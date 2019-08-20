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Ne aceleci bir topluluk olduk!

20 Ağustos 2019 Salı

 

İsra 11. “İnsan iyiliğin gelmesine dua ettiği gibi, kötülüğün gelmesine de dua eder. Esasen insanoğlu acelecidir.” Evet, bizi yaratan öyle buyurdu: “İnsan acelecidir”.. Hep “Dua” ediyoruz ya, ben de zaman zaman yazıyorum, “dua ile istenen bela” diye. Fatiha’da biz günde 40 defa, “Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde hayır olabileceği” için “Bize Hakkı Hak, batılı batıl göster” diye Allah’a dua ediyoruz.

Beni tanıyan tanır; biri benim için “Allah’tan uzun ömür” dilese ben “Allah’ın takdiri olan ecelim”e razı olduğumu, Ondan O’nun rızasını talep ettiğimi, “Hayırlı ve bereketli bir ömür ve hayırlı bir ölüm” dilediğimi söylerim. Her şeyin bir vakti zamanı vardır. O zaman geldiğinde o şey olur. Bunu kimse engelleyemez. Seçim ne zaman, Bakanlıklarda değişiklik olacak mı? Herkes konuşuyor. Ben de Bakanlıklarda değişiklik olması gerektiğini söylüyorum. Ama sonuç beni ilgilendirmiyor.. Ben kendi fikrim yanında toplumsal talebi dile getirmem, bu konuda yaşadığım zamana ve mekana olan şahidliğimi muhataplarına taşımam gerek. Usul ve füru açısından bu bir görev.. Sonuç ne olursa olsun ben bu görevimi yapmazsam bundan sorumlu olurum. Yine sonuç ne olursa olsun, görevimi yapmışsam bundan dolayı da indi ilahide mükafatlandırılırım. Bakın, bu konudaki tavrım iç politika ya da dış politikada aynı. Fırat’ın doğusunda da. Olacak olan ne varsa o olacak. Benim endişem şu: Ben bu süreçte ne yapıyor olacağım. Bütün bu oluş içinde Allah’ın indinde makamınızı merak ediyorsanız, O’nun sizi neyle meşgul ettiğine bakın. “Beka” tartışmasına bu akılla karşı çıktım mesela!

Birileri yazdıklarımdan rahatsız olabilir ya da memnun olabilir. İşin o kısmı beni fazla ilgilendirmiyor. Kaldı ki, ben kendi fikrimi söylerken de hata yapmış olabilirim.. Benim yanlış düşünüp düşmediğim o fikre karşı ilim sahibi ve diğer insanların tepkileri benim yeniden düşünmeme ya da fikrimde daha ısrarcı olmama sebeb olacaktır.

Çok ısrarcı da olsam, aslında benim acelem yok. Bütün endişem görevimi tam ve eksiksiz olarak zamanında yapıp yapmadığımla ilgilidir. Benim açımdan, benim fikrimin tam aksine bir fikre sahip olan bir kişi, görüş ayrılığı yaşadığımız bir konuda en az benim kadar doğru olabilir..  Zaten istişare ve şûra bu ortamda bir anlam ve değer kazanır.

Ben ya da bir başkası, göklerin hazinesinin ya da gaybın bilgisinin şifresine sahip değiliz.

Müslümanlar ne kadar determinist olmuşlar!? Şu gelirse şöyle olur, bu olmazsa böyle olur gibi akıl yürütmeler, ancak kişinin öngörüsüne dayalı sorumlulukları için gereklidir, yoksa Allah’ın iradesi şarta bağlı değildir. O, “ol” der ve o şey olur. “Sünnetullah”ı ise vahiy, risalet yoluyla, ilim, gözlem ve tecrübeyle idrake çalışırız. Yoksa O, la yüs’el’dir ve O, bir şeyi dilerse esbabını da halkeder.

Bir şey olacaksa o şey olur! Olmayacaksa olmaz. Bir şey olduktan sonra geriye dönük akıl yürütme akıllıca bir iş değildir. Geriye dönük ihtimal hesabı Allah’ın iradesini tartışmaya açmak olur. Olan olmuştur ve o ilahi takdirin sonucudur. Aksi durumu anlamak ve anlatmak açısından şu örnek açıklayıcı olabilir: “Babam kız olsaydı ben kim olurdum!”

