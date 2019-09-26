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Ders kitapları değil şirk kitapları Cumhurbaşkanımızı kim yanıltıyor?

26 Eylül 2019 Perşembe

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda İsrail zulmünü, Filistinlilerin haklarını, Suriye’deki insanlık dramını cesaretle dile getirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bütün dünyanın gözü önünde âdeta kükredi: “Dünya beşten büyüktür! Birleşmiş Millet neye yarar?”

Gurur duyduk. Eğitim öğretim yılının başında şöyle demişti:

YERLİ-MİLLİ MÜFREDAT 

Ders müfredatlarını milletimizin inancını, değerlerini hor gören ideolojik unsurlardan temizledik.” (Sabah, 10 Eylül 2019, s.10)

Çok ama çok sevinmiştim.

Sevincim Fen Bilimleri 6. sınıf kitabını MEB’in internet sitesinden indirene kadar sürdü. Kitaba baktım ki yerli-milli hiçbir şey yok, ateist bakış açısı devam ediyor. DOĞA evrendeki her şeyi yapıyor ve düzenliyor, ders kitapları şirk koşmayı sürdürüyor.

Haziranda Ertuğrul Özkök ile papaz olduğumuz konu aynen duruyor, kelime değişmemiş. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları için yazılan 6. Sınıf Fen Bilimleri kitabını okuyalım:

Buz 0°C’ta erimeye başlar. Yeterince ısı aldığında yine 0°C’ta ve aynı kütlede suya dönüşür. Su 0°C’ta dışarıya yeterince ısı verirse katı hâle yani buz hâline geçer. Suyun bu şekilde hâl değişimi, su altındaki yaşamı etkilemez. Bunun nedeni, suyun buz hâline geçtiğinde yoğunluğunun azalmasıdır. Buz kütleleri, yoğunlukları suyun yoğunluğundan küçük olduğu için donma gerçekleştikçe su yüzeyine çıkar. 

DOĞANIN CANLILARA YAPTIĞI BU GÜZEL SÜRPRİZ çok soğuk havalarda göl, akarsu, deniz gibi yaşam alanlarında su içinde ve altındaki canlılığın devam etmesini sağlar.” (s. 135)

Bu milletin % 99’u Müslüman, Allah’a inanır. Doğa yaratıcı olamaz ama ders kitabı tam tersini söylüyor.

İstisnadır, gözden kaçmıştır sanmayın.

HAYAT BİLGİSİ KİTAPLARI DA ŞİRK KOŞUYOR

İLKOKUL 2. Sınıf Hayat Bilgisi, evrendeki düzeni İNKÂRCI BİR DİL ile anlatılıyor:

Doğada birçok olay KENDİLİĞİNDEN BELLİ BİR DÜZEN İÇİNDE oluşur. DOĞA ve OLAYLAR bu düzenin sağlanmasında etkilidir. Yeryüzündeki sular, Güneş’in etkisiyle buharlaşır, gökyüzüne doğru yükselir ve bulutları oluşturur. Bulutlarda biriken suların yeryüzüne düşmesi yağmuru oluşturur. Kar, su buharlarının havada donarak beyaz ve hafif tanecikler hâlinde yere inmesidir.” (s.201)

DOĞA ve olaylar Allah yerine konuyor, doğadaki düzeni sağladıkları iddia ediliyor.

Netbil Yayıncılık’ın yayınladığı 9. sınıf BİYOLOJİ kitabı yazarı Özgür Suna, tek hücreli amip oluşunu bakın nasıl anlatıyor:

Tek hücreli bir canlı olan amip neslini devam ettirebilmek için ürer ve çevresel uyarılara tepki verir. Amip, tüm bu olayları ve süreçleri gerçekleştirecek hücresel organizasyonlara sahiptir.” (s. 18)

Amip hücresel organizasyonlara nasıl sahip oldu? Ona kim hayat verdi? Hücreyi kim inşa etti?

Böyle sorular sormayın. Varlıkları yaratıcı yerine koyuyor kitap.

