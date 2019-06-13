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Ateist ders kitaplarını kim yazdırıyor?AK Parti neden genç seçmene ulaşamıyor?

13 Haziran 2019 Perşembe

Milli İrade Platformu istişare toplantısında Aziz Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’a söylemek istedim ama sıra gelmedi. 

“Tabiatçı, evrimci, Allah’ın adını anmayan ama doğayı Tanrılaştıran ders kitaplarını kim yazdırıyor?”

Ak Parti’nin genç seçmene ulaşamadığı konuşuluyor.  Demokrasinin darbelerle kesintiye uğradığı 28 Şubat sürecini 20-25 yaşındaki seçmen hatırlamıyor. 1980, 1971, 1960 darbelerinden hafızalarda iz yok. Başörtülülerin zulüm gördüğünü, okullardan kovulduğunu, kamuda çalışamadığını, hatta kanser hastası 71 yaşındaki Medine Bircan’ın, başı örtülü olduğu için hastaneye alınmadığını, tedavi görmediği için öldüğünü kimse bilmiyor. 

Herkesin elinde cep telefonu. Sosyal medyada bin bir yalan, bir sürü algı operasyonu. Genç seçmenin en azından bir kısmı, yalan haber furyası ile algı operasyonu  ile yönlendiriliyor.

Üstüne üstlük bir de Ak Parti kendi ayağına kurşun sıkıyor.

Ak Parti döneminde yazdırılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere bedava dağıtılmış Fen Bilimleri kitaplarında ateist propaganda yapılıyor

Cumhurbaşkanımız milletimizin dini duygularını yeşertecek şiirler okuyor:

Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah’ım!

Ya çağır şurda bal yapanlarını ya kovansız bırakma Allah’ım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah’ım!”

6. sınıf Fen Bilimleri kitabı doğayı Tanrılaştırıyor:

“Buz 0°C’ta erimeye başlar. Yeterince ısı aldığında yine 0°C’ta ve aynı kütlede suya dönüşür. Su 0°C’ta dışarıya yeterince ısı verirse katı hâle yani buz hâline geçer. Suyun bu şekilde hâl değişimi su altındaki yaşamı etkilemez. Bunun nedeni, suyun buz hâline geçtiğinde yoğunluğunun azalmasıdır. Buz kütleleri, yoğunlukları suyun yoğunluğundan küçük olduğu için donma gerçekleştikçe su yüzeyine çıkar. DOĞANIN CANLILARA YAPTIĞI BU GÜZEL SÜRPRİZ çok soğuk havalarda göl, akarsu, deniz gibi yaşam alanlarında su içinde ve altındaki canlılığın devam etmesini sağlar.” (6. Sınıf Fen Bilimleri, s.135)

Doğanın Tanrı kabul edildiği anlatım bir istisna değil. Fen Bilimleri kitapları bütünüyle Allah’ın adı anılmadan yazılmış. Daha önceki yazımda 8. Sınıf Fen Bilimleri kitabından örnek verdim. 

Bugün size ilkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri kitabından bir sayfa açacağım. 

Bu kitapları kim yazdırıyor? Kim, neden Allah’ın adını perdeliyor?

Kendi kendine ışık yayabilen varlıklara doğal ışık kaynakları adı verilir. Güneş, ateş böceği, yıldızlar ve şimşek doğal ışık kaynaklarına örnektir. Doğal ışık kaynaklarının ışık yayabilmek için başka bir kaynağa ihtiyaçları yoktur.

Elektrikler kesildiğinde ampul ve floresan lambalar ışık yayamaz. Pil olmadığında el feneri etrafı aydınlatamaz. Ampul, floresan lamba ve el feneri gibi bazı cisimler çevrelerine ışık yaymak için başka kaynaklardan yararlanır. Bu tür varlıklara yapay ışık kaynakları adı verilir. Yapay ışık kaynakları insanlar tarafından icat edilmiştir ve kendi kendilerine ışık yayamazlar.” (3. Sınıf Fen Bilimleri, s.128)

Doğal Işık Kaynakları: Kendiliğinden ışık yayarlar. Işık yaymak için başka bir varlığa ihtiyaç duyarlar. İnsan etkisi olmadan, doğada kendiliğinden bulunurlar. 

Yapay Işık Kaynakları: İnsanlar tarafından icat edilmişlerdir. Uzun süreli ışık yayarlar. Doğal ışık kaynaklarına göre daha kısa süreli ışık yayarlar.”(s.128)

Doğal ışık kaynakları Güneş, yıldızlar, şimşek kendiliğinden ışık yayıyor.

