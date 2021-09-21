  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak
TÜM YAZILARI
Abdullah Yıldız
Abdullah Yıldız

Abdullah Yıldız

21 Eylül 2021

Gerçek bağımsızlık manevi bağımsızlıktır
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

21 Eylül 2021

Tamam ben yanıldım!

Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

21 Eylül 2021

Cuma Dergisi’ni kapattıran Av. Şahin Mengü’nün ardından!
Emrah Savcı
Emrah Savcı

Emrah Savcı

21 Eylül 2021

Kuntz geldi diye bir bardak suda fırtına koparmayalım!..
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

21 Eylül 2021

Eşrefoğlu Rumi Hz.lerinde Kahvaltı
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

21 Eylül 2021

Erdoğan’ın ABD seferi!
Sabri Balaman
Sabri Balaman

Sabri Balaman

21 Eylül 2021

Yozlaşmış kafalar, hakikat gerçeğini göremezler…
Almanya'nın başbakan adayından dikkat çeken 'Türkiye' çıkışı!
Dünya

Almanya'nın başbakan adayından dikkat çeken 'Türkiye' çıkışı!

Almanya Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, Türkiye'nin NATO üyesi olarak ve Avrupa ile birçok alanda yaptığı iş bir..
Fırsatçılar harekete geçti: Yüzde yüz zam!
Ekonomi

Fırsatçılar harekete geçti: Yüzde yüz zam!

Fahiş kira artışlarının ardından şimdi de yurt fırsatçıları çıktı. Türkiye genelinde bazı özel yurtlarda yüzde 100'e varan zamlar yapıldığı ..
Gürkan Zengin'den CHP'li vekile dış politika dersi
Gündem

Gürkan Zengin'den CHP'li vekile dış politika dersi

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Gündem programı konuklarından gazeteci Gürkan Zengin, CHP Dış İlişkiler Sorumlusu Ünal Çeviköz'ün en son y..
Irkçı Ümit Özdağ'ın partisinden ağır provokasyon!
Siyaset

Irkçı Ümit Özdağ'ın partisinden ağır provokasyon! "Suriyeliler saldırdı" dedi, gerçek çok başka çıktı

Irkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik, Suriyeli bir erkeğ..
Bakan Fatih Dönmez duyurdu... Türkiye ekonomisine 7 milyar TL'lik dev katkı
Ekonomi

Bakan Fatih Dönmez duyurdu... Türkiye ekonomisine 7 milyar TL'lik dev katkı

Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürün gün ışığına çıkarıldığını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yan sektörlerle birlik..
Sakarya’da belediye otobüsü alev alev yandı!
Gündem

Sakarya’da belediye otobüsü alev alev yandı!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü alev topuna döndü. Otobüsün içerisinde yolcu bulunmaması olası bir facianın..
Meteoroloji gün verip uyardı! Kar geliyor
Yaşam

Meteoroloji gün verip uyardı! Kar geliyor

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, çarşamba gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıklar düşecek. Perşembe günü düşen sıcaklıklarla beraber..
O devlet başkanı dünyaya duyurdu! ‘Ben diktatörüm’
Dünya

O devlet başkanı dünyaya duyurdu! ‘Ben diktatörüm’

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini dünyaya "diktatör" olarak tanıttı.
ABD'li uzmanlar açıkladı: Rusya'nın hedefindeki ülke ortaya çıktı
Dünya

ABD'li uzmanlar açıkladı: Rusya'nın hedefindeki ülke ortaya çıktı

Rusya'nın askeri tatbikatında kullandığı silahlar uydularla tespit edildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD'li uzmanlar, "Uzayd..
Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım! TEKNOFEST'te görücüye çıkacak
Teknoloji

Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım! TEKNOFEST'te görücüye çıkacak

Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk DİHA'sı TEKNOFEST'te görücüye ..

Tamam ben yanıldım!

21 Eylül 2021


Abdurrahman Dilipak İletişim: [email protected]

Evet, ben yanıldım, siz haklısınız. Maske takmak gerek. Hatta tek maske yetmez iki maskeyi üst üste takalım. Bir de separatör takalım, hani şeffaf, mikadan bir siperlik var ya ondan.

Bu kadar bilim adamı, siyasetçi, bürokrat, gazeteci, meslek odası filan yalan mı söylüyor! Bunları bilmiyor olabilirler mi! DSÖ, FDA’dan daha mı akıllıyız biz!

