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Nerede kalmıştık

20 Ekim 2019 Pazar

Siyasi gündem operasyonun gölgesinde kaldı. Birçok tartışma operasyon sonrasına ertelendi.

Silahlar konuşunca insanlar susuyor. Afet zamanlarında da öyle. Sonra her şey eski haline dönüyor.

Ve şimdi, insanlar “nerede kalmıştık” diye soracaklar ve kaldıkları yerden devam edecekler. Buna bir de operasyona ilişkin komplolar, senaryolar eklenecek..

Bu maddi kazanımlar aslında manevi kazanımların mı, manevi kazanımlar maddi kazanımın mı teminatı onu düşünmemiz gerek. Dünyevi kazanımlar çoğu zaman manevi kazanımlarla ters orantılıdır. Bu konuda İbni Haldun’a bakmak gerek. İbni Haldun Üniversitesi’nin bunu topluma anlatmak gibi, onun ismini kullanmaktan dolayı bir borcu var. İbni Haldun ve daha bir hikmet sahibi, arif insan; servet ve iktidarın, gücün insan davranışını nasıl etkilediğini, insanları nasıl vahşileştirdiğini, kıskanç ve saldırgan yaptığıni, kibir ve lükse sevk ettiğini, zevk ve heyecan arayışına ittiği ve güce, iktidara sahip olanların sahip olduklarını kaybetme korkusu ve başkalarına karşı, o güç ve servetlerini sürdürmek adına nasıl korkutucu olduklarını ve bunların nasıl doğup, büyüyüp, yükseldiklerini ve yıkıldıklarını anlatır.

Dünyevi kazanımları gözümüze çok yaklaştırırsak, arkasında öteki dünyayı kaybedebiliriz. Ve hele dünyevi kazanımlar manevi kayıpların üzerine asla bir şal gibi örtülmemeli. Aksine bu süreci, heyecanı, mutluluğu şimdi, sorunları çözmek için, gerçeklerle yüzleşmek için bir fırsat bilmeliyiz.

Aile ve gençlik iki temel sorun. Tarım ve sağlık bir başka iki sorun. Ekonomi ve dış politika da öyle. Dijital çağa doğru sürüklenirken altyapımızın olmaması çok büyük bir eksiklik. Geç kaldık ve hâlâ bir hareketlilik de gözükmüyor. Bunu engelleyen bir el var. Bu da siber güvenlik açığını her gün daha fazla büyütüyor. Bunun ekonomi, siyaset, günlük hayat, savunma ve dış politikada olumsuz sonuçları var..

Halkta yolsuzluklara karşı, adalet konusunda ciddi kaygılar var. Seçim sonrası sukut-u hayale dönüşen bir değişim talebi vardı.

Bunlar rutin gündem. Bu sorunlarla yüzleşmek ve çözüm üretmek zorundayız. Hayat devam ediyor. Yarın bu kazanımlar unutulur ve başladığımız yere geri döneriz, tabii, eğer bu durumdan ders çıkarıp, yapmamız gerekenleri yapmazsak.

Şöyle bir ihtimalden söz ediliyor. Protokolde PYD’den söz ediliyor, SDG’dan söz edilmiyor. Örgüt SDG adına bölgede operasyon düzenlemeye kalkarsa ne olacak. Örgüt Şam yönetiminin bayrağı altında, ABD’nin koruması altındaki bölgeden saldırırsa ne olacak? Örgüt DAEŞ adını kullanarak da saldırılar düzenleyebilir. Sonuçta aynı merkezden yönetiliyor.

PYD’nin elindeki ağır silahların toplatılacağı söyleniyor ama bunu nasıl denetleyeceğiz. Bu çok zor.

Kaldı ki, ABD buradaki insanların bir kısmına kendi kimliğini vererek yanına alıp bölgede hareket edebilir. Buna nasıl mani olacağız.

Dün bugün yaşananları nasıl tahmin etmek çok kolay değilse, bugün de yarın olacakları tahmin etmek o kadar zor.

