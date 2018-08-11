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Haddinden fazla şiddet..

11 Ağustos 2018 Cumartesi

Panik yok. Bir saldırı altındayız. Uluslararası sistem saldırıyor. Saldıracak. 

İşte böyle: Hep söylüyordum, şartlar kötüleştiğinde sabredebilecek misiniz, dik durabilecek misiniz?

Biz yaptık, ederiz, yaparız demekle olmuyor. Göklerin hazinesinin anahtarı bizim elimizde değil. Kimse geleceği bilemez. Hakikat şu: “Allah bizi mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle, kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecek”. Bütün bu şartlar altında söyleyin bakalım: Sabredenlerden, şükredenlerden, direnenlerden olabilecek miyiz. Adı Selam olan der ki, “Sabredenlere müjdele”..

Bu da geçer ya hu, her iyilik gibi, her kötülük de geçicidir. Dolardaki bu yükseliş de geçici. Bu gerçek bir değer değil. Gerçek değer 1 dolar eşittir 3 lira.

Unutmayın, bize hayır gibi gelen şeyde Allah şer, şer gibi gelen şeyde hayır murat etmiş olabilir. Biz bilmeyiz Allah bilir.

Haddinden fazla şiddet, gayedeki hikmeti yok eder.

Bir kere gün döndü. Allah servet ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirir, çevirir. Bizim içine sürüklendiğimiz o zaaflardan kurtulmamız için böyle bir imtihan gerekli idi. Çünkü öyle zannediyorum ki, Allah bizi çok daha büyük bir imtihana hazırlıyor.

Korkmayın ya hu, bizi gören, duyan, bilen, hüküm sahibi bir Allah var.

Kimse rızgından az ya da çok yemeyecek. Kimse ecelinden önce ya da sonra ölmeyecek, kimsenin kaderinin dışında bir kader yok. Yaşanan her şey kaderdir kader. Ve bil gaderi hayrihi ve şerrihi minellahi teala. Siz Allah’ın takdiri ile uğraşmayın, O’nun rızasına yönelin, içine sürüklendiğiniz bataklıktan kurtulmaya çalışın Allah sizi / bizi kurtarırır. Onun için zor bir şey yoktur. O, “ol” der ve o şey olur!

Unutmayın Biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmeden, o bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek.

Şimdi günahlarımızı kendimize itiraf edelim ve “inni küntü minezzalimiyn” diyelim.

Seçim öncesi ve sonrası yazdığım yazıları hatırlayın. Yaptıklarınızla övünüp, gelecek için projelerinizden bahsederken kullanacağınız dil konusundaki ikazlarımı hatırlayın. Ve aynı yanlışı tekrarlamamak üzere çare düşünelim.

En büyük kaygım düşmanlarımız değil, içimizdeki beyinsizler. Tefrikaya düşmüş, zannını ve din büyüklerini İlah ve Rab edinmiş kalabalıklar. Onun için “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden” bu “çile”nin uzun sürmesinden korkarım!

Endişelenmeyin, bütün bunlar geçer ve yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır. Gün doğmadan neler doğar. Karanlığın en koyu anı aydınlığa en yakın olduğu zamandır. Uluslararası ekonomik ve siyasi düzen çöktü. Bu süreç kontrolden çıkarsa yeni bir Dünya savaşına hazır olun. Defalarca yazdım, söyledim. Benim dedem 1. Dünya savaşı yıllarında askerdi, babam 2. Dünya savaşı yıllarında asker oldu. Ben askerdeyken soğuk savaş vardı. Kim bilir belki benim çocuklarım yeni bir dünya savaşını görecekler. Bu bir kıyamet savaşıdır onu bilmem, ama her dünya savaşı bir öncekinden daha vahşi idi. Kapitalizm yıkılırken onun boşluğunu doldurmak kolay olmayacak. 1. Dünya savaşı sonunda birçok imparatorluk yıkıldı. 2. Dünya savaşı sonunda faşizm yıkıldı, soğuk savaş sonunda yıkılan komünizm oldu. Bugünkü kriz kapitalizmin ve Siyonizm’in krizi, aslında bu kriz dolar krizi. Bakmayın yükseldiğine yere çakılacağı günler çok uzak değil.

