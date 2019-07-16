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6 yıldır FETÖ ile kol kola olup, Erdoğan’ı indirmek isteyenler!

16 Temmuz 2019 Salı

Dün, 15 Temmuz’un 3. yıldönümü vesilesi ile Beştepe’deki camide Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kur’an okudu..

Fatiha ile başladı..

“Elhamdülillahi rabbil alemin (Alemlerin rabbine hamdolsun)” ayeti ile başladı..

Biz de hamdedelim..

Bu Cumhurbaşkanı’na kurulan tezgahlara rağmen, düşürmek/sendeletmek için atılan onlarca çelmeye rağmen..

Allah’ın lütfu ile, bu millete hizmet ediyor..

Ne badirelerden geçmedik ki..

17-25 Aralık’ta FETÖ’cü emniyet mensupları, bir darbe yaptılar..

Kimi indirmek istiyorlardı?

Başbakanlık koltuğundaki Tayyip  Erdoğan’ı..

Niyetlerini henüz yüksek sesle dillendiremiyorlardı..

Üç bakanı hedef almışlar gibi göründüler..

Yolsuzluk mavalı ile halkı kandırmaya çalıştılar..

Her ne kadar, o üç bakandan birisi olan Erdoğan Bayraktar da, kendisinin nihai hedef olduğunu sanıp, “Kanuna aykırı hiçbir işlemim yoktur. Ama var deniyorsa, başbakan da bundan sorumludur” açıklaması ile, onların değirmenine su taşımış ise de..

Yapılmak istenilen kısa zamanda anlaşıldı..

Amaç, üç bakan falan değil, Başbakan Tayyip Erdoğan’ı devirmek idi..

Bu amaçta, CHP de FETÖ ile birlik oldu.

Cumhuriyet gazetesi de, Sözcü gazetesi de, emperyalizm karşıtı olduklarını iddia edenler de..

Hepsi birlik oldular..

FETÖ’nün yapmak istediği devirme operasyonuna, bütün güçleri ile destek verdiler..

17-25 Aralık’tan hemen sonra, MİT tırları operasyonu geldi..

Yine FETÖ tezgahı hayata geçirilmişti..

Yine hedef Tayyip Erdoğan idi.

Yine solcular, yine Cumhuriyet, yine Sözcü, yine CHP’liler, hepsi FETÖ’yle birlik oldular..

Tayyip Erdoğan’ın devrilmesi için FETÖ’nün iftiraları ile sahneye çıktılar..

FETÖ, 30 Mart 2014 seçimlerinde, 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde başardıklarını hayata geçirmeye çalıştılar.

 İstanbul’da Mustafa Sarıgül’ü, Ankara’da Mansur Yavaş’ı, AK Partili adayların karşısında destekleme kararı aldılar..

CHP hiç düşünmedi..

“Bu FETÖ, bizim adaylarımızı, niye destekliyorlar ki?”

Ben “hiç düşünmedi” diyorsam.. Nezaketimden..

Çok iyi biliyorlardı, FETÖ’nün amacı Tayyip Erdoğan’ı devirmek idi..

Bu devirme işleminden sonra, sıra CHP’yi kukla gibi oynatmaya sıra gelecekti..

Ama olsun..

FETÖ’nün kuklası olarak oynatılmaya razı idiler..

Yeter ki, Tayyip Erdoğan gitsin..

2014 mahalli seçimlerinde başarılı olamayan FETÖ’cüler, 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde, tekrar sahneye çıktılar..

Ekmeleddin İhsanoğlu ile Tayyip Erdoğan’ı devirmeye kalkıştılar..

CHP kendinden o kadar ümitsiz idi ki..

Cumhurbaşkanlığına aday bile çıkaramadılar..

Ekmeleddin İhsanoğlu’nu kendi adayları gibi destekleme kararı aldılar..

Hepimiz biliyorduk, tezgah; FETÖ’nün tezgahı idi..

Devrilmek istenilen, Tayyip Erdoğan idi..

Ardından 2015 milletvekili seçimleri. Ardından başkanlık sistemine geçiş referandumu..

Hepsinde, FETÖ’nün tek hedefi vardı: Tayyip Erdoğan’a kaybettirmek..

Sonrası hiç önemli değildi..

CHP, FETÖ için çocuk oyuncağı idi..

İki tane kaset ile..

Üç tane telefon dinlemesi ile..

CHP’nin tamamını esir alabilecek güçte idiler..