Bakın, kıyamet kopuyor deseler, biz elimizdeki fidanı dikelim. Kendi işimizi yapmaya devam edelim. Elbette gelişmeleri izleyelim ve daha dikkatli olalım. Örnekte görüldüğü gibi, çok kırılgan bir zamanda yaşıyoruz. Geleceğin neler getireceğini bilmiyoruz. Herkes diken üstünde. Bir süreç başlıyor, bütün dengeler altüst oluyor. Tamam, artık bu işin geri dönüşü yok diyorsunuz, ama birkaç gün sonra her şey silbaştan değişiyor. Günümüzün en tehlikeli sorunlarından biri de belirsizlikler. İnsanlar da, hava da, piyasa da, siyaset de aynı şekilde belirsizliklerle dolu.

Gelecek konusunda zenginler de fakirler de; güçlüler de zayıflar da; büyükler de, küçükler de kaygılı. Değişim kaçınılmaz, ama değişim insanları korkutmaya devam ediyor. Çevre, savaş tehdidi, teknolojik gelişmeler; değişim adına her şey umuttan çok korku vermeye başladı.

Yarın petrol üreticisi ülkeler bir anda zenginler arasında ilk sıralarda yer alırken fakirler sırasına yuvarlanabilir. Bu bir gün, yakın bir gelecekte gerçek olacak. Enerji ciddi bir maliyet unsuru olmayacak. Emek maliyeti insanımsı robotlarla, ucuz işgücü cennetleri için yolun sonuna gelindiğini gösterebilir. Çin ve Hindistan ne yapacak o zaman.

Faşizmden sonra Komünizm de çökmüştü. Şimdi Kapitalizm can çekişiyor. Demokrasi, Liberalizm de öyle. Batı dünyası felsefi bir boşluğa düştü. Dinlerini de kaybettiler, ailelerini, gençlerini de kaybettiler..

Sadece petrol zengini ülkeler yok. ABD aslında “para/dolar” zengini bir ülke. En büyük ihraç malı Dolar. Kimi toprak zengini, kimi nüfus, kimi tabii zenginliklerin üzerine oturmuş. Bu işler artık böyle gitmeyecek. AB ülkeleri birleşiyor, Araplar, Türk dünyası, Hind toplulukları Malaylar, Afrika halkları ince kıyım doğranmışlar sanki.

Evet değişim kaçınılmaz ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve yeni bir milletler arası düzen kurulana ve yeni ülkelerin sınırları rejimleri ve iktidar yapıları belli olana kadar bu belirsizlik ve çatışma süreci devam edecek. Ve görünen o ki, 2025’e kadar kriz giderek derinleşecek ve 2030’a doğru muhtemelen yeni bir düzen kurulacak. O düzeni kim kuracak ve nasıl bir düzen kurulacak bilemeyiz. “Bakalım bu süreç kanlı mı olacak, kansız mı” onu da göreceğiz. Bu sürecin kan ve can maliyetini, milletlerin zeka, çaba ve vijdanları belirleyecek.

Şöyle bir öngörüde de bulunabiliriz. Eğer yeni dünya düzenini Kızılderilileri katledenler, kara derilileri köleleştirenler ve sarı ırkı sömürenler kuracaklarsa yer yüzü yeniden kana bulanacak demektir. Yeni teknolojilerle desteklenecek muhtemel bir savaş daha öncekilerden daha çok can alacaktır.

Efkar bastı. Sahi nerede kalmıştık. Hayat devam ediyor. Sonuçta bizi gören, duyan, bilen, hüküm sahibi, kadere, rızga, ecele hükmeden bir Allah var! Ne gam! Korkacaksak zalimlerden değil, Allah’ın yardımının bize ulaşmasını engelleyen zaaflarımızdan korkalım. Unutmayalım her zaman, bu dünyada yaptıklarımızdan ve yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan hesaba çekileceğiz. Selâm ve dua ile.

