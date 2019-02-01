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Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!

01 Şubat 2019 Cuma

Maduro 8 gün içinde seçim kararı almalı imiş. Yok canım. Macron niye 8 gün içinde seçim kararı almıyor ya da Trump veya May. Sisi niye seçim kararı almıyor 8 gün içinde. Ya da Veliaht Prens Selman. Kaşıkçı cinayetinin üzerinden kaç gün geçti, bir cevap var mı! Adam ülkenin para babalarını toplayıp sermayelerine el koydu, kimsenin sesi çıktı mı? İşte Küresel kapitalizm böyle bir şeydir. Herkes efendilerinin önünde eşit ve uygun adım. Ama efendiler bu kurala uymak zorunda değiller. Hatta onlar kendi aralarında da eşit değiller.

5’li çete sadece 28 Şubat’ta yoktu, BM Güvenlik Konseyinde de var. Ve artık kedi aralarında da birbirlerine dişlerini gösteriyorlar. Mesela Irak’ın Kerkük kentini ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti›nin Bağdat Büyükelçisi Chen Viching, ülkesinin Kerkük kentinin kalkınması ve altyapısının yeniden inşa edilmesine katkıda bulunmak istediğini belirtti. Çin artık burnumuzun dibinde. Kuveyt’in starejik öneme sahip Fav adası Çinliler tarafından kiralandı. Şimdi de Kerkük için göz çırpıyorlar. Bu hamle körfezdeki bütün dengeleri altüst edecek bir adım.

Şöyle bir söz var: Ben amcaoğullarım ile kavgadayım. Ben ve amcaoğullarım düşmanla savaştayız.

AB ülkeleri ABD ile kavga ediyor ve bir bakıyorsunuz ABD-AB ile beraber olmuş, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro Moros’a saldırıyorlar. Ortak çıkarları söz konusu ya, kendi aralarındaki kavgayı unutuveriyorlar. Biri giderse, domino etkisi ile diğerlerinin de bu işten büyük zarar göreceklerinin farkındalar.

Ama aynı yardımlaşmayı mesela İsrailin Filistin halkına karşı düşmanca politikalarına karşı göstermiyorlar. Çıkarları söz konusu olduğunda ilkeleri helvadan bir puta dönüşüyor. Zaten puta dönüşmeden de bir makyaj malzemesinden başka bir şey değil. Tavşana kaç, tazıya tut diyorlar. Önce kıyafet değiştirip ya da maşa kullanıp, kötü adam oluyor, hastalık saçıyorlar sonra da doktor kılığına girip gelip bize akıl vermeye kalkıyorlar. Bunların, adalet, barış, özgürlük, insan hakları, çevrecilik dedikleri şey “oltaya taktıkları yem”den başka bir şey değil. Irak’ı demokrasi ve özgürlük getiriyoruz diye işgal etmediler mi? Bizim hapishanelerimizi denetleyenlerin Ebu Gureyb ya da Guantanamo’da neler yaptıklarını görmedik mi? Gulak Takımadalarından ne farkı vardı.

Ulus devletler, modern zamanların İlahlık ve Rablik taslayan düzenlerine dönüştü. Seküler kutsalları var. “Kutsal bir devlet”ten söz etmeseler de, adına yemin edilen, uğruna ölünen, “ulusal çıkar” deyince her şeyin meşru olduğu bir yapıdan söz ediyoruz sanki. İkonaları var. Seremonileri var. Milli ibadete dönüşen törenleri var. “Milli Şef”, “ebedi şef”, “tek adam” hepsi var bazı ilkelerde. Kimi din maskesi arkasına saklanmış, kimi mezhep, kimi ideoloji, kimi ırk, kimi demokrasi maskeli. Siyaset hızla erdem değerlerinden uzaklaşıyor. “Hak merkezli” bir eylem alanı olmaktan çıkıyor sanki. 

Bir zamanlar “insan merkezli” düşünmek modaydı. Bu “Humanist” bir bakış açısı aslında. Biz insan merkezli de düşünemeyiz. İnsan ekmeli mahlûkat, eşrefi mahlûkat olabildiği gibi belhum adal da olabilir. Bizim için Hak nerde tecelli ederse biz orada olmalıyız. “Hakk’a tapan bir millet” olacaksak bu böyle. Evet, “Hayrunnas menyenfaunnas”: İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası olandır. Çevresine, bulunduğu zamana ve mekâna anlam, değer, güzellik katandır insan.

