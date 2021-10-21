MEB kitaplarındaki ateist anlatım Şûra’da masaya yatırılmalı

Fen bilgisi kitapları Allah’ın eserlerini anlatır, Allah’ı anmaz. Gençler arasında görülen ateizm ve deizm hastalığının kaynağı MEB’in kitapları.

21-23 Ekim tarihleri arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilimler Işığında Yaratılış Kongresinin 5.sini düzenliyor. Yüzlerce bilim adamı, bilimin Allah’ı anlattığını tebliğler sunarak dile getirecekler. Önceki kongreleri takip ettim, bilim adamlarımız çeşitli bilim dallarından örnekler sunarak kâinattaki “eserlerin” yaratıcıyı anlattığını ifade ettiler.

Kongreye tebliğ sunarak MEB fen bilgisi kitaplarının Allahsız ve yaratıcısız bir anlatımı benimsediğini; ateist bakış açısının bilgiyi anlamsızlaştırdığını gözler önüne sereceğim.

Prof. Ömer Özyılmaz, “Eğitim Sisteminin Millileştirilmesi” konusunda seri yazılar kaleme aldı. Prof. Özyılmaz sıradan bir ilim adamı değil, Eğitim ve Bilim Politikaları Kurulu üyesi.

Prof. İsmail Aydoğan “Eğitimin Kimlik Arayışı” isimli eser kaleme aldı, eğitimdeki Batı taklitçiliğinin Türk eğitim sisteminin kimyasını bozduğunu yazdı, ”Eğitimin hedefi ahlaklı nesiller yetiştirmektir, Eğitim Üniversitesi kurulmalı, ahlak temelli bir eğitim ve öğretmen yetiştirme anlayışı benimsenmelidir” dedi. (S.45)

Prof. Sefa Saygılı, TASARIMIN İHTİŞAMI EVRİMİN TUTARSIZLIĞI isimli eserinde evrimcilerin hayatı, proteinin varlığını, evrendeki sistemi izah edemediğini anlatır; hücre, insan vücudu ve evrendeki düzenlemeyi “üstün bir aklın” yarattığını açıklar. (s.29)

Fen bilimleri kitapları ilim adamlarını, aklı, mantığı hiçe sayan inkârcı anlatım örnekleri ile dolu. 3. sınıf Fen Bilimleri kitabı, canlı varlıkların yaratıcı olmaksızın kendiliğinden olduğunu iddia eder. “Canlılar kendiliğinden doğada bulunur.” (s.162)

“Dağ, ova, orman, çayır, akarsu kendiliğinden olur.” (s. 179)

“Doğal çevre, doğada kendiliğinden bulunur.” (s.180)

“Cansız varlıkların bazıları doğada kendiliğinden bulunur. (s. 194)

9.sınıf Fizik kitabı, maddenin katı, sıvı, gaz hâlinde bulunuşun ve değişimini bakın nasıl anlatır:

“Hal değişimine verilebilecek en temel örnek, DOĞADA KENDİLİĞİNDEN GERÇEKLEŞEN SU DÖNGÜSÜDÜR. Isı alarak buharlaşan ve gaz haline gelen su, soğuk hava katmanları ile karşılaştığında yeryüzüne yağmur, kar ya da dolu şeklinde döner. Denizlere, akarsulara ya da toprağa sızarak yer altı sularına karışan su, tekrar ısı olarak buharlaşır ve bu şekilde döngü devam eder.” (s.227)

Unu, yağı, şekeri yan yana koyun; yıllarca dursa bir aşçı olmayınca pasta olmaz. Kendiliğinden hiçbir şey olmaz. Suyun buharlaşması, yağmurun bitki, hayvan, insan ve canlıları sulaması, düzenleyici olmaksızın nasıl gerçekleşir?

Aklı nasıl tatile çıkarırsınız?

Fen Bilimleri 7. sınıf kitabı, üremeyi anlatıyor:

“Canlıların kendilerine benzer canlılar oluşturmasına üreme denir. Üreme sayesinde neslin devamı sağlanır. Üreme ile kromozomlardan bulunan genler nesilden nesile aktarılarak türe ait genel özellikler korunur.” (s.197)

Prof. Saygılı, her hücrenin geninde 30 ciltlik Britanica Ansiklopedisi bilgisinden fazla dijital kodlu bilgi bulunduğunu söyler. “Üstelik DNA’lara bu bilgiler doğru şifre ile kodlanmıştır. Basit bir bakteri bile 4 bin kadar farklı proteine sahip.” (s.32)

DNA’ya bilgileri kim kodluyor, bir kromozomdan ötekine bilgiyi kim aktarır? Bir kitap yazarsız olmazken 30 ciltlik ansiklopedik bilgi yazarsız nasıl kodlanır?

Ders kitapları yazarı, yaratıcıyı neden anmaz?

Fen bilgisi kitapları bir Müslümanın kabul edemeyeceği yanlışlarla dolu:

1.Doğa tanrılaştırılıyor, evrende olup bitenlerin öznesi doğa ve varlıklar olarak anlatılıyor.

2. Yaratıcı inkâr ediliyor; sanatlı, güzel, mucize varlıklar kendiliğinden oluyor, kendi kendini yapıyor şeklinde anlatılıyor.

3.Bitkiler tanrılaştırılıyor. Bitkiler besin üretiyor, oksijen üretiyor, deniyor.

4. Allah’ın varlığı gizleniyor, oluşuyor, dönüşüyor diyerek edilgen çatılı, öznesiz fiillerle evrendeki harika düzeni anlatarak inkârcı üslup kullanıyor.

5. Allah’ın kanunlarına; Dalton Kanunu, Newton Kanunu, Bor Atom Modeli deniyor.

6.Ders kitapları demokratik anlayıştan uzak. Sadece materyalist bakış açısına yer veriliyor; Müslüman bakış açısı yok, antidemokratik, dayatmacı bir dil kullanılıyor.

MEB’in kitapları ateizmin ve deizmin kaynağını oluşturuyor, dinsizlik aşılıyor.

Milli Eğitim Şûrası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde toplanıyor. Dindar nesiller yetiştirmek isteyen cumhurbaşkanımız inançlı ilim adamlarını yetkilendirmeli, MEB, devlet eliyle, not zoruyla milletimizin evlatlarına ateizm dayatmaktan vazgeçmeli.

Not: 21-22- 23 Ekimde Konya Kitap Fuarında okuyucularla buluşup sohbet edeceğim. Perşembe-Cuma saat 17-20; Cumartesi 12-17 arası Ensar standında olacağım. Kitap, fikir, eğitim dostları davetlimdir.