Yapay ışık kaynakları ampul, el feneri, floresan insan tarafından yapılmış.

Basit ışık kaynaklarını yapan var; muhteşem ışık kaynaklarını yapan yok…

Mantık neredesin?

Bir harf yazarsız olmaz.

Bir resim ressamsız olmaz.

Bir bina mimarsız olmaz.

Dünyamızı aydınlatan güneş, kendi kendine oluyor, öyle mi?

Yıldızlar kendi kendilerini nasıl yapıyor?

Işık böceği kendiliğinden ışık üretme sanatını kimden öğrenmiş?

Şimşek kendiliğinden ışığı nasıl üretiyor?

Failsiz anlatım biçimi bilimsel mi oluyor? 

Bilimsel olması için akıl ve mantığın tatile mi çıkarılması gerekiyor? Bu kuralı kim koymuş?

Tanıdığım bir sınıf öğretmeni bu metinlerle ilgili duygularını şöyle ifade etti:

“Kendi kendine ifadeleri beni çok rahatsız etti, sınıfta birkaç kere Allah yarattı dedim.”

Bana mail atan bir biyoloji profesör işin Talim Terbiye Kurulu boyutunu yazmış:

Benim evrendeki varlıkların yaratıcının eseri olduğunu yazdığım FEN BİLİMLERİ KİTABI Talim Terbiye’den geçmedi. Yaratıcının adı geçtiği yerler sansürlendi. Talim Terbiye tarafından belirlenen bir üst bilim kurulu var. Bu kurul; yaratıcı, Allah, peygamber kavramlarını sansürlüyor.”

Büyük Şehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım; okulların temizliğini Büyük Şehir Belediyesinin üstlenecek, okullara hizmetli verilecek vaadinde bulunmuş.

Fen Bilimleri kitaplarını Müslüman gözüyle yazdırılacağını vaadetse hem daha çok oy hem dua alır. Gelecek nesiller de ateist, deist, doğacı olmaz. “Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah’ım” diyen Kasımpaşalı Arkadaşım; Fen Bilimleri kitaplarındaki ateistlik ve doğa propagandasını önlemeni istirham ediyorum. 

Ateizm propagandası yapan kitaplarla “dindar nesil” yetişmez.

Bir çağrı da Milli Eğitim Bakanımız Prof. Selçuk’a yapıyorum. Ateistlerden kâmil insan olmaz.

Ders kitaplarındaki ateist, doğacı, evrimci propagandaya son veriniz.

 

