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Gelecek dünde kaldı cancağızım!

24 Şubat 2019 Pazar

Gelecek, gelecek değil geldi. Hatta “Gelecek dünde kaldı cancağızım, şimdi yeni hayaller kurma zamanıdır”. Geleceğe ilişkin 40 önemli ipucu vereyim size. Bunlar ve daha sonrası az sonra. Saniyede 300.000 km hızla gelen bir devrimden söz ediyorum.. Sıkı durun! Hayata tutunun! İşte fütüristlerin gelecek zamana ilişkin öngörülerinden seçmeler:

1-Bildiğiniz otomobiller yok. Uçan pilotsuz, elektrikle çalışan araçlar geliyor. Benzinli / dizel otomobillerde binlerce parça bulunurken. Elektrikli araçta ise söz gelişi 40’ta biri bile değil.  Araba değişince yol, oto park ve petrol istasyonları da değişecek. Dikey apartmanlar yerine yatay evler ve merkezden uzak yerleşim tercih edilecek. Artık ehliyet alma sorunu da bitiyor. Çünkü araçlar şoförsüz olacak. Sizi istediğiniz yere götürecek, sonra en uygun en yakın yere gidip park edecek. Telefonunuzdan onu istediğiniz zaman geri çağırabileceksiniz. 

2-Trafik kazalarını da unutun. Normal şartlarda bu tip araçların çarpma ihtimali yok. Araç sigortası da olmayacak artık. Trafik kazaları sebebi ile ölüm ve yaralanma da en aza inecek. Petrol üreticileri ve motor şirketleri için yolun sonu. Araçlar çok daha ucuz olacak.

3-Şoför, öğretmen, tanımlanmış işleri yapanların yaptıklarını yapacak robotlar olacak. Hatta doktor, hasta bakıcı, belediye işçisi, itfaiyeci, hakim, savcı ve avukatların yaptığı işi yapacak Humanoidler üretilmeye başladı bile.

4-İnsanımsız robotların yanında, robotumsu insanlar geliyor. Siborglar kapıda. İnsan beynini kullanan robotlar da hazır. Makinanın gücüne sahip bir insan aklı sözkonusu.

5-Genomikler, yani geni ile oynanmış, birden fazla canlının özelliklerini bünyesinde bulunduran canlılar kapıda.

6-Sokak köpekleri ile kuşlarla konuşabileceğiz. İnsanın ve hayvanların beyinlerinin yaydığı elektromanyetik alan artık izlenebiliyor. Ve bu verilere göre karşılıklı iletişim mümkün olacak.

7-Artık insan beynine kayıt yapılabildiği gibi, insan beynindeki bilgilerin bir bölümünün elektonik ortama kaydedilmesi de mümkün olacak. Suya bilgi yüklenerek, içerek öğrenilebileceği gibi, subliminal ve ipnoz yöntemleri ve bio resonance yöntemleri ile bilgi aktarımı mümkün olacak. Birçok okul kapanacak. Evden okul, evden iş dönemi başlıyor. İşyerine gitmeyecek, evinizde Cyber room’dan bu sorunu çözebileceksiniz. Toplu seçme ve sınavı filan da unutun

8-Petrol üreticisi ülkeler yoksullaşacak. Yeni göçler, nüfus tartışmaları, savunma konseptleri en çok konuşulan konular arasında başı çekecek.

9-Evler güneş gökte olduğu sürece elektrik üretecek ve depolayacak. Yeni enerji üretim alanları ve enerji depolama konusunda yeni buluşlar kapıda. 

10-Sanal para, sanal kimlik, sanal pasaport.. Her şey sanallaşacak.

11-E-Devlet, E-Belediye, E-Ticaret derken, E-Demokrasi geliyor. Bilgi aristokrasisi sözkonusu.

12-Yapay zeka insanlardan bağımsız insan davranışlarına yön verebilecek, farklı insanların belli olaylar karşısında nasıl tepki vereceğini ön gören enegram modelleri geliştirerek insanları yönetmeye çalışacak.

13-3D Printerler, yeni kuşak endüstri parklarının doğmasına sebeb olacak.

14-Dikey tarım çiftlikleri gündemde. Gökdelenlerde ya da maden ocaklarında, tünellerde her türlü ürün üretilebilecek.

15-Ulus devletin sonu. Farklı bir toplum ve aidiyet anlayışı. Din algısında radikal değişiklikler. Deizm, agnostizm, atomizasyon ve nötralizasyon gibi sorunlar yaşayacağız..

16-AVM’ler olmayacak. İnternetten seçeceğiniz ürünler evinize teslim edilecek.

17-Cep telefonu da yok. Raspbery Pi’niz olacak. Boynunuza kolye gibi asabileceksiniz. Bir çakmak büyüklüğünde ama dörtte biri kadar ince. Yaka düğmeniz mikrofon, rozetiniz kamera.  Sırtınızdaki bir kartpostal büyüklüğündeki güneş pilinden enerjisini alacak ve gün boyu görsel ve işitsel ya da yazılı iletişim içinde olabileceğiz.