Bir başka örnek:

“Çevremizde görebileceğimiz diğer bir organizma çok hücreli canlılar. Tavşan çok hücrelidir, olayları, şekil ve işlev bakımından birbirinden farklı çok sayıda hücrenin oluşturduğu sistemlerin düzenli çalışması sonucu gerçekleşmiştir.” (s. 18)

Sistemleri kim kurmuş? Sistemleri kim düzenli çalıştırıyor? 

Sistem kurandan söz etmiyor kitap.

CANLILARIN ÜREMESİ MESELESİ

Eşeyli (döllenme yoluyla) ve eşeysiz (döllenme olmaksızın) olmak üzere iki çeşit üreme vardır. Eşeysiz üremede CANLI, EŞE GEREK DUYMADAN KENDİSİ ile aynı kalıtsal özelliklere sahip canlılar oluşturur. Bölünerek üreme bir eşeysiz üremedir. Örneğin amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreli canlılar bölünerek eşeysiz ürerler.” (s. 23)

Canlı, canlılar oluşturuyormuş. “Canlı kendisi nasıl oluşturur?” 

“Develer hörgüçlerinde yağ depolar. Bu yağ deposu develer için yedek besin kaynağıdır. Depoladıkları yağ sayesinde çöldeki kızgın güneşe karşı dayanıklılığı artar.” (S. 22)

Develerin marifetine hayran olmamak, ders kitabı yazarının aklına şaşmamak elde değil. Hörgücüne yağ toplama sanatını deve mi düşünüp yapıyor?

“Yaklaşık bir ayda vücudumuzdaki tüm protein yapı yenilenir… Proteinler; hidrojen, azot, karbon, oksijen bulunur. Üretilecek bir proteinin yapısında kaç tane amino asit bulunacağını, hangi amino asit çeşitlerinin hangi sıra ile dizileceğini DNA şifresi belirler.” (s. 46) 

“Bakteri zor şartlarla karşılaştığında DNA’sını eşleyerek bu ürettiği DNA’nın etrafını çok katlı sağlam bir kılıf ile kaplar.” (s. 132) Bakteri tanrılaştırılmış.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Biyoloji, Fizik, Kimya, Coğrafya, Sosyal Bilgiler kitaplarında Allah ve yaratıcıkelimeleri geçmiyor. Doğa, varlıklar, eşya yaratıcı yerine konuyor.

Ak Parti, bütün okullara seçmeli de olsa Kur’an, Siyer, Temel Dini Bilgiler dersi koydu. Seçmeli derslerde öğretmen Allah’ı anlatıyor. Asıl derslerde doğa tanrı yerine konarak çocuklarımızın zihnine şırınga ediliyor. 

Fen Bilimleri, Biyoloji, Kimya, Fizik, Coğrafya kitapları, evreni ve canlıları hikmetle yaratan Allah’ı anmamakta neden ısrarlı? 

Hâsılı ders kitapları yerli ve milli değil.

REİS, ders kitaplarındaki ateist propagandaya son vermek için ne zaman kükreyeceksiniz?

Bu kitapları okuyan ve benimseyen gençler Ak Parti’ye oy vermez. Doğacı ateistlerin partilerini sen bizden iyi bilirsin.

 

