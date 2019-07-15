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15 Temmuz darbesini tek başına FETÖ’cüler mi yaptı?

15 Temmuz 2019 Pazartesi

Her ne kadar “15 Temmuz hain darbesini sadece FETÖ’cüler yaptı” deniliyorsa da..

Acaba gerçek böyle mi?

Anlamak için, darbecilerin TRT’de okuttukları bildiriye bakıyoruz..

“Bu ahval ve şerait altında yüce Atatürk’ün önderliğinde milletimizin..” diye giriş yapıyorlar..

Aynen Kemalistlerin yaptığı gibi, “Yüce Atatürk” ile başlıyorlar..

“Cumhuriyetimizin kurucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri” ifadesi ile zihniyetlerini ele veriyorlar..

“Cumhuriyetimizin kazanımlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek, hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak” ifadeleri ile, CHP kafasına ne kadar yakın olduklarını ispatlıyorlar..

“Laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek” cümlesi ile önceki darbelerle aynı çizgide olduklarını deklare ediyorlar..

 15 Temmuz hain darbe girişimini, FETÖ-Kemalist ittifakı olarak değil de, sadece FETÖ’cülerin girişimi olarak kabul etmek, şu açıdan da imkansız..

Bu Kemalistler demiyorlar mıydı, “YAŞ toplantıları ile, FETÖ’cüleri atıyoruz” diye..

YAŞ toplantıları ile, FETÖ’cüleri gerçekten atıyor idiyseniz, sadece FETÖ’cüleri sorumlu tuttuğunuz 15 Temmuz darbe girişiminde 300 generalden 150’si nasıl aktif rol oynayabildi?

FETÖ’cüler, 300 generalin yarısı kendi adamlarından olacak şekilde, TSK’ya nasıl sızdırdılar?

“Efendim AK Parti YAŞ kararlarına şerh koyuyordu!” diyecekler..

Şerh koyuyordu da, atılmalarını önleyebiliyor muydu?

Hayır..

Şerh koydukları ile kalıyorlardı..

Kaldı ki bakın atılanlara, astsubay, bilemediniz en rütbelisi teğmen..

İçlerinde yarbay, albay olan hemen hemen hiç kimse yok.. 

Ayrıca bugün bakıyoruz ki, zaten o atılanlar, FETÖ’cü değil, samimi dindar insanlar imiş..

Kemalistler, “FETÖ’cüleri atıyoruz” diye, FETÖ’cülere alan açıyorlar, onları koruyup kolluyorlarmış!

Ki, 300 generalden 150’si FETÖ’cülerin adamı çıktı..

Şunu da diyecektir, Kemalist kesim..

“Balyoz, Ergenekon davaları ile, FETÖ’cülere alan açıldı!”

Türk halkını aptal sanan çok bilmiş Kemalistler..

Zekamızla lütfen, alay etmeyin..

Balyoz, Ergenekon davaları ile, bir miktar generalin TSK’dan tasfiyesi olmuştur, bu doğru..

Ama bu gerçek..

Bir başka gerçeği ortadan kaldıramaz.

Siz Kemalistlerin uyuması veya bilinçli yerleştirmesi sayesinde, 2025’te 300 generalin yarısı zaten FETÖ’cülerden olacakmış..

Balyoz ve Ergenekon gibi önlerine güzel bir piyango çıkmış..

2016’da, planladıklarından biraz erken  o seviyeye gelmişler..

Yoksa..

Balyoz davası ile TSK’dan tasfiye edilen general yerine, AK Parti TSK dışından birisini atamadı.. İmam hatip lisesi müdürünü tuğgeneral yapmadı..

Ergenekon davası sebebi ile TSK’dan ayrılmak zorunda kalan bir Kemalist generalin yerine, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi, korgeneral yapılmadı..

General olanlar, zaten TSK içinde, daha önce Kemalist generallerin rütbe verdikleri albaylar idi..

Balyoz veya Ergenekon’dan tasfiye olan isim yerine..

Tasfiye edilen ismin komutanlığı döneminde TSK’ya giren, başarılı sicil verilen, ‘Bunlar pırıl pırıl çocuklar” diye not verilen isimler tuğgeneral yapıldı, korgeneral yapıldı..