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  • SelamSelam1 sa önce
    Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    KURANI Türkçe olarak öğrettiğinzaman bu toplum gerçek Müslüman gençler yetiştirir
  • Tarık GünerselTarık Günersel2 sa önce
    Bilimde "doğaüstü bir güç" varsayımı yer almaz.O varsayım dinlerin bir parçasıdır, o kadar.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN3 sa önce
    ALLAH(CC) RAZI OLSUN.ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUYA DEĞİNMİŞSİNİZ.TAKİPÇİSİ OLURSANIZ ,DUYARLI BİR VATANDAŞ OLARAK BENİ VE BENİM GİBİ DÜŞÜNENLERİ ÇOK MUTLU EDERSİNİZ.
  • Şaban ÇakırŞaban Çakır4 sa önce
    Kim dediki size Aziz Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan Allah' ın adını heryere yazdırcak ve yüceltecek diye? Laik Demokratik Hukuk Devleti olan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına göre yönetilen bu güzel ülkemizde, ayrıca bunun en büyük teminatlarından biri ile siyasi ortaklık halinde iken ne gibi bir beklenti içindesiniz?
  • Kocasolak Kocasolak 4 sa önce
    İktidar olmak ile MUKTEDİR olmak ayni şey değil.
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu5 sa önce
    İmam hatip okullarına özel bir önem veriyoruz diyen iktidara. Bu İmam Hatip Liselerine atanmış orada öğrencileri zehirleyen ateist, deist, şamanist öğretmenleribu okullara neden atadıklarını da bir sorabilsen. Soramazsınız çünkü milletvekilliği adaylığı bekliyorsunuz. İktidarı kızdırmak milletvekilliği adayı gösterilme ihtimalinizi yok eder.
  • sema emine aydınellisema emine aydınelli6 sa önce
    Sayın Ahmed Said isimli yorumcu, çok haklısınız.Usta şairliği bir yana ama Necip Fazıl ın tutarlı bir kişiliği yoktur.İnsanları yüceltirken "Atatürk Düşmanlığı" referans olarak alınırsaböyle büyük hatalara düşülür. Akıl ve mantıktan ayrılmak sonuçta mutlaka zarar verir.
  • BekalBekal6 sa önce
    Allah ebediyyen razı olsun ali erkan bey ben duymadım görmedim olmaz nasıl olur böyle gaflet bu talim terbiyede inceleme denetleme kurulu yokmu bunlarda mı ataistlerden kuruluyor yazık hemde çooook yazık
  • MelikeMelike6 sa önce
    CHP zihniyeti yaptırıyor Tarih derslerini İnkilap tarihinide yalanlarla donatarak çocuklukdan beyin yıkıyorlar empoze ediyorlar kendi kurgularına kendi biyoloji kitaplarına amaç dinsiz tarihsiz bir nesil yetiştirip istedikleri gibi kullanmak!İktidara kim gelirse gelsin CHP zihniyeti hep yönetimdeçocukken eğitim sonrada kullanıyorlar ee artık yetişen nesil CHP yide Kutsal görmeye başlarlar
  • KaraKara7 sa önce
    Hocam ... senin daha kendi partin dini hukumlerj hazmedememis kadem gibi feminazi bi stk kan var aile bakanin ortada yani....
  • HalaHala7 sa önce
    Gerçekleri göremiyor musunuz?
  • YusufYusuf7 sa önce
    Demek ki neymiş AKP iktidarda değilmiş. Daha ders kitaplarına hakim olamayan iktidar ..
  • FaikFaik8 sa önce
    Bu yazinin altinaimza atarim .nicin ak partinin oy kaybettigi belli .
  • Şirin Şirin 8 sa önce
    Çocuklarımız elimizden uçup gidiyor,okullarımızınöğretmenlerimizin, ogrencilerimizi, velilerimizin arasına uçurumlar girmiş uyuyan dev uyanmış gibi 15 Temmuzdan sonra dalga dalga yayıldı kim daha çok vatansever kim daha çokdindar diye algıile aile içinde komşular arasinda bölünmelere sebeb olundu kazanan kim?her taraftan tele kulak tarafından dinleniyoruz hani derler ya yerin kulağı var bu kulaklar taraf tutarsa senin hayatın üzerine senoryo yazarlar nasıl koruyacağız devletimizi vatanımızıailemizi sorarım size mahallenin şehrinsenin benim seceremizi çıkarmışlar geçmişte kimin kime ne kini varsa bu tele kulaklarin adamları sayesinde herkesin içindeki o intikam ateşini yaktılar.Hakkıdır hakka tapan milletimin Istiklal mi yoksa 15 TemmuzfitnesiyleIstiklâl mı durumortada .Allahın Selameti HidayetiMerhameti üzerimize olsun Inşallah.