 

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YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga30 dk önce
    bu değişim nedense hep gelişmemiş ülkelerde özellikle de ortadoğuda oluyor.gelişmiş ülkelerde değişim meğişim olmuyor. kaya gibi yerlerinde duruyorlar...
  • AdsızAdsız54 dk önce
    Sayın yazar bir avrupaca yazıyorsun bir arapça yazıyorsun bir seferde türkçe yazda türkün ekmeğini suyunu yiyib içiyorsun
  • engineerengineer1 sa önce
    açılım saçılım sürecinde pkk silahlarını gömecek dendi, tersine yollara mayın gömüledi, şimdi pyd ağır silahları gömecek mi yoksa yollara ağır patlayıcılarmı gömüleyecek göreceğiz
  • Eren Eren 1 sa önce
    Güzel bir yazı. Kaleminize sağlık.
  • KızgınKızgın1 sa önce
    Hiçbirinin yanına kar kalmayacak o burunlarından kıl aldırmayanlar makam mevki sayesinde zenginleşenler bunlardan öttüre öttüre hesap sorulacak..hem bu dünyada hem diğer dünyada
  • CabirCabir1 sa önce
    Abdurrahman Dilipak ı kutluyorum hakkı söylemiş , para, iktidar,makam, şöhrete sahip İnsanların İSLAM'IN dışına nasıl Savrulduğuna Şahit oluyoruz, dillerinin başka amellerinin başka olduğuna şahit oluyoruz Dünya imtihan yeri kazananlar da olacak kaybedenler de.
  • GerçekGerçek1 sa önce
    Kardeşim kendine izin ver biraz çok yorulmussun. Bütün dertlerin tek çözümü var oda herkesin İslâm dinine tabi olması çok kolay Allah bizi affetsin.
  • MertMert1 sa önce
    akp li belediyeler özellikle kayseri belediyesi ve ilçe belediyeleri yönetilemiyor kurdukları şikayet hatları işe yaramıyor. kayseri de ulaşım rezalet toplu taşıma daha da rezalet bundan sonraki seçimlerde işleri zor.
  • laikiz elhamdülillahlaikiz elhamdülillah1 sa önce
    bilim yok teknolojiyok matematik yok fizik kimya hiç yok... Allah bize yeter diye diye yüzlerce yıldır dayak yiyor islam dünyası batıdan. Bu kafalarla akıllanacakmış gibi de durmuyor.
  • CEVDETTCEVDETT2 sa önce
    Seçim sonrası sukut-u hayale dönüşen bir değişim talebi vardı. CEVABI İLK SEÇİMDE ORTAYA ÇIKAR. HESAP VERMESİ GEREKENLER (İSTANBUL SEÇİMİ HEZİMETİNE SEBEP OLANLAR VE BELEDİYELERİ KAYBEDEN İL TEŞKİLATLARI) ERKEN SEVİNMEMELİ...
  • Hikmet YılmazHikmet Yılmaz2 sa önce
    Çok bilmişlik taslayıp kendinize göre yazıp duruyorsunuz. Elini taşın altına hiç koydun mu ? Arap birliğinin " Barış Pınar'ı " açıklamasını Akit Tv'deki yaptığınız proğramda izlerken (Bülent'le) işi Kıbrıs'ın CB.Mustafa Akıncı'da tenkit ediyor diyerekbakın işte; "Türk asıllılarda dile geliyor" diyerek Arap seviciliğinizi Bülen'le beraber savundunuz . Bu millet ne çekti ise böyle dalkavukların yüzünden çekti. Mert olun Mert.
  • SAYIN Abdurrahman beySAYIN Abdurrahman bey2 sa önce
    Çocuğumun okul taksitleri icin bank asya hesabında bulunan 1900 tl den otu ru işime son verildi sizden Küçük bir istirhamım olacak....Fetullah Gülen, 25 Aralık 2013 tarihinde örgüt üyelerine “Bank Asya'ya para yatırın” çağrısı yapmıştı. İddianameden okuyalım: “… Bank Asya'da hesabı bulunan Yeter'in, örgüt elebaşı Gülen'in talimatı üzerine, 31 Aralık 2013- 24 Aralık 2014 tarihleri arasında ki hesabında 40. 993.52 Tl artış olduğu…SAYIN yeter bundan beraat aldı.sizden ricam bu berat kararının aslını bize gondersende mahkemeye delil olarak sunsam.necip Türk adaletine sizinde bir parca katkınız olsa
