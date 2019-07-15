15 Temmuz darbesini tek başına FETÖ’cüler mi yaptı?

Her ne kadar “15 Temmuz hain darbesini sadece FETÖ’cüler yaptı” deniliyorsa da..

Acaba gerçek böyle mi?

Anlamak için, darbecilerin TRT’de okuttukları bildiriye bakıyoruz..

“Bu ahval ve şerait altında yüce Atatürk’ün önderliğinde milletimizin..” diye giriş yapıyorlar..

Aynen Kemalistlerin yaptığı gibi, “Yüce Atatürk” ile başlıyorlar..

“Cumhuriyetimizin kurucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri” ifadesi ile zihniyetlerini ele veriyorlar..

“Cumhuriyetimizin kazanımlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek, hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak” ifadeleri ile, CHP kafasına ne kadar yakın olduklarını ispatlıyorlar..

“Laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek” cümlesi ile önceki darbelerle aynı çizgide olduklarını deklare ediyorlar..

15 Temmuz hain darbe girişimini, FETÖ-Kemalist ittifakı olarak değil de, sadece FETÖ’cülerin girişimi olarak kabul etmek, şu açıdan da imkansız..

Bu Kemalistler demiyorlar mıydı, “YAŞ toplantıları ile, FETÖ’cüleri atıyoruz” diye..

YAŞ toplantıları ile, FETÖ’cüleri gerçekten atıyor idiyseniz, sadece FETÖ’cüleri sorumlu tuttuğunuz 15 Temmuz darbe girişiminde 300 generalden 150’si nasıl aktif rol oynayabildi?

FETÖ’cüler, 300 generalin yarısı kendi adamlarından olacak şekilde, TSK’ya nasıl sızdırdılar?

“Efendim AK Parti YAŞ kararlarına şerh koyuyordu!” diyecekler..

Şerh koyuyordu da, atılmalarını önleyebiliyor muydu?

Hayır..

Şerh koydukları ile kalıyorlardı..

Kaldı ki bakın atılanlara, astsubay, bilemediniz en rütbelisi teğmen..

İçlerinde yarbay, albay olan hemen hemen hiç kimse yok..

Ayrıca bugün bakıyoruz ki, zaten o atılanlar, FETÖ’cü değil, samimi dindar insanlar imiş..

Kemalistler, “FETÖ’cüleri atıyoruz” diye, FETÖ’cülere alan açıyorlar, onları koruyup kolluyorlarmış!

Ki, 300 generalden 150’si FETÖ’cülerin adamı çıktı..

Şunu da diyecektir, Kemalist kesim..

“Balyoz, Ergenekon davaları ile, FETÖ’cülere alan açıldı!”

Türk halkını aptal sanan çok bilmiş Kemalistler..

Zekamızla lütfen, alay etmeyin..

Balyoz, Ergenekon davaları ile, bir miktar generalin TSK’dan tasfiyesi olmuştur, bu doğru..

Ama bu gerçek..

Bir başka gerçeği ortadan kaldıramaz.

Siz Kemalistlerin uyuması veya bilinçli yerleştirmesi sayesinde, 2025’te 300 generalin yarısı zaten FETÖ’cülerden olacakmış..

Balyoz ve Ergenekon gibi önlerine güzel bir piyango çıkmış..

2016’da, planladıklarından biraz erken o seviyeye gelmişler..

Yoksa..

Balyoz davası ile TSK’dan tasfiye edilen general yerine, AK Parti TSK dışından birisini atamadı.. İmam hatip lisesi müdürünü tuğgeneral yapmadı..

Ergenekon davası sebebi ile TSK’dan ayrılmak zorunda kalan bir Kemalist generalin yerine, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi, korgeneral yapılmadı..

General olanlar, zaten TSK içinde, daha önce Kemalist generallerin rütbe verdikleri albaylar idi..

Balyoz veya Ergenekon’dan tasfiye olan isim yerine..

Tasfiye edilen ismin komutanlığı döneminde TSK’ya giren, başarılı sicil verilen, ‘Bunlar pırıl pırıl çocuklar” diye not verilen isimler tuğgeneral yapıldı, korgeneral yapıldı..

Bu gerçek karşısında, Kemalistler çıkıp itiraf etmeliler; “Bu günahta bizim de payımız büyük” demeliler..

Soyut anlatımlar, bazen futboldaki oyalama amaçlı top çevirmelere benzer..

Somut isimler verelim, top çevirmediğimizi ispatlayalım..

En tepedeki darbeci Akın Öztürk..

Hava Harp Okulu’na 1970 yılında girmiş, 1973’te teğmen olarak mezun olmuş..

AK Parti ile ne ilgisi olabilir?

Dindar camia ile ne ilgisi olabilir?

Bir başka darbeci Adem Huduti.. O da 1973’te Harp Okulu’ndan mezun olmuş..

Haydi diyelim ki, bunlar aslen FETÖ’cü değil, FETÖ’cülerle iş tutan kandırılmış Kemalistler..

Biraz daha alt rütbeye bakalım..

Kemalistlerin hiçbir YAŞ’ta kendisine engel olmadığı, sürekli rütbe alan, darbe girişimi sırasında vurulan, “Tuğgeneral” demeye elimin gitmediği Semih Terzi..

O da 1985 giriş ve 1989 çıkışlı..

Darbecilerin hem TSK’da hem de devlet yönetiminde tam hakimiyet kurdukları 1980 askeri kalkışmasının etkilerinin sürdüğü yıllarda harp okuluna girmiş ve mezun olmuş..

Daha onlarca isim sayabiliriz..

Bakmayın siz, Kemalistlerin “15 Temmuz bir FETÖ darbesidir” mavallarına..

15 Temmuz’un failleri arasında, FETÖ vardır.. FETÖ suçludur..

Ama en az o derin yapı kadar, o derin yapının elemanlarının TSK’ya sızmalarını seyreden, harp okuluna girmelerini seyreden, mezun olmalarını seyreden, general rütbesine kadar gelmelerine seyirci kalan Kemalistler de suçludur..

251 insanın şehadetinde..

Savaş uçaklarının halkımıza karşı kullanılmasında..

Tankların sokaklarda yürütülüp, insanların vücutlarının parçalanmasında..

FETÖ’cülerle birlikte, Kemalistler de sorumludur..