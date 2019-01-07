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AK Parti iktidarmış, Akit de yandaş imiş! Vay vay vay!

07 Ocak 2019 Pazartesi

AK Parti’nin iktidarda olduğunu iddia ediyorlar..

Seçim sonuçlarına bakıyorsunuz.

Gerçekten öyle görünüyor..

Üstelik tek başına iktidarda..

Zaten başkanlık sisteminde, başka türlüsü mümkün değil..

Daha dahası var..

16 yıldır tek başına iktidarda imiş..

Devam ediyoruz..

Akit gazetesi de..

Israrla Ak Parti iktidarını desteklermiş..

Yandaş imiş..

Havuzdan geçinirmiş..

Vay vay vay..

Bunların hepsini not ettikten sonra..

Buyrun, somut gerçeğe gelelim..

Bakalım iktidarda tam anlamı ile Ak Parti mi var?

Bir adım ötesi..

Akit, Ak Parti’nin iktidarda olmasından ne yarar sağlarmış?

Somut örnek vereceğim..

Bir dava konusu..

Adeta bir sosyal deney..

2 sene önce, kargodan gelen bir yazı ile konudan haberdar olduk..

Akın Uyar isimli bir avukat, müvekkili Adnan Köklükaya’nın görevden alındığını, ancak hakında soruşturma olmamasına rağmen, Yeni Akit’in internet sitesindeki bir haberde, “Başka göreve atanmak üzere görevden alındı” doğru anlatımına rağmen, yanlış bir fotoğraf kullanıldığını hatırlatıyordu..

Arkadaşlar fotoğrafa bakınca, bir maddi hata olduğunu, ilgisiz bir fotoğrafın haberde kullanıldığını görüp, hemen doğru fotoğraf ile gerekli değişikliği yaptılar..

Ama avukatın amacı üzüm yemek değil..

Bağcıyı dövmek..

Maddi hata düzeltilmiş olmasına rağmen..

Müvekkilinin niçin görevden alındığı henüz netliğe kavuşmadığı halde..

O günlerde, görevden alınanların büyük çoğunluğu için FETÖ soruşturması gerekçesi gösterildiği halde..

“Sebebi belli değil.. Ama sebebi FETÖ de değil” diyerek..

Tazminat davası açtılar..

Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimesi de...

“Yakalamışız Akit’i, kaçırır mıyız elimizden” diye düşünmüş olmalı ki..

8 bin TL tazminata hükmetti.

Ne Ulaştırma Bakanlığı’na bir sormak var: “Niye görevden el çektirdiniz” diye..

Ne sormak var, “Bu kişi hakkında bir soruşturma var mı?” diye..

Dava sırasında delilleri bile toplamayan hakime hanım.

Davanın sonunda da..

Kararı davacı avukatına verdi ama..

Akit’e tebliğe bile çıkarmaya tenezzül etmedi..

Ak Parti iktidarda ya..

Ak Parti’nin görevden el çektirdiği bir bürokrat dava açtığında..

Nasıl oluyorsa..

Maddi hata düzeltildiği halde, görevden el çektirilen bürokratın da eyvallahı yok.

Avukatının da eyvallahı yok..

Hakime hanımın da “Delilleri toplayayım da, yanlışlık yapmayayım” diye bir derdi yok..

Anında icra takibi..

Biz kararı beklerken, hemen ardından haciz ihbarnameleri..

14 bin TL alacak için, 20 bin tl haciz uygulanmasını isteyen icra memurları..

Evet, yanlış okumuyorsunuz..

Son olarak da, Ankara 17. İcra Dairesi’nin memurları çıktı sahneye..

Onların da “AK Parti iktidarda. Akit de, öyle veya böyle.. İktidara destek çıkan bir medya organı.. Bunların aleyhine, açıktan bir yanlış karar vermeyelim.. Sonradan savunamayacağımız bir haksız karara imza atmayalım..” diye bir dertleri yok..

Dosya alacağı 14 bin iken..

“Yaz kızım, Akit’in 20 bin lirasının haczine” diyorlar..

Hacizler yapılıyor..

Hem de..

Bir tane değil, birden fazla..

Alacağın üç katı para haczediliyor..

İcra dairesine dilekçeyi verip, durumu hatırlatıyorsunuz..

“Haaa öyle mi.. Tamam biz sırası gelince yaparız” diyor..

