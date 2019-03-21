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Siber tehdit

21 Mart 2019 Perşembe

Terör saldırıları ve operasyonlarda hayatını kaybedenlerden kat kat fazla insan, uyuşturucu ve mavi balina gibi oyunlar sonucu hayatını kaybediyor.

Siber saldırılar giderek daha can alıcı hale geliyor.

G5 ile aslında bir devrim gerçekleşecek. 2025 digital devriminde kilit cihazlardan biri bu cep telefonları olacak. Uzaktan cebinizde kaç para olduğu bile bilinebilecek. Çünki cebinizdeki paralardaki Chip üzerinden cep telefonunuzla etkileşim içinde olacak.

Deepweb’de, “sanal dünya”nın korsanları, AK Parti ve CHP’nin 1,5 milyon cıvarındaki üye bilgilerini satıyorlar. Hem de 5000 liraya. Tabii ödemeyi Bitcoin üzerinden yapmanız gerekecek. Ama ilişki kuracağınız adres bu işlerle hiç ilgisi olmayan bir kişi, kuruluş, hatta bu bir kamu kuruluşu olabilir. Bazan ele geçirdikleri bir serverinde gizli bir bölüm oluşturup, kendi karanlık planları için sonra Truva atı olarak kullanıyorlar ya da bilgileri kopyaladıktan sonra silip, sizin bilgilerinizi size tekrar para ile satabiliyorlar. Siz almazsanız, o bilgileri başkasına da satabilirler. Siz bu bilgileri geri almak için Bitcoin almanız gerekebilir. Ve bu ödemenizi gider olarak da gösteremeyeceksiniz.

Benim duyumlarıma göre, mesela Asya Finans serverlerini kullanarak yurtiçinde ve yurtdışında birçok yere siber saldırılar düzenlenmiş. Hatta Tübitak serverleri yurtdışından hakerler tarafından kullanılarak Azarbeycan’da bazı kuruluşlara siber saldırılar düzenlenmiş. Ülkemiz de ciddi bir tehditle karşı karşıya aslında! Her terör örgütü sadece sıradan bir terör örgütü değildir. Onun arka yüzünde bir istihbarat örgütü olabilir. Hacker görüntülü istihbarat elemanları sanal alemde cirit atıyor.

Bilmem farkında mısınız, Türkiye G20’ler içinde siber saldırılara en açık ülke durumunda. Her tehdit altındayız, hem de birileri Türkiye’yi siber sıçrama tahtası olarak kullanarak saldırı üssü olarak kullanıyor. Hem tehdit altındayız, hem de siber saldırı üssü  durumundayız. Siber saldırıların hedefindeki ilk beş ülke Türkiye, Almanya, Azerbaycan, ABD ve İsrail. Hemen altta Birleşik Arap Emirlikleri var. En fazla saldırı Çin, Rusya, ABD, Vietnam, Hollanda, Almanya ve Türkiye gibi ülkeler.

DDoS saldırıları, Veri Sızıntıları (Ticari ve kişisel veri hırsızlığı), Sektörel Siber Saldırılar,  Devlet Destekli Siber Saldırılar, Fidye Saldırıları (Ransomware vb.), İstihbarat maksatlı operasyonlar giderek artıyor. Artık siber terör saldırıları da sürpriz değil. Bir gaz dağıtım şirketi ve elektrik dağıtım şirketinin sunuculardaki veriler kriptolanarak kullanılamaz hale gelmiştir. Birçok belediye, sağlık ve eğitim özel ve devlet kurumları ransomware (cryptolocker & fidye) saldırısına maruz kaldı.

2016 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinin sistemlerine sabah 09.30 sıralarında başlatılan siber saldırıda, Edirne Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu 33 hastanenin verilerinin kopyalandıktan sonra sistemden silinmişti. Bugün durum genel anlamda çok daha vahim. Bu tehdit sadece bizim için geçerli değil.  ABD’de EquiFax’in web uygulamalarında bulunan güvenlik zafiyeti sonucu 327 milyon nüfuslu ABD’de 147,9 milyon insanın kişisel bilgileri dışarı sızdırılmıştı..  Marriot’un ziyaretçi veri tabanı ‘hack’lendi. Son 4 yılda bu otellerde kalan 500 milyon müşterinin verileri ‘hacker’ların eline geçti. Marriot otellerinde konaklayanların doğum tarihi, pasaport numaraları, e-posta ve kredi kartı bilgilerinin de etkilendiği belirlendi. 

