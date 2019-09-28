0553 313 94 23

2013’teki FETÖ taktiğinin aynısı!

28 Eylül 2019 Cumartesi

Neydi 2013’teki FETÖ taktiği?

Olmamış şeyleri olmuş gibi gösterip, ardından da kamuoyu tepkisi ile meşru hükümeti devirmek..

Bugün tekrar edileni, tek başına buna belki cesaret edemez ama..

 Bir idi.. İki idi.. Üç idi derken..

Benzer söylemler tekrar tekrar değişik kurumlarla ilgili olarak gündeme getirildiğinde..

17-25 Aralık’taki darbe girişiminin bir benzerinin yapılmak istendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz..

2013’teki FETÖ taktiği ile oluşturulan algı ne idi?

Bugün hangi olay ile benzeri yapılıyor?

2013’teki FETÖ operasyonunda, İstanbul Etiler’deki Polis Okulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, AK Parti’ye yakın Suudi Arabistanlı bir işadamına peşkeş çekildiği öne sürülmüştü..

Çok değerli bir alanda olan polis okulunun, AVM yapılmak üzere işadamına usûlsüz şekilde pazarlandığı, milyarlarca dolara varan rantın bir yandan Suudi işadamına aktarıldığı, bir yandan da o işadamı üzerinden, AK Partililere verildiği iddia edildi..

Çok fazla derinlemesine olayı hatırlatmama gerek yok..

O arsanın mülkiyetinin hiçbir şekilde el değiştirmediğini, bir yıl öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu, bugünlerde ise Büyükşehir’in iştiraki olan KİPTAŞ kontrolünde inşaat faaliyetine başlandığını ve tek kuruş kimseye rant aktarılmadığını belirteyim, gerisini siz takdir edin..

Hırsızlıkmış..

Yolsuzlukmuş..

Rant aktarımı imiş..

Müteahhitlere arsa peşkeşi imiş..

Hepsi palavra..

Hepsi iftira çıktı..

Ama 17 Aralık darbe girişimine imza atan polis müdürlerini dinlemiş olsa idik.

Etiler Polis Okulu, belediyenin malvarlığından çıkmış, geri dönülmez devirler yapılmış, rant çoktan birilerinin cebine konulmuştu bile..

Yalan çıktı mı?

Çıktı..

Bugün hiç kimse, “17-25 Aralık’ta iddialar ne idi” diye sorguluyor mu? 

Hayır..

Akılda kalan ne?

AK Parti içinde birileri aslında yolsuzluk yapmıştı.. Ama AK Parti bu operasyonları tersine çevirdi.. Üstünü örttü..

Akılda kalan bu suçlama doğru mu?

A’sından Z’sine yalan..

İftira..

Gelelim bugüne.

Gelelim, 2013’te FETÖ’nün oluşturmak istediği algının, 2019’daki versiyonuna..

Yine yolsuzluk yapıldığı yönünde iddialar..

Yine kamu kurumları aracılığı ile yapılmış suçlamalar.

O gün Emniyet Müdürlüğü’ndeki polisler suçlamayı yapıyorlardı.

Bugün de Sayıştay’daki memurlar aynı operasyonu yapıyorlar..

Onlar raporu hazırlıyor..

Sözcü, Cumhuriyet, Birgün ve diğer muhalif medya da, pazarlamayı yapıyor..

Aynen “Etiler Polis Okulu satıldı” yalanları gibi..

Şimdi de TMSF’nin AK Partili bir şirkete rant oluşturduğu iddia ediliyor..

İhalesiz arsa verilmiş..

İnşaat yapacak şirketin hakkı bir iken, üç verilmiş..

Şirketin yatırması gereken ruhsat harcı bile, TMSF tarafından yatırılmış..

Ohooooo..

“Bu ne dünya kardeşim” diye, insanı isyan ettirecek bir algıyı oluşturup, yenilmesi için halka servis etmişler..

“TMSF’den Bilal’in arkadaşı için ‘muazzam’ zarar” diye manşet atan mı dersiniz..

1980 öncesinde Komünistlerle silahlı mücadeleye girişen Yeniçağ’cıların.

Şimdi komünistlerle kol kola girip, “Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşına ihalesiz arsa!” diye attığı manşet mi dersiniz..

“Yandaşların iş ortaklığı” mı dersiniz..

