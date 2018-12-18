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Fırat’ın doğusu

18 Aralık 2018 Salı

Fırat’ın doğusu dediğinizde Suriye’den başlayıp İran’a kadar uzayan bir coğrafyadan söz ediyoruz.

Fırat’ın doğusu dediğinizde Musul, Erbil, Kerkük, Süleymaniye’yi birlikte düşünmek gerek.

Bu bölgede bizi sadece PYD’liler beklemiyor. Bölgede Barzani kuvvetleri de var, Türkmenler de, Kürtler, Şiiler, Sünniler, Selefiler, Sufiler, DAEŞ de var. İran da var, Rusya da. Amerika da var, İngiltere de. Fransa da var, Almanlar da. Olmayan yok ki.

Ocak-Mart 2018’de Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’ndan sonra sırada Fırat’ın doğusundaki PYD’ye karşı operasyon yapılacağı açıklanmıştı.  28-31 Ekim’de Kobani ve civarına sınırdan sınırlı top atışları yapıldı ve ileri harekat yapılmadı. ABD Ankara’ya ortak kontrol noktaları ve devriye sözü verdi. Ve operasyon ertelendi. Öyle anlaşılıyor ki, ABD Türkiye’yi oyalamayı seçmişti. Çünkü bu sırada PYD’ye askeri malzeme sevkıyatını, eğit-donan faaliyetlerini kesintisiz ve artırarak sürdürdü. 

Türkiye’ye güvence” sözünün bir oyalama takdiği olduğu anlaşıldıktan sonra Ankara Washington hattında değişik seviyelerde görüşmeler oldu. Sonuç değişmedi. Hakan Fidan’ın ABD’yi ziyaretinin ardından düğmeye basıldı.

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, ABD’nin, Ankara’nın kararından rahatsızlığını açıkça ifade etti ve dedi ki:  Suriye’nin kuzeyinde, özellikle Amerikan personeli civardayken, herhangi bir tarafın tek taraflı askeri hareketi ciddi endişe kaynağıdır. Bu tür eylemleri kabul edilebilir bulmuyoruz.” 

Aslında ABD’nin bütün planları çöktü. Bölgede bir “Arap NATO”su kurmak istiyordu olmadı. İngiltere’yi ve Fransa’yı yanına almak istiyordu, o koalisyon da çöktü. Trump’ın bölgeyle ilgili emrivaki siyaseti Kaşıkçı olayından sonra Arab dünyasında desteğini büyük ölçüde kaybederken, BM, NATO ve Pentagon, Kongre seviyesinde desteğini kaybetmeye başladı.

Operasyonun ilk hedefinde Kobani, Membiç, Rakka, Deyr Zor, Sımin, Telabyad ve Haseke olacak. Bu arada Ceylanpınar’ın hemen karşısındaki Resul ayn ve hemen Nusaybin’in karşı yakasındaki Haseke bölgesindeki Kamışlı, Ayn İsa bölgelerini de takibe almak gerek. 

Suriye sınırında Surç / Kobani, Akçakale / Tel Abyad, Ceylanpınar / Re’sul ayn, Nusaybin / Kamışlı, Cizre / Derik stratejik öneme sahip öncelikli risk alanları.

Irak hattında Barzani bölgesi, PKK’nın geçiş koridoru ve kampları, Şengal, Telafer, Duhok, Soran ve Tigrit’i, Sincar’ı da bir kenara not etmek gerek. Bağdat yanında İran sınırı, Kuveyt sınırı, Körfez sahilleri, Basra, İran’ın Huzistan bölgesi, Necef bölgesi ve de son derece önemli noktalar. Ve tabii Türkiye, Irak, İran sınırındaki Kavşak noktasındaki Kürt bölgesi de aynı şekilde stratejik açısından önemli.

Bu operasyon Suriye’de başlar ama Irakta biter.

Operasyon için mevsim hiç uygun olmasa da, aslında siyasi şartlar son derece uygun, Kaşıkçı olayından sonra Arap-Amerikan koalisyonu çöktü. Fransa’da yaşanan olaylardan sonra Avro-Amerikan ittifakı da çöktü. Bu da Ankara’nın elini güçlendirdi. İran tekrar ambargo tehdidi ile karşı karşıya kaldığı için Türkiye ile iyi geçinmek zorunda. İsrail de bütün bu gelişmeler çerçevesinde hayallerini ertelemek zorundaydı. Tam da Noel’e hazırlık yapılırken, Ankara harekat kararı verdi.

Aslında mevsim kış olunca ve Ankara bir seçimin arefesinde böyle bir şeye kalkışmasının kolay olmayacağı düşünülüyordu ama oldu işte. Bu işin PYD üzerinden PKK’ya, oradan da HDP’ye uzanan bir boyutu var. Ve tabii iş dönüp dolaşıp CHP’ye uzanıyor. Yani bu operasyonun iç politik dengeler üzerinde de etkileri sözkonusu.

Burada merak edilen, ABD’nin bu süreçte ne yapacağı? Bölgede PYD kamplarında Amerikan askerleri ve paralı askerleri olduğu gibi, ABD kamplarında PKK / PYD militanları da var. Yani iki yapı iç içe geçmiş durumda. PYD ve ABD’nin ilişkilerinin nerede başlayıp, nerede bittiği belli değil. ABD vatandaşlığı kimliği taşıyan, ya da paralı asker statüsünde bölgede bir sürü İran kökenli, “Halkın Mücahidi”, Kürt Peşmerge, PKK’lı ya da Arap var. Bir gün Peşmerge kıyafeti ile kolunda PYD arması taşıyan birinin öbür gün Amerikan asker elbisesi için rütbeli biri olması sürpriz değil. İlk Irak operasyonunda ABD’ye götürülen gençlerin bir kısmı bugün Amerikan ordusunda subay!

Daha önce yazdım SDG aslında bir Truva atı. PYD üzerinden Selahaddin’in ordusunu bölgedeki “Haçlı ordusu”na asker yapmaya çalışıyorlar. Sosyalizm, anti emperyalizm gibi şeyler, Amerikan emperyalizminin, kapitalizmin oltaya taktiği yemden başka bir şey değil. Sosyalist bir Kürdistan hayali kuranlar, ABD’nin kapitalist emperyalist planlarının paralı askeri durumuna düşürüldüler.

“Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası ABD askerleri çekilmeye başladı” şeklindeki haberleri ihtiyadla karşılamak gerek. Erdoğan-Trump telefon görüşmesi sonrası ABD askerlerinin Telabyad, Ayn El Arap ve Resulayn’da bulunan 6 gözlem noktasından bir kısmını terk ettiği gözlemlense de, “aslında daha güvenli bölgelere çekildiler ve Türkiye’yi içeri doğru çekip sıkıştırmak istiyorlar” gibi bir yorum da var. Operasyonla ilgili açıklamalar, bilgi ve üslub konusunda da hem siyasilerin, hem de basının daha dikkatli olması gerek. Öte yandan; bu işin bir de psikolojik harp boyutu var, hem dünya kamuoyuna, hem içeriye, hem de operasyon bölgesindeki dost ve düşman kuvvetlere, bu da ayrı bir konu.

Bu arada PYD’nin çekildiği yerleri mayınladığı ve ABD’nin geri çekildiği bölgelerde PYD’nin rejim güçleri ile işbirliği yaptığı da gelen haberler arasında.

TSK’nın bölgede 3 stratejik hedef gözettiği, bunların başında sınırlarımızı teröristlerden temizlenmesi geldiği belirtiliyor. Öte yandan, eşzamanlı olarak “PKK/YPG’ye muhalif aşiretlerle iyi ilişkiler kurulması, aktif desteklerinin sağlanması ve örgütlenmesi yanında süpürme harekatı şeklinde bir temizlik / terörden arındırılma hareketi, bölgede nizamın tesisi ve sürdürülebilir olması hedefleniyor.  

Bölgede bunlar olurken, gelişmeler dünya tarafından da yakından izleniyor. Kullanılan silahlar, etki ve başarıya katkısı, savunma sanayiinin dünyaya tanıtımı açısından da büyük önem taşıması yanında caydırıcı bir atmosfer oluşturuyor.

Bugün bölgedeki dengeler üç ay öncesine hiç benzemiyor. Bundan sonra da eskiye benzemeyecek. Türkiye’nin bölgedeki operasyonu bütün hesapları altüst edebileceği gibi, birileri Türkiye’yi bölgede boğmaya çalışması sürpriz olmayacak. Onun için çok dikkatli olmak gerek. Geç kalmamalıyız ama acele de etmemeliyiz. Bölgedeki, Türkmenler yanında, Sünni Arap topluluklar ile yakın ve sıcak bir işbirliği kaçınılmaz. Ve tabii ÖSO’nun desteği bu konuda hayati öneme sahip.

Gelişmeleri hep birlikte yaşayarak göreceğiz.

Selâm ve dua ile.

