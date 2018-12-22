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Afedersiniz abiler, siz nasıl solcusunuz?

22 Aralık 2018 Cumartesi

İşçiden yana olduklarını ileri sürerler..

Sadece patron karşıtı olmakla yetinmezler.. 

Patronları burjuva ilan edip, kendilerini de burjuva düşmanı gösterirler..

Ama bir bakıyorsunuz..

Bu görüntüyü veren solcular..

Cumhuriyet’inden tutun...

soL Haber’ine kadar..

Evrensel gazetesine kadar..

Oda TV’sine kadar..

Hepsi..

Artık Tayyip Erdoğan düşmanlığından mı dersiniz..

Eski yıllarda bazı işleri birlikte kotarmış olduklarından mı dersiniz..

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile.

Bir hortumcu patron arasındaki davada..

Resmen, hortumcu patronun savunmasını yapıp.

Devletin kaybettiğini, nerede ise göbek atarak haberleştiriyorlar..

Haberi somutlaştıralım..

2002 seçimlerine hayli iddialı giren Yılmaz Özdil’in patronu Cem Uzan..

Barajın altında kalınca, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı..

Ama..

Eski yıllarda sürekli raporlanan..

Bir türlü kimsenin cesaret edemediği ailesinin devleti hortumlama dosyalarına..

AK Parti iktidarı bir el atınca..

Devasa bir bataklık ile karşılaştı..

İktidara gelmesinin ilk yılları olmasına rağmen..

Türkiye’nin üçüncü büyük holdingi olmasına bakmadan..

Hortumun üzerine gitti.. 

Ve 15 milyar dolarlık hortumu açığa çıkarttı..

Ailenin büyüğü Kemal Uzan ile..

Diğer kardeş Hakan Uzan hemen o günlerde..

Cem Uzan da..

Siyasetçi ayakları ile ortalıkta bir süre kaldıktan sonra..

İlk fırsatta soluğu yurtdışında aldı..

Hortum iddiaları o kadar vahimdi ki..

Olmayan hazine bonolarını satmaktan tutun..

İmar Bankası’nda, adeta bakkal usulü, çifte hesap tutmaya kadar..

Yani..

Birisi, devlete gösterilen resmi defter.. 

Onda hesapların yarısı görünüyor..

Bir de..

Vatandaş geldiğinde, parasının faizini istediğinde, açıp baktıkları gayri resmi hesap..

İşi bu kadar ayağa düşürecek kadar rezil bir hortumlama vakası ile karşı karşıya kaldık..

15 senedir, şirketlerine el konuldu..

Tahsilatlar yapıldı..

Ama Maliye’nin açıkladığı “En çok vergi borcu olan 100 mükellef” listelerinde..

En az 10 mükellef, Uzan ailesi ve bağlantılı isimlerden oluşur..

Böyle korkunç bir hortumdan bahsediyoruz..

Baba Uzan ile oğul Hakan Uzan yaşıyor mu, yaşamıyor mu o bile belli değil..

15 yıldır kendilerini gören yok..

Bir iki fotoğraf ile, “Hakan Uzan şurda göründü” haberleri ile karşılaşmış isek de..

Haklarında ciddi bir bilgi yok..

Cem Uzan ise..

Hortumların içinde yer almasına rağmen..

Resmi kayıtlarda sorunlu şirketlerin yönetim kurulunda olmamasını fırsat bilerek..

Kendisini uzun yıllar, hortumlarla ilgisiz gibi gösterdi..

Sonuçta 18 yıl hapis cezası aldı..

O da yurtdışına kaçtı..

Bu arada..

TMSF, Cem Uzan’ın Fransa’da kaldığı evde, bazı hisse senetleri olduğu bilgisine ulaşınca..

Devletin alacağını tahsil etmek amacı ile..

Fransa’da icrai takip başlattı..

Cem Uzan’ın evindeki kasayı açtırıp, hisse senetleri ile paraya el koydurdu..

Cem Uzan karşı dava açtı..

İki gün önce..

O davada bir karar verilmiş..

Fransız mahkeme, başka birçok davada Türkiye’yi haklı bulurken..

Bir usûl eksikliği sebebi ile..

Bir dosyada, Cem Uzan’ın el konulan hisse senetlerindeki eksikliği tespit edip, hortumcu lehine karar vermiş..

TMSF itiraz edecek..

Ama bu arada..

Cumhuriyet’ten başlayın..

Evrensel’e.. soL Haber’e.. Oda TV’ye kadar hepsi..

Haberi büyük bir sevinçle vermişler..