Özel kişiler, odalar, vakıflar, dernekler, kamu kurum ve kuruluşları, şirketler, finans sektörü, herkes bu tehditin kapsama alanı içinde. 2016 yılında saldırganlar SWIFT ödeme sistemindeki zayıf noktaları belirleyerek, New York FED’deki Bangladeş Merkez Bankası hesabından 81 milyon dolar çaldılar. Ülkemizde bulunan bir bankanın swift sistemi üzerinden aldığı siber saldırı sonucu 4 milyon $ siber saldırganlar tarafından sızdırıldı.   

Stuxnet; ABD ve İsrail’in, İran’ın nükleer çalışmalarını sekteye uğratmak için kullandığı solucan yazılımdır. Huawei ve Amerika arasında 5G alanında teknolojik savaş herkesin malumu. Rusya’da 4 siber saldırgan, Rusya devlet dairelerinde yönetici sınıfındaki personellerin bilgisayarlarına oltalama yöntemleri ile zararlılar yerleştirmiş ve kayda değer bilgileri alarak ABD’ye satmışlardır. Saldırganların bu yöntemle 20 Milyon USD para kazandıkları bilinmektedir. Venezuela’da Simon Bolivar hidroelektrik santraline yapılan siber saldırı sonucu günlerce süren elektrik kesintisi yaşanmıştır. Ülkemizde kapatılan bir katılım bankasına ait sistemler üzerinden Türkiye IP bloklarına siber saldırı yapıldığı tespit  edilmiştir.

Siber savaş başladı. Muhtemel bir siber savaşın ülkelere maliyeti ne olabilir. Elektrikler kesilebilir, haberleşme, finans, sağlık vb. hizmetler çalışmaz hale gelebilir ve ölümlere neden olabilir. Nükleer tesislerde yangınlar çıkabilir, patlamalar olabilir. İran Stuxnet örneği. Uçaklar havada çarpışabilir… Atılan bir füze, vurması gereken hedef yerine farklı bir hedefi vurabilir.

WannaCry; Mayıs 2017’de 200’den fazla ülkede 230.000 civarında bilgisayarlardaki verileri kriptolayarak kullanılamaz hale getirdi ve kurbanlarından fidye talep etti. Ayrıca deepweb de her ay 80.000 adet RDP hesaplarının satıldığı black platformlar bulunmaktadır. Geçen yıl siber saldırılardan Ukrayna, Rusya, İtalya, İsrail, Romanya, ABD, Litvanya, Macaristan ve Polonya ülkelerinde başta enerji, lojistik, finans ve benzeri sektörleri ciddi bir şekilde etkilendi.

Siber saldırılarda kaybettiklerini geri almak için saldırganlara ödeme yapanların beşte biri ikinci kez aldatıldı ve verilerini kurtaramadı. Ayrıca her 5 işletmeden ikisi, 72 saat ve üzeri verilerine ulaşamadı.

Bu siber çeteler2017 yılı sonunda 5 milyar doların üzerinde gelire ulaştılar. Dünya ekonomisine 609 milyar dolar zarar verdiler. Türkiye saldırıya uğrayan ülkeler arasında ilk 5 ve Avrupa ülkeleri arasında 1. sırada yer almaktadır. Eğer bir çözüm bulunamaz ise 2021 yılında 6 trilyon dolar dünya ekonomisine zarar verilmesi sözkonusu.

Siber güvenlik uzmanı Serkan Bilen’e göre, bu tehdite karşı bir acil eylem planı şart. Ve tabii bir milli altyapının kurulması da hayati önem taşıyor. Ayrıca şunlara da dikkat etmek gerek: “Siber güvenlik ürünleri olarak yerli ve milli ürünleri kullanmak. Mevcut güvenlik ürünlerinin iyi senaryolar ile konfigüre edilmeli ve güvenlik güncelleştirmeleri eksiksiz yapılmalıdır. Kalıplaşmış güvenlik ürünleri dışında proaktif siber güvenlik ürünleri ile önlemler artırılmalıdır. İyi bir yedekleme senaryosu kurgulanmalı. Kurum içerisindeki personellere siber güvenlik eğitimleri verilmesi farkındalığın artırılması gerekir.

Bu verilerin önemli bir kısmını, “Parsecure”nin konuyla ilgili bilgi notundan özetlemeye çalıştım. Selâm ve dua ile.