“Kıyak için zararına verilmiş” palavraları mı dersiniz..

Daha ne yalanlar, ne iftiralar..

Etiler Polis Okulu için yaptığımı yapayım mı?

“Şu olmuş, bu olmuş”u uzun uzun anlatmadan..

“Birgün şunu yazmış ama aslı şöyle imiş” demeye gerek kalmadan..

“Yeniçağ şöyle bir iddiada bulunmuş ama, doğrusu aslında şöyle” şeklinde olayı uzatmadan.. 

Bodoslamadan bu iddiaların kaynağı olan Sayıştay denetçisine sorayım mı?..

FETÖ’nün 2013’te emniyet eliyle yaptığını, 2019’da yapmaya çalışan Sayıştay denetçisine (adını sanını bilmiyorum, kim ise, o) sorayım mı:

“O bahsettiğiniz taşınmaz, bugün kimin mülkiyetinde?”

Evet açık açık soruyorum, “Devlet şu kadar zarar etti, bu kadar zarar etti” diye raporlar hazırlayanlara..

Solcusundan ırkçısına kadar, birbirine zıt yayın organlarına “bayramlık malzeme” satışı yapan Sayıştay denetçisine sorayım: “Kıyak yapılan şirketin, şu anki resmi kayıtlara göre, düne kıyasla bugün malvarlığı daha mı fazla, daha mı az?”

Aynı soruda, kıyak yapıldığı ileri sürülen şirketin yerine, TMSF’yi koyup sorayım: “Düne göre bugün; TMSF’nin, kıyak denilen o ihalesiz yapılmış sözleşmedeki taşınmaz ekseninde, malvarlığı daha fazla bir miktara mı çıkmış, yoksa malvarlığı daha da mı azalmış?”

Muhataplarım sorularımı anladı..

Ama konuyu diğer medya organlarından okumayanlar için hatırlatayım..

TMSF, malvarlığına el konulan işadamlarından birisine ait arsaları satışa çıkartmış..

Açık artırmada kimse ihaleye girmemiş..

Arsalara müşteri çıkmayınca, TMSF kendisi almış..

Sonra da..

İhalede müşteri çıkmadığı için, ihalesiz olarak, ama piyasa koşullarına harfiyen uyarak, bir şirket ile hasılat paylaşımlı anlaşma yapmış.

Ama.. Taşınmazın mülkiyeti, TMSF’den kısmen de olsa çıkmamış..

Şirket inşaatı % 10 seviyesine getirmiş..

Ama bitirememiş..

TMSF de, sözleşmeyi feshetmiş..

Şimdi o arsa TMSF’de olduğu gibi..

Bir de fazladan, projesi çizilmiş, harcın bir kısmı başkası tarafından yatırılmış, % 10 inşaat seviyesine getirilmiş bir yapının sahibi olmuş..

Müteahhit şirket ise..

Tek kuruşluk bir taşınmaz veya başka bir kazancı olmaksızın.. Bir de fazladan, harçlar ödemiş, inşaatın %10’una gelecek şekilde masraflar yapmış..

Haa, o şirket de, şimdi TMSF’den bazı taleplerde bulunabilir..

Ama eli güçlü olan kim?

TMSF..

Taşınmaz hâlâ elinde olan kim?

TMSF..

Cebinden yaptığı harcamaları ancak talep ederek almak zorunda olan kim?

Müteahhit şirket..

Affedersiniz, siz buna “Yolsuzluk” mu diyorsunuz?

Siz buna, “Rant aktarımı” mı diyorsunuz?

Siz buna, “Kıyak” mı diyorsunuz?