 

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YORUM YAZ

  • Ali babaAli baba2 sa önce
    Arkadasla...,
  • Ali babaAli baba2 sa önce
    Gundemi, cumhur belirler, öglene kadar onu tartisiriz, ögle sonu, sayin dilipak gunun basligini belirler ögle sonu ,onu tartisiriz, ya arkadaslar gelin yarinki gündemi belirleyip, saygili bir dil kullanin, birde dilipak gundemimize katilsin, birde bazi kendini bilmezler, yo buranin ekmeyini yiyiyorsun, intensiv, köpekten örnek veren, avrupada bes milyon Türkiye vergisini verir, sosyalamti dolandirir, avrupada emekli Masi, türkiyede emekli Maasi alir, ama hukumeti ,DEVLETI elestirme hakki vardir, her kürd, vatandasida istedigini, söyler,ister, bu hakka sahiptir, ha HAKLARI verilmiyorsa,ana dili yasaklanmissa, belediyelerini kayyum atanmissa, ve bu kayyumcular belediyeyi, milyonlarca hortumlamissa,FILISTINLILER GIBI,,,SILAHLI MUCADELE VERMELERI DINIMIZCE HAKLARIDIR,
  • Bir DostBir Dost2 sa önce
    Biz değilmiydik Barzani ye açık çek veren. Biz değilmiydik Salih Müslüm ü Türkiye ye davet eden. Biz değilmiydik Abdullah Öcalan la görüşen. Adamların derdi bizle anlaşıp Kürt devleti kurma değildi. Öyle olsa çoktan Kürt devleti kurulmuştu. 15 Temmuz darbe girişimiyle Büyük israil projesini gören hükümet ani politika değişikliğine girerek Rusyayla ilişkileri düzeldip Irak ın ve Suriye nin toprak bütünlüğü yönününde insiyatif almıştır. Türkiye nin bekle çağrısını hiçe sayan Barzani, oyunun bir parçası olduğunu bağımsızlığını ilan ederek göstermiştir. Kuzey Irakta bağımsız Kürt devletini tanımadığını açıklayan bir Amerika o kadar silah üstünü ve yapacağım dedikleri gözetleme kulelerini Kürtleri Tüklerden korumak için yapıyor yalanına inaniyorsan daha da diyecek sözüm yok.
  • Ali babaAli baba2 sa önce
    Arkadaslar,1,,BIZ TURKLER SONRADAN MÜSLUMAN ODLDUK,HAZRETI MUHAMMEDIN NE COCUKLARI NEDE TORUNLARIYIZ,2,, ARAPLAR MUHAMMEDIN COCUKLARI VE TORUNLARIDIR, AMA ,,22,,DEVLETTIR, 23 ü, YOLDA, FILISTIN, DEMEKKI ÜMMETCILIK, ISLAM, REISINIZIN DEYIMIYLE , CIMENTO DEGIL, HANI DIYORUZ YA, BIR MILLET. 2 Devlet, 3 ü yolda, yavru KIBRIS, SAYMIYORUM, mogollistan, tacekistan,Turkmenistan, TÜRK DÜNYASI, ADREATIKTEN CIN SETTINE, SAYARSAK KAC DEVLET CIKAR, YA, DÜNE KADAR BEGENMEDIGINIZ, PUTININ MOSKOV DIYORDUNUZ,,FEDERE,VE ÖZERK BÖLGELERLE YÖNETILEN BIR DEVLET, TÜRKE ZARARI YOK, TÜRK DÜNYASININ GECINEMESSENIZ,de TÜRKE ZARARI YOK ,22,DEVLETLI, ARAPLARDAN ZARAR YOK, FEDERA IRANLA SORUNLUDA OLSAK, TÜRKE ZARARI YOK, ,,,E ,,BE KENDINE INSAN DIYEN, KÜRD BIR ,YERELDE ÖZERK veya FEDERAL BIR YAPILANDIRMA, YADA, TAM BAGIMSIZ KURDISTAN OLSA, BIZ TÜRKLERE NE ZARARI OLUR, BE HEY IRKCILAR, orta asyadan cikip, anadoluya gelirken,,šaman dinindendik,geldik, baktiki daha ileri bir medeniyet ve dinle karsilastik, kabullendik hemmen, islami ve medeniyeti, askerdik,at sirtinda, hemen halifetin askeri, ve korumasina soyunduk, yillar sonra halifetligi aldi birileri, osmanli olduk, padisah oldu, analari, rus,sirp bulgar,gürcü,Makedondu, sari saclilari severlerdi,,',,s,,,,keyfine düskunduler, umurlarinda degildi dünya,milletler tarih yararken, onlar, sarayinda sari sacli cariyeleriyle cenneti bu dünyada sarayinda yasarken, türkün adi bilinmiyordu, IKTIDAR i icin, siyah sacli cocuklarini da öldurdüler, sari sacli cocuklari ellemediler, e ,,,s,,,,,keyfini cikarirken sarayda, kimi caldi, kimi emperyalistlerle anlasmalar yapti, son geldi, borc ödenmeyince, demiryollari postade,olmak üzere her šeye el koydular, NE oldu el koyuyorsunuz mallarimiza deyince,adamlar ,,yap islet devret, devlet garantis verdiniz, dediler, olurmu, NE ISTEDINIZDE VERMEDIK, dedik, olmadi iSGAL ettiler koca imparatorlugu, ciktibir SARI SACLI SELANIKTE DOGMUS,', Arkasi YARIN arkadaslar,
  • CanCan3 sa önce
    Sürü ile savaşmak buz üstünde yazı yazmaktır.Asıl çobanın kafasını ezmek ve hatta en güçlü olduğu yerde gerek..Savaş bir hiledir.Çanakkale savaşında osmanlı yok edildi.Zira bu savaşta osmanlının yetişmiş nesli yok edildi.Bundan mütevellit çanakkale savaşı kimisi için bir zafer kimisi için bir yokoluştur.Bu suriye olayında piyonlara karşı elde edildiği düşünülen zafer aslında yıkılmanın bir sürecidir.çoban dipdiri dururken sen ise yıpranıp yoruluyosun..Yaradan bu milleti affetsin..
  • Kürt samil Kürt samil 3 sa önce
    Sayın tufan bey hdp yi kapatmayıp başkanını tutuklamak da aynı şey . Sizin oralar neresi bilmem ama doğunun ismi çıkmış kaçak elektrik ile diğer bölgeler de ahırlarına ufo takan yerler bile varken doğunun sabıkası var batının da yanında çalışan işçinin sigortasını yapmama kaçak balık avlanma , doğudan gelen mevsimlik işçinin sigortasını yapmama kirasını kontratta az gösterip elden para alanl kişileri unutarakdurmadan kaçak eletriği yüzümüze vurup kendinizi saklamayın her kimhak yiyorsa Allah yanına bırakmaz ilahî adelet vardır. Doğuda yatırımları ak parti kendi yandaşına yapıyor merak etmeyin.
  • KeremKerem3 sa önce
    Kurt şamil bu ülkede ermenileri savunma .hiç bir devlet savaştayken arkadan hancerlenmeyi kabul etmez masum koylero basıp 10 binlerce kişiyi katleden ermenileri savunan haindir.2 .cisi sen bugun kürtçe konusuyoson dilinibunu boz turklerin hosgörusüne borclusun. Senin kulluk ettigin batılı devletler afrikada 200 yıldır kıtayı sömürüyor birde cogu fransizca ingilizce konusuyor sevdiginiz abd kızıl derililerin kökunü kuruttu sen gelmisin ırkçılık yapıyon.ne yapmış ak parti doguya hizmet gittigi icinmi kötülüyon.ayıp ya bari bunu uapmayın ayıp allah sizin başınıza oyle birini verirki erdoganı çok ararsınız.
  • Tufan Tufan 3 sa önce
    Kusura bakma kürt şamil ak partiye haksızlık ediyon allah çarpar.şöyle bir geriye bir bak bugün kolkola girdiginiz chp olmadık şeyler yaptı bi defa geriye dön bi bak görürsün o günleri ama dünya ya vefasız dünya kimseye yaranaman hdp bu gün pariyse akp sayesinde ki bana kalsa bir günde kapatırım.zaten bir gun bunlara siyaset yapma ozgurlugu verdigi icin akp cok oy kaybedecek.doguya yaptigi hizmeti bizim burya uapsaydı ful cıkarırdı.ha birde kacak elektirik doguda o bicim hatam helal bilen yok acaba kac kisi emlak vergisi veriyor yuzde kacı bi zahmet gittigin yerde bak gorursun burda gelip mazlum edebiyatı yapıyorsunuz ali babayla sen.sen bir batılı devletlerde kacak kullanda bi gorüm seni kürt şamil.
  • Kürt şamilKürt şamil3 sa önce