Tam bir ay boyunca..

Haksız haczi kaldırmıyorlar..

Göz göre göre yapılmış haksızlığa son vermiyorlar..

Merak ediyoruz..

Nerden geliyor, bu bürokratın.. Avukatının.. Hakimin.. İcra dairesinin cesareti diye..

Avukat bize ipucunu veriyor..

Meğerse dosyanın takipçisi avukat Akın Uyar, İyi Parti’nin Yozgat milletvekili adayı imiş..

Hah işte..

Şimdi sorun çözülmüş oluyor..

AK Parti iktidarda ama..

İyi Parti zihniyeti iş bitiriyor..

16 yıllık Ak Parti iktidarında adım adım makamı yükselen bürokrat..

Küçük bir el çektirmede.. 

Hemen İyi Partili avukata koşuyor..

Nasıl bir İyi Partili avukat?

17-25 Aralık sonrasında, FETÖ’cü ne kadar hain varsa, Fuat Avni’sinden tutun, Hakan Şükür’üne kadar.. Paylaşımlarını çoğaltan bir İyi Partili avukat..

O avukat, hakimden karar isteyince.

Deliller bile toplanmadan, karar veriliyor..

Sonra da icra dairesinde, bir yerine iki haciz yapılıyor..

Kaldırılması istendiğinde de, “Offf ya.. İşler çok yaa.. Sırası gelsin, bakarız işte..” deniliyor..

Ve biz kendimizi avutuyoruz..

Ak Parti iktidarda ya.. Yanlışlıklar asgariye indi ya..

Nerde hani?

Akit’e bu kanunsuzlukları yapanlar..

Kim bilir, sıradan vatandaşlara neler yapıyorlardır!

 