Ebu Leheb’in elleri kurusun” diye başlayan ayeti biliyorsunuz! Ebu Leheb’e “yalancıktan tevbe et” derler. Allah izin vermeden yapamaz. Hayır da şer de, Melek de, Şeytan da, ins ve cin, yaratılmış olan ne varsa hepsi Allah’ın iradesi içindedir. Biz O’nun rızasına talibiz. O, bizi mallarımız, canlarımız, sevdiklerimizle, kimi zaman korkutarak, açlıkla, nimetlerini artırarak ve eksilterek bizi imtihan edecektir. O, servet ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirip çevirecektir. Hz. Yusuf’un bollukla ve kıtlıkla imtihanı O’nun zatından kaynaklanan bir sorumlulukla açıklanamaz. O bir imtihanın gereğidir, buna vesile teşkil eden bir şey o halkın ihmallerinden de kaynaklanmış olabilir ya da olmayabilir.. Başarı ve yenilgi de öyle. O zaman bizim bütün planlarımız çöpe gidiyor..

Tamam bizim planlarımız, projelerimiz, iyi bir kadromuz olmalı, çok çalışmalıyız ama sonuç bizim beklediğimiz gibi olmayabilir.. Allah dilerse bizim beklediğimiz gibi ya da çok daha iyisi de olabilir.

Bakanların değişmesi, değişmesini isteyenler, istemeyenler her kim ne yapıyorsa ve onu ne için yapıyorsa Allah indinde bir dereceye sahip olacaktır. Ve bil gaderi hayrihi ve şerrihi minellahu teala.. Sonunda Allah’ın dediği olacaktır. Ve bu süreçte kim niye istiyor, ya da niye istemiyorsa, sonuç ne olursa olsun ona göre muaheze olacaktır. Bazı isteyenler ve bazı istemeyenler kaybedecekler ya da kazananlardan olacaklardır. Tabii ve elbette ameller niyetlere göredir. Ancak cehennemin yollarının iyi niyet taşları ile döşeli olduğunu da unutmayalım. Tek başına iyi niyet yetmez, o konuda bilgi sahibi olmak, istişare şûra yapıp yapmamak da bu sonuçta etkili olacaktır..

Evet, trollerden şikayetçiyim. Ama onlar gittikleri yoldan memnunsalar devam etsinler. Allah (cc) Cenneti de, Cehennemi de boşuna yaratmadı. Birileri Cennete ve Cehenneme nasıl gidecek. Zalimler için yaşasın Cehennem. İnşallah çok geç olmadan tevbe eder ve vazgeçerler.

Ben her ne yazıyor ve söylüyorsam, o benim fikrim, zannım ve yorumumdan ibarettir. Vahiy dışında yazdıklarımda ve vahyi yorumlarken hata yapmış olabilirim. Sakın bana ya da bir başkasına aklınızı kiraya vermeyin. Birileri kendi fikrini benim fikrimden üstün görerek, bana İlahlık ve Rablik taslamaya kalkarsa onu reddederim.. Fikrini açıklar ve delillerini sunarsa teşekkür ederim. Yanıldığını anlarsam elbette yanlışta ısrar etmem.(İnşallah). Ama aynı kanaati paylaşmamış da olabilirim. Muhkem nas dışında  ittifak ettiğimizde birlikte hareket ederiz, ihtilaf edersek birbirimizi mazur görürüz. Zira “bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikatinin bize gösterileceği bir gün” var. Duhan 47, 48, 49, 50. “(Allah zebânilere emreder): Tutun onu! Cehennemin ortasına sürükleyin! Sonra başına azap olarak kaynar su dökün! (ve deyin ki:) Tat bakalım. Hani sen kendince üstündün, şerefliydin! İşte bu, şüphelenip durduğunuz şeydir” diye uyarıldığımız bir gün var! O Kıyametin habercisi duman çevremizi kuşatmadan akledenlerden olsak!

