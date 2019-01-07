AK Parti iktidarmış, Akit de yandaş imiş! Vay vay vay!

AK Parti’nin iktidarda olduğunu iddia ediyorlar..

Seçim sonuçlarına bakıyorsunuz.

Gerçekten öyle görünüyor..

Üstelik tek başına iktidarda..

Zaten başkanlık sisteminde, başka türlüsü mümkün değil..

Daha dahası var..

16 yıldır tek başına iktidarda imiş..

Devam ediyoruz..

Akit gazetesi de..

Israrla Ak Parti iktidarını desteklermiş..

Yandaş imiş..

Havuzdan geçinirmiş..

Vay vay vay..

Bunların hepsini not ettikten sonra..

Buyrun, somut gerçeğe gelelim..

Bakalım iktidarda tam anlamı ile Ak Parti mi var?

Bir adım ötesi..

Akit, Ak Parti’nin iktidarda olmasından ne yarar sağlarmış?

Somut örnek vereceğim..

Bir dava konusu..

Adeta bir sosyal deney..

2 sene önce, kargodan gelen bir yazı ile konudan haberdar olduk..

Akın Uyar isimli bir avukat, müvekkili Adnan Köklükaya’nın görevden alındığını, ancak hakında soruşturma olmamasına rağmen, Yeni Akit’in internet sitesindeki bir haberde, “Başka göreve atanmak üzere görevden alındı” doğru anlatımına rağmen, yanlış bir fotoğraf kullanıldığını hatırlatıyordu..

Arkadaşlar fotoğrafa bakınca, bir maddi hata olduğunu, ilgisiz bir fotoğrafın haberde kullanıldığını görüp, hemen doğru fotoğraf ile gerekli değişikliği yaptılar..

Ama avukatın amacı üzüm yemek değil..

Bağcıyı dövmek..

Maddi hata düzeltilmiş olmasına rağmen..

Müvekkilinin niçin görevden alındığı henüz netliğe kavuşmadığı halde..

O günlerde, görevden alınanların büyük çoğunluğu için FETÖ soruşturması gerekçesi gösterildiği halde..

“Sebebi belli değil.. Ama sebebi FETÖ de değil” diyerek..

Tazminat davası açtılar..

Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimesi de...

“Yakalamışız Akit’i, kaçırır mıyız elimizden” diye düşünmüş olmalı ki..

8 bin TL tazminata hükmetti.

Ne Ulaştırma Bakanlığı’na bir sormak var: “Niye görevden el çektirdiniz” diye..

Ne sormak var, “Bu kişi hakkında bir soruşturma var mı?” diye..

Dava sırasında delilleri bile toplamayan hakime hanım.

Davanın sonunda da..

Kararı davacı avukatına verdi ama..

Akit’e tebliğe bile çıkarmaya tenezzül etmedi..

Ak Parti iktidarda ya..

Ak Parti’nin görevden el çektirdiği bir bürokrat dava açtığında..

Nasıl oluyorsa..

Maddi hata düzeltildiği halde, görevden el çektirilen bürokratın da eyvallahı yok.

Avukatının da eyvallahı yok..

Hakime hanımın da “Delilleri toplayayım da, yanlışlık yapmayayım” diye bir derdi yok..

Anında icra takibi..

Biz kararı beklerken, hemen ardından haciz ihbarnameleri..

14 bin TL alacak için, 20 bin tl haciz uygulanmasını isteyen icra memurları..

Evet, yanlış okumuyorsunuz..

Son olarak da, Ankara 17. İcra Dairesi’nin memurları çıktı sahneye..

Onların da “AK Parti iktidarda. Akit de, öyle veya böyle.. İktidara destek çıkan bir medya organı.. Bunların aleyhine, açıktan bir yanlış karar vermeyelim.. Sonradan savunamayacağımız bir haksız karara imza atmayalım..” diye bir dertleri yok..

Dosya alacağı 14 bin iken..

“Yaz kızım, Akit’in 20 bin lirasının haczine” diyorlar..

Hacizler yapılıyor..

Hem de..

Bir tane değil, birden fazla..

Alacağın üç katı para haczediliyor..

İcra dairesine dilekçeyi verip, durumu hatırlatıyorsunuz..

“Haaa öyle mi.. Tamam biz sırası gelince yaparız” diyor..

Tam bir ay boyunca..

Haksız haczi kaldırmıyorlar..

Göz göre göre yapılmış haksızlığa son vermiyorlar..

Merak ediyoruz..

Nerden geliyor, bu bürokratın.. Avukatının.. Hakimin.. İcra dairesinin cesareti diye..

Avukat bize ipucunu veriyor..

Meğerse dosyanın takipçisi avukat Akın Uyar, İyi Parti’nin Yozgat milletvekili adayı imiş..

Hah işte..

Şimdi sorun çözülmüş oluyor..

AK Parti iktidarda ama..

İyi Parti zihniyeti iş bitiriyor..

16 yıllık Ak Parti iktidarında adım adım makamı yükselen bürokrat..

Küçük bir el çektirmede..

Hemen İyi Partili avukata koşuyor..

Nasıl bir İyi Partili avukat?

17-25 Aralık sonrasında, FETÖ’cü ne kadar hain varsa, Fuat Avni’sinden tutun, Hakan Şükür’üne kadar.. Paylaşımlarını çoğaltan bir İyi Partili avukat..

O avukat, hakimden karar isteyince.

Deliller bile toplanmadan, karar veriliyor..

Sonra da icra dairesinde, bir yerine iki haciz yapılıyor..

Kaldırılması istendiğinde de, “Offf ya.. İşler çok yaa.. Sırası gelsin, bakarız işte..” deniliyor..

Ve biz kendimizi avutuyoruz..

Ak Parti iktidarda ya.. Yanlışlıklar asgariye indi ya..

Nerde hani?

Akit’e bu kanunsuzlukları yapanlar..

Kim bilir, sıradan vatandaşlara neler yapıyorlardır!