Bu gerçek karşısında, Kemalistler çıkıp itiraf etmeliler; “Bu günahta bizim de payımız büyük” demeliler..

Soyut anlatımlar, bazen futboldaki oyalama amaçlı top çevirmelere benzer..

Somut isimler verelim, top çevirmediğimizi ispatlayalım..

En tepedeki darbeci Akın Öztürk..

Hava Harp Okulu’na 1970 yılında girmiş, 1973’te teğmen olarak mezun olmuş..

AK Parti ile ne ilgisi olabilir?

Dindar camia ile ne ilgisi olabilir?

Bir başka darbeci Adem Huduti.. O da 1973’te Harp Okulu’ndan mezun olmuş..

Haydi diyelim ki, bunlar aslen FETÖ’cü değil, FETÖ’cülerle iş tutan kandırılmış Kemalistler..

Biraz daha alt rütbeye bakalım..

Kemalistlerin hiçbir YAŞ’ta kendisine engel olmadığı, sürekli rütbe alan, darbe girişimi sırasında vurulan, “Tuğgeneral” demeye elimin gitmediği Semih Terzi..

O da 1985 giriş ve 1989 çıkışlı..

Darbecilerin hem TSK’da hem de devlet yönetiminde tam hakimiyet kurdukları 1980 askeri kalkışmasının etkilerinin sürdüğü yıllarda harp okuluna girmiş ve mezun olmuş..

Daha onlarca isim sayabiliriz..

Bakmayın siz, Kemalistlerin “15 Temmuz bir FETÖ darbesidir” mavallarına..

15 Temmuz’un failleri arasında, FETÖ vardır.. FETÖ suçludur..

Ama en az o derin yapı kadar, o derin yapının elemanlarının TSK’ya sızmalarını seyreden, harp okuluna girmelerini seyreden, mezun olmalarını seyreden, general rütbesine kadar gelmelerine seyirci kalan Kemalistler de suçludur..

251 insanın şehadetinde..

Savaş uçaklarının halkımıza karşı kullanılmasında.. 

Tankların sokaklarda yürütülüp, insanların vücutlarının parçalanmasında..

FETÖ’cülerle birlikte, Kemalistler de sorumludur..

 