Ekonomistler, kerameti kendinden menkul hocalar, stratejistler, istihbarat örgütleri nerde şimdi! Bakın bu kavga “aile içi kavga” değil. “Dünya 5’ten büyüktür” derken bu işlerin bir gün buraya geleceğini bilmemiz gerekirdi. BOP’a hayır derken, “One minute” derken, çıktığımız “doğru yol”un sonunda bir gün bu durum kaçınılmazdı.

Brunson bahane. Onu verin, yarın bir başka bahane bulurlar. ABD’nin boş sözlerine inanmayın!

Akif’in size selamı var, diyor ki:

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, / Tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere.

Tükürün ehl-i salibin o hayâsız yüzüne / Tükürün onların asla güvenilmez sözüne.

Medeniyet denilen maskara mahlûku görün / Tükürün maskeli vicdanına asrın tükürün.

Hele ilanı zamanında şu mel’un harbin / “Bize efkarı umumiyesi lazım garbın,

O da Allah’ı bırakmakla olur” herzesini / Halka iman gibi telkin ile dinin sesini / Susturan aptalın idrakine bol bol tükürün.”

Bana kalırsa Hz. Yusuf ve Eyyüb aleyhisselam’ın kıssalarını okuyun derim. Denizi geçip, 15 günlük Sina-Kudüs hattını ancak 40 yılda geçen Hz. Musa ve Harun kıssasını bir okuyun. Bu ayetler bize hikaye olarak gönderilmedi.

İşte böyle imtihan oluyoruz. Gerçekten iman edenlerle, etmeyenler bu tür olaylar karşısında belli olacak. “Gerçek dostlar” böyle zor günlerde belli olacak. Bugün, sabretme, şükretme, direnme günüdür. Önce istikametimizi doğru belirleyelim, sonra eyleme geçelim.

İçimizdeki işbirlikçiler şimdi diyecekler ki, “Bizim etimiz ne budumuz ne! Maceraya ne gerek var. AB ve ABD, NATO ile dost ve müttefikiz. Fabrika ayarlarına geri dönelim. BOP’a devam, FETÖ ile barışalım. Mason Adnan Hocayı da bırakın, ‘Amerikano İslam’ıniçimizdeki Truva atları’na da dokunmayın. LBGT’ye özgürlük”.. İyi TSK’yı Pentagona emanet edelim, biz acı çekmeyelim, Arapların tepesine binelim.. ABD’li dostlarımızla, Rusya’ya karşı batıya kalkan olalım, onlar da bize bu işten komisyon versinler.” Bak “Beyaz Müslümanlar” hayır derseniz sizin kirli pazarlıklarınız ve kasetleriniz de dökülür ortaya.

Eğer Allah’a ve ahiret gününe iman etmiyorsanız buyurun.. Ah! O “içimizdeki beyinsizler!” 

Zalimlerden korkmayın, Allah’tan korkun. Zalimlere meyletmeyin, sonra ateş size de dokunur. Haydi yoldan çıkanlar şimdi tevbe etsinler. Kurban ve Hac mevsimidir. Haram paradan, işretten, gasbettiğiniz makamlardan ayrılın. Yoksa haliniz yaman. Türkiye de kurtulur, mazlumlar da. Ama siz kurtulamayacaksınız. Zaten bugün başımıza gelen bu felaketlerin sebebi, cahillik, zalimlik, haram para değil mi, fısk ve işret değil mi?! Yoksa bütün suç Trump’da değil.

Bugün işin dini boyutunu anlattım, yarından sonra siyasi, ekonomik, dünyevi boyutunu anlatacağım inşallah. Benim için öncelikli olan ahiret boyutu. Tabii ki, bu dünya da ahiretin tarlası.

Sabır, sabır. Asra yemin olsun ki, muhakkak insanlar hüsrandadır. İman edenler, salih amel işleyenler (Allah’ın rızasına uygun iyi ve güzel işler, besmele ile başlayabileceğiniz ve elhamdülillah diye bitireceğiniz işler) Sabredenler ve Hakkı, sabrı tavsiye edenler müstesna!

Elhamdülillahi Rabbil alemin. O, Rahman ve Rahimdir. O, yücelerin en yücesidir, Kadiri mutlak (Mutlak iktidar sahibi)dir. O, din gününün sahibidir. Yalnız Ondan yardım diler ve yalnız Ona sığınırız. Rabbim bizi doğru yola ilet, Bizi sırat-ı Mustakime ilet. Bize Hak’kı Hak, batılı batıl göster ve Hak’da toplanmamızı nasib et. Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil. Amin.

Selâm ve dua ile. 

 

YORUM YAZ

  • Enes33Enes336 sa önce
    ZALİMLER İCİN YASASIN CEHENNEM...BİR GUN TAMAMEN HAK GELECEK VE BATILZAİL OLACAK.
  • ZaferZafer2 sa önce
    1-O gemiden son dakikada niye indin?2- Kumarın Çeşitlendirilmesi Yasası çıkarken niye sesini çıkarmadın?Samimi müslüman böyle mi oluyor?
  • AlkanAlkan5 sa önce
    Dilipak ömur bir imtihan elbetteki buda gececek kiminin cani yanacak kimileride malina mulkune gücune iktidarına güvenip sevinecek.kimileri Allahın ayetlerini kendi siyasi ve dünya görüşü için dünyalık için sizin gibi destursuzca kullanacak.az da olsa dalga geçtiğiniz bir toplulukta dün olduğu gibi bugunde sizleri ikaz ediyorlar.gelin yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin onlarla birlikte olmak için kendi değerlerinize muhalefet edip onların içinde yer almak için ab kapısında beklemeyin.müslümanlarinilham kaynağı ab liği değil islam birliği olmalıdır.yani mevcut eleştirdiğimiz kanunlarımızı ab kanunlarıyla uyumlu hale getirmek için uğraşmayın Allahın kanunlarıyla uyumlu hale getirmek için uğraşın.ayaginiz taşa takıldı kalbinizi yoklayın..
  • hasanhasan1 sa önce
    sayın Dilipak beyefendinin tevafuk buya 25 Ekim 2007 tarihli köşe yazısını okudum. o günde yine A B D Rehineleri versin yazısında bu günkü A B D nin yapmış olduğu çirkeflik ve iki yüzlülük tutumlarını dile getirmişsiniz.hakikaten bizim devletimize hiç dostluğu sağlam olmayan müttefiklik adı altında çok taraflı zalim bir yakınlığını devamlı diri tutmuş böyle bir yapı içerisinde içerde ve dışardaki hainler ile mücadele inanın bu millete allahın yardımı ikramı oluyor diye düşünüyor.kısaca tesbitler ve önerileriniz bu günde kulak ardı edilemez doğrulardır.diyorum.
  • Adem AdemoğluAdem Ademoğlu2 sa önce
    Amin
  • Faik karabulutFaik karabulut2 sa önce
    Nereden bilsin devlet masum olduğunu? Fetöcüler temizlensin dediniz al sana temizledi devlet. Durmak yok yola devam bey baba.
  • AnsızınAnsızın34 dk önce
