezar36 dk önce
    Hakları gaspedilmiş az bir grubu kapsayan emeklilikmağdurlarının , erken emeklilik diye yeni bir yasa tasarısıymış ve tüm ülkeyi kapsıyormuş gibi lanse edilmesiyanında af ve andımız yaygarasının arkasında kaybedilmeye çalışılması ne kadar acı. Üstelik bu süreçte çok incitici laflarla gönüllerde kırıldı. Söz ağızdan bir kere çıkar ve güven duygusunun ilk adımıdır. Güvendepamuk ipliğine bağlıkaybetmesi bir kereye mahsus amakazanılması tüm ömrünüze yayılı bir duygudur. Milletin gönlüne talip olan kazanır. Ülke bir grubun hakkının verilmesiyle batmaz aksine içerdiği her türlü riske rağmen mağdurların yanında olduğunu(velev ki ekonomik olarak hafif bir külfeti olsa dahi ) göstermek adına büyük bir kazançtır. Biz değilmiydik gözü kapalı tüm mağdurlara kapımızı açan , biz değilmiydik dula yetime hakkını veren, biz değilmiydik şehitlerin geride bıraktıklarına sahip çıkan, biz değilmiydik dili dini mezhebi giyim kuşamıayrıştırıcı unsur olmaktan çıkaran. Siyasetin geldiği nokta bu mudur yani üç adım ileri iki adım geri. Hiç bir millet maddi yoksunluktan helak olmaz ama adaletsizlikten zulümdenhelak olur. Oyalanma yeri olan dünyanın oyalayıcıları olmayın lütfen.
  • emin abdulhamidemin abdulhamid46 dk önce
    İşte görüyorsunuz! Tek parti devrinden kalma Andımız Milletimizi öylesine bütünleştiriyor ki, "kader ittifakı" yapan iki partiyi bile birbirine düşman etmeye yetti!! Andımızın ne işe yaradığını görmek için şu tablodan daha iyi örnek olabilir mi? İşte Milleti birbirine düşman edip fitne saçmak için and içilmiş andınız!
  • serdar61serdar6149 dk önce
    YARGI BAĞIMSIZ DEĞİLMİ ALİ BEY KANUNA AYKIRI DERKEN SİZ NEYİN HESABINI YAPARAK BUNU SÖYLÜYORSUNUZ HUKUKÇUMUSUNUZ SAVCIMISINIZ HSK ÜYESİ DANIŞTAY BAŞKANIMISINIZ..İŞİNİZE GELDİĞİNDE YARGI BAĞIMSIZ GELMEDİĞİNDE YARGI DARBE YAPTI..BANA GÖRE İLK ÖNDE NERDE DURACAĞINIZI BELİRLEYİN SONRA YAZI YAZARSINIZ..
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Andımızın geri gelmesi AK partinin oylarını arttırır. AK parti yasaklardan vazgeçmeli.
  • Uğur KartalUğur Kartal1 sa önce
    Mhp hiç haz etmediği HDP nin yedeği Akp için. Yani Tayyip Bey için başkanlığa giden yolda kullanılacak bir parti lazım dı onun için ha HDP,ha MHP hiç farketmezdi.Çözüm süreci yalandı iş orada yürümeyinceMhp sazan gibi atladı.Yani Mhp ve HDP aynı roldedir.
  • HasanHasan1 sa önce
    Bu adamlar Ezanı türkçeleştiren bir adamın andını savunuyorsa demek ki bir sonraki adım türkçe ezan. Bu ırkçılıktan başka birşey değildir. MHP tabanı dindar olanlar hariç diğerleri maalesef ırkçının ta kendileri.
  • ali uyanıkali uyanık1 sa önce
    Mesele af ya da ant meselesi değildir. Onlar bahane yapılarak gerçek memnuniyetsizlik gizleniyor. MHP nin elinde bulunan belediyelerin bu seçimde gidecek olmasıdır mesele. Bu belediyelerde bizi destekleyin dedi. umduğunu bulamadı. ittifak bunun için bozuldu kanaatindeyim.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    AYRIŞMADA SEBEPLERDEN ÇOK,MHP İÇERİSİNDEKİ BAZI MİLLETVEKİLLERİNİN (ÇOKCA) BU BİRLİKTELİĞE KARŞI ALDIKLARI TAVIRIN ETKİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.BAHÇELİNİN İTTİFAKIN SONA ERDİRİLDİĞİNİ AÇIKLAMASINI TAKİBEN YAŞANAN O COŞKUYA BAKMAK BU KANAATE VARMAK İÇİN YETERLİ.BU KARARDAN ÇOK MUTLU OLDULAR.MHP HUYSYZ ÇOCUKLAR GİBİ LÜZUMLU ,LÜZUMSUZ ÖNERİLERİ HEP TEK BAŞLARINA VE DAYATIRCASINA YAPTILAR.BİR KERE BU ÜSLUP BİLE İTTİFAK RUHUNU ZEDELEYİCİ OLDU.ÖZELLİKLE ANDIMIZ KONUSUNDA KÜLLENMİŞ ATEŞİ YENİDEN YAKMAYA ÇALIŞMALARI HİÇ DE HOŞ DURMUYOR. BU MİLLETİN NECİP İNSANLARI İTTİFAKTAN ÇOK MEMNUN İDİLER VE BEKLENTİLERİ DE FAZLA İDİ. AKLI SELİM ÜZÜLDÜ.MİLLET VE DİN DÜŞMANLARI BU HALE ÇOK SEVİNDİ.BU SONUÇ BİLE ALINAN KARARIN ,İTTİFAKTA GELİNEN NOKTANIN NE DENLİ HAYIRLI OLDUĞUNU GÖSTERİR.BİR DE MHP İÇERİSİNDE ÇOK SAYIDA "TÜRKÇÜ" MİLLETVEKİL OLDUĞUNU İSLAMİ DEĞERLERİ, SADECE AHLAKİKURALLAR BÜTÜNÜNDEN İBARET SAYDIĞINI BİLMEKTE FAYDA VAR. BU ANLAYIŞ ANCAK IRKİ ÖZELLİKLERİ OKŞAMA VE KUTSAMA İLE TAM MEMNUN EDİLEBİLİNİR. BU VATAN HEPİMİZİN VE KİMİN KUTSALLARIMIZ İLE İLGİLİ NE DÜŞÜNDÜKLERİNİ HEPİMİZ ÇOK İYİ BİLİYORUZ.HAİNLERİN MECLİS ÇATISI ALTINDA BARINDIĞI BİR ORTAMDA ,ÖFKENİN BAŞKA ALANLARA KAYDIRILMASI MİLLİYETÇİ DÜŞÜNCE İLE PEK BAĞDAŞMAMIŞTIR.ANCAK,ŞU NOKTADA YAPACAK PEK BİR ŞEY YOK GİBİ .YA AKILLAR BAŞA YA KUZGUN LEŞE...
  • mertmert3 sa önce
    Her iki partimiz de Milletimizin ikbali ve istikbali için aklı selim düşünüp, Milletimizin hayrına olan bu güzide beraberliğe süratle geri dönmelidirler. Aksi halde ayrılıkta azap olduğunu bir vatandaş olarak hatırlatmakta yarar görüyorum. Zaman Milletçe birlik olma zamanıdır.
  • AYHN OZCN.AYHN OZCN.3 sa önce
    Bu işten CHP kazançlı çıkacak. AKP/MHP yerel seçim ittifakı ile 9 il Belediye bşk. kaybetmesi kesin olan. CHP aynı şekilde bu illeri kazanacak. CHP-AKP, CHP-MHP nin kafa kafaya gittiği yerlerde. HDPkk. chp destek verecek. CHP kazanacak.KAZANAN CHP olacak.
  • METİN P.METİN P.3 sa önce
    HEM AF MESELESİ VE HEM DE ANT MESELESİNDE MHPNİN CHPDEN(TABANINI VE MUHAFAZAKARLARINI TENZİH EDERİM)İSLAMDAN VE İSLAM KARDEŞLİĞİNDEN UZAK OLMA ADINA PEK FAZLA BİR FARKININ OLMADIĞINI GÖRÜYORUM.BU FAŞİST VE BÖLÜCÜLÜK KOKAN BİR ANT ÜZERİNDE BU KADAR ISRAR ETMELERİ GÖSTERİYOR Kİ MHP VE DİĞER MİLLİYETÇİLERİN BU ÜLKEYE VE GELECEĞİ ÜZERİNDE PEK FAZLA BİR FAYDASININ OLMAYACAĞI ORTAYA ÇIKIYOR.GELECEK İSLAMIN VE İSLAM KARDEŞLİĞİNİN VE İSLAM HUKUKUNA DAYALI BİR YÖNETİM SİSTEMİNİNDİR.
  • Görünen Köy Klavuz İstemezGörünen Köy Klavuz İstemez6 sa önce
    Arka kapı diplomasisi uygulanıyor sadece Yerel Seçimlerde partiler ayrı ayrı seçime girecek bu stratejik oy toplama planı ORC denilen kurum AK Parti oyları yüzde 32 ye gerilemiş millet kopuyor buna karşılık MHP oyları yüzde 16 ve yükselişte şimdi ise oyun içinde oyun oynanıyor sözde kavga ediliyor AK Parti kürt seçmenin oyunu isteyecek bu vesile ile MHP milliyetçilerin oylarını toplayacak ayrı gibi görünen pazarlıklar sonucu genel seçimlerde ittifak yine şart denilir biter bunlar halkı uyutma taktiği birileri AK Partiye koşacak diğerleri MHP ye koşacak ve AK Parti milliyetçilerin yoğun olduğu yerlerde düşük profilli aday gösterecek oylar MHP ye kayacak karşılığında Kürt seçmenin yoğun olduğu yerde AK Parti oy alacak sonrasında işler aynı şekilde devam edecek bazen kavgalı görünecek bazen barışık halk yuta yuta antibiyotik hastası olacak sürekli ağrı kesici tedavi ile devam edecek sizden buradan yok şöyle oldu yok efendim böyle diye MHP ye çok saldırmadan karşı tarafın oylarını alacaksınız herkes işine bakacak değişen bir şey olmayacak vaatler kadro sözleri milli birlik hep aynı söylemler uzayıp gidecek zaten zamanında farklı stratejilerle aynı hedefe oy almadılar mı MHP af istedi erken emeklilik istedi karşısında AK Parti olmaz dedi af isteyenler erken emeklilik isteyenler MHP ye oy verdi karşı duranlar AK Partiye oy verdi sonuçta aynı hedefte buluştular halk beklesin

Ali Karahasanoğlu

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