 

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  • meleknurmeleknur33 dk önce
    ÇOK CİDDİ SORUN. HAİNLİK BESLEYENLER YAPAR. ALLAH ZERRE KADAR FIRSAT VERMESİN. BİLGİ VE İMKAN ÇOK,İŞLEMLER ÜZERENİDE CİRİT ATAN FİTENE DE ÇOK.
  • AhmetAhmet36 dk önce
    Ne gerek var teknolojiye...
  • Ergin YaşarErgin Yaşar38 dk önce
    Sayın Dilipak ,bırakın böyleboş ciddi mevzuları.Bunların BEKA ile ne ilgisi var. Beka için YERLİ ve MİLLİ Belediye Başkanları seçimi var. 31 Marttabekamız batacak ya da çıkacak.Niye tekere çomak sokup duruyonuz.İşiniz gücünüz yok mu??? Adayları konuşun.Ne kadar mücahit ya da mütahit ,ne kadar Reise bağlı adaylarımız var onlara anlatın.
  • engineerengineer38 dk önce
    sn timurlenk ,sanırım üniversite yerine sehven ünüversite yazdınız, doğru mu? milyarlık IT,TC projeleri yöneten birisi üniversiteyi, ünüversite yazacak değil ya.
  • ÖmerÖmer40 dk önce
    Bizim Beyzadelere buna benzer birçok brifing verildi benim bildigim en az 20 kez her seferinde konuya hakim oldukları ve herşeyin kontrol altında olduğu ALAYCI bir tavırla söylendi.Mesela yeni kimlik sistemi yazılımı ve kontrolü kim tarafından yapıldı.Elektronik kelepçe sistemini hangi şirket yönetiyor.Bankacılık yazılımları hangi ülkelerden alındı.Hasta kayıtları ne durumda.Kredi kartı sistemini konuşmaya gerek yok....
  • AkifAkif47 dk önce
    Derinliği olmayan bir adam bu. Zamanında bunun en iyi dostları ateistler ve komünistlerdi... Güya bunlara islamı tebliğ edeceğim diye çırpınır dururdu.. onlarda bunu hiç kale almazlardı... ortada kayda değer bir eseride yoktur... medine sözleşmesini hiç ağzından eksik etmez... söylemleri slogandan ibaret biridir.... dahasıda varda başka söze gerek yok... kale almaya değmez...sadece dili söylüyor işte.
  • oğuzoğuz1 sa önce
    Güzel söylemişsin Timurlenk ancak Abdurrahman bey daha öncede bu sizin bahsettiğiniz konuda yine bir yazı yayınlamıştı..benzer konularda başka yazıları da var...Ancak bu işleri sen yapma öbürü yapmasın Allah rızası için bunu kim yapacak.Belli ki önemli işler yapmışsınız TÜRKİYE sizin için önemsiz mi ? Sizler bilenler birşey yapmazsa yarın hep beraber çok pişman oluruz ve ALLAH'da bunun hesabını sorar ! saygılar
  • yıldırımyıldırım1 sa önce
    Kıymetli üstat Dilipak. Yurt dışında yıllardır bilgisayar mühendisi olarak çalışan benim bir yakımım 2011 yılında Türkiye ye geldi. Kendisi yurt dışında 4-5 patentli buluşu olan biri. Bilgi ve becerilerimi ülkemde kullanayım diyerek geldi. Hiç bir kurum verilen özgeçmişe ve yapılan mülakat ve görüşmelere geri dönüş yapmadı. 6 ay boyunca görüşmediği kurum, göndermediği özgeçmiş kalmadı. yeni mezun mühendis muamelesi bile görmedi.Oda bu ülkeye bir daha dönmem. Bilen adam istenmiyor dedi. ve geri yurt dışına döndü. Show eksenli beyin dönüşleri dışında gelenlerde elden kaçırılıyor. Bilginin kadir ve kıymet görmediği anlayış sonucunda çıkan durum ortada daha ne diyelim. Allah hayırlısını versin . Selam ve Dua ile
  • ihsanihsan1 sa önce
    hükümet siber saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyor zannederim kurul oluşturulmadımı
  • Kenan Kenan 1 sa önce
    Ya dilipakçığım! Türkiyenin o sistemleri farklı! Elektrik falan filan kesilemez! Venezuela değiliz!
  • HasanHasan1 sa önce
    Siz böyle çiçekten böcekten bahsedin etliye sütlüye karişmayin ne güzel dünya degilmisakın turkiyenin bu durumlarından bahsetmeyin sizede tavsiyem akşamları a haber izleyin diyecem ama galiba yazdiklariniza bakılırsa müdavimi gibisiniz