Aynen, 2010’da CHP’nin genel başkanını, kedinin fare ile oynarcasına, değiştirdikleri gibi..

FETÖ’nün karşısındaki esas hedef, Tayyip Erdoğan idi..

Yıllardır FETÖ’yle mücadele ettiklerini iddia eden solcular, sözde emperyalizm karşıtları, FETÖ’nün bu esas hedefini bildikleri halde, onlarla iş tuttular..

Beraber hareket ettiler..

2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde de başarılı olamadılar..

Taa ki..

31 Mart 2019 mahalli seçimlerine kadar.

Bu seçimlerde, FETÖ’cülere bir ışık doğdu..

Tayyip Erdoğan’a, küçük de olsa, bir çelme takmayı başardılar..

Tüm bu yaşanılanlardan sonra..

FETÖ’nün tezgahına su taşıyan herkese soruyorum..

Siz FETÖ’ye gerçekten karşı mısınız?

Karşı iseniz, 6 yıldır FETÖ’nün ölümüne mücadele verdiği Tayyip Erdoğan’ı devirmek için, onlarla niye birlikte hareket ediyorsunuz?

17-25 Aralık’ta önünüze konulan tüm argümanlar, FETÖ’nün hazırladığı şeyler değil miydi?

MİT Tırlarında saldırılarınızın tüm malzemelerini veren, FETÖ değil miydi?

30 Mart 2014 mahalli seçimlerinde, İstanbul ve Ankara’da, eski seçimlere göre  daha fazla oy almanızın arkasında yatan gerçek, FETÖ’cülerin size verdikleri destek değil miydi?

Ekmeleddin İhsanoğlu’nu, cumhurbaşkanı adayınız olarak ilan ettiren, FETÖ’nün kendisi değil miydi?

7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti’ye TBMM’deki salt çoğunluğu kazandırtmayan FETÖ’cülerin kara propagandaları değil miydi?

31 Mart 2019’da, Ankara’da 2014 adayınızla, İstanbul’da (oldukça çok vukuatı olan) Ekrem İmamoğlu ile seçim kazanmanızın arkasında, FETÖ yok mu?

Tayyip Erdoğan’ı (Allah korusun diyelim), varsayalım devirdiniz..

Ülkeyi, siz mi yöneteceksiniz, sanıyorsunuz..

17-25 Aralık’ta başarılı olsa idiler, ülkeyi FETÖ yönetecekti..

Diğer her operasyonda, Tayyip Erdoğan aleyhine gerçekleşecek her başarılı(!) adım, bu ülkenin FETÖ’ye teslimi sonucunu doğuracaktı..

Evet, “Ne istediniz de vermedim” sözü, Tayyip Erdoğan’a ait..

Ama o Erdoğan, şimdi o FETÖ’yle, ölümüne mücadele ediyorsa..

Erdoğan’a (Allah korusun) bir zarar verdiklerinde, FETÖ’nün karşısında hiç kimsenin esamisi bile okunmayacağını hepimiz biliyorsak..

Bırakalım şu kısır tartışmaları..

CIA merkezli FETÖ’yü ortadan kaldıralım..

Solcusu ile sağcısı ile, ateisti ile dindarı ile, Erdoğan’ı devirmek için değil, ayakta tutmak için mücadele verelim..

Erdoğan’a bir şey olursa, bilin ki Kemal kılıçdaroğlu, FETÖ’nün karşısında leblebi gibi ezilmeye mahkumdur!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Savcılar, Erdoğan’a sorsun, ‘Ne istediler’ diye” derken; biz kendisine soralım: “17-25 Aralık’ta, 30 Mart 2014 Mahalli Seçimlerinde, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve diğerlerinde FETÖ sizden ne istedi?”

 

