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Mart

Ayasofya, Şeriat, Hilafet, Doğu Roma’yı konuşuyoruz, yeni bir Anayasa yapmaya hazırlanıyoruz da biz daha Hicri, Miladi, Rumi takvimi bile bilmiyoruz ki.

Bugün Rumi takvimi yazalım.. Miladi takvim: Ocak, Şabat, Martius, Nissan, May, Haziran, Tammuz, Agustus, Alul, Ekim, Kasım, Aralık. Bunlar bildiğimizi sanıp bilmediğimiz aylar. Yanlış yazdığımı düşünüyorsanız, hayır asıl işin doğrusunu yazdım.

Hicri Aylar nasıldı? Bunlar da bilmediğimizi sanıp da bildiğimiz aylar: Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Muharrem, Safer, Rebii, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, hepsi insan ismi. Evvel-ahir diye 4 tane de tekrar var. Kemalistler başarılı olsaydı, ay isimleri nasıl olacaktı: Kanun-u Sani:Ocak. Şubat:Gücük. Mart:Yelin. Nisan:Açaray. Mayıs:Gülay. Haziran:Bozaran. Temmuz:Biçim. Ağustos:Derim. Eylül:Verim. Teşrin-i Evvel:Ekim. Teşrin-i Sani:Kasım. Kanun-u Evvel:Aralık. Neyse ki, kurulan meclis komisyonu 4’ü dışında diğerlerini beğenmemiş, kendi aralarında da anlaşamamışlar da Tanzimat’ın “Rumi”sine sarıldılar.

Rumi aylara gelince: (Hadi onları bizim bugün kullandığımız gibi yazalım). Rumi aylar Mart’la başlar, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Teşrin-i evvel, Teşrini sani, Kanuni evvel, Kanuni sani, Şubat olarak devam eder. Bu da Osmanlı ama, Tanzimat kafasının ürünü. Biraz İslam, biraz Hristiyanlık, biraz Yahudilik, Süryanice, Aramice, Roma vs.

Bugün Mart’ın kaçı?. İlk haftanın sonuna geldik neredeyse. Rumi yılbaşı haftasındayız.

Mart Rumi takvimin ilk ayıdır. Rumi takvimGregoryen takvime göre 622 Hicri yılı başlangıç kabul etmekle birlikte Şemsi yani Kameri değil de Güneş takvimini kabul eden bir takvimdir. Dünya’nın Güneş etrafında dolaşmasını esas alan Şemsî Takvim 13 Mart 1840’ta uygulanmaya başladı. Böylece Müslümanlar Hicri takvimi kullanırken, Hristiyanlar Miladi takvimi, devlet ise Rumi takvimi kullandı. Kamerî takvim sisteminde bir yıl 354 günden oluşurken, Şemsî takvimde bir yıl 365 gün olarak hesaplanıyor.. Daha sonra Cumhuriyetle birlikte, resmi olarak Miladi takvim kabul edildi. Biliyorsunuz Miladi takvim de Gregoryen ve Jülien olarak ikiye ayrılır.

Tanzimat Dönemi›ne kadar Osmanlı Devleti’nde Hicrî takvim her sahada resmi takvim olarak kullanılıyordu. Yılbaşı 1 Muharrem’di. Tanzimat Dönemi’nde, 13 Mart 1840 Miladi tarihi, 1 Mart 1256 Cuma günü olarak Rumi takvimin yılbaşı kabul edildi. 

Bu fark; Rumî takvimin Jülyen takviminiMiladî takvimin ise Gregoryen takvimini esas almasından ileri gelir. 8 Şubat 1332 tarih ve 125 sayılı kanunla Jülyen esaslı Rumî takvim yürürlükten kaldırılarak Gregoryen esaslı Rumi takvime geçildi. Bu değişiklik Miladi takvimde 1917 senesine denk gelir.

Mart, “Roma takvimi”nin ilk ayının adıdır. Ay’ın adı Roma Savaş Tanrısı “Martius”a atfedilir. Bu bir başlangıç, savaşa, baharla birlikte yolculuğa çıkışı ifade eder. Nisan sözcüğünün, Farsça (Nisan), Süryanice (Nisanna), Sümerce (Nisag=ilkmeyveler), Akadca (Nisānu) ve İbranice (nîsān) sözcüklerinden alındığı söylenebilir.

Nisan adının İngilizcesi olan April sözcüğünün Latince aprilis’den geldiği rivayet olunur. Latince aperire (açmak); ağaçların çiçek açmaya başladığı mevsimi ima eder. Aynı kelime modern Yunanca’da “ilkbahar” anlamına gelmektedir.

Mayıs adı, Roma bereket Tanrıçası Bona Dea ile birlikte tanımlanan, Yunan Tanrıçası “Maia’nın ayı” anlamında Latince Maius mensis’ten gelmektedir. 

HaziranSüryanicede ‘sıcak’ anlamına gelir. Temmuz Aramice ve Akadca’dan gelmiştir.. Sümer’lerde çobanların ve çiftçilerin tanrısı Dummuz ile ilişkilendirilir. Gregoryen takvimindeki July Roma İmparatoru Julius Sezar’la ilişkilendirilir.

