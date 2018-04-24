Hangi ittifak!

Kimilerine göre bu seçimde Amerikancılarla Anti Amerikancılar, İngiliz mandacıları ile karşıtları karşı karşıya gelecek. Dahası da var. Amerikancılar da, Anti Amerikancılar da, İngiliz lobisi de, karşı kesimde olanlar da kendi içlerinde fraksiyonlara ayrılıyor.

“C Planı”na göre ise, Başkanlık ve parlamento iki ayrı senaryo olarak değerlendiriliyor. Parlamento seçiminde eğer AK Parti temiz bir kadro ile çıkmazsa, Erdoğan’a oy verenler AK Partiye oy vermeyebilir. MHP’ye gidebilirler mesela. Onun için MHP kadrosunun da temiz isimlerden oluşması gerek. Halkın anlamakta güçlük çektiği genel merkez ve bürokrasi, özerk kurullardaki atamalar, korunan bazı isimlere karşı halkın kafasında oluşan istifhamlar var. Bu kesimin kafasındaki suali mukadderlere cevap vermesi gerek.

Erdoğan’ın kuşatılması üzerine daha farklı bir senaryo da söz konusu. Kuşatılması ve yalnızlaştırılması. Bu konuda partinin yapacağı fazla bir şey de yok. Eski kadrolarla bunu garanti altına alamaz. Çünkü eski kadroda çok fazla sorun var.

Teşkilatını arındırmadan, sağlıklı bir aday kadrosu hazırlaması zor.

Erdoğan’ın etrafını, bakanlık ve danışmanlarla kuşatmaya çalışacaklar.

“Abdullah Gül” aslında birileri için makbul bir aday değil. Ama bugün için joker olarak Erdoğan’ın karşısına dikecekler. Gül’ün ekibi sloganlar için çalışmaya başladı bile. 100.000 İMZA TOPLAMAK İÇİN ŞOV YAPMAYA HAZIRLANIYORLAR, SEÇİM KURULLARININ KAPISINDA.. Gül malum güçlerin kuşatması ve yönlendirmesi ile kontrol altında tutulmaya çalışılacak. Bu durumda Akşener’i ikna etmek zor olmasa gerek. Gül’ün ekibi de İyi Parti, CHP ve SP’den aday gösterilecekmiş!?

Erdoğan’ın karşısında sadece CHP, İyi Parti, Gül de olmayacak. SP de olacak, muhtemelen Haydar Baş da. DP de olacak. Öyle anlaşılıyor ki, sol, sağ, dindar, liberal bir koalisyonla “topyekûn saldırı”ya geçecekler. Gül’ün, bu senaryonun senaristleri tarafından ikna edildiği/edileceği söyleniyor.

Herkes Güneş Motel senaryoları ile oyalanadursun, eski bir gazeteci arkadaş. 10 Mayıs 2010 Ritz Carlton buluşmasını hatırlattı. Kimler katılmıştı o toplantıya, ne konuşulmuştu? Otelin sahibi Süzer bir açıklama yapar mı bilmem. O toplantıya katılan H. Özkan, M. Sarıgül, Zafer Mutlu, Aydın Ayaydın, Erdoğan Toprak gibi isimler, o toplantıda FETÖ’cülerle ne konuşulduğunu açıklayabilirler mi bilmem.

Sahi “Siyasi karikatür” Kılıçdaroğlu, Berberoğlu ile ne konuştu? Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nu aday göstermek isteyebilir. Çünkü Berberoğlu konuşursa Kılıçdaroğlu biter. Can da biter. Berberoğlu Mayıs başındaki duruşma sonrası muhtemelen mahkûm olacak. Aslında AK Parti şu MİT TIR’ları konusunu biraz eşelese Adana’dan Ankara’ya yakın - uzak birçok kişinin saltanatı sarsılır.

Vekâlet savaşını gördük. Paralı askeri, gönüllü askeri biliyoruz, ama kiralık asker eskiden yoğ idi, iş bu askerlik yeni çıktı. PYD’den sonra Mısır askerinin kiralanacağı söyleniyor. Parayı Suudi Arabistan verecek. Komuta Pentagon’da olacak.