    Başkan Cuma namazını Ayasofya'da kıldırsa var ya... hiç fena olmaz.
  • Sapiklar saldiriyorSapiklar saldiriyor10 sa önce
    Bugun bize saldiran sapiklar, Hz Musa Tur dagina gidince, altindan buzagi yapip tapan sapiklarin torunlari. Turkiye sinirinda kurmaya calistiklari Hacli-Kurdistan'a Turkiye itiraz edemesin, karsi koyamasin diye saldiriyorlar.
  • MesutMesut4 sa önce
    Reisimizin sonuna kadar yanındayız istesinbütün varlığımızı devlete bagislayalim istesin cepheye gidelim canimizi verelim vatan için
  • Yasin MercanYasin Mercan4 sa önce
    Hep Halktan Altın bozdur dolar bozdur vessalam bozdurduk.Tamam hep vatandaşa;Makam sahipleri kullandıkları Lüx araçlarından neden vazgeçmiyor,Araçların daha düşük motor beygirli ataçlar kullanmıyırlar.Her şeyin bedelini millet ödüyor ama siyasiyciler lüxten vazgeçmiyor,bu çelişkiler üzüyor
  • HakanHakan7 sa önce
    Arkadaş türkiyede işler güzel giderken vatandaş yine asgari ücret denen kölelik parasına tahammül ediyordu bırakın bu işleri artık ya iş aradım bana dışarda birsürü işsiz ordusu var asgari ücreti kabul etmiyorsan senden çok var dedi hemde üniversite mezunu olacak 28 yaşını geçmeyecek askerliğini yapmış olacak ingilizce bilgisayar bilecek programları bilecek ehliyeti olacak araç kullanacak satış yapacak bukadar özellik sizin patronunuzda olsa asgari ücrete çalışırmı dedim kusura bakmayın teşekkür ederiz dediler allah aşkına halkın paranız varken ezdiniz şimdi halktan para mı dileniyorsunuz vermedinizki şimdi bizde para olsa isteyesiniz yazık günah insanlığınıza hep uydurma yazılar milleti kandırmalar allah hepinizden büyük biz sizin yüzünüze evlenemedik torpilliler altında arabalarla gezerken benim gibi üniversiteyi birinci bitirenler aç geziyor allah diyorum allah
  • ali dalali dal4 sa önce
    hah şöyle allah razı olsun ne diye chp yi yazıyorsun kendini yorarak gördünüz dün kılıçdaroğlu efendi dolar konusunda ne dedi .bunun dışında yazınıza bir kelimelik yorum yazmaktan utanıyorumm.
  • tuzcutuzcu4 sa önce
    Bu yeşil kağıdın gerçek değeri 3 lira ise; vay haline dünyanın....Bunlar daha 300 sene batmaz.
  • Beyşehir’den metin TBeyşehir’den metin T8 sa önce
    Hocam ağzına sağlık, çok çalışmalıyız.dua etmeliyiz.milli ve yerli olmalıyız..bunuda atlatacağız .fakat siyonistler boş durmuyorlar.bizde İnan’lar rabbim güç kuvvet versin bunların hakkından gelecez inşallah ..dua edelim ..
  • AhmetAhmet3 sa önce
    Her konuda adalet, aşırılıklardan kaçma ve insani ahlak edep haya kriterleri içerisinde kalma bizim için tek çözüm. Nefsani heva heves kin gibi şeyleri dizginlemezsek kusura bakma hoca kimse bizi kurtaramaz
  • AliAli3 sa önce
    Bu böyle gider mi sandık?Yıllardır şatafat lüks ihtişam içindeyken kamu belediyeler har vururken hiç bugünü düşünmedik. Hz Yusuf kıssasından ibret almadık.siz bile Trump’ın gelişine sevinmiştiniz. ...