Siz ne derseniz deyin. Ben buna, “FETÖ’nün 2013 darbesinin, 2019 versiyonu” diyorum..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • Halil AkgünHalil Akgün30 dk önce
    İşsizlik rekor seviyede... döviz aldı başını gidiyor...israf diz boyu...kriz devam ediyor... komşu ülkelerle hep sorun var... haksızlığa uğrayan insanlar... üslup bel altı...itiraflar ardı ardına geliyor...tek adam rejimi ... enflasyon...ve siz CHP yazmaktan yorulmadiniz... lütfen şu ayete uyunuz..." Bir kişiye,bir zümreye bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alı koymasın"... herşeyi açıkça yazmanız dileğiyle..... saygılar...
  • laikiz elhamdülillahlaikiz elhamdülillah35 dk önce
    akpli vekiller bakanlar kendilerini senin kadar savunmuyorlar. 
  • seyfullahseyfullah39 dk önce
    ali bey bir ara fetöcüler fay hatlarını kırıyor diye bir dedikodu vardı siz ne düşünüyorsunuz?
  • sanane ismimdensanane ismimden43 dk önce
    içimizdeki fetöcüleri acilen temizlemeleri lazım yoksa sonumuz hayır değil
  • Malkoç Malkoç 49 dk önce
    " YOLSUZLUKHIRSIZLIK ,DEĞİLDİR...."H. KARAMAN
  • osmanosman57 dk önce
    İktidarın goygoyculuğunu yapıyorsun..
  • TKNTKN1 sa önce
    Ali Bey,2000 DERSHANE KAPANDI.100 000 000adet yardımcı kitap PARA TOPLAMAYA devam ediyor.DEVLET, ÖĞRENCİLERİN MASRAFLARINI ÜSTLENİRKEN,öğrencinin parasını başkası çalıyor.KURUMLARDAKİ PARALEL YAPILAR,MUTLAKA TEMİZLENMELİ.
  • doğrucu davutdoğrucu davut1 sa önce
    yazar efendi nasıl yalakalık yapaçağını şaşırdın konuları öyle bir çarpıtıyorsunkibu ülkede yaşamasak inanırız
  • ErcanErcan1 sa önce
    Sincar; yalan habere 30 gün kapatma cezası uygulanırsa Sözcü ve Akit gazetelerinin yayın hayatı biter.
  • AdminAdmin1 sa önce
    Ben Sayıştay’da bir şüpheli fetöcü söyleyeyim
  • ŞenolingŞenoling2 sa önce
    Turk telekoma ne diyeceğiz Sayın Ali Bey? Yalan mı diyelim, iftira mı diyelim? Yoksa aldatıldık aziz milletim beni affetsin deyip, affedilecekler listesine mi ekleyelim? Yalnız uyarıyım liste biraz kabardı
  • BarışBarış2 sa önce
    İhale yapılıyor kimse almıyor. Güya piyasa şartları ile firmaya veriliyor (ihalesiz) . Firmadakaçıyor. Burada hiç problem yok diye yutturun bakalım.
  • slymn gnncslymn gnnc2 sa önce
    Yaw anlayamadığım ve ısrarla hükümetinde üzerinde durmadığı birşey var..Sonuç olarak peşkeş olayı olmuşssa bu hükümeti sorumlu yapar ama suçlu yapmaz.Bu gibi pervasızlar neden hep karalama yapıyor sizce?Çünkü en etkili yöntem olduğunu biliyorlar..ee,madem başarısız olacak neden ısrarla bu yöntemi izliyorlar.Demekki meydanı boş bulmuşlar ki,her gün artan bir şiddette bu iftira ve algı operasyonlarını yapıyorlar.Hükümtte o kadar adam var..Tv programlarında koşup koşup,o kanaldan bu kanala atlıyorlar.Madem iftira,neden kimse çıkıpta bunun aksini ispat etmiyor,neden kimse bu yalan haberleri yapanları cezalandırmak için yargıya gitmiyor?CHP ve MHP geldiğinde kadrolaşmadı mı?partizanlık yapıp kendi yandaşlarını devlete doldurmadılar mı?20 senedir CHP-PKK-DHKPC kafası hala devlet içinde..FETÖ zihniyeti nasıl kendisine yer buldu?Bunları çıkıp birileri açıklasın ve bu işlere bir nokta koysun..Açıklanırsa dürüst olursunuz.Açıklanmaz ise muhafazakar ama yalancı durumuna düşerek islama,müslümana en büyük zararı verirsiniz.