  • ÖgedayÖgeday2 sa önce
    Muhterem hacı emmi , orta sahada iyi top çeviriyon da bir türlü gol yapamıyon.. Bal üretmeyen arı gibisin..
  • Erdem Doğan Erdem Doğan 3 sa önce
    YAZINIZDAN ALINTI ILE YORYMLAR....Değişim kaçınılmaz, amane değişti.."Aile ve gençlik iki temel sorun. Tarım ve sağlık bir başka iki sorun. Ekonomi ve dış politika da öyle:" * Halkta yolsuzluklara karşı, adalet konusunda ciddi kaygılar var. *'Geç kaldık ve hâlâ bir hareketlilik de gözükmüyor. Bunu engelleyen bir el Mi var ? ' Hayat devam ediyor. BU GÜN kazanımlar DAVA unutulDU. ve başladığımız yere geri dönmedik, BASLADIMIZ YERIN GERISINDEYIZ.tabii, eğer bu durumdan ders çıkarıp....
  • Erdem Doğan Erdem Doğan 3 sa önce
    Evet dünyevi kazanımlar, çocukluğumun müslümanları,şimdiki müslümanlar. Bas örtüsü yasaktı ama açıkla kapalı arasında ciddi fark vardı. Şimdi bası kapalı ama haya yoksunu, ruhu ap açık. Müslümanlar fakirdi emekçi idi âmâ kanaat vardı gönülleri zengindi. Şimdi müslümanlar patron ama emekçiyi eziyor. Kadınlarımız kızlarımız evlerin de idi şimdi evlerine girmiyorlar altlarında arabalar erkekler ile yarışıyor. mevki sahibi degildik ama itibar sahibi idik.Paramız yoktu ama şerefimiz namusumuz vardı. Evlerimiz küçüktü ama ailemiz büyüktü. Bir evde dede torun birlikte büyürdü.Şimdianne baba ayıri koca koca evlerde, çocuklar ortada .Ya Rab! Ne günlere kaldık. EVET Dünyevi kazanımları gözümüze çok yaklaştırırdik, arkasında öteki dünyayı KAYBEDIYORUZ
  • Adı SaklıAdı Saklı3 sa önce
    Hepimiz havanda su dovmekle mesguluz.Artik güven kalmadı, dost kalmadı,muslumandediklerimiz dedestek vermiyor.Hak ,hukuk adalete yok Dunyadada Türkiye'de de gücü olan kazanıyor.
  • aa3 sa önce
    eğer bu telefonla insanların aile mahremiyetlerine girip,özel hayatı koruyamayan hükümet,iç işleri bakanlığı,bilişim suçları bilmem ne başkanı ortam dinleme yapanlar bulamaza, akpnin kaybetmesi için herşey yapmaya hazırım.hükümete her türlü vurmaya hazırım.bizim güvenliğimizi bile koruyamayan bir hükümet ne işe yarar.adam işini gücünü bırakmışsabah akşam milletin evini,karısın,kızını dinlemeye almış.iç işleri bakanı uyuyor.daha kaç defa savcılığa gidecez.bu nasıl muhafazakar bir hükümet.
  • AlperAlper4 sa önce
    İslamcılık endeksinde,kafir dediklerinin bile gerisinde kalan, ortadoğu ülkelerinin halkları, birbirini kırıyor.Sonra da suçlu batı!bu kafayla nereye?
  • Mehmet AliMehmet Ali4 sa önce
    Bu Haydarpaşa Garı ihalesi can sıkıcı hocam...
  • aa4 sa önce
    açıkça söyleyim.bu telefonla ortam dinleme yüzünden akpye karşı cephe aldım.3 yılda akpnin kaybetmesi için elimden geleni yapacağım.
  • AbidinAbidin4 sa önce
