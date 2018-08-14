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Şu FETÖ yapılanmasını yeniden araştırsak

14 Ağustos 2018 Salı

FETÖ yapılanması ile ilgili birçok yeni bilgiye ulaşıldı, ama daha hiç kapağı açılmamış konular da var bu arada.

Geçen gün Nurettin Veren yazdı, ben de destek veriyorum. Bu defa Cumhurbaşkanlığı tarafından bu konu ile ilgili DDK başkanlığı çatısı altında yeni bir araştırma komisyonu kurup, hem mahkeme belgeleri, iddianameler, duruşma tutanakları yeniden incelenmeli, hem de itirafçıların verdikleri bilgiler, kişilerin adları gizli kalmak sureti ile yeniden değerlendirilmeli. Emniyetteki ifadeler, MİT ve emniyet istihbarata ulaşan bilgiler yeniden toplanmalı. O da yetmez, bu konu ile ilgili olarak Nurettin Veren gibi mutlaka dinlenmesi gerekirken dinlenmeyen bir sürü isim var, onlar da dinlenmeli.

Mesela beni de çağırmadılar. Oysa benim anlatacaklarım vardı.

Eski dinlenen kişiler de, eldeki veriler toplandıktan sonra, ilişkilendirilmiş bir veri tabanında sorgulandığında, çelişkili ifadeler üzerinden yeni sorgulamalar yapılabilir..

Bu işin, Media, Mafia, Sermaye, Siyaset, Bürokrasi, STK ayağı ayrı ayrı sorgulanmalı. Bu işin finans, uluslararası ilişkiler ve örgütlerle ilgili ayağı önemli.

Henüz bu yapı içinde “kim kimdir” tam olarak bilmiyoruz. Hâlâ siyasette, bürokraside varlıklarını sürdürüyorlar. Böyle bir çalışma olmadan tam bir temizlik mümkün değil.

Bir AF çıkacaksa da, çıkmadan bu gerçeklerin ortaya çıkması gerek. Yoksa bir Af ile bu gerçeklerin üstü örtülürse bu hainler döner geri gelirler, yine gelirler..

Görüyorsunuz hâlâ birileri kaç planı yapıyor. İçeridekiler dışarı çıkarılıyor, sonra onlar da ortadan kayboluyorlar..

Veren’in şu görüşlerine aynen katılıyorum: “Şimdi yeni Türkiye, yeni hükümet ve Başkanlık sisteminde, bence yapılması gereken en önemli iş, FETÖ ile mücadele karargahında yeni meclis ve yeni bakanlıklarla, FETÖ ve darbe ile Mücadele Araştırma Komisyonu yeniden, güvenilir ve bu örgütün iç yapısını, stratejilerini ve taktiklerini bilen, uzman kişilerle yeniden kurulmalıdır. Pek çok itirafçı ve eski FETÖ’cülerden bilgiler alınıp, dünyanın değişik yerlerinden Türkiye’ye geri dönmek isteyen pişmanlık ve itirafçılık yasasıyla FETÖ’den kurtulmak isteyenler, bu kurulacak olan komisyona gelerek de pek çok bilgi verebilirler. Daha önceki yıllarda Genelkurmayda vermiş olduğum FETÖ ile ilgili çok önemli bilgiler olmasına rağmen, 8 saatlik bu görüntülü ifadem 2006’dan 2017 yılına kadar, yani 11 yıl ortaya çıkmadı. Daha sonra 2017 yılında Sözcü gazetesi bu kasetin bulunduğunu, Nurettin Veren’in ifade kasetinin kaybolmadığını, şu anda Ankara Cumhuriyet Savcılığının adli emanetinde bulunduğunu açıkladı.”

Veren’i beğenirsiniz, beğenmezsiniz, verdiği bilgileri kabul edersiniz, etmezsiniz, ama önce dinleyin. Veren’in dinlenmemesi bir skandaldır. Birilerinin bunun sebebini açıklaması gerek.

Ben 1991’deki Fuller görüşmesi ile ilgili bir şeyler söylüyorum, 28 Şubat’la ilgili bir şeyler söylüyorum, niye kimse oralı olmuyor. Çünkü bazı gerçeklerin ortaya çıkması birilerinin işine gelmiyor.

Türkiye FETÖ ile ilgili bu süreçte elde ettiği bilgi ve belgeleri komşuları ve bu örgütün örgütlü olduğu ülke yöneticileri ile paylaşması gerek ki, bizim katlanmak zorunda olduğumuz güçlükler onlar için baht kaynağı olsun.

Bakın ABD de bugün benzer bir durumla karşı karşıya.