  • NuhNuh8 sa önce
    Okullarda Din Allah Kuran peygamber anlatılmıyor. Buna karşılık aşırı derecede kemalizm propagandası yapılıyor atatürk aşırı yüceltiliyor onun ideolojisi dışındakiler dışlanıyor kötüleniyor. sanki herşeyi o yapmış gibi anlatılıyor bu çok yanlış onuda görevlendiren Osmanlı padişiahıydı. Bir sürü osmanlı generali değişik cephelerde savaş verdi savaş kazandılar. Bu ülke bir osmanlı devamıdır bakiyesidir ve sıfırdan kurulmadı sadece yönetim şekli değiştirildi ve verilen mücadelelerde herkesin eşit derecede katkısı vardır ortada bir başarı varsa sadece bir kişiye maledilemez. Eğitimde bu baskı ve ideolojik dayatma kaldırılmalıdır. Ayrıca daha ilkokulda çocuğum Allahını dinini kitabını ahlakını bilmeden ingilizce öğretilmeye çalışıyor müzik resim öğretiliyor. Böyle rezalet olamaz. Sen çocuğa kendi kimliğini dinini milli değerlerini kültürünü ahlakını değerlerini vermeden dil öğretecem diye yabancı kültürün himayesi altına sokuyorsun. Unutmayın bir ülkenin dilini öğrenen o ülkenin yaşam tarzını kültürünü değerlerini de öğrenir alır. Sen ilkokulda çocuğa ne diye dil öğretiyorsun çocuğun ihtiyacı önceliği bu mu.? Sen daha çocuğa kendi kimliğini vermemişsin. Sen çocuğu kendi kimliğini değerlerini vermezsen o okullarda okuyan çocuklar baskın eğemen kültürlerin ideolojilerin bir sömürgesi birer askeri olur ve zamanı gelince senin karşına dikilir. Bkn. gezi ayaklanması. Bu dehşet bir uyarıydı. Daha hayatı bilmeyen lise talebeleri neye hizmet ettiğini ne amaçlandığını bilmeden ayaklandılar yürüdüler ve hükümeti devirmeye kalktılar. Bunları yaşadık. Bu gösteriyor ki milli eğitim milli değil. Ama malesef tedbir alan önlem alan hamle yapan yok. Üniversitelerin durumu da içler acısı. Soru apo denen bebek katili terörist ankara üniversitesi siyasal bilimlerden mezundur. Sizce bir Türk eğitim sistemi bir üniversite nasıl böyle birini yetiştirir. ? Bu soru iyi sorgulanıp çözüm aranmazsa çözüm bulunmazsa daha nice apolar yetiştirir bu üniversiteler.
  • Ahmet Ahmet 8 sa önce
    HOCA vasfında olanlar bakara suresi 159 ve 174 ün neresindesiniz............ Bakara Sûresi159. Şüphesiz, indirdiğimiz delilleri (emirleri) ve doğru yolu gösteren (âyetler)i insanlara Kitab’da açıkça bildirdikten sonra (hakikati) gizleyenler (ve onları yürürlükten kaldırmaya çalışanlar) var ya; işte onlara hem Allah lanet eder hem de (bütün) lanet ede(bile)nler lanet eder.2Çünkü İslâm’ın hakikatlerini gizleyenler; küfrün, batılın gündeme gelmesine ve hâkim olmasına sebep olmuş olurlar.
  • Mustafa Mustafa 8 sa önce
    İtikat sız ve TEVHİD siz dini kim yazdırıyor. ŞİRK BU ÜLKEDE yok kim dedirtiyor. Tarikata bağlı olmayan cennete gidemez kim dedirtiyor.
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu8 sa önce
    Mardinli hoca rumuzluyu bu yazısında dolayı kutluyorum,,,Evet önce Aile ,,Aileden sonra iş devlete kalmış,,Ama bu Okul ve Din Eğitim sistemlerinin Müfredatıyla Ailenin yetiştirmiş olduğu en temiz çocuğu bozuyor daha götü yapıyor,,bunları gördükçe devletimizden ve Hükümetimizden şüpheleniyoruz açıkçası,, Millet yanlız yollarla,köprülerle,, hastanelerle, ilerlemez ,,bunları yaparsın bir doyuma kadar ama ondan sonra sen çökersin...bunları yaparken Ailenin,,Eğitiminde temelini sağlam taşlara oturt,,temeli sağlam olmayan bir devletin ve hükümetin çökmesi an meselesi,,Yoksa tarihe kötülükle anılacaksınız,,, vesselam,,
