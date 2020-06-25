Doğayı tanrılaştıran ders kitapları, Cumhurbaşkanımızı yanıltan MEB

Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli bir lider. 70’e merdiven dayamış biri olarak onun kadar milleti ve vatanı için çalışan bir lidere bu ülke sahip olmadı. Onun riyasetindeki Ak Parti ülkeyi imar etti, kalkındırdı. Yollar, köprüler, geçitler, hızlı trenler, yerli İHA ve SİHA’lar, terör örgütü PKK’ya Kandil’i dar eden mücadele, emperyalist devletlerin ülke içinde, Suriye’de, Libya’da bozulan oyunları…

28 Şubat sürecinde imam hatiplerin orta kısmı darbeci cunta tarafından kapatılmış, camilerimizdeki yaz Kur’an kurslarına gitme yaşı 12’ye çıkarılmıştı.

İmam hatip liseleri ve ilahiyatlar dâhil başörtüsüyle okullarda okumak yasaktı.

DSP hükümetin büyük ortağı idi, başı örtülü olduğu için Refah Partisi milletvekili MERVE KAVAKÇI Meclis’ten kovulmuştu.

Okullarda Gladio cuntasına istihbarat toplayan milli güvenlik dersi öğretmenleri vardı.

Ak Parti bütün bu engelleri kaldırdı.

Tek başına “başörtüsü yasağını” okul ve devlet kurumlarından kaldırması bile tam bir devrim.

İmam hatiplerin ortaokulları açıldı, liselerden milli güvenlik dersleri kalktı, lisede bir saat olan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2 saate çıktı. Bütün okullara seçmeli Kur’an, siyer, temel dini bilgiler dersi kondu. Din dersi kitapları dini anlatır hâle geldi, eski dönemlerde laikliği anlatan, gelenek ve görenekleri işleyen bölümler kaldırıldı.

FEN BİLİMLERİ, HAYAT BİLGİSİ, SOSYAL BİLGİLER, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, ASTRONOMİ derslerini hazırlayan komisyonlarda, yani Talim Terbiye Kurulu’nda AK PARTİ İKTİDAR OLAMADI.

Ders programları ve kitapları CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ı tekzip edecek şekilde hazırlanıyor ve Cumhurbaşkanımıza yanıltıcı bilgiler sunuluyor.

Bürokrasinin ayak oyunları sürüyor.

2019-2020 öğretim yılı açılış konuşmasında Cumhurbaşkanımız; “Özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla müfredatlar hazırlattık, milletimizin inancını, insanımızın medeniyet ve kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarımızdan tamamen temizledik” demişti.

Ders kitaplarında doğa tanrılaştırılıyor ve İslam inancına ters fikirler telkin ediliyor. Örnekler vereceğim:

10. sınıf Biyoloji kitabından aktarıyorum:

“İnsan, var olduğu andan itibaren çevresi ile etkileşim hâlindedir. Bu etkileşim, nüfusa ve teknolojik olarak gelinen seviyeye göre değişiklik gösterir. İnsanın doğa üzerindeki etkisi sınırlı olmakla birlikte normal koşullarda doğa kendisini onararak insanların olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmektedir.” (s.138)

Doğa; bilinçli, bilgili, hünerli bir yaratıcı yerine konuyor. Doğa, yaratılmış bir eserdir. Yaratılan bir eserin kendini onarması mümkün mü? İlim ve irade sahibi İlahi kudret ancak bozuklukları ortadan kaldırır.

“Doğayla etkileşim sürecinde insan, doğal kaynakları gereksinimleri için kullanırken aynı zamanda doğaya zarar verir. Ekolojik dengeyi dikkate almaksızın gerçekleştirilen doğadan yararlanma süreci, kısa vadede insan için kazanım olarak görülebilir. Ancak uzun vadede doğa açısından telafisi olmayan çevre sorunlarına yol açtığı da bilinmektedir.” (s.170)

Ekolojik bir dengenin varlığı anlatılıyor, dengeyi kim kuruyor, kim sürdürüyor, sorularının cevabı yok. Doğayı hikmetle yaratan Allah’ın adı anılmıyor.

Okumaya devam edelim:

“Doğa tarafından insanın kullanımına sunulan yer altında ve üstünde bulunan yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklara doğal kaynaklar denir.” (s.195)

Doğa bilinçli bir ilah mı ki kaynak sağlıyor ve insanın hizmetine sunuyor?

Doğa tanrısına borcumuz varmış. Okuyalım:

“Doğanın 2017 yılı için bize sunduğu kaynakları 2 Ağustos itibarıyla tükendi. Yılın geri kalanı bir sonraki yıldan ödünç alarak geçirilecek. Küresel Ayak İzi Ağına göre “Dünya Limit Aşım Günü” insanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin, dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı gün olarak tanımlanıyor.”(s. 209)

Korunmaya muhtaç bir denge kendini nasıl korur? Tüketilen bir kaynağın bir sonraki yıldan ödünç alınması komik değil mi?

Allah’ın kurduğu düzeni, doğaya mal etmek, onu tanrılaştırmak materyalist ve ateist anlayıştır.

Kitapta sadece doğa değil, doğadaki varlıklar da tanrılaştırılıyor. Okuyalım:

“Tüysüz köstebek faresinde ise durum çok daha hayret verici. Çünkü tüysüz köstebek fareleri hiç kanser olmuyor. Üstelik bilim insanlarının laboratuvar ortamında bu farelerde kanseri tetiklemeye ve farelerin kanser olmasını sağlamaya çalışmalarına rağmen. Son günlerde yapılan bu çalışmaya göre tüysüz köstebek fareleri doğal bir mekanizma kullanarak mutasyonla mücadele ediyor ve kansere göz açtırmıyor. Bu mekanizmada hyalüronik asit isimli bir polimer rol oynuyor.” (s.32)

Tüysüz köstebek faresi, bilim adamlarından daha hünerli, kansere göz açtırmıyor.

Fare hangi üniversite okumuş, hangi laboratuvarda çalışmış, bu hüneri nasıl kazanmış?

Bu soruların cevabı yok.

Biyoloji kitaplarında doğa Tanrı olarak sunuluyor, ilim dinsizliğe alet ediliyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde Allah’ın varlığı anlatılıyor, biyoloji dersinde bilim adına İslam inancına zıt düşünceler hem de not ve puan zoruyla telkin ediliyor.

Ak Parti, biyoloji ve fen bilimleri kitapları yazım komisyonunda ve onları denetleyen Talim Terbiye Kurulu’nda ne zaman iktidar olacak?

MEB, Cumhurbaşkanımızı yanıltmaya ne zaman son verecek?