Cumhuriyet’ten vererek başlayayım:

Haberin başlığı, “Uzan 2 milyar dolarlık davayı kazandı..”

Vay vay vay..

Adamın Türkiye’ye 15 milyar dolar borcu var..

Bunun 8-9 milyar doları tahsil edildi sayarsanız..

5-6 milyar dolar borç hâlâ duruyor..

Ama Türkiye’den 2 milyar dolarlık dava kazanıyor..

Haberin devamını okuyorsunuz..

Cem Uzan için, tek satırla, “Hortumcu” diye bir niteleme yok..

Devletin mallarına el koyduğuna dair bir küçücük sıfat yok..

Ya ne var?

İfadeler aynen şöyle:

“İş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan, Türkiye tarafından malvarlığına el konulması için açılan davayı kazandı.” 

Vay canına sayın seyirciler..

“İş insanı ve eski siyasetçi” ha..

Vay vay vay..

15 milyar dolarlık hortumcuyu, solcu Cumhuriyet “iş insanı” yapıvermiş..

18 yıl hapis cezasına çarptırılan bir yetim malı yiyicisini, solcu Cumhuriyet “eski siyasetçi” yapıvermiş..

Haklarını yemeyelim..

Mahkumiyetinden şöyle bahsetmişler..

“Türkiye’de yolsuzluk suçundan ceza alan ancak sığınmacı olarak Fransa’da yaşayan Cem Uzan’ın malvarlığına el konulması için açılan davada hâkim, hükümete muhalif iş insanını haklı buldu.”

Yolsuzluktan suçlanmış ama, “hükümete muhalif iş insanı” olduğu için suçlanmış..

Yoksa..

Zinhar..

Harama el uzatmayan bir iş adamı o!

soL Haber’e bakıyorsunuz..

Aynı ifadeler..

Oda TV’ye bakıyorsunuz, aynı ifadeler..

Evrensel gazetesine bakıyorsunuz..

Aynı ifadeler..

Onlar yazıyorlar..

Neyse ki, dün TMSF bir açıklama yapıyor da..

2 milyar dolarlık bir dava kazanma diye bir durum olmadığını duyuruyor da..

İşçi dostu olduklarını, burjuva karşıtı olduklarını iddia eden solcuların.. 

Emekçilerden yana, hortumculara karşı yayın çizgisinde olduklarını ileri sürenlerin..

Kimin sözcülüğünü yaptıklarını anlamış oluyoruz..

Hortumcuları nasıl “iş insanı” gibi gösterdiklerini..

Milyarlarca liralık vergi borcu olanları, nasıl aklamaya çalıştıklarını.. 

TMSF’nin yakaladığı hortum paralarının Cem Uzan’a gitmesi için nasıl çırpındıklarını görmüş oluyoruz.. 

Yuh olsun, hepinize..

 