Yunus’un dediği gibi “Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim.” Halk değişim istiyor, ben de bu talebin “haklı sebepler”e dayandığını düşünüyorum. Vekalet veren siyasilerin veli-i nimetidir. Siyasilerin bu sese kulak vermesi gerekir. Bu yerine göre kul hakkına da girer. Öte yandan; esasen ben halkla yönetim arasında “U borusu” gibi bir ilişki olduğunu düşünürüm. Biz kendimizi değiştirmeden, Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. Herkes baştakilerin değişmesini istiyor ama asıl değişmesi gereken biziz biz! Öte yandan; kötü olanların iyi olmayacağı, iyi olanların kötü olmayacağının garantisi var mı? Veya gelen gideni aratırsa! O da var. Ben doğru bulduğum şeyleri, Allah rızası için tekrarlayıp duracağım. Birileri de belki de ve inşallah onlar da Allah’ın rızasını gözeterek bunu yapmamakta direnecek. Ve sonuçta tartışıp durduğumuz şeylerin hakikati bir gün önümüze koyacak. İnşallah o gün, niyetlerimiz ve akli deliller, usuli hassasiyetlerimiz sebebi ile affedilenlerden oluruz. Değilse vay halimize! Allah inat edenler ve kibirlenenleri affetmez! O zaman “herkes kendi yoluna”.. Bizi gören, duyan, bilen, hüküm sahibi bir Allah var. Tek gerçek şu: İmtihan oluyoruz. Bu hercümerç içinde, yapıp yapmadıklarımız, ya da söyleyip söylemediklerimizle, ya kendi cennetimize sırtımızda tuğla taşıyor ya da kendi cehennemimize sırtımızda odun taşıyoruz.  Yüzümü O’na döndüm. O’nun rızasının tecellisinin vesilesi olmaktır niyazım. Hakkı Hak, batılı batıl göstermesi ve Hakta toplanmayı nasib etmesidir duam. O, bizi “sabredenlerden, şükredenlerde, direnenlerden bulsun diye” selâm ve dua ile.

 