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YORUM YAZ

  • durmak yokdurmak yok6 dk önce
    Davutoğlu'mu düzeltecek yada Ekrem'mi ...
  • rızarıza17 dk önce
    Allah razı olsun hocam güzel yazmışsın bazı beyinsizler anlayamamış bilim ve mühendislikte dinin işi ne diyor. oysa din hayatın her alanında merkezinde. sen uzaya gittin de uzay aracın başörtüsünemi takıldı.
  • MeteMete22 dk önce
    Kainatın işleyişini inceleyen düşünen araştıran insanlar herşeyi yaratan bir yaratıcı olduğunu aklederek bulur ve bir dine inanır. Aklını kullanmak istemeyen elbette ateist olabilir Allah özgür bırakmış seçimi, neticesine katlanır. Dünya üzerinde yerel kabile dinleri hariç tüm evrensel dinleri (hristiyanlık, musevilik, Budizm, hinduizm, şintoizm, vs.) inceledim okudum araştırdım islamdan başka akla bilime mantığa uygun başka bir din bulamadım ve Kuran'ın yaratıcımıza ait kusursuz bir hayat kılavuzu olduğunu bir kez daha anladım. Hiçbir engel yok iken Ateist kemalist eğitime 17 yıldır son vermeyen Tayyip bey ve akpartililere yazıklar olsun. Hala ders kitaplarını ateist, Türk düşmanı chp ve sebatayistlere yazdırıyorlar ve devletin parasıyla bu gayri müslimleri ultra zengin etmeye devam ediyorlar. Sorsan Tayyip bey şeriatçı ama bu nasıl Müslümanlık. Yazık yazık yazık, devletten hayır yok çocuklarınızı mutlaka aileden dini ve ahlaki eğitimini siz kendiniz verin.
  • YorumcuYorumcu22 dk önce
    Kopyala yapıştır zihbiyetinden kaybaklı olduğunu düşünüyorum çünkü işin ehli bu işi yapmaz ise bu gibi durumlar orataya çıkıyor toplum olarak ilk önce Ahalak kurallarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor adımız müslüman soyadımız müslümanlıkla alakası yok acilen toplumda ahlak düzeni oturtulmalı.
  • alifuatalifuat23 dk önce
    Türkiyenin yüzde yüz içerdenmi yönetildiğini zannediyorsunuz bu ülkede evrim ve maddecilik ile uğraşan insanların başına nelerin geldiğini görmüyormusunuz karşınıza sapkın ve derin bir dünya gücü var sizin bankalarınız ve finans şirketleriniz onların kontrolünde hükümetler bunu bildiklerinden boyun büküyorlar biraz daha zamana ve sabıra ihtiyacımız var
  • Fırat KalkanıFırat Kalkanı26 dk önce
    Şu milli eğitimdeki fetöcü, perinçekçi, chp zihniyetli zındık taife bir türlü temizlenemedi kardeşim.
  • Dînimiz İslâm, en mükemmel hayât tarzı ve nizâmıdır (sistemidir)..! Dînimiz İslâm, en mükemmel hayât tarzı ve nizâmıdır (sistemidir)..! 29 dk önce
    @Okur: İslâm Dîni, en mükemmel hayât hayât tarzıdır ki, onun her ânına ve safhasına ve dahî kademesine hıtâb eder. Kâinat' ın yüce yaradanı Allâh; vardır, birdir, ezelî ve ebedîdir; her şeye kâdir olup görür ve bilir. O'nun ilm ü irâdesi dışında hiç.bir şey ol(a)maz..!
  • Doğruya doğruDoğruya doğru39 dk önce
    Evet okumuş kesim ak Parti'ye oy vermiyor. Çünkü onları kandırmak Zor..onun için demiyor muydu bir bürokrat..bize okumuş adam değil cahil adam lazım..
  • Mardinli hocaMardinli hoca1 sa önce