    Sayın ilbeyhan yediğiniz kapı pisletmeyin ne demek? Köpek bile yediği kabı pisletmez ne demek? Hemkürdün 90 sene dilini yasakla hem sovyet rusya işgaline karşı68 sene Nato da ol hem israili ilk tanıyan müslüman devlet ol hem kurtuluş savaşında yardım olarak sovyet rusyadan tüfek ve cephanelik al hemde kominist yazarları hapse sürgüne gönder . Hem insanları aşağılamak için ermeni de hemdehrant dink'i mahkemelerde tehdit eden avrasyacı ol. Tamam türk atasözüdür köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyecektiniz amaisrailin parasına ve amerikan silahları için ayıya dayı dedinizde bu kadar da kibir biraz fazla değil mi? Kürdü amerikancı israilciveya rusçu veya brükselci gören siz sayın ilbeyhan amerikanın gönderdiğisüt tozu ile mama yediğiniz unutuyorsunuz.
  • AnkaralıAnkaralı3 sa önce
    Aslan veli7 sa öncecavusoglu dediki esat secimi kazanirsa isbirligi yapacagiz. bir önceki secimde 90 oyla kazandi neden is birligi yapmayip 4 milyon suriyeliyi fakir türk halkina besletiyorsunuz. simdi ne degisti hani katil esed ti bu? simdi gene esat mi oluyor, demekki neymis devlet yönetmek belediye yönetmeye benzemiyormus, strateji bilecen ekonomi bilecen ekoloji cevreden haberin olacak vs. biz rte ye kiziyoruz liyakata dikkat etmiyor diyede. kendimize neden kizmiyoruz rte baskan olabilecek vizyin kapasite yok iste. goruluyor Aslan Veli kardeşim,belediyeciliği de beceremiyorlar. Rahmetli Erbakan Hoca zamanında idi o belediyecilik. Ak Parti önce misyon ile ortaya çıktı, rant kapısı açılınca milli görüş gitti yerine rantiyeyi düşünen akp geldi. Belediyelerde Erbakan Hoca zamanında kendi partisini destekleyenler dışlanmaz, mağdur edilmezdi. Ama reisin akp sinde kendi partisini destekleyen dindarlar dahi görevden alınıp, resen emekli edildiler. Dünya öyle bir şey var mı? Reise giden yüzlerce, binlerce mektuplar güme gitmiş olacak ki hiçbir sonuç çıkmadı. Mağdurlar yine mağdur edildi. Rabbim ıslah etsin.
  • AnkaralıAnkaralı3 sa önce
    ünsal kardeş diyanet bunu göze alamaz. Çünkü şu anda milliyetçi ırkçı oylara ihtiyaç var Reisin. Onun için dar anlamda milli duyguları serptirip oyları yükseltmek gerekiyor. Yorumların hepsini okudum ve orta yol bulayım dedim ama orta yola dahi ırkçı kesimler beğenmez. HemTürkçü ırkçılar, hem de kürtçü ırkçılar benim görüşlerime soğuk bakarlar. ünsal kardeşin dediği gibi ırkçılık bir nevi virüs hastalığıdır. Afgan cihadı önce SSCB'ni devirdi, ne zaman ki ırkçılık baş gösterdi yenildiler. Aynı şekilde Türkiye de öyle. Size soruyorum, Kürt bir ırk mı yoksa Orta Asya'dan gelen Türk boyların bir kolu mu? Eğer Türklerin bir kolu ise neden en iyi kürt ölü kürt diyecek kadar azgınlaşıp hayvanlaşan kişileri eleştirmiyorsunuz? Yok eğer kürt ayrı bir ırk ise; Araplar masa üzerinde emperyalizimin çizdiği haritalarla devlet kuruyorsa, Müslüman kürtler de bir devlet kursun .Sonra Türkiye'ye ve sizlere ne zararı var? Suriye'de ve Irak'ta kursunlar. Ha bana sorarsanız şu Suriye'deki PKK=PYD kafirleri ile kürt devleti kurulacaksa kurulmasın daha iyi ve karşıyım. Çünkü onlar İsrail'in bir kuklası, Amerika'nın bir kolu olurlar. Şeyh Said Müslüman olduğu halde, islami kanunların ayaklar altına alındığı için tepki gösterirken, onun kürtlçülük hissi ile ayaklandığını diyenler alçaktırlar. O hiçbir zaman kürtçülük için ayaklanmadı. İslam için ayaklandı.
  • Bir DostBir Dost4 sa önce
    Ali Veli kırk dokuz elli, beyin cambazlığı yapmanıza lüzum yok. Şu anda yürütülen çabalar Irak ın ve Suriye nin toprak bütünlüğü ve yapılan hamleleride bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Olayları çarpıtarak, Türkler, Kürtlerin düşmanı sevyesine indirgemek hata olur.
  • Ali baba kardese cevapAli baba kardese cevap4 sa önce
    Ya kardes kusura bakmada cumhuriyet tarihinde bir tek ak parti kurtlere bu kadar kurtlere hak verdi.hatta o kadar verdiki 7 yıl boyunca cözüm sürecinde yakmadık yıkmadık ne okul ne arac devletin ambulansından tutda hastane cami şantiye arabaları yüzlerce binlerce arac haraç aklına ne gelirse yaktılar yıktılar her halde sen onların yaptıgı na kör ve sagırsın molotof yiyen okullar ambulanslar daga kacırılan cocuklar.istersen internetten bulabilirsin ali baba hatta o kadar ileri gittiki akp sehirlerr belediye araclarıyla bomba döşemeye mevzi kazmaya kadar her tur dusmanlık yaptılar sen işine gelince körsün sana gore bunlar melek hep mazlum.bi defa kurtler once katı gelenekten kurtulmalı asiret bagnazlık hep biz haklıyız mesrlesinden bir kurtulması lazım..oyle yazıyonki bunlar ilah hasa..
  • Kürt samilKürt samil4 sa önce
    Ben eski ak partiye oy vermiş kürt kökenli abime soruyorum muhafazakar olan mesut berzani referandum yaptı neden ak partili muhafazakar olan sayın reis bey karşı çıkıp tehdit edip sınıra tankları yerleştirip türkmenleri galyana getirip şia olan iran ve ibadi ile bir olup ordaki kürtleri açlık ile tehdit etti?Sayın muhafazakar abilerim dün şêyh sait'i isyan çikaran ingiliz ajanı diyerek yaşını küçültüp ( 81 yaşında idi) oğlununda yaşını büyüterek ( 17 yaşında idi) idam edenleri sözde kınayarak muhafazakar kürdü yanına çeken dindar abiler hükümet kurduklarında devlet sahibi gibi davranarak dünün sözde kemalist bu günün solcusu olanlar gibi belki dışkı yedirmiyorlar ama kürdün sahip olduğu evini arsasını afrinde tavuk çalana veriyorlar. Ben kürt kökenli bir vatandaş olarak devletime vergimi veriyorum ve eşit olmak istiyorum vergi veren türk vatandaş gibi anadilimde eğitim hakkı istiyorum. Asimile olmak istemiyorum. Sayın dilipak kemalist türk milliyetçilikten çok çekti dindar türk milliyetçiliği yapıyor aradaki fark vicdan olması lazım iken vicdanı da unutmuş. Sümerleri türk yaptığı yazısını okuduğum da sayın dilipak'ınkemalistlerin güneş dil teorisine inanmaya başladığını anlamalıydım. Selahattin eyyübi iyi ki milliyetçilik yapmamış yoksa bizde vicdanımızı sorgular hale gelecektik . Selamün Aleyküm sayın Ali baba sağ olun var olunhürmetler.
  • İlbeyhanİlbeyhan4 sa önce
    Arkadaşlarben kısaca şunu söyledim....Amerikanın ve İsrailinkıçını yalayarakDEVLET olamazsınız,varsa aklınızı başınıza alındemiştim...Yarınne ARAPLAR ,ne FARSLAR ne de TÜRKLER yapılan edilenleri unutmazlar....Her taraftandepenize çökerler, o zaman ağlamak yok ....Biz hakettik diyeceksiniz....Bölgedeki beraber yaşadığınızdevletlere , milletlereihanet etmeyin, yediğiniz kaba pislemeyin...Köpek bile yattığı yeri kirletmez..... Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti....Yaşasın Avrasya Dayanışması...Hükümetin en büyük yanlışı, ABD üslerini kapatmamış olmasıdır...DÜŞMAN AMERİKA'DIR....ve yerli işbirlikçileri ...ABDULLAH GÜLdediğin mahluk , Exeterli ve ingiltere Kraliçesinin eteklerinin altındadır ..Davudunoğlu , Babacanla beraber..Bunlar İngiliz muhibidir....Amarikan muhiblerinigeniş bi zaman anlatırım sizlere....Daaa bir fırın ekmek yemeniz gerekir....Fıratın doğusuSURİYE DEVLETinin işidir...BİZİM işimiz Vatan topraklarının korunması ve ihyasıdır....Beğenmeyen herkesin yurttaşlığına son verilmelidir ve verilecektir...Hain besleme son bulacaktır...Dincilerde Kürtçülerde,sahte Amerikancı Atatürkçülerde , Amerikancı İYİ partililerde ,Sapık HÜDAPARcılarda (Eski domuz bağcı ,betonlama ustası Hizbullah)kendilerine yer arasınlar....Ülkesine ihanet etmeyen ermeniside ,yahudiside ,rumuda , vs vs bizi birinci sınıf yurttaşımızdır...Biz TÜRKÜZ ve MÜSLÜMANIZ....ama TÜCCARDİNCİLERDENdeğiliz... Vatan savunmasındayız , ESADla bir an önce mutabakata varıp Suriyeden Çıkmalıyız.... Rusya ve İranla ,Irakla , Suriyeyle beraber emperyalistler bölgedensökülüp atılacak ...Barzaninin babasını 60 sene önce MOSSAD ajanlarıylaaşna fişne. fotoğraflarınagoogldan göz atın...Barzanigilleri müslüman zanneden saflar var....veya Suud ailesini ,kökenleri yahudi Beni Kuseyradan gelir...Amerikalıların kıçlarınıyalamaktandilleri b...k rengindedir...
  • M71 den Ali BabayaM71 den Ali Babaya4 sa önce
    Helal olsun.Cok dogru.Herkese musluman.Kurde gelince munafik alayiniz
  • M71M715 sa önce
    Herkesin bir devleti var.Kürtlerin de olsun.İslama uygun.Şeriata uygun.Haksızlik etmeyin.
  • ünsalünsal5 sa önce
    Bana kalırsa bu gün dünyanın en büyük sorunu kavmiyetcilik ırkçılıktır.Bu hastalıklı ruh ülkemizde kısmen de olsa hala var. Zaten avrupa gırlağına kadarırkçılığı çağrıştıran eylemler yaptığını basından ögreniyoruz.İslamın ırkçılığa bakış açısını iyi bir sentez yapılabilse dünyada bu tür hadiseler olmaz.Bana kalırsa diyanet işleri başkanlığı işini gücün bıraksın en az üç ay bu hastalığa karşı hutbeler de anlatılmasını camilerimizde bu temanın işlenilmesi elzemdir.İslam şidetle ırkçılığa karşıdır. ırkçılık tez elden islam potasından eritilmelidir.islam kardeşligini yaygınştırmadığımız müddetce bu hastalıktan kurtulamayız
  • cCcihaDcCcihaD5 sa önce
    Allah cc yâr ve yardımcımız olsun. İnşallah.
  • Ali babadan, ilbey han,aAli babadan, ilbey han,a5 sa önce
    ilbey han, sag olsun yorumcu arkadaslar yazmis, ben haberi kacirmisim, turizim bakaniyla ilgili, sen KÜRD düsmanligiyla mesgulken, adamlar senin cocuklarin gelecegini de, calmislar türkiyenin en güzel yerinden, hani NE demislerdi,NE ISTEDILERDE VERMEDIK, NE ISTEDILERSE CALDILAR, E, SEN CIK YÜRÜ FIRATIN DOGUSUNA, GELDIGINDE, TÜRKIYEDE BIRSEY KALMAZ, ZATEN PARSEL,PARSEL DAGITMISLAR KENDI ARALARINDA, FIRATIN DOGUSUNA HUCUM ETTIGINIZDE, TAPULARI KENDI ADINA,VEYA COCUKLARININ, ÜSTÜNE, IMZALAYACAKLAR,
  • MehmetMehmet6 sa önce
    Sayın erbakan yıllar önce uyarmasına rağmen aynı hataları yaptık.Yani abd ve israil 20 yillik projeyi yapıyor sonrada kim uygulayacaksa sectiriyor.Bop yıllarca canımızı sikacak
  • Ali babadan, ilhan beye,Ali babadan, ilhan beye,6 sa önce
    ILHAN BEY, DINK DOGRU SÖYLEDI, TURKLER BIZ ERMENILERI BITIRDI,AMMA GÜNÜNÜZÜN, SOGUK SAVASI BITTI,STRAJELER,VE EKONOMIK SARTLAR DEGISTI,, KÜRD,LER AKLINIZI BASINIZA ALIN, TÜRKLERE INANMAYIN DEDI,, ,A,,,ESKI CUMHURUNUZ,DA, APTULLAH GÜL, DEDI KI,'BIZ KÜRD SORUNUNU CÖZMESSEK ,BASKALARI GELIP CÖZER DEDI, DEGILMI, E, SEN INSANI VEYA ISLAMI BIR YÖNTEMLEN CÖZZEMESEN, KI CÖZEMIYORSUNUZ, GELIP CÖZUYORLAR, YA BIR AILE SORUNUNUDA CÖZEMIYORSUNUZ, ZATEN CÖZEBILMESINI ÖGRENDIGINIZ GÜN, HIRSIZLIK,SAHTEKARLIK,TALANCILIK,YANDAS MÜTAHITLER, SOYTARI IS ADAMLARI, AILE SORUNLARI DA BITER,senin müslüman, milliyetciler bu savasin devamini ister, senin verdigin vergi paralarini ,CALMAKicin, senin gibi vatandaslarin eline bayragi verir, SAYIN DILIPAKTA YAZILARINDA, MEHTERLI śERBET VERIR, DILIMIZEDE, ISTIKLAL MARSI, ALLAHU EKBERI,de , CUMHUR VE SIYASETCILER VERIR, YÜÜÜRRRRÜÜÜ KULUM DERLER, E, arkasindanda , bayrak asma, šEHIT, SEHIT OLDU DERLER, E, BAK BAKALIM SEHITLIK O KADAR UCUZSA, CUMHURUN,,,,,, BILAL,,DAMATLARI, IS INSANLARI, YANDAS, ZENGINLER,BAKANLAR, MILLETVEKILI, COCUKLARI, PARAYI BASTIRIP,,SEHITLIKDEN KACAN, ANTALYA,KIBRISTA,ALANYADA, YATLARA BINIP IZIN YAPAN, DEMEKKI ONLARDA INANMIYOR, ILHAN BEY VE SIZIN GIBI DÜSÜNENLER ALIN BAYRAGI , BAGIRIN, ALLAHU EKBER DIYE GIDIN FIRATIN DOGUSUNA, GITMESSENIZ NAMERTSINIZ,
  • İlbeyhanİlbeyhan7 sa önce
    HRANT DİNK'den Allah razı olsun....Adam gibi adamdı... Ölmeden önce nasihat etmişti....KÜRTLER şunlar bunlar aklını başınaalsın demişti..100 yıl önceBatılılar , Amerikalılarbizleri yani ERMENİLERİkışkırttı....Bizi birbirimize kırdırttılardemişti... Sonrada ERMENİLERİsattılar demişti....KÜRTLER aklını başınaalsın ,aynı oyunuşimdide KÜRTLER üzerinden tezgahlıyorlar demişti... kuzey ırak referandumundaİSRAİL bayrağı çeken ,AMERİKAN bayrağının ,askeriningölgesinde ne müslümanlığı , nedebağımsızlığı...Olsa olsaAmerikalılara , YahudilereGURKALIK ,UŞAKLIK olur... Kürdistan adı altındaBİP' e hizmet ederler...BUYÜK İSRAİL PROJESİ.....Hain iflah olmaz...Amerika Allah değildir ,kimse Amerikaya güvenmesin ....Amerikanıun sonu geldi , işbirliği yapan içerdeki hainlerde hesabını iyi yapsın...Demirci Mehmet EfeYunanlılarlaişbirliği yapanhainlerden,200 kadarını idam etmişti ....Herkes ettiğini bulacak ...Amerikancılarhesabını yapsın, yolunsonu göründü ....AVRASYA çağıbaşladı bile...
  • Aslan veliAslan veli7 sa önce
    turizm bakaninin cok sayida kacak otelleri varmis ve imar affindan yararlanmis birde piskin piskin" ne güzel firsat neden yararlanamyayim enayimiyim demis" balik bastan kokmus, cadir devletine döndü koscoka tc
  • EyyubiEyyubi7 sa önce
    Abd _ul_rahman a ben bir soru sormak istiyorum.Ama lütfen cevap veriniz.İnaniyorum ki başınız secdeye gidiyor.Bu yüzden size soruyorum.vereceğiniz iki kelimelik bir cevap olacaktır.Bu cevabı bize verinki sizin haktan yana olduğunuzu sorguyamayalim.Soru şu:Bizler bir Selahaddinin torunlari olarak Kürtlerin yaşadığı coğrafyada yani kendi topraklarında bir Kürt İslam devletini(şeriat düzenine göre) kurmak istesek siz bize bir birey olarak destek çıkıp ,bize yöneltilen Alman,Rus,abd,İsrailtanklarına karşı duracak misiniz.Yoksa bu saydığım ve senin şeytan ilan ettiğin bu devletlerin tanklarına binip "abd uşaklarıinin ilan ettiği bu devleti kabul etmiyoruz,bizim devlet bekasini tehtid ediyor" mu diyeceksin.Lütfen bir cevap yazın.Eğer susup cevap yazmazsan sizi Allah'a havale ediyoruz.
  • AhmetAhmet8 sa önce
    Abdurrahman dilipakdilsiz şeytan ve ırkçı ve kürt düşmanlığı üzerine bir beyin yürütüyor. Son paragrafında PKK=PYD'nin düşmanı olan Türkmenlerden, Araplardan bahsederken, PKK=PYD'nin de düşmanı olan ve bu terör örgütleri tarafından ölüm listesinde olup, sürekli öldürülen ve topraklarından sürülen Müslüman kürtleri dile getirmesi şeytan diline getirmeyi ar yapıyor ve bu adam utanmadan İslamcı yazar geçiniyor. Gençliğimizde bu dilsiz şeytanınyazılarından etkileniyorduk. Ama boşimiş ve bu adam şimdiye kadar bürokrasideki adaletsizlikleri dile getirmedi ama yerel seçimlerde şimdiye kadar ayakları yere basmayanve onlarca yıl bizi de kandırıp desteklediğimiz ak partinin artık sonları oynadığını anladığı için ufaktan ufaktan eleştirmeye başlıyor biz de yuttuk. Utan utan Hasan aksay da başka şekilde zırvalamış. Müslüman olun, Müslüman. Belamolup, gerçekleri şimdiye kadar gizlediniz. Bundan sonra gizlemeyin. Bürokrasi akp li bürokratların elinden zar ağlıyor. Ak partililer dışlandı görevden alındı, sürüldü, resen emekli edildi, ama dilsiz şeytan oldunuz hiç tepki vermediniz, köşe yazılarınızda dile getirmediniz.