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  • Abdullah MuratAbdullah Murat23 dk önce
    Müslüman kafir için uzun bir ömür (beka) isteyemez Onun hidayet olmasını isteyebilir veya onun ölmesini hattaAllahın hükmüne göre onunla mücadele etmesi bizzatihi onun üzerinde kuran ile bildirilen ilahi adaletin bir an önce yerine getirilmesi hakkın yerine getirilmesinden mesuldür Bu mesuliyet onun gücü nisbetindedir. Adaletin ve iyinin ise bekasını hem istemek hemde onun sürekliliğini bizzatiği gücü nisbetinde sürdürmekle mesuldür. Adalet Allahın hükümleridir. Hayırda şerdehakta batılda Kuran ile birbirinden ayrılmıştır. Adaleti Allahın hükümleriyle sağlamayanlar Kurana göre ebedi cehennemlik olan büyük o küfür suçunu işleyerek kafir olmaktadırlar. ve düzeni sağlamak yerine bizzatihi bozgunculuk yapmakta Allahın yolunu engellemektedirler Bunlar yaptıkları şeyi adalet ve ha hukuk olarak tanımlayarak Kuranın hakimler için gönderilmiş hüküm ihtiva eden bir kitap olduğunu islamın ve bu indirilenin Adaletin kendisi olduğunu inkar etmektedirler. Şeytanın etkisi vardır Güzler işler yaptıklarını zannederler ve önleri ve arkaları süslenirazabı tadana kadar anlamazlar Zülmedene meyletme ve hertürlü zulümden özellikle Kuranda büyük olarak adlandırılan suçlardan küfürden uzaklaş. Allahın hükümleri gerçektir İslamın şartları vardır İslamda kalmanın ayrıca şartları vardır. Adalet Allahın hükümleriyle sağlanmalıdır Bu zorunludur Bunun dışı yüzçeviriş olmaktadır. İnananlar kötülükleri düzeltmek ve adaleti Allahın hükümleriyle sağlamakla mesuldürler. Vatan vatan ayrılmak islamda yoktur. Müslüman bozgunculuk yapmadığı sürece Allahın mülkü olan arzda serbest dolaşım hakkına sahiptir Bu Allahın helalidir Bunu engelleyenler ise orayı zulüm ve küfür ile yönetenler olmaktadır. Bir müslüman abdde doğdu(yaradıldı diye) orayı vatanı kabul edemez Orası küfür ile yönetilmektedir Orası içinde savaşamaz Müslümanın yuva kuracağı yer anadili kulluk dili olan arapça olan ve adaletin Allahın hükümleryile sağlandığı bir arz parçasıdır Çünkü küfre boyun eğmek küfre sebep haramdır yasaktır kafirleri dost edinmek ise onlardan yapar Allahın hükümlerini istemeyen ise o hükümlere teslim olmuş anlamındaki müslüman değildir islamın kurana göre şartları Allahın hükümlerine boyun eğmek namaz kılmak zekat vermektir. ve cennet girmenin yani islamda kalmanın bir şartıda Allahın hükmünü verdiği büyük olarak bildirdiği suçları işlememektir. Cinayet, Allahın hükümleriyle hükmetmemek, hristiyan ve yahudileri dost edinmek, Allaha oğul isnad etmek,kuran ayetlerini inkar etmek,Allaha iftira etmek 3 ün 3.demek,Allahın hükümlerinden dilediğini almak dilediğini geride bırakmak, ilahlık ....
  • HasanHasan32 dk önce
    Bu yazdiklariniz hic bir sey ifade etmiyor.Simdi musluman muslumani olduruyormu.Ne icin olduruyor amerikaMusluman kuran okuyormu hayir.Okusa helal sampuan ruya terlik almaz.Musluman arab kallestir bunu biliyorsunuz.korkup yazamiyorsunuz.Kuranmi??? Parami para,daha cok muslumanin isine geliyor.Sunu artik yazin kuran duvarda duran sus esyasi oldu.Sizde akitte kuran okusaydi bu gercegi bilirdi.Turban takmakla kuran okumakla musluman olunmaz.Islami teroru niye yazmiyorsunuz.Kuru laflari birakin artik.Bak musluman?????akp habire zam yapiyor dinde zam varmi????
  • HasoHaso41 dk önce
    Akp benim gibi sadık akplileride kaybetti.Yanlışları bir eleştireyim dedim medyada Akitten başka eleştirilere açık haber sitesi bulamadım,yandaş medya heryeri ele geçirmiş.Çevremde yapılan yanlışları söyledim neredeyse dinden çıkarılacaktım.Bu kafa akp yi bitirdi.Biz eleştiriyoruz ama yıkmak için değil,onarmak için eleştiriyoruz.Hatayı Erdoğanın görmediğini,çevresinin onu yanılttığını zannediyordum ama adaletsiz emirleri verenin bizzat Erdoğan olduğunu gördükten sonra benim için bu sevda bitmiştir.