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YORUM YAZ

  • SamiSami1 sa önce
    Muhteşem üçlü chp ye bakıyorsun feto neyse akp aynı diyor fetoya bakıyorsun kumpaslarla kemalistlere ne yaptığını gördük akp bakıyorsun sayın yazar gibi feto ile kemalistleri aynı kefeye koyuyor ya beyler bu ölümlü dünyada değermi bu cennet ülkemizi çok yorduk bu ülkeyi tarımı sanayiyi turizmi hayvancılığı bu dünyada herşeyi ile türkiye yi söz sahibi ettirecek hiç bir oluşum göremiyorum ama bu halk içinden bu ülkeyi seven bir türk çıkar herhalde
  • DermanDerman1 sa önce
    Aysegul hanim herseyde bir itirazin var anladik ,tatil olmasaydi bu calisan insanlar yorgunlukla o kalabigi teskil edebilirmiydi. Almanlarda oyle tatiller varki hususu calisilmasin diyemi tatil yapmis dersin bir yilbasi uc gun onceden tatil oluyor diyelim tatil persembe cumayida calismiyorlar evet bir gunde sehitler icin calismayalimbelki senin bir gun kayibin var onun can kaybi var.
  • Secih BAŞARAN Secih BAŞARAN 1 sa önce
    SÖZÜM ONA MİLLETİ, DEVLETİ DÜŞÜNÜYORLAR... VALLAHİ YALAN, BİLLAHİ YALAN,TEK DERTLERİ KOLTUK, İKTİDARA GELMEK. BUNDAN DOLAYI İLK İŞ MEVCUT İKTİDARI DEVİRMEK. KİMİNLE İŞ TUTTUKLARININ BİR ÖNEMİ YOK!
  • bekirbekir1 sa önce
    Bu millete, ümmete verdikleri zarardan dolayı ALAH'ın, Peygamberlerin,Meleklerin ve tüm insanların laneti bu kahpe fetöcülerin üzerine olsun.....
  • gencoglugencoglu1 sa önce
    mükemmel bir yazı elinize sağlık sayın yazar chpkk nın tek bir amacı var oda Türkiyeye güçlendirmemek hep abd ingilizlerden emir halde tutmaktır. CHPKKNIN KURULMA AMACI KURULUŞ AMACI TEK VE GERÇEK MİSYONUDA ZATEN TÜRKİYENİN ÖNÜNDE TAKOZ OLMAKTIR. konu tayyip erdoğan değil yani Allah şaşırtmasın tayyip erdoğan ülkemizin aleyhine ufak bir iş yapacak olsa EN BİRİNCİ TAYYİP ERDOĞAN SEVDALISI OLURLAR unutmayın fetö kendilerinin üzerinden silindir gibi geçti ezdi ama nezamanki Türkiye aleyhine olduklarını gördüler ozaman fetö ile yatak arkadaşlığı kurmaya başladılar. Abdullah gül e ölümüne düşmandılar ama ne oldu nerdeyse c.başkanı adayı yapacaklardı demekki neymiş ONLARIN EN BÜYÜK SORUNU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLEDİR
  • mehmet cetın ızmırmehmet cetın ızmır1 sa önce
    erduganı allahın ıznıyle kımse ındıremez ancak erdogan ve partısı sayesınde masa bası gorevlere gelıp kendını bırsey oldum sımarıklıgı ıcınde gorenler vatandasa tepeden bakanlar var ya ıstanbul secımlerını onların tutumu kaybettırdı reıs bunlardan kurtulur cımer sıstemıne duzgun ınsanları yerlestırır ve halkı dırek dınleyıp cozum odaklı polıtıka yaparsa onu ne feto ne baskası topyekun ındırmeye calıssalar temadı sansları yoktur temmuz ayında yagan kar a benzerler hemen kaybolurlar bugun feto nun amerıkan taseronu oldugunu bılmeyen yok bırbırıne benzemeyen ıttıfak askerı musterekte bırlestı erdoganı devırıp dıs guclerı memnun edecekler ama asla basaramıyacaklar
  • Haydar Haydar 1 sa önce
    4 Raşid halifeden başlayarak müslümanların kuran DIŞINA cıktıkca nasıl ağır imtihan lar yaşadığını en doğrusuyla anlatmadınızmı doğruyu bulamayacağız. KURANDAKİ İfk olayı iftirayıbilmiyoruz Hz Osman ranh ın cektikleri Hz Ali ranh ın cemel vakası kürsülerden rüya masal o dedi bu dedi falan şeyh filan yatır türbe gelinen durum ortada. Kurandan kopuk itikad sız TEVHİD siz bol tagutlu bol şirkli küfürbaz bir millet.
  • Amerikanın adayı ekremdiAmerikanın adayı ekremdi1 sa önce
    Chpnin üst yönetiminde olanlar senelerce chpye hizmet etmiş olanlar neden adı fazla duyulmayan hizmet etmemiş birine karşı çıkmadılar, çünkü emir amerikadan geldi. Değilse chp karışırdı. Amerikadan emir gelince tıpış tıpış kabul ettiler.