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YORUM YAZ

  • cankuşcankuş1 sa önce
    Şahsi olarak fikren ben de benzer haldeyim yazar beg. Ehl-i küfür ve ehl-i dalalete karşı -dindar ve içimizden birisi olarak gördüğümüzden- şu geçen son seçimlere değin AkParti'nin kazanması, idarede tek sözsahibi olması ve milletimizi daha iyiye götürmesi için, parti teşkilatında olmadığım, hiçbir maddi ya da manevi menfaat almadığım halde destekledim, çalıştım ve dahi çevremdekileri ikna etmeye uğraştım.Lakin şimdi teessürlü, üzgün hale geldim ve hatta siyasilerden de ümidimi kesdim. Çünkü memleketin hal-i pür melali ortada, haksızlıklar, düzensizlikler adaletsizlikler çok arttı.
  • YasinYasin2 sa önce
    Peki sayın yazar.şu feminizm magduru insanları aileleri cocukları okkalı bir şekilde ele alınki görelim.adı adaletle başlayan sonu tersi bir parti oldu akp. Buna oy veren kitle niye oy verdi neden guvendi hatta ucu açik destek verdi bu toplum.peki ne yaptı feminizm gibi sapık fikri millete kazık gibi soktu.chp yi bile mumla arattı bor çıkmıs diyorki sayin başkan biz partiyi kadınlarla kurduk onlarla yürüyecez..buyur akp yürü erkekler uzaydan geldi degilmi.bunlar bu kanunları çıkarıncaya kadar kadın cinayetleri bu kadar yoktu..islam dini kadına her tur korumayı saglar katı gelenek vede ahlaksız kişiler ancak kadını istismar eder oda hocaların dogruyu kadın ve erkeklere anlatmamasından kaynaklanır..akp seni feminist yasalarla vede haksız adalet uygulamalarıyla baş başa bırakıyoruz..dürust kadinlar başımızın tacı.
  • akpartili eminakpartili emin2 sa önce
    Geçen ay da İYİ Parti kocaeli teşkilat kurucusu mehmet avcı isimli bir şahıs akit gazetesi ve diyanet reisi hakkında 5816 sayılı kanunu gerekçe göstererek şikayetçi oldu! yüzlerce kişiyi daha şikayet ettiğini ve edeceklerini bağırarak ve korkusuzca ilan ediyordu! "Bunlara adliyenin merdivenlerini ezberleteceğim" diyordu! Sanki iktidarda kemalist iyi parti var! sanki 16 yıldır bizim oy verdiğimiz akparti'ye birileri darbe yapmış(!) MEHMET AVCI BU HERİF BU CESARETİ KİMDEN ALIYOR?
  • OhoooooooOhooooooo2 sa önce
    Sıradan vatandaşa ambulans bile vermiyorlar...
  • Ergin YaşarErgin Yaşar2 sa önce
    AK Parti isen işin zor.AKP li isen işlerin yürür.AKP liler iş nasıl bitirilir iyi bilir.
  • Ergin YaşarErgin Yaşar2 sa önce
    Öz evlatlar zaten bizim,evlatlıklar alıp aileyi genişletelim. Evlatlıklar içindemünafık çıkanlar olur ise evlatlıktan reddederiz.
  • emırcan köksalemırcan köksal2 sa önce
    merkez bankasında neler oluyor.tuskon yönetıcı adamın cocugunu göreve gerı cagırıyor.derın akp iş basında.fetöculer gayet guzel işlerını halledıyorlar.
  • Nuran DevresNuran Devres2 sa önce
    ... Cevdett adlı yorumcuya: Ayasofyada dansöz oynatılıyormuş. Yalana bak. İftiraya bak. En azından orada çekilen fotoğrafa bak. Müzeyi ziyaret edenlerden bir turist ortamın güzelliğinden etkilenip bir bale figürü ile poz vermiş. Kendisi için. Bunun kadar normal ne var? Orası bir müze. Camide bile fotoğraf, video çekilmiyor mu? İsterseniz dua ederken, isterseniz ağlarken, kulağınızı kaşırken de çektirebilirsiniz...
  • ErcanErcan3 sa önce
    Ben bugüne kadar Akit yandaş gazete mi diye düşünüyordum.Bu yazıdan sonra olmadığına karar verdim!
  • İhsan yİhsan y3 sa önce
    Nihayet normal vatandaşlara kimbilir neler oluyordur diye yazdığınızı gördüm sn yazar icra daireleri en küçük örnek siz daha ne gördünüz milletin başına gelenlere kulak kabartsaydınız Akp yandaşı olun yine ama yanlışa da yanlış deme cesaretini gösterin
  • emiremir3 sa önce