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak2 sa önce
    hocam elbetteki imtihan dünyasındayız,bakın bir çok insan inanmıyor,fetöcülerin yalanı zannediyor ama son ihraç olan 9000 polisin içindeki,hiç bir pisliğe bulaşmamış devlet taraftarı erdoğan sevdalısı oğlum ve bizlerin ve arkadaşların yüreği yandı.biz dosttan darbe yedik.hiç bir suçu olmayan mağdur edilmeyecekti ama edildi.bir çoğu evli yapacak bir işi yok.acaba bunların ahı dokunmuş olabilirmi.neden bu hassas konuda verdikleri sözleri yerine getirmediler.polislik yaptırmaya bilirler.devletin en basit kurumlarında işe devam ettiremezlermiydi.bu istediğim devletin koyduğu kriterlere bulaşmayanlar içindir.ama buda yapılmadı.suçsuzların mağduriyeti hiç iyi olmadı.canla başla başkanımız erdoğan ı savunuyoruz.ama neden biz darbe yiyoruz.
  • ZaferZafer2 sa önce
    Korkunun ecele faydası yok dik duralım alabileceğimiz en karşı sert tedbirleri alalım kıvırmayalım ama şu ana kadar laf ve yalakalıktan başka birşey görmedik burunson itini hemen geri içeri alalım incirliği kapatalım ve ya giriş çıkışları kapatalım derim ama laftan başka birşey görmedik sahi ABD nin iki bakanın mal varlığı meselesi ne oldu adamlar takır takır yaptırım açıklıyor ya biz.Bu doları sabitleyemezmiyiz yada bu sabitleme işimi zararlı doların 7 lira 10 lira olması mı zararlı.Yoksa bu anlaşma mı oyunmu doları 7 -10 arasında bir yerde tutmak için eğer bu dolar düşmeyip 7-10 arasında bir sabitlenir kalırsa benim için ha Erdoğan kılıçdaroğlu farketmez artık.Eğer paramı dolara yatirsaydim şimdi 40 -50 bin fazla liram olurdu ama yinede dolara Euro ya yatırmayı düşünmüyorum inşallah 7-20 arası bir yerde sabitlenmez sabitlenirse Erdoğan benim için bitmiştir....
  • Gören göz Gören göz 59 dk önce
    Eloğlu fabrikasını hammadenin bulunduğu bölgeye kuruyor sen ise sırf Anadolu insanı kazanmasın diye fabrikayı İstanbul ve çevresine kuruyorsun dünya kadar parayı hammadenin taşınmasında kullanarak israf yapıyorsun ondan sonra ekonomik kriz niye oldu, bre ahmak sen çay fabrikasını Rizede kuruyorsunda deri fabrikasını niye yerinde kurmiyorsun da güzelim İstanbul u mafediyorsun,daha derinin katma değeri yüksek te ondan. Hangi gelişmiş ülkenin tarım arazisi ormanla kaplı? Hangi gelişmiş ülkenin dağları ormansız? Tabiki Türkiyenin. Dağları boş bırakıp verimli arazileri ormanla kaplarsan olacağı budur. Fabrikalar hammadenin bulunduğu bölgelere kurulmadıkça verimli araziler orman işgalinden kurtarmadıkça verimsiz arazileri ve dağları ağaçlandırmadıkça bu başımıza gelenler az bile helal olsun adamlara.
  • Mehmet öztürkMehmet öztürk2 sa önce
    Hocam, biz müslümanlar asarız keseriz aradacoka-cola içeriz. Biz böyleyiz, ne yapalım.
  • FarukFaruk1 sa önce
    Hocam, herseyi guzel anlatiyosunuzda ulkede yasanan adaletsizlikler haksizliklar nasil olacak. Bir halk dusunun cok cahil hepsi birbirine kazik atmaya calisiyo. Bu milletle mi o dedikleriniz olacak. Sizin o anlattiklariniz bu toplumla zor olur hocam. Bir yerde adaletsizlik varsa orada kargasa eksik olmaz biliyosun. Keske yuz yuze konusma sansim olsa sizinle. Basarilar dilerim. Saygilarimla
  • İbrahimİbrahim8 sa önce
    Soylenecek sözü söyleyip sözlerin en güzeli ile bitirmişsin.Ne diyelim.Allah razı olsun.
  • TURGUTTURGUT8 sa önce
    ALLAH RAZI OLSUN
  • HgHg1 sa önce
    Sayin Hocam birazda kose yazarlari olarak amerikan ve avrupa mallarini boykotu yazarmisiniz.
  • maraşlımaraşlı5 sa önce
    Hocam sa. kaleminize ve yüreğinize sağlık , konunun özü yazınızın içinde geçen : "Zaten bugün başımıza gelen bu felaketlerin sebebi, cahillik, zalimlik, haram para değil mi, fısk ve işret değil mi?! Yoksa bütün suç Trump’da değil. " de gizli , tüm mesele bu Allah cc dinini hakkıyla yaşamayanlara Cenabı Hak bir zalimi musallat ediyor dolar ekonomi vs vs hepsi bahane ve teferruat , Biz kendimizi düzeltmedikçe Allah cc bizi düzeltmez. Hocam inin sokağa rezillik diz boyu zina ve uyuşturucu artık 13-14 yaşındaki çocuklara kadar düşmüş , geçmiş kavimlerin yaptığı rezilliklerin daha beteri bu ahir zamanda yapılıyor ve bu kadar ahlaki çöküntüye rağmen hala derdi para olan adiler var. bu durumdan bile fırsat sağlamaya çalışan kanı bozuklar var güzel yurdumda , Helal haram demeden dünya malı biriktiren beyinsizler bu eser sizin , o doymaz alçak nefisleriniz bizi bu hale getirdi , ve suçun birazıda bizde sizler ülkeyi yağmalarken seyredip aman bize dokunmayan yılan bin yaşasın dedik ve topluca cezalandırılacağız. Son olarak Allah cc sonumuzu hayreylesin selametle
  • selamselam8 sa önce
    Amin İnşallah. Allah rahimdir kerimdir hayati ve rıskı veren odur Ondan geldikyine Allaha döndürüleceğiz. Allahım bizi helal rızık ve salih kişilerin yolunu ilet yoldan sapanlarin değil.amin.
  • KocasolakKocasolak5 sa önce
    Allah razı olsun hocam. Biz hazırız, namazda durur gibi SAFDA yerimizdeyiz. İcabında ekmeğimizi dağıtır, kendimiz sabr ederiz. Krizler fırsattır denir ya işte sevap için de aynı, fırsatlarla doludur.
  • ŞahinŞahin3 sa önce
    ....Alkan denilen .... kimin kim işbirliği yapıyor Türkiye ABD ile ağabey ile savaşıyor savaşıyor Siz asıl Kemal ile Meral'in arasında kalmış ve onlarla işbirliği yapıp Türkiye'yi yıkmaya çalışan küresel gücün paspası olanı zavallılar al karnını morkan yapma temizle
  • Cem sahCem sah44 dk önce
    Zaten bu gidisle savas kacinilmaz
  • ahmetahmet1 sa önce
    yorumları okuyunca serzenişde bulunanlar nefsinden dolayı hiçmi hiç uyarılmayacağımızı bildikleri halde yine ben veya biz niye böyle olduk demeleri insan oğlu nefsini bir an öteleyemiyoruz.Ya imtihan nasıl olacak.
  • AkuAku5 sa önce
    Sayın yazar, gader kader, rızg degil rızk olarak yazsanız...kaf ile biliyoruz
  • ŞahinŞahin3 sa önce
    Alkan ... Sen kime saldırıyorsun Dilipak gibi gönlü ve Dilipak olan bir insan... Sen kimlerle işbirliği yaptın ona baksana Siz seçimlerde kimlerin arasında kimlerin ayakları arasında kaldınız ve paspas ...
  • BizBiz2 sa önce
    S.s.aleykum. abd.ab rusya.farketmez.Ulkemizde uretilebilen ne varsa.lux makam araci.bugday gida seker oyuncak ne varsa yurtdisindan ithal ettigi alim durdurulmali.yurt ici uretim ve vergi kaybi onlenmeli.okullar acilmadan.Milli Egitim bakanligi ana.ilk .orta lise .universitelere.YERLI MALI DERSI konulmali.bunun aile millet ve kendimize faydalari ogretilmeli...
  • hasanhasan2 sa önce
    sayın Dilipak beyefendinin tevafuk buya 25 Ekim 2007 tarihli köşe yazısını okudum. o günde yine A B D Rehineleri versin yazısında bu günkü A B D nin yapmış olduğu çirkeflik ve iki yüzlülük tutumlarını dile getirmişsiniz.hakikaten bizim devletimize hiç dostluğu sağlam olmayan müttefiklik adı altında çok taraflı zalim bir yakınlığını devamlı diri tutmuş böyle bir yapı içerisinde içerde ve dışardaki hainler ile mücadele inanın bu millete allahın yardımı ikramı oluyor diye düşünüyor.kısaca tesbitler ve önerileriniz bu günde kulak ardı edilemez doğrulardır.diyorum.
  • AlayeAlaye3 sa önce
    Batının bize düşman olduğuna katılıyorum ancak Erdoğan'ın daha önceleri dediği gibi herşeyin ardındada Batı'yı suçlayıp Kurtulmsk yok. Bu kriz bal gibi yanlış ekenomik politikalar sonucu, şu sn ülkede harcamaları denetleyen bir kurum kalmadı, israf diz boyu, 1 milyara yapılaca bir hizmet yandaş müteahhitte devlet destekli devlet garantili yaptırılp 20 milyarı buluyor , ehil insanlar uzaklaştırıldı, ilahiyatçılar ve imamlar kurumları yönetiyor nerdeyse, Allah bize iltimasmı geçecek her hatayı onun ardına saklanarak onun adını kullanarak geçiştir ne güzel dünya ye iç çal dağıt hesap ödemeye gelince batılılar yaptı bu şerefsiz batı Japonya ya niye yapamıyor
  • SALİH İRİSALİH İRİ3 sa önce
    16 YILDIR DESTEK. VERDİĞİMİZ TEK BAŞINA İKTİDAR OLAN AK PARTİNİN HİÇ HATASI YOK MU İŞLER İYİ GİDERKEN BİZ YAPTIK İŞLER TERS GİDERKEN SORUMLU BAŞKASI UYGULANAN EKONOMİK KARARLARIN HİÇ ETKİSİ YOK MU.BİR ŞAHIS VEYA FİRMA YABANCI PARA CİNSİNDEN KREDİ KULLANDIRMADA GELİRİN YABANCI PARA İSE KREDİ VERİLİYOR İDİ 2009 YILINDA DEĞİŞEN YÖNETMELİKLE YATIRIMCILARA HAZİNE GARANTİLİ KREDİKULLANIP TL ÇEVİRİP DEVLETTEN HAZİNE BONOSU ALARAK SUYA SABUNA DOKUNMADAN FAİZ GELİRİ ELDE EDERKEN İYİ KUR YÜKSELİNCE YANDA KETEN HELVA MİSALİ FERYAT ETMENİN BİR ANLAMI YOK BU SENARYO 2002 KRİZİNDE DE YAŞANDI SON SÖZ DEVLET TL CİNSİNDEN KREDİ OLSA BİR SORUN ÇIKMAZ İDİ AMA BORCUNUZ DOLAR CİNSİNDEN VE VADELERİ YAKIN VE ÖDEMLER YÜKSEK TUTAR OLUNCA TABİ Kİ HERKES DOLARA SALDIRINCA KAÇINILMAZ SON.ALLAH ÜLKEMİZİ KORUSUN.GÜNDEME GELMİŞ İDİ JAPON YENİ İLE KREDİ KULLANIP EV ALANLAR BORCU KURUN YÜKSELMESİ SONUCU EV HACİZ EDİLMESİNE RAĞMEN BİR O KADAR BORÇLU DURUMA DÜŞMÜŞLERDİ..GELİRİN TL İSE TL KREDİ GELİRİN TL KULLANDIĞIN KREDİ YABANCI PARAİSE RİSKİ ALMIŞ İFLASI PEŞİNEN KABUL ETMİŞ OLUYORSUN