  • İLBEYHANİLBEYHAN1 sa önce
    Dicleninkuzularını çakallarayedirmeyeceğizdiyorlar......Doğrudurçakallarayedirmiyorlar...ammalakinDİCLENİN ,FIRATIN , ÇORUHUN , GEDİZİN , KIZILIRMAĞIN ,YEŞİLIRMAĞIN ,SAKARYANIN KIYILARINDAYAYILANKUZULARI BİRİLERİYEDİBİTİRDİ.......DEVLETKUZUİTHALEDİYOR.....YERLİVEMİLLİKUZULARIHEM DEANASIYLABİRLİKTEYİYENLER,ŞİMDİ KUZUİTHAL EDİYORLAR.....İTHALATI DAKİMSEYEBIRAKMIYORLAR.....
  • şenay doğanşenay doğan2 sa önce
    rabbim hayal aleminde yapamadığımı buyuruyor allaha emanet olun
  • asım asım 2 sa önce
    sizin yazılarınızı eskiden beri okurdum sizin iyiliği emredip kötülüğü yasaklayanlardan olduğunuzu zannederdim ama pkk nın kötülüğüne şimdiye kakadar neden bir şey demediğiniz açığa çıktı. paylaştığım sizin nekadar yazınız varsa doğru yada yalış siliyorum sizinde kürt faşisti olduğunuz belli oldu acele edilmeyipte ödülmü verilecekti pkklı yöneticilere yaşasın zalimler için cehennem zalim dün de zalimdi bugünde zalim onlara dua edende onlardandır tekrar ediyorum yaşasın zalimler için cehennem
  • şenay doğanşenay doğan2 sa önce
    peygamberim buyuruyor ki allah bir kulu severse cebraile emreder Cebrail onu sever ve gök ehline emreder gök ehi de sever yerde de ona karşı muhabbet oluşur ben kendimi rabbime sevdirmek istiyorum başarırsam rabbimin cebraile şenayın sevgisini değil yüce zatının habibinin kitabının ve dininin sevgisini emretmesini istiyorum peygamberim yalnız allaha güvenenene allah insanları yardımcı yapar buyuruyor allahtan o tevekkülü istiyorum başarırsam insanları şenaya değil yüce zatına habibine kitabına ve dinine yardımcı yapmasını isteyeceğim eğer darbemde başarıya ulaşırsam bu darbeyi çok seveceksiniz inşallah allah emanet olun
  • şenay doğan şenay doğan 3 sa önce
    birkaç defa türkiyeye darbe yapmayı planladığımı söyledim akit yayınlmadı mesajlar devletin elindedir muhakkak Türkler peygamber aşığı denir ama sizinle geçirdiğim süreçte gördüm ki bu bir masaldan ibaret peygamber iyi hoş ama insanların suyuna giderse eğer eşi onlara peygambere kurban olun derse hop dedik muhabbeti bir de müslüman kimliği taşıyıp kalbi bomboş olanlar var böyle bir durumda alınbilecek bir kaç tavır var ben imkanım varsa allah ve rasulünü sevindirmeyi seçtim
  • HamitHamit3 sa önce
    Ne olursa olsun, bakanlıklarda ve parti teşkilatında mutlaka yenilenme, gençleşme şart. Yoksa 2023 de kaybedilecek 2019 aranır şekilde. Ayrıca Ak Parti belediyelerinde yetkili olanlara çağrımdır ki, İstanbul'da Ankara'da kaybeden brokratları sakın ola ki bünyenizde bezı yerlere atamayın, onların yüzünden o iller kaybedildi. Onların kardan çok zararları olur, onlar kendilerini çok üstün ve vazgeçilmez görmekteydiler, vesselam...
  • bilgebilge3 sa önce
    tabbet suresi ile tanri ebu leheb e yani peygamberin amcasina beddua eder. 1600 yildir bütün müslümanlar namazda zammi sure okuduklari tebbet suresi ile ebu leheb i ve karisini lanetlerler. ellerin kurusun karisida cehenneme gitsin diye. Acaba diyorum kuran degistirildimi? yada insannin uydurdugu bir kitap mi. bir tanri var yaratiyor ama yarattigiyla bas edemeyip (örnegin seytanla) beddua ediyor. hocanin söylediklerine ise tamamen katiliyorum
  • aykutaykut3 sa önce
    Allah sizden razı olsun sayın dilipak.harikasınız.sizi cok seviyorum
  • FerhatFerhat5 sa önce
