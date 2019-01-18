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743 bebek cezaevinde ise, sorumlusu Kemal niye konuşmuyor?

18 Ocak 2019 Cuma

FETÖ’cü Bugün gazetesinin o dönemdeki genel yayın yönetmeni, şimdinin kaçağı Erhan Başyurt, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun tivitini paylaşıyor:

“UTANIN, UTANIN..! Yine anne bebek tutuklandı..! Sümeyra Gökhan bugün Bayraklı Adliyesindeki mahkemesinde tutuklanarak ‘Bebeği’ ile beraber Ali Ağa Kadın Cezaevine gönderildi. Bu bebeklerin çiğnenen hakkının altından hiç kimse kalkamaz.”

Gergerlioğlu’nun, dindar kesimin MazlumDer’inde, bir dönem genel başkanlık da yaptığını hatırlatalım..

Bir başka FETÖ’cü, ABD’ye kaçan Adem Yavuz Arslan’a geçelim..

Onun da paylaşımı şöyle:

“2018 yılı itibariyle 743 bebek cezaevinde.”

Bebeklerin cezai sorumluluğu yok..

Hiçbir bebeğin cezaevinde olması mümkün değil..

Ama..

Algı oluşturmak için, anneler tutuklandığında, “Benden başka bakacak kimsesi yok” diyerek, bebeği yanına almak istiyorsa..

Devlet ona da zorluk çıkarmıyor. 

Ama, anne ile bebeğin kendi menfaatleri için getirilen bu kolaylık, istismar ediliyor ve FETÖ’cüler tarafından “Bebekler de cezaevine konuluyor” diye propaganda yapılıyor..

Yapsınlar..

Biz gerçeği hatırlatıp, devam edelim..

ABD’ye yerleşen Akın İpek’in parlak çocuğu Adem Yavuz Arslan’ın bir başka paylaşımı:

“33 yaşındaki polis memuru Kadir Eyce Cezaevinde kanser oldu. Tedavisine izin verilmedi. Adeta eridikten sonra hastaneye çıkışına izin verildi ancak kurtarılamadı.”

Bir başka paylaşımı..

“Mağdur aileler için içli köfte yapıp satan ingilizce öğretmeni Halime Gülsu, ‘terör’ suçlamasıyla tutuklandı. Hastalığına rağmen ilaçları verilmedi. Revire çıkartılmadı. Halime  Öğretmen herkesin gözü önünde hayatını kaybetti.”

FETÖ’nün, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı başına getirdiği, sözümona ilahiyatçı Mustafa Yeşil paylaşıyor.

“Boş adreslerde yüzlerce seçmen kaydı; iktidarlarına meşruiyet sağlayan MİLLİ İRADE’ninde bir YALAN olduğu, herkesi bu iradeye saygıya davet edenlerin meğer onu sahtecilikle ÇALDIKLARI artık gün yüzüne çıktı. Hem hırsızlar hem de gayr ı meşrular!”

Yalanlara cevap vermeden geçeceğim..

FETÖ’cülerin nelerle uğraştıklarını, hâlâ hangi kafada olduklarını göstermesi açısından, bir demet örnek sunuyorum..

Fetullah Gülen’in özel kalemi konumundaki Osman Şimşek’in daha bu ayın başındaki bir paylaşımı:

“Umursamazlık büyük bir günahtır; mü’min, umum insanlığın, özellikle de inananların dertlerini derinden hissetmeli; şu kadar var ki, duyarlılık ve hüzün, insanı ye’se atmamalı ve iradesini felce uğratmamalı!..”

Kısa kısa paylaşımları aktardım.

Şimdi bunları niye aktardığıma sıra geldi..

Yurtdışına kaçan, mazlum olduklarını iddia eden FETÖ’cüler..

15 Temmuz darbe girişiminin bir tiyatro olduğunu iddia eden FETÖ’cüler..

Bu söylemlerle, saf tabanlarını hâlâ kendi saflarında tutmaya çalışır iken..

15 Temmuz’dan 4 gün önce ABD’ye Adil Öksüz ile birlikte gidip..

15 Temmuz’dan hemen önce yine Adil Öksüz ile birlikte Türkiye’ye dönen..

15 Temmuz hain darbe girişiminin gecesinde de, Adil Öksüz gibi, taşınmaz baktığını iddia ederek askeri alanda yakalanan..

Ama bir farkla..

Adil Öksüz gibi, karambolden kaçamayan..

Şu an cezaevinde olan Kemal Batmaz, dün mahkeme karşısına çıktı..

ABD’ye gidiş ve dönüş tarihleri ile Adil Öksüz ile birlikteliği hatırlatılarak soruluyor: “ne dersin” diye..