  • Veli efendi Veli efendi 9 sa önce
    Kürtleri katlketmekten ne kadar zevk alındığı belli. Yüz yıllar boyunca katliamı yapan ne hiristiyan ne Yahudioldu. Kürtlerin soykırıma ve katliami Müslümanım diyen Osmanlı Fars ve Araplar ve Türkiye cumhuriyeti tarafından yapıldı.Hala doymadiniz Kürtleri katletmekten. Kürtler olmazsaydi Çanakkale yada İzmir diye bir yer Türkiye cumhuriyetinde olmayacaktı. İhanete ugrayan kürt zulüm gören kürt bu devletin bekasını yüz yıl önce sağlayan Kürt.katliama maruz kalan Kürt.Haksız olan yine Kürt. Bu Kürtlerden çektiğiniz çileler bitmedi. Ölüm ise ölümü zaten katliamsa katliam zaten yapılıyor. Ama bu topraklarda yaşayan kadim halk olarakmilyonlarca kürt ne Osmanlı ne Türkiye cumhuriyeti yokken yahodihiristiyan Rum ve Ermenilerle 5000 yıl beraber yaşarken bugüne kadar. Kürtler Böyle katliam görmediler müslümanların yaptığı kadar.Ve bu topraklar üzerinde yaşayan kadim halklar bakii ama devletler hep geçici olmuştur. Kadeş Savaşı'ndan buyana Kürtler varlıklarını sürdüregelmis. Türkler de yok edemeyecek. Sahte müslümanlar hele hele hiç yok edemeyecek.
  • Sait YavuzSait Yavuz9 sa önce
    40 yıl savaşan Tsk ve siyasetçiler her şeyini kaybetmiş birülke bıraktılar bpyunuzun ölçüsünü almadınızmı
  • yyyy9 sa önce
    aile bitişi=çözüm süreci. Evlerde çocuğum diye ağlayan erkekler. Boşanamayan erkekler ailemi sanıyorsunuz. Okullarda ahlak öğretiliyormu sanıyorsunuz. Sizi Allah a havale ediyorum.
  • Ali BABADAN ,,mertürkeAli BABADAN ,,mertürke10 sa önce
    Mertürk ,yazdigin ekonomik öngörun DOGRU, sonuna kadar dogru, bir eklemede ben yaptim, fakat, baskasi, p,k,k yi karistirip cevap, verdi,ben böyle okudum? Dualarimla
  • y.türkiyey.türkiye10 sa önce
    Çıkan haberler doğru mu?:Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, kendi otelleri için imar barışına başvurduğunu belirterek, "Çok büyük avantaj niye kaçırayım?" demiş...Yani, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı'nın otelleri kaçak mıydı?cevap lütfen?
  • Rumuzlu. ArkadasaRumuzlu. Arkadasa10 sa önce
    Cumhuriyet gazetesinden bir haber, canakkale cezaevinde 8 kisilik kogusta kürt bir mahkumu olduren 4 kisiden biri annesiyle yaptigi bir telefon görusmesinde Anne bana asketer git diyordun dagda ölduremiyorlar ben burda ölduruyorum diyor Anasina,bu irkcilarin telefon dinlemesi mahkemede dinletildi, e hani 90,Li yillarda oluyordu,
  • Ali babaAli baba10 sa önce
    Arkadaslar, kimseyi begenmessiniz, begendiremedik kendimizi, dogruyu yazinca, reisleri gibi, böluculukle suclarsiniz hemmen, ezberletilmis, ya bir bakin, ARAPLARI suclar, birde kardes deriz,hani birinci dinya savasinda BIZI arkadan vurmadilarmi ?? Kürdler, ekmek, is istemiyor, yap bir referandum, sor bakalim NE istiyor, onlar adina konusuyorsun, kürdlerin, kendi dillerinde okuma yazmayi yasaklamissin, ha kardesiz, adamlar diyor ,,istemem böyle kardeslik,
  • Ali baba,dan, mertürkeAli baba,dan, mertürke10 sa önce
    Mertürk,, disardan ucuz faizle, borc para almak, Türkiye gibi kalkinmakta olan ülkeler ICIN iyidir, bizde yatirim yapmak ICIN ,,para yoksa tabiki dünya piyasalarinda borc alacaksin, ve lakin, BIZIM müslüman iktidar, yandas mütahitler, müslüman is insanlari, hükümete bagli hazine ,'kefil,,,oldu,,düsük faizle bol paralar aldilar, ama tam Türk kafasiyla köseyi dönduler, kazandiklarini yurtdisina götürdüler,istikrar Yok, BUTIK, devlet, CADIR ,belediye olunca, e, dollar yükseldi, hazine kefil borclara, tabiki ödenecek, KIM ödeyecek, ben, sen, vergilerimizle,, ikide bir, girecegim dersen, veya girersen, firatin dogusuna, bedavaya gitmiyorsun, para,para, dolarlan aliyorsun silahlari, ö,s,ö denen capulculara dolarla maas öduyorsun, e, bitti dolar, para basiyorlar, eflasyon yükseliyor, sonuc sen, ben vatandas , hasta oluyor, cildirtiyor vatandasi önce, sonrada, mehter esliginde, allahu Ekber, yürü, sehit, sehit, mehmetcik, diye ,,vatan,bayrak,Sakarya,firatin dogusu, KÜRDLER,,süleyman sah türbesi,filistin,Sudan,rusya,avrupa,Amerika,israil,ERMENILER,DIYE,diye,beka beka, istiklal marsiyla,,,,,,galeyana,, ',,getirir, seni,Benii, bir sürü gibi takiliriz arkasina,sayin yazarda bize yazilariyla šERBET verir, gözumüz bir sey görmez, yürürüzs, MALESEF, etrafimizda dönen,leri, cumhurun, akrabalari, bilal, damatlar,yandaslar, is Adami denen,mütahit,denen dünün, soytarilarini, unuturuz, suc bizdeeeeeeeeeee, bizzzzzzzzdddddeeee,
  • PKK LI MERTÜRKEPKK LI MERTÜRKE11 sa önce
    PKK LI ALİ BABA, TÜRKIYEDEKİ KÜRTLERİN İNSAN HAKLARI AÇISINDAN BİR SORUNU YOKTUR .90 YILLARDA KEMALİST CHP ZİHNİYETİNİN YAPTIĞI ZÜLÜMLER BİTTİ ÇOK ŞÜKÜR.UYGURLAR,FİLİSTİNLİLERLE ÜLKEMİZDEKİ KÜRTLERİ BİR TUTMA BEDBAHLIĞI GÖSTERİYORSUN YAZIKLAR OLSUN BU MÜSLÜMAN MİLLETİN EKMEĞİNİ YİYİP BACAĞINA SARILIYORSUN .TÜRK KÖKENLİLERE VERİLMEYEN SOSYAL YARDIMLAR DOĞU VE GÜNEYDOĞUDA SİZE VERİLİYOR ,ELEKTRİK SU KAÇAK KULLANIYORSUNUZŞİMDİDE ÇIKIP HAÇLI ORDUSUNA ASKER YAZILIYORSUNUZ.SELAHADDİN EYYUBİ NİN KEMİKLERİ SIZLAR.2, İSRAİL OLAMAYACAKSINIZ HAİN PKK UŞAKLARI. TÜRK,KÜRT VE ARAP MÜSLÜMAN KARDEŞLERDİR,HAÇLI SİYONİSTLERİN "BÖL PARÇALA YÖNET " OYUNUNU BOZACAĞIZ..
  • AlperAlper11 sa önce
    ABD bir proje yapmış,diğerlerine de roller dağıtmış,hepsi bu.
  • Aslan veliAslan veli11 sa önce
    cavusoglu dediki esat secimi kazanirsa isbirligi yapacagiz. bir önceki secimde 90 oyla kazandi neden is birligi yapmayip 4 milyon suriyeliyi fakir türk halkina besletiyorsunuz. simdi ne degisti hani katil esed ti bu? simdi gene esat mi oluyor, demekki neymis devlet yönetmek belediye yönetmeye benzemiyormus, strateji bilecen ekonomi bilecen ekoloji cevreden haberin olacak vs. biz rte ye kiziyoruz liyakata dikkat etmiyor diyede. kendimize neden kizmiyoruz rte baskan olabilecek vizyin kapasite yok iste. goruluyor
  • şükrü onukşükrü onuk11 sa önce
    İsrail in güvenliğinin yanında stratejik ortaklığın , müttefikliğin bir kıymeti harbiyesi yok .
  • şükrü onukşükrü onuk11 sa önce
    Geniş coğrafya çok uluslu koalisyon deyip deyip gözde büyütülürse mukavemet zorlaşır. Türkiye nin mutlakaoluşturulmaya çalışılan bu çapulcu ordusunun bir daha buna teşebbüs etmeyecek şekilde haklarından gelmesi gerekir . ABD nin hedefi olabildiğince işi geciktiripeğitipsayıca çoğaltarak Bütün dünyaya bu oluşumu kabul ettirecek ortamı oluşturmaktır geciktirilerek buna müsaade edilmemesi gerekir . .