  • DernanDernan1 sa önce
    Tata tonga,kus dilimi konusuyon alo burasi turkiye acik konus yazindan birsey anlasilmiyor,ama bizden olmadigin belli
  • KömürKömür1 sa önce
    Hala bir fetö ortağı arıyorsanız Dişlilere, Arınçlara, Pakdemirlilere bakın. Dahası için fetö elebaşı ile boy boy fotoğrafları olanların toplandığı yere bakın!..
  • DermanDerman1 sa önce
    Cok deyil 50 sene evel halici ciragiyim, tezgah tasiyoruzbirde beraber calistigim arkadasim ,ogle vakti aciktik patrona dedil fazli bey bizeyemek icin birsey alalim dedik ikilemedi yani itiraz etmedi dedi oglum iki somun yarim kilo zeytin ,arkadas getirdi masa yok tabak yok gazeteyi yere serdik zeytini actik birde somun belki zeytini o zaman tanidim, onceleri pek cesit bulunmazdi et kurbandan kurbanaet gorurduk et veya kemik kurutup yemeklere katarlardi,evlerin temel gida sut yogurt pekmez yumurta domates patates sogan ve yufka heres bulduguna sukrederdi simdi kamil efendiyi okuyunca millet ac ulke bati derken durumun orta halliyse zengin gibi yasamak istersen haziri erken bitirirsin bir arkadasim anlatdi komsusu yokluk cektigini fakir oldugunu anlatmis ,aksam komsusu ile fuara gitmisler ,ben bir citkek aldim diyor fakiri olan herseyden aliyor issizlik fakirlik olur bunu o sehirin vali kaynakam veya belediye baskanina durumu bildirsin tabiki issizlik cogalir chp belediyeleri calisan isciyi kapiya koyuyor.
  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    ben 15 temmuzun tatil olması kararının iptal edilmesini özellkle ve var gücümle istiyorum. dün baktım yollar bomboş . insanlar, taşıtlar hepsi bir yerlere yan gelip yatmak için kaçmış. bu şehitler insanlar tatil yapsın, eğlensin diye can vermedi.ak partiye sesleniyorum. lütfen 15 temmuzu tatil defterinden siliniz.
  • semihsemih1 sa önce
    15 Temmuz'un yıldönümünde yapılan konuşmalardan biri dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde, FETÖ'nün karanlık yüzünü anlatmak amacıyla hazırlanan "The Network (Ağ)" isimli belgesel filmin İstanbul galası, TRT Ulus Yerleşkesi'nde yapıldı.TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, galada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un büyük bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "FETÖ'nün hastalıklı ideolojisini ve sinsi amaçlarını çok iyi biliyoruz. Uluslararası arenada ise örgüt, bir takım devletlerin ve çıkar gruplarının desteği ile yıllardır yürüttüğü PR çalışmaları neticesinde gerçek yüzünü gizlemeyi hala başarabiliyor. Biz kararlıyız. FETÖ'yü dünyaya anlatmaya devam edeceğiz" dedi.Dikkatimi çeken, "hastalıklı ideoloji" ve "sinsi amaçlar" nitelendirmeleridir.Tespite bir itirazım yok hatta aynen katılıyorum ama bu hastalıklı ideoloji ve sinsi amaç sahipleriyle "aynı menzil"e gidenler de vardı değil mi?..
  • engineerengineer1 sa önce
    albay dursun çiçek'in ıslak imzalı belgesinde fethullah güleni ve akp'yi bitirme planından bahsediyordu, fetö nerdeyse bitti bitiyor, eğer çiçekk'in planı plan yürürlükteyse sıra kime geliyor? yani çok dikkatli olunmalı değil mi efendim.
  • ahiahi1 sa önce
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe teşebbüsünden 40 gün önce düzenlediği, 6 Haziran 2016 tarihli iddianamesinde akla gelen her türlü uyarıyı da yapmıştı:İddianamede şöyle deniliyordu:"TSK içerisindeki bu yapılanmanın ordu disiplinini bozacak ve ülke savunmasında zafiyet oluşturacak bir yoğunluğa ulaştığı, FETÖ/PYD'nin darbe teşebbüsünde bulunma tehlikesinin açık ve yakın olduğu, Bu tehlikenin gerçekleşmesi halinde bunun devlet için gerçek bir yıkım olacağı, ülkenin bir iç savaşa sürüklenebileceği, devletin yeniden ayağa kaldırılmasının mümkün olmayabileceği, FETÖ/PYD'nin tasfiyesinin devlet için artık varlık yokluk meselesi haline geldiği..."