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YORUM YAZ

  • OlmazOlmaz1 sa önce
    Siz ağzı bozuk değildiniz bir zamanlar muhafazakar dindar liberaller..hem müslümanım de hem sokak,bitirim ağızla konuş..siz yazar beyefendi neden bozuk ağız konuşanları yayınlıyorsunuz sizindemi hoşunuza gidşyor..yoksa ne yapalım elde bunlar var mecburen bunları yayınlıyoruzmu diyorsunuz..sizleride okuruz farklı düşünsekte(milliyetçi) ama böyle bozuk ağız müslümana yakışırmı.,herkes müslüman..ayıp..
  • Kim kimeKim kime1 sa önce
    Sami Tayyar beyin dedigi gibi , 15 Temmuz hele bir aydinlansin o zaman belli olacak vatan haini dediklerimiz vatansever, vatansever dediklerimiz de vatan haini olacaklar.
  • ahmetahmet1 sa önce
    Bugünkü Aziz Üstel makalesinden:"...Soğuk bir Ankara akşamı..Güvercinlik Ulaştırma Grup Komutanlığı hangarına 125 metre uzaklıktaki 5 Numaralı kulübede Ordonat Er Tahir Metin nöbet tutuyordu. Tarih 16 Şubat 1993'tü.Akşam..saat yediyle sekiz arası, karanlıkta ayak sesleri yankılandı. Nöbetci hemen "Dur" uyarısında bulundu.Adam nöbetçinin sorduğu parolayla işareti doğru bildi; üniformalıydı,nöbetçi yüzünü seçemedi ne yazık ki.Ertesi sabah hangarda Orgeneral Eşref Bitlis'i Diyarbakır'a götürecek çift motorlu uçağınhazırlıkları tamamlandı. Orgeneral Eşref Bitlis ve yanındaki heyeti Diyarbakır'a taşıyacak uçak 17 Şubat 1993 günü saat 12:19'da Ankara Güvercinlik'ten kalktı....Ve kalktıktan 5 dakika sonra büyük bir patlamayla Yenimahalle Postanesi'nin yakınlarına düştü. Uçakta bulunun herkes şehit olmuştu! Kaza yerine ilk gelenler bir yana savrulmuş bir Paşa şapkasıyla ..kafası kopmuş pilot üniformalı bir ceset buldu.Sağda solda evrak ve dosyalar vardı..karların üzerine saçılmış. ÇOK GİZLİdamgalı sayfalar...Upuzun bir isim listesi...bilgi notları, mesajlar... Genel Kurmay İstihbarat Dairesinden gelenler önce Eşref Paşa'nın çantasını buldu. Üzerine Kozmik Çok Gizli damgası vurulmuş çantayı. Sağa sola savrulmuş evrak çantanın içine tıkıldı. Bu gün,çanta ve içindeki evrakın nerede olduğunu kimse bilmiyor...Crenazeler götürüldükten hemen sonra enkaz toplama işlemi başlıyor ve her taraf temizleniyor. Helikopterin parçaları, yangından mal kaçırırcasına askeri üsse götürülüyor ve soruşturmayı askeri savcı yürütüyor..Bundan daha da akıllara zarar olanıysa, hiçbir teknik inceleme yapılmadan, olaydan yarım saat sonra Genel Kurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Yaşar Büyükanıt, "kaza buzlanma sonucu olmuştur," diyerek olaya son noktayı koyuyor böylece de yargının önü kapanıyor!..." Sömürgeciler hep maşa, hep casus, hep işbirlikçi hainleri, hep mankurtları kullandı...ağacın kurdu kendi içinden ve "her çeşitten!"
  • HanedanHanedan1 sa önce
    imam hatiplilerin askeri okullara girmesi icin caba sarfetmeyen siyasilerin hicmi sucu yok.??
  • KubilayKubilay2 sa önce
    Herşeyi çok iyi biliyorsun da.... bile bile yaşanmişliklari ters-yüz ediyorsun... Sen mugalatayi birak da senelerce "ayni yağmurda ıslananlara" bak efendi, sana kimse inanmıyor... Ebedi başkomutanımız ulu önder Gazi m.Kemal Atatürke şukranlarımı sunuyorum.. Ruhu şad olsun! Amin..
  • Büyük aşkBüyük aşk2 sa önce
    Büyük ve ihtiraslı aşklar hep kavga ve cinayetle biter..
  • SadeddinSadeddin2 sa önce
    Başrolde Kemalistler vardı....Kemalistler darbeyi İzmir'de balkonlarda harbiye marşı okundu.abartmıyorum İzmir'in yüzde 80 alkışlarla destek verdi. İzmir'de sokağa ilk çıkan gurup hüdapar, Alperen ocakları vardı