    ALI BU YAZDIKLARINA SENINDE INANDIGINA YEMIN ET:-))NE YANI DEMOKRAT BASIN ILKELERI VE TARAFSIZ OLDUGUNA YEMIN ET ALIYEMIN EDERMISIN ABIM!!
  • YaziyorumYaziyorum3 sa önce
    Sene 2002 akp ihtidar henuz feto ,yu hain bilmedigimiz icin onlarda kendilerini belli etmemek icin akp icinde fetocularla basarili beraber gayret gosterdini dusunuyom,15 temmuz kalkismasi durum fark edildi destek veripfotocu oldugu anlasilinca akp gucu azaldi cunku fotoculerde muhalefet etmeye haiyilik ettikce bu bir 16 senede olsa akp kendisine destek verenleri fark etmedigi surece birileri yandas havuzdan faydalaniyor bilecek, akitde boyle olmayan seylerle suclanacak digerleri aklanacak elbetde tarafim istemez doluysa etrafim ben tarafim.
  • Hamdi Hamdi 3 sa önce
    50×20=870 sonuç çıkartan hakim o kararı onayan yargıtayadında adalet geçen bir parti var iktidarda sevinin adaletin ırzına geçiyorlar
  • Ergin YaşarErgin Yaşar4 sa önce
    Karşılıksız sevenlerin kaderi budur.Riyakar muteber oldu.Sapla saman karıştı.
  • Vay ki vayVay ki vay4 sa önce
    Sn bozdağ, adalet bakanıyken bi çalışma başlattı, artik hâkimler devamli aynı bilirkişilere dosya tevdi etmesin, uyap tansistemin verdiği bilirkişiler atansın diye, gazeteci sn arslan bulut'un muazzam bi yazısı var 4.11.2016 tarihli BİLİRKİŞİLİKTEN NASIL.ZENGİN OLUNUR DİYE,Sn bozdağ açıklasın lütfen, neden bu faydalı olacak çalışmadan vaz gecilmiştir. Yine başımıza geldiği için,Anlatalım,Yer, ankara adliyesiİki adet taşınmaz dava konusu, dava da sona geliniyor neredeyse,Talebimiz, taşınmazların mahallinde emlakçı bilirkişilerce güncel sürüm değerlerinin tespiti talebi,Diyelim ki, bi daire erzurumda bi daire edirnede,Hakim karar yazdırıyor, taşınmazların dosya üzerinden incelenmek üzere filanca kişiye, 600 tl bilirkişi ücreti yatırılmasına,,, anlamıyoruz,! Dosya üzerinden inceleme...Kaleme gidiyoruz ücret yatırmaya bu ne ki diyoruz, öğrenirsin cevabını alıyoruzBu hakim dosyaları hep bu kişiye gönderiyor diye mırıldanarak,Rapor geliyor öğreniyoruz gerçekten,,,bilirkişi TUİK in istatistiki verilerini kullanarak güncel sürüm değeri diyelim 100 lira olan dairenin ederinin 200 lira olabileceğini bulmuştur raporunda, istatistiki olarak, diyoruz ki nasıl olur biz bu değerlerden alacak verecek hesabı yapılacak, gerçeklerle örtüşmüyor, hak kayıplarına uğrayacagız. Göz göre göre, anlıyoruz kiHakimin, mahallinde bilirkişilerce incelenmesinin bilirkişi ücretlerinin bu bilirkişiye gitmesi için uğrayacağımız hak kayıplarını bile umursamamaktadır.İtirazlarımız filan nafile,Bakalım hakkımızı nasıl arayacağız,,Psikolojimiz bızuluyor artık,,,
  • Mehmet anılMehmet anıl4 sa önce
    ....
  • CevdettCevdett4 sa önce
    AK PARTİ İKTİDARDA VE LEYLA ALATON AYASOFYA DA DANSÖZ OYNATIYOR.
  • İhsanİhsan4 sa önce
    Ama yazarken hiç öyle yazmıyorsunuz yok abd diz çöktü feto bitti bitiyor siyasi ayak yok parsel parsel satanlar yok içerde sen ne diyorsun on yedi yılda muktedir olamıyorsan defol git o zaman ama konuşurken mandalda kül bırakmıyorsunuz bir davayı al gel koy aklı sıra yandaş değilmiş ergenekonda saadet partisi ne dinci ayağı diyende sizdiniz biz sizi hiç yargıya götürmedik ya inan sizi okuyunca insan kafayı yer insan yeter artık defolun gidin sizden olmayanlara fetocu hain diyende sizsiniz defolun gidinnnnnnnnnnn
  • AdaletAdalet4 sa önce
    Çok merak ediyorum sayin Alı bey bir müslüman olarak her hukuksuzluga karşı çıkmamız gerekiyor bir müslüman için zulme karşı durmak yakışır zulmün kimden geldiği önemli değil mazlumun dini rengi ırkı sorulmaz siz diyorsunuz ki adaleti başka bir el ve zihniyet yönetiyor hiç araştırma yapmadan işlem yapıldığını söylüyorsunuz peki hiç bir araştırma yapılmadan khk ile ihraç olan haksızlığa uğrayan kişiler içinde sesiniz yükseltiniz mi burda bir haksızlık olabilir ...