    Sayın Ali bey dilinize yüreğinize sağlık.Hocam biliyorsunuz devletin en önemli bakanlıklardan milli eğitim bakanlığıdır.Mill eğitim diye yazılıdır.Ama maalesef müfredat milli değil milli demek müfredat manaviyete önem vermelidir.Bir ata sözü vardır bugünün küçüğü yarının büyüğüdür.Bunun için milli eğitim önemlidir eğitim ilk önce Allaha tanımalar lazım.Peygamberimize SAS ilk emri olan oku dur.Okumak lazım Allh in adiyle olmalıdır ikra bismi rabbikelale ellezi haleka fessevve vellezkaddare fehede.Okumak Allahın adına olmalıdır şimdiki eğitim boş bir eğitimdir.Buyurduğunuz gibi tutmuşlar tabiat tabiat diyorlar tabiatı yaratan Allahtir hiç bir şey kendiliğinden ortaya çıkamaz.Bir dikiş iğnesi kendiliğinden meydana gelemez muhakkak bir sanatçısı vardır bu kevn yaraticisivardir vardır yaratıcısı Allahtir.Bu sekilde yetişen Çocuk Allahi tanıyacak Allahi tanıyacak Allahi tanıyan Allahtan korkacak Allahtan korkan zararlı bir şey yapmaz böylece hem teroru azalacak hem devlet kalkınacak.Milli eğitim çok önemlidir inşaallah reis el atacak temennimiz gerceklesek
  • OkurOkur1 sa önce
    Bilim ve Mühendislikte, Dinin işi ne? Asıl şirk koşan, kula tapanlar senin gibilerdir Kavaklı. Sizler yüzünden her türlü konuda geri kaldık. Hizmet ettiğiniz düşman devletler ise bilim ve mühendislikte çağ atladı. Mandacı dedelerinizin yapamadığını yapıp Türkiye'ye Sevr'i kabul ettirmek ve parçalamak niyetiniz galiba.
  • ALLAH c.c herşeyin tek yaratıcıdır...ALLAH c.c herşeyin tek yaratıcıdır...1 sa önce
    hüss ve hakan,yazarın ne demek istediğini anlamamış saçma sapan sallamışsınız,tabiiki doğadaki ve herşeydeki düzeni sağlayan ALLAH c.c. dır.siz eğer bu işler kendi kendine oluyor derseniz inkar etmiş oluyorsunuz.şu koca kainatta kendi kendine olan ne varki ilimdede ALLAH dan bahsetmek zorunuza gidiyor.bir doğa olayını anlatırken bunu ALLAH ın yarattığını söylemek ilmi inkar mı oluyor.saçma sapan örnek veriyorsun havuzun dolması muslukla olur,peki donma derecesini 100 olarak ayarlayan kimdir?suyun donması için 100 e gelmesi gerekiyor.bu ayarı ALLAH ın yaptığını bilmek ilim adamını köreltirmi.asıl sizin gibi ALLAH ı her yerde devre dışı bıraktığınızdan ilerleyemiyoruz.gavur dediğin bir çok ilim adamı formüllerdeki harikulade uyumun kendi kendine olamayacağını düşünerek ALLAH ı buluyor,bizim günümüz sözde ilim adamları bilimde ALLAH dan bahsedince sıtma tutmuşa dönüyor.sizin kafa kafa değil.
  • Muhammed ZubeyirMuhammed Zubeyir1 sa önce
    Yüce dinimizi bilime karşı göstermek, dinimize yapılan bir hakarettir, günahtır. Islam dini bilime asla karşı değildir. Bilimle Islam'ı çatışıyor gibi göstermek şeytanla işbirliği içinde olanların işidir. Allah dinimizi böyle aşağıladığınız için sizi ve sizin gibileri affetmez..
  • ÖĞRENCİLERÖĞRENCİLER1 sa önce
    SİZ ÖĞRETMENLERİ VE ATEİST TABİATPEREST YAZARLARI DEĞİL FENLERİ DİNLEYİN. KAİNATTA MEVCUT OLAN HERŞEY ALLAHIN VARLIĞINI BİRLİĞİNİ İSPAT EDER. FİİL FAİLSİZ, RESİM RESSAMSIZ, NAKIŞ NAKKAŞSIZ, SANAT SANATKARSIZ OLMAZ. RESİM, NAKIŞ, SANAT KENDİ KENDİNE OLMAZ, TESADÜFEN OLMAZ. TABİAT SANATTIR SANATKAR DEĞİL. İNŞAALLAH EN KISA ZAMANDA HAK VE GERÇEK BİLİME DAYALI KİTAPLAR EĞİTİM SİSTEMİMİZDE YERİNİ ALIR.
  • Evlâdımızı kendi ellerimizle "ateş"e atmayalım..! Evlâdımızı kendi ellerimizle "ateş"e atmayalım..! 2 sa önce