    Kesin olan şu ki, biz göğsümüzü imana açmadığımız müddet rabbimiz bizim üstümüze nurunu indirmeyecektir. Biz göğsümüzü küfre açtığımız müddetçe iblisin hilelerine ve onların yeryüzündeki yegane varisleri olan masonlara karşı göğüs geremeyeceğimiz bir kesin. Halbuki iblis dahi rabbimizin izni ile din gününe kadar mühlet almıştır ve bizi rabbimizin emr ettigi dosdoğru yoldan saptırabilmek icin yoluntam ortasına oturmuştur. Ey adem oğulları inandık demekle sinanmayacağınızı zannetmeyin. Dolayısıyla iblis bizi bu sefer Hz. Adem atamızı ve Hz. Hava anamızı aldattığı gibi YILAN sıfatına gizlenerek rabbimizin onlara haram kıldığı elma ağacından yemeleri için onları yoldan çıkartmıyor, bilakis iblis bu sefer insan sıfatına bürünerek yeryüzünde kendine varisler edinerek, bizi Dünya hayatı ve onun süsü ile bizi yaradılış gayemizden saptirmak ve Rabbimiz bize haram kılldıklarını süsleyerek önümüze sunmaktadır. Iblis bizi bu defa yasaklı elmayı atamız Hz. Adem a. s. sunduğu gibi, bize de İstanbul sözleşmesi gibi, cinsiyetler arası eşitlik gibi, KADEM gibi kadının fitratınave Rabbimizin bize emr ettiği Tevhid nızamı aykırı olanbu sapkın projeleri zehirli bir meyve olarak önümüze sunmakta. Malesef ademoğulllarından uzun olanımız ve peşinden gittiğimiz Liderlerimizde bize bu zehirli meyveden taddirarak rabbimize ortak koşmamızı tesvikleyerek bize cennetin kapılarının kapanmasını sağlamakta. Halbuki ademogullarindan uzun olanının kısa onlanininda tabi oldukları Liberalizm merkezli bozuk düzen iblisin ve iblisin yeryüzündeki varislerini Masonların kurduğu faizli, zinalı ve eşcinseli bol olan bir düzenden ibaret. Rabbimizden yüz çevirmenin mümkün olmadığı din gün gelmeden ve sur'a üflenmeden her nefis rabbimuzden af dilemeli ve sadece izzetimizun ve onurunuzun yegane teminati olan Tevhid sancagi altinda toparlanmaliyiz, aksi takdirde firavun, lut, semud be Adn kavmleri gibi helak olmaya maruz kalacagiz.
  • EminEmin5 sa önce
    Biz kendimizi değiştirmeden, Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. Herkes baştakilerin değişmesini istiyor ama asıl değişmesi gereken biziz biz!
  • AtakanAtakan6 sa önce
    Aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağıya sağdan sola soldan sağa yazınızı okudum hiçbir şey anlamadım tavsiyem içinizdekini artık saklamayın Akp karşıtı olabilirsiniz CHP li olabilirsiniz sizi ilgilendirir ama böyle kıvranmayın olduğun gibi görün göründüğün gibi olalım
  • akif akif 7 sa önce
    hocam.gerçekleri gôrmek istemeyenlergerçe.ği er geç anlayacaklar ama unutuklari şey ise çok geç olacak .gerçeği görmek dileği ile .
  • engineerengineer7 sa önce
    Zаlimler için yаşаsın CehennemDünyа zevkleri nedir hiç bilmem benÜstüme gelse bütün bir dünyаRаhmаnın yolundаn dönemem benSаçlаrım kаdаr bаşım olsаHаk yolunа olsun fedаFаniyim fаni olаnı istememÂcizim âciz olаnı istememRuhumu Rаhmаn’а teslim ettimGаyri bаşkаsını аslа istememSаçlаrım kаdаr bаşım olsаHаk yolunа olsun fedаŞeytаnın binbir hilesi vаrsаMü’minin de ferаseti vаrdırİstikbаl-i inkılаbаt içindeEn gür sedа İslаm’ın olаcаktır.Sаçlаrım kаdаr bаşım olsаHаk yolunа olsun fedа
  • KenanKenan7 sa önce
    Sayın Abdurrahman bey size bişey söyleyeyim hatayı kabul etmek erdemdir ve söylediklerinize aynen katılıyorum ama Bu ülke eninde sonunda felakete gidecek nankörlerin sayısı çogaldı ve nankör olmayanlarda bu nankörlere ses cıkartamadığı icin onlarla helak olacaklar suriyelilere muhacirlere kötü davranılmaya başlandı Ya bir gün biz onların durumuna düsersek ne olacak ki Cenabı Allah İnşallah o duruma düşürmez ama düsecegiz çünkü bu millet nankörlesmeye başladı Allah nankörleri sevmez. Hatırlayalım lut kavmini o kavimde inananlar yokmuydu kavmin azgınlıgina sescıkarmadıklarından o inananlarda onlarla helak oldu simdide demokrasi vardiye azgınlara ses cıkarmıyoruz sonumuz ya o kavim gibi olursa onun icin demokrasiye inanmıyorum demokrasi azginligin serbestisi olarak kullanilmamali
  • kibarcikkibarcik8 sa önce
    farabımız gavurrur rahımdırmerhametıboldu bız kkullarını meccanen cenetıne koyar kıme ne bee ben gunahkar olabılırım zatenoyleyım nıye fazlıkeremıbol olanrabbımın çömertliğini istemiyeyım meccnen cennete talıbım rabbımın emretıgı gıbıde becerebıldım kadar yapomaya talıbımveselam