Tamam, baktım, ama bu maske işinde birtakım yanlışlıklar gördüm. Mesela maske takanın başına bone, eline eldiven de takması gerek. O maske mikroplu olduğu için onu çıkarırken elinde eldiven olmalı. Madem korunuyoruz. Bu mikrop saç dibinde de yaşar, gözden de bulaşabilir. Saç dibinde rutubet de var protein de. Onun için bone şart. Gözden de bulaştığına göre, korumalı, hani şu kaynak yaparken kullanılan gözlük gibi herkesin gözlük de takması gerek. Zaten o maskelerin üstünden sıcak nefesinizi gözünüze üflüyorsunuz. Hem de maskede yoğuşan mikrobu, karbondioksitle birlikte, sıcak bir şekilde gözünüze üflüyorsunuz bu çok tehlikeli. Bu mikrop, karbondioksit kokteyli sıcak hava gözünüzde CoVID dışında retina sertleşmesine, gözünüzde yanma, batma, kaşıntıya sebeb olur. Allah korusun katarakt olursunuz. Ama ha, herkes gözlük takmalı, separatör de korumaz gözünüzü.

Zaten maske takarak CoVID’den korunmak için daha fazla karbondioksit ve daha az oksijen almayı kabul ediyoruz mecburen. Ama bilelim ki, dünyada daha az oksijen alarak daha sağlıklı yaşayan hiçbir canlı türü yok. Siz evde elektrikli süpürgenizin hortumuna o maskeyi takıp çalıştırın bir bakalım. Unutmayın sizin ciğeriniz o süpürge kadar güçlü hava alıp vermez. Hele o maske çok sağlıklı malzemelerden yapılmamışsa, yokuş çıkarken ani nefes alıp verişlerde akciğere sentetik elyaf partikülleri atacak olursa Allah korusun akciğerinizde kist oluşabilir, dikkatli olalım. Eğer maskenizde başka kimyasallar ya da Grafen gibi atomik boyutta malzemeler kullanılmışsa, yine sağlık peşinde koşarken ölümle burun buruna gelebilirsiniz.

Bakın o kullanılmış maskeleri masaya, cebinize koyup, kolunuza takmayın ve çöpe atmayın. Bu CoVİD, bir yarasa Çin’de bir ormanda uçarken havada pisleyince, onun pisliğinin bulaştığı karıncayı yiyen, karıncayiyeni avlayan bir Çinli de onu avlayıp, canlı havyan pazarında satınca, onu alan restoranttan bir Çinli de onun etini yiyince kaptı bu hastalığı (BBC’nin yalancısıyım)!!. Bakın o maskeyi çöpe atarsanız kedi köpeğe bulaştırırsınız, oradan da bütün mahalleye yayılır.. Aman ha! Bu iş şakaya gelmez. Hem o zavallı çöp toplayanlara bulaşırsa ya. Tamam NATO toplantısında dikkatsiz davranıp maskelerini ceplerine koydular. 30 Ağustos’taki Anıtkabir töreninde de aynı yanlış yapıldı ama bir daha dikkat ederler inşallah, yorgunluktandır, o sayılmaz! Bir hatırlatma daha, maske takmadığınız için hastalığa yakalanıp ölme ihtimaliniz, bu ülkede arı sokup ölme ihtimaline eşit, siz isterseniz, bir de arıcıların kullandığı elbise var ya, ondan edinin ve onu giyip dolaşın. Sağlık önemlidir.

Size, “İdlip’te göçmen kamplarında, ne maske, ne sosyal mesafe, ne PCR ve ne aşı ne de hasta yokmuş” gibi haberler getirirlerse sakın inanmayın. Siz DSÖ, FDA ve onların yönlendirdiği Sağlık Bakanlığının açıklamalarına inanın. Öyle herkesin sözüne inanılmaz.

Ha! Dikkat edin, yarım saatte bir maske ve eldiveniniz değiştirin bir köşeye gidin rahat nefes alın. Yoksa maskenizde yoğuşan mikrobu daha çok soluyarak daha çabuk hasta olabilirsiniz. Daha çok bulaştırabilir, hastalığı daha ağır geçirebilirsiniz. Bu konuya kimse dikkat etmiyor. Tek seferde yarım saat, toplamda maskeli olarak en fazla iki saat durabilirsiniz. Yoksa, oksijen yetersizliği ve karbondioksit zehirlenmesine kadar gider bu iş. 

