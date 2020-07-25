“Açacaksanız açın”dan, şimdi geldik “matem çanı”na!

Ayasofya açıldı..

“Açacaksanız açın” diye meydan okuyanlar, rahatsızlıklarını ifade etmeye başladı..

Kimden başlayalım?

FETÖ’den..

Ayasofya Camii ibadete açılıyor..

FETÖ’cü bir internet sitesinin yaptığı haberde şu ifade var:

“Ayasofya açılıyor, Sultanahmet’te sosyal mesafe sıfırlandı!”

İsmini vermeyeceğim ama, dolaylı FETÖ’cü internet sitelerinden bahsetmiyorum.

Türkiye’den giriş yapılması engellenen, Fetullah Gülen’i hâlâ bir din adamı gibi göstermeye çalışan bir siteden bahsediyorum..

Bir başka FETÖ’cü internet sitesi, yine Covid-19 üzerinden rahatsızlığını dermeyan ediyor:

“Bakan Koca’nın uyarıları dikkate alınmıyor!”

Oysa cami içinde zaten mesafe ve maske kuralına uyulmuş.

Cami dışı da, açık hava..

Olsun..

Kılçıklık edecekler..

Saflarını belli edecekler..

Bununla da yetinmiyorlar..

Hemen yanıbaşında dini yazıların bulunduğu sitenin ana manşetlerinden birisinde ise, şu başlığı atıyorlar:

“Uluslararası basının Ayasofya tepkisi.”

İçeriğinde neler var?

Ne yok ki?

Almanya’da muhalefet patilerinden Yeşiller’in ahlaksız milletvekili Cem Özdemir’den başlamışlar..

Onun, “(Erdoğan) Türkiye’nin geleceğini Orta Çağ’da görüyor” sözlerini aktarıp lafa girmişler..

Sol Parti’nin Federal Parlamento Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen ile devam etmişler..

O ne demiş?

“Camiye dönüştürme, saldırganlıktır” demiş..

FETÖ’cü internet sitesi de, tek bir eleştiri getirmeden, bunu sözümona haberleştirmiş..

Dahası da var, bu Dağdelen’in açıklamasının: “Bu aynı zamanda iç politikadaki rakiplerine karşı açık bir savaş ilanı, Türkiye’nin komşularına karşı da resmi bir savaş beyanıdır!”

Haydi bakalım..

Bu FETÖ’cülerin din eksenli yazılarına kanıp, bu ahlaksızlıklarına rağmen, onları dini bir grup olarak kabul edecek insanlar varsa, devam etsinler, cehennem yolunda yürümeye..

Amerika’nın polisliğine soyundular, rezil oldular, hâlâ rezilliği sürdürüyorlar..

Askeri öğrencilerin masum olduğunu ileri süren anne babalar da, “Gülen’e bağlı komşularımız vardı. Bir kötülük görmedik” diyerek, ifşa olan tüm bu rezilliklere rağmen, hâlâ CIA ile iş kotaran bu örgüte güzellemelerde bulunuyorlar..

FETÖ’cüleri geçtik..

Saadet Partisi’ne geldik..

Erbakan Hoca’mızın hemen tüm İstanbul mitinglerinde dillendirdiği Ayasofya’nın açılması hedefinin gerçekleştiği günde, Saadet Partisi ile özdeşleşen bir isim, göremedik, Ayasofya’da..

Saadet Partisi’nden milletvekili seçilen Cihangir İslam’ı beklemiyorduk.. İstifa etti gitti zaten..

SP’li kardeşlerim, benim manevi uyarı olarak algıladığım şu önemli mesaja ne diyecekler?

SP, AK Parti ile milletvekili pazarlığı yaparken, sanki bereketini görecekmiş gibi, gitti CHP ile ittifakı tercih etti.

2018 milletvekili seçiminde, CHP ile yaptığı ittifak sonucu, sadece iki milletvekili kazandı.

Onlardan birisi SP’den istifa etti.

Diğeri de şu an, tahminen söyleyeyim, rahatsızlığı sebebi ile Ayasofya’nın açılışına katılamadı.

SP’nin genel başkanları mı?

Belki mazur görmemiz gerekir, kendisi açısından, yaşı itibariyle sıkıntı olabileceğini düşünerek, kalabalık olduğunu gördüğü için, Ayasofya’nın açılışına katılmamış..

Buyrun, CHP ile yapılan ittifakın SP için bir yıkım olduğu gerçeğini kabul etmeyin..

Milli Görüş olarak, yıllarca hedef olarak gösterilen Ayasofya’nın açılışına katılamamalarını, gelin de manevi bir ikaz olarak kabul etmeyin..

SP’den istifa eden Cihangir İslam’ın açılışa katılmaması bir yana..

Bir de şu, milletvekili seçilmesini sağlayan SP’lilerin, “Ellerimiz kırılsaydı da vermeseydik” demelerine sebep olacak sözlerini de aktarayım..

Cihangir İslam’ın, Ayasofya’nın açılmasına yorumu şu:

“Hukuksuzluğun, haksızlığın üstü örtülmeye çalışılıyor. Problem, ayıp ne kadar büyükse örtü o kadar büyük olmalı.”

Ayasofya’nın açılışını, “ayıp örtme girişimi” olarak tanımlayan bu riyakara ne diyelim?

Bir şey demeden, es geçelim..

Geldik solculara..

Onlar tam bir alem..

Hani kavga edip, karşı tarafa onlarca suç yükleyen küçük çocuklar olur..

Aynen bu havaya bürünmüşler..

Hasan Mezarcı, Ayasofya’da olanları niye protesto etmiş?

Diyanet İşleri Başkanı Atatürk’e mi lanet okumuş?

Ayasofya’dan fotoğraf paylaşan Şirin Ünal isimli milletvekiline, hangi ahlaksız iftira eşliğinde ne sataşmalar yapılmış?

Ayasofya yolcuları, kadın makiniste nasıl saldırmış?

Ayasaofya’da Cuma namazına gitmekte olan insanlar, barikatları nasıl aşmışlar?

Trump nasıl tepki vermiş?

Atina ve Selanik’te ne protestolar yapılmış?

Ayasofya’ya atanan imam, hangi FETÖ derneğinde, 25 Aralık’tan önceki bir tarihte, kaç dakikalığına bulunmuş?

Ehli sünnet neden sessizmiş, Hani resim olan yere melek girmezmiş?

Ayasofya’nın açılmasından rahatsızlık duyanlardan kimler bayrakları yarıya indirmişler?

Kimler yas ilan etmişler?

Kimler namaz saati ile eş zamanlı olarak “matem çanı” çalmışlar?

Gavurun borazanlığını yapan daha onlarca haber..

Bir tanesinde bile, “Türkiye’nin bağımsızlığının sembolü olan bir cami, tekrar ibadete açıldı.. Anadolu’da gözü olanlar kudurdu” ifadesi yok.. Bu ifadeye yakın bir ifade de yok..

Toplayın bunların hepsini..

“Açacaksanız açın” deyip, bir tane resmi yetkilisini açılışa göndermeyen CHP’sinden, FETÖ’cüsünden, SP’den istifa edeninden, solcularına kadar..

Hepsini toplayın..

Atın bunları “lüzumsuzlar sepeti”ne..

Bu ülkenin bağımsızlığını perçinleyen karardan “rahatsız olanlar sepeti”ne..