  • Kemal Kemal 1 sa önce
    Sayın Dilipak Böyle bir konuyu yazmanız çok güzel,gerçekten çok önemli bir konuya değinmişsiniz.Ama bahsettiğiniz konularla mücadele edecek BEYİNLER ülkemizden kaçıyor ve yenileri de bu eğitim sistemiyle bahsettiğiniz konularla mücadele etmek ne kadar mümkün sizce?Bu ülkenin eğitim sistemi ve Milli Eğitim Bakanı kaç kere değişti ben hatırlamıyorum artık.Benim bildiğim İlk Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel Eğitim Kökenliydi ve şuan son Milli Eğitim Bakanımız Eğitim Kökenli.Arada Bakanlık yapanlar o mevkide sadece BAKAN-lık yaptılar.Heee bu arada bir ara Tübitak genel müdürlüğüne hangi hayvan sever dostu atanmıştı ?
  • Timurlenk Timurlenk 1 sa önce
    Sayin Dilipak bilmediginiz seylere niye giriyorsunuz anlamiyorum. Yazdiklariniz ordan burdan toplama. Sonuc olarak yazdiginiza sadece gülümsedim. Türkiye kendi altyapisini kursun diyorsunuz, ikide bir bunu duyuyorum. Bu islerin nasil yapildigini anlamadiginiz belli. Önce bu isleri yapacak yetismis vizyon sahibi insan lazim sonra para ve sonrada pazar. Bizim en tepemizdeki insanda en kücügümüze kadar olani polemik pesinde. Ben yurtdisindayim ve 25 yildan fazla bu islerle ugrasiyorum, milyarlik IT ve TC projelerini yönettim. Bu isler Türklerle Türkiyede olmaz, üzülerek söylüyorum. Daha hala heykellerle yönetilen bir toplumda IT ve TC altyapisini kendi imkanlariyla yapilmasi asla mümkün degil. Bilgisayar mühendisligi okunan bir ünüversitede daha hala beyin yikama pesinde olan bir devlette bu istekleriniz asla olmaz.
  • ZeynepZeynep2 sa önce
    Değerli hocam gerçekten çok önemli konulara temas ediyosunuz. Siber güvenlik konusu halkımız tarafından çok algılanamayan bir konu. Ancak girdiğiniz siteler internet üzerinden aradığıniz bilgiler yaptığınız alışveriş gibi en masum görünen şeylerde bile sizin eğilimlerinizden tutun sosyo-ekonomik her haliniz kategorize edilerek bilgi elde ediliyo. Günumüzde bir çok kişi facebook instegram ve benzeri yapıları aktif kullanarak yediği içtiği çoluk çocuğu her türlü mahremini açık ve cüretkar biçimde sergiliyor. Esasen halkımızdaki bu durum cehaletten kaynaklı. Zaman zaman öğrencilerime bunları anlattığımda inanmak istemiyorlar. Ancak durum oldukça vahim. Taa halk tabaninda bu kadar vahim olan tablonun devlet boyutundaki çıkmazı Allah muhafaza bizi geri dönüşü olmayan sıkıntılar içine çeker.Birde şu akite yorum yapan bazi arkadaşlara şaşıyorum. Burası hakaret etmeden ve başkalarını yormadan yapıcı eleştiri yada paylaşımlarin yapılacağı bir yer olmalı. Gerci her zaman yorumlar köşesini okumuyorum ama kibir kumkuması yazılar var. Bu dille hiçbiryere varilmaz. Yazı ağızdan çıkan söze benzer bütün yazdıklarimizdanda sorumlu olduğumuzu unutmayalim. Selam ve dua ile
  • Metin UyulanMetin Uyulan4 sa önce
    Türkiye de Kimlik numarası Fetişizmi varken Haker’e ne gerek ? Kimlik ve diğer Bilgilerimiz İmzamız her yerde . Telefon hattı alırken verdik Gaz için Elektrik için Su için Okul kayıt Banka hesabı Ev kiralarken verdik de verdik . Haker niye zahmet etsin gider Telefon Şirketine bulur bir gevşek çalışan alır Vatandaşın Bilgilerinin yanı sırra Evrak foto kopilerini istediği melaneti işler .
  • AbdülkadirAbdülkadir4 sa önce
    Venezuela nın elektriklerinin kesilmesi siber saldırıydı. Türkiyede de Fetocuların etkin olduğu dönemde böyle kesintiler yaşanmıştı.Bir amerikan filiminde ateş baskını diye bir şeyden bahsediliyordu.Hemen hemen aynısını Türkiye yaşıyor. Bir ülkede kaos oluşturmak için önce ülkenin elektrik şebekesini çökert,sonra ulaşım ve alt yapıyı felç et sonra borsalara ve ekonomisine saldır.Buna ateş baskın diyorlar.Sanki tıpatıp bizim yaşadıklarımıza uyuyor. Siber saldırı bir tarafa büyük kulüpleri satın alıp buradan kargaşa çıkaracaklarmış.Çünkü futbol oldukça çok taraftarı olan bir alan.Neredeyse toplumun yarısından fazlası özellikle gençlerin büyük bir çoğunluğu futbola düşkün.İşte bunu bildiklerinden futbol üzerinde kaos ve terör olayları çıkaracaklarmış.Bunuda yine köşe yazarı söylüyordu.Gerçekten olabilir bir durum.Yani işte görün Kur'andan uzak olduğumuz için batılıların nereden saldırcaklarını bile göremiyoruz.Çünkü ferasetimiz kapalı.Allahın yegane kitabı Kur'anı mehcur bıraktığımız için Allah ta bize yardım etmiyor etmeyecek. İslam dünyası denilen adı var kendi yok dünya Kur'anı mehcur bırakmış kimler tarafından uydurulduğu belli olmayan ve hemen hemen hepsi Resulullah Muhammede iftira olan hadis denilen sözlerin peşinden gidiyor. Bunları anlatmaya çalışıp duruyorum.Ama bakıyorum çok azı hariç çemkirmeler çemkirmeler.Bana çemkirerek başınız göğe mi erişiyor. Benim derdim en azından Türkiye islam dünyasının içinde bulunduğu hastalıktan kurtulsun kendine gelsin ve hasımlarını tek tek tepelesin.Artık batının karşısında bir güç olsun.Yani Kur'anı mehcur bırakarak batının karşısında bir güç olamazsın.Allahın bize yardım etmesi lazım.Allah ta kendisine durmadan ŞİRK koşan topluma asla ve kat a yardım etmeyeceğini ayetlerinde söylüyor. ALLAHIN YEGANE KİTABI KUR'ANDA ALLAHIN BİR MÜSLÜMANDAN İSTEDİĞİ HER ŞEY YAZILIDIR.ALLAH KUR'AN DIŞINDA MÜSLÜMANLARA BAŞKA BİR SORUMLULUK YÜKLEMEMİŞTİR.Tabi bunu anlayabilene.
  • Serkan aydin Serkan aydin 4 sa önce
    Siber savasin suan icin toplumlar tarafindan mahiyeti tam olarak bilinmiyorve hafife alınıyor..fakat siber savasin cok amacok tehlikeli taktik teknik ve stratejik bir silah caydirici bir güç niteliginde oldugu anlasilacak..cunku dunya dijital bir caga dogru hizla ilerliyor..onumuzdeki 50 yil içinde dünya capinda kuresel bazda dijital altyapi tamamen tesekkul edecektir..dijital bilisimin teknolojinin yukarida saydığıniz gbi bir cok yapabileceği etki alanlari var...banka hesaplarından para bilinmeyen kişiler tarafindan transfer edilebilir insanların en basit sosyal medyadaki kayitli oldugu bilgilerinden tutun kredi bilgileri herhangi bir calistigi kurumda gizli sakli olan bilgileri ne kadar calinabilir..bir savas ve olağanüstü hal durumunda sehirlerin elektrik sistemlerine aritma sistemlerine nufus edilip kitlenebilir..en vahimlerinden biri bir savas aninda silahlı kuvvetler icin savasi ve elindeki silah sistemlerini efektif kollektif koordineli ve en verimli sekilde kullanmasi icin gerekli olan iletişim haberlesme, savaşve radar izleme takip sistemleri kitlenebilir..elektronik bir mudahale ile savas ucaklari kendi uçaklarını radarda dusman ucagi olarak algiliyabilr hava savunma radarlari etkisiz kilinabilr..amerikadaki ulususal güvenlik dairesi "nsa" dünyada bu alanda en profesyonel kurumdur..dunyadaki topladihi her alandaki istihbaratı burada değerlendirir isler.. dusman olarak gördüğü harhangi birini tespit edip kullandigi cep telefonu vaya pc ekranından bile gozetleyebilir..yerli yazilimlara programlara haiz olmamiz ve kendi ozgun milli altyapimizi olustura biliriz bu bir elzemdir..bi nebzede olsa bu sayade korunabiliriz..ve son olarak gelecek için tum dünyanın bilişim ve net ağının , blockchain tabanlı bir dijital