“Biz darbe girişiminde yokuz.. Bize kumpas kuruldu.. Bizim grubumuzdan insanlar, bebekleri ile cezaevinde mağdur ediliyorlar. Haksız yere cezaevinde kalıyorlar” diye propaganda yapan örgütün, darbe girişiminde askeri alanda suçüstü yakalanan bu adamından ciddi bir savunma beklersiniz, değil mi?

Siz beklemeye devam edin..

Bakın ne cevap veriyor, Akıncı Üssü’ndeki kameralarda, sivil olarak askeri bina içinde dolaştığı ispatlanan FETÖ’cü hain:

“Adil Öksüz’ü tanımıyorum. Çok spekülatif olduğu için bu soruya cevap verdim. Diğer sorularınıza yanıt vermeyeceğim.” 

Ne güzel değil mi?

734 bebek cezaevinde deyin..

Türkiye’yi ayağa kaldırın. 

Dünyayı ayağa kaldırın..

Anneler, bebekler, hastalar cezaevinde diyerek algı oluşturun..

Annelerin, bebeklerin, hastaların, binlerce kişinin cezaevinde olmasının sebebi konumundaki darbe girişiminin kilit isimlerinden Kemal Batmaz’a sorulsun: “ABD’ye niye gittiniz? Aynı gün gidip, aynı gün geri geldiğiniz Adil Öksüz ile ilişkiniz nedir? Darbe gecesi Ankara’ya nasıl gittiniz?” diye..

Beyefendi, sanki binlerce insan, bu darbe girişimi sebebi ile cezaevinde değilmiş.. Bebekler bile, annelerinden ayrılamadıkları için, cezaevinde kalmaya mecbur bırakılmamış gibi..

Her şey güllük gülistanlıkmış gibi..

Rahat bir söylemle, “Çok spekülatif olduğu için bu soruya cevap verdim. Diğer sorularınıza yanıt vermeyeceğim” diyor..

Eğer masum ise..

Hakimin karşısında savunma yapacağına..

İnanılsın, inanılmasın.. Ama kayda geçmesi için.. 

ABD’ye darbeden 4 gün önce niçin gittiğini.. Niçin darbeden hemen önce döndüğünü.. (Yolculuk da bir gün sürüyor, onu da not edelim.. 11 Temmuz’da gidiyor, 14 Temmuz’da geliyor.. yani iki gün kalıp, hemen dönüyor) Adil Öksüz ile aynı gün gidip, aynı gün geri dönmesinin.. Darbe gecesi Adil Öksüz gibi, askeri alanda olmalarının.. “Taşınmaz bakmaya gelmiştik” şeklinde komik bir savunma yapmalarının.. Bir tesadüf olup olmadığını izah etmesi gerekir iken..

“Sorularınıza yanıt vermeyeceğim” diyerek, kestirip atıyor..

Fetullah Gülen’in yanındakiler ise..

“Zulüm arşa yükseldi.. Bebekler bile cezaevine atılıyor. Ölümcül hastalara bile, cezaevinden tedavi için hastaneye gönderilmeleri engelleniyor” diye propaganda yapıyorlar..

Ülkede bir yanlışlık var ise..

Ölümcül hastalar tedavi edilemiyorsa..

Bebekler, cezaevinin olumsuz koşullarında yaşamaya mecbur kalıyorlarsa..

Bunların hepsinin sorumlusu, FETÖ’nün ilişkisini inkar edemediği, Kemal Batmaz’lar gibiler değil mi?

Darbeye, “Tiyatro” deyip geçiştirdiler..

Tiyatronun başaktörü hakim önüne çıktı..

Bekledik ki, “tiyatro”yu anlatsın..

“Cevap vermiyorum” dedi..

Kendince, konuyu kapattı..

Bu tablo karşısında, hangi akıl sahibi, bu FETÖ’cülerin aldatmalarına inanır?

Doğruluklarına, haksızlığa uğradıklarına inanır?

Fotoğraf ortada..

Yalansa, “yalan” desinler..

Ama lütfen, aklımızla alay etmesinler!

