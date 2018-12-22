Afedersiniz abiler, siz nasıl solcusunuz?

İşçiden yana olduklarını ileri sürerler..

Sadece patron karşıtı olmakla yetinmezler..

Patronları burjuva ilan edip, kendilerini de burjuva düşmanı gösterirler..

Ama bir bakıyorsunuz..

Bu görüntüyü veren solcular..

Cumhuriyet’inden tutun...

soL Haber’ine kadar..

Evrensel gazetesine kadar..

Oda TV’sine kadar..

Hepsi..

Artık Tayyip Erdoğan düşmanlığından mı dersiniz..

Eski yıllarda bazı işleri birlikte kotarmış olduklarından mı dersiniz..

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile.

Bir hortumcu patron arasındaki davada..

Resmen, hortumcu patronun savunmasını yapıp.

Devletin kaybettiğini, nerede ise göbek atarak haberleştiriyorlar..

Haberi somutlaştıralım..

2002 seçimlerine hayli iddialı giren Yılmaz Özdil’in patronu Cem Uzan..

Barajın altında kalınca, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı..

Ama..

Eski yıllarda sürekli raporlanan..

Bir türlü kimsenin cesaret edemediği ailesinin devleti hortumlama dosyalarına..

AK Parti iktidarı bir el atınca..

Devasa bir bataklık ile karşılaştı..

İktidara gelmesinin ilk yılları olmasına rağmen..

Türkiye’nin üçüncü büyük holdingi olmasına bakmadan..

Hortumun üzerine gitti..

Ve 15 milyar dolarlık hortumu açığa çıkarttı..

Ailenin büyüğü Kemal Uzan ile..

Diğer kardeş Hakan Uzan hemen o günlerde..

Cem Uzan da..

Siyasetçi ayakları ile ortalıkta bir süre kaldıktan sonra..

İlk fırsatta soluğu yurtdışında aldı..

Hortum iddiaları o kadar vahimdi ki..

Olmayan hazine bonolarını satmaktan tutun..

İmar Bankası’nda, adeta bakkal usulü, çifte hesap tutmaya kadar..

Yani..

Birisi, devlete gösterilen resmi defter..

Onda hesapların yarısı görünüyor..

Bir de..

Vatandaş geldiğinde, parasının faizini istediğinde, açıp baktıkları gayri resmi hesap..

İşi bu kadar ayağa düşürecek kadar rezil bir hortumlama vakası ile karşı karşıya kaldık..

15 senedir, şirketlerine el konuldu..

Tahsilatlar yapıldı..

Ama Maliye’nin açıkladığı “En çok vergi borcu olan 100 mükellef” listelerinde..

En az 10 mükellef, Uzan ailesi ve bağlantılı isimlerden oluşur..

Böyle korkunç bir hortumdan bahsediyoruz..

Baba Uzan ile oğul Hakan Uzan yaşıyor mu, yaşamıyor mu o bile belli değil..

15 yıldır kendilerini gören yok..

Bir iki fotoğraf ile, “Hakan Uzan şurda göründü” haberleri ile karşılaşmış isek de..

Haklarında ciddi bir bilgi yok..

Cem Uzan ise..

Hortumların içinde yer almasına rağmen..

Resmi kayıtlarda sorunlu şirketlerin yönetim kurulunda olmamasını fırsat bilerek..

Kendisini uzun yıllar, hortumlarla ilgisiz gibi gösterdi..

Sonuçta 18 yıl hapis cezası aldı..

O da yurtdışına kaçtı..

Bu arada..

TMSF, Cem Uzan’ın Fransa’da kaldığı evde, bazı hisse senetleri olduğu bilgisine ulaşınca..

Devletin alacağını tahsil etmek amacı ile..

Fransa’da icrai takip başlattı..

Cem Uzan’ın evindeki kasayı açtırıp, hisse senetleri ile paraya el koydurdu..

Cem Uzan karşı dava açtı..

İki gün önce..

O davada bir karar verilmiş..

Fransız mahkeme, başka birçok davada Türkiye’yi haklı bulurken..

Bir usûl eksikliği sebebi ile..

Bir dosyada, Cem Uzan’ın el konulan hisse senetlerindeki eksikliği tespit edip, hortumcu lehine karar vermiş..

TMSF itiraz edecek..

Ama bu arada..

Cumhuriyet’ten başlayın..

Evrensel’e.. soL Haber’e.. Oda TV’ye kadar hepsi..

Haberi büyük bir sevinçle vermişler..

Cumhuriyet’ten vererek başlayayım:

Haberin başlığı, “Uzan 2 milyar dolarlık davayı kazandı..”

Vay vay vay..

Adamın Türkiye’ye 15 milyar dolar borcu var..

Bunun 8-9 milyar doları tahsil edildi sayarsanız..

5-6 milyar dolar borç hâlâ duruyor..

Ama Türkiye’den 2 milyar dolarlık dava kazanıyor..

Haberin devamını okuyorsunuz..

Cem Uzan için, tek satırla, “Hortumcu” diye bir niteleme yok..

Devletin mallarına el koyduğuna dair bir küçücük sıfat yok..

Ya ne var?

İfadeler aynen şöyle:

“İş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan, Türkiye tarafından malvarlığına el konulması için açılan davayı kazandı.”

Vay canına sayın seyirciler..

“İş insanı ve eski siyasetçi” ha..

Vay vay vay..

15 milyar dolarlık hortumcuyu, solcu Cumhuriyet “iş insanı” yapıvermiş..

18 yıl hapis cezasına çarptırılan bir yetim malı yiyicisini, solcu Cumhuriyet “eski siyasetçi” yapıvermiş..

Haklarını yemeyelim..

Mahkumiyetinden şöyle bahsetmişler..

“Türkiye’de yolsuzluk suçundan ceza alan ancak sığınmacı olarak Fransa’da yaşayan Cem Uzan’ın malvarlığına el konulması için açılan davada hâkim, hükümete muhalif iş insanını haklı buldu.”

Yolsuzluktan suçlanmış ama, “hükümete muhalif iş insanı” olduğu için suçlanmış..

Yoksa..

Zinhar..

Harama el uzatmayan bir iş adamı o!

soL Haber’e bakıyorsunuz..

Aynı ifadeler..

Oda TV’ye bakıyorsunuz, aynı ifadeler..

Evrensel gazetesine bakıyorsunuz..

Aynı ifadeler..

Onlar yazıyorlar..

Neyse ki, dün TMSF bir açıklama yapıyor da..

2 milyar dolarlık bir dava kazanma diye bir durum olmadığını duyuruyor da..

İşçi dostu olduklarını, burjuva karşıtı olduklarını iddia eden solcuların..

Emekçilerden yana, hortumculara karşı yayın çizgisinde olduklarını ileri sürenlerin..

Kimin sözcülüğünü yaptıklarını anlamış oluyoruz..

Hortumcuları nasıl “iş insanı” gibi gösterdiklerini..

Milyarlarca liralık vergi borcu olanları, nasıl aklamaya çalıştıklarını..

TMSF’nin yakaladığı hortum paralarının Cem Uzan’a gitmesi için nasıl çırpındıklarını görmüş oluyoruz..

Yuh olsun, hepinize..