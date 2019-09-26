Ders kitapları değil şirk kitapları Cumhurbaşkanımızı kim yanıltıyor?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda İsrail zulmünü, Filistinlilerin haklarını, Suriye’deki insanlık dramını cesaretle dile getirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bütün dünyanın gözü önünde âdeta kükredi: “Dünya beşten büyüktür! Birleşmiş Millet neye yarar?”

Gurur duyduk. Eğitim öğretim yılının başında şöyle demişti:

“YERLİ-MİLLİ MÜFREDAT

Ders müfredatlarını milletimizin inancını, değerlerini hor gören ideolojik unsurlardan temizledik.” (Sabah, 10 Eylül 2019, s.10)

Çok ama çok sevinmiştim.

Sevincim Fen Bilimleri 6. sınıf kitabını MEB’in internet sitesinden indirene kadar sürdü. Kitaba baktım ki yerli-milli hiçbir şey yok, ateist bakış açısı devam ediyor. DOĞA evrendeki her şeyi yapıyor ve düzenliyor, ders kitapları şirk koşmayı sürdürüyor.

Haziranda Ertuğrul Özkök ile papaz olduğumuz konu aynen duruyor, kelime değişmemiş. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları için yazılan 6. Sınıf Fen Bilimleri kitabını okuyalım:

“Buz 0°C’ta erimeye başlar. Yeterince ısı aldığında yine 0°C’ta ve aynı kütlede suya dönüşür. Su 0°C’ta dışarıya yeterince ısı verirse katı hâle yani buz hâline geçer. Suyun bu şekilde hâl değişimi, su altındaki yaşamı etkilemez. Bunun nedeni, suyun buz hâline geçtiğinde yoğunluğunun azalmasıdır. Buz kütleleri, yoğunlukları suyun yoğunluğundan küçük olduğu için donma gerçekleştikçe su yüzeyine çıkar.

DOĞANIN CANLILARA YAPTIĞI BU GÜZEL SÜRPRİZ çok soğuk havalarda göl, akarsu, deniz gibi yaşam alanlarında su içinde ve altındaki canlılığın devam etmesini sağlar.” (s. 135)

Bu milletin % 99’u Müslüman, Allah’a inanır. Doğa yaratıcı olamaz ama ders kitabı tam tersini söylüyor.

İstisnadır, gözden kaçmıştır sanmayın.

HAYAT BİLGİSİ KİTAPLARI DA ŞİRK KOŞUYOR

İLKOKUL 2. Sınıf Hayat Bilgisi, evrendeki düzeni İNKÂRCI BİR DİL ile anlatılıyor:

“Doğada birçok olay KENDİLİĞİNDEN BELLİ BİR DÜZEN İÇİNDE oluşur. DOĞA ve OLAYLAR bu düzenin sağlanmasında etkilidir. Yeryüzündeki sular, Güneş’in etkisiyle buharlaşır, gökyüzüne doğru yükselir ve bulutları oluşturur. Bulutlarda biriken suların yeryüzüne düşmesi yağmuru oluşturur. Kar, su buharlarının havada donarak beyaz ve hafif tanecikler hâlinde yere inmesidir.” (s.201)

DOĞA ve olaylar Allah yerine konuyor, doğadaki düzeni sağladıkları iddia ediliyor.

Netbil Yayıncılık’ın yayınladığı 9. sınıf BİYOLOJİ kitabı yazarı Özgür Suna, tek hücreli amip oluşunu bakın nasıl anlatıyor:

“Tek hücreli bir canlı olan amip neslini devam ettirebilmek için ürer ve çevresel uyarılara tepki verir. Amip, tüm bu olayları ve süreçleri gerçekleştirecek hücresel organizasyonlara sahiptir.” (s. 18)

Amip hücresel organizasyonlara nasıl sahip oldu? Ona kim hayat verdi? Hücreyi kim inşa etti?

Böyle sorular sormayın. Varlıkları yaratıcı yerine koyuyor kitap.

Bir başka örnek:

“Çevremizde görebileceğimiz diğer bir organizma çok hücreli canlılar. Tavşan çok hücrelidir, olayları, şekil ve işlev bakımından birbirinden farklı çok sayıda hücrenin oluşturduğu sistemlerin düzenli çalışması sonucu gerçekleşmiştir.” (s. 18)

Sistemleri kim kurmuş? Sistemleri kim düzenli çalıştırıyor?

Sistem kurandan söz etmiyor kitap.

CANLILARIN ÜREMESİ MESELESİ

“Eşeyli (döllenme yoluyla) ve eşeysiz (döllenme olmaksızın) olmak üzere iki çeşit üreme vardır. Eşeysiz üremede CANLI, EŞE GEREK DUYMADAN KENDİSİ ile aynı kalıtsal özelliklere sahip canlılar oluşturur. Bölünerek üreme bir eşeysiz üremedir. Örneğin amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreli canlılar bölünerek eşeysiz ürerler.” (s. 23)

Canlı, canlılar oluşturuyormuş. “Canlı kendisi nasıl oluşturur?”

“Develer hörgüçlerinde yağ depolar. Bu yağ deposu develer için yedek besin kaynağıdır. Depoladıkları yağ sayesinde çöldeki kızgın güneşe karşı dayanıklılığı artar.” (S. 22)

Develerin marifetine hayran olmamak, ders kitabı yazarının aklına şaşmamak elde değil. Hörgücüne yağ toplama sanatını deve mi düşünüp yapıyor?

“Yaklaşık bir ayda vücudumuzdaki tüm protein yapı yenilenir… Proteinler; hidrojen, azot, karbon, oksijen bulunur. Üretilecek bir proteinin yapısında kaç tane amino asit bulunacağını, hangi amino asit çeşitlerinin hangi sıra ile dizileceğini DNA şifresi belirler.” (s. 46)

“Bakteri zor şartlarla karşılaştığında DNA’sını eşleyerek bu ürettiği DNA’nın etrafını çok katlı sağlam bir kılıf ile kaplar.” (s. 132) Bakteri tanrılaştırılmış.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Biyoloji, Fizik, Kimya, Coğrafya, Sosyal Bilgiler kitaplarında Allah ve yaratıcıkelimeleri geçmiyor. Doğa, varlıklar, eşya yaratıcı yerine konuyor.

Ak Parti, bütün okullara seçmeli de olsa Kur’an, Siyer, Temel Dini Bilgiler dersi koydu. Seçmeli derslerde öğretmen Allah’ı anlatıyor. Asıl derslerde doğa tanrı yerine konarak çocuklarımızın zihnine şırınga ediliyor.

Fen Bilimleri, Biyoloji, Kimya, Fizik, Coğrafya kitapları, evreni ve canlıları hikmetle yaratan Allah’ı anmamakta neden ısrarlı?

Hâsılı ders kitapları yerli ve milli değil.

REİS, ders kitaplarındaki ateist propagandaya son vermek için ne zaman kükreyeceksiniz?

Bu kitapları okuyan ve benimseyen gençler Ak Parti’ye oy vermez. Doğacı ateistlerin partilerini sen bizden iyi bilirsin.