  • ihsanihsan1 sa önce
    2014 şurasında general yapılan 19 albaydan 12'si ve 2015 şurasında general yapılan 23 albaydan 20'si, 15 Temmuz darbesine karıştıkları gerekçesiyle TSK'dan atıldı!FETÖ'nün askeri okullara sızması, 30-40 yıllık bir süreçtir ama 15 Temmuz 2016 darbe girişimine, 2014 ve 2015 YAŞ toplantılarında alınan siyasi kararların yol verdiğini görmek durumundayız.
  • azerazer1 sa önce
    15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü, milli bayram ve tatil ilan edildi. Tabii darbe girişiminin değil o girişime direnişin bayramı söz konusudur ama yine de o gün Türkiye için bir utanç günüdür. "Halka ve Meclis'e ateş açan askerler" ve "halk tarafından boğazlanan askerler" tabloları, utanmak için yeterli değil midir?15 Temmuz'dan önce devletin belkemiği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfiyi hak eden pırıl pırıl subaylar, ya Ergenekon-Balyoz sürecinde tasfiye edilmiş ya da emekli edilmişti. Meselâ 100 tam puan sahibi Mehmet Alkanalka terfi ettirilmezken, darbe girişimi sırasında Ömer Halisdemir tarafından öldürülen Semih Terzi terfi ettirilmişti!
  • MaraşlıMaraşlı1 sa önce
    Ülkeyi yönetmekmi bu fetöcülere iki davar versen güdemezler , koca ülkeyi nasıl yönetecekler , Allah cc yüzümüze baktı. Yoksa Adnan oktar  gibi ülkeyi ya kerhaneye yada tırmahaneye çevirirdi bunlar,
  • DermanDerman2 sa önce
    ,rrr yorumcu,aloooio uyandirmak istiyon fakat fetobir teror orgutu muhalefet deyil .muhalefet ise abd resmi parti okarak savunucusudur ayrica muhaletin gorevi yikmak deyil iktidara yaptirim uygulamakdir .adamlarin bir memleket derdiyok bilgin adam.
  • hüseyinhüseyin3 sa önce
    rrr adlı kullanıcıya: "...demokrasilerde muhalefetin görevi iktidarı yıkmaktır." değildir. demokratik yollarla değiştirmek için uğraşmaktır.muhalefetin görevi 251 insanın şehit olduğu darbeye tiyatro demek değildir.
  • DermanDerman3 sa önce
    İnternet haberde,11, sinif igrencisi sude nur arganbiriktirdigi hasliginisokak kopeklerine harciyormus kendisi ac geziyormus.iyide muhabiri nerden bulmus bu genc kiz 16 yasinda belki insana gostermedigimiz ilgiyi ,hayvana gosteriyok reklammi,alakasi yok oyle olsa kopegin ayagini operek poz verirmiydi insan dusunmeden edemiyor acaba insan maymun deyilde kopekdenmi turedi ,bilim adamlari yanilamazmi.
  • Ayşe Ayşe 3 sa önce
    Kalemine güç versin ALLAH im tam isabet yazılar akit gazetesinde hakikati buluyoruz bazı  yazarlarinuz var ALLAH onlara da feraset versin diyoruz
  • DermanDerman3 sa önce
    Yorumcu,zeyneb hanimi tebrik ediyom,guzel ornek,uzun yorum yazanlara,birde zaman israfi ayrica ,neden diyerek guzel ozetlemis dogru soze ne denir.
  • Mehmet AliMehmet Ali3 sa önce
    Ekmelettin şu anda MHP milletvekili. Siz MHP'ye de fetöcü mü diyorsunuz, tam anlaşılmadı.
  • DermanDerman4 sa önce
    Ulkemin asil insanlari,15 Temmuzu kenetlendiniz korudunuz yurdumuzu.sizler,le gurur duyuyoruz ve haykiriyoruz,vatan bolunmez bayrak inmez ,sehitler olmez.derken bir baska fetocu,cigli chp baskan yardimcisi yetkin er,,15 temmuz 251 sehidi olduren fetocu darbeci askerlere sehit diyen,karsi koyan halkada yobaz djye hakaret eden bu ulkenin gercek sahibi kemal ataturk diye twiter den yazmis.bir yobaz varsa oda kendsi teror sevici bir dolarlik abd usagi .
  • zeynepzeynep5 sa önce
    Neden ?neden?

Ali Karahasanoğlu

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