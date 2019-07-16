6 yıldır FETÖ ile kol kola olup, Erdoğan’ı indirmek isteyenler!

Dün, 15 Temmuz’un 3. yıldönümü vesilesi ile Beştepe’deki camide Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kur’an okudu..

Fatiha ile başladı..

“Elhamdülillahi rabbil alemin (Alemlerin rabbine hamdolsun)” ayeti ile başladı..

Biz de hamdedelim..

Bu Cumhurbaşkanı’na kurulan tezgahlara rağmen, düşürmek/sendeletmek için atılan onlarca çelmeye rağmen..

Allah’ın lütfu ile, bu millete hizmet ediyor..

Ne badirelerden geçmedik ki..

17-25 Aralık’ta FETÖ’cü emniyet mensupları, bir darbe yaptılar..

Kimi indirmek istiyorlardı?

Başbakanlık koltuğundaki Tayyip Erdoğan’ı..

Niyetlerini henüz yüksek sesle dillendiremiyorlardı..

Üç bakanı hedef almışlar gibi göründüler..

Yolsuzluk mavalı ile halkı kandırmaya çalıştılar..

Her ne kadar, o üç bakandan birisi olan Erdoğan Bayraktar da, kendisinin nihai hedef olduğunu sanıp, “Kanuna aykırı hiçbir işlemim yoktur. Ama var deniyorsa, başbakan da bundan sorumludur” açıklaması ile, onların değirmenine su taşımış ise de..

Yapılmak istenilen kısa zamanda anlaşıldı..

Amaç, üç bakan falan değil, Başbakan Tayyip Erdoğan’ı devirmek idi..

Bu amaçta, CHP de FETÖ ile birlik oldu.

Cumhuriyet gazetesi de, Sözcü gazetesi de, emperyalizm karşıtı olduklarını iddia edenler de..

Hepsi birlik oldular..

FETÖ’nün yapmak istediği devirme operasyonuna, bütün güçleri ile destek verdiler..

17-25 Aralık’tan hemen sonra, MİT tırları operasyonu geldi..

Yine FETÖ tezgahı hayata geçirilmişti..

Yine hedef Tayyip Erdoğan idi.

Yine solcular, yine Cumhuriyet, yine Sözcü, yine CHP’liler, hepsi FETÖ’yle birlik oldular..

Tayyip Erdoğan’ın devrilmesi için FETÖ’nün iftiraları ile sahneye çıktılar..

FETÖ, 30 Mart 2014 seçimlerinde, 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde başardıklarını hayata geçirmeye çalıştılar.

İstanbul’da Mustafa Sarıgül’ü, Ankara’da Mansur Yavaş’ı, AK Partili adayların karşısında destekleme kararı aldılar..

CHP hiç düşünmedi..

“Bu FETÖ, bizim adaylarımızı, niye destekliyorlar ki?”

Ben “hiç düşünmedi” diyorsam.. Nezaketimden..

Çok iyi biliyorlardı, FETÖ’nün amacı Tayyip Erdoğan’ı devirmek idi..

Bu devirme işleminden sonra, sıra CHP’yi kukla gibi oynatmaya sıra gelecekti..

Ama olsun..

FETÖ’nün kuklası olarak oynatılmaya razı idiler..

Yeter ki, Tayyip Erdoğan gitsin..

2014 mahalli seçimlerinde başarılı olamayan FETÖ’cüler, 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde, tekrar sahneye çıktılar..

Ekmeleddin İhsanoğlu ile Tayyip Erdoğan’ı devirmeye kalkıştılar..

CHP kendinden o kadar ümitsiz idi ki..

Cumhurbaşkanlığına aday bile çıkaramadılar..

Ekmeleddin İhsanoğlu’nu kendi adayları gibi destekleme kararı aldılar..

Hepimiz biliyorduk, tezgah; FETÖ’nün tezgahı idi..

Devrilmek istenilen, Tayyip Erdoğan idi..

Ardından 2015 milletvekili seçimleri. Ardından başkanlık sistemine geçiş referandumu..

