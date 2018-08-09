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İktidarın dolarla, muhalefetin kongre ile imtihanı

09 Ağustos 2018 Perşembe

Dolar tırmanışını sürdürüyor. Herkes soruyor, şimdi ne oldu da Dolar ve Euro ve bu sisteme bağlı dövizler çıldırdı. Gerçek şu ki, Türkiye uluslararası sitemin saldırısı altında. Bu saldırıların daha bir süre devam etmesi bekleniyor. Yönetim ve toplum direniyor.

Restleşmeler devam ederken, bir yandan da gerilimin daha fazla artmasını engellemek için dirsek teması korunuyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye’den Adalet, İçişleri ve Enerji Bakanlıklarını temsilen bir heyet ABD’ye gidecek. Telefon diplomasisi devam ediyor.

Sistem sadece Türkiye’ye saldırmıyor. İran’a da saldırıyor, Venezuela’ya da. Topyekûn saldırıya geçitler. ABD petrol şirketleri petrol fiyatlarını düşürerek Venezuela gibi geliri petrole bağlı ülkeleri krize sokabiliyor.. ABD Türkiye’de Dolar sopasını kullanıyor, Venezüella ve İran’da petrol sopasını.. Bazı ülkelerde terör sopasını kullanıyor. 

Dünya bugün düne göre daha zor bir eşikte.

CHP’nin derdi başka. Zaten onların Türkiye diye bir meselesi yok. İktidar ne der ya da ne yaparsa tersini söylemeyi ve yapmayı siyaset yapmak sanan bir muhalefet var.

CHP zaten bugün kendi parti içi muhalefeti ile başı belada.

Delege sayısının yarısından fazlası kongre istemediği için genel merkez kongreye hazır dedi, ama parti içi muhalefet geri adım atmıyor. Yeni bir kongre talebi mümkün. Ama zaten bu sayı ile kolaylıkla seçimsiz tüzük kongresi toplanabilir. Tüzük değişikliği ile yerel seçimlerde aday belirlemek için genel merkezin yetkisi sınırlandırılıp, bu konuda ön seçim şartı getirilebilir. Başka değişiklikler de gündeme gelebilir.. Zaten böyle bir değişikliğin ardından Kılıçdaroğlu’nun süngüsü düşer. Belki istifa da edebilir ve parti delege talebi ile ya da zorunlu olarak yeniden kongreye gidebilir.

Bu sonuç bile CHP’de taşların yerinden oynamasına yetti. “Gerekli sayı yok” açıklaması gerçeği tam olarak ifade etmiyor. Gerçek şu: Parti içi muhalefet 622 delege talebi gerekli idi biz 630 belge verdik diyor. Genel Merkez 569 belge geldi diyor. Genel Merkeze göre 31 delege belgesini geri çekmiş.

Gelinen noktada ya mahkemelik olacaklar ya da yeni bir hamle söz konusu olacak.

Parti içi muhalefeti umutlandıran şey, kongre talebinde bulunan kişilerin tamamına yakın kısmı aktif delege. İmza vermeyenlerin yarısı, yani delege sayısının dörtte biri milletvekili ve Genel Merkezdeki Kılıçdaroğlu tarafından atanan parti kademesindeki üyeler.

Eğer yerel yönetimlerde başkan ve delegeleri genel merkezdeki bu Kılıçdaroğlu seçemeyecek olursa, delegelerin salt sayısını bırakın, üçte ikiye yakın kısmı saf değiştirebilir.

Yani Kılıçdaroğlu’nun direnme şansı yok. Kılıçdaroğlu gerçeği görüp, daha fazla “istenmeyen adam” görüntüsü vermek istemeyebilir. Ama direnmeye karar verirse kriz bayramdan sonra daha da derinleşebilir. Eylül ayında bir tüzük değişikliği kongresi düzenlenebilir.

CHP’nin işi zor. Erdoğan “idam ile ilgili Anayasa değişikliği gerçekleşirse ben hemen onaylarım” diyor. Bunu başından beri söylüyor. Tabi, bunun için Anayasa değişikliği gerek. AK Parti ve MHP’nin oyu buna yetmiyor. İyi Partiden ses yok. CHP sazan gibi atlıyor. Zaten CHP, HDP’ye verdiği örtülü destek sebebi ile eleştiriliyor. Yani sabıkalı. Bu çıkışı ile terör ve darbeye karşı geniş kitleler tarafından gözden düşmeye devam edecek.