  • Cem sahCem sah47 dk önce
    Aynen katılıyorum. Dolar 3 ya da 4 tl de sabitlenmeli sabitlenmezse kendimi hukumetine guvenip destekleyen biri olarak soyulmus hissedicem.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer4 sa önce
    Amin.
  • mamostemamoste6 sa önce
    doğru söylüyorsunuz iyi ki ALLAH var adaleti er geç tecelli eder 2 yldır ihraç olmuş hakkında iddaname bile olmayan bir öğretmenim çocuklarına bakamayan bir babayım şunu unutma kim güçlü ise o haklıdır
  • birolbirol2 sa önce
    yorumcu şahin sen işbirliğini falan bırak da,AB kanunlarını müslüman memleketine kim getirdi ona bak.
  • Cuma DevranCuma Devran6 sa önce
    Ya hocam" bizim Allahımız var sözüne takıldım...
  • AlkanAlkan5 sa önce
    Hu dilipak Allahın hükümlerinin bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmemek nasıl bir inanış.Allahin ayetlerinin bir kısmıyla siyasal yandaşlarına moral verip gerçekleri ogrenmemeleri için var gücünle mücadele ederken diğertaraftan savunduğun siyasiler başkan ve acar bakanların Allahın HÜKMÜNE rağmen ab kanunlarını ab isteği üzerine kanunlarımızda yer verirken zinaya yaklaşmayın emrine rağmen zinayı serbest bırakanlar homolar için kanun çıkaranlara domuz etini kasaplık etsınıfına sokanlar ve bunları destekleyen dilipak ve avanesi ALLAHIN BU KONULARDAKI BÜKMÜ NEDIR.NEDEN BUKONULARA GIRMIYORSUNUZ.YOKSA AYETLERIN BIRKISMINA INANIP BIRKISMINA INANMAYANLARDAN MISINIZ.hani müslüman Allahın gören gözü tutan eli olacaktı.hani müslüman emrini maruf yapacak kötülüklere engel olacaktınız.hani Allah sizlerin ellerinizle zalimleri cezalandıracakti.... sonrada bu musubetler neden başımıza geliyordiye düşünecek yerde hemen dışmihraklar deyip kendinizi akliyorsunuz.ondan sonrada kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmenizden bahsedeceksiniz.islam tarihinde ALLAHIN HÜKMÜNE AYKIRI FİİL VE EYLEMLERI İŞLEYENLERİ DESTEKLEYENLER OLDUMU Bİ ARAŞTIRSANIZ.
  • tuzcutuzcu3 sa önce
    Amerikan seçimleri herkesin asabını bozuyor ondan oluyor bütün bunlar....Hayır işin kötü yanı bizde de aynı bela...Haddinden fazla seçim haddinden fazla şiddet doğuruyor da diyebiliriz...
  • CahilCahil7 sa önce
    bugüne kadar bütün işlerini torpille yapanlar tanıdıklarına akrabalarına kendinden olanlara kıyak torpil yapanlar bugün halktan topyekün birlik çağrısı yapıyor siz başkalarını iyi olduğunuzda görmeyin hakkını yiyin sonra hepimiz mücadele edecez deyin bunun neresi mubah müstahak
  • Mehmet öztürkMehmet öztürk2 sa önce
    Tipik Türkiye davranışı. 150 yıldır bu ecnebilere karşı böyle davranıyoruz. Alttan alıyoruz. Kaybeden masum Müslüman Türk.
  • SS1 sa önce
    Âmin Allah razı olsun

Abdurrahman Dilipak

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