  • OZAN KIRANOZAN KIRAN9 sa önce
    başlığınız üzerinden gidelim. Ateist kitapları kim yazdırıyor? Kullandığımız internet,cep telefonu,binek araçları vb. araçları kim icat ediyorsa o yazdırıyor. kim cemaatine ,vatandaşına peygamber efendimizin mütevaziliğini anlatıyor, fakirlik üzerinden kazanç sağlıyor ve kendisi son model araçlarla lüks evlerde yaşıyorsa o kişiler yazdırıyor. Çünkü birileri çıkıp sizin yaptığınız gibi gerçeği görecek fakat yandaşlığından olsa gerek gerçekleri tamamen konuşamayacak ve neticede sizin bilerek ya da bilmeyerek yaptığınız kutuplaşmaya sebep olacak. Allahın yaratıcılığını tartışmanın anlamı yok.devamında bunu şu şekilde kullanacak biri çıksa, Sınavda herhangi bir soruya Allah Bilir cevabını veren çocuk tam not almalıdır o halde. Doğal ışık kaynakları yaratılış gereği , bir şeye ihtiyaç duymaz.Bu bilimselliği tanımlamanın içine dini bir terim katmanın ihtiyacı nereden ortaya çıkar?Çünkü bundan nemalanmanız gerekiyor.Bir çiviyi bile imal edemeyen, tüm doğal kaynaklarını Yahudi ve Hristiyan alemine peşkeş çeken sözde Müslüman Arap idarecilerle aynı düşünce içine girmeyin. Deistliğin bu kadar hızlı ilerlemesinin temel sebebinin kendi uygulamalarınızın da katkısının olduğunu unutmayınız...Gerçekçi ve akılcı bir yaklaşım olmadan kimseye yaklaşamazsınız.Hele ki gençler yaklaşmak ve anlamak imkansızlaşır. Yaklaşmak için bir kaç yöntem vardır.biri Yalan söylerek yapılır ki, ancak aldatır ve aldanırsınız! diğer yöntem ise konuşmak ve anlamaktır.sonra fikrinizi söyle gerekirse empoze etmeye çalışırsınız.Allahın varlığını inkar etmeden , bilimin içine yerleştirmek istiyorsak, öne geçmeli ve bilimsel çalışmalrı yapmalıyız
  • ATAKANATAKAN9 sa önce
    YAHU TAMAMDA ZATEN DUNYADAKI BILIMADAMLARININ COGU ATEISTTIR YADA YAHUDIDIR.SIZ HIC GORDUNUZMU UZAYDA APSULLE GEZEN IRAKLI HIBRIT INSANSIZ ARAC IMALEDEN YEMENLI YADA KOK HUCRE NAKLINI BULAN AFGAN YADA ATOMU CEKIRDEKLERINE PARCALAYAN SURIYELI BILGISAYAR GELISTIREN LIBYALI ? BILIMI KIM GELISTIRIYORSA ONUN YAZDIGI KITAP OKUNUR MALESEF ?
  • Hakan BaşaranHakan Başaran9 sa önce
    Ağzınıza sağlık hocam da bizimkiler bu alanda çalışmıyor.Kime ne söz verdilerse.Ekonomi,sağlık,ihale,arsa kaçmaaaaz..
  • ahmed saidahmed said9 sa önce
    MEŞHUR şair Necip Fazıl Kısakürek, 1924 yılında, 20 yaşındayken devlet tarafından bir grup gençle birlikte Paris'e üniversite tahsili için gönderilir.Genç cumhuriyetin boşa harcayacak bir kuruşu bile yoktur o günlerde ama yine de bu gençlere Paris'te rahat yaşayabilecekleri maddi imkanlar sağlanır.okuyup adam olacaklar ve milletin hizmetkaarı olacaklardır..Ancak Necip Fazıl, Paris'te müthiş bir illete yakalanır: Kumar... O artık yeşil çuhalı masaların esiiridir..Bu dramı kendi kaleminden okuyalım:‘‘Bütün bir mevsim Paris'te gündüz ışığını görmedim. Paris'te gündüz nasıldır; haberim olmadı. Gün doğarken yatıyor, gecenin başlangıcında da hafakanlarla yatağımdan fırlayıp kulübe koşuyordum.’’Şair, devletin gönderdiği bütün parayı kumara verir, üniversiteye adımını bile atmaz ve sefil bir hayat sürer.1925 yılında bir gün Paris'e bir müfettiş gelir ve kendisine Ankara'nın kararını bildirir:‘‘Vekálet, sürdürdüğünüz hayat bakımından tahsisatınızı kesiyor. İşte son aylığınız ve memlekete dönüş paranız.’’Bir zarf içinde şaire 2000 frank para, bir Paris-Marsilya tren bileti ile Marsilya-İstanbul ikinci mevki kamara bileti verir.