Şimdi bir de kiralık milletvekili dönemi başladı. İyi Parti CHP’den siyasi bir rant karşılığı 15 milletvekili kiraladı. CHP milletvekillerini ciro ederek Akşener’e kiraladı. Ya da ödünç verdi.

Sol olduğunu söyleyen bir parti, sağ bir partinin siyasi geleceğini garanti altına almak için siyasi transfer pazarlığı yapıyor.

Birilerine göre, demokratik bir mücadelede için ilkeli bir ittifaktan çok Ecevit’in Güneş Motel pazarlığını hatırlatıyor. 5 Haziran 1977 tarihinde yaşanan olay Demokrasi Tarihi’nin bir utancı olarak hatırlanır.

Şimdi CHP’nin sol ucundaki milletvekilleri, diğer sol partilerin seçime katılmalarını sağlamak için sol partilere milletvekili transferi yapılmasını istiyorlar, ama artık çok geç kaldılar.

CHP-İyi Parti’nin seçimlerde ittifak yapma konusunda mutabakata vardıkları anlaşılıyor. CHP ilk tur için kendi adayını gösterse de, 2. turda Akşener’i öne çıkartacağı anlaşılıyor. Belki, ilk turda CHP Akşener’e oy verecek. Onu daha sonra göreceğiz.

Akşener mecliste grup kurduğuna göre, MHP’den, AK Parti, hatta HDP’den bir takım isimler de İyi Parti’ye geçebilir.

Tabi İyi Parti’den aday olmak için kamu kurumlarından kimlerin istifa edeceklerini de göreceğiz.

Bakalım bu “ödünç” verilen milletvekilleri, seçimlerde hangi partiden aday olacaklar. Belki birileri milletvekili adayı olmayacaktır. Belediye Başkanlığını bekleyecektir.

CHP’nin solun uç kanadındaki bazı isimlerin, diğer sol partilerden isimlerin CHP listesinden aday gösterilmesini isteyebilir. Yani CHP nasıl İyi Parti’ye destek veriyorsa, diğer sol partilerden de CHP’ye destek gelebilir. Ama bu durumda Sosyalistler CHP’ye, CHP sağcılara destek veriyor gibi bir görüntü çıkacak ortaya. CHP, hem sağa destek verecek, hem de solun uç isimlerini meclise taşıyacak. Hem ulusalcılık yapacak, hem de PKK’cılık yapacak.

Bu tablo hem CHP’lileri, hem İyi Parti’lileri, hem de HDP’lileri rahatsız ediyor. Ama kendilerini buna mecbur hissediyorlar. Bu durum, sanırım biraz çaresizliklerinden, mecburiyetten kaynaklanıyor. Bu bir “red” cephesi. Bu cepheye SP de katılabilir.. O zaman biraz da yamalı bohça koalisyonuna döner.

Seçime katılacak partiler belli: Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Milliyetçi Halk Partisi, İYİ Parti, Halkların Demokratik Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Vatan Partisi.

Bunlar arasından AK Parti ile MHP ittifak kuruyor. Karşı kanatta CHP, HDP, İyi Parti ve SP olacak gibi. Diğer 4 parti ise BBP, Gültekin Uysal’ın DP’si, Haydar Baş’ın BTP’si ve D. Perinçek’in Vatan Partisi. Vatan Partisi’ni bilmem ama DP ve BTP, CHP’nin başını çektiği koalisyona katılabilir. Yani CHP 6’lı bir koalisyon kurabilir.. AK Parti 2 veya 3’lü bir ittifak. Perinçek tek başına seçime girebilir.

Özellikle CHP açısından oldukça zor bir durum. Birlikte mi hareket edecekler, ayrı ayrı mı? Kendi tabanlarına bu durumu nasıl izah edecekler.

Bana kalırsa siyasetin matematiği düz bir mantıkla ve 4 işlemle yapılacak bir matematik değil. Böyle bir formülde sonuç eksi çıkar. % 23+% 7+% 6+% 02= % 31 edebilir. Halep orada ise, arşın burada. Göreceğiz.

Herkesin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hükmü var. Galib olacak olan O’nun hükmüdür.

Selam ve dua ile.