Hepsinde, FETÖ’nün tek hedefi vardı: Tayyip Erdoğan’a kaybettirmek..

Sonrası hiç önemli değildi..

CHP, FETÖ için çocuk oyuncağı idi..

İki tane kaset ile..

Üç tane telefon dinlemesi ile..

CHP’nin tamamını esir alabilecek güçte idiler..

Aynen, 2010’da CHP’nin genel başkanını, kedinin fare ile oynarcasına, değiştirdikleri gibi..

FETÖ’nün karşısındaki esas hedef, Tayyip Erdoğan idi..

Yıllardır FETÖ’yle mücadele ettiklerini iddia eden solcular, sözde emperyalizm karşıtları, FETÖ’nün bu esas hedefini bildikleri halde, onlarla iş tuttular..

Beraber hareket ettiler..

2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde de başarılı olamadılar..

Taa ki..

31 Mart 2019 mahalli seçimlerine kadar.

Bu seçimlerde, FETÖ’cülere bir ışık doğdu..

Tayyip Erdoğan’a, küçük de olsa, bir çelme takmayı başardılar..

Tüm bu yaşanılanlardan sonra..

FETÖ’nün tezgahına su taşıyan herkese soruyorum..

Siz FETÖ’ye gerçekten karşı mısınız?

Karşı iseniz, 6 yıldır FETÖ’nün ölümüne mücadele verdiği Tayyip Erdoğan’ı devirmek için, onlarla niye birlikte hareket ediyorsunuz?

17-25 Aralık’ta önünüze konulan tüm argümanlar, FETÖ’nün hazırladığı şeyler değil miydi?

MİT Tırlarında saldırılarınızın tüm malzemelerini veren, FETÖ değil miydi?

30 Mart 2014 mahalli seçimlerinde, İstanbul ve Ankara’da, eski seçimlere göre daha fazla oy almanızın arkasında yatan gerçek, FETÖ’cülerin size verdikleri destek değil miydi?

Ekmeleddin İhsanoğlu’nu, cumhurbaşkanı adayınız olarak ilan ettiren, FETÖ’nün kendisi değil miydi?

7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti’ye TBMM’deki salt çoğunluğu kazandırtmayan FETÖ’cülerin kara propagandaları değil miydi?

31 Mart 2019’da, Ankara’da 2014 adayınızla, İstanbul’da (oldukça çok vukuatı olan) Ekrem İmamoğlu ile seçim kazanmanızın arkasında, FETÖ yok mu?

Tayyip Erdoğan’ı (Allah korusun diyelim), varsayalım devirdiniz..

Ülkeyi, siz mi yöneteceksiniz, sanıyorsunuz..

17-25 Aralık’ta başarılı olsa idiler, ülkeyi FETÖ yönetecekti..

Diğer her operasyonda, Tayyip Erdoğan aleyhine gerçekleşecek her başarılı(!) adım, bu ülkenin FETÖ’ye teslimi sonucunu doğuracaktı..

Evet, “Ne istediniz de vermedim” sözü, Tayyip Erdoğan’a ait..

Ama o Erdoğan, şimdi o FETÖ’yle, ölümüne mücadele ediyorsa..

Erdoğan’a (Allah korusun) bir zarar verdiklerinde, FETÖ’nün karşısında hiç kimsenin esamisi bile okunmayacağını hepimiz biliyorsak..

Bırakalım şu kısır tartışmaları..

CIA merkezli FETÖ’yü ortadan kaldıralım..

Solcusu ile sağcısı ile, ateisti ile dindarı ile, Erdoğan’ı devirmek için değil, ayakta tutmak için mücadele verelim..

Erdoğan’a bir şey olursa, bilin ki Kemal kılıçdaroğlu, FETÖ’nün karşısında leblebi gibi ezilmeye mahkumdur!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Savcılar, Erdoğan’a sorsun, ‘Ne istediler’ diye” derken; biz kendisine soralım: “17-25 Aralık’ta, 30 Mart 2014 Mahalli Seçimlerinde, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve diğerlerinde FETÖ sizden ne istedi?”