Çok şey tabiki iftiradan ibaret orası belli.Ancak neden aksi yönde bir girişimde bulunulmaz bu soyu sopu belli olmayanlara..Partili olsa bile keseceksiniz cezasını.İhaleleride gerekirse kanal kurun,tv kanalı ve canlı yayınlayın arkadaş..Şeffaf olunsun herşeyde..Bu,iftira atanlara karşı değil,halka karşı gösterilmesi gereken bir önlem..Kuyu kazacak adam her halukarda kazar..Koyu chp liye siz altından saray bile yaptırsanız hem o sarayda yaşar,hemde utranmadan zaten aykırılığına devam eder..Adı üstünde,herşeye muhalefet edecek adam kendine bile muhaliftir..Şu siyaseti artık rant olmaktan çıkarın Allah aşkına..Siyaset demek memleket meselesidir..Memleket meseleleri gönül işidir,aşk işidir,cesaret işidir..Bunu hala anlayamıyor mu kimse?
  • Orhan İNAN Orhan İNAN 2 sa önce
    HAYAYI HAYATLARINDAN ÇIKARTMIŞ, HADDİNİ ÇOKTAN AŞMIŞ, İSTİKBALLERİNİ İHANET ÜZERİNE KURGULAMIŞ YALANCILARIN YAPTIKLARI YANLARINA KAR KALMAMALI. YALANLARI VE HAİN HESAPLARI YÜZLERİNE VURULMAKLA KALINMAMALI, HESAPLARI DA GECİKİLMEDEN SORULMALI. ELLERİNE SAĞLIK. BU KARANLIK ZİHNİYETLİLERE KARŞI MÜCADELEYİ KENDİNİZE ŞİAR EDINMENIZDEN DOLAYI HÜRMETLERİMİ SUNUYORUM.
  • Tabi yersenTabi yersen2 sa önce
    Tabi canım kimse denetlemesin siz zaten evliya, sahabe, peygambersiniz. Dünya malına hiç tamah etmez hep Allah için çalışırsınız. Dürüst isen zaten kimse sana iftira atamaz ama değilsen saklamaya uğraşırsın işte
  • kibarcikkibarcik3 sa önce
    bu besmlesız zıhnıyetın tezahürlerinden bu vatana hayrr gelmıyecegını yalancı ekreme oy verenler daha neler gorecekler bir musıbet 1000 nasıhattan evladır daha cok ararsınız vatan evladıbınalıyı veselam
  • Kocasolak Kocasolak 3 sa önce
    Hocam bu konu tamam. Geçenlerde müslüman düşmanı İsmail saymaz cübbeli Ahmet hoca ya sordu, senin damat İBB den şirketine özel ihale aldı mı, dedi. Cübbeli Ahmet hoca, damadının ne iş yaptığını BİLMEDİĞİNİ söyledi. Şimdi, tarafsız bir izleyici ne düşündü? Damat en yakının dahi ne iş yaptığını bilmediği işlerle uğraşan birisi. İBB den ihale alacak SON adam olması gereken birisi. DEMEZ Mİ? Biz ak partiyi böyle töhmet altına sokan kimselerin PİSLİĞİNİ temizlemekle uğraşıyoruz. Neden bu, ne iş yaptığını babasının dahi bilmediği bir adama ihale veriliyor???? Bu ve benzeri durumlar, müslüman düşmanı kimselere MALZEME veriyor, bütün müslümanlar SUÇLANIYORUZ.Bunun sorumlusu KİM?
  • İbrahim Alkılıç İbrahim Alkılıç 3 sa önce
    Fetömaalesef devlet kurumlarının her yerinde var. Polis, mahkemeler,Cumhurbaşkanlığı Cimer de dahi varlar. Bütün bakanlıklarda hatta üstdüzey olarak var. Neden:1-Kimibakanların işleri çok yoğun olduğu için, kimi de önemsemediği için feto konusuna bakmıyor. 2- Bakan yardımcıları da böyle.Devlet bu işe birÇare bulmalı.
  • Rıfat Rıfat 3 sa önce
    Ali Bey, pinokyo Ekrem i yaz, yaz ki özellikle bu yeniyetme gençlik bunun gerçek yüzünü görsün, deprem toplantısına gitmeyen bir belediye başkanını yaz, bu adamın dünyada başka örneği yok!...
  • UnalUnal4 sa önce