Şairin kumar tutkusu o boyuttadır ki, müfettişten ayrılır ayrılmaz kumarhaneye koşar ve bütün parasını kuruşuna kadar verir. Perişandır.Daha sonra yazacağı ünlü ‘‘Kaldırımlar’’ şiirini içinde biriktire biriktire saatlerce yürüyerek oteline döner. Odasındaki aynanın karşısına geçer ve ağlamaya başlar:- Allahım beni kendi kendimden kurtar...Sonunda arkadaşları para toplarlar ve zorla Marsilya trenine bindirirler.Marsilya'da iner inmez doğru bir kumarhaneye koşar, arkadaşlarının topladığı 200 frangı da kumara verir. Artık meteliksizdir. Aklına ikinci mevki biletini güverte ile değiştirmek gelir. Hemen bunu yapar, aradaki farkı alıp kulübe koşar. Onu da bırakır yeşil çuha kaplı masalara...Çaresiz Türk Konsolosluğu'na başvurur. 1000 frank verirler. Onu da götürüp kumara verir.Son geceyi aç bi ilaç geçirir. Ertesi gün vapura atlar ve Türkiye'ye döner.Kumar tutkusu onun geleceğini karartmış, eğitimini engellemiştir.Bu tutku onu yaşamı boyunca bırakmaz. Bu yüzden büyük, ünlü bir şair olmasına rağmen iki yakası hiçbir zaman bir araya gelmez.* * *Necip Fazıl'ın ilginç yaşamından özetlemeye çalıştığım bu bölümü şairin anılarını topladığı ‘‘Babıali’’ adlı kitaptan aktardım.Şair, bu kitapta kumarın ne büyük bir illet olduğunu, en ince ayrıntısına kadar anlatır. Şair tutulduğu bu illeti kendi kendine şöyle itiraf eder:‘‘Sen yalnız meçhulü kurcalamak şehveti yüzünden kumara yakalandın.İŞTE ÜSTAD ÜSTAD NAARALARIYLA GÖKLERE ÇIKARTILAN ÖRNEK ŞAHSİYET BUDUR..ŞİİRİNE TÜKÜREYİM..hayatının taa içine TÜKÜREYİM..1) böyle bir insana hiç rastladınız mı?2) rastlasanız buna insan dermisiniz?İŞTE AK PARTİNİN SIRF BEDİÜZZAMANA NAZİİRE OLSUN DİYE GÖZLERİMİZİN İÇİNE BAKA BAKA,ÜSTAAAAD ÜSTAAAD DİYE GÖKLERE ÇIKARTTIĞI ŞAHIS BU SEFİL ADAMDIR.VE HAYATI BÜYÜK DOĞU MEFKUURESİNİN TAM TERSİ İSTİKAMETTE YER ALMAKTADIR.BİR ADAM Kİ..HAALİ İLE KAALİ TAM BİRBİRİNİN ZIDDI OLA..BU ADAM ROL MODEL OLABİLİR Mİ.OLURSA ONU ROL MODEL YAPANIN BURNU PİSLİKTEN KURTULUR MU.BEDİÜZZAMANIN VE RİSALE İ NURLARIN İSE FETODAN,YENİ ASYADAN OKTAR ŞEYTANINDAN,İSRAİLDEN TUTUN MUTLAK VEKİL OLDUĞUNU İDDİA EDEN ADAMLARA KADAR DÜŞMANLARI VARDIR VE HÜKÜMET BU DÜŞMANLARI FARK EDİP TEFRİK EDECEK YERDE ONU DA GİZLİCE DÜŞMANLARI ARASINA YERLEŞTİRMİŞ VE MÜNAFIKANE ÇALIŞMAKTADIR.BU HÜKÜMET YIKILACAKSA SIRF BU SEBEBLE YIKILACAK VE ENKAZI BİLE KALMAYACAKTIR..
  • Ayşe Ayşe 9 sa önce
    ALLAH razı olsun hocam
  • AHMET GÖKŞENAHMET GÖKŞEN9 sa önce
    ALLAH RAZİ OLSUN DERS KİTAPLARININ DÜZELTİLMESİ ENÖNEMLİ MESELELERDEN BİRİ. BU KONUYU GÜNDEME GETİRMEK ÇOK ÖNEMLİ. İNŞALLAH SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ARTIK BU SORUNU ÇÖZER.
  • Rıfat Rıfat 9 sa önce
    Genç nesil kaybedilmiştir..
  • Tamer YalcinTamer Yalcin9 sa önce
    Maalesef müslümanlar olarak Allah'ı anmaya hatırlamaya ve hatırlatmaya çekiniyoruz. Halbuki her fırsatı değerlendirmeliyiz. Bu her müslümanın görevidir. Bu dünyaya geliş gayemiz Rabbimizi tanımak ve tanıttırmaktır. Şahsen yeri geldikçe öğrencilerime (fizik öğretmeniyim) eserdeki güzellikleri ve hikmetleri gösterip bunların kendiliğinden olamayacağını Allah'ın lütfu, eseri, sanatı olarak vücuda geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Bu konu çok önemli konuyu gündemde tutmakta fayda var. Allah razı olsun.