18-Bu yeni cep telefonlarınız sayesinde sağlığınızla ilgili sürekli izlenir olacaksınız. Bu dinlenme ve izlenme riskini de beraberinde getiriyor. Bu bağlantı vesilesi ile ve glass teknolojisi entegrasyonu ile ses ve görüntü üzerinden her şeyi tanıyabilecek ve onun hakkında bilgi sahibi olabileceğiz.

19-Daha çok kenevir kullanacağız. Gıda, ilaç, tekstil, izolasyon, mobilya, kağıt, savunma, petrol ve petro kimya, kompos ürünlerde kenevir vazgeçilmez olacak. Esrar uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için ilaç olarak kullanılacak.

20-Isı ve ses izolasyonundan sonra şimdi radyasyon ve bakteri izolasyonu dönemi başlayacak ve bu konuda Kendir bir çözüm olacak.

21-Gıda, ilaç ve kozmetik alanında, toprak gübresi, zirai ilaçlar ve geni ile oynanmış hibrit tohumlardan kaçış başlayacak. 

22-Yeni hastalıklar ile tanışacağız. Alerji patlayacak. Kanser ve
şeker hastalığı yeni beslenme rejimi ile ortadan kalkacak.

23-Subliminal mesajlar saldırı için kullanılabildiği gibi öğretim ve sağlık için de kullanılacak.

24-Konvensiyonel savaşların yerini digital savaş, savunma, istihbarat alacak. Geni ile oynanmış mikroplar üzerinden biyolojik savaş, kimyasal savaş, siber savaş, robotlar savaşı, Hacker saldırıları gündeme gelecek

25-“Mavi Balina” ve “Angel” gibi yapay zekalı teröristler daha çok can kaybına sebeb olacak.

Bu konu burada bitmeyecek. Bu durumda yarın da devam etmem gerekecek.

Hemen belirteyim ki, bütün bunları “oh ne iyi oluyor” diye yazmıyorum. Bu ihtimallere karşı hazır mıyız. Veri bu olacaksa biz ne yapacağız. Bu işin neresinde olacağız?. Oyunun dışında kalmak mümkün mü?

Bu anlattıklarım sıradan basit şeyler aslında. Daha karmaşık, sofistike ayrıntılı konular var. Ben, her halukârda, bu sistemin zararlarından korunmak, süreçten en az zarla çıkmak, faydalı imkanlarından yararlanmak için bu konuda güçlü bir altyapıya sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum öte yandan. Yani bu gidişatın tehditlerine karşı savunma mekanizmasını da yine kendi içinde aramak zorunda kalabiliriz. Ha bire personel alıyoruz. Ha bire klasik sanayi ve ticaret, konut alanlarında yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yeni bir dünya kuruluyor. Her şey tepeden tırnağa değişecek. Bu değişime hazır mıyız, ya da ne kadar hazırız. Biz hâlâ kenevir ekmeye karar verdik de, yurda girdireceğimiz tohumu, ısıl işlem görmeden, “ebter” hale getirmeden nasıl gümrükçünün, bakanlık bürokratının elinden kurtarabiliriz, onunla uğraşıyoruz. “Türkiye kalkınacak ama mevzuat engeli var”, hâlâ. Bürokratik oligarşinin engellerini aşmak kolay olmuyor. Hani kamu yararı olmayan bir konuda yasa da olsa uygulama olmayacaktı. Çünkü böyle bir şer Devletin, anayasa ve yasaların varlık ve meşruiyet sebebine aykırı idi. Neyse, yarın da bu konuya devam edelim. Selâm ve dua ile.

 