  • MertürkMertürk12 sa önce
    TÜRKİYE , SON ONBEŞ YILDA ,OSMANLININ SON YILLARINDAKİ DIŞ BORÇ TUZAĞINA DÜŞÜRÜLDÜ2003-2013 YILLARI ARASINDA KÜRESEL PARA ÇETELERİ ÜLKEYİ ADETA UCUZ DÖVİZE BOĞDULAR. 2003-2013 YILLARI ARASI BOL UCUZ DÖVİZ , TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNBİR TUZAKTI. 2002-2012 YILLARI ARASI 212% BİLEŞİK,ENFLASYONA RAĞMEN,DÖVİZ SEPETİNİN 22% CÜZZİ MİKTARDA ARTMASINI SAĞLADILAR2002-2012 YILLARI ARASI ,TÜRK LİRASININ 80% REEL AŞIRI DEĞER KAZANMASINI SAĞLAYIP,YERLİ ÜRETİCİNİN REKABET GÜCÜNÜ İYİCE AZALTTILAR,YERLİ ÜRETİMİ VE SANAYİ İHRACATI ÇÖKERTTİLER.İTHALAT-İNŞAAT-HİZMET SEKTÖRÜ BÜYÜME İLE YÜKSEK CARİ AÇIK VERDİKSİZ ÜRETMEYİN DEDİLER BUNUN YERİNE ALIN SİZE BORÇ PARA, BİZDEN MAL ALIN DEDİLER. UCUZ BOL DÖVİZ ORTAMINDA AŞIRI BORÇLANARAK İTHALAT KAYNAKLI MALLARI AŞIRI DERECEDE TÜKETEREK , İTHALAT,İNŞAAT, HİZMET SEKTÖRÜ İLE BÜYÜDÜK. UCUZ BOL DÖVİZİN HİÇ BİTMEYECEĞİNİ DÖŞÜNDÜK. BORCU DAHA ÇOK BORÇLANARAK VE BU DURUMUN HİÇ BİTMEYECEĞİNİ HEP DEVAM EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK. BUNUN SONUCU;EKONOMİDE SANAYİNİN AĞIRLIĞI 30% LARDAN ,2016 DA 17% ALTINA KADAR DÜŞTÜ (TASSARUFLARI ARTIRAN,KENDİSİNEVE BÜTÜN SEKTÖRLERE FİNANS SAĞLAYAN TEMEL SEKTÖR SANAYİDİR) HİÇ BİR ÜLKE ,KENDİ PARASININ REEL AŞIRI DEĞERLENİP ,ÜRETİM VE İHRACATINI BALTALAMASINA İZİN VERMEZSINIRSIZ HÜRRİYET OLMADIĞI GİBİ ,SINIRSIZ SEBEST PİYASA HÜRRİYETİ SINIRSIZ DALGALI KUR İLE ,TÜRK LİRASININMANİPÜLASYONLA REEL AŞIRI DEĞERLENMESİ İLE ÜRETİM VE İHRACATININ SABOTE EDİLMESİNE İZİN VERMEK AKIL TUTULMASIDIR,İHANETTİRBUNUN İÇİN HİÇ BİR ÜLKE DÖVİZ KUR’UNUN REEL AŞIRI DEĞER KAYBETMESİNE İZİN VERMEZ.ENFLASYON OLAN BİR ÜLKEDE HER ŞEYİN FİYATI ARTARKEN,,DÖVİZİN ARTMAMASI DEMEK, İTHALATA TEŞVİK PİRİMİ VERMEK DEMEKTİR.ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN .DÖVİZİN ARTMAMASINI SAĞLARSANIZ, İTHALATA TEŞVİK PİRİMİ UYGULAMIŞ OLURSUNUZ.ENFLASYONDA,BÜTÇE VE MALİYE POLİTİKALARININ, KÜRESEL, İKLİMSEL ŞARTLARININETKİSİ BÜYÜKTÜR. DÜŞÜK KUR İLE ENFLASYONU DÜŞÜRMEK ÜLKEYE YAPILAN EN BÜYÜK İHANETTİRDÜŞÜK KUR,İTHALATIN FAZLA ARTMASINA ÜRETİM VE İHRACATIN YETERİNCE ARTMAMASINA NEDEN OLARAK,ÜLKEDE YÜKSEK CARİ AÇIK –DÖVİZ AÇIĞIA NEDEN OLACAK VE İLERDE KUR ZIPLAMASINA NEDEN OLACAKTIR.(ŞİMDİLERDE OLDUĞU GİBİ)VE DAHA ÖNCE ,DÜŞÜK KUR İLE HER YIL OLMASI GEREKENDEN 1-2 PUAN DÜŞÜK ÇIKAN ENFLASYON,GELEN KUR ZIPLAMASI İLE BİRLİKTE BİRİKİMLİ OLARAK GERİ GELECEKTİR. (2017 ENFLASYONU GİBİ)MİSAL; 1 DOLAR=3 TL OLSUN,3000 TL OLAN YERLİ BUZDOLABI 10% ENFLASYONDA ,BİR YIL SONRA FİYATI 3300 TL OLUR BİR YIL SONRA DOLAR HİÇ ARTMAZ İSE ,BİR YIL ÖNCE 3000 TL OLAN İTHAL BUZDOLABI BİR YIL SONRA YİNE 3000 TL OLACAKTIR.DOLAYISI İLE YERLİ ÜRETİCİNİ REKABET GÜCÜ İYİCE AZALACAK VE YERLİ ÜRETİM BALTALANACAKTIR.TÜRKİYEDE ÜRETİLEN BÜTÜN MALLAR İÇİN DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE BU BİR RKONOMİK İNTİHARDIR. EKONOMİK HARİKİRİDİR.2002-2013 YILLARI ARASI ÜLKEMİZE GELENBOL UCUZ DÖVİZ TÜRKİYE İÇİN ADETA BİR TUZAKTI. ÇOK ÜRETETEK BÜYÜYÜP GELİŞECEĞİMİZE ,DAHA ÇOK BORÇLANIP ,İTHAL KAYNAKLI MALLARI DAHA ÇOK TÜKETEREK BÜYÜDÜK. DÜŞÜK KUR İLE YERLİ ÜRETİMİ ÇÖKERTEREK,İTHALAT-İNŞAAT-HİZMET KAYNAKLİ BÜYÜDÜK, EKONOMİMİZİ ,DIŞARDAN GELECEK YÜKSEK MİKTARDA PARAYA MAHKUM ETTİK. VE ŞİMDİ ÜRETMEDEN TÜKETMENİN HESABINI VEREMİYORUZ. KAMUNUN FAZLA DÖVİZ BORCU YOK ,FAKAT ÖZEL SEKTÖR GIRTLAĞINA KADAR BORCA BATMIŞTIR, BU BORCUN BİR KISMIDA HAZİNE GARANTİL BORÇLARDIR. EKONOMİ ÖZEL SEKTÖR ÖZERİNE DÖNER . ÖZEL SEKTÖR ÇÖKERSE EKONOMİDE ÇÖKER. MALİYE VERGİ TOPLAYACAK KİMSE BULAMAZ. BÜTÇE VE MALİYE DENGELERİDE BOZULUR. DÜŞÜK KUR ORTAMINDA, SANAYİNİN TEMELİ OLAN ARAMALLARI VE HAMMADDELERİ YERLİ ÜRETMEK KARLI OLMADIĞI İÇİN BUNLARI YERLİ ÜRETMEK İÇİN KİMSE YATIRIM YAPMADI. UCUZ ,UCUZ İTHAL ETMEK VARKEN NİYE ÜRETELİM DİYE DÜŞÜNÜLDÜ.ÜLKEMİZ,İTHAL ARAMAL VE HAMMADDE CENETİNE DÖNDÜ VE BUNLARIN ÜRETİMDEKİ AĞIRLIĞI 35% LERDEN ,65% LARA KADAR ÇIKTI.BUNDAN DOLAYI ,ÜLKEMİZDE ÜRETİM VE İHRACAT ARTINCA İTHALATTA PATLIYOR VE ÜLKEMİZİN DIŞA BAĞIMLILIĞI SÜREKLİ ARTIYOR ,ÇOK YÜKSEK CARİ AÇIKLAR VERİLEREK .ÜLKEMİZ DIŞADAN GELECEK PARAYA DAHA ÇOK MAHKUM OLUYOR. 2003-2013 YILLARI ARASI BOL UCUZ DÖVİZ TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ADETA BİR TUZAKTI. DAHA DOĞRUSU ,2003-2013 YILLARI ARASI DÜŞÜK KUR TUZAĞININ BİLE FARKINA VARMIŞ GÖRÜNMÜYORUZ. İYİ BİR EKONOMİNİN AŞIRI DEĞERLİ TÜRK LİRASI İLE MÜMKÜN OLDUĞU HİPNOZUNA SOKULMUŞUZ. VE HALA BU AŞIRI DEĞERLİ TÜRK LİRASI HASTALIĞI HİPNOZUNDAN KURTULAMAMIŞIZ. 2002-2012 YILLARI ARASIAŞIRI DEĞERLENEN TÜRK LİRASININ ÜRETİM VE İHRACAT ÜZERİNDEKİ YIKICI ETKİSİNİ HALA GÖRMÜŞ DEĞİLİZ. HİPNOZ HALİ DEVAM EDİYOR HİPNOZDAN KURTULMAK İÇİN ; YA AĞIR BİR EKONOMİK KRİZ ŞOKU YADA , ,CESUR BİR VATAN EVLADININ ,BİLGİ BELGE VE VERİLER İLE SN CUMHURBAŞKANI İLE GERÇEKLERİ PAYLAŞMASI 2009-2013 YILLARI ARASI KÜRESEL LİKİDİTE BOLLUĞU KAYNAKLI ,AŞIRI RİSK İŞTAHIYLA ÜLKEMİZE GİREN YÜKSEK MİKTARDAKİ SICAK PARA KAYNAKLI VE O DÖNEM YAPILAN AŞIRI DIŞ BORÇLANMA İLE ADETA BİR SAADET ZİNCİRİ DÖNEMİNİ, İYİ ANALAİZ ETMEDEN ,NE GÜZELDİ O GÜNLER DEYİP , AŞIRI DIŞ BORÇLANMA VE AŞIRI SICAK PARANIN VERDİĞİ UYUŞTURUCU ETKİSİNİN ZARARININ HALA FARKINA VARILMAMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR. HEP BÖYLE AŞIRI MİKTARDA SICAK PARAMI GELECEK ,VEYA O SICAK PARA BİRGÜN KAZANÇLARINIDA ALIP GİTMEYECEK Mİ? DIŞARDAN ALDIĞIMIZ BORÇLARI ,BÜYÜK ORANDA ÖLÜ YATIRIM ŞEKLİNDE İNŞAAT İŞLERİNE HARCARKEN İYİYDİDE BU DIŞARDAN ALDIĞIMIZ YÜZMİLYARLARCA DOLARIN FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDENME VAKTİ GELMEYECEK Mİ? İNŞAAT YAPILMA ESNASINDA EKONOMİYİ CANLANDIRIR FAKAT YAPIMI BİTTİKTEN SONRA BİRER ÖLÜ YATIRIMDIR.EĞER ARKASINDA SANAYİ-ÜRETİM İLE FİNANS KAYNAK SAĞLANMAYIP ,YÜKSEK MİKTARDA DIŞARDAN BORLÇLANARAK YAPILMIŞ İSE BU BORÇLARI ÇEVİRMEK İMKANSIZDIR.İNŞAATTA ,ÇOĞU YERLİ ÜRETİM MALZEME KULLANILSA BİLE ,BU MALZEMELERİN HAMMADDELERİ VE ARAMALLARI YÜKSEK ORANDA İTHAL KAYNAKLIDIR.DOLAYISI İLE ,İNŞAATTA KULANILAN ,ÇELİĞİN,BOYANIN.İZOLASYON MALZEMESİNİN VB. ANA HAMMADDELERİ İTHAL KAYNAKLIDIRBİZ İNŞAATTA YERLİ MALZEME KULLANIYORUZ DİYE SEVİNİRKEN ASLINDA İTHAL HAMMADDE VE ARAMALLARI BÜYÜK ORANDA KULLANARAK ,İTHALATI PATLATIYORUZ.