uygulama sistemine geçişi için hazırlıklar sürüyor. Gelecekte tek bir merkezden yönetilen dijital kripto bir tek dünya parasinin geçerli oldugu ve herseyin alisveris ticaret sosyal hayat gbi eylemlerinde bu blockchain üzerinden gerçekleşeceği bir dijitsl dünya tasavvuruna dogru hazirlanilmakta...blockchain e ve ozellikle bunu perde arkasındandestekleyen vakiflara dikkat..sakin bu vakıfların sahibi suanki doların fedin sahipleri olmasin..????rothschild ,rockkafellar,warburg,jp morgan ,lazard,goldman sach gbi hanedenlar??evet tabiki onlar....amaclari tek bir dunya devleti ve yeni dünya düzeniyani dolar in uzerindede yazan mottolari olan "new word order."..tek tip din tektip kültür tek tip alfaba ve tek tip insan....
  • Bende ilahi tehdit diyorumBende ilahi tehdit diyorum6 sa önce
    Bende ilahi tehdit diyorum, hadi bakalim. Bana bakın beni okuyanlar, cehenneme sorulacakmış "yettimi doldunmu" diye. O da cevap verecekmiş "dolmadım, varmı daha". Haa, birde "ne kadar kaldınız yer yüzünde" diye sorulacakmış ve şöylede cevap verilecekmiş "bir saatden biraz az bir zaman kaldınız yeryüzünde". Allah doğru söylemiştir. Sadace bir saat yaşiyormuşuz yeryüzünde. Hesap ettim, bir insan 75 sene yaşasa, 1 sene 45 saniye yapıyor. 60 sene yaşasa, 1 sene 1 dakika yapıyor. 1 ay aşağı yukarı 4 saniye yapıyor. Ben bunları neden anlatıyorum acaba, haa evet şundan dolayı, cünkü gözüme bir hafta uyku girmedi bunu okuyunca ve bu gerçeğin iyice farkına varınca. Hem uyku uyuyamadım hemde çok üşüdüm titredim nedense. Sizinle paylaşmak istedim sadece kıymetli vatandaşlarım. Sizi seviyorum. Ne olur yaramazlık yapmayalım. Birbirimizi sevelim, kardeş olalım. Selametle
  • MECZUBMECZUB7 sa önce
    biz henüz görüneni keşf edememişken, zaman, görünmez siberlere sardı..akl etmek istemeyenlere, nakl etmek ne anlamsız iş ..olmasa ''emri bil maaruf, nehyi anil münker '' kıpırdamazdı, ne parmak, ne dil.. Kapıların gıcırtısı duyulmaz olduğunda, gidilecek yerler bitti, göklerin içi daraldı.. Dumanlar arasında çırpınır mümin ruhları..belli ki mahşer yoluna meyl aldı..Bu ne çetin sınav ki ya rab, tüm sevdiklerimizi , bizi bizden aldı. gönül bahçelerindi ya bunlar senin, içlerinde kırılmadık acep nen kaldı ..
  • siber fiber atrakciyonellersiber fiber atrakciyoneller7 sa önce
    Siberneticq; ayhan zonkar: mutlaka okuyunuz; helecan, zulüm, aşk, kötek; sinemalarda, mutlaka..
  • SılaSıla9 sa önce
    Gençlere, kızlara, kadınlara, çocuklara, yetimlere, ahlaka, imana,nafakazedelere ve dine sahip çıkılana kadar eleştirilere durrnadan devam................................................................. Mücahitler sinmişler..... Cahideler ayakta.......Dünya mı terse dönüyor.... YOKSA ... Güneş mi ters doğmakta?...................................................................................................................Herşey HAYYallerde kalmıştı dersin öyle mi?...... Hayyalleri de dahi sömürenler bitmedi?....... Bitti bitti BİTTİ .... Artık saldırma bizee.... Artık ALİMkalmadı..... Bu işler kaldı bize.....Bu din meğer ne garip kalmış..... Aldırma........BOŞver......Kader de böyle de varmış.... Alçaklar, hainler, reisler, reziller.... liste baya bir UZUN ....anlatılmaz mesele....Bu işlerle aldatmak sanma ki yeni mesele.....ESkiden hoca, efendidedikleri.....meğer ne münafıkmış....."Münafıklık" dahi bu adamdan usanmış.... Bunlarla yatıp kalkan... Meğer en büyük kahramanmış???

Abdurrahman Dilipak

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