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Kim, neden, nereden ve ne zaman

09 Ağustos 2019 Cuma

Bayram sonrası, önce yavaş yavaş, daha sonra topyekûn bir saldırıya hazırlanıyorlar! Eylül-ekim zor geçecek gibi gözüküyor. MHP ve İyi Parti’de önemli gelişmeler olabilir. Ardından CHP’ye de gelecek sıra. Babacan, Gül, Davudoğlu cephesinde neler yaşanacak göreceğiz. Ve tabii asıl hedef AK Parti. “AK Parti’ye kim, neden ve nereden saldıracak?” göreceğiz. Artık hedefte AK Parti yok, doğrudan Erdoğan var aslında. Bu arada Suriye konusu da sıcak. Hele İsrail seçimleri de olsun, Kıbrıs, Ege, Doğu Akdeniz konuları da ısınsın biraz. Rusya, Çin, İran, Suudi Arabistan, BAE’de de durum biraz daha netleşsin. Biliyorsunuz BAE de, Dubai durumdan rahatsız.

Batı cephesinde de işler karışık. İngiltere, Almanya, Fransa grubunda bir uzlaşı yok. ABD’nin Rusya ile yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler anlaşmasından çekilmesi, sadece Rusya’da değil, NATO, özellikle Almanya ve Balkanlar’da yeni bir krize sebeb olması sürpriz olmaz. Bu durum Türkiye’yi de etkileyecektir şüphesiz. Türkiye açısından her şey dönüp dolaşıp, AK Parti ve Erdoğan’ın geleceği ile ilişkilendiriliyor.

AK Parti’ye karşı olan birilerinin elindeki en önemli silah, “İslamcılar” arasında tartışma çıkarmak ve bu kesimle AK Parti arasında çıkarılacak bir tartışmada AK Parti’yi arka planda kıskaca almak! AK Parti içindeki AKP’liler de bu anlamda birilerinin beklediği fırsatı fazlası ile veriyor.

İslamcılar ve Kemalistler ile AK Parti arasında sorun çıkarmaya çalışanların başka planları da var.

İslami kesimdeki STK’lara ve Media’ya sürekli AK Parti aleyhine bilgi servisi yapmaya başladılar bile. AK Parti çevresinden ise zihinlerde oluşan sorulara net bir cevap verilmiyor. AK Parti içindeki seküler aktörleri, oportünist ya da kolay dolduruşa gelecek isimleri provoke ederek yola devam edecekler anlaşılan. 

Bakanlıklarda beklenen değişikliğin netleşmemesi bir sürü spekülasyona sebeb oluyor. Bayram da bu tartışmayla geçecek. Bana kalırsa bu süreçte negatif ortam daha da negatif hale gelecek.

Batı entelijansiyasının Venezuela, Meksika, Kuzey Kore için uyguladıkları bir şablon habercilik var. Kurgu ABD’den, (…) yerler Türkiye’den doldurulacak, yani şöyle bir haber istiyoruz diyecekler. Buradaki muhabirler talep edilen isim, yer, zaman ve rakamları, fikirleri monte edecek. Bu haberler batı mediasında kullanılacak, bizimkiler kendi servis ettikleri haberleri tekrar manşete çekecekler. Batıda bir STK sözcüsü ya da siyasi aktör bu veriler üzerine yorum yapacak, muhalefet buna destek olacak. Bizim eklemlenmiş STK ve Media da, “Bak batılılar ne diyor” diye kendi servis ettikleri haberler  üzerinden gündem oluşturmaya çalışacaklar.. Hani şu Sarraf iddianamesi gibi. Rubingiller boş durmuyorlar yani. Zaten FETÖ’cüler bu konuda gönüllüler. PKK’lılar da öyle. Şimdi Süryani topluluğunu ve Ermenileri harekete geçirmeye çalışıyorlar.

Kemalistleri AK Parti’ye karşı provoke etme işi CHP’lilerin. Liberalizm, diktatörlük söylemi İYİ Parti’nin işi olacak gibi.. İmamoğlu ise parlatılmaya devam ediyor. O da rolünü iyi oynuyor.

Tabii bir de milliyetçiler ve solcular var.. O kesimler de media, STK ve belli aktörler üzerinden, hassas konular tartışmaya açılarak provoke edilmeye çalışılacak. AB ve NATO üyeliğimiz tartışmaya açılacak. Şangay ile Çin, Rusya ve Hindistan’la ilişkilerimiz bozulmaya çalışılacak. Komşu ülkelerle aramızda sorun çıkarmaya çalışacaklar. Ekonomik açıdan, döviz, borsa manipülasyonlarından tutun da kara para konusuna varana kadar her konuda sorun çıkarmaya çalışacaklar.

Terör konusu bölgede kimlere ihale edildi biliyorsunuz. ABD, PYD ile ilişkisinden sonra DAEŞ ile de işbirliği konusunda suçüstü oldu. Terör ve suikast planları, nokta hedeflere yönelik saldırılar, toplumun farklı kesimlerini sokağa çekmek için yapılacak saldırılara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Bir kanat AK Parti içinde sorun çıkarmak için çalışırken, bir başka takım cemaat uzantıları üzerinden parti içinde tartışma çıkarmaya çalışacaklar. Yolsuzluk dosyaları, özel hayata ilişkin ifşaatlar servis edilecek, ama bunların zamanı var. Birileri erken seçimi gündeme getirme sevdasında. 

Bu arada Panama belgeleri gibi, ya da yeni adlar altında internet üzerinden yeni belgeler servis edilebilir.

Erdoğan’ın danışmanları ile diğer bakanlıklardan üst düzey bürokratlar ve danışmanlarla ilgili birtakım servisler de sürpriz olmaz. Allah fırsat vermesin, yapmayacakları şey yok.. CIA, MOSSAD, İngiliz İstihbaratı şusu busu hepsi hizmetlerinde.. Bir yandan da FETÖ’cüler, diğer benzer oluşumlar, PKK, DHKP-C gibi örgütlere de moral vermeye çalışacaklar.. Bu yapılar büyük ölçüde deşifre oldular ve sürekli geriliyorlar. Verilen sözler tutulmadığı gibi, ne için yola çıkmışlardı, gelinen noktada durum ne? Anti kapitalist, anti emperyalist bir mücadeleye destek verdiklerini sanıyorlardı, ABD’nin emperyalist planlarının paralı askeri durumuna düştüler.

İnternet ortamında son haftalarda birçok yeni site açıldı. Kimi sağlık, kimi toplumun merak ettiği konular, kimi din, kimi tarih üzerinden AK Parti tabanının çekmeye çalışıyor. Şimdiden AK Parti’yi vurmak için birtakım haberler yapmaya başladılar bile.

AK Parti artık bir karar vermeli. Ne yapacak, yola kimlerle devam edecek. Dışarıdan bakınca bir dağınıklık gözüküyor. Her şey genel başkana göre şekilleniyor gibi bir hava veriliyor ama, yukarıda doğru bilgi gittiğinden emin değilim. Birçok sorunun cevabı yok, ya da cevaplar tatmin edici değil.

Birtakım işlerde Reisin gözünü boyama gayreti ile cami, dernek, vakıf, İmam Hatip diye bir yerler üzerinden iş peşindeler. 

Partideki değişimin yönü, hızı ve kapsamı toplumu tatmin etmiyor. Giderek azalan bir beklenti sözkonusu. FETÖ ile ilgili yaygın bir kanaat var: Aşağıdaki gidiyor yukarıdaki duruyor. Biri gidiyor gelen ondan iyi değil.. Bazan birini günah keçisi yapıyorlar, bir kurban verip bütün günahı ona yıkıyorlar, ötekiler yoluna devam ediyor.

Şunu da görelim artık: Dün süt dişleri ile elinizi geveleyenlerin bugün köpek dişleri çıktı, ısırırlar. Mama yemiyorlar artık, daha fazlasını istiyorlar. Vermezseniz saldırırlar. Bu kargaları besleyip bugünlere gelmesine izin vermeyecektiniz. Şimdi, eğer bu son fırsatı da iyi kullanamazsanız olacakları önleyemezseniz, gelecek günler, geçen günleri aratır.

Sahi bürokrasiyi azaltacaktık, ha bire mevzuat yığıyoruz, ha bire bürokrasiyi tahkim ediyoruz. Bürokrasiye eleman yüklüyoruz. Bir ülkede ne kadar çok yasa ve bürokrat varsa özgürlükler o kadar az demektir. Hem 2025’de humonoidler devreye alınınca bu kadar personeli ne yapacaksınız?! Bir planımız var mı?

Birileri AK Parti’ye karşı dişini bileyliyor. İnsaf artık, partisi, belediyesi, teşkilatı, grubu, kabinesi, herkesin dikkatli, daha dikkatli ve daha dürüst olması, cesur olması ve akıllı olmasını gerektiriyor. Yoksa gelecek günler geçen günleri aratabilir. Benden söylemesi. Bazı gerçekler acıdır ve dostlar bazan acı söyler. Selâm ve dua ile..

 

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  • YörükYörük28 dk önce
    İçinizdeki fetöcü eskilerini defetmezseniz, fetöyle mücadele edemezsiniz. 17-25 miladdır diyor Reis. Kesinlikle değildir, fetö ihanetlerini çok önceden açık etmeye başladı. Herkes biliyor. AK Parti içindeki fetö eskileri daha iyi biliyor. Değil eski fetöcüleri, fetöcülerle selamlaşanları bile tutmayacaktı AK Parti içerisinde. 17-25 de fikrimi değişmiş bu arkadaşların, geçelim bu işleri. AK Partide bulunmasın bunlar arkadaş., adammı yok koca teşkilatta. Pensilvanyada el öpenleri kaçıncı dönemdir vekil seçiyoruz? Yazıklar olsun. Hadi bari seçim bölgelerinde seviliyor olsalar, o da yok. Kendi bölgelerindeki seçmen lanet ederek oy atıyor bunlara. Fetö eskilerinden başka insan kaynağı kalmadı mı AK Partinin? Eğer öyleyse demekki zamanında da AK Partide feöcülerden başkası yoktur anlamına gelir bence. Eski fetöcüleri ve fetöcü olmasa bile o çevreyle ilişkisi olanları partiden uzaklaştırması gerekiyordu AK Partinin. Ama AK Parti ne yaptı, onları değil, onların karşısında olanları uzaklaştırdı, yazık. Üçkağıtçı, dalkavuk tayfasını yazmaktan, söylemekten, şikayet etmekten bıktık zaten. fetö eskileri ve dalkavuk tayfası tarafından işgal edilmiş bir parti, bu saatten sonra biz son bir şans verip kongreyi bekleriz, duruma göre pozisyonumuzu alırız.
  • mehmetmehmet36 dk önce
    Yazar bey, madem doğu Türkiye için bu kadar iyide, ülkemizdeki yatırımların %90 ı avrupalı ülkelerden, ihracatımızın 60 i avrupa ya ki ihracat fazlamız mevcut, en çok para Avrupalı turistlerden geliyor. Doğuda ne v ar çin e 18 milyar dolar rusya ya 20 milyer dolar açığımız var. Ne rusya nın ne çin in Türkiye de doğru dürüst yatırımı yok. Hele arap ve ortadoğulu ülkerse tatamaen siyosinist sömürü altında. Bu şartlartlar Yönümüz çin mi avrupa mı olacak.
  • mustafa yılmazmustafa yılmaz46 dk önce
    sayın Abdurrahman bey sizden allah razı olsun gerçekleri bire bir yazıya dökmüssünüz yakınlarda bir atama oldu liyaketle yakından uzaktan alakası yok ve personelin çoğunluğu bu işi ak parti yapar dediler ve ak partiye nefret ettiriyorlar selam ve dua ile.
  • hurşit GÜNDOĞANhurşit GÜNDOĞAN51 dk önce
    Bahçeli'nin cümleleri"-Orman yakan HDP ve PKK'ya tepki göstermeyenlerin Kaz Dağları'ndaki çığırtkanlığı son derece mide bulandırıcı bir durumdur.""-Türkiye'ye meydan okunmaktadır. Gafil ve alçaklar tarihi bir yanlışın içine düştüklerini çok yakında anlayacaktır. Bunun bedelini ödeyeceklerdir.""-ABD'nin PKK/YPG'yi kanatlarının altına alarak ulaşacağı hiçbir yer yoktur. Bu güvenli alanın kontrolü Türkiye tarafından sağlanmalıdır.""-AYM hak ihlali kararı ile hakkın doğasına zarar vermiştir. Geldiğimiz aşamada AYM'nin kararına mahkemenin riayet etmemesi çelişmeyecektir.""-İP'in başkanı yalan söyledi, delegelerini aldattı. İP zaman kaybıdır, ayıplıdır, sakıncalıdır. Kandil ve Pensilvanya'nın ileri karakoludur."alıntı-Mehmet BARLAS
  • Bektas ToparlakBektas Toparlak53 dk önce
    17/25Aralikmilatdeniyorancakuygulamada oyleolmuyorfetoterororgutu butarihlerde orgutolarakilan edilmemisti simdi tarih den oncesi ile insalar suclanarak fetonun ekmeyine yagsurulmektedir .Bunlar Akparti yetkililerine iletilmesine ragmenumursamiyorlar sankikedileri iktidardadehilmislergibi kendilerinin sorumluluguyokmjsgibi
  • 18 yıl sonra türkiye18 yıl sonra türkiye57 dk önce
    Merkez Bankası'nın genel müdürlerinin hepsi görevden alındı'
  • Hunat Hatun Hunat Hatun 1 sa önce
    Hersey aşikar. Basiretsizlikten göremiyoruz. Malesef en büyük körlük de iktidarda ne diyelim. Hak şerleri hayreylesin. Elimizden gelen düzgün dimdik olmak ve düşmana karşı yapılacak duaları usenmeden hergün okumak.
  • DADAŞDADAŞ1 sa önce
    Doğru söze ne denir ki? Bunları iyi düşünmeleri lazım. Dışarıdaki düşmanlara yardım edecek o kadar hain varki içrede yanlız bu milleti yönetmek kolay değil.
  • Zeynel Abidin KARAASLANZeynel Abidin KARAASLAN1 sa önce
    İyi bir. Tesbit ben yıllardır konuşuyorum ama bir değişiklik olduğunu görmedim. Vatanseverler bu ülkede itibar görmüyor yalaka çıkar ve menfaati için ülkesini satanlar geçici de olsa itibar görüyor TÜRKİYE menfaatperestlerin umrunda bile değil, ülkeme saldırıldığında bu kişilerin ülkesinde kalacağından emin değilim şu an başka ülkelerin vatandaşlığını almışlar bile olan biz vatanseverlere olacak ama siyasette benim gibi insananlara yer vermiyorlar kimlerin eline kaldık yarabbi
  • KUKU1 sa önce
    Artık cemaat cemiyet ve siyasi ruhla yetişmiş kişilerin kurumların başına getirilmesine / atanmasına son verin. Hep bu zihniyetle devam edildi ve o gibi kişilerinde yönettiği kurumların da nasıl yol izleyeceği açıktır. Zarar veriyorlar; siyasi rant peşindeler, cemiyet yörüngesindeler, cemaat akışındalar, ...
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    "AK PARTİYE KİM NEREDEN SALDIRACAK BAKIP GÖRECEĞİZ" DEMİŞSİNİZ..KİMİN NEREDEN SALDIRDIĞINI KÖRLER DE GÖRDÜ VE İLERİSİNİ DE ÇOK RAHAT TAHMİN EDEBİLİYORLAR..MESELE O DEĞİL.MESELE REİS'İN BU SALDIRILARDAN KURTULMASI VE BÜTÜN ŞERLERİN YIKICI PLANLARINI BOŞA ÇIKARMASI..BU KONUDA BÜTÜN SAMİMİ MÜSLÜMAN VE VATAN SEVELER GİBİ,BEN DE DUACIYIM..DENGELERİ TÜRKİYE DE MAZLUMLAR LEHİNE BOZAN REİS'İN DÜNYADA DA AYNI ŞEYİ YAPACAĞINDAN KORKAN MÜSTEMLEKECİ GÜÇLER,BUNU ENGELLEMEK İÇİN İÇ VE DIŞ BÜTÜN GÜÇLERİNİ SEFERBER ETTİLER VE YILLARDIR DA BU GÜÇLERLE SALDIRILARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORLAR..DÜNYA MAZLUMLARININ UMUDU OLAN CUMHURBAŞKANIMIZA YÜCE ALLAH(CC) GÜÇ VERSİN VE HAYIRLI İŞLERİNDE BAŞARILAR NASİP ETSİN İNŞALLAH..ŞU ANDA ELİMİZDEN GELEN BUDUR..VAZİFE DÜŞERSE DAHA FAZLASINI YAPMAYA AZİMLİ VE MUKTEDİRİZ ,ÇOK ŞÜKÜR..ANCAK BİR CÜMLENİZE KIRILDIM.." Birtakım işlerde Reisin gözünü boyama gayreti ile cami, dernek, vakıf, İmam Hatip diye bir yerler üzerinden iş peşindeler." SÖZÜ,BU İŞLERLE İŞTİGAL EDEN BÜTÜN HAYIRSEVERLERİ TÖHMET ALTINDA KOYUYOR..YAZILARINIZDA EN BÜYÜK VEBALİ ,GENELLEME YAPARAK KÖTÜ OLAYLARI İFADE ETMENİZDEN ,ALIYORSUNUZ..BU CÜMLEYİ OKUYAN ART NİYETLİ BİR;" İŞTE KENDİ İÇLERİNDEN BİRİ BİLE BU İŞLERLE UĞRAŞANLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ SÖYLÜYOR,DAHA NE DİYELİM?" DEYİP ZANNINA VE SALDIRILARINA SİZİN SÖZLERİNİZİ ,ŞAHİT TUTUYOR.NE OLUR BUNU YAPMAYIN..MÜSLÜMANLARA ZARAR VERİYORSUNUZ..BU NASIL BİR DOST UYARMASI?..ZEHİR ZEMBEREK AÇIĞA YAPILAN KONUŞMALARDAN,"DOST UYARISI MI OLUR?"..BUNU HEP YAPIYOR OLMANIZ KAFALARIMIZI KARIŞTIRIYOR VE MAKSADINIZI SORGULAMAYA YÖNELTİYOR BİZLERİ..SELAM İLE CUMA GÜNÜNÜZÜ KUTLUYORUM.
  • KubilayKubilay1 sa önce
    Senaryo üretme konusundaki kabiliyetunizden dolayı sizi kutluyorum muhterem Dilipak.. Bu konuda biriciliği i. Karagülle ye ikinciliği size veriyorum.. Eğlenceli oluyor
  • T.C.T.C.1 sa önce
    ... "FETÖ ile ilgili yaygın bir kanaat var: Aşağıdaki gidiyor yukarıdaki duruyor. Biri gidiyor gelen ondan iyi değil.. Bazen birini günah keçisi yapıyorlar, bir kurban verip bütün günahı ona yıkıyorlar, ötekiler yoluna devam ediyor." ... şeklindeki yazının kesinlikle doğru. Sorun baştakiler sağlam kişiler olmadığından dolayıdır. Doğal olarak sağlam olmayanlar da kendi gibilerin göreve getirilmesi de kaçınılmaz oluyor. Örneğin, Üniversiteler... YÖK başkanının ikinci defa atanmasının gerekçesi nedir?Bunun cevabını verirseler atanan rektörlerin de atanma gerekçeleri kendini gösterir....
  • Malkoç Malkoç 2 sa önce
    SURİYEDEABDileberaber hareketedecekmişiz.... Burnumapiskokulargeliyor....GalibaBOPdevamediyor.... EŞ BAŞKANLIKTA.... USA ilekucak kucağa ,sarmaşdolaşdevamdemek ki... Ukraynanın YAHUDİBAŞBAKANI da dün TÜRKİYEDEYDİ.... İSRAİLİKİ GÜN ÖNCE AÇIKLADI... BİRBİRİMİZEBAĞIRIP ÇAĞIRSAKDA TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ , TİCARETİMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR dedi....AİLENİN FERTLERİNİN GEMİLERİ BİZİM LİMANLARI KULLANIYOR, MAL TAŞIYOR dedi.... AnlaşılanYakında yeni açılımlar geliyor.... KÜRT VE FETÖ AÇILIMI GİBİ.....
  • MustafaMustafa2 sa önce
    1. derecede radikal denilebilecek, devletine ve vatanına sadık birini aile kanunu ile devlet vurunca kendi halindeki vatandaşı devlete düşman etti. Kim Ak ve Adaletsiz parti. Simit çalan 20 yıl banka hortumlayan ödül ihale ve rütbe alıyorsa Ak adalet bitmiş demektir. aK ADALETSİZLER KENDİ AYAKLARINA SIKARKEN ÜLKE GEMİSİNİDE DELİP DÜŞMANLARA KARŞI FIRSAT VERİP ALAN AÇIYORLAR. sonrada savunma sanayii güçlendiriyorlar. Aile yıkıldımı devlette yıkılmıştır. Savunman 1 numara olsa ne yazar. Adalet yoksa ne yazar.
  • receprecep2 sa önce
    İlk önce Sayın Cumhurbaşkanımız etrafına çöreklenen bir takım yapıları temizlemesi gerekir. .. Torpille her tarafa adamlarını sokuyorlar. Belediyelerinde önemli bir kısmını kaybetmelerine rağmen hala daha rant var. Mesela osmangazi bursa belediyesinde belediye destekli bir müteahhit kaçak bir bina yapıyor. Defalarca şikayet ettim ama denetleyen olmadı ve adam kaçak binayı dikti. Eğer buraya ruhsat verirlerse bir daha ak partiye oy falan vermem. Sonra ak parti niye kaybediyor. İşte bundan. Adalet en küçük yerden başlarsa her tarafa yayılır. Kanunsuzluğa yolsuzluğa kaçak göçek işlere göz yumulursa ak parti kaybetmeye mahkumdur.
  • yaşar inanyaşar inan2 sa önce
    bu adam hergele ninfedaisihergideninvahvahcısıdır..erbakanavah vah çeker eyvahder.onuyıkan erdoğanaşak şakçeker.. hayatıgelene şakşak gidene şipşakcılıktır
  • birisibirisi2 sa önce
    sayın yazar, herşeyi biliyormuşda başkalarının ne yapmaları gerektiğini söyler bir havan var. Senin yerinde olsam, önce kendi nefsimi terbiye etmeye çalışır, sonra başkalarına akıl verirdim. Onun için sözün tesir etmiyor, hala anlamadınmı. Kısaca, kendine akıl ver.
  • SılaSıla2 sa önce
    BU PArTİniniçİndekimÜSLÜMANlar nerede, GÖREN var mı?? MEsela; __nafaka mağdurlarıNI__, __KADEMİ__, İSTsözleşmesini__, DİYANETTEKi kadın kadroları__kadın müftüleri__FEMİNİZ mi__POZİTİF ayrımcılığı savunan KADROLARI__ BETON ekonomisini__sanayinin %30lardan, %14lere düşmesi__, EVLENmeyen, iş bulamayan, iş BEĞENmeyen bir toplum hâline GELmemizi__ZİNAnın kolaylaştırılmasını__denetimSizGÜNlük kiralık fuhuşEVLERİNi__Cemaatsiz camileri__ Dinİ güncellemeleri.....vb. NİN SORUMLULARI müslümanlar mı yoksa islamsızlar mı? Bunların REİSleri Kİm?
  • MEHMET AKCANMEHMET AKCAN2 sa önce
    kesinlikle...
  • Ali YILDIRIMAli YILDIRIM3 sa önce
    Eğer Gerçekten islami yönetimin olmasını ve ayakta kalmasını istiyorsanız, öncelikle islamın savaş açtığı, "kul hakkı yeme, israf, şatafat ve gösterişte azgınlaşma, zulmetme, adam kayırmacılık, devleti aile efradına sunma, ehliyet ve liyakattan uzaklaşma, merhametten yoksunluk..vb" gibi yönetimin ahlaki zaaflarını tamir etme yoluna gidiniz. Unutmayın! Allah Azze ve Celle'nin ve de dinî Mûbîni İslamın bize ihtiyacı yoktur...Huneyn günü Resulünün (a.s.) ordusuna torpil geçmeyen Allah, bize de torpil geçmez...Bir an Allah için durun ve düşünün...Fe eyne tezhebûn....
  • ÇetinÇetin3 sa önce
    Türkiye'nşn selameti için Ak Parti iktidarının sona ermesi yada erfirilmesi laxımdır.Bunu hâlâ anlayamadın mı Abdurrahman efendi? Bu parti 17 senedir iktidarda. Yok,köprü,hava alanı dışında dile dokunu bşr yatırımı yok.Mwvcut fabrikslar satıldı. Arsalarına rant uğruna koca koca binalar dikildi.İşsizliği önleyici doğru dürüst bşr yatırım yapılmıyor.İstihdamın % 40 ını tarım ve tarıma bağlı sanayı karşılardı her zaman. Akp tarımı,hayvancılığı öldürdü. Doğru dürst tarım politikası yok.Ekonomik krizden nasıl çıkılacağı belli değil.Enflasyon, faizler,döviz fiyatları belirsizliiğini koruyor.Amerika HÖTT dese,ekonomimiz yolunu şaşırıyor.Döviz yolunu bulamıyor.Tayyip erdoğan tek başına bu ili götüremez.Genel olarak bir şeyden anladığı yok zaten.Bu iktidarın,belki de tayyipin gitmesi en iyisi..
  • CEVDETTCEVDETT3 sa önce
    HER ŞEYİ BİLEN GÖREN BİR RABBİMİZ VAR. YETER Kİ SAMİMİ OLALIM. HAYIR DA ŞER DE ONDANDIR. BİZ O'NA TEVEKKÜL ETTİK.
  • Kazdağlı Kazdağlı 3 sa önce
    Değişimi zamanında yapmazsanız değiltirirler. Statikoyla fazla hışır beşir olursan uçurumdan aşağı korkusuzca yuvarlar seni. Önce tüm imkanları önüne sererker sonra kamerayla not ederler zamanı gelince burnundan getirirler. Toplumu değerleri de koparacak yasada çıkartırlar düşmanda ederler. Birikeri geriye dönse baksa biz sahi buraya beden gelmiştik? Dese uyansa velakin öyle uyuturlarki narkozun ağırlığı geçinceye kadar bir çok imza atılmıştır boş kağıda. Üzüyorsunuz mengene gibi sıkıyorsunuz geriyorsunuz kardeşlerini asgari ücrete mahkum ediyorsunuz yapmayın.. ama haram helali geçince Artık dünya üzerinde sıkıntı olmuyor. Ya ahiret varsa ya hesap kitap mahşer cehennem varsa...
  • mesutmesut4 sa önce
    Toplumun bir bölümü lidere "tapıyor" bir bölümü "nefret ediyorsa" liderde bir sorun vardır. bütünleştiremiyor, ayrıştırıyorsa liderde sorun vardır. o liderle bir yere varılamaz.
  • BektaşiBektaşi4 sa önce
    Üstad Allah ( cc ) uzun ömürler versin. 70 yaşında siniz.1964 yılında yazarliğa başladınız. Yani 55 yıldır yazıyorsunuz. 55 yıldır sıklıkla batı battı batacak , Almanya şöyle , Fransa , böyle , İngiltere tokezledi , Hollanda düştü. Vs vs.Battı batacak dediğiniz batıda ortalama kişi başına düşen milli gelir 55.000 $ civarında. Allah aşkına temennilerinizi bize siyasal analiz diye satmayin. Olmuyor, inandırıcı olmuyorsunuz. Allah ( cc ) Rahman ' dir. Bu dünyada çalışan kim olursa olsun karşılığını verir. Adamlar çalışıyor. Allah ( cc ) da karşılığını veriyor. Çok az insan soruyor : Müslüman ülkelerden kacanlar neden sadece batıya gidiyor. Sizin bir türlü batiramadiginiz batıya. Amerika'ya , Avrupa 'ya. Çünkü orada Özgürlük var , can ve mal güvenliği var. Hukuk var Demokrasi var. Sizin durumunuz biraz uzanadigi cigere murdar diyen kedinin durumuna benziyor. İncil'in ilk emri "SEV " , Tevrat'ın ilk emri : YAŞAT.Kitabımız Kuran'ı Kerim'in ilk emri "OKU"Hristiyan sevmemis , Yahudi Katletmis (Hâlâ katlediyor) Müslüman okumuyor , yani bilgisiz. Yani Iman ettiği kitabın ilk emrini yerine getirmiyor. Ondan sonra sorarsan cennet onun tapulu malı. Velhasıl üstad facia durumdayız. Isin en kötüsü bilmedigimizi. de bilmiyoruz.
  • Ayşe Ayşe 4 sa önce
    Dilinin altında baklalari çıkar rahatla .. hep benden söylemesi şöyle olur böyle olur diyor sun
  • okurokur4 sa önce
    Şüphesiz ki Allah: "doğrularla beraberdir...." Siz kazanırken; İslam kazanıyor diye sevinmişti, Gazze’den Bosna’ya-Arakan’dan Somali’ye tüm Müslümanlar…Siz kazanırken; Müteahhitler kazanıyordu, dolayısı ile işsizlerin kazandığı düşünüldü. Siz kazanırken; İçi boşaltılmış SSK (SGK), Sağlık kurumları dolayısı ile emekçi ve hastane köşelerinde sürünenler kazandı denmişti. Siz kazanırken; Orta ölçekli sanayici yurt dışına ihracata başladı, hem şirketi hem çalışanları hem de sermaye giren ülkenin kazandığı düşünülmüştü. Siz kazanırken; Ulaşım kazandı. Siz kazanırken; Teknoloji kazandı. Siz kazanırken; İhracat yapabilen köylü kazandı. Siz kazanırken; Vesayetçilerin kaybettiği düşünüldü Siz kazanırken; İsrail’in kaybettiği, Filistin’in kazanacağı sanılmıştı. “One Minute”kini çoğalttı. Siz kazanırken; Derin devlet, paralel yapılar, terör grupları, ayak bağları, hortumcular, vurguncular, üretmeden kazananlar, güdümlü sermaye, güdümlü sendika, güdümlü stk’lar ve hepsinin oynatıcısı Amerika ile ABB kaybediyor, bağımsızlaşıyoruz diye sevinilmişti. Siz kazanırken; Fakir ve “Garib” Müslüman ülke topluluklar destekleniyor ve bilinçli bir ümmet doğuyor heyecanına kapılınmıştı.Siz kazanırken; Kısacası “parmak uçlarını ısıranlar” ın kaybettiği düşünülmüştü.Ama… Siz kazanırken; Parazitler görmezden gelindi, bizdendir veya şimdilik ya da ilerde yararı olabilir diye gözetilenler, büyüdü büyüdü ve bünyeyi sardı. Parazitlerin emdiği kan yüzünden, hafıza kayıpları yaşanır oldu. Serap görülür oldu. Zorla alınan “bağışlarla” yapılan camiler, fakir Müslümanlara yapılan yardımlar, teknoloji atakları nakıs kaldı. Parti üyesi yapılarak işe alınanlar Size oy vermediği gibi toplumda da rahatsızlığa sebep oldu. Dostları küstürdü. Karşıtları kinlendirdi. Güven azaldı. “Kendi işlediklerimiz yüzünden” ılık esen ve yağmur getiren rüzgarlar serleşti, zarar vermeye başladı. Gol yememek için oluşturulan baraj yüzünden, topu göremeyen kaleci golü yedi. Barajı bu şekilde oluşturan da kaleci idi.“Bir Bölen” iç ve dış destekleri hatta kışkırtmaları ile çoğaldı. Velhasıl “Tarih tekerrür etti”. Mehmet Akif’in şiiri çok iyi bilinip tekrarlandığı halde… Halının altına süpürülenler o kadar çoğaldı ki halı saklayamaz oldu. Zamanında yapılmayan temizlik toptan sorgulamaya sebep oldu.Siz kaybederken; Yukarıda kazandığı düşünülenler daha çok kaybetmeye, kaybettiği sanılanların aslında, kurtçuklarca kemirilen “Asa’nın” kırılmasını “sabırla” beklediği görüldü. Parazitlerse hiçbir zaman kaybetmezler. Çünkü onlar her memeden beslenirler.Ama her zaman “Galip Olan Allah’tır”. Amenna. Allah “Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarandır”. Her güneş batımı, yeni bir güne gebedir ve “ALLAH Nurunu Tamamlayacaktır.” Sizinle yada belki de hiç sevmediğimiz birileri üzerinden… 19.07.2019
  • Safa yatmayınSafa yatmayın5 sa önce
    Bu ülkenin, islamın ve müslümanların en büyük sorunu AKP dir ve bir an önce gitmelidir. Durduğu her saniye ülkeyi parçalamaya, islamı itibarsızlaştırmaya ve milleti müslümanlara düşman etme noktasında biraz daha yol alıyor. Gerek AKP gerek Erdoğan gerekse yeni getirdiği sistem bu ülkede zamın koşullarına veya ihtiyaca göre ortaya çıkmış değil hepsi ABD bin talimatı veya telkini ile kurulan Truva atlarıdır. Sorduğunuz “Hani Bürokrasi azalacaktı” sorusu çok abesttir zira sonunun özellikle müslümanlar için hayr olmayacağı kesin olan bu yeni sistemin ülkenin önünü açmak veya memlekete faydalı olmak için çıkartılmadığını bazı ahmaklar eninde sonunda anlayacak. ABD Ortadoğu, Türkiye ve Akdeniz’deki planlarını taşeron Akp üzerinden gerçekleştirdi, ülkedeki sistem ve akpsonrası müslümanların önü tamamen kapatıldı. Sonuç olarak AKP ve tayfası kurucu ABD tarafından çok uzun zaman ve hor kullanıldığından nerede yolda kalacağı belli değil ve aniden değişmesi muhtemeldir. Şu an AKP nin yerine kim getirilecek veya getirilmek isteniyor bunu iyi analiz etmek lazım. Kesin olan birler var o da artık müslüman veya görünümlüleregerek kalmadığı zira toplum müslümanlardan iğreti olmuş durumda. Yeni konjöktür de kendisine yer bulamayacak Dilipak ve bazı muhafazakar yazarlar ile AKP li müslüman görünümlü muhafazakar ılımlılar yakın zamanın şeriatcıları olma yoluna girecek yeniden. Yeniden bir Refah partisi bulup kümelenecek günü geldiğinde bu milletin başına bela olmak için bekleyecekler.
  • ÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİMÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİM5 sa önce
    Tarikat ve cemaatleri mamayla beslenmiyorlar onların dişleri hepsinden büyük ve saldırgan,Din bahane talan şahane ye karşı çıkanlara köpürüyorlar.Ak Parti akıl ve bilim ve adelete yönelmedikçe sonu hüsran olacaktır.Maalesef sizde tarikat ve cemaatlerin çok iriieşmiş yamyam dişlerini saklamaya çaılışıyorsunuz.,bu gidişle Ak parti gelecek özelliğini hızla yitiren toplum sorunlarını görmex-zedn gelen bir parti konumunda hızla ilerlemekte buda onun artık yuzde onbeş yirmileri bile göremeyecek hale getirecek,Bir daha ki dönem Ak Parti adayının Cumhurbaşkanı adayı bile olmayabilir,zira Ak Parti kadroları akplilerin elinde bunu da Erdoğan görmek istemiyor,Milleti faiz ve finans çetesine esir eden sadece din besirganları ve müteahhit ve finans çetelerine çalışan ekonmik anlayışta israr eden,Devleti şirket gibi gören vatandaşı biat kültürüne zorlayan yapı çevreceilik adına katliam ve provakasyonu bizzat Ak parti bakanları ve kadroları yapıyor,açıklamalarıyla Halk ne kadar yalan söylediklerini görüyor.Gidişat çöküşe doğru saldırganvca gidiş,maalesef Ak Parti Dünya Gerçekleri ve Millet ten uzaklaşmak için ne gerekirse yapıyor,galiba sonu hüsran olacak.Görünen bu.Sizde artık tarika ve cemaatlerin Ülkemize ve Dinlere ne derece zararlı olduğunu görmelisi,niz,Tarikat ve cemaatler göbekten mason locaları ve Tapınakçı örgütlerin kısaca emperyalizm in maşaları,bu gerçekler acı mı acı.problemlerin ana kaynağı da bağımlılık kuyrukçuluk.Din bahane talan şahane,Atatürk bahane talan şahane.Sizin gi,bi fikir üreten müslümanım diyen kaç kişi var,yada var mı .Ak Parti kendini bile analizden uzak.Saygılarımla
  • AbdullahAbdullah5 sa önce
    Abdülkadir rumuzlu yorumcu İslamoğlu gibi uydurduğu dinî ( peygamberdir) yaymaya çalışmayın.
  • AhmetAhmet5 sa önce
    Ak partide bu zorlu süreci yönetecek eleman yok maalesef, ya liyakat bilgi tecrübe sahibi değiller (hısım akraba eş dost) yada böyle dertleri olmayan kaşığı belinde elemanlar. Bu elemanların ne ülkeye ne erdoğana faydası yok tam tersi hepsi zarar ziyan. Ak partinin 2023 ü görmesi mucize olur
  • GalipGalip6 sa önce
    Hiç bir hiristiyana '' hiristiyancı'',yahudiye '' yahudici '' dinsize '' dinsizci '' denmez iken neden Müslümana '' İslamcı '' tabiri kullanılır ???? Müslümanlar bu tabiri neden kabul ederler ???
  • AbdülkadirAbdülkadir6 sa önce
    AK Parti’ye karşı olan birilerinin elindeki en önemli silah, “İslamcılar” arasında tartışma çıkarmak ve bu kesimle AK Parti arasında çıkarılacak bir tartışmada AK Parti’yi arka planda kıskaca almak! AK Parti içindeki AKP’liler de bu anlamda birilerinin beklediği fırsatı fazlası ile veriyor..Evet cübbeli tayfası İslamoğluna saldırıp duruyor. Oysaki İslamoğlu Kur'andaki İslam gerçeğiyle cübbeli gibilerin insanlara anlattığı ve çoğunun uydurma olduğu ayan beyan anlaşılan ve adına islam denilen din ile farklı olduğunu ortaya koydu. Kur'anda Resulullah Muhammed ben bana da size de nasıl muamele yapılacağını bilmiyorum demesine rağmen bu uydurma dinde Resulullah Muhammedin bilmedi hiç bir şey yok türünden hadislerle donatılmış. Batılılar bu çatışmayı çok önceleri biliyorlardı.Şimdi kaşımaya başladılar.Tabii bu akpa ye ve CB Erdoğana zarar verecektir.Bu besbelli.
  • Mehmet Mehmet 7 sa önce
    Değerli hocam hatırlatmakta fayda var. el isra 53.ayette rabbimiz şöyle buyuruyor: " Kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler şüphesiz ki şeytan (konuşulanları çarpıtarak) kullarımın arasını açmak ister.Çünkü şeytan insan için apaçık düşmandır." Empati kuralım sözlerinde itham olan bir kişiyi nekadar da haklı olsa dinlemek istemeyiz.Çünkü mantık kalbin esiridir.
  • MehmetMehmet8 sa önce
    Değerli hocam çağrı filminde hz. Hamzanın şu sözü çok hoşuma gider "Çölde tek başımayken gökyüzüne bakıp düşündüm Allah kabe duvarlarına sığamayacak kadar büyüktür." Bizim glakside tahminen dört yüz elli milyar tane güneş var. Ve gözlemlenebilen evrende 1 triliyon glaksi olduğu tahmin ediliyor.Bütün bunları ölçü içinde en küçük zerresine kadar yaratan rabbimizin kelamı bir kişi veya bir topluluğun zihnine sığamayacak kadar büyüktür.
  • Mehmet yılmazMehmet yılmaz9 sa önce
    Tüh.. bütün dünya işi gücü bıraktı. Tayyip beye nasıl bir tuzak kurarızı oynuyor. O da yetmedi kiberaller, masonlar koministler yahudiler, hristiyanlar bütün mezhepler, bütün imamlar tarikatlar gece gündüz oyun peşindeler...!!!Beyler uyanında balığa gidelim. Kimsenin bir şey yapmasına gerek yokki. Türkiye de deniz bitti denizzz. Avlayacak balık da yok..

Abdurrahman Dilipak

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