Kongre açısından en sorunsuz parti AK Parti. Hatta bu kongreden güçlenerek çıkacaklar. CHP’de kongre kriz vesilesi. İyi Parti kongreye genel başkanını değiştirmek için başladı ama muhaliflerin istifası ile “malumu ilam” anlamında bir kongre gerçekleştirilecek. İyi Partide bir bölünme olup olmayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Yerel yönetim seçimlerinde aday belirleme ve seçim sonuçları ile ilgili ciddi tartışmalar yaşanması bekleniyor.

Tabi Genel Başkan grup üzerinde etkin bir rol üslenemeyecek. Parti grup başkanı bir milletvekili olacak. Dolayısı ile İyi Parti’de iki başlı bir yönetim söz konusu.

Bu arada İyi Parti’deki çözülme devam ediyor. Ben önümüzdeki günlerde yeni sürpriz istifaların olabileceğini düşünüyorum. Mesela Ersönmez Yarbay ve o çizgide olanlar bakalım ne yapacaklar. Kongreye katılacaklar mı?

Türkiye bayram haftasına girerken birçok bakımdan kritik bir eşikte bulunuyor. 3 partide kongre havası hakim. İnce iddialarından vazgeçmiş değil. Süreç Kılıçdaroğlu’nun aleyhine gelişiyor.

İyi Partide ne olacağını kongre sonunda göreceğiz.

AK Partide genel merkez kadrolarında büyük ölçüde bir değişim bekleniyor.

Öte yandan Türkiye ve ABD birbirini test ediyor. Kimse geri adım atmıyor. Ama her iki tarafta da çözüm için çaba gösteren lobiler var.

Ben Türkiye ile ABD arasında çözümün kolay olmadığını düşünüyorum. Bronson, FETÖ, PKK, Irak ve Suriye politikaları, İsrail (Kudüs ve Gazze) ABD’nin Suriye ve Irak’ta kendine bağlı bir askeri güç oluşturma ve bir Arap koridoru ile Türkiye ile Arap ülkeleri arasında bir koridor açma çabaları, hepsinin bir anda çözülmesi mümkün değil.

Özellikle Dolar krizi sürecinde yaşananlar, Türkiye’yi bir yol ayırımına getirmiş bulunuyor. BRICS, Şangay, NATO, AB ve ABD ile ilişkiler, NATO, BM, Türkiye’deki Amerikan üsleri konusunu yeniden değerlendirme konusunda geri dönülmez bir yere doğru itiyor.

Türkiye nükleer santral yapımından, Kanal İstanbul’dan, 3. havaalanından, savunma sanayiinden vazgeçmeyecek. Uluslararası ticarette kullanılacak ortak bir para biriminin hayata geçirilmesinden, dünya 5’den büyüktür iddiasından vazgeçmeyecek.

Türkiye’nin daha fazla oyalanmaya ve aba altında sopa gösteren tehditkâr açıklamalar konusunda tahammül sınırlarının sonuna geldiği de açık bir gerçek.

Türkiye ile ilişkileri daha fazla germenin, ABD ve AB ülkelerinde başka sıkıntılara yol açacağını, “fincancı dükkânına giren fil misali” sağa-sola saldıran Trump da öğrenecektir bir gün. Ya da birileri ona öğretecektir. ABD’deki iç gerilim böyle devam edecek olursa bir 11 Eylülün uzak bir ihtimal olmadığını da görmek gerekir.

İçerideki işbirlikçiler de ABD’ye güvenerek meydana çıkacak olurlarsa onlar da ABD ile birlikte bedel ödemek zorunda kalacaklarını, halkın Batılıların intikamını önce kendilerinden alabileceğini bilmeleri gerekir.

Selam ve dua ile.