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YORUM YAZ

  • AhmetAhmet32 dk önce
    Üstad bunları sen ne de ben görürüm. Bırakta bunları görecek olan nesiller yazsın. Sanada banada lazım olan bitişimolmayan hayat.
  • Fatih KömürcüoğluFatih Kömürcüoğlu37 dk önce
    Biz hala yerde giden otomobil peşindeyiz. Baştakilerin vizyonu bu kadar.
  • AK SNİPERAK SNİPER38 dk önce
    başımız sağ olsun....inna lillah ve inna ileyhi raciun...
  • Dadaş 25Dadaş 2549 dk önce
    Gelecek dünde kaldı, Hocam yazınız .Daha önce Demirel söylüyordu.Dün dündür bu gu gün bugündür. Ne yazıkki bu bunlar hep insanları oylama işlerdir.Mısırda idam edilen gençler için bir Müslüman kılını bile kıpırdamadı. Hani biz ümmet bilinci için yaşamaya çalışıyorduk.Ama ne yazikki dört günlük dünya için Kafirlereve onun yanında olan zalim ve munafıklara bir karınca misali kendimizi bir muhasebe etmedik. Rabbimiz bizlere akıl izan versin. Şehitlik mertebesine ulaşanlara yeryüzündeki müslümanlara selam olsun.
  • Acep söylesem miAcep söylesem mi50 dk önce
    Yanlışınız var gibi sayın dilipak saniyede 300.000 km çok uçuk bir rakamyıllar önce Nasa nın açıkladığı 1950 lerde galakside çarpışan iki gezegeninçok küçük parçacıkları 2000 li yıllarda dünyaya yakın geçtiler saatte hızları 55000 km idi bu hız bile açığa çıkan kinetik enerjinin cisimlerin arkasında bir alev topu oluşmasına sebep oluyor
  • Mehmet ayMehmet ay53 dk önce
    Sayin yazar, bizler buhar makinasi, elektirik cagi, computer cagini teget gectik, Bilgi ve egitim olarak bunlara hazirmiyiz, yoksa her kuruna bir imam atayip dualar ile bu cagi yakalayacagiz.
  • RabiaRabia53 dk önce
    EuzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahimVe sen, körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici de değilsin;sen ancak, ayetlerimize iman edenlere (söz) dinletebilirsin, işte müslüman olanlar bunlardır. O söz, kendi başlarına geldiği zaman,onlara yerden bir Dabbe çıkarırız; o da, insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler.neml süresi 81-82.ayet.elhamdulillah.Sayin Dilipak nasılsınız.iyisinizdr inşaallah.tefside Dabbe nin Allah'ın kıyamet kopmadan önce konuşması ni dilediği bir hayvan olduğu söyleniyor.ve insanlara imanlarinda samimi olup olmadığını söyleyecek denir.ibret verici sarsıcı bir durum olsa gerek.alimlerimiz daha iyi bilir.ahirette el ve ayaklarimizin konuşacağını yine ayetlerden okuyabiliyoruz.yasin süresi.elhamdulillah.yine Başkanımızın olabilecek fitnelere karşı basimizda olması çok değerli Binali Yıldırım başkanımızla beraber bizim için Umut verici bir durum.Allah başımızdan eksik etmesin amiiinnnnn.ellerinden öpüyoruz.Saygilar selam ve dua ile Allah'a emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel deriz
  • NurulahNurulah1 sa önce
    Gelecekte siborg'lar gelirse gelsin sorun yok, onları da ithal ederiz bizim de olur.
  • şenay doğan şenay doğan 1 sa önce
    ferhat bana sorulan sorunun cevabını verdim soran okuyacaktır mutlaka bilgisayarım sorun çıkardığı için mesajlarımı böyle parça parça yazmak zorunda kalıyorum allaha emanet ol
  • media degil medya, media degil medya, media degil medya,media degil medya, media degil medya, media degil medya,media degil medya, media degil medya, media degil medya,media degil medya, media degil medya, media degil medya,media degil medya, media degil medya, media degil medya,media degil medya, media degil medya, media degil medya,media degil medya, media degil medya, media degil medya,media degil medya, media degil medya, media degil medya,1 sa önce
    media degil medya, media degil medya, media degil medya, media degil medya, media degil medya, media degil medya,media degil medya, media degil medya, media degil medya, media degil medya, media degil medya, media degil medya, media degil medya, media degil medya, media degil medya,
  • RabiaRabia1 sa önce
    EuzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahimŞüphe yok ki, sizi güldüren ve ağlatan yalnız O'dur.Öldüren de O'dur, yaşatan da. Necm süresi 43-44.ayetler.elhamdulillah.Sayin Dilipak 1950 Lili yıllarda belgesel de Deniz'in 11 km altındaki Mariana çukuru gosterilebildi.3 kat basınca dayanıklı deniz altı sayesinde.fakat İnönünun başlatabildigi Amerikan sevgisi bizim ülkemizde nelere sebep oluyordu acaba.yine oyillarda İngiliz ler Türkiye'nin bitki potansiyelini gösterecek 8ciltlik kitap yazabiliyorlardi.Acaba benim ülkemde o yıllarda kimseler nelerden habersiz oyalanıyorlardi.BaskanimizRecep Tayyip Erdoğan sayesinde biz sahadayiz.egitimle herşey daha güzel olacak tır inanıyoruz.yazinizicin teşekkürler.sayin Dilipak köpek kedi konuşsa bile bize Allah'ın doğrusunu konuşacaktır diye düşünüyorum.hidayet için faydalı da olabilecek tır.Allahin izniyle.izninizle saygılar selamve dua ile Allah'a emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel deriz.
  • İbrahim Alkılıç İbrahim Alkılıç 1 sa önce
    Bunların onda biri bile olmayacak. Ama hayal kurmak iyidir.
  • Acep söylesem miAcep söylesem mi2 sa önce
    Peter üstünovla pardon abdurrahman dilipakla yeni ufuklara 80 lerde tek kanallı trt de yayınlanırdı
  • erhanerhan2 sa önce
    insanlar,senden her gün AKPye yönelik ithamlarda, imalarda bulunmanı istiyor, bekliyor; sen ise kalkmış nelerden laf ediyorsun
  • İLBEYHANİLBEYHAN2 sa önce
    Dedesi beyazkadınsatıcısıolan , müteahh İTTRUMP TELEFON AÇMIŞ, YA BEN GELİYMYA DA SEN GELDEMİŞ.... ELLERİNDEKİBULAŞIĞI, KİRİ, PİSLİĞİ SİLMEK İÇİNYETİM ÇOCUĞUN BAŞINI OKŞARMIŞ GİBİ YAPAN ŞEREFSİZİN MİSALİ.... OKYANUSÖTESİNDENUCU YANIK MENDİL, MEKTUP DEĞİL BİR TELEFON BİLE GELSESARHOŞ OLUYORUZ, DUYGU YOĞUNLUĞU YAŞIYORUZ.... GALİBA BENİ SEVİYOR DİYE....
  • Hasan tekdalHasan tekdal2 sa önce
    Saygıdeğer. Hocam vaktiniz olursa bizim sahada çıkılmaz hâle getirilen medeni kanunlarimiziifşa edin erkeklik bitti kocalar mağdur. Sonrasıustadin deyimiyle cinet korku benim eserim öyle bir canavarim. Ne olacak halimizselam dua ile
  • FerhatFerhat2 sa önce
    Senay rumuzlu hanim efendi yazdiklariniz yorumlar insanlari ikaz edici yorumlar güzel fakat konuyla hic bir baglantisi yok malesef. Lütfen en azinda bir kere yazin ve konuyu dagitmayin. Bakin hic yazmayin demiyirum, bir kere yazinki insanlar konu ile alakadi dahi olmasa okurlar belki.
  • MustafaMustafa3 sa önce
    Üçüncü dünya ülkelerinin sorunu yönetici ve idarecilerin maaşlarını yeterli görmeyip , kendisi ebedi yaşasa yiyemiyeceği kadar servet ki bu serveti yedi sülalesi yese bitiremez. İman ettim dediği kitaptan Kur'an'dan habersiz İtikatsiz tamahkar bir nesil .
  • ismime luzum yokismime luzum yok3 sa önce
    sayin dilipakin kafasi cok karisik masallara devam kim yapacak bu yazdiklarinizi her gun cökuyor dediginiz batimi24 hazirandan önce baskanlik gelecek ucacagiz dediniz geldigimiz yer sayin bahceliye göre memleketin bekasi ve patlican biber kuyruklari baskanlik gelince hizli karar alinacakti hala burokratik oligarsiden bahsedyorsunuz
  • MustafaMustafa3 sa önce
    Dolandırıcılık haksız kazanç meslek olmuş neyin müslümanı neyin örtüsü kimin ameli . Kur'an siz uydurulmuş bidat ameller . Diyanet İslam ansiklopedisi mevlitler kutlu doğum,Cevşen, kadir gecesi hariç BİDAT yazıyor Yüz kırk bin kadrolu imam diyanetin memuru değilmi her camide diyanet İslam ansiklopedisi var. Hiç Okumuyorlarmı
  • Veli Veli 3 sa önce
    Dün askerliği yazdınız,,, bugün?Açgözlülere, karnı açlara '' TanzimSaış'' hayırlı olsun,, da.YENİ ANAYASA için ne düşünülüyor??
  • şenay doğanşenay doğan3 sa önce
    unuttuğum birşey var mı bilmiyorum aklıma gelenleri yazdım benim unuttuğum veya bilmediğim şeyler varsa geri kalanını siz tamamlayın inşallah allaha emanet olun
  • AhmetAhmet3 sa önce
    Gündemi oluşturan yazılar yazıyorsunuz . İmanın içi boşaltıldı bol ameli İTİKAD sız tevhidsiz bir ameli bir din. İçi boşalan müslüman dan ne bekleniyor. İmanın içini dolduran bir din ve ülkenin kanserini yok etme hereketı e haydi görev siz kitlelere ulaşanlara. En üstten başlayan bir israf önleme hareketi ile Türkiye gerçek kalkınmayı yakalar. İsrafın başında haksız usulsüz gelir geliyor, sonra lüks bir yönetim israfı geliyor
  • şenay doğan şenay doğan 3 sa önce