    Ya hocam ben taktik mantık bilmem bildiğimbirsey varsa insanlar bir işi yaparken para için yaparlar öğrenmek istediğim şey şamil tayyarin söylediği milyon dolarla ifade edilen feto borsası şimdi böyle bir borsa var belli caycilar icerdeyken çay fabrikatorleri yani milyon dolarları verenler dışarda PEKI bu milyon dolarlar kimin cebine gidiyor bunu devleti yönetenler icra erkinde olanlar mutlaka bilir fetoculerden alınan bu milyon dolarlar hangi patronun kasasına giriyor BI zahmet herşeyi bilenler bunu mutlak bilir naçizane bizde bilsek az değil milyon dolarlar mesela bin ki kişiden alınsa enaz milyar dolar kimin cebine girdi
  • mehmet yılmazmehmet yılmaz4 sa önce
    FETÖ nün siyasi ayağını araştırmayan ve engel olan partiAKP olduğuna göre başka aranması gereken bir cevap kalmamıştır.
  • sincarsincar4 sa önce
    Yalan ve iftira habere ağır cezalar uygulanmadıkça bu devam eder gider.Bununla ilgili kanuni düzenlenmeler yapılması elzemdir.Yalan/iftira yazan gazeteye 30 gün kapatın veya şu kadar para cezası uygulayın bakayım bir daha yazarlar mı?Bunun üzerinde durulmalı ve biran önce kanuni düzenlemeler yapılmalı.Muhtemelen muhalefette kabul eder,zira açık açık yalan haberler yapılsın diyemeyecektir.
  • MehmetMehmet4 sa önce
    Kimin yalan söylediğini bu millet çok iyi biliyor ey yazar.Çırpinişların beyhude.Yeniçağ yazarları dün koministlerle mücadele ederken siz ne yapıyordunuz.Badem bıyıklikilarla makrube mi yiyorsunuz.Bi açıkladabilelim.Yalancı durumuna düşmeyelim.Irkçı dediğin adamlar sayesinde iktidarda olduğunu unutma.Namkörlük yapma.
  • 2011 Uludere komplosu ilebaşladı ASLINDA 2011 Uludere komplosu ilebaşladı ASLINDA 5 sa önce
    Ordu ve istihbarat daki fetöcü ajanlar YANLIŞ ve KASITLI yönlendirnesiyle Uludere de kaçakçı köylüleri bombalatıp..!! 2011 aralık sonundan 7 şubat 2012 ye kadar bir ay şöyle hedef yapıldı HAKAN FİDAN.! Mit verdi istihbaratı mit verdi mit verdi mit verdi 1 ay yumuşatıldı, yıpratıldı, hedef tahtasına oturtulup Erdoğan ameliyat a gireceği gün 7 şubat Darbe girişimi oldu...... jeans biri diye solcu görünümlü bir fetöcü vardı 1.6 milyon solcu hıyarı takipçisi yapmıştı yalanlarla fetö dershanesinde öğretmen çıktı evinde 800k para ve para sayma makinesi çıktı... Bunların taktikleri budur...
  • CanCan5 sa önce
    Merak ediyorum nasil da oluyor ki türkiye de seffaflik yolsuzlukta mücadele ve 2018 uluslarasi yolsuzluk ölcümleme siralamasinda 6 basamak inip 84. siraya düstü?Bu yolsuzluklar nasil olusuyor kim yapiyor o zaman bir de bizi aydinlattin sayin yazar? Niye alt sirada da degil de 84. Siradayiz ?
  • erhanerhan5 sa önce
    AKP hakkında ki tüm ithamların en daniskasını (özellikle seçimler öncesinde )Dilipak yaptı,yapıyor . Hem de güya "dost acı söyler"güya uyarıyormuş taktiği ile . Diyelim ki birinin, size " hırsızsın" demesiyerine ,"hırsızlığı bırakmalısın" demesi . sizi hırsız ilan etmek değil midir...
  • ÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİMÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİM7 sa önce