İNŞAATIN TOPLAM MALİYETİNİN 40% KADARI DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ İTHAL GİRDİDİR HELE HELE SON ZAMANLARDA BÜYÜK ŞEHİRLERDEKİ LÜX İNŞAATLARIN İTHAL GİRDİSİ 50% ÜZERİDİR.SON ZAMANLARDA ,EKONOMİYİ CANLANDIRMAK İÇİN ATILAN ADIMLARIN BİR ÇOĞU, BATAKLIĞA BATMIŞ BİRİSİNİN,ÇIRPINIŞLARININ ,ONUN SONUNU DAHA HIZLI GETİRMESİ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR.BUNUN İÇİN EKONOMİDEKİ SORUNU NET GÖRELİM VE YETKİLİERMİZİ İÇİNE DÜŞTÜĞÜ HİPNOZDAN KURTARALIM.VE SN CUMHURBAŞKANINI BU HUSUSTA BİLGİLENDİRELİM SN CUMHURBAŞKANI HARİCİNDA HİÇ BİR KİMSE ,BİZİ UYGULANAN YANLIŞ EKONOMİ POLİTİKALARINDAN GERİ DÖNDÜREMEZ.TABİKİ EKONOMİK GERÇEKLERİN TAM ANLAMIYLA SN CUMHURBAŞKANI İLE DOĞRUDAN PAYLAŞILMASI GEREKMEKTEDİRİÇİMİZDEKİ KRİPTOLARIN ÖZELLİKLERİNDEN BİRİDE ,BU TÜR İYİ NİYETLİ UYARILARI YAPAN HERKESİ AK PARTİ VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ALEYHTARI GİBİ GÖSTERMELERİDİR.2015 YILINDA ,EKONOMİ ÇOK DAHA İYİ DURUMDA İKEN BİLE, BİMERDE YAZDIĞIM YAZININ BAŞLIĞI "OSMANLIYI KAPİTÜLASYONLAR YIKTI TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ DEĞERLİ TÜRK LİRASI YIKACAK"YAZMIŞTIMŞU ANKİ KUR SEVİYESİ ,ÜRETİM VE İHRACAT İÇİN OLMASI GEREKEN SEVİYELERDİR. BU SEVİYELERE GELDİK FAKAT , SON ONYILDIR SANAYİ AĞIRLIKLI YATIRIM YAPILMADIĞI İÇİN VE DÜŞÜK KUR NEDENİ İLE YÜZ MİLYARLARCA DOLAR DIŞARDAN BORÇLANDIĞIMIZ İÇİN ,YÜZMİLYARLARDA DOLAR ÖZELLEŞTİRME+TURİZİM+MÜTEAHİTLİK+ÖZEL FİRMALARIN SATILMASI GELİRİ, DÜŞÜK KUR NEDENİ İLE YÜKSEK CARİ AÇIK VEREN İTHALAT-İNŞAAT- HİZMET SEKTÖRÜ İLE YÜKSEK CARİ AÇIK İLE DIŞARIYA TRANSFER EDİLDİĞİ İÇİN ,EKONOMİMİZ DÜŞÜK KUR İLE AŞIRI DIŞA BAĞIMLI HALE GELDİĞİ-GETİRİLDİĞİ İÇİN ,EKONOMİMİZ BÜYÜDÜKÇE YÜKSEK MİKTARDA DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI GEREKSİNİMİ DUYUYOR VE BUDA BİZİ DAHA FAZLA AŞIRI DIŞA BAĞIMLI HALE GETİRİP DAHA KIRILGAN YAPIYOR.BU DURUMDAN KURTULMAK İÇİN ÇOK DAİYEHANE YÖNTEMLER KULLANMAMIZ GEREKİYOR.BERAT ALBAYRAK'IN ENERJİDE UYGULADIĞI YERLİ VE MİLLİ KAYNAKLARIN KULLANILMASI PROJESİNİ ,EKONOMİDE BİR TÜRLÜ UYGULAYAMIYORUZ.İŞTE ŞİMDİ BORÇLARIN ÖDENME VAKİTLERİ VE ,İÇİMİZDE ,BORSA,FAİZ VB. İLE BÜYÜTTÜĞÜMÜZ, 150 MİLYAR DOLAR CİVARI SICAK PARANIN ÜLKEDEN ÇIKMAMASI İÇİN ONLARA DAHA NE VEREBİLİRİZ DİYE KARA KARA DÜÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ZAMAN GELDİ. HEMDE YILLIK NET 40-50 MİLYAR DOLAR CARİ AÇIĞI FİNASE ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ. KAMU+ÖZEL BORCU 440 MİLYAR DOLARA ÇIKMIŞ. YILLIK200 MİLYAR DOLAR KISA VADELİ BORRCU ÇEVİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ.ÜSTELİK KIŞA DOĞRU DÖVİZ İHTİYACININ ARTTIĞI BİR ZAMANDA VE, TURİZİM VE İŞÇİ DÖVİZLERİNİN OLMADIĞI BİR ZAMANDA. BUNLARI YAZMAK AK PARTİ VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ALEYHTARI OLMAK DEĞİLDİR.BİZİ BU HALE GETİREN EKONMOİMİDE VE SN CUMHURBAŞKANI YAKININDA VE SN CUMHURBAŞKANINI ADETA HİPNOZ EDEREK ONYILLARDIR AŞIRI DEĞERLİ TÜRK LİRASINA İNANDIRARAK, ,SANAYİ,ÜRETİM VE İHRACATIN BALTALANMASINA NEDEN OLANLARIN HİÇ BİR SUÇU YOK MU ?!HADİSİ ŞERİFTE .BİR YANLIŞI GÖRDÜĞÜNÜZDE ,YAPABİLİYORSANIZ ELİNİZ İLE DÜZELTİN ,ONUDA YAPAMIYORSANIZ DİLİNİZ İLE YAPMAYA ÇALIŞIN, ONUDA YAPAMIYORSANIZ KALBİNİZDE BUĞZ EDİN.BENİMDE ELİMDEN BU GELİYOR.ELİNDEN GELDİĞİ HALDE BİR ŞEY YAPMAMANIN VEBALİ AĞIRDIR
  • MustafaMustafa12 sa önce
    Kürt kardeşlerimiz ayrı bir yapı istiyorlar bağımsız olabilecekmisiniz. Türkiye yi boğmak isteyen uluslararası güçler sizin bağımsızlığına izin verir mi sanıyorsunuz. İsrailin yapı taşı olmadan öteye gecmezsiniz
  • HamidoHamido13 sa önce
    1. ve 2.düny. savaşlarını çıkaran beni israil kfr 3. sünü 2000de çıkarmayı tasarlamıştır.Onun proje program ve tasarımına göre 3. dünya savaşı gecikmiştir fakat onlar bu savaşı çıkarmak için her yolu deniyorlar. pekiümmeti Muhammed sav ne yapıyor?
  • Ali babaAli baba14 sa önce
    GOGLEDE, YESILYURD B.K YEDIRME DAVASI ,, DIYE YAZIN, SANLI MÜSLÜMAN, PEYGAMBER OCAGINA GIDECEK,TURK ORDUMUZUN, YAPTIKLARINI OKUYUN,
  • Hamidi Hamidi 14 sa önce
    YUNUS 16KARDEŞİM DOĞR DERSİN YAŞLILARIMIZ RAHATTAN UYUŞTU. GENÇLERİMİZ TALİM VE TERBİYESİZLİK DEN ŞİMARDI ÜRETİM AZALDI. SÖYLEDİĞİN DURUM YAŞANMADAN KENDİMİZE GELEMEYECEĞIZ BELLİKİ.
  • Ali babaAli baba14 sa önce
    Kendin ICIN NE istiyorsan, neye sahipsen ve sahip olmak istiyorsan, kendine, hak gördugunu, baskasi icinde isteyip, baskasininda o hakka sahip olmasini isteyeceksin,,ve destekleyeceksin, yoksa müslümanliginizdan süphe ederim, filistine müsluman,kosovasina musluman, UYGUR türküne musluman, KIBRIS turkune musluman olacaksin, sira kürde geldimi, nerde MÜSLÜMANLIGINIZ .........???
  • Karaçorlu Karaçorlu 14 sa önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır.)
  • Ali babaAli baba14 sa önce
    SAYGI DEGER HOCAM, FIRATIN DOGUSU, SADDAM KÜRDLERI YERINDE SÜRÜP, YERINE ARAPLARI YERLESTIRDI, SURIYEDE, BABA. HAFIS ESAD, KÜRDLERI YERINDEN SÜRUP, ARAPLARI YERLESTIRDI, BU SÜRME OLAYLARINA, ARAP KEMERI DENDI,HOCAM TURKIYEDE YAKLASIK,15. MILYON KÜRD VATANDASI YASAMAKTA, SIMDI SORU SU OLMALI, KÜRD ULUSUNUN HAK, HUKUKU, VE KENDI KADERINI KENDILERI BELIRLEMELIMI, KISACA BIZ TURKLERLE BERABERMI, YOKSA AYRILACAKLARMI?? Bir anlamda BOSANMAI,,, IRAKTA SORUNLARI CÖZÜLÜRSE, FEDERASYON EN GÜZEL YÖNETIM BICIMIDIR, SURIYEDE KÜRDLER SURIYE ANAYASASINDE KENDI KIMLIKLERIYLE YER ALMAK ISTIYOR, BUNA TÜRKIYE KARSI CIKIYOR, BU YANLISTA TÜRKIYE VAZ GECMESI LAZIM, BIR ZAT, P,D,Y,,Y,P,K, YE DESTEK OLMASI LAZIM,YIRMINCI YÜZYILDA,,50,,MILYONLUK KÜRD HALKININHAKLARINI YASADIKLARI ÜLKELERDE, GÜVENCE ALTINA ALMA MÜCADELESINI .P,K,K, P,Y,D Y,P,K DE VERMEKTE, BIZ TÜRKLER KÜRD HALKINA YARDIMCI OLMAMIZ LAZIM, BAKIN ,,,FILISTIN,, KOSOVA,,KIBRIS TÜRKLERIN BAGIMSIZLIGINI DESTEKLIYORUZ,, AMA KÜRDLER SOZ KONUSU OLUNCA YAN CIZIYORUZ, ALLAH KÜRD DIYE BIR ,,MILLET,, YARATMIS, BU MILLETI HAKLARIYLA BERABER YARATMIS, O HALDE BIZE BU HAKLARI SAVUNMAK DÜSER, ,AMERIKA, INGILIZ, ISRAILI, SUCLAMAYIN, SAYET KURDLERI BIZ DESTEKLEMESEK, HALIYLE AMERIKA, INGILTERE, ISRAILDEN YARDIM ALACAKLAR, BUDA EN DOGAL HAKLARIDIR,, BIZ NASILKI,,KOSOVA,KIBRIS TÜRKLERI, FILISTIN. UYGUR TURKLERINE YARDIM EDIYORSAK, HAKLARINI SAVUNUYORSAK, KÜRDLERIN HAKLARINI SAVUNMAKTAN ZIYADE, HAKLARINI VERMEMIZ LAZIM, BANA GÖRE, BIR ,,HALK OYLAMASIYLA KÜRDLERE SORMAMIZ LAZIM, NE ISTEDIKLERINI, COK UZAKTA YASAYAN, MAZLUM FILISTINLI,UYGUR TÜRKÜN, KOSOVANIN,YOK AFRIKADA,SAVUNACAKSIN, KENDI KÜRDÜNE,,,ZULM EDECEKSIN, SAYGI DEGER HOCAM, KÜRDLERI YAZARKEN, SIRNAKTA90 LI YILLARDA, 3000 BIN KÖY YAKTIK, KÜRDLERE ,,,,INSAN DISKISI,,,BOK,, YEDIRDIK,BIR KÖYUN BÜTÜN INSANLARINA, BUNUDA BIZIM ,,ASKER,,YAPTI, DUNYADA KENDI VATANDASLARINA INSAN DISKISI,,,,BOK,,, YEDIREN BIR MILLETIZ,, BU DAVAYI SIZDE BILIYORSUNUZ, TÜRKIYE, INSAN HAKLARI MAHKEMESINDE ,,,MAHMUM,, EDILDI,YAZ GAZETECI YAZ BUNUDA YAZIN,,SIRP ASKERLERI, ISRAIL ASKERLERI BÖYLE, BOK YEDIRTMEDI INSANLARA, BIRAKIN KÜRDLER SURIYEDE SURIYE ANAYASASINDA KENDI HAKLARINI GARANTI ALTINA ALSINLAR, BIZ TÜRKLERE BIR ZARAR GELMEZ, DUALARIMLA
  • murat oğuzmurat oğuz14 sa önce
    zafer bismillah