  • İlhan Ertuğİlhan Ertuğ8 sa önce
    Sayın yazar konu dışında olabilir ama ormanlarımız cayır cayır yanıyor thk elinde gece görüş sistemli uçaklar varmı 2010 da bu yapılacak diye haber okudum bu gece görüş sistemli uçaklar niçin kullanılmıyor. Yangının ihalesi mi olur .sizin olaya dürüstçe yaklaştığınızı bildiğimiz için bu konuda bizi bilgilendirmenizi istiyorum bütün gece boyunca ormanlarımız yanmaya devam ediyor Türk hava kurumu bizim yardımlarımızla var ola bir kurum değilmi?Lütfen bu konuda bizi aydınlatınız selamlar.
  • şükrü onukşükrü onuk8 sa önce
    Olaylara kapitalist pencereden bakınca gördüğümüz manzara , görmemiz gereken manzaranın ötesinde bir şey değildir . Farkına varmadan değiştik ve değiştiğimizin de farkına varmadık bir baktık ki nereden nereye gitmişiz . Kimisi bu değişimden memnun değil kimisi bu değişimin olması gereken olduğu konusunda hem fikir, kimisi daha değişimin gerisinde kaldığımızı söyler durur . Para kazanmaya kilitlenmiş bir topluluğu kim durdurabilir , kim eğitebilir ve hangi ahlaki değerlerden bahsedilebilir . Yalan günlük hayatın vazgeçilmezleri arasına girdi ,Günde kırk yalan söyleyip yalan söyleyenlerden nefret ederim diyebilen insanların sayısı oldukça fazla . Bir gün farkına varırsak umarım bu iş işten geçti diyebileceğimiz zaman olmaz . Şimdi tamda öze dönüş , düşünme ve muhakeme zamanı bilenler için , Allah hakkımızda hayırlısını versin ,düşünen bir topluluk olma önündeki engelleri kaldırsın , bizleri rahmetiyle kuşatsın ,Amin.
  • Dilipak'aDilipak'a9 sa önce
    Sayın dilipak. Yazınızda da bahsettiğiniz gibi kibir ve inat en kötü şeydir. En tepedeki hiç nefis muhasebesi yapıyormu. Herşeyi bildiğini sanan hiçbirşey bilmiyordur. Nitekim. 15 temmuzdan önce en yakınındaki yaverlerinin ne olduğunu anlayamadı. Etrafını saran menfeat gurubu kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Hiç birşeyi doğru bilmiyor. Hükümette Allah rızası için çalışan kaç kişi varki Allahın yardımını bekliyoruz. Herşey malesef kötüye gidiyor, iyiye gitmiyor. Geminin kaptanıda malesef görmüyor. Boşuna nefes tüketme. Allaha hesabını idare eden verecek. Rabbim akıl, hidayet versin.
  • Abdulmuttalib el ArabiAbdulmuttalib el Arabi9 sa önce
    Allah(CC), sanki kullariniyakmak icin Cehennem kapisinda hazir bekliyor.. Yuce Yaradani boyle tasvir etmeniz buyuk bir HAKSIZLIK.. O, kimseyi yakmaz kimseye iskence yapmaz...
  • Malkoç Malkoç 9 sa önce
    ABD ;BENİM HAKİKİORTAĞIM KÜRTLER,AMERİKANCIKÜRTLERDİRdiyor..... Bizimkiler ;dostumuzAmerikanın stratejikortağı biziz diyorlar... ABD ;doğru ama SİZ ÇAKMA ORTAKSINIZdiyor.... Bizimkiler hala yok yok öyledememiştirdiyor...
  • Zamaninin Epstein'ıZamaninin Epstein'ı9 sa önce
    Ne muhteşem bir suredir o, hepsi öyledir ama bu sure en umutsuz olduğum zamanda banazalimin zulmünun sonsuza dek devam etmeyecegını, Allah'ın bir zalimi asla affetmeyeceğini, kendisi lanetlediği gibi tüm muslumanlara da namazlarinda lanet ettirererek bu zalimi ve zulmünü unutturmayacağını, hatta bu zalim en sevgili peygamberinin en yakını, amcası bile olsa kıyamete kadar tüm müslumanlarin lanetlemesi gereken bir insan olarak kalacağını anlatır. Bir de zalimin zulmünün en çok arttığı zamandaAllah'ın doğrudan müdahale edebileceğini ve bir insanı doğrudan böyle bu anlamda muhatap alabilecegini, diğer taraftaki hesaptan once de adaletin gerçeklesebilecegini gösterir bana. Beka neyin bekası acaba? Bu konuda iki grup var sanırım, devletin, milletin bekası için endişelenenler, kurulan rant düzeni, mevki, makamının bekası için endişelenenler.
  • KocasolakKocasolak10 sa önce