    benim için çok önemli olan bir şeyi unutmuşum mahlukat yaratıldığı günden bu yana allah yolunda hizmet etmiş çile çekmiş allahın nurunun bize taşınmasında emeği geçmiş ve allah katında da bir hürmet sahibi olmuş kim ve ne varsa hepsinin canını ve kıyamet sabahına kadar allah yolunda cihadını dileyeceğiz inşallah hem bizden önce geçmiş kardeşlerimize vefamızı göstereceğiz hem duamız kabul olursa allahın sevdiklerine allahın ihsanının ulaşmasının vesilesi olacağız hem de allahın sevdiklerini allahu teala ile birlikte seveceğiz inşallah
  • şenay doğanşenay doğan3 sa önce
    bir gün gelecek hazreti kuran allah katına kaldırılacak be yarabbi okunuyorum ama kimse benimle amel etmiyor diye sızlanacak ona öyle bir yapışacağız ki var gücümüzle onun allah katına kaldırılışına engel olmaya çalışacağız biz yeryüzünde nefes aldığımız müddetçe kurana mahzun olmak haram olacak inşallah bütün bunları başarabildiğimiz zaman rabbimizin peygamberimizin kuranımızın islamın ve rabbimizin mülkünün herşeyi olacağız inşallah
  • şenay doğan şenay doğan 3 sa önce
    allah herşeyi insan için insanı da kendisi için yarattı rahmeti de nefsine yazdı biz allahın kainatındaki rahmet tecellisi olacağız inşallah allahın mülkünde her ne var ise allahın emrettiği meşru kıldığı yasaklamadığı farz ve nafile her yol be yöntemle allahın nurunu ve rahmetini onlara ulaştıracağız inşallah öyle ki allahın mülkü bir gün huzuru ilahiye çıktığında insan oğluğunu kendisine efendi kıldığı için rabbine minnetter kalacak ona hamdedici olacak rabbine bir misli de bizi kendilerine efendi kılmasının verdiği memnuniyetle tapınacak
  • FerhatFerhat3 sa önce
    Robotlar insanlar icin calisacak ve artik büfelerde kenevir tostu yapilacak. Mc donalds kapanacak yerine AK-donalds acilacak ve kenevir burgerler satilacak. Artik pazarlarda sIKIlmIs portakal suyu yerine kenevir suyu satilacak. Jediler geri döndügüne sahit olacagiz. Jediler bile dünyayi yöneten siyonist ve masonik güclere baglilik yemini edecekler. Hocam lütfen su keneviri elinize alip arastirirken fazla burnunuza yaklastirmayin, Allah muhafaza sonra halusinasyon görürsünüz. Saka bir yana, Desenizya keneviri gelecekte cok mühim bir madde olacak. Demekki bizi ve Dünyamizi yöneten ve bu pllanlarin vizyonunu cizen bu masonik Hanedanlar bizlere kenevir ekme missyonerligini verde. Bahs etmis oldugunuz robot ve cyborglar ile kismi benim icin hicde mantiksiz gelmiyor, zira bunu daha önceleride cevaplamistim. Cyborg ve insansiz araclar teknolojisine 5G teknolojisi ile gecis olacak. Kisa mesafeli sentraller insaa edilecek ve sentrallerden yayilan mikro dalgalar ile robotlara ve bütün elektronik aletlere kablosuz emirler ve yüklemeler yapilabilecek. Hatta bu sentrallerden yayilan mikro dalgalar röntgen görevi üstlenecek, zira bu mikro dalgalar ile dünyamizdaki bütün canlilarin hareketleri ve davranislari hatta ve hatta konusmalari izlenip dinlenebilecek. Fakat bu mikro dalgalarin bilim adamlarinin tespit etmis oldugu gibi kanserolejen yaymakta ve tabitimiz icin ve tüm mahlukat icin büyük bir tehlike arz etmekte. Zira 5G teknolojisinin deneyimleri esnasinda yüzlerce kusun yayilan mikro dalgalar yüzünden yere cakildigini tespit ettiler. Dünyamizi ve ülkemizi yöneten masonik hanedanlar in plqn ve projeleri bunlar, kendilerini Allah yerine koymaktalar bu iblisin cocuklar. Biz zaten keneviri coktan yemisiz ve gercekleri göremiyor ve sonumuza kosar adimlar ile ilerliyoruz. Öyle bir narkozlanmisizki simdi kenivirin dozuyla daha fazla narkozlanip belimizi ve wklimizi bu hanedanin cocuklarina baglayacagiz. Basimizacatamis olduklari isbirlikcileri sayesinde AB reformlardan baslayip, yeni askerlik sistemine ve hatta kenevir ekimine kadar bu iblisin misyonerligini yapmaktalar. Bu masonik hanedanlarin dünyaya ve ülkemize hic bir hayri olmadi, birakin erkegin ve kadinin fitratini bozmayi tabiatimizin fitratini dahi bozdular. Yazdiklari bozguncu ve azgin yasalar ile halklara zilleti yasatmaktalar. Halkimiz narkozdan uyanamadan kenevirin etlisi ile dahafa derin uykuya düsecek malesef. Bu iblisin cocuklarindan dünyamizi ve yurdumuzu kurtarmanin tek yolu hak yolu dur bunu hicbirimiz unutmayalim lütfen.
  • şenay doğanşenay doğan3 sa önce