    Ama Ak Parti Hala Fetö cülerin bazılarını kolluyor onlardan medet umuyor neden acaba,Dilipak Agabeyini Güzel oku,Neden Ak Parti bu olaylara maruz kalma fırsatı yaratıyor,bunlarıda düşün olurmu,15 temmuz darbesini bile eniştesinden ögrenen Erdoğan bunları bir düşünsün sende düşün, seni bazen okuyorum tek yönlü bakma neden hep gezi olayları benzeri fırsatını -yaratıyor Ak parti,.Fetö cüleri yokedilmeli kollanmamalıdır,Ak Parti Ülkemizin altıni oyan abd yla koyun koyuna olmayı çok istiyor sebep bu olabilirmi bu aynı zamanda fetö yle de koyun koyuna olmayı getirmiyormu,Şaban Dişli yi Hollanda ya Büyükelçi kim yaptı,Bunlarıda sor olur mu.Dilipak dan feyz al gözlerini tek açma,Müslümanlık altında yapılan yanlışlıkları da gör.Fetö den abd den medet ummak,tarikatdan medet umma bu hallere düşürüyor,yada localardan medet ummak diyebilirsin ikiside aynı kapıya çıkıyor,Emperyalizm in oyuncaklık kapısı, olanlar bu .Emperyalizmle koyun koyuna olma nın neticeleri.Sanada Bağımsızlık Karekterimdir i öneririm..
  • GerçekGerçek8 sa önce
    Trabzon lu Lawrence deprem toplantısı na katılmıyor yardımcılarını gönderiyor unutma senden büyük Allah var öyle burnun havalarda kibirli kibirli gezme öyle bir darbe yersinki kendini nerde bulursun bilemem.
  • abdullahabdullah8 sa önce
    Yalan-dolan itibar suikasti ...kim yaparsa yapsın ahlaki, haklı ve temiz değildir. TIPKI, RÜŞVET, PEŞKEŞ, BÜROKRATİK OLİGARŞİ VE İSTİSMAR, YETKİ-GÖREV İSTİSMARI GİBİ!.... genelleme ve toptan suçlama ve toptan aklama ikiz yanlışlıklardır. Somut olay bazında doğruyu ve haklıyı, doğru tarafları ve yanlış tarafları ortaya koymak lazım. bu da sadece tarafsız-doğru bilgi ile değerlendire yapılabilirse adil olur! TMSF dokunulmaz değildir! ne bu dünyada ne de inancı olanlar için AHİRETTE!
  • İbrahim akİbrahim ak8 sa önce
    Fikri takip ve doksana gol mükemmel bir yazi
  • DermanDerman10 sa önce
    Sayin ali bey durust olana odul varken yalana neden ceza uygulamasi yok.kotuluk yapana yalana sarilana,itibar eden yetkililer sirf isleri devleti yipratmak.iftira buna dur diyecek kimse yokmu herkes tasmi kesildi duyan ,itiraz eden yokmu,bu yalan haberler ihtidara yapilan,hic rahatsiz etmiyormu.yoksa bana dokunmayan yilan ,taktigimi.
  • bTRbTR11 sa önce
    gerillayı kuran,ve karşıtı kontr u kuran abd . kontr un Türkiye şubesi,meral hapşener dir.Kontr:teröristlerideğil,kürtleriyok etmiştir.bu sayede, kürtleri pkkya yönlendirdi.meral, görünüşte milliyetçi.aslı ise, abd güdümünde bir Türk tür.pkk tek başına bişey yapamaz. pkkya olabildiğince Türk kazandırmak gerekir.Türkiye deki ,tüm entrikaların kilidi bu kişilerdir.ÜLKÜCÜ GÖRÜNÜMLÜ PKKLILAR.ve bu kişiler ultra gürültücülerdir.ultra istismarcı.kıravatlıakademiktarikatlımilitanlar.halihazırda,feto cular pkk tarafına geçtiler.ve ibb nin %55i hâlâ fetöcü.ülkücü görünümlü pkklılar, tarikatlı pkklılar, MUTLAK OLARAKabd ve büyüük sermayenin yurtiçindeki temsilcileridir.Çalışma metodları ise,YALANGÜRÜLTÜPARAZİTİSTİSMARBOYAMACİNAYETTEHDİTveyaSATINALMASİMÜLASYON>olmayanı olmuş gibi tiyatro etme.Büyük ihtimalle türk yahudisi bunlar. VE müsliman görünümlü yahudilik pompalıyorlar.tgrtFM.islamı:türbe ve birçok kutsal adam şekline çeviriyorlar. istanbulda günlük; türbe turizmi yoğun devam ediyor. telliBaba türbesi. Yuuşa tepesi.Bu kişilerden rica edilirse,Yaratıcı günahları affeder. tgrtFm.islam+mistisizm+kutsalAdamlarTayfasıkarışımı YENİ DİN KURULDU. FETO, bu işinKÜTLE hâli.rafine hâli.yolun sonu, büyük beton blok. EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ 2 YÜZLÜ OLMALARI.ve $$$

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Günün Özeti

Bugünkü Yazılar

Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler