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Kötü örnek olmayalım da!

05 Kasım 2018 Pazartesi

Ekonomi ve politika ile işi olanlar, mutlaka bir Siyasetname, Pendname, Fütüvvetname, Emanname okumalı. Okumamışlarsa onlar “yerli” ve “milli” değildir, ceplerinde bizim kimliğimizi taşısalar da. Onlar içimizdeki “ötekiler”dir. İthal ikamesi ve ihale ederek ya da ödünç kavramlar ve kurumlarla medeniyet inşa edilmez. En azından bilmedikleri bir işi yapıyor olurlar.. Oysa Allah cahil ve zalim, fasık bir topluluğa yardım etmez! Allah (c.c) onların işlerini sarp dağlara sardırır.

Bazı şeyler yaşanarak öğrenilse de, bazı gerçekler okunarak öğrenilir. Okuyarak öğrenmeyenler, bazı acı gerçekleri yaşayarak öğrenmek zorunda kalabilir. Hani derler ya, “Tarih tekerrürden ibarettir diyorlar / İbret alınsaydı tekerrür mü ederdi”. Sonuçta akılsız başın cezasını ayaklar çekecektir.

Kur’an-ı Kerim, bize “Geçmiş kavimlerin başına gelenlere bakmaz mısınız” derken, bu örneklerden yararlanmamızı ister. “Bizden öncekiler”in yaşadıklarını bir “övgü ya da sövgü kitabı”na dönüştürmeden ondan ibret almamız gerekir ki, güzellikleri çoğaltalım ve riskleri, zorlukları azaltalım.

Hep güzel örneklerden söz ediyoruz, ama insanlar bazı gerçekleri görmek, duymak, bilmek istemiyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor, zor geliyor. Bir gün acı gerçeklerin farkına vardıklarında çok geç olacak ve pişmanlık da fayda vermeyecek.

Hz. İbrahim’e soruyorlar: “Güzel ahlakı kimden öğrendin”. O “Ahlaksızlardan” der. Ne güzel bir örnek. O tek başına bir ümmetti. Yanlışa “La” dedi. Yanlışa “La” deyince doğru yönde istikamet kazandı.

Ayet demedi mi bize, “Mallarınız, canlarınız, sevdikleriniz sizin için fitnedir”. Siyaset, servet, makam, şöhret, ihtirasla istediğin her ne ise o şey her zaman “dua ile istenen bir bela”ya dönüşebilir..

Şu ikazı aklımızdan çıkarmayalım: Madem öğüt dinlemek hoşunuza gitmiyor, istişare de etmiyorsunuz. (Emir vermeyi ve azarlamayı ne çok seviyorsunuz), bari kötü günler yaşamış insanların akıbetinden ders alın da, aynı akıbete düşmeden kendinizi kurtarın!.

Hasan Celal Güzel’den, Muhsin Yazıcıoğlu gibi isimlerden gerekli dersi alamadık. Tamam, o zaman, şimdi, mesela Asil Nadir’le konuşun bakalım, zirveden dibe nasıl çakılmışlar. Londra yolcuları Nadir tecrübesinden yararlanmazlarsa gün gelir aynı akıbeti yaşarlar. Hoşunuza gitmeyecek ve dudağınızı uçuklatacak şeyler söyleyebilirler size, eğer konuşurlarsa. Mesela Ahmet Özal ile ANAP zirveden zemine nasıl çakıldı, onun “ah keşke” dediği “pişmanlıklar”ını dinleseniz.

O “söz dinlemez topluluk”, o gözlerini makam ve para bürümüş kifayetsiz muhterisler, o yalan söyleyerek bir yerlere gelmeye çalışanlar, çok yakın gelecekte pişman olacaklar, ama geç kalmış olacaklar.!

Korkarım AK Parti’deki AKP’liler aynı şekilde kaçtıklarını sandıkları akıbete doğru koşuyorlar. İhtirasları yüzünden o midelerini şişiren haram lokmaları bir gün kusturacaklar onlara ve o sefa günlerinin arkasından kapılarını çalacak sefalet günlerinin faturasını ailelerine, çocuklarına ödetecekler. O zaman bir dost da bulamayacaklar. Cehennem, bir mezarın ölüyü beklediği gibi bekler onları!

Güzel şeyler yaptıklarını söyleseler de, o güzellikleri çirkinliklerini gizlemek için gözümüze sokmaya çalışıyor sanki birileri. Oysa Allah her şeyi görüyor, duyuyor, biliyor. “Ağuyu altın tas içinde bala karıştırıp sunanlar”, sıradan bir hırsızın yaptığından daha kötü bir şey yapıyorlar. Bir hırsız bir bağdan bir bostan çalar. Rüşvetçi biri bir bostan karşılığı bir bağı satar! Üç kuruşluk güzel bir işi 13 kuruşa yapıp, gözümüzü boyamaya çalışanlar yedikleri haltı görmediğimizi sanmasınlar.

Onlara hatırlatmak gerek: “Cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir”.

“Bukağılı Şeytanlar” Süleyman Mabedinin inşasında çalıştı diye, onlara yaptıklarından bir pay yoktur. Ya da yemek için iş yapanlar, yaptıkları işin hayrını da o haksız fiilleri ile daha baştan hükümsüz kılmışlardır. Allah bugün onlara mühlet veriyor, fırsat veriyor. Bu bağışlanmaları, aklanmaları için değil, bilakis, Allah’ın gazabının daha da büyümesine vesile olan bir iştir.

Onlar yerel seçimler öncesi partiden ve adayların üzerinden ellerini çeksinler. Yoksa sebep oldukları sonuç, önce kendilerini vuracaktır!    

Şeytan onlara yaptıkları işi hoş gösteriyor. Hatta onlara içimizdeki temsilcileri eli ile dinî kılıflar, bahaneler, gerekçeler de sunuluyor. Boşa denmedi bize; “Şeytan sizi Allah’la aldatmasın” diye. Din büyüklerini, kanaat önderlerini, hayır kuruluşu görüntüsü altındaki yapıları da bu işlere alet ettiler. Hani “Din büyüklerimizi İlah ve Rab edinmeyecektik”. Onların “Manevi” koruması (!?) altında bu haltları yiyenler, Allah’ı aldatacaklarını mı sanıyorlar.

Birileri bindiği dalı kesiyor. Seçime giderken aynı yanlışlar tekrarlanıyor.

Bir siyasimize vefatından önce “aile ve dava” işlerinde şeffaf bir düzen kurulması gerektiğini, para ilişkilerinin söylentilere sebep olmayacak şekilde halledilmesi gerektiğini yazmıştım. Birileri çok kızmıştı. Peki, sonra ne oldu? Dünden bugüne değişen ne var? Sadece parti değil, vakıflar, cemaat hesapları, çok ortaklı işletmeler, hangi birini sayayım ki!

Söylesem zülfiyare dokunuyor, söylemesem bu sessizlik döner gelir bir gün beni bulur. Hani şair diyor ya “Söylesem öldürecekler. Söylemesem bu dert beni öldürür”. Cemaat böyle de, aile nasıl? Gençlik ne durumda? Herkes siyaset ve ekonomiye odaklanmış. Çok daha temel zaaflarımız var.

Holding olayından ders aldık mı mesela? FETÖ olayından öteki “Cemaat”ler ders aldı mı? Hâlâ bakanlıklarda, merkezde, yerel yönetimlerde, yargıda, köşe kapmaca oynuyor birileri.

Ha! Sahi, Kaşıkçı olayını aydınlatmak için herkes seferber oldu da, sonuç ne şimdi! Muhsin Yazıcıoğlu cinayetini de hatırlayalım bu vesile ile. Hrant Dink cinayeti ya da Eşref Bitlis cinayeti aydınlatılacak mı? Mumcu, Hablemitoğlu cinayeti mesela.

Biz İslam dünyasına örnek olacağız, onlar bizi örnek alıyor. Güzel örnekliğin sevabı kadar, yanlış bir örnekliğin vebali vardır. Dikkatli olalım inşallah. 

Selam ve dua ile.

 

YORUM YAZ

  • AlperAlper31 dk önce
    Günümüz,Türkiyesini özetleyen bir yazı olmuş,tebrikler.Ömrümüz,müslüman kardeşlerimizle,düşündüğünü ifade etme özgürlüğü için,AKP,yi desteklemekle geçti ama şimdi insanlar,yönetimi eleştirmekden bile korkar oldular.Çeşitli bahanelerle ,haklarında dava açılan,insanları,milletvekillerini bile görünce,acaba Sudu Arabistana mı evriliyoruz diye korkar olduk .Eski iktidarlar döneminde,içraatları rahatlıkla eleştirebiliyorduk,sadece 163,143 maddeler falan vardı.
  • AbdullahAbdullah32 dk önce
    Bu satırlarda ne demek istediğinizi anlayamadım Abdurrahman abi. Saygılarımla...
  • AbdullahAbdullah34 dk önce
    "...bari kötü günler yaşamış insanların akıbetinden ders alın da, aynı akıbete düşmeden kendinizi kurtarın!.Hasan Celal Güzel’den, Muhsin Yazıcıoğlu gibi isimlerden gerekli dersi alamadık.
  • oğuz kekillioğuz kekilli1 sa önce
    cimere bimere yazıyorsun ilgilenmiyorlar ilgili bakanlığa aktarıyorlar.bizde gerekeni gereken yere aktlarıarırız.şunun şurasıda marta ne kaldı.adayların hepsi boş inammıyoruz artık.
  • ÖmerÖmer2 sa önce
    Allah razı olsun mükemmel bir yazı
  • ŞahinŞahin2 sa önce
    Abdurrahman abi uzun zamanlardan beri yazınızı okur çok da istifade ederiz Ancak bu son yazılarınızda Öz eleştiriden Öte muarız Lara malzeme veriyorsunuz bu yazılarınız daha çok Türkiye'yi yıkmaya çalışanların işine yarıyor Dolayısıyla faydadan ziyade zarar veriyor Kusura bakmayın ama affınıza sığınarak söylüyorum deli sırrını düğün evinde söylermiş konumuna düşüyorsunuz maalesef isterseniz Biraz da siz Hasan Aksay dinleyin
  • Uğur / AnkaraUğur / Ankara2 sa önce
    Sayın yazar; aylardır ikdidarın geçmişini , analiz ettiniz okuttunuz, önümüzdeki seçimin nabzını da tutuyorsunuz belli. Yalnız İKTİDAR KUŞATILMIŞ, REİS METAL YORGUNLUĞU DEDİ HAKLIMIYDI BİLİNMEZ, YORGUN OLANLARDA FETÖYE BAĞLIYDI. YENİ GELECEK OLANLARDA ARKA PLANDAKİ GÖZÜKMEYEN SİNSİ YAPILANMA OLACAK. TESPİT NASILMI; REİS AYLAR ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLARI VE ARKADAKİ UZANTILARANE DEMİŞTİ; CEKETİ KRAVATI ÇIKARTIN HALKIN İÇİNE GİRİN. AMA MAALESEF ÖYLE OLMUYOR. YERELDEKİ YÖNETİMİN BAŞI HER NEKADAR İYİYSE YRD. VEYA DİĞER ALT KOLLARI SIKINTILI. AKP Lİ VEKİLLER DE , BELEDİYEDE , CEKET OMUZDA , PARMAK HAVADA , ARABALAR O BİÇİM . SEFA SÜRÜYOR CHP'YE OY VEREN ANKARA'NIN BATISINDAKİ ELİT KESİM. OYSAKİ AKP 'Yİ ZİRVEYE TAŞIYAN İLÇELER SEFALET İÇİNDE. 24 HAZİRANDA AKP NİN SEÇİMİ KAYBETMESİYLE HAZİN SON BAŞLIYOR.
  • imamarüzgarimamarüzgar4 sa önce
    Bir sanattır düşündürtmeyi bilmek alim olmak ilim irfan sahibi olmak zenginlik verir insana.Düşünmek herşey demektir yaşadığın dünyada. Düşünmek senin gerçek kimliğindir. Gelecek inşa etmekle Geçmişini unutmamakla düşünmek zenginlik olan gerçek sermayendir temesili olan sana. Değişimlerin adresidir düşünmek yol almak. Darı görmektir Bolluğa ulaşmak için düşünmek çirkinliğin korktuğu bir rüya kabustur düşünmek.Sıra ister düşünmek sabır ister düşünmek elzem ister düşünmek kaynaktır bir çölde su gibi düşünmek. Seni harekete geçirendir düşünmek. düşünmek hedef ayarıdır düşünmek amacı bilendir. Düşünmek insan olmaktır, düşünmek Vicdanı harekete geçirendir, Düşünmek ülkeni kurtarmak demektir. Düşünmek kahramanların var olması demektir. Düşünmek doğru olanı bulma demektir
  • NecmettinNecmettin5 sa önce
    Şeytan apaçık doğru yolun ortasina oturacağını,söylüyor,biz müslümanlarsa dogru bu mu ,şu mu,anlayamiyoruzyeterin açık degil diye,bilgi yaristiriyoruz birbirmizle oysa konu anlasilirlik değil,sorun yada soru,anlaşılır,apaçık,yoda bizim,neden ve nasil,yokdan ciktigimizda,muhtemelen alkolluyuzselqm ve dua ile
  • islamic armyislamic army5 sa önce
    olay cok acik ve net,muslumanlar bir yerde guclu bir kamuoyu olusturamadigi yonetime etki edemedigi surece orasi Amerika gibi emperyalist islam dusmaniguclerin isgalinden ,somurusunden kurtulamaz.bu tum ulkeler ve turkiye icinde gecerlidir.bakin; incirlik kurecik hala acik,amerikan ajanlari hapisten cikarilip vip salonlarindan ulkelerine gonderiliyo.pkk ile ypg ile savasiyoruz ama onlari idare eden onlara kargo ucaklarla ,tirlarla agir silahlar veren,fetoyu idare edenamerikaya stratejik ortak diyoruz,muttefik diyoruz,demek zorunda kaliyoruz. bunun yaninda muslumanlar zulum goruyo.ama hergun hukumete ve hukumet uzerinden islamasaldiran halk tv.tele1 tv,sozcugibi yayin kuruluslar serbest.sebeb muslumanlarin cok gucsuz ve etkisiz olusudur,organizesiz olusudur,pazarlik guclerinin olmayisidir.boyle bir ortamda Allahin azabi cok yakindir.
  • avniavni5 sa önce
    birakinbos islerle vakit gecirmeyi ,realist olun somuta gelin.Allahin bize olan emirlerisomut ve makul emirlerdir.ornegin muslumanlar amerikan-israil-suud seytan ucgenine karsi tepki gostermelidir.hac ve umre ziyaretleri mekke medine bu murted munafiklarinisgalinden kurtulana kadar boykot edilmelidir.
  • KemalKemal5 sa önce
    Sayın yazaar yazılarınızı biraz daha net yazın. Eleştiri getirin. Üstü kapalı yorumlar size yakışmıyor. Çekinmeyin kimseden sadece Allahtan korkun. Çoğu yazınızda acaba kime diyor bu diye okuyoruz..
  • günahkar acizgünahkar aciz6 sa önce
    bismillah,hocam çok güzel yazıyonuz.ama maraş belediye sinde olay olmuş adaletsizlik ve fuhşiyat olunca ak parti olunca niye yayımlamuyonuz gazetede ilk sayfada ve şayıstay raporlarındada aynı niye bütün partilerin yaptığını şeffaf ve dürüstce yayımlamuyonuz manşetlerde sizdemi artık yoksa sadece partici oldunuz .luütfen böyle yapmayın dürüstce inananların sesi olmaya edin. devam ve erdoğana(başkanımıza) ve gerçek erdoğan arkadaslarına ve müslümamanlara böyle yardımcı olursunuz.lütfen akit ailesi çizgiyi düzeltmelisiniz sizin bence farkınız olmalıdır . vesselam
  • CananCanan6 sa önce
    ülkenin kaynakları böyle talan edilirken, keşke sadece kendileri ve çocukları felakete sürüklense. Top yekun millet felakete sürükleniyor. Onlar bir çaresini bulur. Keyifle yaşamaya devam eder. Kalpleri kararanlar hakla adaletle düşünebilir mi sizce? Elbette hayır. Her zaman olduğu gibi olan yine bizlere olur. Bu utanç da bize yeter artar.
  • Faham haciveliogluFaham hacivelioglu6 sa önce
    Elinize sağlık hocam. Umudumuzu ve davamızı aldılar elimizden. İlk kez bu kadar emin ve kesinim. Bunlarla isim olmayacak artık. İyice soguttular kendilerinden. Adalet şımarık çocukların olmuş liyakat kibirli ukala tiplerin. Allah ıslah eylesin.Ak partinin iki zümresi var. Biri kendi yarattığı zenginler, biride bunlara hizmet edenler. Sanırım hizmet edenler etmeyecek artik
  • Mustafa Çelik Mustafa Çelik 6 sa önce
    Yorumlarınız gerçekten mükemmel.Sizin köşe yazılarınızı okumak için sabırsızlıkla ertesi günü bekliyorum.
  • HayalHayal6 sa önce
    Bir rüyamiz vardı hocam. Bir hayalimiz vardı hocam. Keske hep ruya olarak hayal olarak kalaydi. Ne ruya kaldi ne hayal kaldi dünyamız karardı ahiretimi kaybetmemek için ağlıyorum. Her yan karanlık hocam hiç ışık yok hiç umut yok. Yok yok yok yoklar aleminde gidiyorum. Karnınım zayıf tarafı olmasa belki isyankâr olacam. Bu kadar mi çaresiz bırakılır insan? Selam ve dua ile herkesin duasını bekliyorum.
  • musemmamusemma7 sa önce
    Abdurrahman bey Allah rızası için Cihangir İslam beyin meclis kürsüsünde yaptığı konuşmalar hakkında nezaman yazacaksiniz
  • Armin YavuzoğluArmin Yavuzoğlu7 sa önce
    Hocam çalıyorlar ama çalışıyorlar. Bal tutan birazcık parmağını yalasın canım. O bürokratlar koca koca köprülerin, tünellerin, metroların, yolların yapımında harıl harıl koşturuyorlar, e ihaleyi alan firma altlarına bir tane jeep bir tane Mercedes çekmiş çok mu? Hediyeleşebilirler. Unutmayalım hediyeleşmek sünnettir. Hediyeyi kabul etmese kim kazanacak, devlete bir zararı yok ki. Bunlar çalıyor ama çalışıyor. Çok güzel hizmet var çok şükür. Bakın dünyanın en büyük havaalanı bizde. Duy bunu Mardinli Kütahyalı Artvinli kardeşim. Sen dünyanın en büyük havaalanına sahip bir milletin üyesisin. Mutluluk bu değilse nedir?
  • mevlütmevlüt7 sa önce
    evet kilit cümlelerden biri """Üç kuruşluk güzel bir işi 13 kuruşa yapıp, gözümüzü boyamaya çalışanlar yedikleri haltı görmediğimizi sanmasınlar."""bunlarbazı yapıları ve şekilleri koruyucu bir kalkan ediniyorlar...
  • SevdeSevde7 sa önce
    Kıymetli ağabeyim!Anlattığınız mevzularda belli ki elinizde bazı veriler var.Bu verileri muhataplarına ulaştırmalısınız.Ak Partide yanlış işler yapanları gerekli mercilere bildirmek üzerinize borçtur.Tabii ki yanlışları söylemek çok güzel.Hayırlı işlerini de göz ardı etmeyelim.Selam ve dualar.
  • Mehmet ayMehmet ay7 sa önce
    Sayin yazar, insanda kisilik ahlak olmaz ise, siz bunlara in ile korkutamazsiniz. Ilk once insanligi ogreteceksiniz, bakin cevrenize adamin alni secdeye degiyor, ne istedilerde vermedik dediler. O Adam din adi altinda devletine silahla karsi cikti, kaosa surukledi. Din kisinin yapacagi bir sorumluluk, devleti oneteceklerden Ahlak, kisilik, liyakat arayin, yoksa isimiz cok zor.
  • ahmet salihoğluahmet salihoğlu7 sa önce
    diliniz der görmesin sayın dilipak. sessiz yığınların sesi olmaya devam edın dilsiz şeytan olmayın Allah yardımcınız olsun.
  • soran adamsoran adam7 sa önce
    akpartililerin çoğu "bizin oğlan iyi ama arkadaşları kötü" havasında reislerine toz kondurmuyorlar, konduramıyorlar, bütün suçu etrafındakilerde arıyorlar.o (sizin deyiminizle akp lileri) o mevkilere kim seçiyor? reisin haberi ve onayı olmadan, bırakın üst düzeyi, tekbir orta düzey yönetici atanabiliyor mu? nasıl bir lider kutsaması içindeyseniz, gözünüzün önündekini görmeyi reddediyorsunuz.
  • Muzaffer Haser Muzaffer Haser 8 sa önce
    Sevgili hocam herseye güzel deginmissiniz allah razı olsun sizden. Gerçekten heryer dökülüyor akpartililer bugün akpli mücahit ler mutahit oldular pislik fiskiriyor heryerde. İlçelere gönderilen koordinatör vekillere herpisligi anlatıyoruz bırakın ankaraya ulastirmayi Kayseri'ye varmadan unutuluyor imha ediliyor. Ama vatandaşın söylemi belediyelerde görülmemiş kayıplar olacak. Selam ve dua ile
  • Kocasolak Kocasolak 8 sa önce
    Çözülemeyen her failimeçhulun FAİLİ onu çözemeyendir. Hırsızı yakalayamayan polis, maliye müfettişleri HIRSIZDIR. Kaçak mal geçerken yakalayamayan gümrük memurları KAÇAKÇIDIR. Rüşveti önlenemeyen belediye başkanından üyelerine RÜŞVETÇİDİR. İsrafı ve yolsuzluğu önlenemeyen millet vekilleri MÜSRİF ve YOLSUZDURLAR. Cilalı adamları ADAM diye aday gösterip seçtirenler CİLALI ADAMDIRLAR. Bunca hırsız, rüşvetçi, yolsuz, müsrif, ahlaksızı seçenlerde AYNI şekildedir. Nasıl yaşarsak öyle yönetiliriz. Biz, biz kendimizi doğru yola eriştirmeden hiç kimse doğru yola erişemez. Sen varsan davan vardır, sen yoksan davan yoktur.Allah bize merhamet etsin. Amin.
  • Ali Gözüak Ali Gözüak 8 sa önce
    Kiymetli insan çok güzel bir yazı ancak yaşanmiyor yaşanması icin kuvvetli bir iman ahlak ihlas lazım diye düşünüyorum
  • muhammetmuhammet8 sa önce
    Ağzına sağlık büyük yazar. Türkiye gerçeğini bir yazı ile anlattın.
  • AnkaraAnkara8 sa önce
    Allah (c.c) senden razı olsun be hocam. İktidar ve para biz müslümanları bozdu.
  • NumanNuman9 sa önce
    Sayın Abdurrahman Hocam. Gidişat iyi. Şahlandık gidiyoruz. Dış mihrakların oyununa gelmeyin. Büyüyoruz. En iyi ekonomiye sahibiz. Almanya'nın bile kıskandığı ülkeyiz. Böyle bir ülkede problem varmış gibi yazmayın lütfen. Yazılarınızı severek takip ediyorum. Selam ve dua ile
  • ihlasihlas9 sa önce
    Adi düzene değil Adil düzene Talip olalim
  • ibrahimibrahim9 sa önce
    Başarı da bir hastalıktır, vücudu sarar zehirler, yok eder.
  • Mehmet AliMehmet Ali9 sa önce
    Din ve Devlet işlerinin birbirinden ayrılması lazım. Siz yazılarınızda Belediye Başkanlarına Çalmayın çünkü günah diyorsunuz. Bu yaklaşım yanlıştır. Çalarsa eğer bu suçtur, tespit edilirse cezalandırılması lazım. DİN değil mevzu, artık uyanın uyandırın lütfen. Din kardeşiyiz diyerek affederseniz olmaz, Allah affetsin derseniz olmaz. Gereken Ceza Kanunundaki karşılığa göre yapılır.
  • hasan güngörmüşhasan güngörmüş9 sa önce
    CHP VE İYİ PARTİ NE ZAMAN İKTİDAR OLDUDA CEHENNEME GİTSİN KİM ÇALIYOR KİM FAİZ YİYOR MİLLETE SATTIĞI DİNE KENDİSİ İNANMIYOR
  • Uğur KartalUğur Kartal9 sa önce
    Hergün müslümanlıktan ,dürüstlükten,ahlaktan dem vuruyorsunuz da SAYIŞTAY raporları çarşaf çarşaf YOLSUZLUK raporluyor,bir kere bile yazmıyorsunuz.Nasıl müslümanlarsınız siz anlamış değilim. Yandaşlığınız ,müslümanlığınızın önüne geçmiş.
  • yavuz kaymakcıyavuz kaymakcı9 sa önce
    ithal ikamesini herkes yanlış biliyor ve kullanıyor. Sanki yerli bir şeyin yerine dışarıdan almak gibi doğrudan ithalat anlamında yani yanlış kullanılıyor. Bunu herkes yapıyor hocam siz değil sadece. ithal ikamesi zaten dışarıdan alınan bir şeyin içeride üretilmeye karar verilmesi demek.
  • sıradan süleymansıradan süleyman9 sa önce
    Mehmet Akif Ersoy a istiklal marşını ve diğer şiirleri yazdıran iman vatan sevgisi o aşk o maneviyat bizlerde de olmadıktan sonra hele ki bizi yönetenlerde bizden bir cacık olmaz...
  • erhanerhan10 sa önce
    sen sürekli AKP ye göndermeler yaparak, sanki bu ülkede diğerleri piri pakmış gibi bir algı oluşturduğunun farkında mısın.? bu dolaylı da olsa kimlere hizmettir..? biraz da bunun muhasebesini yapsan !
  • Ömer hattapÖmer hattap10 sa önce
    AK Parti’deki AKP’lilerin yüzünden Ak parti başta Ankara Büyük şehir belediye başkanlığını kaybedecek. AK Parti’deki AKP’lilerin İhtirasları yüzünden, Ak parti  secmeni ile arasına mesafe koymaya devam etmektedir. Vatandaş Şayet Reis etrafını saran  AKP lileri tesbit edemiyorsa, dünya devleri ile ülkelerin istikbatat örgütleri ile nasıl mücadele edecek demeye başlamıştır. Kendi atadığı kişileri dahi takip edemeyen kontrol edemeyen bir kişinin  orada bulunmasınada gerek yok demeye başladığınızda ifade edelim. Ak partinin yönetiçilerisefa günlerinin arkasından kapılarını çalacak sefalet günlerinin faturasını ailelerine, çocuklarına ödetecekler. O zaman  etraflarında bir dost da bulamayacaklar. Çünkü  tüm her yerde Fetöçüler ve kriptolar cirit atmaktadır. Son zamanlarda   Ak partili olanların, yapılan eleştirilere karşı hiç mi iyi bir şey yapılmadı diye savunma ya gecesi dahi artık iyi şeylerin yapılmadığını ikrar olarak görülmektedir. Geçmişte Güzel şeyler yaptıklarını söyleseler de, o güzellikleri çirkinliklerini gizlemek için gözümüze sokmaya çalışıyor sanki birileri. Oysa Allah her şeyi görüyor, duyuyor, biliyor.
  • sıradan süleymansıradan süleyman10 sa önce
    Sizin gibi sonunu düşünmeden doğruyu konuşanlara doğruyu söyleyenlere iktidardan başkandan çekinmeyip doğruyu söyleyenlere helal olsun size sizin gibilere başka gaye için değil memleket için konuşanlara her durumda ak partinin her yaptığını her dalıyla haklı gören daha doğrusu haklı çıkaranlara bir bildiği vardır diyenlere yazıklar olsun.
  • NejdetNejdet10 sa önce
    Üstad 30 yılı aşkın bir zaman diliminde sizi takip ediyorum. Çizgi hep aynı. Rabbimiz uyarılarınızı muhataplarının kalbine nakşeder İnşaallah
  • Adalet Adalet 10 sa önce
    Allah razı olsun hocam. Inşallah uyarilarinizi daha üst perdeden daha gür bir sesle haykirirsiniz. Ülkemin aklı selim uyarılara çok ihtiyacı var. Ihraclara da değinmeniz dilegimle adalet mülkün temelidir. Selam ve dua ile.......
  • DenizDeniz10 sa önce
    ....Biraz da CHP ve İYİ partililer cehenneme odun hazırlasınlar.
  • CumaliCumali10 sa önce
    Çaldılar ama çalışıyorlar münafıklığı anlayışını terk etmediğimíiz müddetçe bu tip münafık yöneticilerden kurtulamayız.
  • ersınersın10 sa önce
    basarılı bır payilasım olmus,emegınıze saglık hocam
  • ali tahaali taha10 sa önce
    her devrin bir sonu vardır, ak devirde de kara sona gelindi, teşkilatın içi çürümüş, bok sinekleri üşüşmüş. bundan sonra başkanın yapması gereken şey çekilip yeni ve genç bir oluşuma yol vermesidir. böyle yapmazsa tıpkı erbakanın düştüğü gibi düşer katillerinin (dündar) kucağına. a haberci, ihaleci goygoycuların kucağında biter bu parti.
  • erdal.aydoganerdal.aydogan10 sa önce
    hani iki arkadaş tan biri atı alır kaçırır ötekide yalvarır ne olur çaldığını söyleme zira kimse kimseye güvenip yardım edemez der.eskiden şura şura onların burda orda sözümüz geçmez diye Allaha yalvardık,ağladık sızladıkiçimiz alevlendikçe alevlendi bir volkana dönüştü..Rabbimgün geldi verdikçe verdi ora bura şura kalmadı hepsi bizim evet bizim oldu.bizim istediklerimiz kendi elimizle bizim başımıza çuval olarak eskisinden daha kötü döndü. hani üstteki alttakini karınca görür ya biz kendi adamımıza öyle bakar olduk.kulak duymaz göz görmez .1 den 16 ya kadar nasıl geçti demi seneler.şimdi imanlı gördüklerini lawrance gözüyle bakıyor halk .yanıltınız aldattınız .umutlarını çaldınız eyyyy meyyy ler yankısı silndi inan silindi.etrafındakiler mal makam için varlar hani sakıp ağa ne dedi be şurdan burdan konuşurkenbana alkış alkış neden para para. maalesefmaalesef
  • maraşlımaraşlı10 sa önce
    Hocam anlattığınız konular toplumun en derin yarası ve takdire şayan. Belediyeler torpille doldurulmuş haybeye maaş alan insanlarla dolu , parası tabikide bu milletin cebinden çıkıyor. Bu parayı gönül rahatlığıyla yiyorlarmı oda ayrı bir konu , amma bu dertleri dert edinen çok az insan var. Çoğu akşam hükümet yanlısı kanallarda dahil seyrettirilen saçma salak dizileri takiple meşgul , insanları uyutma tekniği anlayacağınız. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete hesabı sonumuzu hiç hayırlı görmüyorum. İnsanların derdi acaba cebimi nasıl daha çok doldurur daha çok kazanç ve daha çok lüks sefahat vede sonucunda israf , Neyse Allah cc sonumuzu hayrelesin bu günleri aratmasın
  • sorgulayan müminsorgulayan mümin10 sa önce
    çok sağolun hocam yüreğine sağlık ve kaleminize kuvvet. İslamı sonradan yaşamaya çalışan bir mümine olarak sizin yazınızla ümit buluyorum adaletli Müslümanlar var olmaya devam edecek diye. Böyle bir dönemde azıcık eleştiri bile eleştiri almakta
  • AkiAki11 sa önce
    Kafanı taktığın şeylere bak hoca, sen gerçekten Allah'ın seni koruduğunu ve nimetlendirdiğini düşünüyorsun değilmi...
  • Hasan. TekdalHasan. Tekdal11 sa önce
    Esselamu aleyküm. Hocam.Rabbim sana sağlık afiyetversin bu yanlışlara verilecek o kadar ibretlikhadise varmı. Anlatsak sonu gelmez?? olağanüstügüneydoğu hal valisiHayri Kozakçıoğlu dönemi sonuç malum anlatagim bir konu var Atatürk Barajı havzası altında kalan hazine arazisini iki avukat bir tapu kadastro müdürü ile anlaşarak Bu malları başkalarının üzerine Kayıt ederek devlete karşında fahiş fiyatlara para alırlar şahit oldum avukatlardan bir tanesi bu Hadise den 2 yıl sonra çok genç yaşt oldu iki avukat Delete delete tamamıyla ağzında şişerek hayatına devam ediyor hala yaşıyor kadastro müdürü hakkında bir bilgim olmadı böyle bir konuyu yazınıza eklemenizi Rica ederim Allah'ın selamı üzerinize üzerimize olsun
  • İlbeyhanİlbeyhan11 sa önce
    Devletin diniAdalettir... Adalet olmazsaDin de , Devlet deOLMAZ...
  • KesitKesit11 sa önce
    Hocamaile konusunda olan bitenlerden haberdar oldukca geldiğimiz nokta varacagimiz yeri gösterdikce beynim patlıyor ve biz 40 yılin sonunda belkide başladığımız yerden daha kötübir yere döndük! Tek ve büyük kazancimiz aldigimiz bu ders! Nihayetinde vardır bunda da Hayır inşallah. ..
  • KenanKenan12 sa önce
    Hepimiz amel defterine bir şeyler yazdırıyoruz.Bizden olanlar hırsızlık,haksızlık yaparlarsa susackmıyız?
  • Niyazi d. Niyazi d. 12 sa önce
    Allah razı olsun. Güzel bir Yazı.....
  • Ali Ahmed AÇIKGÖZ Ali Ahmed AÇIKGÖZ 12 sa önce
    Siz hep doğruyu yazıyorsunuz buna şahidim çünkü sizleri okuyup takip ediyoruz ancak yazılarınıza bahsi gecen A K P liler başta uyardiginiz hiç kimse okumuyor olacakki siz hala bunları yazıyorsunuz biz milletin yazılarınızla yüreği soğuyor ama yazdiklariniz uyardiklariniz hala ÇALIYORLAR buna kim dur diyecek bide sizi bizi sevmiyor beğenmiyorlar üstelik HIR GÖRÜP CAHİL DİYORLAR BİR KISMIDA FİİLİ SÖZLÜ SALDIRIYORLAR NOLACAK BUNUN SONU OLAN MİLLETE DEVLETE OLACAK Biz biliyoruz bu ARSIZ HIRSIZ GURUHUN CEZASINI RABBIM VERECEK ÇOCUKLARIDA BİZİM COCUKLARIMIZIN ZEKATINA FİTRESİNE MUHTAÇ OLACAKLAR ANCAK BUNLAR GOREMİYOR BİLEMİYORLAR GEÇMİŞTEN DERS ALMIYORLAR SLMLR HÜRMETLER
  • Aliosman şahingozAliosman şahingoz14 sa önce
    Sa sayin dilipak doğrulari bilip de söylemiyen dilsiz seytandir bunu ben senin yazilarinda cok okudum yazilarini herzaman okuyorum eger birseyler biliyosan daha acik yazsan olmazmimalisef yanlisliklar var mesela su föto meselesinde tabandaki insanlarin ne gunahi var onlar cezalaniyolar adalet yerini bulmuyo malisef bunu herkes biliyodaha neler belediyelerde neler oluyobilen yok lutfen bildiklerinizi acikca yazin
  • AkitAkit15 sa önce
    ... neden butun yorumlari yayinlamyor acabba ?????
  • AbdullahAbdullah15 sa önce
    Hocam sizi cok seviyorum, bu dunya fanni oteki dunyaa bakki birleri cok yanacak cayiirrr cayiiirrr yanacak hak yolundan sasmayin. Saygilrimla
  • AHSENAHSEN18 sa önce
    Hocam bir ....da en büyük derdimize.Sen iyi bilirsin "sıla ,murat " Birde "FB -GS "

Abdurrahman Dilipak

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