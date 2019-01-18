743 bebek cezaevinde ise, sorumlusu Kemal niye konuşmuyor?

FETÖ’cü Bugün gazetesinin o dönemdeki genel yayın yönetmeni, şimdinin kaçağı Erhan Başyurt, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun tivitini paylaşıyor:

“UTANIN, UTANIN..! Yine anne bebek tutuklandı..! Sümeyra Gökhan bugün Bayraklı Adliyesindeki mahkemesinde tutuklanarak ‘Bebeği’ ile beraber Ali Ağa Kadın Cezaevine gönderildi. Bu bebeklerin çiğnenen hakkının altından hiç kimse kalkamaz.”

Gergerlioğlu’nun, dindar kesimin MazlumDer’inde, bir dönem genel başkanlık da yaptığını hatırlatalım..

Bir başka FETÖ’cü, ABD’ye kaçan Adem Yavuz Arslan’a geçelim..

Onun da paylaşımı şöyle:

“2018 yılı itibariyle 743 bebek cezaevinde.”

Bebeklerin cezai sorumluluğu yok..

Hiçbir bebeğin cezaevinde olması mümkün değil..

Ama..

Algı oluşturmak için, anneler tutuklandığında, “Benden başka bakacak kimsesi yok” diyerek, bebeği yanına almak istiyorsa..

Devlet ona da zorluk çıkarmıyor.

Ama, anne ile bebeğin kendi menfaatleri için getirilen bu kolaylık, istismar ediliyor ve FETÖ’cüler tarafından “Bebekler de cezaevine konuluyor” diye propaganda yapılıyor..

Yapsınlar..

Biz gerçeği hatırlatıp, devam edelim..

ABD’ye yerleşen Akın İpek’in parlak çocuğu Adem Yavuz Arslan’ın bir başka paylaşımı:

“33 yaşındaki polis memuru Kadir Eyce Cezaevinde kanser oldu. Tedavisine izin verilmedi. Adeta eridikten sonra hastaneye çıkışına izin verildi ancak kurtarılamadı.”

Bir başka paylaşımı..

“Mağdur aileler için içli köfte yapıp satan ingilizce öğretmeni Halime Gülsu, ‘terör’ suçlamasıyla tutuklandı. Hastalığına rağmen ilaçları verilmedi. Revire çıkartılmadı. Halime Öğretmen herkesin gözü önünde hayatını kaybetti.”

FETÖ’nün, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı başına getirdiği, sözümona ilahiyatçı Mustafa Yeşil paylaşıyor.

“Boş adreslerde yüzlerce seçmen kaydı; iktidarlarına meşruiyet sağlayan MİLLİ İRADE’ninde bir YALAN olduğu, herkesi bu iradeye saygıya davet edenlerin meğer onu sahtecilikle ÇALDIKLARI artık gün yüzüne çıktı. Hem hırsızlar hem de gayr ı meşrular!”

Yalanlara cevap vermeden geçeceğim..

FETÖ’cülerin nelerle uğraştıklarını, hâlâ hangi kafada olduklarını göstermesi açısından, bir demet örnek sunuyorum..

Fetullah Gülen’in özel kalemi konumundaki Osman Şimşek’in daha bu ayın başındaki bir paylaşımı:

“Umursamazlık büyük bir günahtır; mü’min, umum insanlığın, özellikle de inananların dertlerini derinden hissetmeli; şu kadar var ki, duyarlılık ve hüzün, insanı ye’se atmamalı ve iradesini felce uğratmamalı!..”

Kısa kısa paylaşımları aktardım.

Şimdi bunları niye aktardığıma sıra geldi..

Yurtdışına kaçan, mazlum olduklarını iddia eden FETÖ’cüler..

15 Temmuz darbe girişiminin bir tiyatro olduğunu iddia eden FETÖ’cüler..

Bu söylemlerle, saf tabanlarını hâlâ kendi saflarında tutmaya çalışır iken..

15 Temmuz’dan 4 gün önce ABD’ye Adil Öksüz ile birlikte gidip..

15 Temmuz’dan hemen önce yine Adil Öksüz ile birlikte Türkiye’ye dönen..

15 Temmuz hain darbe girişiminin gecesinde de, Adil Öksüz gibi, taşınmaz baktığını iddia ederek askeri alanda yakalanan..

Ama bir farkla..

