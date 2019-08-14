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Siyasete bulanmış bayram

14 Ağustos 2019 Çarşamba

Ramazan Bayramında da siyaset konuştuk, Kurban’da da.. Daha doğrusu siyasi dedikodular gündem oluşturuyordu. Düğünde de, cenazede de siyasi dedikoduları konuşuyoruz.

-Gül, Babacan, Davudoğlu parti kuracak mı?

-Bakanlar Kurulunda değişiklik ne zaman?

-Ekonomi nereye gidiyor?. Dövizdeki hareketliliğin arkasında ne var?

-Gündemde af var mı?

-İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak yönetim bir adım atacak mı?

-Suriye konusu, gençlik, ABD ve AB ile ilişkiler.. Konu mu yok!

N’olacak memleketin hali” muhabbeti. Söylemiştik, yönetimdekiler pek farkında değil gibi sanki ama, bu aile konusu, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili eleştiriler giderek öfkeli tartışmalara dönüyor. Bu tartışma giderek derinleşiyor ve yayılıyor.

Bu konu toplumun gündeminde, S400’den, Suriye’den, Ekonomiden, Kaz (Kirazlı - Balaban maden çalışması yapılan saha) dağlarından daha önemli ve acil bir konu. Aile elden gittikten sonra onun yerine ne koyabilirsiniz ki! Ateş ocağa düşmüş durumda.

Eleştirilerin hedefinde bugün gelinen noktada KADEM var. Çünkü bizi bugünkü çıkmaza getiren yollardaki ayak izlerini izlerseniz, bu izler sizi KADEM’in kapısına getiriyor.

KADEM herhangi bir STK değil. “Aileden” bir kurum. Dolayısı ile yönetimde bütün kapılar kendilerine açılıyor. Dolayısı ile eleştiriler giderek aileye yöneliyor. Bu da AK Parti’nin can damarına dokunuyor tabiatı ile.

Önce hiçbir STK siyasetle bu şekilde içli dışlı olmamalı. STK dediğiniz, NGO’s’dur. Yani “Non Governmental Organisation’s”dur. Sivil, “siyasal olmayan” demektir. Bunlar birbirine karışınca cinsiyetsiz bir zihin yapısı ortaya çıkar. Arapça’da kelimeler bile dişi ve erkektir. 

Böyle giderse bu tartışma bayram sonrası daha da hızlanır. Eylül-ekimden sonra patlar.

İstanbul Sözleşmesine karşı bu sözleşmeye imza atan diğer ülkelerden de benzer eleştiriler geliyor. Bu iş böyle devam edemez. İstanbul Sözleşmesi, CEDAW benzeri girişimler aileye karşı terör anlamına gelen “örgüt”lerdir. Aile, aileye düşman çevrelerin “topyekûn savaş” saldırısı tehdidi altındadır. 

KADEM’in, sivil mi, siyasal mı olduğu, ya da ne olduğu artık beni ilgilendirmiyor. Bu projede KADEM’in rehberlik ve kılavuzluk yaptığı “örgütler” de aslında sivil görünümlü, yabancı devletlerin arka bahçesinde, onların destekledikleri “Truva atları” hükmündeki örgütlerdir.

Daha önce de yazdım, artık yeşilin her çeşidi ve sonu var. Açık yeşil, koyu yeşil, Yeşil kapitalist, Yeşil liberal, Yeşil solcu, Yeşil Kemalist, Yeşil feminist, Yeşil faşist.. Bu afetten yakamızı nasıl kurtaracağız göreceğiz. Neyi kınıyorsak hepsi tek tek başımıza geliyor..

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil geçen gün “Neredeyse bir aydır Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın KADEM sayesinde Meclis’te yer bulduğunu Türk aile yapısını çökertme yolunda korkunç adımlar attıklarını ifade ediyorum” diye yazdı geçen gün.  Son birkaç yazısının başlığı: Türk’ün ateşle imtihanı, KADEM yalnız değil, iktidarda ‘Mor çatı” mı var?, Beyefendi adına zarar vermek, Gaflete düşmemek için Sahteleşen insan”!

Sema Maraşlı oldukça sert yazılar kaleme alıyor.

Her şeyi magazinleştiriyoruz maalesef. Din, tarih, sağlık, siyaset, spor, her şey magazinleştiriliyor, metalaştırılıyor ve polemik konusu yapılıyor.

Aile platformunun Whatsapp’ında yazılanlara bakıyorlar mı? Haksöz’ün bu sayısında Emine Nur Çakır’ın İstanbul Sözleşmesinin hukuki ve içtimai boyutunu inceleyen “İstanbul Sözleşmesi Neden Feshedilmeli” başlıklı bir yazısı var..

Seçimde son günlerde bir akıl Apo’nun kırmızı bültenle aranan kardeşini ekrana çıkardı. Bu akıl neden bu konuda direnmeye devam ediyor. AK Parti’nin bu konu ile ilgili kaybı İstanbul seçimlerinden daha büyük. Bu sessizliğe bir anlam vermek, yanlışta böylesine ısrarı anlamak kolay değil. Zararın neresinden dönülürse orası kârdır. Birileri Reisi Pelikancıların karargahına götürebiliyor, ama koskoca bir kitle bu rezalete dur deme konusunda Reise sesini duyuramıyor nasıl oluyorsa!

Aslında bu konuda, sadece sorunun çözülmesi yetmez. Bu yanlışı kim nasıl örgütledi ve buraya kadar getirdi ve kimse nasıl oldu da bu rezaleti görmedi, göstermedi. Bu konu son derece hayati önem taşıyan bir konu. “Yanılmışız” diye geçiştirilecek bir konu değil. Hatta, nasıl oluyor da hâlâ bugün birileri direnebiliyor ve belediyelere “Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” kurulması için yazı gönderebiliyor!

Bakın, “Toplumsal cinsiyet eşitliği” üzerine 1.500’den fazla akademik çalışma yapılmış. Faiz ya da 15 Temmuz üzerine bu kadar çalışma yapılmamıştır. Bravo Türkiye Üniversiteleri! Anlaşılıyor, parayı veren düdüğü çalıyor. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 27.000’den fazla akademik makale var. Üniversiteler çalışıyor!?

Buyurun bu makalelerden bazıları,  [PDF] 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi / 31 İlgili makale.  [PDF] academia.edu. Türkiye’de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler / 6 İlgili makale. [PDF] dergipark.org.tr. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Politika Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye’de Belediyelerin Hukuksal ve Siyasal Durumları / 5 İlgili makale . [PDF] ticaret.edu.tr. Kadın-erkek eşitliği için pozitif ayrımcılık. 24 İlgili makale. [PDF] ceidizleme.org. Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Araçlar ve Mekanizmalar. 4 İlgili makale. [PDF] dergipark.org.tr. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015’in Genel Bir Değerlendirilmesi / 18 İlgili makale. ktu.edu.tr. [PDF] Avrupa Ülkeleri Anayasalarında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın-Erkek Eşitliği ile İlgili Düzenlemeler / 2 İlgili makale. [PDF] dergipark.org.tr. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ALGISI: STRATEJİK PLANLAR / 1 İlgili makale. dergipark.org.tr. [PDF] DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SOSYAL BÜTÇELEME (CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇE) YAKLAŞIMI. / 10 İlgili makale. [PDF] dergipark.org.tr. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIĞIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Google’de aratınca ilk sayfaya bunlar geliyor ve daha birçok makale var.

Dilerim bu iş daha fazla sürüncemede bırakılmaz ve eylülden önce bu konuda topluma güven veren bir açıklama yapılır. Meclis ya da yönetim, kim bu konuda inisiyatif üstlenecekse bir an evvel harekete geçmeli ve bu yöndeki çalışmalar durdurulmalı. Eylül - ekimden sonra çok geç kalınır. Benden söylemesi. Bayramın son günü, siyasi tartışmaların gölgesinde kutlamaya çalıştığımız Kurban Bayramına bu temenni ile veda edelim. Selâm ve dua ile..

 

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  • serdarserdar2 sa önce
    İstanbul sözleşmesi nedir diye şöyle bir baktım ve madde 12/1 'de genel yükümlülükler başlığı altında şöyle denilmektedir; "Taraflar kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine veya kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirleri alacaklardır.". Örneğin; evli bir kadın ben bugün bir mekana gidip içki içeceğim ve geç geleceğim diyebilir ve kocası sesini çıkarmamalı veya evli bir kadın kızlı erkekli arkadaş grubu ile tatile çıkacağız diyebilir ve kocası sesini çıkarmamalı veya 18 yaşından büyük kız çocuğu ben bugün erkek arkadaşımla birlikte kalacağım diyebilir babası sesini çıkarmamalı veya evli veya bekar bir kadın bugün eve gelmeyeceğim diyebilir ve kocası veya babası hesap sormamalı çünkü kadın ve koca aynı hakları sahip aynı zamanda 18 yaşını doldurmuş kız çocuğu ile erkek çocuğu aynı haklara sahip yani eşitler. Her toplumun kendi değer yargıları var.Kadına ve aile içi şiddeti önlemek maksadıyla sosyal ve kültürel davranışa saldırarak örf, adet ve gelenekleri yok edecekler. Kadına karşı ve ev içi şiddeti en başta içkiye, kumara, bahise hayır diyerek % 90 engelleyebilirler. Bu İstanbul sözleşmesinde bunlar hiç yok. Bedenlerini erkeklere satmak zorunda kalan kadınların neden bu işi yapmak zorunda kaldıkları ile ilgili önleyici tedbirler bu İstanbul sözleşmesinde yok. Bana göre Fuhuş adı konulmamış şiddettir buna yönelik İstanbul sözleşmesinde herhangi bir ifade yok. Eşlerin birbirine şiddet uygulamasına hatta ölümlere neden olan eşlerin birbirlerini aldatması olaylarının arkasındaki nedenlerin ortadan kaldırılması ile ilgili herhangi bir şey İstanbul sözleşmesinde yok. Barlarda, pavyonlarda ve benzeri eğlence yerlerinde çalışan çaresiz kadınlara uygulanabilecek şiddetin önlenmesi ile ilgili herhangi bir şey İstanbul sözleşmesinde yok. İstanbul sözleşmesi gerçekten sadece Aile yapısına, örf, adet ve geleneklere saldırıdır. Bence İstanbul sözleşmesi kadınların ve kızların aile dışında şiddet görmesine olanak sağlayan bir sözleşmedir. Acilen iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
  • Vatandaş AdemVatandaş Adem2 sa önce
    Siyaset; ne yazık ki seçim zamanı meydanlarda bol vaat, seçimden sonra unutma,sessiz kalma eylemi oldu.En güzel örnek 3600 ek gosterge.Ciksa binlerce öğretmen,polis,sağlık çalışanı emekliye ayrilacak.Yerine gençler gelecek.Ama secimde vaat,seçimden sonra yat.Oh ne rahat.
  • RİNGONUN AHIRIRİNGONUN AHIRI2 sa önce
    SAYIN DİLİPAKülkede aileyi tehdit eden pek çok yazılı,sözel ve iletişimsel mecra var.telefonla ortam dinleme üzerinden vatandaşın telefonlarını dinleyipte gelip buraya aile şöyle bozuluyor,aile böyle bozuluyr diye yorum yapan adamlar var.aynı adamlar bu seferde telefonla dinledikleri ortamı ekşi sözlüğe taşıyorlar.dün gezide bizim hayat tarzımıza karışıyor diyenler,bugün , ekşi sözlükte karşı oldukları kesimin hayat tarzını alaya alıyor kendince? en çok hak,adalet ve hukuk arayışında olanlara dikkat et.çünkü en çok haksızlığa onlar elverişli olanlardır.adam hertürlü hayat tarzını telefonla ortam dinlemesine alıp,gelip burda alay eder gibi yorum yaparak haktan adaletten bahsediyor.hükümette bişi yapamıyor.şimdi ben bu hükümete nasıl oy vereyim.güvenlik yok,savcılığa gidiyorsun savcı işini yapmıyor.artık hükümetten soğudum.inşallah 4 yıl sonra daha kaliteli bir hükümet gelir.çünkü açziyet içinde bir hükümet var.ama kendilerini güçlü göstermeye çalışıyorlar.son belediye seçimlerinde büyük şehirde kaybetmeseler hala kendilerini güçlü sanacaklar.
  • Adnan KalkanAdnan Kalkan2 sa önce
    Bilim Adamları ve İlaç Şirketleri İşbirliği ve Hastalandırılan Nesil...Cosgrove ve arkadaşları'nın 2006 yılında yaptığı ve Amerikan Psikiyatri Birliği'ni açıklama yapmaya zorlayan araştırma, bilim adamları ve ilaç şirketleri arasındaki bağlantıları gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre DSM'yi (Ruhsal Hastalık Tanı Kitabı)hazırlayan 170 panel üyesinin 95'i (%56) farmakolojik ilaç şirketleri ile ilişki içindeydi. Depresyon gibi en yaygın hastalıkların tanımlandığı panel üyelerinin ise tamamı ilaç şirketleri İle bağlantılı olarak çalışıyordu. Mücahit Gültekin/Algı Yönetimi ve Manipülasyon/45
  • NURAN DEVRESNURAN DEVRES3 sa önce
    Sayın yazar, nasıl oluyor da İstanbul sözleşmesi memleketin bir numaralı sorunu oluyor? Halk büyük geçim sıkıntısı içinde. İşsizlik gençleri perişan ediyor. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. 25-30 yaşındaki koca adamlar babalarından harçlık alırken kahroluyorlar. İntihar eden edene. Herkes gırtlağa kadar borç içinde. Yolda istediğiniz kişiyi çevirip sorun. Bir numaralı derdin ne diye. İstanbul Sözleşmesi diyen bir kişi çıkar mı? Ben hiç Istanbul sözleşmesi için intihar eden kimseyi duymadım. Ama kocasının öldürdüğü kadınları her gün okuyorum, tvlerde görüyorum. Öte yandan Suriye-ABD-PKK ekseninde iktidar çok sıkışık. Siz içerinin gazını almak için söylenenlere bakmayın durum çok vahim. Savaş kapımızda. Şehit gelmeyen gün yok. Dibimizde Kürdistanı kuruyorlar. ABD sürekli silahlandırıyor YPG-PKK yı. Suriyelilerin boşalttığı bölgede kuruyorlar. Oradaki mevcut Suriyelileri de bize gönderip bölgeye PKK yı yerleştirecekler. Allah korusun. Türkiye bıçağın sırtında. Bu kadar büyük sıkıntılar varken iktidar İstanbul Sözleşmesi ile uğaşamaz. Sanki her şey çok yolunda da bir kusur İstanbul Sözleşmesi.Mor Çatıya neden düşman olduğunuzu anlamıyorum. Yani koca vahşetine, zulmüne, tehdidine maruz kalan kadının sığınacağı bir yer kalmasın mı istiyorsunuz? Koca kadını dövsün, işkence etsin, öldürsün ve kimse yardım etmesin mi istiyorsunuz? Adı güya aileyi korumak. Nasıl koruyacaksınız? Kadınları öldürterek mi? İntinara sürükleyerek mi? Karı-koca birbirinden memnunsa, iyi geçiniyorsa o aileyi hic kimse yıkamaz. Ama bir evde zulüm varsa, dayak, tehdit varsa ona da aile denmez. KADEM çok sağlam ve asla siyasi olmayan bir kurum. Tam tersi iki tarafı da mağdur etmeden aileyi korumaya çalışıyor.
  • Parlayan YıldızParlayan Yıldız3 sa önce
    Devletler ve Dinler birarada yaşarlar. Ne biri eksik ne biri fazla. Din yalanı olmasaydı devlet de olmazdı, milliyetçilik de olmazdı, savaşlar asla olmazdı.Kusura bakmayın Sayın Dilipak. Umarım ömrünüz yeter, Tanrıların ve dinlerin cenazesini görmeye.
  • Mesut SarpMesut Sarp3 sa önce
    Sn. Dilipak bu seçimde AP partili birileri Apo’nun kırmızı bültenle aranan kardeşini ekrana çıkardı. Kimdir bunlar hala neden acıklanmazlar. Tabii ki AK Parti’nin bu konu ile ilgili kaybı İstanbul seçimlerinden daha büyük. Bunlar aslında Reize komplo mu kuranlar?! Kim Reizi Pelikancıların karargahına götürüyor, neden bu rezalete dur deme konusunda Reize ses duyurulamıyor ! Bu hatayı kim örgütledi ve kimse nasıl oldu da bu rezaleti görmedi ? Evet bu konu son derece hayati önem taşıyan bir konu. “Yanılmışız” diye geçiştirilecek bir konu ise hic değil. Rezaleti milyonlar gördü ve unutmazlar.
  • ünsalünsal4 sa önce
    B1ukadar cehalet ancak okumak ile olur.1.Diyarbakırda ekilen bir esrar tarlasınaaskerler operasyon yapıyor,Komutan esrar köklerini söktürürken yaşlıbir kadın ellerini havaya kaldırarak kürtçe beddua ediyor. Komutan da kürtçe anlamadığı için askerlere hitaben, bu kadın niye bağırıyor der. Askerde komutanım size beddua ediyor.Allah kahr etsin allah belanızı versin diye ileniyor.Yaşlı kadın feryat ediyor ,devamında ben bu esrar parası ile hacca gidecektim der.2Kuran kursuna giden genç bir bayan konuşma kendisine hitaben oyunuzu kime vereceksin diye sorulduğunda cevabenkürtlerin partisi belli elbettekiselahattindemirtaş a verecem.3 Diyarbakırlı bir genç ögretmen görev yaptığı balıkesirde genç bir ögretmen kız ile tanışır, kısa süre sonra aile büyükleri araya girer.böyleceevlenmeye karar verirler.Balıkesirde dügün esnasında halay çektikleriiçin dügün iptal edilir.Gerekçe ise bunlar pkk lıdır diye.4. mevcutmilli egitim bakanlığı yoga nın okul müfredatına eklenerek ders olarak yapılması yönünde tavsiye kararıverir. Bilindigi yoga meditasyon hint felsefe ögretisi olup islamda asla yeri yoktur.6.Ehliyet ve liyakat olmayınca bu işler böyle oluyor .Osmanlıda egitim çocuklar 3 yıl 3 ay ve 3 günlük olunca önce edep ,adap ögretildikten sonra egitim verilirdi. Bu gün kü egitim modeli islamın gelişmesine bir katkı sağlamıyor.
  • Mehmet Ali yıldırımMehmet Ali yıldırım4 sa önce
    İyide hocam: Adamlar 'adalet' için Ankara'dan İstanbul'a yürüdüler! İki 'ağaç' için memleketi ateşe verdiler! Peki Siz neden aileyi dinamitleyen İstanbul sözleşmesi için bir protest yürüyüşünü organize etmiyorsunuz? Bu daha etkili olmazmı? Adamlar kendi batıl davalarında bu denli aktif iken, biz neden hak davamızda sadece yazı yazarak pasif kalıyoruz?
  • klmklm6 sa önce
    Küresel eşkıyanın yuları nin tasması nin siyonist lobinin elinde oldunu bilmeyen kürt türk müslüman galdımı onu bilmiyorum da. Aynı siyonist in arzı mev ud nilden frat a büyük lsrail hayali de bilmem kaç asırdan buyana gözler önünde iken ' Yahudi nin hesabına dolgu malzemesi odunu görmezden gelerek, aklısıra kürt devleti hayali ile Mehmetçik le çatışarak ölen 15 t çocuklarına da biraz üzülüyorum. Allahonları uyandırsın. ŞEHİD LERİMİZE RAHMET YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM..
  • Hasan dereliHasan dereli6 sa önce
    S marasliden bahsederken bu konuyu sürekli gündeme getiren sefa saygılı nin da hakkını teslim et iki kelime bahset..
  • Halim korluHalim korlu7 sa önce
    Öyle de hocam, pisliğe bulaşmış siyaseti ne yapacağız?
  • Mehmet ay Mehmet ay 7 sa önce
    Sayin dilipak, turkiye de bu halk ile bir yere varilmaz.Insanlarda bu kafa yapisi oldugu muddetce, turkiye refaha ve huzura kavusamaz.Ben umudumu kestim artik........
  • İLBEYHAN İLBEYHAN 8 sa önce
    ABD yi ikna ederek , tehdidi azaltmışız... Öyle diyorDEVLET BAHÇELİ... Biz AMERİKALILARI ikna etmişiz.... Vatanseverlerin aklıylaalay etme BAHÇELİ.... MAHİR KAYNAK NE DEMİŞTİ.... İSLAM DİNİNİYOK ETMEK İÇİNDİNCİ PARTİYİKULLANIRLAR demişti... Vatanıböleceklerzaman da MİLLİYETÇİ bir partiyi veya partileri.... YEMEZLERBAHÇELİYEMEZLER....
  • Yunus 16Yunus 168 sa önce
    Fetö Mücadelesi yavaşladı! Barinç İstişare KURULU na girdi Mücadele yavaşladı. ALİ AHMET ABDULLAH ın hedefi ve çalışmaları da fetö Mücadelesini DURDURMAK. PARTİ KURMAK İSTEYENLER Bu kadar reklam yapmadan kurabilirlerdi !! Amaçları BLÖF yaparak ERDOĞAN ı sıkıştırmak! İSTİŞARE KURULUNUN GÖREVİDE ORTAYI BULMAK! ( dünyanın en dandik KURULU ) Bu KURULUN ÜYELERİ ÇİFT TARAFLI OYNAYIP! YİNE ERDOĞAN I KANDIRIYORLAR! Erdoğan ı sırtından hançerleyip devirmek isteyen Ali Ahmet Abdullah a HALÂ KARDEŞİM DİYORLAR. ESKİ ADI CEMAAT E ( FETÖ) ŞİRİN GÖRÜNMEYE ÇALIŞIYORLAR ! DİKKAT DİKKAT 2011 DEN SONRA HİÇ OY VERMEDİLER, HİÇBİR ZAMANDA VERMEZLER ! KİME ŞİRİNLİK?? CUMHURBAŞKANLIĞI İSTİŞARE KURULUNUN MİLLET DE HİÇ KARŞILIĞI YOK! AYNI SURİYELİLERİN BELİRSİZLİĞİ OY KAYBETTİRDİĞİ GİBİ BU KURULDA ÇOK İTİCİ OLDU ERİMEYE DEVAM!!! BU GİDİŞLE İKTİDARI KENDİ ELİMİZLE VERECEĞİZ TIPKI ANKARA İSTANBUL DA OLDUĞU GİBİ....... DOST ACI SÖYLER. İŞLER TERSİN TERSİN GİDİYOR....
  • İLBEYHAN İLBEYHAN 8 sa önce
    YPG'nin hazırolmasıiçin , ABDBİZİOYALIYOR.....diyorGEN. KURMAY İSTİHBARAT ESKİ BAŞKANIİSMAİL HAKKI PEKİN....ÖNCEAFRA TAFRA, SONRA DAAMERİKALILARI BUYURETMEK..... ZEKAMIZLA ALAYETMEYİN.... BİR AN ÖNCE SURİYE, IRAK, İRAN, RUSYAYLA BERABER , İKİNCİ İSRAİLİNTEPESİNE ÇÖKÜN.... ÇEKİÇ GÜÇ DEDİLER, IRAKTA KÜRDİSTAN KURDULAR, ŞİMDİ DE ORTAK HAREKET MERKEZİ deyip SURİYE KÜRDİSTANINIKURACAKLAR... SIRADA TÜRKİYE VEİRAN VAR....
  • DursunDursun9 sa önce
    Sözde %98 Müslüman bir ülke. Şeriat isteyen %2. Kim niçin veya nasıl müslüman, kişi biliyormu iman nedir, imanı bilen tevhîdi olanmı Müslüman sadece dilde olan mı Müslüman
  • Mustafa Mustafa 9 sa önce
    İtikat sız tevhidsiz ĞIRTLAĞA kadar şirk içinde ki milletten bu ses cikar. Tenekelerden orkestra olmaz.

Abdurrahman Dilipak

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