  • Şerefsize BakŞerefsize Bak2 sa önce
    “FETÖcülerin atılmasına şerh koyan RTE hesap verecek” diye yazan. FETÖcülerden ihraç edilen olmadı. Çünkü: FETÖcü askerin hanımının baş açıktır, kendisi içki içer, kapısının önüne boş içki şişesi koyar, aleni namaz kılmaz, dine küfreder, bizi “Atatürk yarattı” der ve en önemlisi samimi saf mütedeyyin askeri üstlerine ispiyonlar.Bu derece takiyyecidir.
  • hasanhasan2 sa önce
    bu darbenin siyasi ayağı acıklanmadıkdan sonra bu iş bitmez siyasetcileri acıklamazsalar gözüm acık gider
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Abd kamalist subaylara darbe emrini verdi fakat bunlar ölçtü biçti ve başarısız olacaklarini anladıklarından darbeyi yapmadılar bu sefer de fetoculara aynı görev verildi onlar da mankurt olduklarından hesapsızca daldilar olaya
  • Zekeriya Gökçe Zekeriya Gökçe 2 sa önce
    fetö her birinin yularını almış- herkesin en zayıf noktasından yakalamış- eşek misalidir. Kervancı başı onu yol bulsun diye kervanın en başına koymuş. Aklı sömürü fikri ölüm olan her yolu mübahh gören aşağılıklardır. Siz içerdeki yuları tutulmuşları boş verin asıl tehlike bu kervanı kimler düzdü ise yeni tehditleri onlardan beklemeli. Osmanlı’yı yıkan ittihatçılar deyip duruyoruz. İttihatçılar kimin iti idi.
  • Son sözSon söz2 sa önce
    Fetö devleti teslim almak istedi,,ortakları ise hem devleti hem sermayeyi(yani parayı rantı) elde tutmak istedi,,her iki ortağın ihtirası iştahı arzusu korkunçtu..bir korku filminin iki baş aktörü gibilerdi be kardeşim..filmin ortasında bi aktör diğerine testere çekti diğeri ona balta..biri diğerinikesti yedi..şimdi filmin ortasındayız..memleket ne zaman huzura selamete suhulete kavuşacak be muhteremler..bu kadar ihtiras olurmu be mübarekler..
  • Leyla Leyla 3 sa önce
    Bu vatanı bize bahseden şehitlerimize sonsuz rahmet olsun mekanları cennet olsun şerefsiz leri hala besliyoruz ıstanbul gibi aziz şehri masonlara teslim edenler de şehitlerimizin kemiklerini sizlatmistir
  • emekliemekli3 sa önce
    fetöyle hükümetin ortaklık ettiği dönemde TSK nınatatürkçü subayları ergenekon sarıkız safsatalarıyla tutuklanıp saf dışı bırakılırken bir gecede hükümet eliyle fetöcü subaylar albaylıktanyarbaylıktan generalliğeyükseltilerekTSK en mahrem bilgileri mevkileri ellerine verilirken ve sanki Atatürkçü subaylarındarbesi gibi izlenip uyandırılmak için Atatürk ün yurtda sulh kelimesi dahi kullanılıp temiz ve saf milleti kandıran fetöcü darbecilerdir 17-25 aralık bu fetö zihniyeti hükümetle uzlaşabilseydi bu 15 Temmuz darbeside olmayacaktıM kemalin askerleri müebbet cezalarını çekmek için şu an cezaevinde olacaklardı ancak ALLAH daha fazla adaletsizliğe izin vermedi yapılanları ellerine ayaklarına doladı Fetöcü dindar tarikatın korkunç kahpe hain yüzünüde ortaya çıkardı
  • Ayşe Ayşe 3 sa önce
    Hepsi de nato darbesidir kamalist darbedir yurtta sulh alcaklar nin darbesidir
  • şenay doğanşenay doğan3 sa önce
    ya rabbi bizi fetodan kurtar diye yalvarmaya başladığımda feto türkiyenin ilahı idi Allahtan olmayacak birşeyi istediğimi zannediyordum herkesle birlikte onları destekleyen bir akrabama allah sana evlat acısı göstermesin dostlarına vatan ızdırabı da çektirmesin ama hızır beklerken yılan görmeden de bu dünyadan ayrılmayı nasip etmesin demiştim allahın açık kapısına denk gelmiş hızır feto ilah feto yılan oldu akrabamın dostlarını soktu kendine bir başka yılan daha musallat oldu o kadar pişmanım ki yıllarımı fetodan kurtulmak için yakarışa harcadım ama allah ve rasulünün zaferini dilemedim kurtulayım da nasıl olursa olsun kafasındaydım keşke zamanı geriye sarabilseydim de BANA YÜCE ZATININ VE HABİBİNİN ZAFERİNİ BAĞIŞLA DİYE DUA ETSEYDİM allaha emanet olun
