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Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen
1969 yılında Bayburt’ta doğdu. İlköğretim ve Liseyi Bayburt’ta okudu.1994-1998 Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu / Spor Yönetimini bitirdi. 2004 -2005-Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) / Yüksek Lisans Özel Öğrencisi.2016-2018-Gelişim Üniversitesi BESYO /Spor Yöneticiliği Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2000-2002 Bağcılar Ensar Koleji Beden Eğitimi Öğretmenliği.2002-2005 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Uzmanı /ANKARA.2005-2008 İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Spor Uzmanı.2008-2011 İBB Spor Etkinlikleri A.Ş.- Spor Tesisi Müdürlüğü. 2014-2018 İBB Spor İstanbul Engelliler Koordinatörü. Gazetecilik ve Televizyon tecrübeleri: 1993-1995 Foto-Maç Muhabirlik.1995-1997 Bakırköy Postası Dergisi (Spor Sorumlusu) 1995-1997 Fanatik Gazetesi-Anadolu Ajansı (Fahri Muhabirlik). Akit-Anadolu’da Vakit Gazetelerinde Köşe Yazarlığı 1997- Devam Ediyor. İstanbul Büyükşehir Beledisi WEB TV’de Spor Muhabirliği ve 2012 Avrupa Spor Başkenti Program Yapımcılığı. Akit TV’de ‘Spor Sohbetleri’ Program Yapımcı ve Sunuculuğu. Birçok spor branşında hakemlik ve antrenörlük belgesi sahibidir.
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

12 Şubat 2021

Ve 3 Aylar’dayız!
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

12 Şubat 2021

LGBT gibi sapkın anlayış sporda da var! (2)
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

12 Şubat 2021

Filistin’de seçim hazırlıkları
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Ali Karahasanoğlu

12 Şubat 2021

“Madem öyle, işte böyle” denmeli, aynı karar verilmeli!
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

12 Şubat 2021

Diderot efekti ve Mesut Özil
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

12 Şubat 2021

Şeyhülmuharrirîn Ahmet Kabaklı
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Kenan Alpay

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12 Şubat 2021

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Murat Alan
Murat Alan

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12 Şubat 2021

Akademisyenin “hendekçi” olanı makbul

Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

12 Şubat 2021

Vefatının 103. yılında Abdülhamid’ten ibret almak!
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

12 Şubat 2021

Üç Aylar; nefislerimizin ve nesillerimizin ıslâhı için bir fırsattır!
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Vehbi Kara

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12 Şubat 2021

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Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

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Gönül dünyamızı ihmal etmeyelim!
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12 Şubat 2021

LGBT gibi sapkın anlayış sporda da var! (2)

LGBT, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini yaygınlaştırmak isteyen anlayışın, neyin peşinde olduğunu anlamak için, üstadımız rahmetli Hasan Karakaya Hocamızın Temmuz 2015’te kaleme aldığı ‘LGBT yürüyüşü… Sanki Lût Kavmi hortlamış, Taksim’e gelmiş!’ başlıklı yazısına okumak gerek. Hasan ağabeyimiz, adı geçen kelimenin her harfinin neye karşılık geldiğini açıklarken, sadece “…yakında ‘Üçüncü Cins’ demeye başlarlar!.. Ne derlerse desinler; Nihayetinde ‘hastalıklı’dırlar, ‘Sapık ve sapkın’dırlar!..” şeklindeki birkaç cümlesiyle bile, bugünleri o kadar güzel özetliyor ki. Adı geçen kelimenin (LGBT) diğer harflerinin taşıdığı mananın felaketini tahmin ederdiniz! Ona rağmen, bugün Boğaziçi Üniversitesi’ne taşınmasıyla gündem olan, sporun içerisine sızdırılmaya çalışıldığı eşcinsel (LGBT) ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sapkınlığının spor vasıtasıyla nasıl yaygınlaştırılmaya çalışıldığı, artık zor değil…

FENERBAHÇE, ALİ KOÇ İLE NEREYE?..

Açtıkları ‘Lût kavminin çocuklarıyız’, ‘İbne dönme el ele, ahlaksız devrime!’ pankartlarıyla, toplumumuzun değerleriyle bağdaşmayan bu tedaviye ihtiyaç duyulan bir hastalık olduğu, LGBT’nin daha fazla yayılmasını önlemek için, eğitimde ve diğer alanlarda olduğu kadar spor alanından da uzaklaştırılması gerektiğini görmekteyiz. Ali Koç’un mevcut başkanı Fenerbahçe’de, geçtiğimiz yıl (2020) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen ‘Nesiller boyu eşitlik’ kampanyasında yapılan açıklamada ‘Kasım 2018’de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Başkanımız Ali Koç’un öncülüğünde Birleşmiş Milletler ile kadın ve kız çocukları için küresel bir anlaşma gerçekleştirdik…’ ifadeleri yer alıyor. İş ortaklığının ana sponsorluğunu ise işletmesi Koç Holding’e ait TÜPRAŞ yapıyor. Proje, masumane olarak görülmesine rağmen, LGBT sempatizanları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sapkınlarının desteğini alması, bu ve benzeri projelerle neyin hedeflendiği, milli ve manevi değerlerin nasıl zedelenmek istendiğini görmek, zor olmasa gerek…

İBBSPOR AS BAŞKANININ BOĞAZİÇİ PAYLAŞIMI?