 

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YORUM YAZ

  • emiremir47 dk önce
    i beycim Kemal her turlu beladan sorumlu adam 25 yildir uljeyi yonetiyorbu jotu kemal ihlas holdingi niye koruyup kolluyorki hesabini sor ali sen yaparsin
  • hasanhasan55 dk önce
    ya zaten bu ülkede kötü giden her şeyin sorumlusu bay Kemal, cehape olmasa reyisiniz ne güzel yönetecek ülkeyi, ama kurtulamadık şun cehape zihniyetinden karahassan
  • Vatan TuranVatan Turan1 sa önce
    FETÖ ve AKP etle tırnak gibidir, FETÖyü biraz derinden kesmeye kalkarsanız AKPnin canı yanıyor. Meclis araştırması onun için engellenmesi mı?2010 referandumu ile ülkeyi esir alan FETÖ ve RECO bu ülkeden konulurken onlarla birlikte ülke nüfusunun yarısı Arap çöllerine çırıl çıplak gönderilecektir. Ne mutlu o günleri görebilecek olan Türk milliyetçilerine.
  • Ömer inalÖmer inal1 sa önce
    Bir hafta önce fetocu tutuklu fetocu anne ,baba ve teyzesinin trafik kazasında vefatı sonrası kılınan cenaze namazına katılması için manisadan izmire bir askeri minübüsle getirildi ve 5 askerle birlikte vakit namazını camide kıldıktan sonra cenaze namazını kılıp aynı askeri araçla defin işleminde hazır bulundu ve bu arada tanınan bu ayrıcalıklara rağmen camide fetocular tarafından şu propaganda yapılıyordu BU NE CANIM BUNLAR TERORIST MI deniliyordu yorum sizin
  • AkitAkit1 sa önce
    Bir topluma olan kininizdüşmanlığınız sizi adaletsizliğe sevk etmesin (hucurat) ilahi düsturu obebekleri suçlu ilan etmiyor annelerini suçlu ilan etmiyor suç/u suçunun cezasını çeker!!!ilahi fermanları ilahi adaletin vazgeçilmez dusturlarıdır selamlarımla
  • osmanosman1 sa önce
    FETÖ'nün kaymak tabakasını 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçırdınız yani kaçmasına göz yumdunuz. Bank Asya'da 100Tl hesabı olan garibanları FETÖ cü diyerek hapishane köşelerinde süründürüyorsunuz. Zamanında Fethullah Gülen hoca efendi hazretleri diyerek adını besleme ile andığınız adamın adı şimdi FETÖ olduysa bunun en büyük müsebbibi AKP ve yandaş medyadır...
  • mserdarmserdar1 sa önce
    Sorumlusu kemal ama nereye bağlamak istiyorsun,subluminal mesaj nereye
  • ali canali can1 sa önce
    Öcalan Terörist ise.Eşitlik olsun diyorsak.Fetö cü Anne ve Bebekler ceza evınden çıkartılmalı, istanbuldakı adalardan bir tanesi derhal bosaltılıp kalan cezalarının orada devamına saglanmalı.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    FETÖ TAMAMEN BİTİRİLMEDEN ,GEBERİP GİTMEDEN KİMSEYE RAHAT YOK.BUNLAR GERÇİ O NUN ÖLÜMÜNDEN SONRASINI DA KURGULAMIŞLARDIR,AMMA HER HALÜKARDA ESKİ TILSIMIN ETKİSİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KAYBEDİLMİŞ OLACAKTIR.YOKSA,YALAN DOLANLARI VE BİTMEYEN İHANET AŞKLARI İLE HEM ETRAFLARINA HEM KENDİLERİNE ZARAR VERMEYE DEVAM EDECEKLER. TAMAMI HASAN SABBAH IN AZAD KABUL ETMEZ KÖLELERİ GİBİLER.BAŞARMALARI MÜMKÜN DEĞİL.KEŞKE BUNUN FARKINA VARIP KENDİLERİNE YENİ BİR HAYAT KURSALAR,DİYORUM ANCAK BUGÜN İTİBARIYLA BUNUN EMARESİNİ DE GÖREMİYORUZ.
  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE1 sa önce
    İnsan hata yapar. kandırılır.yanıltılır. bu fetöcüler insanda değil. bize cennet vadedildi deyin yok. bize abd tarafından iktidar vadedildi deyin yok. biz yanıltıldık abd nin iti köpeği olduk deyin hemen sekitmeden diyorfetö iti. bakın fetö bütünyayın organlarının önünde ben sizin(abd)nin kıtmiriyim (köpeğiyim) demedi mi?
  • Bir YolcuBir Yolcu1 sa önce
    Papa'nın elini öpen Seviyesiz!.. ve onun hipnotize ettiği şuursuz mahlukattan... vatanımıza, milletimize ve insanlığa ne hayır gelir!?.
  • MUSLUADAM MUSLUADAM 1 sa önce
    Kemal batmaz ile İTÜ den tanışmıştım hatta bana o dönem fem dersanesinde öğretmenlik teklif edecek kadar da etkin idi. FETÖ cü münafıkların önde gideindir kemal batman.