 

YORUM YAZ

  • DevletDevlet8 sa önce
    Aslında şu oldu.liberal vekapital ekonominin sonu gelmeye başladı.malesef son 15 yılda fütursuzca uygulanan liberalist politikalar aşırı alt yapısız şehirleşme köylerin boşaltılıp 12 yıllık zorunlu egitim saçmalıgı kırsalda ekonomik üretim adeta yok oldu.türkiye gibi ülkeler de en az toplumun yüzde ellisi kırsalda kendi kendine yeten bir ekonomik yapıda kalmalıydı orantısız göç hem sosyal kültürel yozlaşma hem üretimsizlik ahlaki bozuntu gençligin bozulması tembel nesil hazırcı eyyamcı aklınıza gelensosyal ekonomik düzensizlik temelinde kontrolsüz göç politikaları bu güne getirdi.kırsallar o kadar boşaldıki ekilmeyen araziler hayvancılık toplumun ihtiyacını karşılamıyor.aslında köyler bacasız bir fabrikaydı herşeyini kendi karşilar fazlasıyla şehirlere üretim gider hem kendini çevirir kimseden gidip iş istemez as istemezdi.bizi yönetenler şunu anlamıyor bizim batı gibi sömürgelerimiz yok .sen gidiyosun batının ekonomik yapısını sosyal kültürel yapısını kendine örnek alıyon.bu toplum yakında büyük felaketlere düçar olacak.rayından bu kadar çıkan toplumun sonu hiç iyi olmaz belkide sonun baslangıcını yaşıyoruz.kendi öz degerlerin varken başkasını örnek alırsan batmaya mahkum olursun.
  • AbdülkadirAbdülkadir10 sa önce
    IMF açıklama yapmış Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık diye. İşte bu açıklama Türkiyeye oynanan oyun gözler önüne seriyor. Amerika 2019 yılına kadar karşılıksız bastığı 19 trilyon dolar parayı geri çekiyor. Tabii bunu yapmasının önemli bir sebebi var. Hayata geçirilmek istenen ipek yolunun tek hakimi olmak. Bunun içinde bu ipek yoluyla bağlantılı olan 65 ülkeyi imf ye muhtaç hale getirmek.Bunlardan 55 i şu anda imf ile anlaşmış veya masadalar geriya sadece bizim de dahil olduğumuz 10 ülke kaldı.İşte bunun için doları yükseltip dolarla iş yapan ülkelerin mali yapısını bozmaya çalışıyor.Tabii ülkeler dolardan çıkıp euroya geçmesinler diye euroyuda dolarla beraber yukarı çekiyorlar.Bu arada altınada yönelmesinler diye uluslararası düzeyde altının ve gümüşün fiyatınıda düşürüyorlar. Yani ülkeleri imf ye muhtaç kılmak için her şeyi planlamışlar.Dolar 2019 yılı sonuna kadar 15 olursa sakın şaşırmayın.Yani Türkiyenin abd ye heyet göndermesi bbir şeyi değiştirmeyecektir.Brunsonu versekte yine değişen bir şey olmayacaktır.Dolar yükselmeye devam edecektir. Bu oyunu sadece diğer ülkeler toplanıp birlikte hareket ederlerse bozabilirler.Aksi halde abd nin planı tıkır tıkır işliyor.Biz imf ye muhtaç olmamak için turizm ve ihracatımızı artırmalıyız. Ve en önemlisi israfdan da kaçınmalıyız.Turizm bölgelerinde aşırı israf var. İnsanlar açlıktan ölürken oralarda israfların olması bereketimizide götürür ve abd nin eline yağ sürmüş oluruz.
  • melih53melih5313 dk önce
    chp yönetimi direniyor.vatan aşkı**memlekete hizmet aşkı herşeyin üzerinde chp li üst yönetimin...ha bu arada chp li bu yöneticiler işbanka halk adına yönetim kısmı için de yönetici atıyor**??bu arada şans işte işbank iştirakler*borsada k.yatırımcısına kan kusturmaya devam ediyor.**işfinans içinde hediyesi işfaktöring borsada borsa payları % 75**gibi anormal bir oranda EL DEĞİŞTİRDİ.**nasıl oldu **örneği varmı sorulduğunda chp liler cevap verir artık.**yeni yönetimede borsadan alımlı hisse payla giren ortak**işbanka dolaylıda olsa büyük sinerji katacaktır mali katkısıda olacaktır muhakkak.**sonra tesadüf işte şimdi işgyo ve tskb **valsleri izliyoruz..bakıyoruz işfinans ekibi oralarda**şans işte**tesadüf....hisse göçüklemesi yaşıyor..bakıyoruz işyatırım var..günlerdir işgirişim**iştirakine destek alımı yapıyor hisseyi uçuruyor.şans işte işgirişimciler ihya oldular***??da orada işgyo tskb hisseleri çöküşte gıkları çıkmıyor bu işyatırımcıların ..şans tesadüf.****bakalım chp liler sorulduğunda ne diyecekler.***
  • KocasolakKocasolak3 sa önce
    Hocam döviz arttıkça ithalatımız azalacaktır, yeter ki faizlerimiz artmasın. Döviz borcu olan şirketlerimize gelince, aldığı dövizi başta lüks oto olmak üzre israf etmediyse iflas etmiyecektir. Aldığı dövizi israf edenler de batmaya mahkumdur.
  • AlkanAlkan7 sa önce
    Ah be dilipak dış güçler diye diye bu hale geldik.......birde hesap günü mahkemeyi kübravar hesap var mizan var.orda çoğunluk güç ve paranın işe aramadığını göreceğiniz hakimlerin hakimi ALLAHİN HÜKMÜ VAR.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 3 sa önce
    Siyon zındıkları dolar üzerinden Türkiye’ye oynamış olduğu oyun osonunun zındıkların geldiği anlamına gelir. zira bu oyunla birlikte Amerika’nın saftirik halkı dahil Avrupa ve bütün dünya gördü ki bu para basma yetkisini gasbetmişolan Ve darphaneleri elinde bulunduran Sion zındıkları her an kendilerini de vurabilir. dolayısıyla bu hareket sonunda bütün dünya bu siyon zındıklarına karşı birleşecektir. Bu aleyhissalatu vesselam efendimizin rivayetlerinden böyle anlaşılıyor...Vesselam
  • YORUMYORUM7 sa önce
    Sayın Dilipak selamlar.Yine güzel bir yazı.Dolara karşı yapılması gerekenler belli.Hükümet bu konuda tedbirlerini almaya devam edecektir.Başkan Erdoğan Putin in yaptığı gibi dolar patronlarını toplayıp, ABD ye dolarları kaçıranlara hesabını sormalı.Bu devletin milletin paralarıyla adam olup sonra ihanet etmenin bedelini ödemek zorundalar.CHP de KK nın bu kadar silkelenmesine rağmen koltuğunda oturması,bu adamı buraya getirenler tarafından himayesinin devam ettiğinin göstergesi olarak görülebilir.Bu ülkeye her alanda destek yerine köstek olanların hesaplarının sorulacağını bilmeleri gerek , en azından vatandaş olarak bunu istiyoruz.ÜLKEMİN GÜZEL İNSANLARI ; ALLAH IN SELAMI BEREKETİ İNAYETİ ÜZERİNİZE ÜZERİMİZE OLSUN.
  • selamselam6 sa önce
    Nediyelim bu da cenabi hakkin verdiği bir imtihan yani kuduzu kuduza çatistiriyor. Biz burda ah çekerken onlarda çeksin siyasi yalakalik ve yandaşlik adam kayirma ve torpilden basimizi kaldiramaz olduk Allah bunlari yapanlari kahruperişan etsin iki alemde de yüzleri gülmesin inşallah. Ben günahlarimi serefsizlik yapan siyasi ve idari kişileri yüklüyorum iki elim yakalarinda olacak haklarimizi helal etmiyoruz. Bizim demek istedigimizi vicdanli milyonlar anlayacaktir haramla işi olanlar zaten anlamaz azap onlarin üzerine olsun amin.
  • KocasolakKocasolak5 sa önce
    Allah razı olsun hocam, dolar euro yaz diyenlere cevabını vermişsin. Abdülkadir kardeşe de katılıyorum. Allah bizi imtihan ediyor, israftan gururdan kibirden uzak olalım. Rabbim başkan erdoğan ın etrafına DÜRÜST daava adamları nasib etsin, sç gözlü muhterislerden uzak tutsun. Verilen kredi ve teşviklerin yerinde harcanıp harcanmadıpını KONTROL eden müfettişler DÜRÜST olsalardı bu gün üretimimiz daha bi çok olacaktı. Döviz manüplasyonu bu kadar KOLAY olmugacaktı, üretim için alınan krediye lüks oto alanları, bu kredileri DENETLİYEN devlet memurlarının CEZASI kesilsin, mallarına el koyulsun. İktisadi kısas olmadan rüşvetin iltimasın sonu gelmez, para çalanın, rüşvet alanın mallarına el koyulsun. Devlet garantisinde yurtdışından alınan krediler NERLERE harcandı?
  • Borcunu ödemeyen çölcü!Borcunu ödemeyen çölcü!10 sa önce
    Sözcü' nün, devlete bir 'anırma' borcu olan bi yazarı var; hadi başkaları neyse de geçen gün o da dolara ağlamış! Lanğ olm, Yerebatandaki helaya girip 1 milyon TL verip çıkıyorduk, 1 dolar bilmem kaç milyon idi, buralara getiren zatenTayyib Bey oldu, bunak! Sen bir anır önce Taksim' de, anır; dolar artışını sonra değerlendirirsin la!
  • memomemo1 sa önce
    ülkeyi daha kalite bir ekibin yönetmesi şart. ahbap - çavuş İETT ekibiyle ne ekonomi ne de dış politika yönetilir. Vatandaşa da VER MEHTERİ.
  • BizBiz2 sa önce
    S.s.aleykùm. insanlar iyiyide kotuyude kendi elleriyle yapiyor.tahtakakale doviz burolari kapatilmali.doviz bankadan alinmali satilmali satarken % kac devlet ali-satis arasindaki kardan vergi almali tv de bir haber programinda duydum memrlar tum maaslarini dolara cevirip 15-20dolar gunluk ihtiyaclar icin bozdurup aksam kalAni tekrar dolara ceviriyorlarmis.milli duygu yoksa.milli-vérgi olmali.dunyanin hic bir ulkesinde borsadan dovzden para kazanan hangi ulke var?dovizle kira yurtdisi kredi odeme sonra devlete yuk...saygilarimla...
  • BizBiz2 sa önce
    Sayin dilipak size defalaca cagri yaptim cevap vermediniz.isci doviz hesaplari neden kaldildi ?...neden yetkilileri uyarmiyorsnuz ?devlet yaniyor..milletin oz kaynaklari varken neden gerei calismalar yapilmiyor.Avrupada HOLDINGZEDELER e yardim edilmesde gurbetciler Anavatani yalniz birakacak dyguda asla deil saygilarimla...
  • Secih BaşaranSecih Başaran3 sa önce
    YÜZ YILI AŞKIN BİR SÜREDEN BERİ BU MİLLETİN BAŞINA GEÇİRİLEN SİSTEMİN DIŞINA ÇIKIP YENİ BİR SİSTEM KURMADIKÇA BU ÜLKE KURTULAMAZ. MEVCUT SİSTEMİN NERESİNDE NE VAR KİMSE BİLMİYOR. NE DOLARA HAKİM OLABİLİRSİNİZ NEDE EKONOMİYE. ŞİMDİ YAPILAN SADECE ADINI DEĞİŞTİRMEK MESELE AD MESELESİ DEĞİL BÜTÜNÜYLE DEĞİŞMELİ. 1800/1900 LÜ YILLARIN SİSTEM VE KANUNLARI İŞLEMİYOR. BU ÜLKEDE DOLAR ÇIKTIĞI YERDEN KALICI OLARAK HİÇ İNMEDİ VAMPİRLER SIRTIMIZDAN BESLENİYOR. DOLAR GEÇİCİ OLARAK İNSEDE ARTIK 5 TL DOLAR BU ÜLKEMİZDE İNMEZ! SİZE ÖRNEK; DÜN SABAH ŞAHİT OLDUĞUM BİR OLAY KÜÇÜK BİR HASTANENİN BAŞHEKİM KORUMA KONVOYU, İKİ PASSAT VE TAM TAMINA ALTI KORUMA, SANIRSINIZ BAŞKANI KORUYORLAR, BİR İNİŞ BİR HAVALAR, BU MİLLETİN PARALARIYLA BU MİLLETE HAVA ATIYORLAR KAFADAN BİR HESAP YILLIK MALİYETİ 700.000 TL TAMI TAMINA YEDİYÜZBİN FAZLASI VAR AZI YOK! BİR BAŞHEKİMİN TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN MALINDAN ALDIĞI BU RAKAM İLE BU ÜLKE AYAKTA KALABİLİR Mİ? ALLAH C.C BUNA RAZI GELİR Mİ, BENİ, PARA YOK DİYE EMEKLİ ETMEYEN DEVLET BU BAŞHEKİM İÇİN YILLIK 700.000 TL HARCIYOR VE BU RAKAM SADECE BİR DAKİKA İÇİNDE ŞAHİT OLDUĞUM BİR DEVLET HARCAMASI.
