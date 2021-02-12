LGBT gibi sapkın anlayış sporda da var! (2)

LGBT, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini yaygınlaştırmak isteyen anlayışın, neyin peşinde olduğunu anlamak için, üstadımız rahmetli Hasan Karakaya Hocamızın Temmuz 2015’te kaleme aldığı ‘LGBT yürüyüşü… Sanki Lût Kavmi hortlamış, Taksim’e gelmiş!’ başlıklı yazısına okumak gerek. Hasan ağabeyimiz, adı geçen kelimenin her harfinin neye karşılık geldiğini açıklarken, sadece “…yakında ‘Üçüncü Cins’ demeye başlarlar!.. Ne derlerse desinler; Nihayetinde ‘hastalıklı’dırlar, ‘Sapık ve sapkın’dırlar!..” şeklindeki birkaç cümlesiyle bile, bugünleri o kadar güzel özetliyor ki. Adı geçen kelimenin (LGBT) diğer harflerinin taşıdığı mananın felaketini tahmin ederdiniz! Ona rağmen, bugün Boğaziçi Üniversitesi’ne taşınmasıyla gündem olan, sporun içerisine sızdırılmaya çalışıldığı eşcinsel (LGBT) ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sapkınlığının spor vasıtasıyla nasıl yaygınlaştırılmaya çalışıldığı, artık zor değil…

FENERBAHÇE, ALİ KOÇ İLE NEREYE?..

Açtıkları ‘Lût kavminin çocuklarıyız’, ‘İbne dönme el ele, ahlaksız devrime!’ pankartlarıyla, toplumumuzun değerleriyle bağdaşmayan bu tedaviye ihtiyaç duyulan bir hastalık olduğu, LGBT’nin daha fazla yayılmasını önlemek için, eğitimde ve diğer alanlarda olduğu kadar spor alanından da uzaklaştırılması gerektiğini görmekteyiz. Ali Koç’un mevcut başkanı Fenerbahçe’de, geçtiğimiz yıl (2020) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen ‘Nesiller boyu eşitlik’ kampanyasında yapılan açıklamada ‘Kasım 2018’de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Başkanımız Ali Koç’un öncülüğünde Birleşmiş Milletler ile kadın ve kız çocukları için küresel bir anlaşma gerçekleştirdik…’ ifadeleri yer alıyor. İş ortaklığının ana sponsorluğunu ise işletmesi Koç Holding’e ait TÜPRAŞ yapıyor. Proje, masumane olarak görülmesine rağmen, LGBT sempatizanları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sapkınlarının desteğini alması, bu ve benzeri projelerle neyin hedeflendiği, milli ve manevi değerlerin nasıl zedelenmek istendiğini görmek, zor olmasa gerek…

İBBSPOR AS BAŞKANININ BOĞAZİÇİ PAYLAŞIMI?

Koç Grubunun, Fenerbahçe üzerinden yapmaya çalıştığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışmalarının yanı sıra, CHP’nin İBB’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü kurulması teklifi, AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri tarafından ‘Burada LGBT savunulmaktadır. CHP yönetiminin aile yapımızı parçalamasına izin vermeyiz’ diye tepki göstermesiyle reddedilmişti. Sapkınlığı hangi koldan nasıl daha fazla yaygınlaştırabiliriz diye çalışmalarını farklı kulvarlara taşıyorlar. Ekrem İmamoğlu’nun Başkanı olduğu İBB’ye bağlı İBBSPOR’un Başkan Vekili ve Atletizm Şube Sorumlusu Şirin Mine Kılıç (‘Ekrem İmamoğlu Benim Başkanım’ kitabının yazarı), göreve gelir gelmez İBB’de Kadın Atletizm Takımı kurulması ve ‘Toplumsal cinsiyet eşitliğini en iyi şekilde uygulayacağız’ sözlerini hatırlayın. Aynı Şirin Mine Kılıç’ın ‘Aşağı Bakmayacağız-kadınlar, LGBTİ+’lar, gençler, öğrenciler direniyor!’ içerikli sosyal medya paylaşımları, kimlerin ne tür görevler üstlendiğini gözler önüne sermektedir. Sahi, adı geçen Şirin Mine Kılıç’ın künyesinde ‘maratoncu’ ibaresi yer alıyor. Sivil Toplum Kuruluşu olarak isimlendirilen ve 2008 yılında faaliyete geçen ‘Adım Adım Derneği’nin Kurucu Üyesi İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur. Merak bu ya, sormak istiyorum; ‘Adım Adım Derneği ile Şirin Mine Kılıç arasında nasıl bir bağ olabilir acaba?’

‘CİNSİYETSİZLEŞTİRME’YE KİMLER SPONSOR

Gazetemiz Yeni Akit’te Şubat 2020’de çıkan ‘Dev firmalardan ‘cinsiyetsizlik’ propagandası?’ Başlıklı haber dikkatimizi çekiyor. Arayan/anlayan için önemli detayların yer aldığı haber içeriğinin spotu, konuyu o kadar güzel özetliyor ki; ‘Cinsiyetsizleştirme projesinin ilk adımı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği zırvası, ülkemizde ticari faaliyet yürüten birçok uluslararası firma tarafından destekleniyor. Koç Holding, Bosch, Audi, Orkid, Barbie, Dove ve Nike gibi firmalar hazırladıkları reklam kampanyalarıyla ‘eşitlik’ maskesiyle cinsiyetsizlik fitnesini yayıyorlar.” Nokta.