    nimetlerin kullara ulaşmasında öyle bir hal içinde olacağız ki o nimeti bizim elimizden alan bizi değil milliyetimizi kavmimizi devletimizi de değil bizim iktidar ve gücümüzü de değil doğrudan doğruya allahın habibullahın kitabullahın islamın nurunu güzelliğini irfanını ihsanını görecek tuttuğumuz el bütün varlığı ile allaha rasulüne kurana islama dönüp onlara minnettar olacak onların şanını yüceleyecek
  • şenay doğanşenay doğan3 sa önce
    habibullahın bize rabbimiz hakkında getirdiği ilimlerden ikisini zikredeyim yüce allah övülmeyi be methedilmeyi çok sever allahu tealanın en sevdiği kul onun nimetlerinin kullarına ulaşmasına vasıta olandır öncelikle allahu tealanın bize ihsan ettiği maddi manevi her nimeti buna henüz nail olamayana nasıl ulaştırırız onun hesabını yapacağız nimetlerin kullara ulaşmasında varlığımızda allahu tealanın habibullahın kitabullahın ve islamın ahlakını nurunu ve irfanını taşıyacağız
  • Mahmut Mahmut 3 sa önce
    Muhterem yazar ülke seçime gidiyor hem de hiç azalmayan beka sorununun gölgesinde, muhalefet partileri ülkeyi yönetiyor her türlü sorunun sebebi, iktidar sütten çıkmış ak kaşık ama sizden halâ alakasız yazılar. Lütfen biraz derde deva yazılar ve problemlere çözüm önerileri bekliyoruz
  • şenay doğan şenay doğan 4 sa önce
    bu sayede lisanı hal ile hep ya rabbi ben varlığımda senin sünnetini taşıyorum yanımda kuranın var yarine vaadettiğin vesile makamının ve makamı mahmudun nesnesiyim mesajı vereceğiz rabbim kendisine sevgili olanın kuluna da sevgili olduğunu görerek razı olacak habibullah ve kitabullah da rablerinin kendilerine ihsqn ettiği bu şerefle rablerini hamdeeici olacak inşallah
  • şenay doğanşenay doğan4 sa önce
    allah habibine ümmetim diye yanan bir yürek verdi bize emir ve yasaklarımı dikkate alırsanız size ikram ederim diye genel ve şarta bağlı vaadde bulundu ama habibi için öyle değil onu özel olarak muhattap aldı ve şunları şunları yaparsan ifadesi kullanmadan sana razı oluncaya kadar vereceğim buyurdu rabbim böyle yaratmayı sevdi o yüzden allahtan hayrımızı dilerken duha suresini inşirah suresini ve kevser suresini de hep zikredeceğiz
  • şenay doğan şenay doğan 4 sa önce
    allah dilesydi her birimizi doğrudan muhattap alırdı ve rahmetini üzerimize sebepsiz vasıtasız indirirdi ama o bizimle habibi üzerinden diyalog kurmayı ve rahmetini onun üzerinden indirmeyi sevdi biz de habibullahın vesile kılınışını rabbimizle birlikte çok ama çok seveceğiz bu sayede hem rabbimizin habibine aşkında rabbimizin yanında yerimizi alacağız hem de habibullah bizim için nasıl hamd ve şükür vesilesi ise biz de habibullah için öylece hamd ve şükür vesilesi olacağız
  • şenay doğan şenay doğan 4 sa önce
    allahu teala buyuruyor ki ey rasulüm ibrahimi halil seni de habib edindim senden daha sevgili hiçbirşey yaratmadım senin benim indimdeki yüksek derecenin bilinmesi için dünyayı ve dünya ehlini yarattım sen olmasaydın kainatı yaratmazdım allahın bu buyruğuna bakarak diyeceğiz ki allah için asıl olan gerçek murad olan habibullahtır ben habibullaha ne kadar benzeyebilirim murad kul olmak yolunda ne yapabilirim bunun çabasını vereceğiz
  • şenay doğanşenay doğan4 sa önce
    allahın habibinin dili ile bize ulaştırdığı emridir allahın ahlakı ile ahlaklanmak habibullahın da sünnetidir ve kuranın da rasulullahı örnek alın emridir gücümüz nereye kadar yetiyorsa allahın ahlakı ile ahlaklanacağız inşallah hem ona muradını vereceğiz hem de onun ahlakındaki sonsuz cenneti yaşayacağız inşallah allah kullarını cennette görmek istiyor cennete kavuşma idealimizi hiçbir şeye feda etmeyeceğiz inşallah
  • şenay doğan şenay doğan 4 sa önce
    ve şunu çok çok iyi bileceğiz ve özümseyeceğiz ki allahın bize emrettiği ve yasqkladığı herşey nefsine yazdığı rahmetten ikramlardır perdeler açılıncaya kadar bazı emir ve yasakların sizlere kazandıracaklarını aklınız almayabilir nefsinize ağır hatta saçma gelebilir pes etmeyin sabredin bu bir imtihan sadakatinizi gösterirseniz perdeler açılır altındaki hayır ve hikmetler ayan olur siz allaha rasulüne kurana islama mest olur kalırsınız
  • şenay doğan şenay doğan 4 sa önce