  • Ey İblisEy İblis3 sa önce
    Bu memlekete en büyük hizmetin 15 Temmuz günü tek yürek olmamıza vesile olmandır.
  • Bir Okur Bir Okur 3 sa önce
    Sayin Yazar , 15 Temmuz 2016 da darbe girisiminde bulunan FETÖ örgütünün oluşumunda gelişiminde devletin hemen her kademesinde yer almasının sağlanmasında hiç mi siyasi destek yok diyorsunuz ? Üç yıl geçti TBMM araştırma komisyonun raporu yayınlanmadı.Laiklik karşıtı görüşleri savunanlar bu rahat günlerini Atatürk ve devrimlerine borçlular. Milleti kör ve enayi zannediyor olmaları aslinda FETÖ destekçisi siyasilerin çirkin oyunlarının devam ediyor olmasının delili değil midir ? Her kim ki FETÖ 'nun siyasi ( parti ve milletvekili ) desteğinin olmadığını söylüyorsa,bilmelidirler ki FETÖ'nun zulmünden dolayı şehit olan yaralanan haksızca işinden huzurundan olan kişilerin haklarını helal etmemelerinin vebalini ebediyyen çekeceklerdir.
  • NihatNihat3 sa önce
    FETÖ cülerin Yaş toplantılarında atılmasına şerh koyan RTE dir. İktidar gidince ak kara ortaya çıkacak..gerçekleri sabırsızlıkla bekliyoruz
  • vatandasvatandas3 sa önce
    TAVSANA BAK TAVSANA ..........sevgili ali bey kardesim icimizdeki %23+ cumhuriyetcigecinenfitne%5 pkk sempatizani %5 muhafazakar milliyetci gecinen%3ruzgar ne yonden eserse o yone evrilen sozde dindar gecinen zumreoldugumuddetce.bunlar akillanmadikca ULKEMIZ HERZAMANTEHLIKELERLEYASAYACAK....ABDdenilen alcak katilbu % lerihep kullanacaktir.bizde sucu pkk ye FETOYA atacagiz
  • NurullahNurullah4 sa önce
    FETÖ’cülerle birlikte, Kemalistler de sorumludur.. ama kabak Anadolu'nun gariban evlatlarınapatladı. 28 Şubat devam ediyor. Ne demişti Atilla ilhan "Hangi Atatürk" kitabında; Kurtuluş Savaşı'na katkıları ne olursa olsun, mütedeyyin insanlar meclisten tasviye edilmelidir. Olan yine Hanefi mezhebinden Müslümanlara oldu.
  • imdatimdat4 sa önce
    gerçekten hakikatı yazmışsınız.
  • 15 Temmuz İslami değerlere savaş açanların 15 Temmuz İslami değerlere savaş açanların 4 sa önce
    palazlanmasına vesile olduğu hainlerin belasıdır.
  • Bu vatan kimin Bu vatan kimin 4 sa önce
    Milli günlerimizde şiir okuyan “Kemalist”ler! Bu vatan kimin? Şehitler kimin için ve ne için can verdiler? Allah CC için değil mi? O zaman?
  • Yunus 16 Yunus 16 4 sa önce
    15 TEMMUZ 2016 ACIMASIZ VAHŞİ KANLI DARBE GİRİŞİMİNİ AMERİKA: FETÖ +PKK +DHKPC +PYD YPG YAPTI. ( Kemalist Generaller de Amerika da kurs görüp eğitimden geçtikleri için Amerika yı çok severler) YANİ CİĞERLERİMİZE KADAR GİREN AMERİKA, HERKESİ KULLANMIŞTIR.
  • Kemalistler ve Atatürkçüler! Kemalistler ve Atatürkçüler! 4 sa önce
    Ak P’yi FETÖ’ya göz yummakla suçlayarak kendinizi temize çıkaramazsınız. Samimi insanlara devletin her kademesinde savaş açan sizler dibinizdeki “Atatürkçü” sandığınız FETÖ elemanlarını başgöz ettiniz.
  • Şu samimiyete bakın!Şu samimiyete bakın!5 sa önce
    Askeriyeden ihraçlar çoluk çocuk rezil olurken dahi kendi haklarında ispiyonculuk yapan ve rapordüzenleyen ve böylece komutanlarının güvenini kazanan FETÖ’cü alçaklara birşey demediler. Ne de olsa “imanlı” bunlar diye safça düşündüler.