  • tuzcutuzcu9 sa önce
    Tahammül sınırına daha çok var hocam....Önce Üsleri kapatmak lazım....Sonra başka şeyler bulunur; hemen sertleşmek olmaz....Ben çok sertim diyen adama demişler adın Mülayim; sert olsan ne olur....
  • Yener Yener 5 sa önce
    Ee şimdi ne oldu herkesin bildiğini tekrarladınız ne iktidarı eleştşrebildiniz nede sadra şifa olabildiniz sizinde işiniz zor hem milleti razı edecek hemde iktidara toz kondurmayacaksınız
  • MemoMemo5 sa önce
    1923 Türkiye'sinin nufusu 13 milyondan 81 milyona çıktı. E teknoloji de gelişiyor, sulaması ilaçlaması ekmesi toplaması artık makineleşti. Kırsalda iş kalmadı. Sen diyorsun ki 40 milyon kırsalda yaşasın. Nasıl bir mantık nasıl bir yaklaşım anlamak mümkün değil.
  • nafo35nafo352 sa önce
    Ekonomi üretim ve teknoloji ile gelişir. Bunu bilmek için profesör olmaya gerek yok. Ama biz ne yaptık, gelen sıcak parayı betona gömdük, bir tane fabrika açmadık üretmedik. Yüksek faizler ile alınan paralar, köprü yol ve binalara gitti. ALLAH aşkına sorarım, en basit koşulda yetişen bir sebzeyi meyveyi para basarak alan bir ülkenin, para birimi nasıl değerini koruyabilir?
  • sivri sineksivri sinek1 sa önce
    tuvalet kağıdını bile amerika icat etti. taşa silerim diyen varsa dolar kullanmayalım.
  • AhmetAhmet3 sa önce
    faizler artmasın diyen doların yükselişne seviniyordur . asıl ihanet te budur
  • AliAli4 sa önce
    Yav 2014 aralıkta 2.20 sen dolar almıştım.yiğit bulut gibiler milletle dalga geçiyor.Hükümet Hz Yusuf kıssasını bilmiyor sanırım.
  • battalgazibattalgazi5 sa önce
    İstiklal Savaşı bitmedi devam ediyor nihayi hedef tam bağımsız Türkiye
  • Durmak yok....Durmak yok....2 sa önce
    Çok zor bir sınavdayız...dolarla dünyaya hükmedenler şunu gayet iyi biliyorlar...eğer Türkiye dolar üzerinden yapılan saldırıları bertaraf ederse ki edeceğimize inanıyorum...kurdukları sömürü düzeni büyük bir darbe alacaktır.....bunun önüne geçmek için dışarıdan ve içimizde ki gönüllü haçlı-siyonist artıkları üzerinden saldırıyorlar...Biz doğru olalım...uyanık olalım...daha çok çalışalım...çalışalım...çalışalım...Allah bizimledir....
  • Demir Demir 40 dk önce
    Konuşma değil icraat zamanı.bol keseden hamaset yapmak kolay.bu işin çözümü iki kesime düşüyor:zenginler ve gurbetçiler.para döviz bu iki kesimde var.fedakarlık yaparlarsa bu saldırıyı da bertaraf ederiz inşallah.normal halkı çırpsan ne çıkacak ki.
  • cengceng2 sa önce
    dış güçler dış güçler yoksa biz mükemmeliz herşeyi çok iyi yapıyoruz hep bu dış güçlerin oyunu
  • Uykuya DevamUykuya Devam7 sa önce
    İran, Venezuella ve Türkiye. Artık bu seviyede miyiz sevgili Dilipak. Dış güçlerin oyunu, millet direniyor öylemi?
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 3 sa önce
    Siyon zındıkları dolar üzerinden Türkiye’ye oynamış olduğu oyun osonunun zındıkların geldiği anlamına gelir. zira bu oyunla birlikte Amerika’nın saftirik halkı dahil Avrupa ve bütün dünya gördü ki bu para basma yetkisini gasbetmişolan Ve darphaneleri elinde bulunduran Sion zındıkları her an kendilerini de vurabilir. dolayısıyla bu hareket sonunda bütün dünya bu siyon zındıklarına karşı birleşecektir. Bu aleyhissalatu vesselam efendimizin rivayetlerinden böyle anlaşılıyor...Vesselam
  • AKINCIAKINCI5 sa önce
    bizliderimiz adam gibiadamerdoğanı dolarıindirsindiye seçmedik vatanımız kurtarsındiyeseçtikönce vatanöncevatangerisi teferruatbahçelibüyüğümüzüdeseviyoruz büyükvatanseverallahım hepsinden razı olsunmuzafferetsin siyonisthaçlı emperyaiziminekarşıamiiiiiiinn
  • Mehmet öztürkMehmet öztürk5 sa önce
    Soru şu:Terörist, diktatör, zalim, İslam düşmanı, fitne fesat merkezi bir ülkenin parası nasıl değer kazandığını biri anlatsın. Bu işlerin yarını çok tehlikeli.
  • Hasan uzunHasan uzun1 sa önce
    İsraf,savurganlık almış başını gidiyor devlete sülocular ve adıyamancılar çörekleniyor 10 sene sonra bunlarda darbe yapmaya kalkacak bu devlet akıl yanmayacak mi ?ümitlerimiz vardı oda tükenmeye başladı.. İlla halkmı sopayı enine alacak
  • GeltekinGeltekin2 sa önce
    Memo rumuzlu arkadas hangi fikirdesin bilmem.sana soyleyeyim tabiata bir bak hepsi aynımı yaz işleri ayrı kış isleri ayrı allah bir denge yaratmış herkes şehirde yaşamaya kalkarsa şu malum duzen ortaya cıkar.etin kilosunu yakında 100 tl ye yersin bol bol gdo lu tahıl yersin sahte peynir tereyeg bol yersin sen ekonomini uç bes kapitaliste teslim edersen yakında brezilya arjantin digerlerine benzersin onuda gectik sen sehirde yetisene is bulamuyon köyleri boşalt getir zaten hızlı bir makinalasma almış başını gidiyor 20 kisinin yaptigı işi bir makina yapıyor ee nası hepsini is bulcan.esas senin mantıgın cöküyor belkide mark sın dedigi olcak.sanayilesmis somürgeci ülkeler yıkılacak.
  • şükrü onukşükrü onuk4 sa önce
    ABD nin peş peşe büyük hırsla uygulamaya koyduğu yaptırımları sahaya yansıtamaması sonucu yaşadığı gerilim veher teşebbüsünde geri adım atma zorunda kalması , en son yapacağı işi hemen devreye koyma hırsıkendi içinde büyük çatışma yaşaması büyük ölçüde iktidarın dik duruşusebep olduğundan Türkiye’yi rahat bırakmayacağı , elindeki bütün kozları kullanacağı , İktidarın içeride birlik ve beraberlik oluşturma çabasının ise , karşı çıktığı şeylerin olmasını isteyen , bu konuda hiçbir kural tanımayanmuhalefetle olmayacağı bir gerçek . En kötü olanı geçti . Türkiye ,terör , darbe , sınırları koruyamaz hale getirme teşebbüsünden sonra dolar saldırısı altında , karanlığın tam zifiri anında hata yapmaya zorlanıyor . piyasa işleyişine müdahale edilmesi arzuları depreşiyor .Türkiye ne krizler atlattı bununda hakkından gelecek güç ve iradeye sahiptir .
  • ArifhanArifhan30 dk önce
    Müslümanlar necaseti su ile temizler.hayran olduğun Avrupa tuvaleti 16.ýy dan sonra öğrendi.
  • Erdinç SeyhanErdinç Seyhan4 sa önce
    Ekonomist değilim.velakin bu baş belası abd doları neden güzel ülkemi perişan etsin.isterse 50 lira olsun bir dolar banane.almam kardesim dolar.dış ticaret dolarla yapılıyormuş neden büyük şeytanın parası her yerde geçermiş.karşılığı olmayan kağıt parçasını neden alayım.kendimce bu dolar belasından şu şekilde kurtuluruz.1.yatirmlardaki faiz oranı yüzde 1 in altına cekilsin.2.dış ticaretaltın endeksli olsun.doları sadece ülkeye turist olarak gelenler kullansın.aldığımız enerjinin örneğin petrol varil fiyatı o ülke ile altın hesabından işlem gorsun.3.ithalat minimize edilmeli yerli üretici desteklenmeli

Abdurrahman Dilipak

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