Merkezde “Ben” ya da “biz” değil, Hak olacak. Benim kendim ya da ulusum, şeyhim, liderim, kavmim değil. Hep söylüyorum: Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı, zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Buna “evet” diyemiyorsanız, kim olduğunuza yeniden karar verin. İşi ehline vereceğiz. Ehliyet ve liyakat imandan önce gelecek. Kadın-erkek, işçi-patron, benim kavmim, kabilem, ulusum, benim hemşehrim, akrabam geçin bunları. “Bir kavme olan düşmanlığınız bile bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevketmeyecek”, buna var mısınız? Akif ne diyordu: “Küfr olur, başka değil, kavmini sürmek ileri”, “Fikri kavmiyyeti tel’in ediyor peygamber”!

ABD’yi, AB’yi eleştirmek kolay. Kendi halimize bakalım. Aday belirlerkenki reflekslermize, oyumuzu kime vereceğiz derken hangi güdülerle hareket ediyorsunuz, ona bakın. Hani derler ye “Laf ile verirler aleme binlerce nizamat, bin seyyie (Orjnalinde “Teseyyüb”: Düzensizlik) bulunur hanelerinde

Bakın, bu Maduro “içimizdeki öteki”. Onu yerlerse sıra diğerlerine gelecek. Sanki “Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!” gibi bir havaları var. Erdoğan’ın yerine batıyı / ABD’yi, uluslararası düzeni eleştiren herkesin adını yazabilirsiniz. Batı ile ABD arasındaki kavga uluslararası düzenin tepesindeki isim ben olacağım kavgasıdır. Bizim kavgamız ise uluslararası düzenledir.

Bu iddiayı şu haber doğrular gibi değil mi: İç karışıklığın yaşandığı Fransa’dan skandal bir açıklama geldi. Fransız senatör Esther Benbassa, Venezuela’da yaşananlara ilişkin, “Maduro gidici, sıra ne zaman Erdoğan’a gelecek?” dedi.

Ziya paşa der ki; “Hak söyleyen evvel dahi menfur idi gerçi / Hâinlere amma ki riâyet yeni çıktı” : Gerçi eskiden de doğruyu söyleyenler lanetlenirdi, amma hainlere saygı gösterip onlara tabi olup peşinden gitmek, yeni çıktı. Eee tereddi devam ediyor. Ziya paşa yine demişti ki “Sâdıkları tahkir ile red kâide oldu / Hırsızlara ikram-ü inâyet yeni çıktı”: Dürüst dost insanları aşağılamak ve reddetmek kural idi. Hırsılara ikram etmek ve onlarla yardımlaşmak yeni çıktı.

“İkbâl için ahbâbı siâyet yeni çıktı / Bilmez idik evvel bu dirâyet yeni çıktı”, “Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadâkat moda’dandı / Nâmus tamam oldu hamiyyet yeni çıktı”, “Düşmanlara ahbâbını zemm oldu zerafet / Dildardan ağyâra şikâyet yeni çıktı”. Yükselmek, iyi bir mevkie gelmek için dostlarını çekiştirmek yeni çıktı, önceleri bu beceriksizliği bilmezdik, bu da yeni çıktı. Hırsızlık çoğalıp sadakat sözü moda haline geldi, namusu bitirdik, hamiyet yeni çıktı. Düşmanlara dostları yermek bir incelik oldu; başkalarına gönül dostlarından şikâyet yeni çıktı. 

Elbette güzel şeyler de oluyor. Ama kötülerin cür’et ve cesareti böyle devam eder ve güç ve zenginlik sahipleri hikmet söyleyenleri ve haksızlıklar karşısında seslerini kısmaya başlarlarsa o zaman gör sen memleketin halini. Şayet için helal - haram bırakılır, rüşvet ve torpil yaygınlaşırsa, o zaman Fuzuli’nin dediği yere gelir ve “selam verdim rüşvet değildur deyu almadılar” deriz.

Bir ülkede işler bu noktaya geliyorsa, sadece bu durumlar düşmanın düşmanlığının büyüklüğü ile açıklanamaz. İçimizdeki beyinsizlerin işlerine de bakmamız gerek, kendi halimize de. Çünkü biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmedikçe Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir.

ABD ve dostları şeytanın rızasının tecellisinin vesilesi olmak için yarışıyorlar. Bizim kendi içimizdeki zaaflar, yanlışlarımız ve günahlarımız, şeytana ve onun askerlerine açık kapı bırakan  ajanlar hükmündedir. Allah’ın muttaki kullarına hiç kimse zarar veremez ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Selam ve dua ile. 