  • selmanselman9 sa önce
    Ne söylendiğinden önemlisi, ne yapıldığıdır. Kitapta yazılanlar, hayatta uygulanmıyorsa bir hükmü yoktur. Kend,nize sormanız gereken soru şu: Biz neden bu gençlere güzel örnek olamadık..
  • Devrim ÖZİSLAMDevrim ÖZİSLAM9 sa önce
    "Allah yok" demek için ATEİST olmaya gerek yok APTAL olmak yeterlidir.
  • mutmainemutmaine9 sa önce
    EY CB TAYYİP danışmanların boş işlerle mi uğraşıyor, okul kitaplarında Allah yoksa ,birileri çok memnun olur,
  • hüseyin sabazhüseyin sabaz9 sa önce
    yazar ali beyin tespitlerine katılmamak mumkun degil agaç yaşken egilir neslimızın imanlı itikadlı olmasını istiyorsak bu meselelere pür dikkat kesilmemiz ve gerekli tedbirleri almamız lazım yoksa kuru slogan ıle bu gemi yürümez
  • MisafirMisafir10 sa önce
    Felsefe kitabı okumuştum.Kitabi paramparça edip böyle absurd saçma bir dersi tanımadım.Adamlar Yaratana savaş açıyor.Bu kafayla gidilirse Ne Çanakkale ruhu kalır ne 15 Temmuz ruhu kalır.Ateistlerde Suriyeliler gibi vatansız kalır.Içimizdeki beyinsiz ler yüzünden bizleri de helak etme Allahım.
  • sema emine aydınellisema emine aydınelli10 sa önce
    Sayın yazar, "doğa" nedir, "doğa" yaratılandır. Alemlerinrabbı olan Allah doğayı yaratmıştır.Bu gerçekinsan beyninde zaten vardır.Çocuklarımızaalemdeki her oluşumun Allah tarafından yaratıldığını aklı erdiği ilk andan itibaren öğretiriz. Okullardaki fen bilgisi derslerinde, herayrıntıda , "bunu Allah yarattı " dememiz gerekmez.Öğretmenler yeri geldiğinde gerekli bilgileri verirler.Beyaz , beyazdır, sabahtan akşama "Bakın bu beyazdır" denilmez.Çocuğa, boyuna "din, din" diye dayatırsan bu aksi sonuç verir, nitekim ülkemizde de böyle oldu.Yanlış bir mantıktanbaşlarsak işesonuçlar da yanlış olur.
  • hacı bekir genişerhacı bekir genişer10 sa önce
    güzel yazınız için teşekkür ederiz.' muallimlerimiz allahtan bahsetmiyor' diye yanına gelen gençlere bediüzzaman hazretleri 'okuduğunuz fenlerden herbir fen kendi lisanıyla allahtan bahsediyor' muallimleri değil onları dinleyiniz. diye başlayan gençlik rehberi isimli eserinde kainata allah namına mana yı harfiyle bakmayı öğretiyor.ayrıca ilkokul ve ortaokul bilgileri bilimin son noktası değil genel bilinen şeyler. her sene kitap basmak ve dağıtmak israf . dini hassasiyeti olan bir heyet tarafından okul kitapları basılıp yılllarca okutulmalı.
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu11 sa önce
    Sayın hocam bu Eğitim Konularına eğildiğin için Allah sizlerden razı olsun,,hocam istediğiniz kadar yazın, bizlerde istediğimizkader yazalım ve çok yazdık,,Akit Medyası defalarca yazdı,,Kim duyacak ki Başkanın bin derdi var,,Bakanlar hepsi Sağır herkes diyor MENE NE,,,Sayın hocam eğer Sizler bu konuda ciddi iseniz milleti devletin Bekasını düşünüyorsanız10 kişilik bu Eğiti konularında uzman olanlarla beraber hazırlıklı bir dosyaylala gidip Cumhur Başkanın ziyaretine gidim,,Bütün dertlerinizi ve Milletin dertlerini anlatın,,Eğer ciddiyseniz,,Türkiyede,,Devletin ve Milletin Bekasını Sırtında taşıyan 3 Bakanlık var birisi DİYANET,,,ikincisi AİLE,,üçüncü,,MİLLİ EĞİTİM,,,YANLIZBU. ÜÇ BAKANLIK. NEDEN. ACABAHEP. AKSAKLIK. VEPROBLEM. YAŞIYOR. ACABA. NEDEN. ÇÖZÜLEMİYOR. SAYIN. HOCAM. SİZLER. HİÇ. DÜŞÜNDÜNÜZMÜ,,DÜŞÜNEMESSİNİZ.VE. MİLLETOLARAK. DÜŞÜNEMEYİZ.