    Sayın yazar i hatipli bireğitimci olarak dava şuuruyla yoğrulmuş bir gençlikten sonra sizin mahallede büyüdüm elli yaşıma kadar siz dahil bütün İslami kaynakları okuduk ve hayatımızda Amerikanın israilin yok olması için dua ettik bir kırk yılslogan attık çünkü ırak ve Afganistan gördük Filistin le büyüdük geriye bir baktık Amerika da İsrail de sürekli gelişti büyüdü ve dünyaya hükmeder hale geldi sonunda biz amerikano teröristolarak işimizden aşımızdan olduk yargılanıyoruz sizin kanallarda israile yakıt taşıyor ve bilmem kaç anlaşma ile İsrail ürünleri yirmi yıldır marketleri süslüyorherşeyi bir gören ve bilen Rabbimize iltica ediyoryine kahrolsun amerika ve israil diyor ve hakkımızdakihükmünü bekliyoruz hep birlikte
  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe4 sa önce
    Türkiye sınırına paralel mevzi döşeyenşerin ilk hedefi Arap yarım adası işte aramko./neden? İlk etapta adamların paraya ihtiyacı var şavaş maliyetli iş./para lazım hem zenginliklerini artırmak bende sömürülerine devam etmek için./ yani herşey duygusal. Ve tüm terör örgütleri ile Arabistan’a saldıracaklar. İşte Yemen
  • abuzerabuzer5 sa önce
    Üstad bir zaafımızı yada problemimizi söyleyeyim..Biz Türkler genelde sözleşme yapar sonra okuruz.Bunu hayatınbir çok safhasında ve yerinde görürüz..Barış Operasyonunu durduran protokol de de bu var.Dikkat ettiyseniz siz de bir kaç şeyi belirtmişsiniz..Silahlar toplanacak, mevziler imha edilecek miş.Nasıl,kim yapacak..Kime,nereye teslim edilecek.Ne kadarı verilecek..İhlal olup olamadığına kim karar verecek:.Havan ,taciz atışını nasıl kim engelleyecek, vs vs kimse sorup okumamış.RTE dediğimiz olmasa tekrr başlarız dediğine göre 120 saat mola oluyor.Peki bu sürede Esad,İran,Rus askeri bu bölglere gelirse ne yapacaksın.Kim nasıl engelleyecek..PYD liler biz anlaştık diyor askeri olarak.rejim ne tayin ve taktir ederse o rolü kabul ettik.Sadece siyasi konuları müzakere devam ediyor diyorlar..O zaman rejim haklı olarak arkadaş ben izin mi verdim buradasın derse.... 22 Ekimde Putin Adanaanlaşmasını dayatacak.5 km..Başka anlaşma yok derse...Ve İdlip cerahatini patlatırsa ne yapacağız..Öyle heyt ve meyt ile yürümez. Barzani ile birlikte Irak petrolünü İsrail'e pazarlayansatan damat şirketinin cürümleri duruyor.Rusya bunu BM.UCMtaşıma şantajını elinde tutuyor.Halk Bankası davası,Erdoğan'ın şahşi mal varlığı dondurma yaptırımları da cabası. Aslında bunlar birer Milli Güvenlik sorunu. Ama yandaş ve islam cı basın ıslık çalarak geçiyor...
  • şenay doğanşenay doğan6 sa önce
    dün bir yerde bir haber okudum ruhum daraldı o sırada yunus 57-58 geldi aklıma gönlümdeki bütün sıkıntılar beni terketti varlığına sonsuz hamdü senalar olsun ya rabbi allaha emanet olun ya habiballah
  • İLBEYHAN İLBEYHAN 7 sa önce
    100YILDIR , FESLİDELİKADİRGİBİLER ,( LOZAN ZAFER Mİ ,HEZİMET Mİ ?)DİYE BİLİRBİLMEZ , KAFAÜTÜLEDİLER.... Adamasorarlar; BARIŞPINARI BEŞTEPE ANLAŞMASI ;ZAFER MİHEZİMET Mİ?ABD ; TÜRKİYEYÖNETİCİLERİNİN MALVARLIĞINAEL KOYMAKLATEHDİTEDİNCE,HAREKATDURDU,SÖZLER180DERECEDÖNDÜ... BÖYLE BİRMAL VARLIĞIVARMIDIR, VARSANEREDEDİR?DEVLET İŞLERİBUNDAN SONRA DABÖYLE MİYÜRÜYECEKTİR.... TEHDİTMEKTUPLARIYLA....BÖYLEDÜNYA LİDERLİĞİOLABİLİRMİ....