Ağustos adı tanrı kıral “Caesar Augustus”a atfen, ona adanan addır. Augustus, Julius Caesar’ın ayı Temmuz (July) gibi kendi ayının da 31 gün çekmesini istediği için Ağustos ayı da 31 gün olmuştur.. Augustus, Cleopatra’nın öldüğü aya denk geldiği için, bu ayın, takvimde bu yere yerleştirilmesini istemişti. Tanrı kıral Augustus bu aya adını vererek kutsamadan önce Ağustos ayı, Mart ayı ile başlayan Roma takviminde 6. ay olduğundan Latince “Sextilis”, yani 6. Ay olarak adlandırılmaktaydı.

Bu yazı burada bitmeyecek. Daha sırada Alul, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şabat var.

Ha kısaca Şabat yani Şubat’le ilgili küçük bir ayrıntı: Şubat’ın batılı dillerdeki “February” gibi isimleri, Roma “arınma Tanrıçası Februus”dan gelir. Yani Şubat (Februus / Arınma tanrıçası), Mart (Martius / Savaş tanrısı), Mayıs (Bereket tanrıçası Maia’nın ayı), Temmuz (çobanların ve çiftçilerin tanrısı Dummuz’un ayı)dır. Agustos (Tanrı Kıral Agustos’a adanan ay)dır. Ankara’da, Hacı Bayram Camii’nin yanındaki kalıntılar Agustos tapınağına aittir. Yani bugünkü 5 ay, Şubat, Mart, Mayıs, Temmuz, Agustos, Tanrılara adanmış aylardır. Selâm ve dua ile.

 

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Yorumlar

Abdulbaki Erdem

DEDEME BİR HALLER OLDU… YOKSA YOKSA… Dedem 86 yaşında. Bugüne kadar kendi halinde bir adamdı. Ama ne olduysa şu son 1 aydır bir haller oldu. Her şeyi değişti. Hani o kendi halinde ihtiyar gitti adeta bir garip.. bir garip… nasıl diyeyim adeta bir robot geldi. Hareketleri bile robot gibi. Kolunu kaldıracak diyelimki. Sanki 90 derece açıyla kaldırıyor. Arada garip sesler çıkarması da cabası. Örneğin eskiden yellenirken zorttttt zorttt idi şimdi biiiip, bip bipi bip şeklinde ses çıkarıyor. Aslında ne olduysa o aşıyı yaptırdıktan sonra oldu. Ne aşısı olacak canım işte şu malum Corona aşısı. Ben o kadar dedim yaptırmayalım, bu aşı için iyi şeyler söylenmiyor, çip takıyorlarmış diye ama dinleyen kim? Geçen gün tuvalete girdi. Baktım içeriden sesler geliyor bu adam alzeimer mı oldu kendi kendine mi konuşuyor diye kulak kabarttım. Aynen şunları duydum “Bızztt bızttt dittt dittt ben ajan corona 3728 günlük raporumu sunuyorum. Evin beyi yani oğlum bu sabah traş bile olmadı, kahvaltıyı da az yapıp çıktı, şüpheli bir yere gitmiş olabilir. Gelinim 4 numaradaki komşuya indi, kocası asker emeklisi. Gelinimin kadınlarla birlikte darbe planlamasından endişe ediyorum. Kadının kocası örgüt lideri olabilir. Torun ise bütün gün kulaklıkla dolaşıyor ona sorarsam müzik dinliyor ama ne malum bylocktan haberleşmediği… Bızzzttt bızttt talimatlarınızı bekliyorum” İşte aynen böyle. Yok hani bizim korkulacak bir şeyimiz yok ama geçen gün dedem notere gitmiş ve öldüğünde bütün mirasını Soros Vakfına bağışlamış işte en fenası bu oldu. Yani sanıyorum bu corona aşısı gerçekten çipli. Haaa ama bakın bu aşının kısırlık yaptığı iddiasının doğru olduğunu sanmıyorum çünkübizim ihtiyar kurt daha da azdı. 10 numaradaki Hanife teyzenin üstünden zor aldık geçen gün bizim ihtiyarı. Üstelik Hanife teyze de 75 yaşında ve o da çipli. Ama belki de onunki Çin aşısıdır bizim dede evkaftan emekli olduğundan torpilliydi Amerikan aşısı yaptılar. Belki de kadına ondan saldırdı malum farklı ülkelerin ajanları olmuş oldular aşılara göre. Napıyosun dede şaşırdın mı sen dedik “Karışmayın bana, İstanbul sözleşmesine göre yaptığım suç değil sevap bile sayılır” dedi. Haa bir de kendini benim laptopa bağlamış bu ne hal dedim “upgrade oluyorum evlat sen anlamazsın dedi. Bir de amazondan tişört yollamışlar üstünde Amerikan bayrağı var ve G5 yazıyor sürekli onu giyiyor. Yani demem o ki evde sizin de ihtiyarlar varsa dikkat edin ızıt bızıt diit diit seslerle robot gibi yürüyor ispiyonculuk yapıyorlarsa sizin de çipiniz yerleştirilmiştir geçmiş olsun. Ahh ah o kadar da söyledim koskoca yazar yazdı durdu yaptırmayın dedim ama dinletemedim ki.
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ne geregi vardi..

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