 

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YORUM YAZ

  • MusabMusab12 dk önce
    Bimillah dün ilimiz ağrı nın yeni yapılan devlet hastahanesine gitim istanbuldaki hastahanelerle ayni nitelik te diyebilirim isteyen gelip gürebilir abartı deyil ilçem olan doğubayazıt ta van ve ığdır dada ha keza bitimi bitmedi yolar okullar sosyal ativite
  • CobraCobra14 dk önce
    ALLAH'I BIRAKIP İKDİDARI KURTARICI OLARAK GÖREN MİLLETİN SONU HÜSRAN OLUR HERŞEY ALLAHIN İSTEDİĞİ GİBİ OLUR İNSANLAR SADECE ARACIDIR BÖYLE GİDERSE SONUMUZ ÇOK KÖTÜ ZENGİNİ DAĞA ZENGİN FAKİRİN DAĞA FAKİR LİĞE GİTTİĞİ BİR ÜLKEDE ALLAH KİMSEYE KIYAK GECECEK DEĞİL TABİ SÖZÜM SADECE DEVLETE DE DEĞİLDİR MİLLETTE KENDİNE GELİRSE İYİ OLUR YOKSA SONU MUZ GEÇMİSTEKİLERDEN BETER OLUR BİR BİRİMİZİ KANDIR MAYI BIRAKALIM
  • Kocasolak Kocasolak 20 dk önce
    Birlik olmak, bu kadar zor mu? Parkistan, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Türkmenistan, gibi ülkeler neden Türkiye gibi Maduro yu destekler açıklama yapmıyor? Yada Türkiye bu ülkeler ile birlikte karar alıp, birlikte hareket etmiyor? Mesela Suriye’ye askeri müdahale için parkistan, Azerbaycan, gibi ülkelerden SEMBOLİK asker desteği almıyor? Biz kendimiz hakkından geliriz elbet ama aynı şey değil ki. ABD hak edemediği için mi kötü Danimarka’dan bile asker çağırıyor? Büyük ve güçlü olmak BİRLİKTE hareket etmekle oluyor. Küçük büyük demeden her ülkeden askeri yardım istemek LAZIM. Reisim bunu bir düşün.
  • MehmetMehmet22 dk önce
    Yazıda MerhumAkif'ten bu alıntı; "Küfr olur, başka değil, kavmini sürmek ileri”, “Fikri kavmiyyeti tel’in ediyor peygamber”! (M.Akif ERSOY), çok güzel de. İstiklal Marşındaki; "Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?" neyin nesi!? M.Akif'in bu İstiklal Marşındaki ırk meselesi açıklayabilecek biri var mı? Bunu M. Akif nasıl söylemiştir?
  • MusabMusab25 dk önce
    Bismillah dün ağrı ilimizin yeni yapılan devlet hastahanesindeydim o hastahaneyi istanbul daki hastahanelerle kiyaslaya bilirsiniz abartı deyil istiyen görebilir vana ığdıra ilçem olan doğubayazıta ki hastahanelerde ayni nitelike biti bitmedi yolar tokiler sosyal aktiviteler okullar daha neler neler bütün bunlar i rabime binlerce şükürler
  • TÜRK OĞLU TÜRK OĞLU 29 dk önce
    Kavmiyetçilik filan derken Milliyetcilige sövmüşsün barzani ile megri megri halay cekip kerkük' çin aldi demissin biz ne yaptik dememissin yazi net degil sahi bahceli 82 kerkük 83 musul diyordu o is ne oldu çin yerleşti
  • ileri demokrasiileri demokrasi44 dk önce
    15 Temmuz'da sahte gaziler varmış!Müyesser Yıldız yazmış...Bunlar tek tek tespit edilmeli...
  • Acul AlacaAcul Alaca1 sa önce
    ileri demokrasi yazmış: 15 Temmuz gecesi sahte rapor alan 400 sahte gazi... Şimdi de bu Fetöcüler Gazileri yıpratma algısına mı başladı? Yaw bu adamlarda sahtekarlık, iftira meslek olmuş, çamur at izi kalıyor. Öyle yaygınlar ki ülkenin en dürüst adamını dünyanın en büyük sahtekarı yaparlar, her yerde aynı ağız kullanarak. Gazileri insanımız seviyor, şu anda kripto Fetöcüler her yerde zulmediyor gazilere, vatandaş nezdinde de itibar suikastı. 25 Aralıkda Boydaka atanan Fetöcü bir Ceo var, Kayseride kimse duymuyor sanarak tüm Boydak ailesinin 20-30 yıllık üst düzey yöneticilerini geri işe aldı, bu da Gazilere başlatılan kampanyaları bitirmiş. Birlikte hareket ediyorlar, inşallah görmesi gereken görüyordur...
  • Mehmet AliMehmet Ali1 sa önce
    Sıkıntılarımızın sebeplerine, en sonunda içimizdeki beyinsizleri de eklemişsiniz ama tam tarifini yapmamışsınız. Kimler bu içimizdeki beyinsizler? Kim bu geri kalmışlığımızın müsebbibi? Bir daha ki yazınızda bu yeni düşmanımızı bize tanıtırsanız seviniriz. Arık bu dış güçler, faiz lobisi, evangelistler polülerliğini yitirdi, tam zamanında bir yeni düşman iyi olur hocam.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    HADDİNİ BİLMEZLERİN DALGA GEÇER GİBİ YAZDIKLARI YORUMLARI HER NE KADAR EKRANI KİRLETSE DE YAZINIZ TAM YERİNE OTURMUŞ.ANCAK,EMEK VERMEDEN RABBİM'İN YARDIMI DA GELMİYOR.MÜSLÜMANLAR HER ŞEYİ GÖRÜYOR VE NETİCELERİNİ DE ALGILIYORLAR.ANCAK,NASIL HAREKETE GEÇECEKLERİNİ ,KİMENASIL UYACAKLARINI VE TAKİP EDECEKLERİNİ,GAYELERİN FİİLE NASIL GEÇMESİ GEREKTİĞİNİ BİLMİYORLAR.BU YÜZDEN DE OLAYLARA KARŞI SESSİZ KALIYORLAR BİR FİİL ORTAYA KOYAMIYORLAR. YANİ ÇOKCA YERDİĞİMİZ GÜNÜMÜZ MÜSLÜMANLARI ÖNDERSİZ VE İNANCININ OLAYLAR KARŞISINDA EMRETTİĞİNİ NASIL FİİLE DÖKECEĞİNİ BİLEMİYOR.AYRICA BİR MİKTAR MÜSLÜMAN DİN İ MÜBİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BİR ARAYA GELSELER ,ŞİDDETLİ DERECEDE ELEŞTİRİLİYORLAR VE BASKILANIYORLAR.İSLAM ADINA KONUŞAN VE GÜNDEM OLUŞTURAN PROF.ÜNVANLI ÇOKCA MEDYATİK SAPKININ TAZYİKLERİ ,AŞAĞILAMAYA YÖNELİK SALDIRILARI AYRI BİR HANDİKAP..MÜSLÜMAN ŞAŞKIN VE GARİP..O NUN BUNUN OYUNCAĞI İMİŞ GİBİ HER FİKİR BEYAN EDENİN DİNİNE YENİ ANLAM YÜKLEDİĞİ,YOK İSLAM ÖYLE DEĞİL ONLAR HURAFE ,DİN BUDUR DEDİĞİ BİR SAHA HALİNE GELMİŞ..BUNLARI DA BİLMELİ VE SIRAT I MÜSTAGİM DE SABİTLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN EMEK VERİLMELİ..İŞTE MÜSLÜMANLARIN VE BÜTÜN EZİLEN DÜNYA MİLLETLERİNİN KURTULUŞU İSLAMIN GÖNÜLLERDE KURACAĞI HAKİMİYETTE...ELİNİZE SAĞLIK.AMERİKA İLE TÜRKİYENİN ÇATIŞMASI KAÇINILMAZDIR.ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ YILA DİKKAT EDİLMELİ..ONLAR İŞGAL HESAPLARINI YAPADURSUNLAR BİZLER DE ONLARIN ÖDEYECEĞİ FATURAYI NASI KABARTIRIZ ,BUNUN GAYRETİNDE OLALIM.
  • Mertürk Mertürk 1 sa önce
    Türkiyeyi askeri güç ile yıkamazlar. Tek seçenekleri ağır bir ekonomik kriz ile iç karışıklık çıkararak yapmak. Aç ve işsiz insanları hiçbir güç bir arada tutamaz. Son yirmi yıldır yapılan aşırı dış borçlanma ve borsa faiz ,bono vb.deki on milyar larca dolar sıcak para ile bunu yapabilecek güce eriştiler. Erbakan Hoca nın ,uyardığıborca mahkum et esir al ,tuzağına düştük. Aldığımız borçları ,döviz kazandırıcı ,gelir getirici ,sanayi-üretime aktaracağımıza ,ölü yatırım dediğimiz, emlak konut ,inşaata yatırırsan,o borçları ödeyemezsiniz. Emlakta lazım,inşaatta lazım, Ama önce sanayi ile üretim ile gelir elde etmen lazım tassaruf üretmen lazım. İnşaatta kullandığın malzemelerin aramal ve hammaddesini yerli üretmen lazım.Tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı hale gelmiş sen ,tuzak tamamlanmış demektir.
  • yusufyusuf1 sa önce
    Allah var gam yok. at ölmeden ite bayram yoktur. Erdoğan ne padişahdır nede kral.onu Allahın izniylebu millet seçmiştir.aslında hedef Erdoğan nezdinde bu milleti cezalandırmaktır.hedefi ve davası olmayanlarla yol yürünmez.bu gün ağızlarını kapatmayanların çoğunun28 şubatta sandalye altına gizlenenlerden oluşu ne hazindir.inşaallah ümmeti muhammed kazanacaktır.bizdenmiş gibi görünüp bize sövenleri bizler unutmayacağız.indallahda ellerimiz yakalarında olacak.
  • Bayram DUMANBayram DUMAN1 sa önce
    Sayın Dilipak ağzınıza sağlık. Bugünkü konjonktürü o kadar güzel dile getirmişsiniz ki Allah razı olsun.Yıllar sonra bir lider çıkıp Dünyayı istediği gibi şekillendiren ,özellikle Müsluman coğrafyasını ateş ve kan çemberine dönüştüren Trump itine korkusuzca ve yüreklice karşı duruyor.Tüm hile ve sabotajlarına rağmen dimdik duran bir lider Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN....Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi ''Ulusunkorkma ! nasıl böyle bir imanı boğar/Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar..
  • hasan güngörmüşhasan güngörmüş1 sa önce
    FİLİSTİN DEKİLER ALLAH IN KULU DEĞİL Mİ BU NASIL TESELLİ SIRA ELİT SİZLERE GELDİ DİYE Mİ KORKUYORSUN BEDAVA DAN DEVLETİN İMKANLARINI SÖMÜRDÜNÜZ ALLAHI BİZE VERDİNİZ KENDİNİZ HAN LAR HAMALAR EDİNDİNİZ SİZİN SONUNUZ GELİYOR.
  • ali canali can1 sa önce
    Amerika nın yanlış bulunsada dik bir politikası var. Ben her yere her koşulda müdahale ederim.Türkiye ise rüzgara göre siyaset yapıyor.Venezuella nın iç siyasetine karışamazsın diyor, Amerikayla , Rusyayla suriyenin anasını ağlatıyor.Bu hataları ırak,libya,mısır vb.gibi ülkelerdede yaptı.ESED gitsin MADURAO kalsın deme hakkın yok senin.
  • SebatSebat2 sa önce
    Okur ismiyle yazan arkadaş geçen gün sizin yazdığınız minvalde bir yorum yaptım hemen cevap yazdı adına Müslüman Türk yazan kardeşim Gidin ABD ye ağlayın yani şu an adalet bile istemeyin biz kimi istersek ona adil oluruz diyorlar.
  • mustafamustafa2 sa önce
    2-Zaafiyet gösteren müslümanlar son iki yüz yılda Pekin'den -Belgrad'a,Kırım'dan-Yemen'e ve tüm Afrika'da mevziler kaybetmiş sömürgeci emperyalistlerin tuzağında yem olmuşlardır.SSCB/Demokratik Almanya/Çin halk cumhuriyeti(marks-mao-Lenin-stalin-Enver hoca/sosyalizim/liberalizim/demokrasi beğen beğenebilirsen.İstemezseniz de zaten başınıza aşağı gökten günün şartlarına uygun bir ideoloji indirilir.Afganistan-Cezayir-Irak-Suriye-Libya,Suud-Yemen.....ya sırada ki.......''İslam'' ve'' Müslüman'' kelimelerinin önüne veya arkasına ek ilavelerle meşğul olduğumuz müddetçe daha çooook kefereler ensemizde boza pişirirler....
  • mustafamustafa2 sa önce
    1-Trump çok doğru bir itirafta bulundu.Maduro gitmeli ki son 150 yıldan beri kafamızı şişiren hürriyet-eşitlik / demokrasi hikayelerinin birer yalan olduğu,sömürgeci keferelerin çıkarından başka bir amacı olmadığınınen güzel isbatıdır bu olay .Hani Mekke 'li müşrikler helvadan put yapar sonra da acıkınca yerlerdi ya aynı olay.Hatırlarsanız Cezayir'de FİS seçimleri kazandı ve normalde ne kadar '' demokrat '' geçinen varsa desteklemeliydi.Askere ezdirdiler ülke harabeye döndü.28 şubat neyin ürünüydü??? Çoooooook ileri demokrasinin!!!!!Mısır'da Mursi neden indirildi ????? Aşırı derecede demokratik güzelliğin neticesinde......Sıra bizde olsa gerek epey geç kaldı sömürgeciler.Bu kadarına da tahammül olmamalı......Derhal ''demoktarik bir devrim '' gelmeli değil mi????Allah cümlemize iman-islam feraseti versin.
  • Mehmet UğuzMehmet Uğuz2 sa önce
    Niçin biz müslümanlar ABD ve AB nin merhametine muhtaç oluyoruz. Neden biz müslümanlar ABD ve AB nin postalları altında eziliyoruz, neden biz müslümanlar ABD ve AB nin belirlediği yöneticiyi seçiyoruz, seçmezsek niçin darbe yapıyoruz, onların isteği için içimizdekiler ayaklanıyor . Niçin biz birlik olup onları söküp atamıyoruz. Suudi Arabistan güya müslüman, nasıl oluyor da tüm gelirlerini ABD kontrol ediyor. Irak'a girebiliyor, Suriye'ye girebiliyor, Afganistana'a girebiliyor, Libya'ya girebiliyor. Girmediği müslüman ülkelerde ona biat ediyor. Direnen ülkelerde ya kaos var, ya ayaklanma. Suçlu biziz, onlar çıkarları için her şeyi yapıyorsa bizde güçlü olmalıyız. Mazlumun yanında yer alacaksak, önce güçlü olmalıyız. 10 milyona yakın göçmeni almaktansa, önce güçlü olmak için çalışmalıyız. Ona buna acımakla ilahi bir adalet yerini bulmayacak. Kimse elimize silah vermeyecek. o yüzden ABD ye ve AB ye kızmaya hakkımız yok.
  • Kemal DEMİREL Uludağ Üniversitesi Genel SekreteriKemal DEMİREL Uludağ Üniversitesi Genel Sekreteri2 sa önce
    Allah sizden razı olsun Sayın DİLİPAK, elleriniz dert görmesin. Necip FAZIL'ın, "Yay gibi eğri olsam elde tutarlar beni/ Ok gibi doğru olsam yay'la atarlar beni" mısraları ile beraber düşünüldüğünde sizin yine de yazmanıza devam etmenizi can-ı gönülden talep ediyoruz.
  • dolandolan2 sa önce
    Ahmet Takan’ın Perşembe günü yayınlanan“Ankara’yı sarsan derin IMF söylentisi!..”başlıklı makalesinde “IMF ile pazarlıklar devam ediyor” diye yazmışş...neler oluyor? hani IMF e borç veriyordu? nerden çıktı bu?
  • ucubeucube2 sa önce
    bir 2005 yılındaki taksim fotosuna bak bir de RTE nin usta oldum dediği 2019 yılındaki taksim meydan ve caddesi fotosuna bak...yeşillilkerden beton mezarlığa dönmüş , ucube olmuş...
  • ileri demokrasiileri demokrasi3 sa önce
    15 Temmuz gecesi sadece Ankara’da, sahte rapor alıp kendini yaralanmış gibi gösteren ve halen maaş alan 400 sahte gazi çıkmış...habere bakın...
  • Biz Biz 3 sa önce
    S.s.aleykum. hocam devletinin herzaman yaninda ola gurbetlerin HOLDINGZEDELERproplemini reis hala cozmedi.haktan adalet den ÍDAM bahsahseden reis uygulasin artik.pazarda manavda etiketlerdeki alis satis arasindaki buyuk farklar nereye gidiyor.orgutleremi baronlarami arastirilsin.s.aleykum. saygilarimla.
  • Bayram LeventoğluBayram Leventoğlu3 sa önce
    Sayın Dilipak Bu pope denen korkuluk neden susuyor, Katoliklerin papası sadece oğlancıları aklamak ve saklamak için mi makamdadır? Dünyadaki haksızlıklara karşı bir demecini bile duymuyoruz neden? Hadi Filistin Müslüman, yahu Venezüella Katolik sesin çıksın ya sözde din adamı. Bu konuda düşüncelerinizi okumak isterim bizleri aydınlatın lütfen.
  • MisafirMisafir4 sa önce
    İçinden geldiği gibi yazmakta zorlanıyorsun hocaaaa.Ne dediğin tam anlaşılmiyor.
  • yeni türkiye yeni türkiye 4 sa önce
    Bay abdurrahmanBursa da 6 kişi kıza laf atmış,yanındaki erkekek arkadaşıda cevap verip savunmuş.Sonra bu 6 kişi onu dövmüş,yaralamışlar, içler acısı görüntülerde var.Savcılık bu döven 6 kişiyi serbest bırakmış.Bugünkü haberde bu konu baına yansıyınca savcılık tekarar tutuklam çıkarmış 3 ünü yakalıyabilmiş 3 ü kayıp şu an...Dayak yemek bile serbest mi oldu?
  • OkurOkur7 sa önce
    Sayın Dilipak, Türkiyenin kimyası bozuldu. İnsanımız mutsuz, umutsuz ve patlamaya hazır bomba gibi. Çok ciddi toplumsal sorunlar ve travmalar yaşanıyor. Sizin de ifade ettiğiniz üzere birileri iktidar nimetlerini helal haram gözetmeden bina ederken diğerleri iş bulabilme, eve bir lokma götürebilme derdinde. Öte yandan hukuksuz KHK larla işlerinden, onurlarından, ailelerinden, özgürlüklerinden ve hayatlarından edilen insanlarımız. Yargısız infazlar. Arşa yükselen ahlar. Adalet arayışı. 90 lı yıllarda yeni memurkenden okurdum sizi. Cemaatlerin İslam dinine hizmet anlamında her birinin örtünün bir ucundan tutularak havaya kaldırılması misali ile kendilerine has tarzlarıyla hizmet etmesi gerektiğini anlatmıştınız İzmirdeki bir sohbetinizde. Sonra Şanar Yurdatapan ile birlikte tv prog. Hak arayışı mücadelenizi izlemiştim kaç program. Bu gün artık o dönemin dindar insanlarının mağduriyetinin kat be kat fazlasını KHK mağdurları yaşıyor. Hiç kimse oralı olmuyor. Adalet bu değil. Vatandaş olarak adaletin derhal tesisini istiyorum. Kul olarak da bizlere bu haksızlıkları yapanları hukuksuzlukları dayatanları, üç maymunu oynayanları Rabbime havale ediyorum. Hayırlı Cumalar.
  • ilginçilginç7 sa önce
    Demokrasi getirenler zamanın da Suriyeye gireceğiz dediklerinde de Türkiye Suriyenin arkasında dursaydı bugünkü sorunlar olmazdı. Hemde müslüman devletin yanında olurdu ama Arap baharı diye her ülkeye İŞİD sokup sonra halk ayaklandı yalanı atarak devlet başkanlarını yediler. Kaddafi giderken ne dedi. Türkiye bu oyuna gelme sıra sanada gelecek bu ABD oyunu bizi birbirimize kışkırtıyorlar dedi dimi. Libya da herşey bedava sağlık okul evlilik herşey veren kaddafi yi devirdiler ve hepsi de CIA ajanı çıktı dışardan paralı askerler içerde İŞİD ve diğer sözde tarikatlar cemaatler para verince hepsini satın alıyorsun. baksanıza bizim ülkemizde de son zamanda moda SELEFİ akidesi oldu vahhabilik çok moda bize de şimdi yeni tarikatlar türettiler zaten tüm tarikatları ilk ingilizler çıkarttı bizde osmanlı yıkılınca bir sürü tarikat barikat çıkardılar sonra israil ve ABD devraldı ve onların oyuncakları oldu. Halbuki islam dediğin Kuran ve Sünnet bunlarda belli zaten herkesin öğrenebileceği çok zor olmayan dini bilgiler. Ama tarikatlarla sözde çok daha derinlere inenler türedi ortaya ve sorduğunuzda islam da tarikat varmı diye hayır yok. İslamda tarikatlar zaten olmaz çünkü islam ayrışmayı değil birleşmeyi ümmet olmayı birlik kalmayı emreder. ne Kuranı kerim de tarikat var ne sünnette yani hadis te tarikat yoktur. tam aksine hadisi şerif te benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek ve sadece 1 fırkası kurtuluşa erecek der. yani ayrışmayın birlik olun der. İmamı azam yada diğer imamlarda mezhep kurmadı o zatlar vefat ettikten sonra o imamın yolundan gidenlere o imam ismi ile mezhepleşti. İslam tüm insanlığa gönderildi ama tarikatlar çıkarları için kendi tarafında olmayanları kötüleyerek sözde islam anlatıyorlar ve buna insanlar inanıyor. Tarikat Kuranı Kerimde yoktur inanmayın, Hadisi Şerifler de tarikat kurun ayrı ayrı cemaatler kurun denilmiyor size ama siz insanlar islama ayrıkı ne varsa yapıyorsunuz ve ingiliz yahudi oyunlarına alet oluyorsunuz. Bunları size din büyükleriniz söylemiyor çünkü kendi çıkarları bozuluyor ben size söyleyeyim. Allahu Teala size düşünüp tutasınız diye öğüt veriyor kuranı kerimde okuyun. Tarikat demek bölünmek parçalanmak demektir, aynı başkanlık sistemi eyalet sistemi gibi her tarikat kendi kanunu kuralını koyuyor ve sürekli kendi tarafına toplamaya çalışıyor. yetmiyor talebeleri cennete girmeden tövbe haşa kendisininde cennete girmeyeceğini söylüyor. sümme haşa Allahu Teala ona cennetime gir diyecek ama o girmeyecek isyan edecek talebelerim olmadn girmem diyecek tövbe ya bunları söylüyorlar. sen kimsin ki allahın hükmüne karşı geleceksin ve onların günah ve savaplarına kefil olacaksın sümme haşa bunlar islam düşmanı şeyhler. bunu peygamber efendimiz s.a.v. bile söylemiyor kızım fatıma seni ben bile kurtaramam diyor peygamber olduğu halde ama bu yahudi şeyhler kendini tövbe ilah yapıyor peygamberden üstün görüp hüküm koyuyor. Arkadaşlar tarikatlar şirk bataklığı oldu uzak durun çocuklarınızda uzak tutun. hepsi çıkar grupları ve makam mevki için kul hakkı yemeyi hepsi mübah görüyor kendi adamlarını kendi talebelerini devlet kademelerine sokarken kul hakkı yemeyi mübah gören sözde şeyhler aslında FETO Adnan oktar gibi insanları kullanma peşinde olan yabancıların ajanları ve malesef hepsi sizden daha iyi dini bilgiye sahip ve bu bilgiyi islama karşı kullanıyor. Bakın Suriye şii diye yada İran şii diye yıllarca ABD İngltere ve israil bize bunları kötüledi müslümanları birleştirmedi sonunda hep kaybeden müslümanım diyenler oldu ve biz kendi çıkarlarımız söz konusu olduğunda bile gidip ya ABD ya İngiltere tarafında olduk bunları allah biliyor. şimdi allah bizi doğru yola sevk edermi. yahudi ile hristiyan ile hemen dost oluyoruz ama farklı mezhepten olduğu için kendi çıkarlarımız bile olsa yan yana gelmiyoruz böyle müslüman olur mu. Libya ya demokrasi getirecem diyenlere destek ol, Mısır da demokrasi getirecem diyene destek ol, Suriye ye demokrasi getirecem diyene destek ol, ama sonra git katolik hristiyan maduranın yanında ol. Neden
  • bahattin konevibahattin konevi7 sa önce
    maduro nun bu şekilde gitmesi,bazılarını erdoğanın da bu şekilde gitmesine alıştıracağı kesin."İNSAN,VADİLER DOLSU ALTINI OLSA,FAZLASINI İSTER"(KURANI KERİM).madur nun bu şekilde gitmesi,erdoğan aleyhine iştahlarını kabartacaktır.ZİRA TADILABİLECEK TÜM ZEVKLERİ TATMIŞLAR.ŞİMDİ "GÜÇLÜ LİDERLERİ DEVİRMENİN HAZZI"NI TATMAK İSTİYORLAR.bütün insanların ölümüne sebep olacak "kıyamet"i isteyenler,erdoğan a neler yapmaz.evet ! "asıl hedef erdoğan"diyenler,çok ta haksız sayılmaz.saçma gelebilir ama gerçek bu.
  • Ali babaAli baba8 sa önce
    Hemen uzerinize alindiniz yarasi OLAN kocunurmus, E, bizimkide moduro, dan az degil yani, ikiside yandas, ikiside diplomasiz,ikiside ekonomiyi mahvettiler, moduro,komsu kolombiada. f.a,r,k, gerillalarini desteklerdi, bizimkide komsu suriyedeki, islamci,kelle avcilarini destekler, yazininbasligi dogru,
  • Kunta Kürde Kunta Kürde 9 sa önce
    Erdoğan'ın fişi çekildi ! Maduro dik dur kardeşim felan filan teferruat !

Abdurrahman Dilipak

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