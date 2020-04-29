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Abdurrahman Dilipak
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Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

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29 Nisan 2020

Esas mesele - 2

Burada gözden kaçan en büyük ayrıntı şu 5G, yapay zekâ, humanoid teknolojisi, gen teknolojisi ve Tesla’nın Starlink uydu projesi. Bunun teolojik arka planında ise bir kısım insanın şeytanın peşine takılıp İlahlık ve Rablik taslayarak Allah’a meydan okuması. Bu sorunu çözmezseniz, bu belalardan yakanızı kurtaramazsınız. Siz sadece tezahürlerle boğuşarak gününüzü gün edersiniz. Eliniz ayağınız boş kalmaz ve tuttuğunuz da bir iş olmaz. 6 ay bir güz gidersiniz, bir arpa boyu bile yol alamazsınız.

Bu tehdide karşı global bir cephe oluşturmanız gerekiyor. Onların bir ayda üretecekleri bir mikrop sizi bir yıl oyalayabilir. Kaynaklarını tüketebilir. “Def-i mazarrat celbi menafiden evladır”. Önce bu fitne ve fesadı ortadan kaldırmamız gerekir.

Cevap vermemiz gereken soru şu: İnsan mı, robot mu? Yapay zekâlı humanoidler insanın yerini alacak. O zaman bu insanları ne yapacağız. Ya da teknolojiye bir yerde dur dememiz gerekecek. Gelinen noktada teknoloji yapay zekâ ve humanoidle kendi kendine karar verecek ve üretim yapacak seviyeye geldi.

Teknoloji, insandan önce uzayı işgal etmeye başladı. Biz teknolojiyi insanın aleti zannederken, teknoloji insanı kendi protezi haline getirme noktasına geldi. Asıl soru bu.

Ben yıllardır söylüyorum, ama birileri hâlâ anlamamakta ısrar ediyor, ne yapacağız? Bu işin olabilirliğinden daha önemli olan bunun çerçevesi, denetimi, bunun sebep olacağı siyasi, iktisadi, içtimai sonuçları, bunun teolojisi, hukuku, ahlakı ne olacak?

Eğer teknoloji derseniz, bu insanları ne yapacağız. Eğer insan diyorsanız, bu teknolojiyi nasıl sınırlandıracak, durduracağız, kontrol edeceğiz.

Her şeyi makinalar yapacaksa, insan bu işin neresinde olacak. Melek yerine makinayı koyun, yeryüzünde bir cennet hayal edin, işte 500 milyon insan bu şekilde yeryüzünde şeytanın vadettiği cenneti gerçekleştirmiş olacaklar. Beyaz adam Kızılderilileri yok edip, kara derilileri köleleştirdikten sonra da Amerika’da böyle bir cennet hayal ediyorlardı. Yemekler, törenler, ayinler. Bunların birçoğu öldürdükleri insanlar için vicdan azabı bile duymuyorlardı. Çünkü onlar insanlaşma aşamasını tamamlamamış maymunlardı!

İngiltere’de patlayan bir skandal var. 1 yıl önce salgın konusunda İngiliz hükümeti salgına karşı uyarılmış. Bu konu hükümetle brifingle anlatılmış. Yani bu iş “herkesin bildiği bir sır”mış.

Biz Covid 19’a çare aramaya devam edelim. “Aramayalım” demiyorum da, sorun bundan ibaret değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Covid 19’dan çok daha önemli bir başka gerçek var. Ama Covid 19 gerçeği görmemize engel oluyor. 

Bulaşıcı olmayan hastalıklar sebebi ile dünyada her sene şeker hastalığı, kanser ve kalp gibi hastalıklar sebebiyle 41 milyon kişi ölüyor.. Bu ölümlerin yaklaşık yüzde 85’i refah seviyesi düşük ve orta düzeyde olan ülkelerde meydana geliyor. Dünyada her sene 7 milyon kişi kirli havanın tetiklediği kanser, kalp krizi, kalp ve akciğer rahatsızlıkları gibi hastalıklar sebebiyle ölüyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 17/09/2019 tarihinde yaptığı uyarıya göre dünyayı büyük bir grip salgını vurması bekleniyordu. İngiltere hükümetine bu konuda bir brifing de verilmiş aslında. DSÖ bu sebeple 2019 yılını “bir anda ortaya çıkan salgın hastalıklara karşı önlem alınması’ gereken dönem olarak seçmişti.

Dünya nüfusunun % 22’si (1.6 milyar insan) kuraklık, açlık, savaş ve göç gibi sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Bu alanda kitlesel ölümler söz konusu. Ama onlar onlardan değil!

Mesela Dengue virüsü salgınlarında ölüm oranı % 20’lere kadar çıkabiliyormuş. Hiç duydunuz mu? Asya’da, Hind ve ASEAN bölgesinde, Malay grubunda yaygın. Corona ile mücadele ettiğimiz şu günlerde Malezya’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Malezya’da son 4 ay içinde 38 binin üzerinde kişide, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan “Dang humması” vakası görüldü. Sıkı durun, daha sırada deniz ürünleri ile bulaşacak olan da var, sivrisinekle bulaşacak olan da. DSÖ halen şu hastalıkları izlemeye devam ediyor: (Kaynak: Epidemic News) Ortadoğu Solunum Yolu Sendromu Koronavirüsü Fransa’da da görülen Salmonella Agona, Nijerya’da da görülen Sarı Humma ve Maymun Çiçek Hastalığı, Yemen’de ve Asya’da görülen Difteri, Frika ve Asya’da görülen Kolera, Madagaskar’da görülen Veba, Afrika’da görülen Margburg, Asya ve Afrika’da görülen Deng Ateşi, tüm dünyada görülen İnfluenza grubu H1N1, H7N9 SARS, MERS, Kuş ve Domuz gribi ve son olarak görülen Covid19, Avrupa’da görülen Chikungunya..

Tekrar söylüyorum: 5G masum bir teknoloji değil. Bu dünya için büyük bir tehdit, büyük bir tehlike.. İnsan için de, hayvan için de, bitki için de tehlike. Oksijen olmadan yaşayamayız. Bu oksijen için de bir tehlike. İnsanlık, insanın şeytanlaşmış hali eliyle büyük bir tehdit altında. Bugün dünya Koronaya karşı mücadele ediyor görüntüsü ile sivrisineklerle uğraşıyor. Bataklığı kurutun, bataklığı sulayan kanalları kapatın. Olay sıradan bir salgın değil, anlamadınız mı! Selam ve dua ile. 

 

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Yorumlar

Mehmet

Değerli hocam öncelikle teşekkürler. Kafamdaki soruların bir kısmına cevap bulabildim. Peki kulak istenen yeni nesil ve yeni toplumun nitelikleri nasıl olacak? Selametle kalın.
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Mehmet

Değerli hocam esas mesele bu ise bizim buna karşı oluşturmamız gereken alternatif ne olabilir? Veya dünyadaki diğer güçler yapılmak istenenlere seyirci mi kalıyor ?
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