    Âcilen, yerli ve millî (dînî) bir eğitim-öğretim müfredâtı şarttır. Mekteblerde 1920'li yılların yüksek İstanbul Türkçesi esâs alınmalıdır....Zînâ (nikâhsız kadın-erkek birlikteliği) tekrâr ve âcilen yasaklanmalıdır..!
  • hüsshüss2 sa önce
    Bu adam demek istiyor ki, amipler Allah'ın yardımı ile çoğaldı şeklinde yazılsın. Bütün kitaplar böyle olsun. Matematikte mesela, bir havuzu bir musluk Allah'ın yardımı ile 4 saatte doldurursa, iki musluk Allah'ın yardımı ile kaç saatte boşaltır.Ak Partiye oy verenlere de hakaret ediyor bu adam, Ak Parti'ye oy verenler bilime akıla inanmazlar demek istiyor. Bir de dalga geçiyor, Reis kükre diyerek. Bence bu ve bunun gibiler Ak Parti'nin oyu azalsın diye uğraşıyor. Ak parti düşmanı bunlar....
  • sema emine aydınellisema emine aydınelli2 sa önce
    Sayın yazar, zaten zorunlu din derslerinde öğrencilere ,tek yaratıcının Allah olduğu öğretiliyor da aslında biz bunu ailemizden, kendimizi bilir bilmez öğreniriz.İlk ve Orta Öğretimde,Sosyal, Fen,Fizik, Kimya ,Biyoloji ,Hayat Bilgisi kitaplarında Allah adı sürekli anılsın dersek ,Allah bize "Ben size akıl verdim, neden kullanmıyorsunuz" demez mi...
  • hüsshüss2 sa önce
    Bilime düşman adamları eğitimden uzaklaştırmadıkça, füze için gavurlara yalvarmaya devam ederiz.
  • hakkanhakkan2 sa önce
    Bilim mevcut kanıtlar üzerine kuruludur, dolayısıyla bu bilimsel kitaplarda yazanların da test edilip teyid edilebilir kanıtları vardır, yalnızca onları yazar. Bütün bu şeylerin nasıl oluştuğu, yaratıcının gücü vs. inançla alakalıdır, kanıtları yoktur zira kanıta ihtiyacı yoktur. Kusura bakmayın ama işte tam da bu yüzden millet İslamiyeti temsil edenleri cahil ve gerici olarak tanıyor. Ne istiyorsunuz, biyoloji kitabında hücrenin nasıl çalıştığını anlattıktan sonra "Tabii ki bunu Allah yaratmıştır" mı yazsınlar? Kimya kitabında "ama elbette elektronları atomun etrafında döndüren Allah'tır, sakın unutmayın" mı yazsınlar? Bu kafayla ülkemiz bir adım ileri gidemez, ki gidemiyoruz da zaten halimiz ortada. Boş ve anlamsız bir yazı olmuş efendim, kusura bakmayın.
  • Tata TongaTata Tonga3 sa önce
    fizik kitaplarını, biyoloji kitaplarını, kimya kitaplarını, matematik kitaplarını yak gitsin. silahları amerika veya rusyadan, doktorları ve sağlık ürün ve aletlerini, ilaçlarınıjaponyadan, koreden, kimya ürünlerini almanyadan ingiltereden ithal edersin... fen bilimlerine de el attılar. neymiş falanmış filanmış. doğa kanunları Yüce Allahın doğa için koyduğu kurallardır. Oku Kuranı Kerimi. ne diyor orada? özetle işleyiş mekanizmasını oku, gözlemle, düşün, aklet diyor. hiç düşünmez misiniz diyor, nasıl oluyor bu işler diyor. bu mekanizmaya bak benim büyüklüğümü alna diyor. bunlar hala falan da filan da...
  • DemirDemir3 sa önce
    Harika bir yazi, olmus Allah razi olsun, ne ogretirsek oyle genclik yetisiyor, nesil böyle böyle dinden koparilip uzaklastiriliyor.Din dersinde okunulan kural fizikte kimyada biyolojide tutmuyor, ama Reis herseyi göremezki altinda calisanlarin sucudur bu!
  • ahdiahdi3 sa önce
    Bizde bu kitapları okuduk ama aklımıza böyle şeyler gelmedi, bilim ne ise o, neden karşı çıkıyorsunuz, hem bilimi öğren hem Allah ını tanı, ne içiyorsunuz siz öyle, çocuklarımızı akp ye oy versinler diyemi okula gönderiyoruz, çok ayıp nasılda sapık bir düşünce sizinki.
  • hüseyinhüseyin3 sa önce
    Bu kitapları okuyan ve benimseyen gençler Ak Parti’ye oy vermez. demişsiniz, siz iyice yoldan çıkmışsınız ya, bu nasıl tehlikeli bir düşünce herkes aynı partiye oy vermek zorundamı , diktatörlük özlemi sizin bu düşünceniz, yazıklar olsun, 21. yüzyıldaki düşünceye bak, onun için bilim ve teknolojide nal topluyoruz, paramız sizin o beğenmediğiniz batıya, gavur a gidiyor, siz böyle gereksiz şeylerle uğraşırken adamlar atomu parçalayıp uzaya çıkıyor, bizde aval aval bakıyoruz.
  • OkuyucuOkuyucu3 sa önce
    Bilimden uzaklaşmayı teşvik edici bir yazı.bu zihniyetle bilim ile kalkınan toplumların hizmetçisi oluruz.vakit bulursak dinimizi yaşarız.
  • AbdullahAbdullah3 sa önce
    Son cümle çok doğru. "Bu kitapları okuyan ve benimseyen gençler Ak Parti’ye oy vermez." Bilimi öğrenen, masallara inanan değil de gerçekleri bilen kimse AKPye oy vermez.
  • MalatyaMalatya3 sa önce
    milli eğitim politikası kemalist ve laik sistemten kurtulmadıkça bu ülke felah bulmaz. maalesef bu akpartinin son döneminde kemalizm altın çağını yaşıyor. ve yine hep ezilen müslümanlar oluyor. ama onu boş verde Bm kürsüsünde reis nasıl haykırdı. önemli olan bu
  • DünyalıDünyalı3 sa önce
    MEB bir açıklama yapmalı buna. Hani kaldırılmıştı. Kitaplardaki dinsizlik tohumlarıayıklanmıştı...
  • Ayşe Ayşe 4 sa önce
    Ah ah içimiz yanıyor o pislik düzen devam ediyor eğitim chpkk nin alti oku ile devam ediyor asimin nesli artik yok üç çocuk yok kadın istihdamı yapiyor aile bakanı yazık çok yazık
  • arslanbeyarslanbey4 sa önce
    Biz zaten çocuklarımızı ak partiye oy versin diye okula göndermiyoruz,bunlar ciddiye alınacak laflar değil,artık saçmalamakta sınır tanımıyorsunuz.
  • sap samansap saman5 sa önce
    maaaaaaaaaaaalesef. sayın hocam içimiz yangınına bir bardak su dökmeye çalışmışsın. reisin en büyük sıkıntısı kadrolaşmadaki rezalet. kendisiyle kendine oy verenlerle hiç alakası olmayanları nereden buluyorsa nasıl araştırıyorsa bulup getirip en yakınına oturtup yetkilendirip işin rezilliğini çıkarıyor. kamuda rüşvet yolsuzluk hınzırlık namusuzluk had safhada. ama ortaya çıktığında da bunlar benimkiler mantığıyla korunmaları da çooooook acı. benim hırsızım iyi senin hırsızın kötü kavgasına şahid oluyoruz. millet bunun farkında onun içinde Istanbul kalesi ve dolayısıyla reisin tabiriyle Türkiye düştü. Istanbul seçimleri hükümete güven oyuna dönüşmüştü. şu anda hükumet halktan güven oyu almamış oldu. haliyle hükumet düştü. derhal seçime gidilmesi şart.
  • ErolErol7 sa önce
    Sen bu milletin %99'unun halâ müslüman olduğunu mu zannediyrsn!
  • Son meb bakanı icraatlarıyla gübre üzerine dikilmiş tüy olduSon meb bakanı icraatlarıyla gübre üzerine dikilmiş tüy oldu9 sa önce
    Önemli bi süresi iyi geçti, ama öyle görünüyor ki bir dönemin daha sonuna gelindi!
  • GerçekGerçek10 sa önce
    Bir sürü bakan var yardımcı si var varoglu var neden böyle bir gericiliğe izin verirler ki.

Ali Erkan Kavaklı

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