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Nur suresi bu ayetleri okuyan kafirin hukukundan medet beklemez. Bekleyen bu ayetleri inkâr mı ediyor ? Nur suresi [046]Biz gerçekten ayrıntılı açıklamalar içeren ayetler indirdik. Allah, dilediği kimseleri doğru yola iletir.»[047]Bazı kimseler «Allah'a ve Peygamber'e inandık ve direktiflerine uymayı kabul ettik» derler. Fakat bazıları bu sözlerinden sonra sırt çevirirler. Bunlar mü'min değildirler.[048]Aralarındaki davalarda Allah'ın ve Peygamberin vereceği hükme uymaya çağırıldıklarında bir bölümünün bu çağrıya yüz çevirdiğini görürsün.[049]Eğer davanın haklı tarafı iseler, Peygamber'e tam bir teslimiyetle koşa koşa gelirler.[050]Acaba kalplerinde hastalık mı var? Yoksa Peygamber'in gerçekten peygamber olup olmadığı hususunda kuşkulu mudurlar? Yoksa Allah'ın ve Peygamber'in kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar. Hayr, aslında onlar zalimdirler.[051]Aralarındaki davalarda Allah'ın ve Peygamberin vereceği hükme uymaya çağırılan mü'minlerin söyleyebilecekleri tek söz «Duyduk ve uyduk» sözüdür. İşte mutlu sona erenler onlardır.[052]Allah'a ve Peygambere itaat edenler, Allah'dan korkup buyruklarım çiğnemekten kaçınanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlarda.[053]Ey Muhammed, münafıklar kesin kesin bir dille yemin ederek kendilerine emir verecek olursan savaşa çıkacaklarım söylerler. Onlara de ki; «Yemin etmeyiniz. İtaatkârlığınız bellidir. Hiç kuşkusuz Allah, ne yaptığınızdan haberdardır.»
  • DervişDerviş1 sa önce
    Zulme rıza zulümdür. Nokta
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Bu mankurtlarin etrafında ki insanların çoğu geri zekalı olduğundan herkesi onlar gibi sanıyorlar. Ne işin var askeri alanda elini kolunu sallayarak nasıl gezebilirsin nasıl bir tuzak ki bu heryer savaş alanı ama sende tık yok rahat rahat geziyorsun sanki memlekette her gun darbe yapiliyor rahatligindasin
  • Kelebek etkisiKelebek etkisi2 sa önce
    Bugün sigara içmiyor bir sakız bile olsa almıyor bu parayı ihtiyaç sahiplerine teslim edelim. İyilik etkisi başlatalım.
  • Kelebek etkisiKelebek etkisi2 sa önce
    Eve aldığımız günlük ekmeğin bir tanesini almıyor ve bu ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştıralim.
  • Kelebek etkisiKelebek etkisi2 sa önce
    Bu bir iyilik etkisi çağrısıdır. haraç gibi yok yere ödenen sabit telefonları iptal edip bu paranın yarısını bir ihtiyaç sahibine teslim edelim.
  • MustafaMustafa2 sa önce
    Allah subhanehu ve teâlâ nın adaletini hiçe sayan dan adalet beklemek o kişi gibi Kur'an'ın hüküm ve adalet ayetlerini inkâr etmektir. Bir ayeti inkâr insanı kâfir yapar.
  • YaziyorumYaziyorum3 sa önce
    Suclu insan sucu sabitse devlete millete hayinlik etmis,se bunun cocugunu da varsa once ,o sahsin dusunmesi lazim,bir insan digerini oldurdu ,onun cocuklari yetim kaldi yasli ana babas belki borcu kaldi belki yasanacak guzl unleri vardi ama oldusuc isleyenlerin cocuklari hic sucu yokken oda ceza cekiyor denebilir, bunu sorumlu kisiye sormak lazim bir baba cocuklarini karisin terk edoyor yokluga mahkum ediyor ,burda devlet deyil baba sucluvardir bir sebebi mahkum icin aranan yapmis oldu suc,digerleri ayrintilari.hani dusman sahibi birini oldurecekse yasidolayan18 olmayana yaptirirlaki,cocuk gorunsun fazla gun almasin nihayet cucu insan yapiyorsa bunun cocugu da olur borcuda once o kisinin hesap etmesi lazim bir kisi hirsizlik yapacak yakalaninca evde ekmek yok mecmurdum diye hakli gerekcesi olamaz diye dusunuyom karar yuksek mahkemenin verecegi karardir.
  • Feto enikleri infaz edilsinFeto enikleri infaz edilsin6 sa önce
    Tarih boyu dunyanin her yerinde devlete kastedenin cezasi infaz edilmektir. Devlete kasteden Feto enikleri NEDEN infaz edilmiyor?

Ali Karahasanoğlu

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