    allah insanları ve cinleri kendisine kulluk etsin diye yaratmıştır ona kulluk borcumuzu ödeyeceğiz inşallah gücümüzün yettiğini ortaya koyacağız gücümüzün yetmediği için de allahın rahmet ve şefaatine sığınacağız inşallah hem allahın muradını yerine getireceğiz hem de allahın bizden istediği kulluğun içinde gizlediği sonsuz hayır ve hikmetlerden nasibimizi alacağız bunu yaparken allahın rahmeti nefsine yazdığını habibini alemlere rahmet olarak gönderdiğini hep aklımızda tutacağız inşallah
  • Muhammet GençMuhammet Genç4 sa önce
    Hoca bunlari boş ver "müslüman mahallesinde salyyangoz yokmu"Ş SUBAŞİpazarliyor herkes. Eskiden bunun adi (k.....lık) untuldu. Bi hatırlatsak...
  • şenay doğanşenay doğan4 sa önce
    anne babanın islamdaki yerini hepiniz bilirsiniz sebep nedir bizlerin dünyaya gelişine vesile olmaları ve bizi besleyip büyütmeleri ölünceye kadar hep bizi sevmeleri onların üzerimizdeki hakkı minnet borcudur ve ne kadar büyüktür allahu tealadan istediğiniz ve beklediğiniz ilgi ve ihsanınsonsuzda birini anne babanıza yöneltin bakalım ne oluyor acaba size merhametlerinden bir eser kalıyor mu allahın üzerinizdeki haklarını düşünürken bunu da bir hesaba katın ve rabbinize öyle hamdedin
  • şenay doğanşenay doğan4 sa önce
    allahu teala ne buyuruyor gizli bir hazine idim bilinmek istedim bilinmekliğim hakkı için mahlukatı yarattım allahtan rabbimizin marifetini isteyeceğiz hem ona muradını vereceğiz hem de o ihtişama vakıf olmanın sonsuz haz ve lezzetine ereceğiz adem as yaratıldığı zaman hapşırdı ve bunun üzerine hamdetti allahu teala buyurdu ki seni bunun için yarattım ademoğluyuz her hal ve şart altında hep rabbimizi hamdedeceğiz
  • R2D2R2D24 sa önce
    Biz 50 cc patlar motor dahi yapamamışız herif lego tadında evinin garajında yaparken.... ooooooneyi yorumlıcaz be hacı abi. Kısaca o zaman geldiğinde batı dediğin tek dişli yaratıkkendini "elysium" da yaşatırken biz "mad max" kıvamında yaşarız, işte sana ışık hızında gelecek :)ben o zaman diliminde alaskayı mesken tutacam, son alaskalı olacam sende tımarlı sipahileri eğit donat takılırsın.... he bide hacı abiyazının sonuna "yarın devam edelim"deme devam etmiyon başka dala atlıyon, dumur oluyoruz ekran başında :)ses hızında kal abi ışığa çıkma, cruise control plz:) :Dseviyorum akit camiasını be .... :)
  • şenay doğanşenay doğan4 sa önce
    bu hilafeti nasıl gerçekleştireceğiz diye soranlar var bu güne kadar bize açılan ilim ışığında benim aklıma gelenleri allahın izni ile sıralayayım inşallah allahu teala buyuruyor ki size ruhumdan üfledim öncelikle varlığımızda allahın ruhunu örten bizim varlığımızda ifsad eden şeylerden kurtuluşu allah kapısında dileyeceğiz allahtan varlığımıza üflediği ruhu hep hissedebilmeyi ve onun nuruyla nurlanabilmeyi isteyeceğiz
  • AvniAvni5 sa önce
    KIYAMET KOPSAYDI HAYIRLISI ILE BI AKSIYON BAŞLARDI
  • MehmethanMehmethan6 sa önce
    Kaymak üstü kaymak bir yazı olmuş.. Her gün sadece bu mevzuları ve bu yoldaki engelleri ve de engel olan kişi ve kurumları ifşâ etseniz bu vatana en büyük iyiliği yapmış olursunuz.. selâmlar
  • şenay doğanşenay doğan6 sa önce
    allahu teala ben insanı kendime halife kıldım o benim nurumu yeryüzünde hakim kılacak bu iş ya olacak ya olacak kendinizi parçalayın hükmümde değişiklik yok ben insandan alacağımı mutlaka alacağım buyuruyor insanların azgınlıkta sınır tanımaz hale gelmesine rağmen allahın rahmetiyle isa ası gökten indirecek olmasının başka bir izahı yok bu murad bu kadar kesin iken ve şartlara göre de bir değişiklik arzetmiyorken neyin tartışmasına gireceğiz ki allaha icabet eden kazanır hilafetinin peşinde koşan kafirlerin asla ulaşamayacağı allah ın hazineleri ile donatılır allaha emanet ol
  • şenay doğan şenay doğan 6 sa önce
    abdurrahman abi ali imran 196-197ye bak allahın yeryüzünde insanı kendisine halife yapması allahın mutlak muradıdır zamana şartlara göre değişime uğramayacak bir murat nereden biliyorum dersen isa asın gökten indirilecek olmasından biliyorum ve onun gelişinden önce bütün yeryüzünün fitne ve fesada boğulacak olmasına rağmen allahu tealanın ben size kıymet verdim siz nankörlük ettiniz yıkılın gidin huzurumdan hepinizin canı cehenneme dememesinden herkesi öldürürken isa ası yeryüzünün en karanlık zamanında bir daha yeryüzüne göndermek üzere göğe kaldırmasından biliyorum