  • evet, konuya dönelim tekrarevet, konuya dönelim tekrar7 sa önce
    Nerede mi kalmıştık? Çuvallar dolusu palavra ve fal üretiyordun âbi, ordan devam et istersen.
  • iyi söylüyorsun hocam daiyi söylüyorsun hocam da7 sa önce
    Bugün baktigimiz zaman ne görüyoruz, yeryüzündeki fitneyi kaldırıp zulum düzenini bitirecek olan islam birliğini kurarak yeryüzünüsaadet nizamına geçirecek ne bir faaliyet var ne de niyet. Bunu ne sen tek başına yapabilirsin ne de bir başkası. bunu ancak halkını ;biz ecdad gibi hakkı hakim kılmalıyıza ikna edecek olan bir iktidar ancak yapabilir. Bu meseleye bir türlü ciddi bir vurgu yok hocam. Açıkca söyle çekinme bizim böyle bir iktidara ihtiyacımız var diye.
  • osman özkanosman özkan7 sa önce
    Abdurrahman kardeşim CEHENNEM SICAKLARININ KAVURDUGU ŞU ORAMDA ruhumuza KORKU VE ÜMİT ARASI BİR TESELLİ SUNMUŞSUN BU,DA İLAHİ KAYNAKLARDAN BESLENEN NEHİRLERİN FERAHLIĞINI HUZURUNU VERİYOR İNSANA CENABI HAK ÖMRÜNE RIZKINA VE KALEMİNE BEREKETLER İHSAN EYLESİN İYİKİ SENİN GİBİ BİR KARDEŞİMİZ ABEYIMIZ VAR.
  • MuhammedMuhammed8 sa önce
    Camiler bomboş Dilipak Hocam bu neyin davası? Nerde o müslümanlar, nerde? Öğle namzında ön saf dolmuyor genç yok denecek kadar az. Hayatın her alanında teffekkür çalışmadıkça bu işolmaz nerde o en az 3*5 alanda en az 3-5 bilimde söz sahibi olan eski islam alimleri nerde? var mı hem dünyevi hem manevi ilimlerde kutup diyebileciğimiz alimler? davasına sahip çıkmayan bir toplumun başına ne gelirse müstehaktır.
  • Akil düşünceAkil düşünce10 sa önce
    Sayın dilipak dünya kazanımları ancak Allah'ın rızası,Rasüllahın şefati umuluarak elde edilirse değer arz eder aksi halde çöldeki kum tanesi kadar değeri yoktur.ve dünyave içindekiler birğün yok olacak elimizde kalacak olan amellerimiz ve bizim için geçer akce hayırlı amelimiz, imanımız,ahlakımızdır. Ne yazıkki gelecegimiz olan gençliğin imanı elden gidiyor...ahlakı elden gidiyor...belkide şeytan (Lanetullah Aleyhi) yaratıldığı andan itibaren günümüzdeki kadarhiç yattığı yerden bu kadar rahat taraftar toplamamıştır... sokağa çıkınca Müslüman bir ülkedemiyiz değil miyizayırt ermek çok zor....çanakkalede dedelerimiz neden şehit oldu....bizi şu anki hale düşmesin diye değilmi ?ama ne yazıkkihalimiz pür perişan...dünya bizim olsa neye yarar....yenidoğan bir bebek en fazla 80-100 sene sefasını sürer ya sonrası ve sonrasındakaçamayacağımız ölümvar.... Selametle
  • Uğur Uğur 11 sa önce
    Değişimden kim korkar,elbette bir eli yağda bir eli balda ülkenin nimetlerini yiyen ve makamlarını ebedi zannedenler olabilir mi.Güç bozar,mutlak güç mutlaka bozar.
  • AzinlikAzinlik11 sa önce
    Mevcut nufus artisi- dogum oranlariyla 60-70 yil sonra Turkler Anadolu'da azinlik! Her Turk/Musluman en az 5 cocuk ve uzeri dogurmali-uremeli buyutmelidir.

Abdurrahman Dilipak

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