ÇÜNKÜ. SİZLERDE.BİZLERDE BUYENİ. KURULAN.CUMHURİYETİN. ÇOCUKLARİYIZ,, 1000 İslam ve Türk. Medeniyetini bir gecede toprağa. Gömersenin,,DÜŞÜNEMESSİNİZ100 senedirinsanlarımızın beyinler boşalttılar yeni beyinler ürettiler piyasaya sürdüler,,Türk Milleti şimdi Dinini bir görev olarak görüyor ve yapıyor Cennete gideyim değil, Aile kavramları bitmiştir,,!,,,,,aramızda 15 Santimlik bir beton duvar olanlan komşumuzla Allan selamını bie veremiyoruz,,Ana ve Baba kavramı unutulup gitmiş,,kendi babasını anasını,, kız kardeşini Tecavüz eden bir ,,,NESİL,,yetişti,,,BUNLARIN. SORUMLUSU. KİM. DEVLET,,,VE ,,,HÜKÜMETTİR.HOCAM,,, SİZLERDE,,,,UYANIN,,,ARTIK,,BİR SİLKİNİNİN,,,YETER.,,Bütün İslam alemini bitirdiler Bari İSLAMIN. SANCAĞINI. TAŞIYAN. TÜRK. MİLLETİ. BİTMESİN,,,Vesselam,,
  • ahmet yükselahmet yüksel12 sa önce
    BİR ASIRDIR BU MİLLETİN KALBİNE SOKULAN CHP NİN 6 OKU ,60 yıldır BOĞAZINA TAKILAN 5816 URGANI SÖKÜLÜP ATILMADAN BEŞİKTEN MEZARA KADAR İLKE VE İNKILAPLARA İMAN EĞİTİMİ DEVAM ETTİKCE GERİSİ BOŞ TUR.SAYIN YAZARLAR KORKMADAN LAFI GEVELEMEDEN CESURCA KONUŞUN.bU YOLDA ŞAHADETTEN ÖTESİ VAR MI?
  • Mardinli hocaMardinli hoca13 sa önce
    Sayın Ali bey dilinize yüreğinize sağlık Allah cc razı olsun.Çok mühim bir konu değindiniz yüzde yüz haklisin.Çünkü devlette en mühim olan ailedir.Sonra gencliktir genç nesil bozulursa toplum bozulur toplum bozulursa devlet gider bunun için küfür güçlerin hedefleri aileyi yıkmaktır biz müslümanlar olarak ayakta uyuyoruz.Hele küfür güçlerin hedefleri aileyi param parça etmektir.Hükümet ne yapıyor bu yıkıcı hamlelere karşı büyük bir hiç.Ey ak-parti ey hükümet yetkilileri ey devlet başkanımız bu milli eğitimi duzeltmiyorsisiniz kimi bekliyorsiniz?Sizin mesuliyetiniz büyüktür ister kabul edin ister kabul etmeyin.Mili eğitimin görevi imanlı Allahtan korkan milli değerlerde saygılı bir nesil yetiştirmektir.Ama maalesef bugünün milli eğitimi hocamız dediği dinsiz imansız bir nesil yetiştirmektir.Sebeb kim ders kitaplarda ateist evrensellik doldurmuşlar.Çocuk okuduğunu alır böylece bakarsın orta lise mezunu olan bir genç onsekiz ondokuz yaşına gelir.Bu çarpık eğitim yüzünden.O kıymetli sermeyimiz olan gençlerimiz kayib ediyoruz.Eğer o genç Allaha iman etmes se Allahi tanımazsa devlet için millet için ne gibi bir faydası olacak?Böyle yetişen genç aksine devlete karşı millete karşı kin nefret besleyecek ve sonuç çok vahimdir.Mutlaka ve mutlaka bu milli eğitimi düzeltmesi gerekir yoksa nesil bozuluyor toplum bozulursa devlet gider bu kadar yeter anlayana
  • AtıfAtıf14 sa önce
    Sorun sadece fen bilimleri kitaplarında değil. Diğer ders kitaplarında da önemli sorunlar var. Şurası kesin. Mevcut eğitim sistemi sağlıklı, ahlaklı, sorumluluk sahibi, yardımsever vb. nesiller yetiştirmede yetersiz. Hatta tam tersi bir durum söz konusu.Mesela oyun bağımlılığıyla fiziksel ve ruhsal sağlığını kaybetmiş çok sayıda öğrenci var.Bu tarz bağımlılıklar okul ortamlarında yaygınlaşıyor. Orta öğretimini bitirirken ailesinin verdiği ahlaki değerleri yitirenler az değil. Velilerden şunu duyamazsınız.Benim çocuğum gittiği lisede çok sayıda insani değeri kazandı. Aksine benim evladım böyle değildi, böyle yalan söylemezdi, böyle tembel değildi vb. lafları duyarsınız. Anneler babalar teknoloji ithaline hazırlıksız yakalandılar. Bu asla bir mazeret olamaz. Bu anne babalar yaşlılıklarında çok ağır pişmanlıklar çekecekler.
  • Asya Asya 15 sa önce
    Din adamları o kadar akıl, bilgi, metoddan uzak kuran ve sünnete dayanmayan arkaik bir dille sin anlatıyor ki bunun çocuklara ulaşma imkanı asla yok.

Ali Erkan Kavaklı

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