  • DERDE DEVADERDE DEVA7 sa önce
    Teknoloji ve bilimde, 100 yıl önceyi yakalayamamış bizlerin gerçeğinde, pek fantastik bir yazı olmuş.İdeolojik ve siyasi köşeler için ise, ancak Abesle iştigal.Hocam bence, bu saatten sonra bilim kurgu cazibesine hiç girmeyin.Pazarda yeterince reklam ve heveslisi var.Şu VENEZUELA konusunda , halk desteğini temsil edcek, platformlar, web veya sosyal sayfalar organize edilmeli..Sonuçta, benzer oyunlara muhatabız.Sömürgeyiz.Var olma savaşı veriyoruz.Yok, bunları bile yazamıyacak kadar, ablukaya alınmış isek, ne yazsanız fark etmez.. bir koyun kadar aciz olunacak günlere gelmişiz der,aymaz bahtsızlığımıza küser geçeriz....
  • DayıDayı8 sa önce
    Zeki Müren de gorecekmi bizi .bir partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise ve iktidar olursa bunlar hemen olur.
  • 0plm0plm8 sa önce
    Adapte olmadan konuya,hızlica akla gelence şunlar söylenebilir.Oncelikle petrolün kullanim alani sadece motorlar degil çok cesitli kullanim alanlari var.1..siralamada yatay evlerden soz ediliyor arazi geniş mi denmek isteniyor.?Buna karşilik ayni kaynak dikey çiftlikten bahsediyor.Herhangi bir ulke icin mi dunya icin mi bu tasarilar?Zitligin sebebi ne.Işık hizinda bir devrimden soz ediliyor yillarca uçakla seyahat eden doygun batililar neden turistik yerleri bisikletle geziyor?Burada Einistein mi soyledi ona mi yuklendi bilmiyoruz.Su soz akla geliyor;3.dunya savasini bilmem ama 4.dunya savasi eminim taş ve sopalarla olacak.Bu kaniya carirken bazi fizik bilgi ve tecrubelerinden mi yararlandi?gizli muslim olarak mi öldü bilemiyom.Şu enerji içecekleri bizden, bizde olmayani isteyip ve aliyor.Adam saniyor ki içince dinlenmiş gibi dinç oluyom.Hayir ,enerji kabolmazgerekçesi ile bir yerden veriyosa bir yerden aluyordur.Fitratini bozar depresyona ve biyolojik aksamalara sebeb olabilir. Ara animsama;hem genleriyle oynanmis yaratiklardan söz ediliyor hemde orjinal dogal tarim urunlerinden,bu ayri bir çeliski.Gerek atom kimyasi fizigince elektronlar kendi seviyesine yorungesine donmek ister,gerekseklasik kimyada olduu gibi siçak bir sıvı disari alininca sogumaya dogru merkeze dogru gider,soguksa sicaga dogru isinmaya dogru gider.Einistein belki burdan esinlendi. Ayrica bizim ogrencilerin odevlerini internet kafeler yaparken kuresel guclerin temsili sehzadeleri kalem kagit la egitim görurler.Bir uçgenin alaninin neden yukseklik ve taban çarpiminin yarisi oldugunu,uçgenin temelede karenin veya dikdirtgenin yarisi olmasindan kaynaklandiini bilmezse ,ucgenle alakali bircok soruyu çozemez.Ezberci olur.Ne yapmaliyiz derken Nasreddin hoca kısin kapi pencere açar ,yazin kapatirmiş.Kisin kapi pencere acip ahali sorunca önumuz kıs dermiş.Veya aksi durumda yaz dermis.Belki o hal almak gerek. Haa o ışık hizli devrimin tasarimcilari Allahla yarisiyorlarsa kendilerince,ışik hizini yaratan ne ısik hizindan nede onlardan gafil degildir.Veesselammmm
  • CemalCemal9 sa önce
    Bu seyler bizim ulkelerde olmayacak anca dis borclarinan satin alinacak belki bir kismini.bir secim ugruna insanlar birbirine boyle dusman esildigi surece ulke borc bataginda uretimin dusugdugu surece zor sayin dilipak.
  • BirolBirol9 sa önce
    Mevzuatlar kalkınmamızı engelliyor madem.Oldu olacak, Anayasa,kanun ve yasaları kaldıralım.Hanedan düzenine geçelim,olsun bitsin.Lafı dolandırmayın sayın yazar.
  • Miray Miray 11 sa önce
    Zaten teknoloji hızla ilerliyor bu bahsettiklerinizin dışında aklımızı elle tutulur gözle görüle bilir yapa bilirlermi yada gözlerimizdeki perdeyi kaldırıp arşın kürsün sahibi Rabbi Teala'yı görmemizi Melek'leri görmemizi sağlaya bilirlermi haşa tabiki böyle bir şey mümkün değil Rabbim Cemal'ini cennette gösterecek bizlere çok fazla ileriye dönük şöyle teknolojik icatlar olacak yok yapay zeka çıkacak filan diye beynimizi fazla ileriye dönük şeylerle meşgul etmemiz gerek,en güzeli Allah'ın varlığına birliğine inanmak ve itikadimizi düzeltmek gerek vesselam...

Abdurrahman Dilipak

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