  • İNSANLIK ONURUİNSANLIK ONURU4 sa önce
    benim boşanma davam var.5 duruşma yapıldı ve her duruşmada Hakime hanıma toplam bir iki kez evet ve biri iki kez hayır dedim..hiç konuşturulmadım sesimi çıkaramadım..6. duruşmaya gireceğim ve tazminat vs fazla geleceğinden eminim..adalet vatandaşını dinlemeyecekse konuşturtmayacaksa buna adalet denir mi..bu hakim hakimeler bu şekilde mi eğitim alıyorlar..vatandaş olarak inanır mısınız haşa karşımdaki sanki yaratıcıda beni öylesine susturuyor ki eyvah ki eyvah..2 kere hiçbir şiddet ve hakaret olmaksızın evinmden 6 şar ay uzaklaştırma aldım ..hakkımı helal etmiyorum..o eve birdaha gitmeyeceğim..
  • turanturan5 sa önce
    inanılır gıbı degıl.halaa ıktıdar ama muktedır degıl dıyorsunuz hukumet. turkıye cumhurıyetı tarıhınde hıcbır sıysı partı 16 yıl tek basına ıktıdar olmadı alı bey. hukumet ne ıstedı de bu mıllet vermedı alı bey. tek bır ornek verın
  • temel çeküçtemel çeküç5 sa önce
    Sayın Karahasanoglu Akit gazetesi halkın sesidir sizi susturmaya çalışanlar aslında halkı susturmaya çalışıyorlarAcı olanı ise ak parti sayesinde makam ve mevki sahibi olan kriptolar onlar her fırsatta partinin altını oyuyorlar sözleriyle davranış ve uygulamalarıyla milleti iktidardan sogutmaya çalışıyorlar ve başarılıda oluyorlar parti kadroları artık doydu bitsede bir an önce eve dönsek havasındalaraynen anavatan partisinde oldugu gibi korkarım bunun sonucunu çok yakında göreceklerolan gene mazlum millete olacak Allah bu milleti bu siyaset tüccarlarının şerrindenmuhafaza eylesin yarın gidip başka bir partide yagmaya devam ederler zaten mevcut kadronun çogu köken itibariyle muhafazakar degil selamlar
  • ORHAN İNANORHAN İNAN5 sa önce
    AK PARTİ HİÇ TARAF OLMADI.İLGİNÇTİR AMA TARAF OLMASI GEREKİR İKEN SADECE TARAFSIZ OLMAYA GAYRET ETTİ. İNANAN İNSANLARIN HAK VE HUKUKUNA YAPILAN ALENİ SALDIRILARDA VAR OLAN HUKUKUN İŞLEMESİNİ TAKİP ETTİ,SADECE BU KADAR..HA TARF OLMALIMIYDI? DERSENİZ BENCE OLMALIYDI.ÇÜNKÜ BU GÜNE KADAR KENDİ YANDAŞLARINI ADLİYE KADROLARINA YERLEŞTİREN ZİHNİYETİN ETKİSİ ANCAK BÖYLE KIRILABİLİRDİ AMA BUNU YAPMADI.HATTA DÜZMECE SİVAS DAVASINI,28 ŞUBAT DARBECİLERİNİN YIKIMLARINI BİLE GİDEREMEDİ.SIRF TARAFSIN DİYECEKLER DİYE BUNLARI DA YAPAMADI. SOLAKLAR VE SİSTEMİN YANDAŞLARI HALAHER İSTEDİKLERİNİ YAPIYORLAR VE BİR YANDAN DA HÜKÜMETE VERYANSIN EDİYORLAR.AYNI MÜSLÜMAN DÖVEN BİR YANDAN DA "İMDAT ADAM ÖLDÜRÜYORLAR" DİYE BAĞIRAN YAHUDİ TAKTİĞİNİ UYGULAMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEDİLER. SABIRLI ,İTİDALLİ VE DÜRÜST OLMANIN BEDELİ DE BU GİBİ..
  • Vay ki vayVay ki vay5 sa önce
    Ali bey bu adalet konusunu, hergün yazın Allah için, insanlar yargıdan medet ummuyor artık, yargının pençesinde kıvraniyor, daha yeni bir ay olmadı bir gazeteci yargıda daha 4000 fetöcü daha var temizlenemeyen dedi, internette duruyor haberi, aileler yıkılıyor çatır çatır insanlar çoluk çocuk perişan ediliyor,Biz hulusi kentmen hakimlik karakterini özledik, güzel ülkemize en büyük kötülük yargı yoluyla yapılıyor insanlar nefret ettirilirek, acımasızca, vicdansızca,
  • ayşe gülayşe gül5 sa önce
    burda yandaş diyerek yorum yazanlar; sizce ismail fatif dündar rahmi türenç enis vs...... bunlar neci peki? bunlar da chp nin yandaş gastecileri değil mi?
  • Vay ki vay Vay ki vay 5 sa önce