Adil Öksüz gibi, karambolden kaçamayan..

Şu an cezaevinde olan Kemal Batmaz, dün mahkeme karşısına çıktı..

ABD’ye gidiş ve dönüş tarihleri ile Adil Öksüz ile birlikteliği hatırlatılarak soruluyor: “ne dersin” diye..

“Biz darbe girişiminde yokuz.. Bize kumpas kuruldu.. Bizim grubumuzdan insanlar, bebekleri ile cezaevinde mağdur ediliyorlar. Haksız yere cezaevinde kalıyorlar” diye propaganda yapan örgütün, darbe girişiminde askeri alanda suçüstü yakalanan bu adamından ciddi bir savunma beklersiniz, değil mi?

Siz beklemeye devam edin..

Bakın ne cevap veriyor, Akıncı Üssü’ndeki kameralarda, sivil olarak askeri bina içinde dolaştığı ispatlanan FETÖ’cü hain:

“Adil Öksüz’ü tanımıyorum. Çok spekülatif olduğu için bu soruya cevap verdim. Diğer sorularınıza yanıt vermeyeceğim.”

Ne güzel değil mi?

734 bebek cezaevinde deyin..

Türkiye’yi ayağa kaldırın.

Dünyayı ayağa kaldırın..

Anneler, bebekler, hastalar cezaevinde diyerek algı oluşturun..

Annelerin, bebeklerin, hastaların, binlerce kişinin cezaevinde olmasının sebebi konumundaki darbe girişiminin kilit isimlerinden Kemal Batmaz’a sorulsun: “ABD’ye niye gittiniz? Aynı gün gidip, aynı gün geri geldiğiniz Adil Öksüz ile ilişkiniz nedir? Darbe gecesi Ankara’ya nasıl gittiniz?” diye..

Beyefendi, sanki binlerce insan, bu darbe girişimi sebebi ile cezaevinde değilmiş.. Bebekler bile, annelerinden ayrılamadıkları için, cezaevinde kalmaya mecbur bırakılmamış gibi..

Her şey güllük gülistanlıkmış gibi..

Rahat bir söylemle, “Çok spekülatif olduğu için bu soruya cevap verdim. Diğer sorularınıza yanıt vermeyeceğim” diyor..

Eğer masum ise..

Hakimin karşısında savunma yapacağına..

İnanılsın, inanılmasın.. Ama kayda geçmesi için..

ABD’ye darbeden 4 gün önce niçin gittiğini.. Niçin darbeden hemen önce döndüğünü.. (Yolculuk da bir gün sürüyor, onu da not edelim.. 11 Temmuz’da gidiyor, 14 Temmuz’da geliyor.. yani iki gün kalıp, hemen dönüyor) Adil Öksüz ile aynı gün gidip, aynı gün geri dönmesinin.. Darbe gecesi Adil Öksüz gibi, askeri alanda olmalarının.. “Taşınmaz bakmaya gelmiştik” şeklinde komik bir savunma yapmalarının.. Bir tesadüf olup olmadığını izah etmesi gerekir iken..

“Sorularınıza yanıt vermeyeceğim” diyerek, kestirip atıyor..

Fetullah Gülen’in yanındakiler ise..

“Zulüm arşa yükseldi.. Bebekler bile cezaevine atılıyor. Ölümcül hastalara bile, cezaevinden tedavi için hastaneye gönderilmeleri engelleniyor” diye propaganda yapıyorlar..

Ülkede bir yanlışlık var ise..

Ölümcül hastalar tedavi edilemiyorsa..

Bebekler, cezaevinin olumsuz koşullarında yaşamaya mecbur kalıyorlarsa..

Bunların hepsinin sorumlusu, FETÖ’nün ilişkisini inkar edemediği, Kemal Batmaz’lar gibiler değil mi?

Darbeye, “Tiyatro” deyip geçiştirdiler..

Tiyatronun başaktörü hakim önüne çıktı..

Bekledik ki, “tiyatro”yu anlatsın..

“Cevap vermiyorum” dedi..

Kendince, konuyu kapattı..

Bu tablo karşısında, hangi akıl sahibi, bu FETÖ’cülerin aldatmalarına inanır?

Doğruluklarına, haksızlığa uğradıklarına inanır?

Fotoğraf ortada..

Yalansa, “yalan” desinler..

Ama lütfen, aklımızla alay etmesinler!