  • Kemalistler!Kemalistler!5 sa önce
    İnançların yaşanmasını yasaklayarak Ordumuzu FETÖ’ye teslim ettiniz
  • Kahrolsun samimi askerimi ihraç eden alçaklarKahrolsun samimi askerimi ihraç eden alçaklar5 sa önce
    Ak P’ye FETÖ’yü siz palazlanırdınız diyen sahtekarlar! Siz eşi başörtülü askeri ihraç ederek bukalemun FETÖ’ye yolları açtınız. Şimdi utanmadan Ak P’yi fatura kesiyorsunuz. Alçaklar!
  • Kemalistler Ak P’yi suçlayarak yavuz hırsız rolünü üstlenemezlerKemalistler Ak P’yi suçlayarak yavuz hırsız rolünü üstlenemezler5 sa önce
    Kemalist Paşalar! Siz dinini aleni yaşayan samimi askerleri ihraç ederken“Atatürkçü” kılığındaki bukalemun FETÖ elemanları terfi aldılar. 15 Temmuz’a geldiğimizde gerçekle yüzümüze geldik.
  • Askeriyede nasıl örgütlendiler Askeriyede nasıl örgütlendiler 5 sa önce
    YAŞ ile ihraç edilenlerFETÖ mensubu olmayan eşleri başörtülü ve kendisi aleni namaz kılan ve içki içmeyi reddeden rütbelilerdi. Çünkü bunlar yaşantılarından asla taviz vermeyen samimi insanlardı. FETÖ elemanlarından ihraç yiyen yoktu.
  • FevziFevzi5 sa önce
    Doğru söze ne denir?
  • TurgutTurgut5 sa önce
    FETO, PKK VE 28 SUBATIN KAHPELERI, BUNLARIN TASMALARININ IPI AYNI ELDEDIR, ISRAIL VE AMERIKA.. KAMU KURUMLARINDA OZELLIKLE YARGI HALEN FETOCULARIN ELINDE..
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer8 sa önce
    Kaleminize..sağlık..hele..içlerinde..birisi..varki..halen..car..car..konuşup..mangalda..kül..bırakmıyor..İlker..Başbuğ..bu..darbeci..fetöcü..generallerden..nasıl..haberi..olmaz..bir..tane..bile..fetöcü..diye..işlem..yaptığı..General..subay..vs..var..mı..tam..tersi..bunların..yükselmesinde..kaç..tanesinde.."layıktır"..imzası..var..yavuz..hırsız..misali..üst..perdeden..ahkam..kesiyorlar..reziller..Güzel..özetlemişsiniz..Kemalistler..pas..verdi.ortamı..hazırladı...onlar..eyleme..geçti..
  • osmalıdan bu yana darbe isyanlarıosmalıdan bu yana darbe isyanları8 sa önce
    Türkiyedeki tüm ihtilal ve ihtilal teşebbüsleri; ilhamlarını; "ey türk gençliği..." diye başlayan metinden almışlardır. İlklerin hepsi yeniçeri ocağı mensupları, sonuncusu ise korucuk köyü ilkokul üçten terk bir itin marifetidir (hamam tellağı patrona halil manyağı dengi); hepsi serseridirler.
  • birgünbirgün8 sa önce
    FETÖ = (KEMALİSTLER + CHP + HDP + İP + TÜSİAD + BÜROKRATİK OLİGARŞİ+ FETÖ DESTEKCİSİ AKP İÇİNDEKİ POLİTİKACILAR) + (CIA + STRATFOR + MOSSAD + MI6 + CSIS) + (YURT DIŞI FETÖ OKULLAR AĞI + FETÖ DIŞ TİCARET AĞI). Aslında bu denklemde en başat aktörler: CIA, STRATFOR ve Anglo-Sakson İstihbarat ağının diğer kurumlarıdır.Türkiye'ye kurulan tuzaklar sümüklü, lise terk bir müezzinin koordine edebileceği işler değil. FETÖ'nün adını doğru koyamazsanız, bu terör örgütüyle mücadelede sadece akıntıya kürek çekersiniz, tıpkı 2013 den bu yana yapıldığı gibi. Tıpkı 40 yıldır PKK ile yapılan etkisiz ve sonuç alınamayan terör mücadelesi gibi....
  • hüseyinhüseyin8 sa önce
    aradan 3 yıl geçti...Tüm bu bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarmak için neden TBMM de bir komisyon kurulmadı ki?..
  • emekliemekli8 sa önce
    sadecepapazın çocukları bu darbeyi yaptı hain merhametsiz olduklarından herşey apaçık ortadaydıM Kemalin askerleri isegerek TSK içinde gerekse dışarıda karşı koyup bu darbenin genişlemesini sınırladılar şehit gazi olan subaylarımız var

Ali Karahasanoğlu

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