    Sn ali bey, vatandaş adliyelerde, vatandaş perişan, adalet artık almış başınıgidiyor kontrolden çıkmış,barolar hakim olmuş savcı olmuş,hakimlerin kapısına bile dayanıyorlar, adalet üzerindeki baskı (siyasi, nüfus) artık yargıya kontrolünü kaybettirmiş vaziyette,, Benimde bir davam var,mal paylaşımı yasa bilirkişi tarifelerini belirlemiş her yıl geçen yıl diyelim 250 tl. Aynı konuda bir bilirkişi atanır diyor, hakim tutuyor 3 bilirkişi atıyor ikisi avukat, ücret 500 er lira, yahu diyorsun bu insanlar tarifedeki ğcretlere razı olarak bilirkişi olmak için can atıp, kuyrupa giriyorlar, hem bi taşınmazın hesabı için hadi bi hesaplamadan anlayan bilirkişi anladık da iki avukat bilirkişinin ne katkısı olacak üstelikde hukuki mutaala yapamayacakları halde, 3 bilirkişi 1500 lira yahu emekli maaşımızla nasıl ödeyelim bunları hem ne gerek 1 taşınmaz için 3 bilirkişiye hemde rarifenin iki katı ğcret takdiriyle,bittimi nerede, hakimin aklı hakimliğinde değil ki tahkikat tamamlanmamış çünkü hadi bi eksilik,sonra dosya bi daha bilirkişilere bi daha emekli maaşından 1500 liraBUNLARI SORUN OLARAK GÖRÜP DÜZELTMEYE CALIŞAN BİR İRADE VARMI, GÖRÜYORMUNUZ ALİ BEY, biz umudumuzu kaybettik göremiyoruz da,
  • Oku mayınOku mayın5 sa önce
    Bakara suresi 186 _ Maide 43_den52ye nur suresi 47_52ye Nisa suresi 59_66 ya ahzab suresi ,36 okuyan hiçbir partili olamaz .
  • MahmutMahmut5 sa önce
    Ali Hocam, referendum dediniz oy verdik, başkanlık dendi oy verdik,bizim halk olarak daha ne yapmamız gerekir ki başlıkta yazdığız gerçek olsun?
  • DüşünmelisinizDüşünmelisiniz6 sa önce
    ....
  • tolgatolga7 sa önce
    Sizmi yandas degilsiniz ...
  • ŞenolingŞenoling8 sa önce
    Çok yanlış var nereden başlasam bilemedim. Öncelikle hukuk herkese lazım. Bunu iktidarda kim varsa o düzeltecek, 16 yıldır iktidarda ama aslında değil demek bu adamlar acizdir beceremiyor demek. Yazınızda bunu itiraf etmişsiniz. Bunun yanında iktidar tarafından kollanan çeşitli şirketler, iş adamları, medya organları var mı? Var. Akit onlardan biri mi? Anlattığınız bu tek olaya göre öyle değil. Başka davalarda lehinize çıkan kararlara da bakmak lazım. Ama sonuçta en başta dediğim gibi hukuk herkese eşit ve adil davranmalı, yandaşa bol kepçe muhalife vur ensesine olmamalı.
  • Hulusi Hulusi 8 sa önce
    Evet haksızlık güçlü olanın günümüz gerçeği. Ve ADALET herkese lazim. İlle ADALET ille de ADALET diyelim.
  • Orkun GünhanOrkun Günhan11 sa önce
    Karahasanoğlu gardaşım,bırakalım gılı gışı,küfür tek millet,İslam tek Millet dir.Gerisi keenlemyekün.Herhalde maksat hasıl oldu.Oyuna gelmeyelim ki "ve yusebbit akdemekum" gerçekleşsin İnşallah.
  • İsa KESKİNİsa KESKİN11 sa önce
    Akit yandaş değil Milletin kürsüsü oldu. Yorum platformu başka gazetelerde var mı? İstediğimiz yayınlanıyor. Ali Bey Allah hepinizden razı olsun. Bazı yorumlar için hakkınızı helal ediniz.
  • HukukçuHukukçu11 sa önce
    Sayın Cumhurbaşkanımız; Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrencilerin müşteri gibi bile değil, sağmal inek gibi görülüp, kasıtlı olarak derslerde bırakılarak, defalarca yaz okulu parası ve dönem harcı ödemek zorunda kalmalarını engellemenizi istirham ediyoruz.
  • Osman ÖzkanOsman Özkan12 sa önce
    ali bey bahsettikleriniz vatandaşin canına okuyorlar eğer öyle olmasa bugun reisin oyları tek başına yüzde yetmişlerde olurdu acı gerçek maalesef budur.
  • ahmetahmet12 sa önce
    ille de şahsi sorumluluk!!!! devletten milletin verdiği maaş alan ancak işini yapmayan/kötü yapan/ihmal edip savsaklayan keyfi davranan/kötüye kullanıp istismar eden istisnasız tüm devlet memurlarının hesap verebilir, ciddi denetlenebilir ve bedel ödetilebilir olması olmazsa olmaz...

Ali Karahasanoğlu

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