Geçen gün İranlı bir entelektüel ile konuşuyorduk. “Siz bizim Ambargo sürecinde yaşadığımız tecrübeye muhtaçsınız, biz de sizin FETÖ ile mücadelenizdeki tecrübeye muhtacız. İran’da da benzer bir durum sözkonusu, belki 100.000 kişinin bu tehlikeden kurtulmak için devlet bürokrasisi ve piyasadan ayıklanması gerek.”

AA’dan geçen gün şöyle bir haber geçti: Amerika merkezli Orduda Dini Özgürlük Vakfı (Military Religious Freedom Foundation) Kurucu Başkanı Mikey Wienstein, “Donald Trump’ın seçilmesi ile beraber köktenci ve fundamentalist Hristiyanların ve özelde Evangelistlerin Amerikan ordusunda oluşturmaya çalıştırdıkları dinsel bağnazlıkların yükselişe geçmesi ülkede ‘ulusal güvenlik tehdidi’ oluşturuyor” dedi.

Dün TSK’nın karşı karşıya kaldığı FETÖ-BÇG benzeri bir tehditle bugün Pentagon karşı karşıya. Evet ordular da ele geçirilebiliyor. Dini muhteva itibarı ile bu iş daha çok FETÖ’ye benziyor. Amerikan FETÖ’sü ise Evengelist’ler.

AA’nın haberinde ayrıca, bu hareketin, sınırdışındaki ABD askerlerinin bulunduğu ülkelerde de tehlikeli misyonlar üstlendiği vurgusu yapıldıktan sonra şu bilgiler veriliyor: “ABD ordusunun uzun süredir kökten dincilerin -yani Hristiyan  hakimiyetçileri, dominyon (Christian Dominions) ve Hristiyan yeniden yapılanmacı  (Christian Reconstructionists) grupları - Warrior Jesus olarak tanımladıkları  Hazreti İsa’nın, İslam’a karşı olduğuna inanan fikirlerle beslendiğini” söyleyen  Wienstein, “Ordunun içine sızan bu gruplar Amerika’dan başlayarak, yeryüzünde  ‘Tanrı’nın egemenliğini’ kurduklarına inanıyorlar” dedi. Florida Kiliseler Birliği Başkanı Dini Lider Russell L. Meyer, 1960’larda Felsefeci R.J. Rushdonny tarafından Amerika’da  yayılmaya başlayan “Dominyon teolojisinin” (Hristiyan Hakimiyetçileri) şimdilerde  Amerika’da tekrar yaygınlaştırılmaya çalışılan bir ideoloji olduğunu belirtiyor. Wienstein, “Donald Trump’ın seçilmesi ile beraber köktenci ve  aşırılıkçı fundamentalist Hristiyanların ve özelde Evangelistlerin Amerikan  ordusunda oluşturmaya çalıştırdıkları dinsel bağnazlıkların yükselişe geçmesi  ülkede ‘ulusal güvenlik tehdidi’ oluşturuyor.’ değerlendirmesinde bulunuyor.”

ABD’nin bu gidişatından seküler çevreler de dindar çevreler de rahatsız. Trump’ın bu İslam dünyasına yönelik politikalarının da aslında bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir.

Evet ABD’de bir “Amerikano FETÖ” tehlikesi ile karşı karşıya. Bu da yeni bir 11 Eylül demek. ABD’li Demokratlar, bu beladan kurtulmak istiyorlarsa önce Türkiye’deki FETÖ belasını incelemeleri gerek. Çünkü Evengalistlerle FETÖ’cüler tencere kapak gibiler. FETÖ, bir bakıma onların “Dominyon işgüderi”dir. Selâm ve dua ile.

 

YORUM YAZ

  • Rauf DenktaşRauf Denktaş8 sa önce
    Herşeyi devletten beklemeyin sayın Dilipak, biraz da kendiniz araştırın. Kim nerede ne yapmış kim kimleymiş ne demiş bunları not edip devlete bildirin hatta suçluyu yakalayıp hapse atın. Herşeyi devlet yapsın demekle olmaz öyle.
  • melih53melih534 sa önce
    bir basit soru.şirketiniz olsa.iştirakleri borsaya kote olsa.bi tanesinde mesela borsada borsa payları üğzerinde tesadüfi**bir baskı başlasa birisi toplasa*toplasa** sizde üzülseniz ya dur paran kalmamıştır sana birazda te ememtüüödeyeyimde onunlada git hise al tamamen beleşe ortaklık payın artsın**sonra finalde bu toplayanın hisse payı solo bazda sizi bile geçse..sonra yönetime girsa masada karar vericilwerden biri olsa.**sonra siz bu şirketteki bu başarılı operasyonları gerçekleştiren yöneticileri diğer halka açık şirketlerinize atasanız..aaa tesadüf oradada baskılamalar hisse çöküşleri başlasa****şimdi diyeceksinizki hiç bir şirket izin vermez..**tabi vermez .ama şirket çalışanların elindeyse patron mesela aslında halksa**mesela dedik...önemli araştırın hocam..birde bu el değişimler kimin zamanı başlamış...**?*ülkemizin hangi döneminde..bide mevcut yöneticilerin eski işlerine bakın ne aşamada.***
  • Ahmet DoruatlıAhmet Doruatlı2 sa önce
    Abi mediamafia niçin böyle yazıyorsunMedya Mafya yazmamanın özel bi nedenivarmı
  • AdaletAdalet2 sa önce
    Adalet herkese lazim. Sahte itirafcilarla sahte ifadelerle sahte belgelerle ihraç edilip vatanına milletine ve devletine kusturulen ve hala adalet bekleyenler ne yapacak
  • Osman ÖzkanOsman Özkan13 sa önce
    evet feto terör örğütünün yeniden özel bir birim tarafından incelenip yeni bir mahkeme sürecinin başlatılması ülkemiz milletimiz ve tüm islam alemi için çok acil önemli ve asla ihmal edilmemesi gereken bir konudur.çevremizde o kadar ilğinç olaylar anlatılıyor,ki şaşırmamak elde değil bu nedenle sayın dilipakın feto terör örgütünün yeniden araştırılması konusundaki görüşlerine aynen katılıyorum
  • ali veliali veli4 sa önce
    fetö konusunda birde atılıp dönenler meselesi var. atıldı herkes vaay bu da fetöcüymüş dedi tavır aldı. atılan bu adam döndü görevinin başına o da diğerlerine tavırlı. bir de makam yükseltti amir oldu...ooohhh.. ne ala...fetö cü geldi görevinin başına döndü bir de başımıza müdür oldu görüşü hakim... yani vatandaş devlete küskün ve kızgın. zaten fetö cülerin temel özelliği gizlilik, riyakarlık, yalancılık, kumpascılık, hırsızlık, ajanlık vs vs değil mi? (olumsuzluk namına ne yazsan uyuyor) . . . . benim görüşüm ise 17-25 aralık yargı darbesi girişimi sonrası değerlendiriliyor diye düşünüyorum. bu tarihten sonrafetö ye çalışmaya devam etmişse cezayı hak etmiştir. yok fetö ye çalışmamış ama onlara da tavır da koyamamış fetö cülerle çalışmaya devam etmiş ise onlar da en azından yönetici makamına getirilmesin, göz önünde olmayan, pasif yerlerde istihdam edilsin.
  • OMER FARUKOMER FARUK10 sa önce
    Fetönün ...
  • Yunus 16Yunus 166 sa önce
    BAŞKANIMIZ İSTEĞİ BİZİM İÇİN EMİRDİR. AZ ÖNCE ALTIN HESABIMI TL YE ÇEVİRDİM 48 BİN TL VATANIMIZA MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN. LAKİN TEKRAR SÖYLÜYORUM GAVUR PARASI HİÇ KULLANMADIM, FAİZ YEMEDİM. BİZ HAC VE EVLATLARIMIZIN DÜĞÜNÜ İÇİN DEVAMLI TL DE Mİ DURACAĞIZ? BU KONUDA YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ. AYRICA HAC PARASI BİR KİŞİ 17- 18 BİN TL OLMAZ DİYORDUK ÇOK FAHİŞ DİYORDUK, ŞİMDİ 25 - 30 BİN Mİ OLACAK? ALLAH TAN KORKUN.! DİYANETİ FETÖ DEN TEMİZLEYİN. İNŞAALLAH DİYANETİN O PARALARINDAN FETÖ YE GİTMEMİŞTİR.
  • ali veliali veli10 sa önce
    sayın yazarı takdir ediyorum hak yolunda yolun açık olsun. ihlaslılar Allah yolunda tez zamanda kazansın inşallah. çevremde gördüğüm kadarıyla fetö cüler hala diriler umutlular ve mutlular reise çok öfkeliler. açıktan fetö cülük yapmıyorlar. laf cambazlıklarına diyecekyok. inandırıcı da oluyorlar. en azından aile cevresini yakın çevresini inandırıyorlar. . . geçmişte aktif fetö cü olupta serbestçe dolaşan o kadar çok kişi var ki.!. fetöcülerden insanlar hala korkuyor, çekiniyor. fetö karşıtları bile fetö aleyhinde uluorta heryerde konuşmaktan çekiniyor. ancak güvendiği kişiler olursa konuşuyor.. . fetö nün suçları bile"bu hükümet sayesinde bu kadar güçlendiler" diyerek hükümete yıkılıyor. devlet önce dostunu düşmanını iyi ayırması gerekir. fetö cüyü yakalama işini fetö cüye verirsen yakalar mı? . . devletin beni de dinlemesini isterim. ben de fetö uzmanı oldum.
  • maraşlımaraşlı4 sa önce
    Hocam s.a. , Bataklığı kurutmadan sivrisineklerden kurtulamazsınız. Önce gerçekten bir milli eğitim sistemine geçmez ve kendi dini ve milli değerlerinize sahip adamlar yetiştirmediğiniz sürece bu tür örgütler bitmez gider fetö , gelir metö , setö , çetö , bugün bunlarla uğraşırsınız yarın süleymancısı , hacısı hocası mahmudu ahmedi sonu gelmez , önce insanlara ahlak aşılamanız gerek , ahlaklı insan yetiştirmeden dindar insan yetiştirmek maalesef para etmiyor. peygamberimiz sav. dediği gibi ben güzel ahlakı tamamlaamaya geldim. Piyasa ahlaksız dindarlardan bu yüzden geçilmiyor. Baksanıza hala çoğu fetöcü yanlışının farkında bile değil , doğru yaptıklarını sanıyor zavallılar. 73 fırkaya ayrılmış bir ümmetin doğru yolda olanı hangisi ,biliyorsanız bizide bilgilendirin. selametle
  • Mesut YıldırımMesut Yıldırım3 sa önce
    Üstadım şu fetoculere TULUMU , Dikimevinde UNUTTURDULAR. Hatırlatır mısınız?!!!
  • Mesut YıldırımMesut Yıldırım3 sa önce
    Üstadım şu fetoculere TULUMU , Dikimevinde UNUTTURDULAR. Hatırlatır mısınız?!!!
  • ali veliali veli1 sa önce
    bugün yazılarım yayınlanıyor onun için yöneticiye teşekür ediyor ve tekrar yazıyorum. geçmişte amir müdür makamına gelen kişilerin arkasında mutlaka milletvekili, bakan, il başkanı veya hükümetin belediye başkanından birisinin referansı olması gerekiyor değilse yönetici olunamaz deniyor bana da mantıklı geliyor. şimdi fetöcülerin yönetici konuma gelmesinde referans sahibi olanlardan da bunun hesabının sorulması gerekir. fetöcü olduğunu bilerek kefil olmuşsa cezası kesilmeli, yok bilmeden kefil olmuşsa gaflet ve delaletinin bedelini ödemeli geri hizmete çekilmeli. herkes hatasının bedelini ödemeli 250 şehidin 2200 yakın gazinin hakkı için bu da yapılmalı
  • Yunus 16Yunus 169 sa önce
    MALESEF FETÖ İLE MÜCADELE ASKER POLİS VE YARGI İLE SINIRLI KALDI? SİYASİ LERLE VE KAMU KURUMLARINDA YÖNETİCİ DURUMUNDAKİ KİŞİLERE DOKUNULMADI? ( ilk başta 28 bin ÖĞRETMEN de FETÖ nün MAHKEMELERİ KİLİTLEME OYALAMA YEMİYDİ) FGÜLEN SİYASETTE MAHALLE İLÇE İL TEŞKİLATLARINDA ÖRGÜTLENDİ, SONRA BAŞKANLIKLAR, MİLLET VEKİLİ VE BAKANLIKLAR. YANİ FGÜLEN BAKANLARIN BAŞKANLARIN ADINI BELİRLEDİ ONLARDA KURUMLARDAKİ MÜDÜRLERİ BELİRLEDİLER.!! YANİ SİYASİ FETÖ YE NEŞTER VURMADAN FETÖ ÇÖKMEZ. YANİ BARINÇ KABADAYI GİBİ ORTADA DOLAŞIRSA FETÖ PES ETMEZ. AK PARTİ TEŞKİLATLARINDA FETÖ KONUŞULMUYOR BİLE BU DA ONLARIN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞUNUN İSPATIDIR. BAŞKAN ERDOĞAN DA BUNUN FARKINDA Kİ, DÖVİZ ALTIN KAMPANYASINI TEŞKİLATLARDAN ÖNCE MEYDANLARI DOLDURAN SAMİMİ AK GÖNÜLERDEN BAŞLATTI....YANİ NURETTİN BEYİ, ABDURRAHMAN BEYİ... DİNLEMEYEN KOMİSYON FETÖ NÜN GÖLGESİNDE KALMIŞTIR. DAHA BİZ FETÖ CÜLERE FETÖ CÜ DEMEYE KORKUYORUZ, ÇİZGİMİZİ KOYAMIYORUZ,...
  • AraştırmacıAraştırmacı7 sa önce
    sayın yazar sizi takdir ediyorum hak yolunda yolunuz açık olsun ama daha seçim öncesi Fetö ile fotosu olan beş kişi milletvekili yapılmadı mı?
  • Adem YıldırımAdem Yıldırım5 sa önce
    bence çoğu kurumun personeli değişmeli; BİMER,CİMER,AKİM,SABİM ve en önemlisi personel daire başkanlığı,,bütün solcular devlete yerleşiyor torpille...fakat akpartili tek kişi giremiyor...bu köşeler hep kontrol edilmeli....
  • HacıHacı5 sa önce
    Kıblesi türbeler olan ve.ehli sünnete suriyede yaptığı bilinen.irani dost etti dilipak.Devlete senin gibi adamlar mahvetti.Irana giden bilirDin sadece.burjuva sınıfında.digerleri ateist olmuş.Iran parçalanmışdilipakHalk dini.baski aracı olarak görüyor.Iran halkının çoğunluğu rejimi ilk hamlede bitirir.Eski hizbullahçılar devlette etkin demekki.
  • YAVUZ SELİM İSTANBULUYAVUZ SELİM İSTANBULU9 sa önce
    SADAKTE !
  • Ali HASETCİAli HASETCİ6 sa önce
    KIYMETLİ AGABEYİM FETO İLE OMUZ OMUZA RESMİ OLUP SON SEÇİMDE BİLE SEÇİLEBİLEN BİR YAPI HALA DEVAM EDERKEN NASIL OLACAK ,NE ZAMAN SİYASİ YAPILANMADA ONLARIN ÜZERİNE GİDİLECEK.HALA BİRÇOK KURUMDA SAKLI KRİPTO ELAMANLARI GİZLENİRKEN ...............................?????? SELAM VE MUHABBETLE
  • Tekin AyvazTekin Ayvaz8 sa önce
    Bence şu an Türkiye'de ne liyakat ne de kayırmacılık en önde değil, ama komedi ve komiklik en önde. Çünkü Damat kontenjanından ekonomi bakanı olan kişi bile ekonomiyi nasıl düzelteceği konusunda konuşurken sözlerine "liyakata önem vereceğiz" diye başlıyor. Komik değil mi şimdi bu? Adam bildiğin Damat ama söylediği şey liyakat :)
  • AAAA5 sa önce
    PİŞMAN OLAN FETOCULARIN GİDECEK BİR YERLERİNİN OLMASI GEREK ONUN İÇİN FETO MAĞDURLARI DİYE BİR DERNEK FETODAN PİŞMAN OLAN YENİ BİR YÜZ TARAFINDAN KURULMALI SONRA BUNLAR FETO NASIL İSTİSMAR ETTİ GERÇEK YÜZÜ DİYE KONFERANSLAR VEREREK ANADOLUYU İL İL DOLAŞMALI BUNLARIN ETRAFINDA PİŞMAN OLAN DÖNMEK İSTEYEN KİTLELER TOPLANACAKTIR TABİ BUNLARA KANUNİ YÖNDEN İTİRAFÇI KONUMUNDA DEĞERLENDİRİLMELİ YANİ ŞU AN FETO TÜM ÜYELERİNİ DARBEYLE HAİN DURUMUNA DÜŞÜRDÜĞÜ İÇİN TOPLUMDAN VE DEVLETTEN TEPKİ VAR VE KONUŞMAK İSTEYENDE KONUŞAMIYOR AMA BUNLAR BİR DERNEK ÇATISI ALTINDA TOPLANABİLİRLERSE TABİ FETONUN PROVAKSİYONUNA ALET OLAMADAN İYİ OLUR VE ÇOK SAYIDA PİŞMAN OLANLAR GELİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM
  • CahilCahil12 sa önce
    Allahın dediği gibi Adaletle yönetiniz gerisi hikaye adaletli olmazsanız size çocuğunuz dhi düşman olur kimseyi kandırmayalım adalet yok memlekette adamı olan herşeyin sahibi söz sahibi güç sahibi makam sahibi para sahibi ticaret sahibi döviz sahibi iktidar sahibi herşeyin başı adalet allah ne demiş yöneticilere adalettli olun allah size adaleti iyliği emreder ama malesef adalet hiç olmadığı kadar yok oldu Türkiyede şimdi allah aşkına herkes kendine basın demeyi bırakında yönetenler kendine baksın biz niye bu hale geldik kime adaletsizlik ettik kime iftira attık allah bizi şimdi pişman ediyor desin hak ile batıl karıştı ne hak ne batıl belli değil bizi yönetenlerde bize doğrumu söyledi şimdi dürüstlük vatanseverlik kardeşlik müslümanlık ahlak sahibi olmayı bekliyorlar zamanında kendileri ne ile meşguldü kimi nereye tayin etti kimi hangi makama tak diye oturttu ehliyet liyakat neden yok edildi sırf sevmiyoruz diye nice insanlar neden işinden edildi bizde alkış tuttuk yeterki bizden olsun diye herşeyin arkasında durduk vallahi gerçekler ortada ama gören gözümüz yok şeytan bizi allah ile aldattı faiz kumar zina bina alkol hepsini istemezken hepsi daha fazla azdı sebebi başkası değil biziz zulüm döner birgün yapanı bulur çok zulüm yapıldı bizden değil diye çok insana zülmedildi asgari ücret verip köle gibi çalıştırılan milyonlarca insandan şimdi fedakarlık beklemek günahtır
  • hamidohamido7 sa önce
    Kurtuluş savş. sonra nice samimi ihlasliiskilifli Atıf hc. gibiler idam edildi. Ve ozamandan beridir bumemleketi adeta batının yöettiği ortaya çıktı. Amma ve lakin şimdi Reisbaşkanabd & ab yi dinlemeyince elindeki kozları oynamaya başladılar.Gavur aşıkları ve batı yalkalaları bu sahneyi iyi görsün. Müslümandostunuda düşmanınıda iyi tanıması gerek aynı tuzağa düşmemesi için. Şimdi idam yok ve idamı hakeden hainler besleniyor. Çoğuda gizlenmiş devletten ballı maaşlarını alıyor. bizde seyrediyoruz.
  • ŞanlıurfaŞanlıurfa7 sa önce
    Fetö ile mücadele ancak dava adamı ile yapılır. Polisiye tedbirler hep beyhude olmuştur.
  • Rabia Rabia 7 sa önce
    Euzubillahiminesseytanirracimbismillahirrahmanirrahim : O peygamberleri açık deliller ile ve kitaplar ile göndermiştik. Sana da, insanlara indirilen ilahi mesajı açıklayasın da ola ki, düşünürler diye Kur'an'ı indirdik.nahl suresi 44ayet.elhamdulillah.Sayin Dilipak bence en güzel ayet budur.elhamdulillah.sayin dilipak liyakat şımartma makamı gibi görünüyor. Tarihte liyakat ehlinin savaşta kendi soyundan olduğu için karşı tarafa geçip kaybettirenler olmuş.sizcede bir tecrübe olarak bakilabilirmi sormuş olayım ızninizle. Saygılar selâm ve dua ile Allaha emanet olun. Teşekkürler
  • ahmet yildirimahmet yildirim8 sa önce
    Telefonunuz acik olabilir, her hangi bir numarayi cevirebilirsiniz. karsidaki telefonunu kapatmissa, ona ulasmaniz mümkün degil. sayin dilipak, sagarlar köyünde megafonla bagirsaniz kimsenin duyacagi yok. türkiyede bürokrasi askeriye gibidir, yukardan asagiya emir gelir, memur uygular. siz büroksasi disindaysaniz, kimse dinlemez. onun icin bence erdoganin yaninda görev alin, o zaman bak nasil dinliyorlar. basbakan yardimcisimi olursunuz, komisyon baskanimi bilemem. ama sizde en az benim kadar sistemi biliyorsunuz, temenni ile bu gemi yürümez.
  • bekirbekir7 sa önce
    Bu abd deki gavat papazın gebermesi lazım,gecen yunanistana teşekkür ediyor yangından asker kökenli itlerini kurtardığı için.....Birde darbeyle alakam yok diyordu pezevenk gavat papaz...Dedimya iblisin gebermesi lazım...
  • EfrasiyapEfrasiyap9 sa önce
    Fetö benzeri yapılar hemen her devlet içinde mevcut ve en büyük beka sorunu. Bu gibi yapılarındevletin içinde güç devşirmek için kullandıkları en kısa ve etkili argüman ise din, sonrasında siyasi fikir.Bu gibi yapılara devlet içinde yer açmamanın tek yolu liyakat ve adalet mekanizmasını en etkili şekilde işletmektir; ancak, Türkiye de şu anda işe alımlarda veya görevlendirmelerde liyakat ve adalet mi ön sırada yoksa güce ve güçlüye sadakat mi? Cevap ikincisiyle nerede Fetö den çıkardığımız ders?
  • MücahidMücahid20 dk önce
    Sayın Dilipak tehlike devam ediyor.halk bunu biliyor.iş adamları aktif kamuya iş yapıyorlar .her işlerini halediyorlar.sadece Reise açıktan küfrü ve eleştiriyi bıraktılar şu an kendilerini gizliyorlar.bizler halk olarak hala endişeliyiz.çok büyük parasal güçe sahipler.ülkemiz tehlikede uyarın devleti bu iş vatantaşın emniyete varıp bildirmesiyle olmuyor.bölgelerde özel birimlerin kurulması lazım.
  • ŞakireŞakire3 sa önce
    Sayın Dilipak araştırılması gereken kurumlardan Ziraat Bankasınında mutlaka araştırılması gerek elimizde isimler belgeler ve şahitler var ama kimse dinlemiyor.Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşmak istiyorum ama ulaşmak ne mümkün yer demir gök bakır.Selâm ve dualarımla.
  • ŞakireŞakire3 sa önce
    Sayın Dilipak araştırılması gereken kurumlardan Ziraat Bankasınında mutlaka araştırılması gerek, elimizde isimler belgeler ve şahitler var ama kimse dinlemiyor.Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşmak istiyorum ama ulaşmak ne mümkün yer demir gök bakır.Selâm ve dualarımla.
  • şükrü onukşükrü onuk2 sa önce
    Bunlar Ülke ile uğraşarak kırk kaybettirdi birde bunlarla uğraşarak 40 yıl kaybetmeye bu milletin zamanı ve tahammülü yok . Ne yapılacaksa bu üç beş yılda yapılmalı bu milletin genel sorunu olduğu gibi birinci derece devletin sorunudevlet bunlarla mücadelede bütün gücünü kullanmaktan geri durmamalı ..
  • Ahmet Faruk ÇarıkcıoğluAhmet Faruk Çarıkcıoğlu8 sa önce
    FETÖnün kökü kazınmalı. Halen daha devletin içindeler. Vatandaşı mağdur etmeye devam ediyorlar.
  • Ahmet DoruatlıAhmet Doruatlı2 sa önce
    Abi mediamafia niçin böyle yazıyorsunMedya Mafya yazmamanın özel bi nedenivarmı
  • ali safiali safi5 sa önce
    bencede bu munafik fetoya kandirilan ve şu anda içerde olan anneler dişarda kuçuk çocuklari veya gencecik kizlar eyer pişmaniz kandirildik diyorlarsa reis bir comertlik yapip sali versin ama 15 temmuz inkilabinagiren erkekleri assin vesselam
  • HacıHacı5 sa önce
    Böyle uyanık.vatan sevdalıları çok dilipakCumhurbaşkanımız daha önce doları bodurun dedi ama en milliyetçi mhp nin kasası dolarla dolu.Altincilar isyanda ama vatandaş altın yükseldiği için altin bozduruyor adına da vatan sevdası diyor.Peki neden daha önce bozdurmadın.Su anda sarraflar tl yetiştiremiyor. Devlet doları bozdur altın al diyor bizim uyanık  altin bozdurup vatan sevdalısı oluyor
  • selamselam7 sa önce
    Siyaset de dürüstlük arama bir elin parmamlarini zor gecer. Fetotün idolojik yapisini aynen koruyorlar üşvet iltimas yandaşlik adam kayirmacilik devletteki nufuzunu kullanma ückaatcilik vs. tabi bu tip insanlardan liyakat hak ve adalet beklemek komiklik olur. Syn. Dilipak adam önce kendini koruma altina aliyor biliyorki sıra ona da gelecek... Allah devletimizin milletimizin başindan harami helali ,kulhakki yetim malini bilen dürüst insanlari hic eksik etmesin.amin.
  • Ahmet DoruatlıAhmet Doruatlı2 sa önce
    Abi mediamafia niçin böyle yazıyorsunMedya Mafya yazmamanın özel bi nedenivarmı
  • İkrarİkrar6 sa önce
    Selam ve dua ile degerli usdat guzel dusuncelerine tum yazinda hecelerine gayret edip uykusuz gecelerine allahim bol kazancli ecir nasip etsin insallah kolay gelsin
  • tuzcutuzcu5 sa önce
    Hocam Fetö fazla reyting yapmamış....Lale devrini yazdığın zamanlar çok daha fazla reyting alıyorsun bilgin olsun....Bu kapsamda senden esaslı bir kriz analizi bekleriz...
  • Güney DoğuluGüney Doğulu10 sa önce
    İDAM KANUNU ÇIKMADAN BU ŞEREFSİZ HAİNLER DURMAZ..
  • IlbeyhanIlbeyhan3 sa önce
    Muslumanlikbirlestirir , Tarikatlar , cemaatler , mezheplerboler....Camiiye , mescidegeleneCEMAAT denir, gelmeyenedemahallelimiz ,komsumuz denir...
  • AhmetAhmet6 sa önce
    Boşversene hoca sohbete giden bankanın önünden geçenler (kandırılmış ve sağılmışlar) tanık olması gerekirken sanık olmuş hainlerin ihanetinin bedelini bunlara ödetiyorlar. Olan hep garibana olur zaten sesinizi çıkarmayın
  • HarunHarun8 sa önce
    Sayın Dilipak fetöyü temizlemek lazım ama bunu yaparken binlerce mağduru unutmamak lazım.şu anda mahkemede beraat edip görevine başlatılmayan binlerce insan var.tehlike sdece fetö değil.sabah akşam ALLAHA PEYGAMBERİNE KÜFREDEN ATEİST 52 bin üyeye sahip RA-DAN ALLAHA dinler tartışma ortamı adlı site var.üyeleri ateist ve islam düşmanı kin ve nefret dolular.dış ggüçler tarafından gezi ayaklanması türütoplumsal olaylar için elde tutuluyorlar.Ayrıca peygamberi yok saymaya çalışan alay edip küçük düşürmek için ekranlarda birbirine deve sidiği ikram eden sadece kurancı geçinen caner TASLAMAN MehmetOKUYAN Ebubekir SİFİL Mustafa İSLAMOĞLU gibi potansiyel tehlikeler var.bunlarında bir an önce derdest edilmesi gerekir.devlet müdahele etmek için darbe beklemek zorunda değildir.BİR TOPLUMA OLAN KİNİNİZ SİZİ ADELETSİZLİĞE SEVKETMESİN.şu an avukatlar hakimler savcılar fetö mağdurları için kanaat belirtmekten korkuyorlar.Tayyip bey NİSA ((8) i hatırlamıyor yada kabul etmiyor anlaşılan yada yapılanlardan haberi yok.devlet dairelerinde memurlar namaz kılmaya korkuyor kılanlara arkadaşları selam vermeye.buda islamcı bir parti zamanında oluyor
  • melih53melih535 sa önce
    sayın hocam bence fetö zamanı**borsayı araştırın..**borsa şirketlerini..eldeğişenleri****özellikle**..dünyada örneği yok. olmayan...ve dokunulmadığı için devam etmelerini.*****
  • Yunus 16Yunus 164 sa önce
    BU EKONOMİK SAVAŞ IN 15 TEMMUZ DAN FARKI YOKTUR. BAŞKANIMIZ SÖYLEDİ BİZDE YÜREKTEN İNANIYORUZ. O ZAMAN HALA GAVUR PARASINDA DURAN BAKAN, AK PARTİ Lİ VEKİL, AK PARTİ Lİ BELEDİYE BAŞKANI, AK PARTİ Lİ İL VE İLÇE BAŞKANI VARSA HAİNDİR. NOKTA. ALTINI NI TL YE ÇEVİRMİYORSA YAZIKLAR OLSUN YAZIKLAR OLSUN YAZIKLAR OLSUN.
  • MuhammetMuhammet6 sa önce
    Slm benim tezim milli eğitimde lgs sonucu benim evladım yaştan elendi 60'80 alan öğren i girdi biz 80'100 alan giremedi yanılmıyorsam 90 bin kişi yerlesemedi seçimler erkene alınacaktı belli olmadan önce Eylül ayı düşünüyordu bakın şimdi eğer Eylül ayı olsaydı bir yandan ABD ekonomi saldırısı içeride milli eğitim fiyaskosu sözün özü senelerdir bakanlar geldi gitti bir Allah'ın kulu müsteşarı değiştirmedi bu kadar bakarkor olmuşlar bakan olamamışlardır adam geldi ilk izi bütün bürokratları görevden aldı hepsine soruşturma açtı doğru olan buydu yani bu başkandan önceki bütün milli eğitim bakanları bilerek veya bilmeyerek de letin altı i oydular lütfen araştırın en tepedeki bürokratların fetocu olduğunu göreceksiniz mahalle karşılarına operasyon çekip feto ile mücadele ediyoruz görüntüsü akıllıca bir iş

Abdurrahman Dilipak

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