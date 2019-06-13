Ateist ders kitaplarını kim yazdırıyor?AK Parti neden genç seçmene ulaşamıyor?

Milli İrade Platformu istişare toplantısında Aziz Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’a söylemek istedim ama sıra gelmedi.

“Tabiatçı, evrimci, Allah’ın adını anmayan ama doğayı Tanrılaştıran ders kitaplarını kim yazdırıyor?”

Ak Parti’nin genç seçmene ulaşamadığı konuşuluyor. Demokrasinin darbelerle kesintiye uğradığı 28 Şubat sürecini 20-25 yaşındaki seçmen hatırlamıyor. 1980, 1971, 1960 darbelerinden hafızalarda iz yok. Başörtülülerin zulüm gördüğünü, okullardan kovulduğunu, kamuda çalışamadığını, hatta kanser hastası 71 yaşındaki Medine Bircan’ın, başı örtülü olduğu için hastaneye alınmadığını, tedavi görmediği için öldüğünü kimse bilmiyor.

Herkesin elinde cep telefonu. Sosyal medyada bin bir yalan, bir sürü algı operasyonu. Genç seçmenin en azından bir kısmı, yalan haber furyası ile algı operasyonu ile yönlendiriliyor.

Üstüne üstlük bir de Ak Parti kendi ayağına kurşun sıkıyor.

Ak Parti döneminde yazdırılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere bedava dağıtılmış Fen Bilimleri kitaplarında ateist propaganda yapılıyor.

Cumhurbaşkanımız milletimizin dini duygularını yeşertecek şiirler okuyor:

“Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah’ım!

Ya çağır şurda bal yapanlarını ya kovansız bırakma Allah’ım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah’ım!”

6. sınıf Fen Bilimleri kitabı doğayı Tanrılaştırıyor:

“Buz 0°C’ta erimeye başlar. Yeterince ısı aldığında yine 0°C’ta ve aynı kütlede suya dönüşür. Su 0°C’ta dışarıya yeterince ısı verirse katı hâle yani buz hâline geçer. Suyun bu şekilde hâl değişimi su altındaki yaşamı etkilemez. Bunun nedeni, suyun buz hâline geçtiğinde yoğunluğunun azalmasıdır. Buz kütleleri, yoğunlukları suyun yoğunluğundan küçük olduğu için donma gerçekleştikçe su yüzeyine çıkar. DOĞANIN CANLILARA YAPTIĞI BU GÜZEL SÜRPRİZ çok soğuk havalarda göl, akarsu, deniz gibi yaşam alanlarında su içinde ve altındaki canlılığın devam etmesini sağlar.” (6. Sınıf Fen Bilimleri, s.135)

Doğanın Tanrı kabul edildiği anlatım bir istisna değil. Fen Bilimleri kitapları bütünüyle Allah’ın adı anılmadan yazılmış. Daha önceki yazımda 8. Sınıf Fen Bilimleri kitabından örnek verdim.

Bugün size ilkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri kitabından bir sayfa açacağım.

Bu kitapları kim yazdırıyor? Kim, neden Allah’ın adını perdeliyor?

“Kendi kendine ışık yayabilen varlıklara doğal ışık kaynakları adı verilir. Güneş, ateş böceği, yıldızlar ve şimşek doğal ışık kaynaklarına örnektir. Doğal ışık kaynaklarının ışık yayabilmek için başka bir kaynağa ihtiyaçları yoktur.

Elektrikler kesildiğinde ampul ve floresan lambalar ışık yayamaz. Pil olmadığında el feneri etrafı aydınlatamaz. Ampul, floresan lamba ve el feneri gibi bazı cisimler çevrelerine ışık yaymak için başka kaynaklardan yararlanır. Bu tür varlıklara yapay ışık kaynakları adı verilir. Yapay ışık kaynakları insanlar tarafından icat edilmiştir ve kendi kendilerine ışık yayamazlar.” (3. Sınıf Fen Bilimleri, s.128)

Doğal Işık Kaynakları: Kendiliğinden ışık yayarlar. Işık yaymak için başka bir varlığa ihtiyaç duyarlar. İnsan etkisi olmadan, doğada kendiliğinden bulunurlar.

Yapay Işık Kaynakları: İnsanlar tarafından icat edilmişlerdir. Uzun süreli ışık yayarlar. Doğal ışık kaynaklarına göre daha kısa süreli ışık yayarlar.”(s.128)

Doğal ışık kaynakları Güneş, yıldızlar, şimşek kendiliğinden ışık yayıyor.

Yapay ışık kaynakları ampul, el feneri, floresan insan tarafından yapılmış.

Basit ışık kaynaklarını yapan var; muhteşem ışık kaynaklarını yapan yok…

Mantık neredesin?

Bir harf yazarsız olmaz.

Bir resim ressamsız olmaz.

Bir bina mimarsız olmaz.

Dünyamızı aydınlatan güneş, kendi kendine oluyor, öyle mi?

Yıldızlar kendi kendilerini nasıl yapıyor?

Işık böceği kendiliğinden ışık üretme sanatını kimden öğrenmiş?

Şimşek kendiliğinden ışığı nasıl üretiyor?

Failsiz anlatım biçimi bilimsel mi oluyor?

Bilimsel olması için akıl ve mantığın tatile mi çıkarılması gerekiyor? Bu kuralı kim koymuş?

Tanıdığım bir sınıf öğretmeni bu metinlerle ilgili duygularını şöyle ifade etti:

“Kendi kendine ifadeleri beni çok rahatsız etti, sınıfta birkaç kere Allah yarattı dedim.”

Bana mail atan bir biyoloji profesör işin Talim Terbiye Kurulu boyutunu yazmış:

“Benim evrendeki varlıkların yaratıcının eseri olduğunu yazdığım FEN BİLİMLERİ KİTABI Talim Terbiye’den geçmedi. Yaratıcının adı geçtiği yerler sansürlendi. Talim Terbiye tarafından belirlenen bir üst bilim kurulu var. Bu kurul; yaratıcı, Allah, peygamber kavramlarını sansürlüyor.”

Büyük Şehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım; okulların temizliğini Büyük Şehir Belediyesinin üstlenecek, okullara hizmetli verilecek vaadinde bulunmuş.

Fen Bilimleri kitaplarını Müslüman gözüyle yazdırılacağını vaadetse hem daha çok oy hem dua alır. Gelecek nesiller de ateist, deist, doğacı olmaz. “Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah’ım” diyen Kasımpaşalı Arkadaşım; Fen Bilimleri kitaplarındaki ateistlik ve doğa propagandasını önlemeni istirham ediyorum.

Ateizm propagandası yapan kitaplarla “dindar nesil” yetişmez.

Bir çağrı da Milli Eğitim Bakanımız Prof. Selçuk’a yapıyorum. Ateistlerden kâmil insan olmaz.

Ders kitaplarındaki ateist, doğacı, evrimci propagandaya son veriniz.