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YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus161 sa önce
    ALİ BEY, SİZ BAŞTA ABD VE EMPERYALİST GÜÇLERE KAFA TUTAN MİLLİ SOLCULARI ARIYORSUNUZ!! ONLARDAN KALMADI, KEMAL BİTİRDİ. ŞİMDİKİ CHP YÖNETİMİ ABD VE İŞBİRLİKÇİLERİNE SELAM DURUYOR. TUNCELİ NİN CHP Sİ OLDU.
  • YazarYazar1 sa önce
    ... vatandaş in geçimderdi ...
  • Türk oglu türkTürk oglu türk1 sa önce
    Hayirli sabahlar ebrar hanim dün yanlis bir anlasilma oldu galiba niyetim aslinda yardimi anlatmak degildi mecbur kalinca hatta özür dileyerek .birilerine göre sadece dindar akp ye oy verenler hemde vatan sever oy vermeyenler dinsiz hain ondan dolayi yazdim biz vatan sever degilmiyiz bizde bu vatan icin askerligimizi yaptik 50 senedirde 8 kisilik bir aile olarak tüm kazanimlarimizi vatana yatirdikburdada bir kurus yatirim yapmadan .birde yemin ederimki daha 1 lira cebe koyupta buraya getimek nasip olmadi ve bundan etkilenerek öyle yazdim maksadim reklam degildi birde dün son yazimda almanyada neden oy kullanmadigimi yazdim o konudada karar sizin hayirli günler
  • SolcuSolcu2 sa önce
    İlk defa bir yazınızı beğendim ve size katılıyorum
  • Coskunakademi Coskunakademi 2 sa önce
    .....
  • EbrarEbrar2 sa önce
    Yolsuzluk,haksiz kazanc,hortumculuk karapara bu,filin hortumu,deyil o hortum filin su ihtiyaci icin.bahce sulamak icin hortum say sayabildigin kadar.birilerine dayanarak uzandikca uzanmislar, turkiye yetmemis fransaya kadar uzanmislar butun basarilarini sol basindan duyurmuslar, diyene sarraf dan ornek veriyor,20 yasinda ikenbu nasil oldu fakat uzum uzume bakarak kararir once siz verdiniz bu ulkeye zarari.
  • T. KoçT. Koç2 sa önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır.)
  • Serhan yildizSerhan yildiz2 sa önce
    ALLAH razi olsun.
  • ismetismet2 sa önce
    Söylemler solcu eylemler burjuva
  • Türk oglu türk Türk oglu türk 2 sa önce
    Ali bey iyiki bu solcular var cantada keklik en azindan köseniz bos kalmiyor. hic olmasda türk Telekom satin alanida yazsaydiniz rizayi yazmaya gerek o birilerini kandirmis o saatte sahteymis .gelelim uzana bildigim kadariyla cem uzani yargilanmasinin sebebinin amerika oldugunu düsüncesindeyim yanilmiyorsam galiba amerikali bir tlf sirketi motorola ile anlasmada para sorunundan problemler cikmisti milyarlik bir dagva idi dolaysiyla amerika uzanlarin amerikada yargilanmasini istemesi üzerine uzanlar kabul etmemisti hatta biz yargilanacaksak bizi ancak türk yargisi yargilar demislerdi ondan sonra olan oldu. .cunki isin gercegitr calipta ne yargilanani nede yapisyatani duyduk simit calanlar haric birde ceza evinde yatan tuncay mataracidan baska kimseyi ne duyduk nede yargilanan oldu .ben söyle diyorum ayirim yapmadan kim tc inden yetimlerin bu vatani koruyan gazilerimizin gelecek nesilin haklarindan caliyorsa allah onun belasini versin
  • AHMETAHMET2 sa önce
    Kaleminize sağlık Ali Bey. Bu ülkeyi 90 yıldır, sol zihniyet, sebatayistler v.s yönetti. CHP zihniyeti öyle yerleşti ki , ne zaman Anadolu Evlatları iktidar olsalar , engellediler, darbe yaptılar. Daha da olmadı Danıştayi Sayıştayi Anayasa Makemesi ,. Milli Güvenlik kurulu gibi kontrol mekanizmaları kurdular. Ayrıca yapılan yatırımları, plan ve projeleri Dernekler, Odalar ile engelleyip mahkemelerde iptal ettirdiler. oturup bir de fakirlik edebiyatı yapıp romanlar, hikâye ve kitaplar yazdılar. Filmler yaptılar. Kendi aralarında bu eserler ödül verdiler. Solcularda akıl olsaydı, mantık olsaydı" AK Parti döneminde Heronları kendimiz yapıyoruz, eskiden İsraile para ödeniyordu", diye düşünürlerdi. Mantık olsa idi Millet Bahçesine karşı çıkmazlardı. Solcumusun, TOPTAN HER ŞEYİ REDDET. OTUR FAKİRLİK edebiyatı yap.
  • Coskunakademi Coskunakademi 3 sa önce
    Al bey fakat solcular sizin gozunuzde bu kadar kotu hergun kosenizde onlara verip veristiriyordunuz sizin bir zamanlar kahraman ilan ettiginiz serefli Turk bayragi onunde programlar yaptirdiginiz reza sarraf ne yapmis acaba daha 20 li yaslarda o kadar serveti nasil yapmis bakanlar onune yatmis herkese kutu kutu paralar git mis saatler alinmis ha o paralar geri faiziyle alindi yalan diyorsunuz ya ve sonra gitti abd ye Turkiyeyi gambazladi simdi elini kolunu sallaya sallaya geziyor ortagi zencani iranda idam cezasina carptirildi bir iki kelamda onu diline dolasaydin
  • erden can erden can 4 sa önce
    Selamunaleykum ali bey yuce allahim akit gazetemizden ve sizden razi olsun dunyada ahirette af ve afiyet versin amin amin amin
  • Kim solcu?Kim solcu?7 sa önce
    Bunların en kabadayı solcusu deniz gezmişti ve ağaç kütüğü hacminde bir gövdesi vardı. Hepsi bundan ibaretti. İhsan Eliaçık onun zamanına yetişememişti henüz çünkü..

Ali Karahasanoğlu

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