    Allah razı olsun. Millet bölünme istemiyor, toparlanma istiyor. Tavşantepe sabiha gökçen arası metro NEDEN bitmiyor? Devlet bankakarı ucuz konut kredilerini NEDEN sadece yeni konuta veriyor? Mütahiti kurtar,nmilleti boş ver! Millet de akp yi boş verir.Mütahit şirketlerine DİKEY kentsel dönüşüm söz konusu olunca YATAY mimari, neden? Zeytinburnu askeri lojmanları ne zaman millet bahçesi olacak? Düzelme, toparlanma milleti düşünen işler yapılınca olur, kişiler değişince değil. Bizim kişilerle işimiz yok, yapılan ve yapılmayan işlerle. Zabıtalar BOŞ BELEŞ maaş alan ( cep tlf. ile oynayarak maaş alıyorlar) bir kurum oldu. Büyük şehir muhtarlarının bütün giderleri İSRAFTIR.Millet diyanet hocslarının mahalle ve bina yönetimleri hakkında YAPICI vaazları vermesini BEKLİYOR. İmamlar camiye gelmiş cemaate abdest gusul ve halà teyemmüm anlatıyor. Mahallede ne gibi eksik, noksan var UMRUNDA değil, namaz kıldırma memuru, israftır.... hocam binalarımızda yönetim yok, kural yok, ortak alanlar bakımsız. Dükkan önleri KİME ait? Park yok, dükkan önü beton dökülü saksı ile kapatılmış.....Mal gelecekMİŞ..... saat kaç ile kaç arası mal getirme HAKKI var belli değil. Medeniyet kurallar, ve o kurallara UYUM ile dir. Türkiye medenimidir??? Batıyı beğenmiyoruz, küçümsüyoruz ama, en kötüsü dahi, MAALESEF bizden MEDENİ.Laf ile medeni olunmuyor. Müslüman en medeni insandır, her hali kurallarla bellidir ancak, nerde o müslüman?.
  • AbdullahAbdullah11 sa önce
    Çok güzel bir yazı olmuş. Kadere inanmayan isyanoglu da duysun.
  • OrhankazarOrhankazar11 sa önce
    Hayır allahtandır.şerise bizdendir.Allah kimseye kötülük dilemez
  • Yeni akit yazılarYeni akit yazılar12 sa önce
    Sayın Abdurrahman Dilipak yazılarını daha çok ilahi adalet vurgusu ile domine ediyor. Sanki Allah (cc) cezalandırma asası ile bekliyor gibi algılıyorum. Oysa ki Allah (cc) 'ın adaletini gideceğimiz yerde göreceğiz. Burada insanların yaptığı haksızlıkları, yanlışları okutlu adalete havale ederekcezalandırma ve hesabı kapatma yaklaşımı doğru değil gibi. Kısmen ifade edilebilir ancak daha çok yaşadığımız dünya gerçekleri ile tahlil ederek, doğrusunu yanlışını ve karşılığını ifade etme daha doğru bir yaklaşım.
  • NurullahNurullah12 sa önce
    Hakikat bu işte. Geldik gidiyoruz. Gelip geçici bu fani dünya için kula hakkına girildiğine değmez.
  • Lütfü EVREN Lütfü EVREN 12 sa önce
    Alllah(CC) sizden razı olsun.Size Yürekten katılıyorum.Bu zamanda ıvazsızgarazsız bunları söyleyeceklerinsayısı kaç kişidir?.Her cümlesi manalaryüklüifadeler.Allah imtihanı kazananlardan eylesin.Onun rızası dışında beklentisi olmayanların istikametidirbu yol.Biz kardeşiz.Bu uyarı ve nasihatlerher seviyedeher müslümanadır.
  • Ferit kaFerit ka12 sa önce
    ISTANBUL Sözleşmesi gibi SAPKIN yasaları ak parti kaldirmadigi sürece asla destek vermeyeceğiz. ALLAHIN Fitratina zıt yasalarına zıt toplumu bölen ve parçalayan edepsizligi yayginlastiran feminist yasalar derhal kaldirilmadan LGBT gibi sapikliklar onların propagandası yasaklanmadan AK PARTİ ve sayın Erdoğan'a asla DESTEK vermeyeceğiz hatta karşısında olacağız..Bu toplum kendilerine bu yüzden oy vermedi insanların GUVENINI satmıştır SAYIN ERDOGAN ,kazanmak istiyorsa sapkın yasaları HEMEN şimdi kaldırır yoksa kul katinda Allahın katindada vebali Ağır olur,Allahın hükmü gerceklestiginde pişmanlık fayda etmez.
  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe13 sa önce
    İnsanları harcamak- birikim - değerleri kaybetmek. Gelen iyi giden değişsin demek kime göre iyi- kime göte kötü.Madem adil şahitler olacağız. Bir yönetici üç şey için görevinden alınır:( eline diline beline sahip değilse) filanca istiyor değişsin doğru bir yaklaşım değildir. Filancanın eksik gördüğü belki bir değer bir kazanımdır.
  • HakkiHakki16 sa önce
    Hadi yolun acik olsuuun.bye... 
  • EmrahEmrah18 sa önce
    Allah c c yar ve yardımcınız olsun güzel insan

Abdurrahman Dilipak

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