Koç Grubunun, Fenerbahçe üzerinden yapmaya çalıştığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışmalarının yanı sıra, CHP’nin İBB’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü kurulması teklifi, AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri tarafından ‘Burada LGBT savunulmaktadır. CHP yönetiminin aile yapımızı parçalamasına izin vermeyiz’ diye tepki göstermesiyle reddedilmişti. Sapkınlığı hangi koldan nasıl daha fazla yaygınlaştırabiliriz diye çalışmalarını farklı kulvarlara taşıyorlar. Ekrem İmamoğlu’nun Başkanı olduğu İBB’ye bağlı İBBSPOR’un Başkan Vekili ve Atletizm Şube Sorumlusu Şirin Mine Kılıç (‘Ekrem İmamoğlu Benim Başkanım’ kitabının yazarı), göreve gelir gelmez İBB’de Kadın Atletizm Takımı kurulması ve ‘Toplumsal cinsiyet eşitliğini en iyi şekilde uygulayacağız’ sözlerini hatırlayın. Aynı Şirin Mine Kılıç’ın ‘Aşağı Bakmayacağız-kadınlar, LGBTİ+’lar, gençler, öğrenciler direniyor!’ içerikli sosyal medya paylaşımları, kimlerin ne tür görevler üstlendiğini gözler önüne sermektedir. Sahi, adı geçen Şirin Mine Kılıç’ın künyesinde ‘maratoncu’ ibaresi yer alıyor. Sivil Toplum Kuruluşu olarak isimlendirilen ve 2008 yılında faaliyete geçen ‘Adım Adım Derneği’nin Kurucu Üyesi İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur. Merak bu ya, sormak istiyorum; ‘Adım Adım Derneği ile Şirin Mine Kılıç arasında nasıl bir bağ olabilir acaba?’
‘CİNSİYETSİZLEŞTİRME’YE KİMLER SPONSOR

Gazetemiz Yeni Akit’te Şubat 2020’de çıkan ‘Dev firmalardan ‘cinsiyetsizlik’ propagandası?’ Başlıklı haber dikkatimizi çekiyor. Arayan/anlayan için önemli detayların yer aldığı haber içeriğinin spotu, konuyu o kadar güzel özetliyor ki; ‘Cinsiyetsizleştirme projesinin ilk adımı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği zırvası, ülkemizde ticari faaliyet yürüten birçok uluslararası firma tarafından destekleniyor. Koç Holding, Bosch, Audi, Orkid, Barbie, Dove ve Nike gibi firmalar hazırladıkları reklam kampanyalarıyla ‘eşitlik’ maskesiyle cinsiyetsizlik fitnesini yayıyorlar.” Nokta.   

 

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Yorumlar

Yozgatlı

Sayın Ahmet Gülümseyen sizin yazdıklarınızı Aynen katılıyorum bunların hepsinin sorusun uşakları olduğunu Net bir şekilde anlattığımız için teşekkür ediyorum Allah Imaniza ve kaleminize güç kuvvet versin
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Salih

Feminist bir Türkiye kuruluyor.Uzaya gidecek kişi bile kadın.Milat gazetesinde basörtülü bir yazar miras,nafaka ve kadının çalışma hayatındaki yeri ve annelik konularındaki ayetler yeniden değerlendirebilir diyebiliyor.Kızlarımız güreştirilip,ata sporumuz değersizleştiriliyor.3 çocuk söylemi çoktan unutuldu.Cinsiyet eşitliği tamamen yürürlükte.Evlilikler değersizleşti ve azaldı.Boşanmalar gözde bugünlerde.Nüfusumuz yeride saydı.Hatta İstanbul 55 bin azaldı.Üstadın sözü gibi"Karayel bir kıvılcım,simsiyah oldu ocak.Gün doğmada anneler ne zaman doğuracak"mi olacak,yoksa erkeklermi doğuracak?Hükümetimizin kadın ve aile politikalarını acilen gözden geçirmesini istiyorum.Yoksa bırak Ay'a inmeyi,ata dahi binemiyeceğiz.
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