  • Tamer MetinTamer Metin15 sa önce
    Bari sen chp yi isin icine katma beeRte zaten bütün başarısızliklarinin icine chpyi katiyor sen katma2017 de sinava girdik atandik gorev yerimiz bellioldu okuldan müdür ariyor goreve ne zaman geleceksiniz diyor 2019 a girecegiz 2 yil olacak arti üstü bi guvenlik sorusturmasi hâlâ bekletiliyoruz Reis biraz kendi çatısına bakiversin muhalefete baka baka dibine isik vermemeye basladi vesselam
  • guven Sanliguven Sanli15 sa önce
    Sayin Dilipak, Turkiye'nin bolgedeki "guc" operasyonu, sadece Turkiye'nin hesaplarini alt ust edebilir, bolgedeki tum faktorler boyle bir operasyona fazlasiyla hazirlar. Ama Turkiye'nin bolgedeki "baris" operasyonu, yalnizca bu bolgede degil, tum dunyadaki hesaplari altust edebilir.
  • hamidi hamidi 15 sa önce
    Abd şeytani belkide bu zamana kadar bukadar kolay potansiyel, ucuz asker dolgu malzemesi bulamamıştır. Kendi conisiniTürkiye ye karşı caydırıcı, terörisleri ise dolgu malzemesi yapıyor. Proje ve emir syonist a ait olduğundanbyk şeytanın tasma ve yularıda Onun elinde oluncada bu durum ortaya çıkmış bulunuyor. Verdiği binlerce tır silah da baktı ki depolarda çürüyecek onunlada teröristleri ve sempatizanlarını iyi galeyana getirdi. Teknoloji çok ilerledi ve artık osilahların fazla yapacağı bir şey yoktu.Rab bimiz askerimizi galip getir Amin.
  • Yunus16Yunus1616 sa önce
    BU BÖLGEDE BÜYÜK BİR HARP KOPMADAN, ORTALIK DURULMAZ. AYNI ZAMANDA YENİ BİR ÇANAKKALE (HARP) YAŞAMADAN DA MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETTİ KENDİ ASIL KİMLİĞİNİ BULAMAZ. EĞİTİM ÖĞRETİM.... BU BOZULMUŞLUĞU DÜZELTMEYE YETMEZ, KENDİMİZE GELMEMİZ İÇİN SARSINTI GEÇİRMEMİZ ŞART.
  • RabiaRabia16 sa önce
    Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim"Ey inananlar!Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun."Tevbe suresi 119.ayet.elhamdulillah.sayin Dilipak Kaşıkçı cinayeti için hiçbir itirafta bulunmayan şüpheli Muhammed b.selman Suudi yönetiminde kalamaz.saygilar selam ve dua ileAllaha emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel deriz.
  • LütfiLütfi16 sa önce
    Davul zurna ile operasyonu ilan et,sonra otur.Bu hiç olmadı.Hiç olmazsa karşı tarafa bikaç top atışı yapalım.
  • kazım emmikazım emmi16 sa önce
    ... Allah inançları yapılanlardan anlaşılan zayıf ama reklamda ve seçim kaygısı için Allah inançları çok güçlüymüş gibi kullanıyorlar.
  • bursabursa17 sa önce
    hocam bursa'dabuski uedaş sgk belediyeler maliye vatandası usandırdı bu hamleleri vatandaşı devlete düşman ediyor sandığa yansır bilginize
  • SancarSancar17 sa önce
    TarihteKADIZADELERvardı....Hayatın her alanınahükmedip , içlerindenŞEYHÜLİSLAM, SADRAZAM, KADI velhasıl Devlet adamlarıyetiştirmiş veya tehdit ve menfaatleyöneticileriesir almışlardı....BunlarHakiki ŞERİAT , DoğruyolBizlerizdeyip herşeyehakim olmuşlardı....HertürlüHIRSIZLIK ,YOLSUZLUK ,AHLAKSIZLIKbunların işiydi...İlginç olanHELAL ve HARAM 'adabunlar karar veriyordu... Aylardır soruyorum tık cevap yok , HARAM ve RÜŞVET YEMEK ,Orucu BOZARMI BOZMAZMI.... Ciklet çiğnemeyi sorsam yada denize girmeyi , aşı yaptırmayı sorsam ALLAMEsabaha kadar cevap yetiştirirler....ÜMEYYE OĞULLARINI ve KADIZADELERİ , birde Fetoş ,Menzil , Süleymancı , SaİT Nursiyi bir daha derinlemesine okuyun ...Bu ve benzerlerinin ne olup olmadığını ,İSLAM alemi denen aleminniçin rezil ve zelil durumda olduğunu anlarsınız... Aracıları çıkarıp ,dosdoğru ALLAH demeden kurtuluş yok....İmamı Azam ,Maturidi niçin illada AKIL demiştir...Tarikatlar ,cemaatler AKIL ve BİLİMİsevmezler...FETOŞGillerinsümüklü mendilinden , Kirli çamaşırlarındanmedet umarlar...Daa yakında sonunun ne olduğunu gördük...CEMİL ÇİÇEK ne diyor , RÜŞVET 24 saatliğine dursamemleket 20 yıl ileri gider " diyor...Selam ve dua ile
  • ali dal ali dal 17 sa önce
    bari sen yapma hoca .hani rıza zarrap vardı bir zamanlar adama kaç isim koydular malum haladaismi nedir bilen varmı,o beldede büyük bir pınar vardır ve yukarısında başkada pınar yoktur haliyle pınarbaşı oluyor yani ras baş olduğuna göre rasılayn oluyor .nerden çıktı resuleyn .türkiyede medya belde adlarını doğru sölesin o yerleri onlar adına ben kurtarırım .hele birde serekaniye var .neyse rasınızı ağrıttım .kürtçü olduğum sanılmasın yazık olur.
  • mrcds-44@hotmail.com[email protected]18 sa önce
    ulan apo son paragrafta ne b.k olduğun çok açık anlaşılıyor ama koyunlar seni anlamayacağı için sikinti yok
  • kenankenan19 sa önce
    hey tek adamlık ve de diktatörlük poeşinde olan rte yi yere göğe sığdıramayanlar,yüzünüz biraz kızarsın biraz ar damarınız kabarsın hala"esedle anlaşbiliriz çalışabiliriz "mesajlarına rağmen desteğe devam mı?Hani şam bir hafta sonra düşüyor ve cuma namazını şamda kılıyordunuz,
  • HakanHakan21 sa önce
    Suriye konusu sürekli boyut atlıyor bir kere yanlış baştan yapılınca devamı daha tehlikeli oluyor herkes olaya basit esad katliamı gözüyle bakmasın bu BOP projesiydi ve 7 yıl oldu devam ediyor malesef her seçim öncesi operasyon yapılması insanlarda seçim kazanma çabası olarak algılanıyor artık ve seçim için asker kullanılıyor imajı oldu bunun olması yada bu zamanlamalar çok yanlış ayrıca yanlış imaj oluşturulmaya başlandı dış işleri bakanı hemen FETO iadesini konusu açtı ama ABD kesinlikle böyle bir iade yok dedi bakın ABD sürekli Türkiyeyi yalanlıyor ve Suriyeye çekilmek istenen ülke olarak bizi savaş suçlusu ilan etmek isteyebilirler burada çok ciddi sorunlar var en baştan yanlış yapıldı ama artık çok geç 5 milyon suriyeli var elimizde ve dahası uzun zamandır esad hakkında konuşulmazken birden yine katil esad denilmeye başlandı sebebi ABD ile konuştuk birlikte hareket edecez sanılıyor ama ABD esad ile anlaşırsa ozaman bölge kendi kendine kavgaya girişecek ve Suriyenin toprak bütünlüğünü Türkiye ihlal etti denilirse işler karışacak hiç güvenilmemesi gereken ABD ye en başından beri güvenilmesi ve ABD ile yola devam edilmesi en büyük yanlış kimse kusura bakmasın ama Türkiye ABD olmadan hiçbirşey yapmadı ABd ne dersede yapıldı en başından beri bunu herkes biliyor bu operasyonda yine ABD ile anlaşarak oluşması bana manidar geliyor halka başka anlatılıyor işler başka yapılıyor bir hayel kırıklığı herşeyin ortaya çıkması halk üzerinde yıkım olur işte ozaman en büyük sorun olur zaten istenende bu
  • şenay doğanşenay doğan22 sa önce
    abdurrahman abi devamındaki 2ayete de bak allah selamet ihsan eylesin allaha emanet olun
  • şenay doğanşenay doğan22 sa önce
    abdurrahman abi BAKARA 249a bak allah askerimize slamet versin ve allah dilerim suriya hayallarimi de hak eylesin allah büyük allaha emanet ol

Abdurrahman Dilipak

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