Bakın uzun süre maske taktıktan sonra sakın Cola türü, gazlı içecekler içmeyin. Onlarda karbondioksit var ve uzun süre maske taktıktan sonra aşırı şekilde bu tür içecekleri içerseniz, karbonmonoksit gazı sebebi ile zehirlenebilirsiniz.  Kandaki hemoglobinin %20’si karboksihemoglobine dönüştüğünde, baş dönmesi, baş ağrısı ile başlayan ilk belirtiler, oran %50’ye çıktığında bilinç kaybı, %60-70 civarında ise ölüm gerçekleşir. Aman dikkat.

Başka neye dikkat etmeniz gerek. Evet tabii, Covid-19’un, “sessiz” veya “mutlu hipoksi” olarak da bilinen oksijen yetmezliği birçok sağlık sorununa sebeb olabiliyor. Özellikle de akciğer yetmezliği, üst solunum yolları hastaları, alerjik bünyeye sahip olanlar ve astım, Alzaymır, Koah hastaları için. Araştırmacılar, vücudun oksijen seviyesinin anormal derecede düşük olduğu ve uzun süre boyunca tespit edilmezse hayati organlara geri dönülemez şekilde zarar verebiliyor. Nature Communications dergisinin baş yazarı biyomedikal Mühendis Jacob Herrman CoVID’19 hastalarının akciğerlerinde ani gelişen birtakım biyolojik mekanizma kombinasyonunun da oksijen yetmezliğine sebep olduğunu söylüyor. Yani yeteri kadar oksijen almazsanız daha çabuk hasta oluyorsunuz ve hasta olduğunuzda da CoVID bu süreci daha da olumsuz yönde etkiliyor. (Ben demiyorum, onlar diyor. Zaten ben desem komplo olur, onlar deyince bilim oluyor). Bu arada kış geliyor, siz siz olun yağmurlu havada maske takmayın. Zaten sıcak rutubetli nefesiniz yeteri kadar maskenin gözeneklerini kapatıyor. Bir de ıslak maskeyi kullanıp, başınıza bela almayın. Çocuklarınız koşup oynarken maskelerini çıkarın. Zaten takmayın, çünkü çocuklar maske kurallarını bilmez ve uygulayamazlar.

Bizim büyüklerimiz “Atma Hamidiye atma, şapka da giyeceğük, vergi de vereceğük” demişler. Şimdi bizden istenen “Maske de takacağız, PCR de yaptıracağız, Aşı da olacağız” dememiz mi, onu bilmiyorum. Hani anladık, hem mecburuz, hem de sorumluluk bize aid. 

Eee, büyüklerimiz bizden iyi bilir. Hepsini anladım da “Mecbur değiliz” de, o zaman sokağa çıkamayacağız nerede ise, Adam Ankara’dan İstanbul’a yürüdü ya hu! Bakın bu kurallara uymazsanız maske sizi korumaz. Daha çok bulaşa sebeb olursunuz, daha çabuk hastalığa yakalanırsınız, daha ağır geçirirsiniz. Aşı da sizi korumaz, eğer üst solunum yolları hastalığı, kalp, tansiyon, alerji gibi hastalıklarınız varsa sakın maske takmayın, sizin için ölümcül olabilir. Bunları bilmiyor, ya da bunlar size söylenmemiş olabilir.

Neyse maske takanlar, sık sık açık havada derin derin nefes alın.. Öksürün, hapşurun. Sonra Elhamdülillah deyin. Yılda bir iki defa grib olmak şifa vesilesidir. Vücudun öz savunma mekanizması güçlenir. Sigara, alkol gibi zararlılardan uzak duralım. Boğazınız temizlensin. 

Bol bol da “Lahavle çekin, ki sabır taşı çatlamasın. 

Sabredelim ve sabrı tavsiye edenlerden olalım diye, selâm ve dua ile.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet Şerif (Allah'ın memnun oldukları ne yaptı?)

Değerli hocam Rabbimiz şöyle buyuruyor "Şuara Suresi, 80. ayet: "Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur ) Evet Rabbimiz şifayı nasıl verir bir de bunun üzerine düşünelim.Değerli hocam şeytanın ve ona teslim olanlar fitne ateşi yakcaklardır.Allaha kulluk eden o ateşi söndürmekle mükellef tır. Bunu da en güzel dile yapmalıdır.
  • Yanıtla

Mehmet Şerif (kapari)

Ne olur bu bitkiyi bir araştırın
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay